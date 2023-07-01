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  4. Типпелиген 2023

Норвегия: Типпелиген
2023

Тур: 12. Стадион: . Главный судья: Mohammad Aslam
Волеренга
1:2
Конец матча
Викинг
0'
17' Желтая карточка
Язбек Патрик
0:1
19' Гол
Сальвесен Ларс-Йорген
21' Желтая карточка
Олдруп-Йенсен Фредрик
31' Желтая карточка
Брекало Давид
61' Желтая карточка
Юклеред Симен
75' Желтая карточка
Офкир Мохамед
82' Желтая карточка
Диоп Джибрил
83' Желтая карточка
Трипич Златко
1:1
85' Пенальти
Страндберг Стефан
90' Желтая карточка
Д'Агостино Николас
90' Красная карточка
Олдруп-Йенсен Фредрик
1:2
90' Гол
Сандберг Никлас
90'+8
21
Шёнг
Магнус
6
Хеденстад
Вегар
4
Страндберг
Стефан
7
Олдруп-Йенсен
Фредрик
18
Юклеред
Симен
20
Риснаес
Магнус
24
Странд
Петтер
8
Бьёрдаль
Хенрик
11
Хоканс
Даниэль
19
Ятта
Сиди
10
Офкир
Мохамед
30
Гуннарссон
Патрик
2
Хауген
Херман
5
Диоп
Джибрил
4
Брекало
Давид
20
Паттинама
Шейн
14
Язбек
Патрик
8
Сольбаккен
Маркус
11
Де
Ланлай
Янн-Эрик
29
Свеннсен
Сандер
9
Сальвесен
Ларс-Йорген
10
Трипич
Златко
Волеренга
4-3-3
Викинг
4-3-3

История личных встреч

Волеренга
Викинг

20 матчей

85%
15%
17 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

90%
15%
18 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 0 побед

11 матчей

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Второй тайм

63.6%
36.4%
0 побед 7 ничьих 11 побед

31 матч

54.8%
19.4%
25.8%
17 побед 6 ничьих 8 побед

Первый тайм

58.1%
19.4%
22.5%
18 побед 6 ничьих 7 побед

Второй тайм

29%
35.5%
35.5%
9 побед 11 ничьих 11 побед

История матчей

Т
1:2
Т
4:2
Т
1:1
Т
4:1
Т
2:2
Т
2:1
Т
0:4
Т
1:1
Т
1:7
Т
1:0
Т
0:2
Т
0:2
Т
2:4
Т
3:4
ТМК
0:2
ТМС
0:2
Т
5:5
Т
1:1
Т
1:0
Т
2:2
Т
2:1
Т
1:0
Т
3:0
Т
0:2
Т
3:4
Т
2:0
Т
3:1
Т
0:3
Т
0:1
Т
2:3
Т
2:1

Голы

Всего голов

22
42

Голов в среднем за матч

1.57
2.47

Среднее время на гол

57
36

Всего голов

27
19

Голов в среднем за матч

1.59
1.36

Среднее время на гол

56
66

Всего голов

49
61

Голов в среднем за матч

1.58
1.97

Тотал матчей

2.5
27
Больше 87%
Меньше 13%
4
18
Больше 58%
Меньше 42%
13
12
Больше 39%
Меньше 61%
19
8
Больше 26%
Меньше 74%
23
6
Больше 19%
Меньше 81%
25
4
Больше 13%
Меньше 87%
27
2
Больше 6%
Меньше 94%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
30
1
Больше 3%
Меньше 97%
30

Среднее время на гол

56
45

Бомбардиры внутри турнира

Волеренга
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бьёрдаль Хенрик 3 (1) 0.27
Хоканс Даниэль 3 0.27
Ятта Сиди 3 0.27
Страндберг Стефан 2 (2) 0.18
Офкир Мохамед 1 0.09
Риснаес Магнус 1 0.09
Jones El-Abdellaoui 1 0.09
Юклеред Симен 0 0
Хеденстад Вегар 0 0
Олдруп-Йенсен Фредрик 0 0
Викинг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Трипич Златко 6 (4) 0.5
Свеннсен Сандер 4 0.33
Сальвесен Ларс-Йорген 4 0.33
Бьёрсхоль Сондре 3 0.25
Д'Агостино Николас 2 0.17
Танген Харальд 2 0.17
Язбек Патрик 1 0.08
Паттинама Шейн 1 0.08
Бьярнасон Биркир 1 0.08
Сандберг Никлас 1 0.08
Лёкберг Кристоффер 1 0.08
Брекало Давид 1 0.08
Стенснесс Джанни 1 0.08
Де Ланлай Янн-Эрик 0 0
Edvin Austboe 0 0

Карточки

Волеренга
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Олдруп-Йенсен Фредрик 3 1
Жута Леонард 3 0
Офкир Мохамед 3 0
Юклеред Симен 1 1
Бьёрдаль Хенрик 2 0
Страндберг Стефан 1 0
Хольм Один Тьяго 1 0
Даг-Эйлев Фагермо 1 0
Викинг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Паттинама Шейн 2 1
Трипич Златко 3 0
Стенснесс Джанни 3 0
Язбек Патрик 3 0
Диоп Джибрил 3 0
Д'Агостино Николас 2 0
Брекало Давид 2 0
Сольбаккен Маркус 2 0
Бьёрсхоль Сондре 0 1
Сандберг Никлас 1 0
Де Ланлай Янн-Эрик 1 0
Сальвесен Ларс-Йорген 1 0
Танген Харальд 1 0
Гуннарссон Патрик 1 0
Bjarte Lunde Aarsheim 1 0

Результаты матчей

Волеренга
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
Викинг
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
3

Волевые поражения

5
2
Волеренга
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Викинг
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

6
4

Волевые поражения

5
16
Волеренга
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
27% (3)
64% (7)
Викинг
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

6
7

Волевые поражения

10
18

Голы по времени матча

Забито

8
9
6 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 2
7 Не забивали 7
1
13%
2
22%
1-15
4
50%
1
11%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
2
25%
4
44%
76-90

Пропущено

12
10
3 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
0
0%
1
10%
1-15
2
17%
3
30%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
3
25%
1
10%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
4
33%
5
50%
76-90

Забито

6
19
1 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 17
2 Забивали первыми 1
7 Не забивали 6
0
0%
1
5%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
1
5%
31-45
1
17%
4
21%
46-60
2
33%
6
32%
61-75
2
33%
7
37%
76-90

Пропущено

8
11
4 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 5
3
38%
2
18%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
1
13%
2
18%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
2
18%
61-75
1
13%
3
27%
76-90

Забито

14
28
7 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 23
4 Забивали первыми 3
3 Не забивали 1
1
7%
3
11%
1-15
4
29%
1
4%
16-30
2
14%
1
4%
31-45
1
7%
5
18%
46-60
2
14%
7
25%
61-75
4
29%
11
39%
76-90

Пропущено

20
21
7 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 11
3
15%
3
14%
1-15
2
10%
5
24%
16-30
2
10%
2
10%
31-45
4
20%
1
5%
46-60
4
20%
2
10%
61-75
5
25%
8
38%
76-90

Результаты последних матчей

Волеренга
(20 матчей)
55%
5%
40%
11 побед 1 ничья 8 поражений
Стйордалс Блинк - Волеренга 0:5 Волеренга - Стрёмсгодсет 0:1 Сутра - Волеренга 0:2 Волеренга - Будё-Глимт 1:3
Люн - Волеренга 1:2 Стабек - Волеренга 2:1 Рааде - Волеренга 0:1 Волеренга - Хам-Кам 3:0 Хёугесунн - Волеренга 1:1 Русенборг - Волеренга 1:3 Волеренга - Лиллестрём 3:4 Бранн - Волеренга 3:1 Волеренга - Сарпсборг-08 0:2 Олесунн - Волеренга 0:1 Волеренга - Дьерв 2:1 Волеренга - Стрёмсгодсет 3:2 Волеренга - Хьельсос 0:1 Волеренга - Фредрикстад 1:0 Волеренга - Бранн 1:3 Волеренга - Рёуфосс 2:1
Викинг
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Рёуфосс - Викинг 4:4 Викинг - Бранн 3:1 Сарпсборг-08 - Викинг 1:3 Фредрикстад - Викинг 1:2
Викинг - Молде 3:4 Видар - Викинг 0:2 Будё-Глимт - Викинг 5:1 Forus/Gausel - Викинг 0:5 Викинг - Одд 3:2 Саннефьёрд - Викинг 1:2 Викинг - Стрёмсгодсет 1:1 Викинг - Хам-Кам 7:3 Тромсё - Викинг 1:1 Викинг - Лиллестрём 2:0 Русенборг - Викинг 1:0 Хёугесунн - Викинг 1:1 ФК Кристиансунн - Викинг 4:1 Будё-Глимт - Викинг 5:3 Викинг - Русенборг 2:0 Викинг - Дьерв 0:1

Результаты матчей

Волеренга
Викинг

Точный счет

0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:4
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
3:4
1 раз 17%
7:3
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
3
2 раза 33%
3
3 раза 50%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
7
1 раз 17%

Точный счет

0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
1:2
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%

Точное количество голов

1
4 раза 80%
3
1 раз 20%
2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

0:1
2 раза 18%
1:3
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:4
1 раз 9%
1:1
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
7:3
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 55%
3
3 раза 27%
0
2 раза 18%
3
4 раза 33%
2
3 раза 25%
1
3 раза 25%
0
1 раз 8%
7
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Волеренга
Викинг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
2
4
1.5
5
1
2
4
2.5
4
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
4
1.5
Больше Меньше
3
3
1
4
2.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
11
1
3
8
1.5
8
4
3
8
2.5
5
7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 12 10 1 1 32 - 11 31
2.
Тромсё
 11 7 2 2 16 - 11 23
3.
Викинг
 12 7 2 3 28 - 21 23
4.
Бранн
 12 6 3 3 24 - 15 21
5.
Молде
 12 6 1 5 25 - 16 19
6.
Сарпсборг-08
 11 5 3 3 15 - 11 18
7.
Лиллестрём
 10 5 2 3 18 - 16 17
8.
Одд
 12 4 4 4 9 - 11 16
9.
Стабек
 11 4 3 4 15 - 19 15
10.
Стрёмсгодсет
 11 4 2 5 13 - 14 14
11.
Русенборг
 12 3 4 5 14 - 18 13
12.
Хёугесунн
 11 3 3 5 10 - 16 12
13.
Волеренга
 11 3 1 7 15 - 19 10
14.
Саннефьёрд
 10 2 3 5 12 - 15 9
15.
Хам-Кам
 11 2 1 8 10 - 27 7
16.
Олесунн
 11 1 1 9 7 - 23 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 6 5 1 0 19 - 5 16
2.
Бранн
 6 4 2 0 15 - 5 14
3.
Молде
 6 4 1 1 15 - 6 13
4.
Викинг
 6 4 1 1 19 - 11 13
5.
Стабек
 6 3 3 0 9 - 4 12
6.
Тромсё
 6 3 1 2 8 - 7 10
7.
Русенборг
 7 3 1 3 8 - 9 10
8.
Стрёмсгодсет
 5 3 0 2 5 - 3 9
9.
Лиллестрём
 5 3 0 2 11 - 9 9
10.
Одд
 5 2 2 1 4 - 2 8
11.
Хёугесунн
 5 2 2 1 8 - 7 8
12.
Саннефьёрд
 4 2 1 1 9 - 3 7
13.
Сарпсборг-08
 5 2 1 2 6 - 7 7
14.
Хам-Кам
 6 2 1 3 5 - 7 7
15.
Олесунн
 6 1 1 4 6 - 11 4
16.
Волеренга
 6 1 0 5 8 - 12 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 6 5 0 1 13 - 6 15
2.
Тромсё
 5 4 1 0 8 - 4 13
3.
Сарпсборг-08
 6 3 2 1 9 - 4 11
4.
Викинг
 6 3 1 2 9 - 10 10
5.
Лиллестрём
 5 2 2 1 7 - 7 8
6.
Одд
 7 2 2 3 5 - 9 8
7.
Волеренга
 5 2 1 2 7 - 7 7
8.
Бранн
 6 2 1 3 9 - 10 7
9.
Молде
 6 2 0 4 10 - 10 6
10.
Стрёмсгодсет
 6 1 2 3 8 - 11 5
11.
Хёугесунн
 6 1 1 4 2 - 9 4
12.
Стабек
 5 1 0 4 6 - 15 3
13.
Русенборг
 5 0 3 2 6 - 9 3
14.
Саннефьёрд
 6 0 2 4 3 - 12 2
15.
Олесунн
 5 0 0 5 1 - 12 0
16.
Хам-Кам
 5 0 0 5 5 - 20 0
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 12 (5)
Бранн Финне Бор 10 (3)
Лиллестрём Адамс Акор 10 (1)
Будё-Глимт Мумбанья Фарис 8 (1)
Тромсё Vegard Oestraat Erlien 7 (2)
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Топ нарушителей
Олесунн Мунксгор Александер 5
Одд Валлем Конрад 5
Волеренга Олдруп-Йенсен Фредрик 1 3
Бранн Нильсен Сиверт 4
Сарпсборг-08 Сколевик Стеффен 4
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