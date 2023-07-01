Тур: 1. Стадион: Виклоф Холдинг Арена.
0'
17' Желтая карточкаМантатис Георгиос
25' Желтая карточкаЛахти Тими
36' Желтая карточкаФуртадо Уиллис
49' Вторая желтая карточкаЛахти Тими
52' Желтая карточкаDe
62' Желтая карточкаКлинкенберг Дан
Ход матча
25'
36'
49'
52'
62'
78'
Прогноз на матч от Liveresult
15
Энрике
Алан
17
Сид
Робин
9
De
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Энрике АланЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Сид РобинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
9 DeНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Daniel Norrmen
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Simo RoihaНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
33 Maxim Zhuk
-
-
Главный тренер: Jussi Leppaelahti
История личных встреч
Мариехамн
КТП
6 матчей
100%
6 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
10 матчей
60%
10%
30%
6 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
50%
20%
30%
5 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
40%
40%
20%
4 победы 4 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
15
7
Голов в среднем за матч
3
1.4
Среднее время на гол
30
64
Всего голов
5
7
Голов в среднем за матч
1
1.4
Среднее время на гол
90
64
Всего голов
20
14
Голов в среднем за матч
2
1.4
Тотал матчей
2.5
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
Среднее время на гол
45
64
Бомбардиры внутри турнира
Мариехамн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нгуекам Ариэль
|2 (1)
|0.15
|Хопкатт Джейми
|2 (1)
|0.15
|Лахти Тими
|2
|0.15
|Сумусало Микко
|1
|0.08
|Анини Самуэль
|1
|0.08
|Сид Робин
|1
|0.08
|Сьорос Рику
|1
|0.08
|Нгамба Альваро
|1
|0.08
|De
|1
|0.08
|Гранлунд Альбин
|0
|0
|Ндом Али
|0
|0
КТП
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фуртадо Уиллис
|5
|0.36
|Michael Simoes Domingues IV
|4
|0.29
|Simo Roiha
|2
|0.14
|Де Врис Джек
|1
|0.07
|Joni Maekelae
|0
|0
|Мантатис Георгиос
|0
|0
Карточки
Мариехамн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|De
|6
|0
|Лахти Тими
|4
|1
|Кубронн Жан-Кристоф
|3
|1
|Ндом Али
|3
|1
|Usman Suleman
|4
|0
|Сумусало Микко
|1
|1
|Нгуекам Ариэль
|2
|0
|Хопкатт Джейми
|2
|0
|Саллинен Оскари
|2
|0
|Гранлунд Альбин
|1
|0
|Асири Абдулфаттах
|1
|0
|Анини Самуэль
|1
|0
|Нгамба Альваро
|1
|0
|Хенрикссон Элмо
|1
|0
|Daniel Enqvist
|1
|0
КТП
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рамадингайе Давид
|4
|0
|Нурмос Ласси
|4
|0
|Gabriel Sandberg
|4
|0
|Michael Simoes Domingues IV
|3
|0
|Фуртадо Уиллис
|3
|0
|Де Врис Джек
|3
|0
|Joni Maekelae
|2
|0
|Клинкенберг Дан
|2
|0
|Мантатис Георгиос
|2
|0
|Раутиола Миска
|0
|1
|Лаасконен Йоханнес
|1
|0
|Simo Roiha
|1
|0
|William Venta Akre
|1
|0
|Линдфорс Матиас
|1
|0
|Печиле Дамьяно
|1
|0
|Ниемеля Матиас
|1
|0
|Паавола Матиас
|1
|0
|Jussi Leppaelahti
|1
|0
Результаты матчей
Мариехамн
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
КТП
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
3
3
Мариехамн
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)
КТП
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
9
4
Волевые поражения
2
8
Мариехамн
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
50% (6)
42% (5)
КТП
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
Сухие победы
0
3
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
10
4
Волевые поражения
5
11
Голы по времени матча
Забито
5
4
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
9 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
1
25%
16-30
1
20%
2
50%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
9
8
2 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 4
0
0%
1
13%
1-15
2
22%
2
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
4
44%
3
38%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
3
33%
0
0%
76-90
Забито
7
8
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 3
6 Не забивали 9
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
1
13%
31-45
1
14%
2
25%
46-60
1
14%
1
13%
61-75
3
43%
4
50%
76-90
Пропущено
10
8
6 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
1
10%
1
13%
1-15
1
10%
2
25%
16-30
4
40%
1
13%
31-45
2
20%
1
13%
46-60
1
10%
2
25%
61-75
1
10%
1
13%
76-90
Забито
12
12
5 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 4
3 Не забивали 6
1
8%
0
0%
1-15
2
17%
1
8%
16-30
2
17%
3
25%
31-45
2
17%
2
17%
46-60
2
17%
2
17%
61-75
3
25%
4
33%
76-90
Пропущено
19
16
8 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 8
1
5%
2
13%
1-15
3
16%
4
25%
16-30
4
21%
1
6%
31-45
6
32%
4
25%
46-60
1
5%
4
25%
61-75
4
21%
1
6%
76-90
Результаты последних матчей
Мариехамн
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
КуПС - Мариехамн 0:1 Вааса ИФК - Мариехамн 0:1 Мариехамн - СЯК Сейнайоки 0:2 Хонка - Мариехамн 2:1
Оулу - Мариехамн 3:2 TuRaKe - Мариехамн 0:7 Мариехамн - ХИК 0:0 Интер Турку - Мариехамн 1:1 Палло-Поят Юниорит - Мариехамн 0:3 Мариехамн - Хака 2:1 ВПС - Мариехамн 2:1 Мариехамн - КуПС 0:2 КТП - Мариехамн 2:1 Мариехамн - Лахти 2:3 Мариехамн - Ильвес 1:1 Хонка - Мариехамн 0:0 СЯК Сейнайоки - Мариехамн 1:2 Гётеборг - Мариехамн 1:1 Мариехамн - ПИФ Паргас 6:1 Мариехамн - ВПС 2:2
КТП
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
КТП - Лахти 2:0 КТП - ЕИФ Экенас 3:0 ХИК - КТП 1:0 Интер Турку - КТП 2:1
КТП - ВПС 1:0 КТП - Гнистан 1:1 Хонка - КТП 0:1 КТП - СЯК Сейнайоки 0:2 МюПа - КТП 0:14 Лахти - КТП 0:0 КТП - ХИК 3:3 Хака - КТП 4:2 Ильвес - КТП 1:0 КТП - Мариехамн 2:1 КТП - КуПС 0:0 КТП - Хонка 0:4 КТП - Оулу 0:2 ПЕПО Лаппеэнранта - КТП 1:2 КТП - Хака 1:0 ЯПС - КТП 2:2
Результаты матчей
Мариехамн
КТП
Точный счет
0:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
0:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
0
3 раза 43%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Точный счет
2:1
3 раза 50%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
1:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
Точное количество голов
1
5 раз 83%
2
1 раз 17%
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
Точный счет
2:1
4 раза 33%
0:2
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
1:0
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
0:2
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 50%
0
3 раза 25%
2
3 раза 25%
0
6 раз 46%
1
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Мариехамн
КТП
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
43
24
34
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
15
Больше Меньше
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
76
39
49
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1
|15
|10
|1
|4
|19 - 7
|31
|2.
|13
|8
|4
|1
|17 - 8
|28
|3.
|15
|7
|7
|1
|24 - 11
|28
|4.
|14
|7
|3
|4
|23 - 19
|24
|5.
|15
|5
|5
|5
|13 - 13
|20
|6.
|11
|5
|2
|4
|16 - 16
|17
|7.
|0:0
|14
|4
|4
|6
|12 - 16
|16
|8.
|13
|3
|6
|4
|14 - 14
|15
|9.
|14
|2
|5
|7
|15 - 25
|11
|10.
|1:2
|12
|2
|4
|6
|9 - 17
|10
|11.
|0:0
|13
|2
|4
|7
|12 - 19
|10
|12.
|13
|2
|3
|8
|9 - 18
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|5
|2
|0
|14 - 2
|17
|2.
|7
|5
|1
|1
|9 - 7
|16
|3.
|2:1
|8
|5
|0
|3
|10 - 5
|15
|4.
|5
|4
|1
|0
|10 - 3
|13
|5.
|0:0
|7
|3
|2
|2
|8 - 8
|11
|6.
|8
|3
|2
|3
|7 - 6
|11
|7.
|7
|3
|1
|3
|10 - 12
|10
|8.
|7
|2
|4
|1
|9 - 8
|10
|9.
|6
|1
|5
|0
|11 - 9
|8
|10.
|7
|2
|2
|3
|5 - 6
|8
|11.
|0:0
|7
|1
|3
|3
|5 - 9
|6
|12.
|1:2
|5
|1
|1
|3
|4 - 6
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1
|7
|5
|1
|1
|9 - 2
|16
|2.
|7
|4
|2
|1
|13 - 7
|14
|3.
|6
|3
|3
|0
|8 - 1
|12
|4.
|8
|2
|5
|1
|10 - 9
|11
|5.
|7
|2
|3
|2
|6 - 7
|9
|6.
|1:2
|7
|1
|3
|3
|5 - 11
|6
|7.
|6
|1
|2
|3
|5 - 6
|5
|8.
|0:0
|7
|1
|2
|4
|4 - 8
|5
|9.
|0:0
|6
|1
|1
|4
|7 - 10
|4
|10.
|6
|1
|1
|4
|6 - 13
|4
|11.
|8
|1
|0
|7
|4 - 16
|3
|12.
|6
|0
|1
|5
|4 - 12
|1
- — Выход в Группу лидеров
- — Выход в Группу аутсайдеров
|ХИК
|Радулович Боян
|10
|Оулу
|Коффей Эшли
|9 (1)
|СЯК Сейнайоки
|Jaime Moreno II
|7 (1)
|КуПС
|Ниссилья Урхо
|6 (1)
|Интер Турку
|Darren Smith III
|6 (1)
|СЯК Сейнайоки
|Tuomas Kaukua
|6
|КуПС
|Биспо Габриэл
|6
|Мариехамн
|De
|6
|КуПС
|Коллинс Шичендже
|6
|Мариехамн
|Лахти Тими
|1 4