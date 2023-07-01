Тур: 12. Стадион: Intility Arena. Главный судья: Mohammad Aslam
0'
17' Желтая карточкаЯзбек Патрик
0:1
19' ГолСальвесен Ларс-Йорген
21' Желтая карточкаОлдруп-Йенсен Фредрик
31' Желтая карточкаБрекало Давид
Ход матча
17'
19'
31'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 1
-
4 Угловые 2
-
0 Офсайды 1
-
10 Нарушения правил 6
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
253 Количество передач 186
-
58 Владение мячом, % 42
21
Шёнг
Магнус
19
Ятта
Сиди
- Основной состав
-
21 Шёнг МагнусВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Ятта СидиНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
17 Jacob Eng
-
-
-
-
Главный тренер: Jan Frode Nornes
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Язбек ПатрикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
41 Jone Berg
-
Главный тренер: Аарсхайм Бьярте Лунде
История личных встреч
Волеренга
Викинг
20 матчей
85%
15%
17 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
90%
15%
18 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 0 побед
11 матчей
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед
Первый тайм
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Второй тайм
63.6%
36.4%
0 побед 7 ничьих 11 побед
31 матч
54.8%
19.4%
25.8%
17 побед 6 ничьих 8 побед
Первый тайм
58.1%
19.4%
22.5%
18 побед 6 ничьих 7 побед
Второй тайм
29%
35.5%
35.5%
9 побед 11 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
22
42
Голов в среднем за матч
1.57
2.47
Среднее время на гол
57
36
Всего голов
27
19
Голов в среднем за матч
1.59
1.36
Среднее время на гол
56
66
Всего голов
49
61
Голов в среднем за матч
1.58
1.97
Тотал матчей
2.5
27
Больше 87%
Меньше 13%
4
18
Больше 58%
Меньше 42%
13
12
Больше 39%
Меньше 61%
19
8
Больше 26%
Меньше 74%
23
6
Больше 19%
Меньше 81%
25
4
Больше 13%
Меньше 87%
27
2
Больше 6%
Меньше 94%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
30
1
Больше 3%
Меньше 97%
30
Среднее время на гол
56
45
Бомбардиры внутри турнира
Волеренга
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бьёрдаль Хенрик
|3 (1)
|0.27
|Хоканс Даниэль
|3
|0.27
|Ятта Сиди
|3
|0.27
|Офкир Мохамед
|1
|0.09
|Риснаес Магнус
|1
|0.09
|Jones El-Abdellaoui
|1
|0.09
|Страндберг Стефан
|1 (1)
|0.09
|Юклеред Симен
|0
|0
|Хеденстад Вегар
|0
|0
|Олдруп-Йенсен Фредрик
|0
|0
Викинг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Трипич Златко
|6 (4)
|0.5
|Свеннсен Сандер
|4
|0.33
|Сальвесен Ларс-Йорген
|4
|0.33
|Бьёрсхоль Сондре
|3
|0.25
|Д'Агостино Николас
|2
|0.17
|Танген Харальд
|2
|0.17
|Язбек Патрик
|1
|0.08
|Паттинама Шейн
|1
|0.08
|Бьярнасон Биркир
|1
|0.08
|Лёкберг Кристоффер
|1
|0.08
|Брекало Давид
|1
|0.08
|Стенснесс Джанни
|1
|0.08
|Де Ланлай Янн-Эрик
|0
|0
|Edvin Austboe
|0
|0
Карточки
Волеренга
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Олдруп-Йенсен Фредрик
|3
|0
|Жута Леонард
|3
|0
|Бьёрдаль Хенрик
|2
|0
|Офкир Мохамед
|2
|0
|Юклеред Симен
|0
|1
|Страндберг Стефан
|1
|0
|Хольм Один Тьяго
|1
|0
|Даг-Эйлев Фагермо
|1
|0
Викинг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Паттинама Шейн
|2
|1
|Стенснесс Джанни
|3
|0
|Язбек Патрик
|3
|0
|Трипич Златко
|2
|0
|Брекало Давид
|2
|0
|Сольбаккен Маркус
|2
|0
|Диоп Джибрил
|2
|0
|Бьёрсхоль Сондре
|0
|1
|Сандберг Никлас
|1
|0
|Де Ланлай Янн-Эрик
|1
|0
|Сальвесен Ларс-Йорген
|1
|0
|Д'Агостино Николас
|1
|0
|Танген Харальд
|1
|0
|Гуннарссон Патрик
|1
|0
|Bjarte Lunde Aarsheim
|1
|0
Результаты матчей
Волеренга
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
Викинг
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
0
2
Волевые поражения
4
2
Волеренга
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Викинг
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
6
4
Волевые поражения
5
16
Волеренга
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
20% (2)
70% (7)
Викинг
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
18% (2)
55% (6)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
6
6
Волевые поражения
9
18
Голы по времени матча
Забито
7
7
6 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 1
7 Не забивали 7
1
14%
2
29%
1-15
4
57%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
14%
3
43%
76-90
Пропущено
10
9
2 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
0
0%
1
11%
1-15
1
10%
3
33%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
3
30%
1
11%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
3
30%
4
44%
76-90
Забито
6
19
1 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 17
2 Забивали первыми 1
6 Не забивали 5
0
0%
1
5%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
1
5%
31-45
1
17%
4
21%
46-60
2
33%
6
32%
61-75
2
33%
7
37%
76-90
Пропущено
8
11
4 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 5
3
38%
2
18%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
1
13%
2
18%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
2
18%
61-75
1
13%
3
27%
76-90
Забито
13
26
7 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 22
4 Забивали первыми 2
3 Не забивали 1
1
8%
3
12%
1-15
4
31%
0
0%
16-30
2
15%
1
4%
31-45
1
8%
5
19%
46-60
2
15%
7
27%
61-75
3
23%
10
38%
76-90
Пропущено
18
20
6 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 9
8 Не пропускали 10
3
17%
3
15%
1-15
1
6%
5
25%
16-30
2
11%
2
10%
31-45
4
22%
1
5%
46-60
4
22%
2
10%
61-75
4
22%
7
35%
76-90
Результаты последних матчей
Волеренга
(20 матчей)
55%
5%
40%
11 побед 1 ничья 8 поражений
Стйордалс Блинк - Волеренга 0:5 Волеренга - Стрёмсгодсет 0:1 Сутра - Волеренга 0:2 Волеренга - Будё-Глимт 1:3
Люн - Волеренга 1:2 Стабек - Волеренга 2:1 Рааде - Волеренга 0:1 Волеренга - Хам-Кам 3:0 Хёугесунн - Волеренга 1:1 Русенборг - Волеренга 1:3 Волеренга - Лиллестрём 3:4 Бранн - Волеренга 3:1 Волеренга - Сарпсборг-08 0:2 Олесунн - Волеренга 0:1 Волеренга - Дьерв 2:1 Волеренга - Стрёмсгодсет 3:2 Волеренга - Хьельсос 0:1 Волеренга - Фредрикстад 1:0 Волеренга - Бранн 1:3 Волеренга - Рёуфосс 2:1
Викинг
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Рёуфосс - Викинг 4:4 Викинг - Бранн 3:1 Сарпсборг-08 - Викинг 1:3 Фредрикстад - Викинг 1:2
Викинг - Молде 3:4 Видар - Викинг 0:2 Будё-Глимт - Викинг 5:1 Forus/Gausel - Викинг 0:5 Викинг - Одд 3:2 Саннефьёрд - Викинг 1:2 Викинг - Стрёмсгодсет 1:1 Викинг - Хам-Кам 7:3 Тромсё - Викинг 1:1 Викинг - Лиллестрём 2:0 Русенборг - Викинг 1:0 Хёугесунн - Викинг 1:1 ФК Кристиансунн - Викинг 4:1 Будё-Глимт - Викинг 5:3 Викинг - Русенборг 2:0 Викинг - Дьерв 0:1
Результаты матчей
Волеренга
Викинг
Точный счет
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:4
1 раз 20%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
3:4
1 раз 17%
7:3
1 раз 17%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
3
2 раза 40%
1
1 раз 20%
3
3 раза 50%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
7
1 раз 17%
Точный счет
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%
Точное количество голов
1
4 раза 80%
3
1 раз 20%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Точный счет
0:1
2 раза 20%
1:3
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:4
1 раз 10%
1:1
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
3:4
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
7:3
1 раз 9%
Точное количество голов
1
5 раз 50%
3
3 раза 30%
0
2 раза 20%
3
4 раза 36%
1
3 раза 27%
2
2 раза 18%
0
1 раз 9%
7
1 раз 9%
Тоталы голов в матче
Волеренга
Викинг
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
23
51
23
42
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
14
Больше Меньше
23
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
101
37
74
37
56
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|10
|1
|1
|32 - 11
|31
|2.
|11
|7
|2
|2
|16 - 11
|23
|3.
|1:0
|12
|7
|2
|3
|27 - 20
|23
|4.
|12
|6
|3
|3
|24 - 15
|21
|5.
|12
|6
|1
|5
|25 - 16
|19
|6.
|11
|5
|3
|3
|15 - 11
|18
|7.
|10
|5
|2
|3
|18 - 16
|17
|8.
|12
|4
|4
|4
|9 - 11
|16
|9.
|11
|4
|3
|4
|15 - 19
|15
|10.
|11
|4
|2
|5
|13 - 14
|14
|11.
|12
|3
|4
|5
|14 - 18
|13
|12.
|11
|3
|3
|5
|10 - 16
|12
|13.
|0:1
|11
|3
|1
|7
|14 - 18
|10
|14.
|10
|2
|3
|5
|12 - 15
|9
|15.
|11
|2
|1
|8
|10 - 27
|7
|16.
|11
|1
|1
|9
|7 - 23
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|5
|1
|0
|19 - 5
|16
|2.
|6
|4
|2
|0
|15 - 5
|14
|3.
|6
|4
|1
|1
|15 - 6
|13
|4.
|1:0
|6
|4
|1
|1
|19 - 11
|13
|5.
|6
|3
|3
|0
|9 - 4
|12
|6.
|6
|3
|1
|2
|8 - 7
|10
|7.
|7
|3
|1
|3
|8 - 9
|10
|8.
|5
|3
|0
|2
|5 - 3
|9
|9.
|5
|3
|0
|2
|11 - 9
|9
|10.
|5
|2
|2
|1
|4 - 2
|8
|11.
|5
|2
|2
|1
|8 - 7
|8
|12.
|4
|2
|1
|1
|9 - 3
|7
|13.
|5
|2
|1
|2
|6 - 7
|7
|14.
|6
|2
|1
|3
|5 - 7
|7
|15.
|6
|1
|1
|4
|6 - 11
|4
|16.
|0:1
|6
|1
|0
|5
|7 - 11
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|5
|0
|1
|13 - 6
|15
|2.
|5
|4
|1
|0
|8 - 4
|13
|3.
|6
|3
|2
|1
|9 - 4
|11
|4.
|1:0
|6
|3
|1
|2
|8 - 9
|10
|5.
|5
|2
|2
|1
|7 - 7
|8
|6.
|7
|2
|2
|3
|5 - 9
|8
|7.
|0:1
|5
|2
|1
|2
|7 - 7
|7
|8.
|6
|2
|1
|3
|9 - 10
|7
|9.
|6
|2
|0
|4
|10 - 10
|6
|10.
|6
|1
|2
|3
|8 - 11
|5
|11.
|6
|1
|1
|4
|2 - 9
|4
|12.
|5
|1
|0
|4
|6 - 15
|3
|13.
|5
|0
|3
|2
|6 - 9
|3
|14.
|6
|0
|2
|4
|3 - 12
|2
|15.
|5
|0
|0
|5
|1 - 12
|0
|16.
|5
|0
|0
|5
|5 - 20
|0
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
- — Вылет в Первый дивизион
|Будё-Глимт
|Пеллегрино Амаль
|12 (5)
|Бранн
|Финне Бор
|10 (3)
|Лиллестрём
|Адамс Акор
|10 (1)
|Будё-Глимт
|Мумбанья Фарис
|8 (1)
|Тромсё
|Vegard Oestraat Erlien
|7 (2)
|Олесунн
|Мунксгор Александер
|5
|Одд
|Валлем Конрад
|5
|Бранн
|Нильсен Сиверт
|4
|Сарпсборг-08
|Сколевик Стеффен
|4
|Одд
|Томас Диого
|4