Тур: 38. Стадион: Некми Кадыоглу.
4:0
Конец матча
0'
1:0
45' ГолТопали Етмир
2:0
61' ГолРроца Эдуарт
72' Желтая карточкаШанлитюрк Фатих
89' Желтая карточкаРроца Эдуарт
90' Желтая карточкаЭргюн Онур
3:0
90' ГолMuammer Sarikaya
90' Желтая карточкаMuammer Sarikaya
4:0
90' ГолEmeka Eze2
90'+9
Ход матча
45'
1:0
61'
2:0
72'
89'
90'
90'
3:0
90'
90'
4:0
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 1
-
12 Удары в створ 1
-
8 Угловые 1
-
2 Офсайды 1
-
13 Нарушения правил 10
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
63 Владение мячом, % 37
Прогноз на матч от Liveresult
23
Okan
Erdogan
20
Дели
Симон
66
Яшар
Али
10
Рроца
Эдуарт
98
Топали
Етмир
35
Озер
Берке
11
Айик
Онур
18
Найир
Умут
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Okan ErdoganЗащитник
-
20 Дели СимонЗащитник
-
66 Яшар АлиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Рроца ЭдуартПолузащитник
-
98 Топали ЕтмирПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
88 Мехремич АдиЗащитник
- Защитник
-
16 Шен КеремПолузащитник
- Полузащитник
-
12 Ба МахамадуПолузащитник
-
61 Гури СиндриНападающий
-
-
-
59 Alp Arda
-
90 Emeka Eze2
-
Главный тренер: Fatih Tekke
- Основной состав
-
35 Озер БеркеВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Айик ОнурНападающий
-
18 Найир УмутНападающий
- Запасные игроки
-
34 Anil DemirВратарь
-
-
-
-
-
-
-
54 Deniz Tabak
-
Главный тренер: Mustafa Er
История личных встреч
Истанбулспор
Умраниеспор
8 матчей
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
5 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
13 матчей
53.8%
7.7%
38.5%
7 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
30.8%
38.5%
30.7%
4 победы 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
53.8%
15.4%
30.8%
7 побед 2 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
8
11
Голов в среднем за матч
1.33
1.57
Среднее время на гол
67
57
Всего голов
8
9
Голов в среднем за матч
1.14
1.5
Среднее время на гол
78
60
Всего голов
16
20
Голов в среднем за матч
1.23
1.54
Тотал матчей
2.5
11
Больше 85%
Меньше 15%
2
8
Больше 62%
Меньше 38%
5
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
Среднее время на гол
73
58
Бомбардиры внутри турнира
Истанбулспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Этеми Вален
|12 (3)
|0.33
|Топали Етмир
|5
|0.14
|Jason Eyenga-Lokilo2
|4
|0.11
|Emeka Eze2
|4
|0.11
|Рроца Эдуарт
|3
|0.08
|Emir Gultekin
|2
|0.06
|Muammer Sarikaya
|1
|0.03
|Мехремич Ади
|1
|0.03
|Дахени Демиако
|1
|0.03
|Melih Kabasakal
|1
|0.03
|Mehmet Yesil III
|1
|0.03
|Эргюн Онур
|1
|0.03
|Ба Махамаду
|1
|0.03
|Яшар Али
|1
|0.03
|Шен Керем
|1
|0.03
|Лосаж Флорьян
|0
|0
|Okan Erdogan
|0
|0
Умраниеспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Найир Умут
|17 (5)
|0.47
|Антонио Мрсич
|6 (4)
|0.17
|Авуну Дюрель
|5
|0.14
|Кайоде Оларенваджу
|3
|0.08
|Айик Онур
|2
|0.06
|Глумац Томислав
|2
|0.06
|Жералду Бартоломеу
|1
|0.03
|Огуз Гурбулак
|1
|0.03
|Дель Валье Йонатан
|1
|0.03
|Секидика Джесс
|1
|0.03
|Георге Валентин
|1
|0.03
|Леняни Эрмир
|0
|0
|Сакей Айзаак
|0
|0
|Попов Страхил
|0
|0
|Атасаяр Онур
|0
|0
|Йылмаз Картал
|0
|0
Карточки
Истанбулспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рроца Эдуарт
|9
|1
|Okan Erdogan
|7
|0
|Muammer Sarikaya
|7
|0
|Tuncer Duhan Aksu
|6
|0
|Этеми Вален
|6
|0
|Дахени Демиако
|5
|0
|Йенсен Давид
|4
|0
|Ibrahim Yilmaz
|4
|0
|Mehmet Yesil III
|4
|0
|Ба Махамаду
|4
|0
|Топали Етмир
|3
|0
|Emeka Eze2
|3
|0
|Jason Eyenga-Lokilo2
|3
|0
|Мехремич Ади
|1
|1
|Дели Симон
|1
|1
|Абазай Кристал
|1
|1
|Эберт Патрик
|2
|0
|Melih Kabasakal
|2
|0
|Яшар Али
|2
|0
|Emir Gultekin
|2
|0
|Michael Ologo
|2
|0
|Язган Ферхат
|1
|0
|Бербер Огузхан
|1
|0
|Эрсой Эртугрул
|1
|0
|Лосаж Флорьян
|1
|0
Умраниеспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сакей Айзаак
|9
|1
|Глумац Томислав
|8
|1
|Серкан Гёксу
|8
|0
|Огуз Гурбулак
|7
|0
|Жералду Бартоломеу
|5
|0
|Атасаяр Онур
|3
|1
|Оздемир Оркун
|4
|0
|Георге Валентин
|4
|0
|Авуну Дюрель
|2
|1
|Антонио Мрсич
|3
|0
|Аллисон
|1
|1
|Дель Валье Йонатан
|2
|0
|Айик Онур
|2
|0
|Кайоде Оларенваджу
|2
|0
|Найир Умут
|2
|0
|Йылмаз Картал
|2
|0
|Мустафа Эсер
|2
|0
|Епуряну Александр
|1
|0
|Попов Страхил
|1
|0
|Нефиз Эмре
|1
|0
|Секидика Джесс
|1
|0
|Йылмаз Мерт
|1
|0
|Беттаеб Адель
|1
|0
|Гагнидзе Ника
|1
|0
|Шанлитюрк Фатих
|1
|0
Результаты матчей
Истанбулспор
40%
60%
6 побед 9 поражений
Первый тайм
33% (6)
11% (2)
56% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
28% (5)
39% (7)
Умраниеспор
78.6%
21.4%
11 побед 3 поражения
Первый тайм
28% (5)
61% (11)
11% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
39% (7)
17% (3)
Сухие победы
4
6
Сухие поражения
6
1
Волевые победы
2
2
Волевые поражения
11
17
Истанбулспор
62.5%
37.5%
10 побед 6 поражений
Первый тайм
50% (9)
44% (8)
6% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
17% (3)
44% (8)
Умраниеспор
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
6% (1)
50% (9)
44% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
33% (6)
33% (6)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
5
4
Волевые победы
27
19
Волевые поражения
9
13
Истанбулспор
51.6%
48.4%
16 побед 15 поражений
Первый тайм
42% (15)
28% (10)
31% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (13)
22% (8)
42% (15)
Умраниеспор
55.6%
44.4%
15 побед 12 поражений
Первый тайм
17% (6)
56% (20)
28% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (14)
36% (13)
25% (9)
Сухие победы
9
8
Сухие поражения
11
5
Волевые победы
29
21
Волевые поражения
20
30
Голы по времени матча
Забито
24
22
9 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 6
23 Не забивали 23
4
17%
2
9%
1-15
1
4%
2
9%
16-30
4
17%
6
27%
31-45
5
21%
5
23%
46-60
3
13%
4
18%
61-75
7
29%
29%
3
14%
76-90
Пропущено
31
35
17 В 1-м тайме 17
14 Во 2-м тайме 18
11 Пропускали первыми 11
14 Не пропускали 16
1
3%
5
14%
1-15
9
29%
29%
2
6%
16-30
7
23%
10
29%
31-45
3
10%
7
20%
46-60
2
6%
3
9%
61-75
9
29%
29%
8
23%
76-90
Забито
16
19
4 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 3
26 Не забивали 25
0
0%
2
11%
1-15
3
19%
4
21%
16-30
1
6%
2
11%
31-45
4
25%
2
11%
46-60
5
31%
2
11%
61-75
3
19%
7
37%
76-90
Пропущено
33
29
13 В 1-м тайме 11
20 Во 2-м тайме 18
11 Пропускали первыми 14
14 Не пропускали 17
3
9%
2
7%
1-15
4
12%
5
17%
16-30
6
18%
4
14%
31-45
10
30%
6
21%
46-60
4
12%
5
17%
61-75
6
18%
7
24%
76-90
Забито
40
41
13 В 1-м тайме 18
27 Во 2-м тайме 23
12 Забивали первыми 9
13 Не забивали 12
4
10%
4
10%
1-15
4
10%
6
15%
16-30
5
13%
8
20%
31-45
9
23%
7
17%
46-60
8
20%
6
15%
61-75
10
25%
10
24%
76-90
Пропущено
64
64
30 В 1-м тайме 28
34 Во 2-м тайме 36
22 Пропускали первыми 25
28 Не пропускали 33
4
6%
7
11%
1-15
13
20%
7
11%
16-30
13
20%
14
22%
31-45
13
20%
13
20%
46-60
6
9%
8
13%
61-75
15
23%
15
23%
76-90
Результаты последних матчей
Истанбулспор
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Газиантеп - Истанбулспор 0:3 Истанбулспор - Адана Демирспор 0:2 Касымпаша - Истанбулспор 1:0 Истанбулспор - Галатасарай 0:2
Хатайспор - Истанбулспор 0:3 Истанбулспор - Гиресунспор 1:0 Фенербахче - Истанбулспор 3:3 Истанбулспор - Антальяспор 3:3 Истанбулспор - Истанбул Башакшехир 1:0 Анкарагюджю - Истанбулспор 3:2 Истанбулспор - Фатих Карагюмрюк 0:1 Истанбулспор - Кайсериспор 2:1 Бешикташ - Истанбулспор 3:1 Истанбулспор - Сивасспор 3:0 Истанбулспор - Галатасарай 0:6 Истанбулспор - Аланьяспор 2:1 Коньяспор - Истанбулспор 0:1 Истанбулспор - Кайсериспор 2:4 Трабзонспор - Истанбулспор 4:0 Умраниеспор - Истанбулспор 0:2
Умраниеспор
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Умраниеспор - Гиресунспор 0:1 Хатайспор - Умраниеспор 0:3 Умраниеспор - Анкарагюджю 1:2 Истанбул Башакшехир - Умраниеспор 1:1
Умраниеспор - Сивасспор 4:1 Аланьяспор - Умраниеспор 1:0 Умраниеспор - Бешикташ 0:2 Фатих Карагюмрюк - Умраниеспор 4:2 Кайсериспор - Умраниеспор 3:1 Умраниеспор - Коньяспор 2:2 Касымпаша - Умраниеспор 1:1 Трабзонспор - Умраниеспор 1:2 Умраниеспор - Адана Демирспор 1:1 Умраниеспор - Газиантеп 3:0 Галатасарай - Умраниеспор 3:2 Антальяспор - Умраниеспор 3:2 Умраниеспор - Фенербахче 1:2 Умраниеспор - Трабзонспор 1:4 Умраниеспор - Истанбулспор 0:2 Гиресунспор - Умраниеспор 0:1
Результаты матчей
Истанбулспор
Умраниеспор
Точный счет
0:2
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:4
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
0:1
4 раза 22%
1:2
3 раза 17%
2:2
3 раза 17%
0:2
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
1:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
0
6 раз 33%
2
5 раз 28%
1
4 раза 22%
3
2 раза 11%
4
1 раз 6%
0
6 раз 33%
1
6 раз 33%
2
3 раза 17%
3
2 раза 11%
4
1 раз 6%
Точный счет
0:1
2 раза 11%
0:3
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%
1:0
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
1:2
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
6 раз 33%
0
5 раз 28%
2
4 раза 22%
3
3 раза 17%
2
7 раз 39%
1
5 раз 28%
0
4 раза 22%
3
2 раза 11%
Точный счет
0:1
4 раза 11%
1:0
4 раза 11%
2:1
4 раза 11%
0:2
4 раза 11%
0:3
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
3:3
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
3:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%
0:1
5 раз 14%
1:2
5 раз 14%
1:1
4 раза 11%
2:2
4 раза 11%
1:0
3 раза 8%
0:2
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
Точное количество голов
0
11 раз 31%
1
10 раз 28%
2
9 раз 25%
3
5 раз 14%
4
1 раз 3%
1
11 раз 31%
0
10 раз 28%
2
10 раз 28%
3
4 раза 11%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Истанбулспор
Умраниеспор
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
126
Больше Меньше
126
810
612
315
315
117
117
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
135
Больше Меньше
144
711
99
315
216
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2511
Больше Меньше
2610
1521
1521
630
531
135
135
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Вылет в Первую лигу Турции
|Фенербахче
|Валенсия Эннер
|29 (5)
|Фатих Карагюмрюк
|Диань Мбайе
|23 (5)
|Галатасарай
|Икарди Мауро
|22 (7)
|Фатих Карагюмрюк
|Борини Фабио
|19 (8)
|Умраниеспор
|Найир Умут
|17 (2)
|Коньяспор
|Кальво Франсиско
|12
|Газиантеп
|Кициу Стелиос
|1 10
|Газиантеп
|Джилободжи Папи
|1 10
|Антальяспор
|Фернандо Мартинс
|1 10
|Коньяспор
|Демирбаг Адиль
|1 10