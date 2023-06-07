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  4. Суперлига 2022-2023

Турция: Суперлига
2022-2023

Тур: 38. Стадион: .
Истанбулспор
4:0
Конец матча
Умраниеспор
0'
1:0
45' Гол
Топали Етмир
2:0
61' Гол
Рроца Эдуарт
72' Желтая карточка
Шанлитюрк Фатих
89' Желтая карточка
Рроца Эдуарт
90' Желтая карточка
Эргюн Онур
3:0
90' Гол
Muammer Sarikaya
90' Желтая карточка
Muammer Sarikaya
4:0
90' Гол
Emeka Eze2
90'+9

Ход матча

45'
Топали Етмир
(Рроца Эдуарт)
1:0
46'
 
Dogukan Saral
Юнус Эмре Мертоглу
57'
Шен Керем
Jason Eyenga-Lokilo2
 
61'
Рроца Эдуарт
(Топали Етмир)
2:0
71'
 
Beren Kucukbasarik
Айик Онур
72'
 
Шанлитюрк Фатих
73'
Emeka Eze2
Emir Gultekin
 
73'
Muammer Sarikaya
Лосаж Флорьян
 
83'
 
Deniz Tabak
Dogukan Saral
83'
 
Gunes Guventurk
Леняни Эрмир
87'
 
Osman Bugra Erdogan
Yusuf Saitoglu
89'
Рроца Эдуарт
 
90'
Эргюн Онур
 
90'
Эзтюрк Эслем
Рроца Эдуарт
 
90'
Mehmet Yesil III
Топали Етмир
 
90'
Muammer Sarikaya
3:0
90'
Muammer Sarikaya
 
90'
Emeka Eze2
4:0

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 1
  • 12 Удары в створ 1
  • 8 Угловые 1
  • 2 Офсайды 1
  • 13 Нарушения правил 10
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 63 Владение мячом, % 37
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Йенсен
Давид
21
Дахени
Демиако
23
Okan
Erdogan
20
Дели
Симон
66
Яшар
Али
34
Лосаж
Флорьян
70
Jason
Eyenga-Lokilo2
8
Эргюн
Онур
10
Рроца
Эдуарт
98
Топали
Етмир
19
Emir
Gultekin
35
Озер
Берке
4
Мустафа
Эсер
70
Yusuf
Saitoglu
3
Леняни
Эрмир
90
Попов
Страхил
83
Batuhan
Arici
6
Юнус
Эмре
Мертоглу
2
Йылмаз
Мерт
23
Шанлитюрк
Фатих
11
Айик
Онур
18
Найир
Умут
Истанбулспор
4-1-4-1
Умраниеспор
5-3-2

История личных встреч

Истанбулспор
Умраниеспор

8 матчей

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

13 матчей

53.8%
7.7%
38.5%
7 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

30.8%
38.5%
30.7%
4 победы 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

53.8%
15.4%
30.8%
7 побед 2 ничьи 4 победы

История матчей

С
0:2
ПЛТ
1:0
ПЛТ
2:0
ПЛТ
2:3
ПЛТ
1:3
ПЛТ
2:1
ПЛТ
2:1
ПЛТ
1:3
ПЛТ
1:1
ПЛТ
2:1
ПЛТ
1:0
ВЛ
0:3
ВЛ
1:2

Голы

Всего голов

8
11

Голов в среднем за матч

1.33
1.57

Среднее время на гол

67
57

Всего голов

8
9

Голов в среднем за матч

1.14
1.5

Среднее время на гол

78
60

Всего голов

16
20

Голов в среднем за матч

1.23
1.54

Тотал матчей

2.5
11
Больше 85%
Меньше 15%
2
8
Больше 62%
Меньше 38%
5
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
12

Среднее время на гол

73
58

Бомбардиры внутри турнира

Истанбулспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Этеми Вален 12 (3) 0.33
Топали Етмир 5 0.14
Jason Eyenga-Lokilo2 4 0.11
Emeka Eze2 4 0.11
Рроца Эдуарт 3 0.08
Emir Gultekin 2 0.06
Muammer Sarikaya 1 0.03
Мехремич Ади 1 0.03
Дахени Демиако 1 0.03
Melih Kabasakal 1 0.03
Mehmet Yesil III 1 0.03
Эргюн Онур 1 0.03
Ба Махамаду 1 0.03
Яшар Али 1 0.03
Шен Керем 1 0.03
Лосаж Флорьян 0 0
Okan Erdogan 0 0
Умраниеспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Найир Умут 17 (5) 0.47
Антонио Мрсич 6 (4) 0.17
Авуну Дюрель 5 0.14
Кайоде Оларенваджу 3 0.08
Айик Онур 2 0.06
Глумац Томислав 2 0.06
Жералду Бартоломеу 1 0.03
Огуз Гурбулак 1 0.03
Дель Валье Йонатан 1 0.03
Секидика Джесс 1 0.03
Георге Валентин 1 0.03
Леняни Эрмир 0 0
Сакей Айзаак 0 0
Попов Страхил 0 0
Атасаяр Онур 0 0
Йылмаз Картал 0 0

Карточки

Истанбулспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рроца Эдуарт 9 1
Okan Erdogan 7 0
Muammer Sarikaya 7 0
Tuncer Duhan Aksu 6 0
Этеми Вален 6 0
Дахени Демиако 5 0
Йенсен Давид 4 0
Ibrahim Yilmaz 4 0
Mehmet Yesil III 4 0
Ба Махамаду 4 0
Топали Етмир 3 0
Emeka Eze2 3 0
Jason Eyenga-Lokilo2 3 0
Мехремич Ади 1 1
Дели Симон 1 1
Абазай Кристал 1 1
Эберт Патрик 2 0
Melih Kabasakal 2 0
Яшар Али 2 0
Emir Gultekin 2 0
Michael Ologo 2 0
Язган Ферхат 1 0
Бербер Огузхан 1 0
Эрсой Эртугрул 1 0
Лосаж Флорьян 1 0
Умраниеспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сакей Айзаак 9 1
Глумац Томислав 8 1
Серкан Гёксу 8 0
Огуз Гурбулак 7 0
Жералду Бартоломеу 5 0
Атасаяр Онур 3 1
Оздемир Оркун 4 0
Георге Валентин 4 0
Авуну Дюрель 2 1
Антонио Мрсич 3 0
Аллисон 1 1
Дель Валье Йонатан 2 0
Айик Онур 2 0
Кайоде Оларенваджу 2 0
Найир Умут 2 0
Йылмаз Картал 2 0
Мустафа Эсер 2 0
Епуряну Александр 1 0
Попов Страхил 1 0
Нефиз Эмре 1 0
Секидика Джесс 1 0
Йылмаз Мерт 1 0
Беттаеб Адель 1 0
Гагнидзе Ника 1 0
Шанлитюрк Фатих 1 0

Результаты матчей

Истанбулспор
40%
60%
6 побед 9 поражений
Первый тайм
33% (6)
11% (2)
56% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
28% (5)
39% (7)
Умраниеспор
78.6%
21.4%
11 побед 3 поражения
Первый тайм
28% (5)
61% (11)
11% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
39% (7)
17% (3)

Сухие победы

4
6

Сухие поражения

6
1

Волевые победы

2
2

Волевые поражения

11
17
Истанбулспор
62.5%
37.5%
10 побед 6 поражений
Первый тайм
50% (9)
44% (8)
6% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
17% (3)
44% (8)
Умраниеспор
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
6% (1)
50% (9)
44% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
33% (6)
33% (6)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

5
4

Волевые победы

27
19

Волевые поражения

9
13
Истанбулспор
51.6%
48.4%
16 побед 15 поражений
Первый тайм
42% (15)
28% (10)
31% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (13)
22% (8)
42% (15)
Умраниеспор
55.6%
44.4%
15 побед 12 поражений
Первый тайм
17% (6)
56% (20)
28% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (14)
36% (13)
25% (9)

Сухие победы

9
8

Сухие поражения

11
5

Волевые победы

29
21

Волевые поражения

20
30

Голы по времени матча

Забито

24
22
9 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 6
23 Не забивали 23
4
17%
2
9%
1-15
1
4%
2
9%
16-30
4
17%
6
27%
31-45
5
21%
5
23%
46-60
3
13%
4
18%
61-75
7
29%
29%
3
14%
76-90

Пропущено

31
35
17 В 1-м тайме 17
14 Во 2-м тайме 18
11 Пропускали первыми 11
14 Не пропускали 16
1
3%
5
14%
1-15
9
29%
29%
2
6%
16-30
7
23%
10
29%
31-45
3
10%
7
20%
46-60
2
6%
3
9%
61-75
9
29%
29%
8
23%
76-90

Забито

16
19
4 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 3
26 Не забивали 25
0
0%
2
11%
1-15
3
19%
4
21%
16-30
1
6%
2
11%
31-45
4
25%
2
11%
46-60
5
31%
2
11%
61-75
3
19%
7
37%
76-90

Пропущено

33
29
13 В 1-м тайме 11
20 Во 2-м тайме 18
11 Пропускали первыми 14
14 Не пропускали 17
3
9%
2
7%
1-15
4
12%
5
17%
16-30
6
18%
4
14%
31-45
10
30%
6
21%
46-60
4
12%
5
17%
61-75
6
18%
7
24%
76-90

Забито

40
41
13 В 1-м тайме 18
27 Во 2-м тайме 23
12 Забивали первыми 9
13 Не забивали 12
4
10%
4
10%
1-15
4
10%
6
15%
16-30
5
13%
8
20%
31-45
9
23%
7
17%
46-60
8
20%
6
15%
61-75
10
25%
10
24%
76-90

Пропущено

64
64
30 В 1-м тайме 28
34 Во 2-м тайме 36
22 Пропускали первыми 25
28 Не пропускали 33
4
6%
7
11%
1-15
13
20%
7
11%
16-30
13
20%
14
22%
31-45
13
20%
13
20%
46-60
6
9%
8
13%
61-75
15
23%
15
23%
76-90

Результаты последних матчей

Истанбулспор
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Газиантеп - Истанбулспор 0:3 Истанбулспор - Адана Демирспор 0:2 Касымпаша - Истанбулспор 1:0 Истанбулспор - Галатасарай 0:2
Хатайспор - Истанбулспор 0:3 Истанбулспор - Гиресунспор 1:0 Фенербахче - Истанбулспор 3:3 Истанбулспор - Антальяспор 3:3 Истанбулспор - Истанбул Башакшехир 1:0 Анкарагюджю - Истанбулспор 3:2 Истанбулспор - Фатих Карагюмрюк 0:1 Истанбулспор - Кайсериспор 2:1 Бешикташ - Истанбулспор 3:1 Истанбулспор - Сивасспор 3:0 Истанбулспор - Галатасарай 0:6 Истанбулспор - Аланьяспор 2:1 Коньяспор - Истанбулспор 0:1 Истанбулспор - Кайсериспор 2:4 Трабзонспор - Истанбулспор 4:0 Умраниеспор - Истанбулспор 0:2
Умраниеспор
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Умраниеспор - Гиресунспор 0:1 Хатайспор - Умраниеспор 0:3 Умраниеспор - Анкарагюджю 1:2 Истанбул Башакшехир - Умраниеспор 1:1
Умраниеспор - Сивасспор 4:1 Аланьяспор - Умраниеспор 1:0 Умраниеспор - Бешикташ 0:2 Фатих Карагюмрюк - Умраниеспор 4:2 Кайсериспор - Умраниеспор 3:1 Умраниеспор - Коньяспор 2:2 Касымпаша - Умраниеспор 1:1 Трабзонспор - Умраниеспор 1:2 Умраниеспор - Адана Демирспор 1:1 Умраниеспор - Газиантеп 3:0 Галатасарай - Умраниеспор 3:2 Антальяспор - Умраниеспор 3:2 Умраниеспор - Фенербахче 1:2 Умраниеспор - Трабзонспор 1:4 Умраниеспор - Истанбулспор 0:2 Гиресунспор - Умраниеспор 0:1

Результаты матчей

Истанбулспор
Умраниеспор

Точный счет

0:2
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:4
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
0:1
4 раза 22%
1:2
3 раза 17%
2:2
3 раза 17%
0:2
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
1:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
6 раз 33%
2
5 раз 28%
1
4 раза 22%
3
2 раза 11%
4
1 раз 6%
0
6 раз 33%
1
6 раз 33%
2
3 раза 17%
3
2 раза 11%
4
1 раз 6%

Точный счет

0:1
2 раза 11%
0:3
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%
1:0
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
1:2
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 33%
0
5 раз 28%
2
4 раза 22%
3
3 раза 17%
2
7 раз 39%
1
5 раз 28%
0
4 раза 22%
3
2 раза 11%

Точный счет

0:1
4 раза 11%
1:0
4 раза 11%
2:1
4 раза 11%
0:2
4 раза 11%
0:3
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
3:3
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
3:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%
0:1
5 раз 14%
1:2
5 раз 14%
1:1
4 раза 11%
2:2
4 раза 11%
1:0
3 раза 8%
0:2
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%

Точное количество голов

0
11 раз 31%
1
10 раз 28%
2
9 раз 25%
3
5 раз 14%
4
1 раз 3%
1
11 раз 31%
0
10 раз 28%
2
10 раз 28%
3
4 раза 11%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Истанбулспор
Умраниеспор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
6
0.5
Больше Меньше
12
6
8
10
1.5
6
12
3
15
2.5
3
15
1
17
3.5
1
17

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
5
0.5
Больше Меньше
14
4
7
11
1.5
9
9
3
15
2.5
2
16

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
25
11
0.5
Больше Меньше
26
10
15
21
1.5
15
21
6
30
2.5
5
31
1
35
3.5
1
35
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 36 28 4 4 86 - 27 88
2.
Фенербахче
 35 24 5 6 90 - 42 77
3.
Бешикташ
 35 22 9 4 84 - 36 75
4.
Адана Демирспор
 36 20 9 7 76 - 45 69
5.
Истанбул Башакшехир
 35 17 8 10 60 - 37 59
6.
Трабзонспор
 36 17 6 13 67 - 54 57
7.
Коньяспор
 36 12 15 9 52 - 41 51
8.
Фатих Карагюмрюк
 36 13 12 11 78 - 63 51
9.
Кайсериспор
 35 14 5 16 61 - 61 47
10.
Анкарагюджю
 37 13 6 18 46 - 53 45
11.
Касымпаша
 36 12 7 17 45 - 61 43
12.
Антальяспор
 36 11 8 17 49 - 55 41
13.
Истанбулспор
 36 12 5 19 50 - 63 41
14.
Сивасспор
 36 11 8 17 46 - 54 41
15.
Аланьяспор
 36 11 8 17 57 - 70 41
16.
Гиресунспор
 35 9 10 16 48 - 60 37
17.
Умраниеспор
 36 7 9 20 50 - 64 30
18.
Газиантеп
 34 6 7 21 31 - 96 25
19.
Хатайспор
 34 6 5 23 19 - 113 23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 18 15 2 1 41 - 15 47
2.
Трабзонспор
 18 12 4 2 38 - 13 40
3.
Бешикташ
 17 12 4 1 47 - 15 40
4.
Адана Демирспор
 18 12 4 2 46 - 19 40
5.
Фенербахче
 17 12 2 3 50 - 24 38
6.
Истанбул Башакшехир
 17 11 2 4 37 - 17 35
7.
Аланьяспор
 18 8 4 6 29 - 27 28
8.
Антальяспор
 18 8 3 7 34 - 26 27
9.
Фатих Карагюмрюк
 18 7 5 6 40 - 31 26
10.
Кайсериспор
 17 8 2 7 34 - 22 26
11.
Касымпаша
 18 7 3 8 29 - 33 24
12.
Коньяспор
 18 5 8 5 18 - 18 23
13.
Сивасспор
 18 5 7 6 23 - 21 22
14.
Анкарагюджю
 18 6 4 8 24 - 28 22
15.
Истанбулспор
 18 6 3 9 24 - 31 21
16.
Гиресунспор
 17 5 4 8 28 - 29 19
17.
Хатайспор
 18 4 4 10 12 - 52 16
18.
Умраниеспор
 18 3 4 11 22 - 29 13
19.
Газиантеп
 19 3 4 12 17 - 52 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 18 13 2 3 45 - 12 41
2.
Фенербахче
 18 12 3 3 40 - 18 39
3.
Бешикташ
 18 10 5 3 37 - 21 35
4.
Адана Демирспор
 18 8 5 5 30 - 26 29
5.
Коньяспор
 18 7 7 4 34 - 23 28
6.
Фатих Карагюмрюк
 18 6 7 5 38 - 32 25
7.
Истанбул Башакшехир
 18 6 6 6 23 - 20 24
8.
Анкарагюджю
 19 7 2 10 22 - 25 23
9.
Кайсериспор
 18 6 3 9 27 - 39 21
10.
Истанбулспор
 18 6 2 10 26 - 32 20
11.
Сивасспор
 18 6 1 11 23 - 33 19
12.
Касымпаша
 18 5 4 9 16 - 28 19
13.
Гиресунспор
 18 4 6 8 20 - 31 18
14.
Умраниеспор
 18 4 5 9 28 - 35 17
15.
Трабзонспор
 18 5 2 11 29 - 41 17
16.
Антальяспор
 18 3 5 10 15 - 29 14
17.
Аланьяспор
 18 3 4 11 28 - 43 13
18.
Газиантеп
 15 3 3 9 14 - 44 12
19.
Хатайспор
 16 2 1 13 7 - 61 7
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Вылет в Первую лигу Турции

Топ бомбардиров
Фенербахче Валенсия Эннер 29 (5)
Фатих Карагюмрюк Диань Мбайе 23 (5)
Галатасарай Икарди Мауро 22 (7)
Фатих Карагюмрюк Борини Фабио 19 (8)
Умраниеспор Найир Умут 17 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Коньяспор Кальво Франсиско 12
Газиантеп Кициу Стелиос 1 10
Газиантеп Джилободжи Папи 1 10
Антальяспор Фернандо Мартинс 1 10
Коньяспор Демирбаг Адиль 1 10
Весь список
  • Второй тайм
  • Описание гола
    97'
    Г О О О О Л - Emeka Eze бьет в цель!
  • Желтая карточка
    95'
    Muammer Sarikaya получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    94'
    Г О О О О Л - Muammer Sarikaya бьет в цель!
  • 92'
    Етмир Топали уходит с поля. Mehmet Yesil выходит вместо него
  • 92'
    Eduart Rroca уходит с поля. Эзтюрк Эслем выходит вместо него
  • Желтая карточка
    90'
    Эргюн Онур получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    89'
    Eduart Rroca получил желтую карточку от судьи
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Описание гола
      61'
      Г О О О О Л - Eduart Rroca бьет в цель!
    • 57'
      Jason Eyenga-Lokilo уходит с поля. Шен Керем выходит вместо него
    • 46'
      Юнус Эмре Мертоглу уходит с поля. Dogukan Saral выходит вместо него
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 45'
      Eduart Rroca сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      45'
      Г О О О О Л - Етмир Топали бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Истанбулспор 4:0 Умраниеспор онлайн

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