Тур: 13. Стадион: Эледа. Зрители: 18682
0'
1:0
5' ГолТелин Исаак
44' Желтая карточкаНвадике Патрик
47' Вторая желтая карточкаНвадике Патрик
2:0
47' ПенальтиТелин Исаак
3:0
55' ГолНанаси Себастьян
89' Желтая карточкаСьогрелл Херман
90'+4
Ход матча
5'
44'
47'
47'
2:0
55'
89'
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 3
-
8 Удары в створ 1
-
11 Угловые 1
-
2 Офсайды 2
-
8 Нарушения правил 6
-
0 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 1
-
75 Владение мячом, % 25
Прогноз на матч от Liveresult
27
Далин
Юхан
15
Сисей
Йозеф
- Основной состав
-
27 Далин ЮханВратарь
-
15 Сисей ЙозефЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
35 Samuel Kotto
-
-
-
Главный тренер: Рюдстрём Хенрик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
31 Malcolm JengЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Хейер МелкерПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Викман АдамПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
27 Эзкан Эмиль
-
Главный тренер: Christer Mattiasson
История личных встреч
Мальмё
Сириус
13 матчей
84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
11 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
46.2%
30.8%
23%
6 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
84.6%
7.7%
7.7%
11 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
300%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
14 матчей
78.6%
14.3%
7.1%
11 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
42.9%
50%
7.1%
6 побед 7 ничьих 1 победа
Второй тайм
78.6%
7.1%
14.3%
11 побед 1 ничья 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
25
18
Голов в среднем за матч
3.13
3
Среднее время на гол
28
30
Всего голов
6
7
Голов в среднем за матч
1
0.88
Среднее время на гол
90
102
Всего голов
31
25
Голов в среднем за матч
2.21
1.79
Тотал матчей
2.5
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
12
Больше 86%
Меньше 14%
2
10
Больше 71%
Меньше 29%
4
4
Больше 29%
Меньше 71%
10
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
Среднее время на гол
40
50
Бомбардиры внутри турнира
Мальмё
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Телин Исаак
|10 (2)
|0.77
|Нанаси Себастьян
|8 (1)
|0.62
|Веккья Стефано
|5
|0.38
|Али Таха Абди
|4
|0.31
|Ларссон Хуго
|2
|0.15
|Габриэль Даль Тое Бусанелло
|1
|0.08
|Рикс Сёрен
|1
|0.08
|Кристиансен Андерс
|1
|0.08
|Сейдиу Патриот
|1
|0.08
|Пенья Серхио
|0
|0
|Ольссон Мартин
|0
|0
|Далин Юхан
|0
|0
|Сисей Йозеф
|0
|0
|Зейдан Мустафа
|0
|0
|Болин Уго
|0
|0
Сириус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мэтьюз Ташрик
|4 (1)
|0.31
|Роше Джейми
|2
|0.15
|Aron Bjarnason I
|2
|0.15
|Алсанати Андре
|2
|0.15
|Перссон Хоаким
|1
|0.08
|Видгрен Деннис
|1
|0.08
|Хейер Мелкер
|1
|0.08
|Матисен Маркус
|1
|0.08
|Силисуфай Эди
|1
|0.08
|Стенссон Даниэль
|0
|0
|Коструп Магнус
|0
|0
|Сьогрелл Херман
|0
|0
Карточки
Мальмё
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Габриэль Даль Тое Бусанелло
|4
|0
|Корнелиус Дерек
|3
|0
|Ларссон Хуго
|3
|0
|Кристиансен Андерс
|2
|0
|Пенья Серхио
|1
|0
|Тиннерхольм Антон
|1
|0
|Телин Исаак
|1
|0
|Рикс Сёрен
|1
|0
Сириус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Стенссон Даниэль
|3
|0
|Нвадике Патрик
|1
|1
|Aron Bjarnason I
|2
|0
|Видгрен Деннис
|1
|0
|Матисен Маркус
|1
|0
|Роше Джейми
|1
|0
|Алсанати Андре
|1
|0
|Сьогрелл Херман
|1
|0
|Хейер Мелкер
|1
|0
|Викман Адам
|1
|0
|August Ljungberg
|1
|0
Результаты матчей
Мальмё
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
71% (5)
29% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Сириус
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
3
1
Волевые поражения
1
4
Мальмё
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Сириус
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
3
10
Волевые поражения
13
4
Мальмё
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
54% (7)
31% (4)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)
Сириус
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
15% (2)
31% (4)
54% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
Сухие победы
5
0
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
6
11
Волевые поражения
14
8
Голы по времени матча
Забито
20
6
10 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 1
6 Не забивали 9
5
25%
0
0%
1-15
1
5%
1
17%
16-30
4
20%
1
17%
31-45
4
20%
1
17%
46-60
5
25%
1
17%
61-75
1
5%
2
33%
76-90
Пропущено
6
11
1 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 6
1
17%
3
27%
1-15
0
0%
3
27%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
2
33%
2
18%
46-60
1
17%
1
9%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Забито
13
9
5 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
8 Не забивали 8
3
23%
1
11%
1-15
1
8%
1
11%
16-30
1
8%
4
44%
31-45
2
15%
1
11%
46-60
1
8%
1
11%
61-75
5
38%
1
11%
76-90
Пропущено
5
10
4 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
1
10%
16-30
2
40%
2
20%
31-45
1
20%
3
30%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
0
0%
3
30%
76-90
Забито
33
15
15 В 1-м тайме 8
18 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 4
1 Не забивали 4
8
24%
1
7%
1-15
2
6%
2
13%
16-30
5
15%
5
33%
31-45
6
18%
2
13%
46-60
6
18%
2
13%
61-75
6
18%
3
20%
76-90
Пропущено
11
21
5 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 9
2
18%
3
14%
1-15
1
9%
4
19%
16-30
2
18%
4
19%
31-45
3
27%
5
24%
46-60
1
9%
2
10%
61-75
2
18%
3
14%
76-90
Результаты последних матчей
Мальмё
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Мальмё - Гётеборг 0:1 Вернаму - Мальмё 1:3 Мальмё - Дегерфорс 5:0 Эльфсборг - Мальмё 3:0
Мальмё - Хеккен 2:2 Хальмстад - Мальмё 0:1 Мальмё - АИК 3:1 Варберг БоИС - Мальмё 0:6 Мальмё - Хаммарбю 4:2 Мальмё - ИФК Норрчепинг 3:0 Гётеборг - Мальмё 0:1 Броммапойкарна - Мальмё 1:2 Мальмё - Кальмар 1:0 Мальмё - Эстер 2:2 Юргорден - Мальмё 2:2 Мальмё - АГФ Орхус 4:3 Волеренга - Мальмё 0:3 Мальмё - Даллас 0:0 Мальмё - Нордшелланн 0:1 Мальмё - Раннерс 2:0
Сириус
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Хаммарбю - Сириус 4:1 Сириус - Гётеборг 2:0 Сириус - Вернаму 2:0 Броммапойкарна - Сириус 1:2
Сириус - Хальмстад 1:2 Мьельбю - Сириус 3:0 Сириус - Эльфсборг 3:4 Кальмар - Сириус 2:2 АИК - Сириус 0:0 Сириус - Хеккен 1:4 Варберг БоИС - Сириус 1:1 Сириус - Юргорден 0:0 ИФК Норрчепинг - Сириус 1:1 Сириус - Эребру 2:2 АИК - Сириус 0:0 Сириус - Браге 2:3 Сириус - Юргорден 0:1 Ольборг - Сириус 1:2 Броммапойкарна - Сириус 2:1 АИК - Сириус 2:2
Результаты матчей
Мальмё
Сириус
Точный счет
3:0
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
2:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
3:4
1 раз 17%
Точное количество голов
3
3 раза 43%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%
5
1 раз 14%
2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Точный счет
0:1
2 раза 33%
0:6
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
1:1
2 раза 29%
3:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
Точное количество голов
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
6
1 раз 17%
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
Точный счет
3:0
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
0:6
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
0:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
1:4
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
Точное количество голов
3
4 раза 31%
1
3 раза 23%
2
2 раза 15%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
6
1 раз 8%
0
4 раза 31%
1
4 раза 31%
2
4 раза 31%
3
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Мальмё
Сириус
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
33
52
15
25
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
43
33
25
24
15
15
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
121
Больше Меньше
94
94
58
76
112
310
211
112
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право остаться в Аллсвенскан
- — Вылет в Суперэттан
|Хеккен
|Траоре Бени
|12 (1)
|Мальмё
|Телин Исаак
|10
|Мальмё
|Нанаси Себастьян
|8 (2)
|Эльфсборг
|Ондрейка Якоб
|7 (5)
|Кальмар
|Mileta Rajovic
|7
|ИФК Норрчепинг
|Сисей Йеспер
|6
|Юргорден
|Шуллер Расмус
|5
|Хаммарбю
|Странд Симон
|1 3
|Хаммарбю
|Куртулус Эдвин
|1 3
|АИК
|Бьорнстрем Аксель
|1 3