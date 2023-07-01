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  4. Вейккауслига 2023

Финляндия: Вейккауслига
2023

Тур: 1. Стадион: .
Лахти
3:4
Конец матча
КуПС
0'
2' Желтая карточка
Кунингас Микко
0:1
8' Гол
Ниссилья Урхо
1:1
11' Гол
Зекири Альтин
1:2
18' Гол
Ветели Йоона
34' Желтая карточка
Биспо Габриэл
43' Желтая карточка
Вирта Эмели
2:2
56' Гол
Matheus Alves I
2:3
62' Гол
Ветели Йоона
2:4
69' Гол
Саволайнен Саку
3:4
75' Гол
Matheus Alves I
90'+4
1
Marin
Ljubic
16
Julius
Tauriainen
15
Пирттийоки
Юхо
27
Пеннинкангас
Теему
3
Коскипало
Даниэль
6
Samuel
Pasanen
17
Tommi
Jaentti
25
Кунингас
Микко
22
Хертси
Лооренц
9
Matheus
Alves
I
7
Зекири
Альтин
1
Крайдль
Йоханнес
18
Сааринен
Сет
15
Сиссе
Ибраим
3
Коллинс
Шичендже
25
Антви
Клинтон
8
Дальстрем
Себастьян
13
Оксанен
Яакко
10
Ниссилья
Урхо
6
Саволайнен
Саку
19
Биспо
Габриэл
7
Ветели
Йоона
Лахти
КуПС

История личных встреч

Лахти
КуПС

21 матч

71.4%
28.6%
15 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

61.9%
38.1%
13 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

57.1%
61.9%
12 побед 13 ничьих 0 побед

27 матчей

25.9%
74.1%
0 побед 7 ничьих 20 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 9 ничьих 18 побед

Второй тайм

25.9%
74.1%
0 побед 7 ничьих 16 побед

48 матчей

31.3%
27.1%
41.6%
15 побед 13 ничьих 20 побед

Первый тайм

27.1%
35.4%
37.5%
13 побед 17 ничьих 18 побед

Второй тайм

25%
41.7%
33.3%
12 побед 20 ничьих 16 побед

История матчей

В
2:0
К
0:1
В
4:0
В
0:1
В
2:2
В
2:4
В
1:2
В
3:0
К
1:0
В
5:1
В
3:3
В
2:1
В
1:0
В
1:1
В
1:1
В
2:2
В
1:2
К
4:2
В
1:1
В
0:0
В
2:0
В
1:0
В
1:0
В
0:3
К
2:1
КЛ
1:2
КЛ
1:1
В
1:1
В
0:1
В
0:2
КЛ
0:0
КЛ
0:2
В
2:0
В
0:1
В
1:0
КЛ
3:0
В
2:1
В
1:0
В
2:1
ТМС
0:2
ТМС
1:3
ТМС
1:1
В
2:1
В
1:1
В
1:1
В
1:0
В
8:1
В
2:3

Голы

Всего голов

35
24

Голов в среднем за матч

1.4
1.04

Среднее время на гол

64
86

Всего голов

38
29

Голов в среднем за матч

1.65
1.16

Среднее время на гол

54
77

Всего голов

73
53

Голов в среднем за матч

1.52
1.1

Тотал матчей

2.5
46
Больше 96%
Меньше 4%
2
35
Больше 73%
Меньше 27%
13
21
Больше 44%
Меньше 56%
27
10
Больше 21%
Меньше 79%
38
6
Больше 13%
Меньше 88%
42
5
Больше 10%
Меньше 90%
43
1
Больше 2%
Меньше 98%
47
1
Больше 2%
Меньше 98%
47
1
Больше 2%
Меньше 98%
47

Среднее время на гол

59
81

Бомбардиры внутри турнира

Лахти
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зекири Альтин 3 0.25
Matheus Alves I 3 (1) 0.25
Пирттийоки Юхо 2 0.17
Julius Tauriainen 1 0.08
Tommi Jaentti 1 0.08
Onni Hanninen 1 0.08
Коскипало Даниэль 0 0
Кастро Пабло 0 0
Irfan Sadik 0 0
КуПС
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ниссилья Урхо 6 0.4
Ветели Йоона 5 0.33
Саволайнен Саку 3 0.2
Туоминен Яссе 2 0.13
Сааринен Сет 2 0.13
Антви Клинтон 1 0.07
Биспо Габриэл 1 0.07
Попович Антон 1 0.07
Видьеског Аксель 0 0
Хейнонен Артту 0 0
Хямяляйнен Танели 0 0

Карточки

Лахти
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джалу Бубакар 5 0
Кунингас Микко 4 0
Кабаши Ариан 4 0
Пеннинкангас Теему 3 0
Зекири Альтин 3 0
Клинга Матти 2 0
Вирта Эмели 2 0
Julius Tauriainen 2 0
Хертси Лооренц 1 0
Irfan Sadik 1 0
Tommi Jaentti 1 0
Коскипало Даниэль 1 0
Samuel Pasanen 1 0
КуПС
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Биспо Габриэл 6 0
Коллинс Шичендже 6 0
Попович Антон 4 0
Ветели Йоона 3 0
Оксанен Яакко 3 0
Сиссе Ибраим 2 0
Антви Клинтон 2 0
Видьеског Аксель 2 0
Туоминен Яссе 1 0
Тойвомяки Ханри 1 0
Йенсен Кристиан Туэ 1 0
Лампинен Пири 1 0
Хямяляйнен Танели 1 0

Результаты матчей

Лахти
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
КуПС
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

0
3

Волевые поражения

5
0
Лахти
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
КуПС
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
71% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

7
4

Волевые поражения

5
9
Лахти
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
50% (6)
42% (5)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
КуПС
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
20% (3)
60% (9)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)

Сухие победы

4
6

Сухие поражения

0
5

Волевые победы

7
7

Волевые поражения

10
9

Голы по времени матча

Забито

6
11
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 5
8 Не забивали 10
2
33%
1
9%
1-15
1
17%
2
18%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
6
55%
46-60
2
33%
2
18%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

8
4
2 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
13%
1
25%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
13%
1
25%
46-60
5
63%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

5
10
0 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 5
10 Не забивали 9
0
0%
2
20%
1-15
0
0%
3
30%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
2
40%
1
10%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
2
20%
76-90

Пропущено

11
5
7 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
1
9%
1
20%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
4
36%
2
40%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
2
18%
0
0%
76-90

Забито

11
21
3 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 10
6 Не забивали 4
2
18%
3
14%
1-15
1
9%
5
24%
16-30
0
0%
2
10%
31-45
3
27%
7
33%
46-60
3
27%
2
10%
61-75
2
18%
2
10%
76-90

Пропущено

19
9
9 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 6
2
11%
2
22%
1-15
3
16%
0
0%
16-30
4
21%
2
22%
31-45
3
16%
1
11%
46-60
5
26%
3
33%
61-75
2
11%
1
11%
76-90

Результаты последних матчей

Лахти
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
КТП - Лахти 2:0 Лахти - Хака 1:0 Лахти - ХИК 1:2 Ильвес - Лахти 2:2
Лахти - ХИФК 0:1 Лахти - Оулу 1:2 КуПС - Лахти 2:0 Кипарамакски рейнджерc - Лахти 0:1 Лахти - КТП 0:0 Хонка - Лахти 3:0 СЯК Сейнайоки - Лахти 0:0 Мариехамн - Лахти 2:3 ВПС - Лахти 0:0 Хака - Лахти 0:0 Лахти - ЯПС 4:2 Лахти - Кеблавик 2:2 Лахти - Бранн-2 4:1 Лахти - ТПС 2:1 ТПС - Лахти 1:1 Лахти - ХИФК 6:1
КуПС
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
КуПС - Мариехамн 0:1 КуПС - ХИФК 1:0 ВПС - КуПС 0:2 КуПС - Оулу 1:0
КуПС - Хака 3:0 Йювяскюля - КуПС 0:2 СЯК Сейнайоки - КуПС 1:0 КуПС - Лахти 2:0 Хонка - КуПС 0:1 Оулу - КуПС 0:2 КуПС - ХИК 2:1 Мариехамн - КуПС 0:2 КуПС - Ильвес 1:0 КуПС - Хонка 0:1 КТП - КуПС 0:0 КуПС - Интер Турку 1:2 СЯК Сейнайоки - КуПС 1:1 КуПС - Куопион Эло 6:1 ХИК - КуПС 0:1 КуПС - Интер Турку 2:0

Результаты матчей

Лахти
КуПС

Точный счет

1:2
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
3:4
1 раз 20%
0:1
2 раза 25%
1:0
2 раза 25%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%

Точный счет

0:0
2 раза 29%
2:0
2 раза 29%
2:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
0:2
3 раза 43%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
3:4
1 раз 14%

Точное количество голов

0
5 раз 71%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Точный счет

0:0
3 раза 25%
1:2
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
0:1
3 раза 20%
0:2
3 раза 20%
1:0
3 раза 20%
0:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%

Точное количество голов

0
6 раз 50%
1
3 раза 25%
3
2 раза 17%
2
1 раз 8%
2
5 раз 33%
0
4 раза 27%
1
4 раза 27%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Лахти
КуПС

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
6
2
1
4
1.5
3
5
1
4
2.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
5
0.5
Больше Меньше
5
2
2
5
1.5
4
3
1
6
2.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
6
0.5
Больше Меньше
11
4
3
9
1.5
7
8
2
10
2.5
2
13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
КуПС
 15 10 1 4 21 - 9 31
2.
СЯК Сейнайоки
 13 8 4 1 17 - 8 28
3.
ХИК
 15 7 7 1 24 - 11 28
4.
Оулу
 14 7 3 4 23 - 19 24
5.
Хонка
 15 5 5 5 13 - 13 20
6.
Интер Турку
 11 5 2 4 16 - 16 17
7.
КТП
 14 4 4 6 12 - 16 16
8.
Ильвес
 13 3 6 4 14 - 14 15
9.
Хака
 14 2 5 7 15 - 25 11
10.
Лахти
 12 2 4 6 11 - 19 10
11.
Мариехамн
 13 2 4 7 12 - 19 10
12.
ВПС
 13 2 3 8 9 - 18 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ХИК
 7 5 2 0 14 - 2 17
2.
СЯК Сейнайоки
 7 5 1 1 9 - 7 16
3.
КуПС
 8 5 0 3 10 - 5 15
4.
Интер Турку
 5 4 1 0 10 - 3 13
5.
КТП
 7 3 2 2 8 - 8 11
6.
Хонка
 8 3 2 3 7 - 6 11
7.
Оулу
 7 3 1 3 10 - 12 10
8.
Ильвес
 7 2 4 1 9 - 8 10
9.
Хака
 6 1 5 0 11 - 9 8
10.
ВПС
 7 2 2 3 5 - 6 8
11.
Мариехамн
 7 1 3 3 5 - 9 6
12.
Лахти
 5 1 1 3 6 - 8 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
КуПС
 7 5 1 1 11 - 4 16
2.
Оулу
 7 4 2 1 13 - 7 14
3.
СЯК Сейнайоки
 6 3 3 0 8 - 1 12
4.
ХИК
 8 2 5 1 10 - 9 11
5.
Хонка
 7 2 3 2 6 - 7 9
6.
Лахти
 7 1 3 3 5 - 11 6
7.
Ильвес
 6 1 2 3 5 - 6 5
8.
КТП
 7 1 2 4 4 - 8 5
9.
Мариехамн
 6 1 1 4 7 - 10 4
10.
Интер Турку
 6 1 1 4 6 - 13 4
11.
Хака
 8 1 0 7 4 - 16 3
12.
ВПС
 6 0 1 5 4 - 12 1
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  • — Выход в Группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
ХИК Радулович Боян 10
Оулу Коффей Эшли 9 (1)
СЯК Сейнайоки Jaime Moreno II 7 (1)
КуПС Ниссилья Урхо 6 (1)
Интер Турку Darren Smith III 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
СЯК Сейнайоки Tuomas Kaukua 6
КуПС Биспо Габриэл 6
Мариехамн De 6
КуПС Коллинс Шичендже 6
Мариехамн Лахти Тими 1 4
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 56'
      Daniel Koskipalo сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      56'
      Г О О О О Л - Matheus Alves бьет в цель!
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    Прогноз на матч от Liveresult
    Где смотреть матч Лахти 3:4 КуПС онлайн

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