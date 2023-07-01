Тур: 1. Стадион: Лахден.
0'
2' Желтая карточкаКунингас Микко
0:1
8' ГолНиссилья Урхо
1:1
11' ГолЗекири Альтин
1:2
18' ГолВетели Йоона
34' Желтая карточкаБиспо Габриэл
43' Желтая карточкаВирта Эмели
2:2
56' ГолMatheus Alves I
2:3
62' ГолВетели Йоона
2:4
69' ГолСаволайнен Саку
3:4
75' ГолMatheus Alves I
90'+4
Ход матча
8'
0:1
11'
1:1
18'
1:2
34'
43'
56'
62'
2:3
69'
2:4
75'
3:4
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
10 Вирта ЭмелиПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Али ЮсифНападающий
-
-
21 Irfan Sadik
-
-
Главный тренер: Mikko Mannila
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Сааринен СетЗащитник
-
15 Сиссе ИбраимЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Jani Honkavaara
История личных встреч
Лахти
КуПС
21 матч
71.4%
28.6%
15 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
61.9%
38.1%
13 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
57.1%
61.9%
12 побед 13 ничьих 0 побед
27 матчей
25.9%
74.1%
0 побед 7 ничьих 20 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 9 ничьих 18 побед
Второй тайм
25.9%
74.1%
0 побед 7 ничьих 16 побед
48 матчей
31.3%
27.1%
41.6%
15 побед 13 ничьих 20 побед
Первый тайм
27.1%
35.4%
37.5%
13 побед 17 ничьих 18 побед
Второй тайм
25%
41.7%
33.3%
12 побед 20 ничьих 16 побед
История матчей
Голы
Всего голов
35
24
Голов в среднем за матч
1.4
1.04
Среднее время на гол
64
86
Всего голов
38
29
Голов в среднем за матч
1.65
1.16
Среднее время на гол
54
77
Всего голов
73
53
Голов в среднем за матч
1.52
1.1
Тотал матчей
2.5
46
Больше 96%
Меньше 4%
2
35
Больше 73%
Меньше 27%
13
21
Больше 44%
Меньше 56%
27
10
Больше 21%
Меньше 79%
38
6
Больше 13%
Меньше 88%
42
5
Больше 10%
Меньше 90%
43
1
Больше 2%
Меньше 98%
47
1
Больше 2%
Меньше 98%
47
1
Больше 2%
Меньше 98%
47
Среднее время на гол
59
81
Бомбардиры внутри турнира
Лахти
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Зекири Альтин
|3
|0.25
|Matheus Alves I
|3 (1)
|0.25
|Пирттийоки Юхо
|2
|0.17
|Julius Tauriainen
|1
|0.08
|Tommi Jaentti
|1
|0.08
|Onni Hanninen
|1
|0.08
|Коскипало Даниэль
|0
|0
|Кастро Пабло
|0
|0
|Irfan Sadik
|0
|0
КуПС
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ниссилья Урхо
|6
|0.4
|Ветели Йоона
|5
|0.33
|Саволайнен Саку
|3
|0.2
|Туоминен Яссе
|2
|0.13
|Сааринен Сет
|2
|0.13
|Антви Клинтон
|1
|0.07
|Биспо Габриэл
|1
|0.07
|Попович Антон
|1
|0.07
|Видьеског Аксель
|0
|0
|Хейнонен Артту
|0
|0
|Хямяляйнен Танели
|0
|0
Карточки
Лахти
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Джалу Бубакар
|5
|0
|Кунингас Микко
|4
|0
|Кабаши Ариан
|4
|0
|Пеннинкангас Теему
|3
|0
|Зекири Альтин
|3
|0
|Клинга Матти
|2
|0
|Вирта Эмели
|2
|0
|Julius Tauriainen
|2
|0
|Хертси Лооренц
|1
|0
|Irfan Sadik
|1
|0
|Tommi Jaentti
|1
|0
|Коскипало Даниэль
|1
|0
|Samuel Pasanen
|1
|0
КуПС
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Биспо Габриэл
|6
|0
|Коллинс Шичендже
|6
|0
|Попович Антон
|4
|0
|Ветели Йоона
|3
|0
|Оксанен Яакко
|3
|0
|Сиссе Ибраим
|2
|0
|Антви Клинтон
|2
|0
|Видьеског Аксель
|2
|0
|Туоминен Яссе
|1
|0
|Тойвомяки Ханри
|1
|0
|Йенсен Кристиан Туэ
|1
|0
|Лампинен Пири
|1
|0
|Хямяляйнен Танели
|1
|0
Результаты матчей
Лахти
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
КуПС
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
0
3
Волевые поражения
5
0
Лахти
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
КуПС
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
71% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
7
4
Волевые поражения
5
9
Лахти
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
50% (6)
42% (5)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
КуПС
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
20% (3)
60% (9)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
Сухие победы
4
6
Сухие поражения
0
5
Волевые победы
7
7
Волевые поражения
10
9
Голы по времени матча
Забито
6
11
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 5
8 Не забивали 10
2
33%
1
9%
1-15
1
17%
2
18%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
6
55%
46-60
2
33%
2
18%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
8
4
2 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
13%
1
25%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
13%
1
25%
46-60
5
63%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
5
10
0 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 5
10 Не забивали 9
0
0%
2
20%
1-15
0
0%
3
30%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
2
40%
1
10%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
2
20%
76-90
Пропущено
11
5
7 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
1
9%
1
20%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
4
36%
2
40%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
2
18%
0
0%
76-90
Забито
11
21
3 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 10
6 Не забивали 4
2
18%
3
14%
1-15
1
9%
5
24%
16-30
0
0%
2
10%
31-45
3
27%
7
33%
46-60
3
27%
2
10%
61-75
2
18%
2
10%
76-90
Пропущено
19
9
9 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 6
2
11%
2
22%
1-15
3
16%
0
0%
16-30
4
21%
2
22%
31-45
3
16%
1
11%
46-60
5
26%
3
33%
61-75
2
11%
1
11%
76-90
Результаты последних матчей
Лахти
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
КТП - Лахти 2:0 Лахти - Хака 1:0 Лахти - ХИК 1:2 Ильвес - Лахти 2:2
Лахти - ХИФК 0:1 Лахти - Оулу 1:2 КуПС - Лахти 2:0 Кипарамакски рейнджерc - Лахти 0:1 Лахти - КТП 0:0 Хонка - Лахти 3:0 СЯК Сейнайоки - Лахти 0:0 Мариехамн - Лахти 2:3 ВПС - Лахти 0:0 Хака - Лахти 0:0 Лахти - ЯПС 4:2 Лахти - Кеблавик 2:2 Лахти - Бранн-2 4:1 Лахти - ТПС 2:1 ТПС - Лахти 1:1 Лахти - ХИФК 6:1
КуПС
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
КуПС - Мариехамн 0:1 КуПС - ХИФК 1:0 ВПС - КуПС 0:2 КуПС - Оулу 1:0
КуПС - Хака 3:0 Йювяскюля - КуПС 0:2 СЯК Сейнайоки - КуПС 1:0 КуПС - Лахти 2:0 Хонка - КуПС 0:1 Оулу - КуПС 0:2 КуПС - ХИК 2:1 Мариехамн - КуПС 0:2 КуПС - Ильвес 1:0 КуПС - Хонка 0:1 КТП - КуПС 0:0 КуПС - Интер Турку 1:2 СЯК Сейнайоки - КуПС 1:1 КуПС - Куопион Эло 6:1 ХИК - КуПС 0:1 КуПС - Интер Турку 2:0
Результаты матчей
Лахти
КуПС
Точный счет
1:2
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
3:4
1 раз 20%
0:1
2 раза 25%
1:0
2 раза 25%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
Точный счет
0:0
2 раза 29%
2:0
2 раза 29%
2:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
0:2
3 раза 43%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
3:4
1 раз 14%
Точное количество голов
0
5 раз 71%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
1 раз 14%
4
1 раз 14%
Точный счет
0:0
3 раза 25%
1:2
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
0:1
3 раза 20%
0:2
3 раза 20%
1:0
3 раза 20%
0:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
Точное количество голов
0
6 раз 50%
1
3 раза 25%
3
2 раза 17%
2
1 раз 8%
2
5 раз 33%
0
4 раза 27%
1
4 раза 27%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Лахти
КуПС
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
62
14
35
14
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
25
Больше Меньше
52
25
43
16
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
66
Больше Меньше
114
39
78
210
213
- — Выход в Группу лидеров
- — Выход в Группу аутсайдеров
|ХИК
|Радулович Боян
|10
|Оулу
|Коффей Эшли
|9 (1)
|СЯК Сейнайоки
|Jaime Moreno II
|7 (1)
|КуПС
|Ниссилья Урхо
|6 (1)
|Интер Турку
|Darren Smith III
|6 (1)
|СЯК Сейнайоки
|Tuomas Kaukua
|6
|КуПС
|Биспо Габриэл
|6
|Мариехамн
|De
|6
|КуПС
|Коллинс Шичендже
|6
|Мариехамн
|Лахти Тими
|1 4