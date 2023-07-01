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  4. Вейккауслига 2023

Финляндия: Вейккауслига
2023

Тур: 1. Стадион: .
Мариехамн
0:0
Конец матча
КТП
0'
17' Желтая карточка
Мантатис Георгиос
25' Желтая карточка
Лахти Тими
36' Желтая карточка
Фуртадо Уиллис
48' Вторая желтая карточка
Лахти Тими
52' Желтая карточка
De
62' Желтая карточка
Клинкенберг Дан
90' Желтая карточка
Анини Самуэль
90'+6
81
Хенрикссон
Элмо
15
Энрике
Алан
2
Лахти
Тими
13
Кубронн
Жан-Кристоф
28
Ниссинен
Йири
23
Сумусало
Микко
17
Сид
Робин
14
Michael
Fonsell
8
Нгамба
Альваро
11
Нгуекам
Ариэль
9
De
1
Лейслахти
Расмус
14
Juho
Lehtiranta
5
Огунгбаро
Майкл
4
Клинкенберг
Дан
27
Мантатис
Георгиос
23
Линдфорс
Матиас
21
Gabriel
Sandberg
8
Лаасконен
Йоханнес
7
Joni
Maekelae
20
Simo
Roiha
10
Фуртадо
Уиллис
Мариехамн
КТП

История личных встреч

Мариехамн
КТП

6 матчей

100%
6 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

10 матчей

60%
10%
30%
6 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

50%
20%
30%
5 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

40%
40%
20%
4 победы 4 ничьи 2 победы

История матчей

В
2:1
В
5:1
В
4:2
В
1:3
В
0:1
В
0:2
В
2:1
В
1:0
В
4:2
КЛ
1:1

Голы

Всего голов

15
7

Голов в среднем за матч

3
1.4

Среднее время на гол

30
64

Всего голов

5
7

Голов в среднем за матч

1
1.4

Среднее время на гол

90
64

Всего голов

20
14

Голов в среднем за матч

2
1.4

Тотал матчей

2.5
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
3
Больше 30%
Меньше 70%
7

Среднее время на гол

45
64

Бомбардиры внутри турнира

Мариехамн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нгуекам Ариэль 2 (1) 0.15
Хопкатт Джейми 2 (1) 0.15
Лахти Тими 2 0.15
Сумусало Микко 1 0.08
Анини Самуэль 1 0.08
Сид Робин 1 0.08
Сьорос Рику 1 0.08
Нгамба Альваро 1 0.08
De 1 0.08
Гранлунд Альбин 0 0
Ндом Али 0 0
КТП
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фуртадо Уиллис 5 0.36
Michael Simoes Domingues IV 4 0.29
Simo Roiha 2 0.14
Де Врис Джек 1 0.07
Joni Maekelae 0 0
Мантатис Георгиос 0 0

Карточки

Мариехамн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
De 6 0
Лахти Тими 4 1
Кубронн Жан-Кристоф 3 1
Ндом Али 3 1
Usman Suleman 4 0
Сумусало Микко 1 1
Нгуекам Ариэль 2 0
Хопкатт Джейми 2 0
Саллинен Оскари 2 0
Анини Самуэль 2 0
Гранлунд Альбин 1 0
Асири Абдулфаттах 1 0
Нгамба Альваро 1 0
Хенрикссон Элмо 1 0
Daniel Enqvist 1 0
КТП
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рамадингайе Давид 4 0
Нурмос Ласси 4 0
Gabriel Sandberg 4 0
Michael Simoes Domingues IV 3 0
Фуртадо Уиллис 3 0
Де Врис Джек 3 0
Joni Maekelae 2 0
Клинкенберг Дан 2 0
Мантатис Георгиос 2 0
Раутиола Миска 0 1
Лаасконен Йоханнес 1 0
Simo Roiha 1 0
William Venta Akre 1 0
Линдфорс Матиас 1 0
Печиле Дамьяно 1 0
Ниемеля Матиас 1 0
Паавола Матиас 1 0
Jussi Leppaelahti 1 0

Результаты матчей

Мариехамн
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
КТП
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

3
3
Мариехамн
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)
КТП
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

9
4

Волевые поражения

2
8
Мариехамн
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
54% (7)
38% (5)
КТП
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

10
4

Волевые поражения

5
11

Голы по времени матча

Забито

5
4
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
10 Не забивали 11
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
1
25%
16-30
1
20%
2
50%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

9
8
2 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 4
0
0%
1
13%
1-15
2
22%
2
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
4
44%
3
38%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
3
33%
0
0%
76-90

Забито

7
8
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 3
7 Не забивали 10
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
1
13%
31-45
1
14%
2
25%
46-60
1
14%
1
13%
61-75
3
43%
4
50%
76-90

Пропущено

10
8
6 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
1
10%
1
13%
1-15
1
10%
2
25%
16-30
4
40%
1
13%
31-45
2
20%
1
13%
46-60
1
10%
2
25%
61-75
1
10%
1
13%
76-90

Забито

12
12
5 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 4
4 Не забивали 7
1
8%
0
0%
1-15
2
17%
1
8%
16-30
2
17%
3
25%
31-45
2
17%
2
17%
46-60
2
17%
2
17%
61-75
3
25%
4
33%
76-90

Пропущено

19
16
8 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 8
1
5%
2
13%
1-15
3
16%
4
25%
16-30
4
21%
1
6%
31-45
6
32%
4
25%
46-60
1
5%
4
25%
61-75
4
21%
1
6%
76-90

Результаты последних матчей

Мариехамн
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
КуПС - Мариехамн 0:1 Вааса ИФК - Мариехамн 0:1 Мариехамн - СЯК Сейнайоки 0:2 Хонка - Мариехамн 2:1
Оулу - Мариехамн 3:2 TuRaKe - Мариехамн 0:7 Мариехамн - ХИК 0:0 Интер Турку - Мариехамн 1:1 Палло-Поят Юниорит - Мариехамн 0:3 Мариехамн - Хака 2:1 ВПС - Мариехамн 2:1 Мариехамн - КуПС 0:2 КТП - Мариехамн 2:1 Мариехамн - Лахти 2:3 Мариехамн - Ильвес 1:1 Хонка - Мариехамн 0:0 СЯК Сейнайоки - Мариехамн 1:2 Гётеборг - Мариехамн 1:1 Мариехамн - ПИФ Паргас 6:1 Мариехамн - ВПС 2:2
КТП
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
КТП - Лахти 2:0 КТП - ЕИФ Экенас 3:0 ХИК - КТП 1:0 Интер Турку - КТП 2:1
КТП - ВПС 1:0 КТП - Гнистан 1:1 Хонка - КТП 0:1 КТП - СЯК Сейнайоки 0:2 МюПа - КТП 0:14 Лахти - КТП 0:0 КТП - ХИК 3:3 Хака - КТП 4:2 Ильвес - КТП 1:0 КТП - Мариехамн 2:1 КТП - КуПС 0:0 КТП - Хонка 0:4 КТП - Оулу 0:2 ПЕПО Лаппеэнранта - КТП 1:2 КТП - Хака 1:0 ЯПС - КТП 2:2

Результаты матчей

Мариехамн
КТП

Точный счет

0:0
2 раза 29%
0:2
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
0:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%

Точное количество голов

0
4 раза 57%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
0
3 раза 43%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

2:1
3 раза 50%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
0:0
2 раза 29%
1:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%

Точное количество голов

1
5 раз 83%
2
1 раз 17%
0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%

Точный счет

2:1
4 раза 31%
0:0
2 раза 15%
0:2
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
0:0
3 раза 21%
1:0
3 раза 21%
0:2
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 46%
0
4 раза 31%
2
3 раза 23%
0
7 раз 50%
1
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Мариехамн
КТП

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
4
0.5
Больше Меньше
4
3
2
5
1.5
3
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
5
1.5
Больше Меньше
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
4
0.5
Больше Меньше
7
7
3
10
1.5
4
10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
КуПС
 15 10 1 4 21 - 9 31
2.
СЯК Сейнайоки
 13 8 4 1 17 - 8 28
3.
ХИК
 15 7 7 1 24 - 11 28
4.
Оулу
 14 7 3 4 23 - 19 24
5.
Хонка
 15 5 5 5 13 - 13 20
6.
Интер Турку
 11 5 2 4 16 - 16 17
7.
КТП
 14 4 4 6 12 - 16 16
8.
Ильвес
 13 3 6 4 14 - 14 15
9.
Хака
 14 2 5 7 15 - 25 11
10.
Лахти
 12 2 4 6 11 - 19 10
11.
Мариехамн
 13 2 4 7 12 - 19 10
12.
ВПС
 13 2 3 8 9 - 18 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ХИК
 7 5 2 0 14 - 2 17
2.
СЯК Сейнайоки
 7 5 1 1 9 - 7 16
3.
КуПС
 8 5 0 3 10 - 5 15
4.
Интер Турку
 5 4 1 0 10 - 3 13
5.
КТП
 7 3 2 2 8 - 8 11
6.
Хонка
 8 3 2 3 7 - 6 11
7.
Оулу
 7 3 1 3 10 - 12 10
8.
Ильвес
 7 2 4 1 9 - 8 10
9.
Хака
 6 1 5 0 11 - 9 8
10.
ВПС
 7 2 2 3 5 - 6 8
11.
Мариехамн
 7 1 3 3 5 - 9 6
12.
Лахти
 5 1 1 3 6 - 8 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
КуПС
 7 5 1 1 11 - 4 16
2.
Оулу
 7 4 2 1 13 - 7 14
3.
СЯК Сейнайоки
 6 3 3 0 8 - 1 12
4.
ХИК
 8 2 5 1 10 - 9 11
5.
Хонка
 7 2 3 2 6 - 7 9
6.
Лахти
 7 1 3 3 5 - 11 6
7.
Ильвес
 6 1 2 3 5 - 6 5
8.
КТП
 7 1 2 4 4 - 8 5
9.
Мариехамн
 6 1 1 4 7 - 10 4
10.
Интер Турку
 6 1 1 4 6 - 13 4
11.
Хака
 8 1 0 7 4 - 16 3
12.
ВПС
 6 0 1 5 4 - 12 1
  • — Выход в Группу лидеров
  • — Выход в Группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
ХИК Радулович Боян 10
Оулу Коффей Эшли 9 (1)
СЯК Сейнайоки Jaime Moreno II 7 (1)
КуПС Ниссилья Урхо 6 (1)
Интер Турку Darren Smith III 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
СЯК Сейнайоки Tuomas Kaukua 6
КуПС Биспо Габриэл 6
Мариехамн De 6
КуПС Коллинс Шичендже 6
Мариехамн Лахти Тими 1 4
Весь список
  • 67'
    Michael Fonsell уходит с поля. Хопкатт Джейми выходит вместо него
  • Желтая карточка
    65'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    62'
    Клинкенберг Дан получил желтую карточку от судьи
  • 58'
    Мантатис Георгиос уходит с поля. Паавола Матиас выходит вместо него
  • Желтая карточка
    52'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    52'
    De получил желтую карточку от судьи
  • 48'
    Лахти Тими получает вторую желтую карточку. Удаление.
  • Второй тайм начался
    46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 46'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Желтая карточка
      36'
      Фуртадо Уиллис получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      25'
      Лахти Тими получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      17'
      Мантатис Георгиос получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      4'
      Gabriel Sandberg получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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