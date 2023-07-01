Тур: 12. Стадион: Intility Arena. Главный судья: Mohammad Aslam
0'
17' Желтая карточкаЯзбек Патрик
0:1
19' ГолСальвесен Ларс-Йорген
21' Желтая карточкаОлдруп-Йенсен Фредрик
31' Желтая карточкаБрекало Давид
61' Желтая карточкаЮклеред Симен
75' Желтая карточкаОфкир Мохамед
82' Желтая карточкаДиоп Джибрил
83' Желтая карточкаТрипич Златко
1:1
85' ПенальтиСтрандберг Стефан
90' Желтая карточкаД'Агостино Николас
90' Красная карточкаОлдруп-Йенсен Фредрик
1:2
90' ГолСандберг Никлас
90'+8
Ход матча
17'
19'
31'
61'
75'
82'
83'
85'
90'
90'
90'
1:2
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 3
-
4 Удары в створ 2
-
5 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
14 Нарушения правил 12
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
547 Количество передач 359
-
58 Владение мячом, % 42
21
Шёнг
Магнус
19
Ятта
Сиди
- Основной состав
-
21 Шёнг МагнусВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Ятта СидиНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
17 Jacob Eng
-
-
-
-
Главный тренер: Jan Frode Nornes
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Язбек ПатрикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
41 Jone Berg
-
Главный тренер: Аарсхайм Бьярте Лунде
История личных встреч
Волеренга
Викинг
20 матчей
85%
15%
17 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
90%
15%
18 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 0 побед
11 матчей
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед
Первый тайм
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Второй тайм
63.6%
36.4%
0 побед 7 ничьих 11 побед
31 матч
54.8%
19.4%
25.8%
17 побед 6 ничьих 8 побед
Первый тайм
58.1%
19.4%
22.5%
18 побед 6 ничьих 7 побед
Второй тайм
29%
35.5%
35.5%
9 побед 11 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
22
42
Голов в среднем за матч
1.57
2.47
Среднее время на гол
57
36
Всего голов
27
19
Голов в среднем за матч
1.59
1.36
Среднее время на гол
56
66
Всего голов
49
61
Голов в среднем за матч
1.58
1.97
Тотал матчей
2.5
27
Больше 87%
Меньше 13%
4
18
Больше 58%
Меньше 42%
13
12
Больше 39%
Меньше 61%
19
8
Больше 26%
Меньше 74%
23
6
Больше 19%
Меньше 81%
25
4
Больше 13%
Меньше 87%
27
2
Больше 6%
Меньше 94%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
30
1
Больше 3%
Меньше 97%
30
Среднее время на гол
56
45
Бомбардиры внутри турнира
Волеренга
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бьёрдаль Хенрик
|3 (1)
|0.27
|Хоканс Даниэль
|3
|0.27
|Ятта Сиди
|3
|0.27
|Страндберг Стефан
|2 (2)
|0.18
|Офкир Мохамед
|1
|0.09
|Риснаес Магнус
|1
|0.09
|Jones El-Abdellaoui
|1
|0.09
|Юклеред Симен
|0
|0
|Хеденстад Вегар
|0
|0
|Олдруп-Йенсен Фредрик
|0
|0
Викинг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Трипич Златко
|6 (4)
|0.5
|Свеннсен Сандер
|4
|0.33
|Сальвесен Ларс-Йорген
|4
|0.33
|Бьёрсхоль Сондре
|3
|0.25
|Д'Агостино Николас
|2
|0.17
|Танген Харальд
|2
|0.17
|Язбек Патрик
|1
|0.08
|Паттинама Шейн
|1
|0.08
|Бьярнасон Биркир
|1
|0.08
|Сандберг Никлас
|1
|0.08
|Лёкберг Кристоффер
|1
|0.08
|Брекало Давид
|1
|0.08
|Стенснесс Джанни
|1
|0.08
|Де Ланлай Янн-Эрик
|0
|0
|Edvin Austboe
|0
|0
Карточки
Волеренга
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Олдруп-Йенсен Фредрик
|3
|1
|Жута Леонард
|3
|0
|Офкир Мохамед
|3
|0
|Юклеред Симен
|1
|1
|Бьёрдаль Хенрик
|2
|0
|Страндберг Стефан
|1
|0
|Хольм Один Тьяго
|1
|0
|Даг-Эйлев Фагермо
|1
|0
Викинг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Паттинама Шейн
|2
|1
|Трипич Златко
|3
|0
|Стенснесс Джанни
|3
|0
|Язбек Патрик
|3
|0
|Диоп Джибрил
|3
|0
|Д'Агостино Николас
|2
|0
|Брекало Давид
|2
|0
|Сольбаккен Маркус
|2
|0
|Бьёрсхоль Сондре
|0
|1
|Сандберг Никлас
|1
|0
|Де Ланлай Янн-Эрик
|1
|0
|Сальвесен Ларс-Йорген
|1
|0
|Танген Харальд
|1
|0
|Гуннарссон Патрик
|1
|0
|Bjarte Lunde Aarsheim
|1
|0
Результаты матчей
Волеренга
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
Викинг
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
0
3
Волевые поражения
5
2
Волеренга
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Викинг
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
6
4
Волевые поражения
5
16
Волеренга
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
27% (3)
64% (7)
Викинг
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
6
7
Волевые поражения
10
18
Голы по времени матча
Забито
8
9
6 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 2
7 Не забивали 7
1
13%
2
22%
1-15
4
50%
1
11%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
2
25%
4
44%
76-90
Пропущено
12
10
3 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
0
0%
1
10%
1-15
2
17%
3
30%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
3
25%
1
10%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
4
33%
5
50%
76-90
Забито
6
19
1 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 17
2 Забивали первыми 1
7 Не забивали 6
0
0%
1
5%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
1
5%
31-45
1
17%
4
21%
46-60
2
33%
6
32%
61-75
2
33%
7
37%
76-90
Пропущено
8
11
4 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 5
3
38%
2
18%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
1
13%
2
18%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
2
18%
61-75
1
13%
3
27%
76-90
Забито
14
28
7 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 23
4 Забивали первыми 3
3 Не забивали 1
1
7%
3
11%
1-15
4
29%
1
4%
16-30
2
14%
1
4%
31-45
1
7%
5
18%
46-60
2
14%
7
25%
61-75
4
29%
11
39%
76-90
Пропущено
20
21
7 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 11
3
15%
3
14%
1-15
2
10%
5
24%
16-30
2
10%
2
10%
31-45
4
20%
1
5%
46-60
4
20%
2
10%
61-75
5
25%
8
38%
76-90
Результаты последних матчей
Волеренга
(20 матчей)
55%
5%
40%
11 побед 1 ничья 8 поражений
Стйордалс Блинк - Волеренга 0:5 Волеренга - Стрёмсгодсет 0:1 Сутра - Волеренга 0:2 Волеренга - Будё-Глимт 1:3
Люн - Волеренга 1:2 Стабек - Волеренга 2:1 Рааде - Волеренга 0:1 Волеренга - Хам-Кам 3:0 Хёугесунн - Волеренга 1:1 Русенборг - Волеренга 1:3 Волеренга - Лиллестрём 3:4 Бранн - Волеренга 3:1 Волеренга - Сарпсборг-08 0:2 Олесунн - Волеренга 0:1 Волеренга - Дьерв 2:1 Волеренга - Стрёмсгодсет 3:2 Волеренга - Хьельсос 0:1 Волеренга - Фредрикстад 1:0 Волеренга - Бранн 1:3 Волеренга - Рёуфосс 2:1
Викинг
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Рёуфосс - Викинг 4:4 Викинг - Бранн 3:1 Сарпсборг-08 - Викинг 1:3 Фредрикстад - Викинг 1:2
Викинг - Молде 3:4 Видар - Викинг 0:2 Будё-Глимт - Викинг 5:1 Forus/Gausel - Викинг 0:5 Викинг - Одд 3:2 Саннефьёрд - Викинг 1:2 Викинг - Стрёмсгодсет 1:1 Викинг - Хам-Кам 7:3 Тромсё - Викинг 1:1 Викинг - Лиллестрём 2:0 Русенборг - Викинг 1:0 Хёугесунн - Викинг 1:1 ФК Кристиансунн - Викинг 4:1 Будё-Глимт - Викинг 5:3 Викинг - Русенборг 2:0 Викинг - Дьерв 0:1
Результаты матчей
Волеренга
Викинг
Точный счет
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:4
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
3:4
1 раз 17%
7:3
1 раз 17%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
3
2 раза 33%
3
3 раза 50%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
7
1 раз 17%
Точный счет
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
1:2
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%
Точное количество голов
1
4 раза 80%
3
1 раз 20%
2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Точный счет
0:1
2 раза 18%
1:3
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:4
1 раз 9%
1:1
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
7:3
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 55%
3
3 раза 27%
0
2 раза 18%
3
4 раза 33%
2
3 раза 25%
1
3 раза 25%
0
1 раз 8%
7
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Волеренга
Викинг
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
24
51
24
42
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
14
Больше Меньше
33
14
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
111
38
84
38
57
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
- — Вылет в Первый дивизион
|Будё-Глимт
|Пеллегрино Амаль
|12 (5)
|Бранн
|Финне Бор
|10 (3)
|Лиллестрём
|Адамс Акор
|10 (1)
|Будё-Глимт
|Мумбанья Фарис
|8 (1)
|Тромсё
|Vegard Oestraat Erlien
|7 (2)
|Олесунн
|Мунксгор Александер
|5
|Одд
|Валлем Конрад
|5
|Волеренга
|Олдруп-Йенсен Фредрик
|1 3
|Бранн
|Нильсен Сиверт
|4
|Сарпсборг-08
|Сколевик Стеффен
|4