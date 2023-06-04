Тур: 38. Стадион: Vodafone Park.
История личных встреч
Бешикташ
Коньяспор
15 матчей
86.7%
13.3%
13 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
26.7%
13.3%
9 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
80%
13.3%
6.7%
12 побед 2 ничьи 0 побед
13 матчей
46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 7 побед
Первый тайм
53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 8 побед
Второй тайм
46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 8 побед
28 матчей
46.4%
28.6%
25%
13 побед 8 ничьих 7 побед
Первый тайм
32.1%
39.3%
28.6%
9 побед 11 ничьих 8 побед
Второй тайм
42.9%
28.6%
28.5%
12 побед 8 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
28
17
Голов в среднем за матч
2.15
1.13
Среднее время на гол
41
79
Всего голов
19
12
Голов в среднем за матч
1.27
0.92
Среднее время на гол
71
97
Всего голов
47
29
Голов в среднем за матч
1.68
1.04
Тотал матчей
2.5
27
Больше 96%
Меньше 4%
1
22
Больше 79%
Меньше 21%
6
15
Больше 54%
Меньше 46%
13
8
Больше 29%
Меньше 71%
20
3
Больше 11%
Меньше 89%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
27
Среднее время на гол
53
86
Бомбардиры внутри турнира
Бешикташ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тосун Дженк
|15 (3)
|0.44
|Абубакар Венсан
|13 (2)
|0.38
|Вегхорст Ваут
|8
|0.24
|Редмонд Натан
|5
|0.15
|Мулека Джексон
|4
|0.12
|Н'Куду Жорж-Кевин
|4 (1)
|0.12
|Учан Салих
|3
|0.09
|Масуаку Артур
|2
|0.06
|Фернандеш Жедсон
|2
|0.06
|Геззаль Рашид
|2 (1)
|0.06
|Алли Деле
|2
|0.06
|Сануч Тайиб
|2
|0.06
|Розье Валентен
|1
|0.03
|Бингол Тайфур
|1
|0.03
|Соуза Жосеф
|1
|0.03
|Саисс Ромен
|1
|0.03
|Хатчинсон Атиба
|1 (1)
|0.03
|Булут Онур
|0
|0
|Йылмаз Картал
|0
|0
Коньяспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Диуф Маме Бирам
|9 (1)
|0.26
|Демир Мухаммет
|6 (1)
|0.17
|Дикмен Сонер
|5
|0.14
|Хаджиахметович Амир
|4 (3)
|0.11
|Посуэло Алехандро
|3
|0.09
|Кальво Франсиско
|3
|0.09
|Хауберт Гильерме
|2 (1)
|0.06
|Цекици Эндри
|2
|0.06
|Паш Бруно
|1
|0.03
|Морено Марлос
|1
|0.03
|Юлгюн Огулджан
|1
|0.03
|Язгылы Угурджан
|1
|0.03
|Эмрели Махир
|1
|0.03
|Огюз Ахмет
|0
|0
|Мурич Роберт
|0
|0
|Бютюки Зюмер
|0
|0
|Икпеазу Уче
|0
|0
|Караель Джебраил
|0
|0
Карточки
Бешикташ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Масуаку Артур
|9
|0
|Велинтон Соуза
|6
|1
|Розье Валентен
|6
|1
|Фернандеш Жедсон
|7
|0
|Учан Салих
|6
|0
|Саисс Ромен
|6
|0
|Тосун Дженк
|4
|1
|Редмонд Натан
|5
|0
|Колли Омар
|4
|0
|Узунхан Эмреджан
|2
|1
|Абубакар Венсан
|3
|0
|Соуза Жосеф
|3
|0
|Уйсал Неджип
|2
|0
|Вегхорст Ваут
|2
|0
|Н'Куду Жорж-Кевин
|2
|0
|Мулека Джексон
|2
|0
|Вардар Беркай
|2
|0
|Максим Александру
|1
|0
|Булут Онур
|1
|0
|Бингол Тайфур
|1
|0
|Монтеро Франcиско
|1
|0
|Сануч Тайиб
|1
|0
Коньяспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кальво Франсиско
|12
|0
|Демирбаг Адиль
|10
|1
|Огюз Ахмет
|8
|0
|Юлгюн Огулджан
|7
|0
|Хаджиахметович Амир
|6
|0
|Шехич Ибрагим
|4
|1
|Икпеазу Уче
|4
|1
|Паш Бруно
|5
|0
|Цекици Эндри
|3
|0
|Дикмен Сонер
|3
|0
|Эмрели Махир
|3
|0
|Хауберт Гильерме
|3
|0
|Диуф Маме Бирам
|1
|1
|Демир Мухаммет
|2
|0
|Бухалакис Андреас
|2
|0
|Бютюки Зюмер
|2
|0
|Мурич Роберт
|2
|0
|Михаляк Конрад
|2
|0
|Морено Марлос
|2
|0
|Амилтон Минервино
|1
|0
|Посуэло Алехандро
|1
|0
|Язгылы Угурджан
|1
|0
|Демиртапа Кархаман
|1
|0
|Караель Джебраил
|1
|0
Результаты матчей
Бешикташ
92.3%
7.7%
12 побед 1 поражение
Первый тайм
56% (9)
38% (6)
6% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (9)
25% (4)
19% (3)
Коньяспор
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
6% (1)
78% (14)
17% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
44% (8)
22% (4)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
9
3
Волевые поражения
1
12
Бешикташ
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
22% (4)
22% (4)
56% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
33% (6)
39% (7)
Коньяспор
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
24% (4)
47% (8)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
41% (7)
18% (3)
Сухие победы
1
5
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
5
7
Волевые поражения
38
16
Бешикташ
57.7%
42.3%
15 побед 11 поражений
Первый тайм
38% (13)
29% (10)
32% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (14)
29% (10)
29% (10)
Коньяспор
57.1%
42.9%
12 побед 9 поражений
Первый тайм
14% (5)
63% (22)
23% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (13)
43% (15)
20% (7)
Сухие победы
5
8
Сухие поражения
5
6
Волевые победы
14
10
Волевые поражения
39
28
Голы по времени матча
Забито
31
23
16 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 13
9 Забивали первыми 5
22 Не забивали 24
3
10%
3
13%
1-15
4
13%
4
17%
16-30
9
29%
29%
3
13%
31-45
8
26%
3
13%
46-60
2
6%
5
22%
61-75
5
16%
5
22%
76-90
Пропущено
13
19
6 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 12
1
8%
6
32%
1-15
3
23%
2
11%
16-30
2
15%
4
21%
31-45
3
23%
2
11%
46-60
3
23%
2
11%
61-75
1
8%
3
16%
76-90
Забито
40
18
20 В 1-м тайме 7
20 Во 2-м тайме 11
10 Забивали первыми 8
18 Не забивали 22
6
15%
0
0%
1-15
7
18%
3
17%
16-30
7
18%
4
22%
31-45
5
13%
3
17%
46-60
6
15%
4
22%
61-75
8
20%
4
22%
76-90
1
0%
0%
Пропущено
18
18
7 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 12
0
0%
2
11%
1-15
4
22%
1
6%
16-30
3
17%
4
22%
31-45
4
22%
5
28%
46-60
2
11%
2
11%
61-75
5
28%
4
22%
76-90
Забито
71
41
36 В 1-м тайме 17
35 Во 2-м тайме 24
19 Забивали первыми 13
6 Не забивали 11
9
13%
3
7%
1-15
11
15%
7
17%
16-30
16
23%
7
17%
31-45
13
18%
6
15%
46-60
8
11%
9
22%
61-75
13
18%
9
22%
76-90
1
0%
0%
Пропущено
31
37
13 В 1-м тайме 19
18 Во 2-м тайме 18
11 Пропускали первыми 17
22 Не пропускали 24
1
3%
8
22%
1-15
7
23%
3
8%
16-30
5
16%
8
22%
31-45
7
23%
7
19%
46-60
5
16%
4
11%
61-75
6
19%
7
19%
76-90
Результаты последних матчей
Бешикташ
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Касымпаша - Бешикташ 2:5 Адана Демирспор - Бешикташ 1:4 Сабах Баку - Бешикташ 3:3 Антальяспор - Бешикташ 1:3
Бешикташ - Галатасарай 3:1 Умраниеспор - Бешикташ 0:2 Бешикташ - Хатайспор 3:0 Трабзонспор - Бешикташ 0:0 Бешикташ - Атлетико М 2:0 Бешикташ - Гиресунспор 3:1 Фенербахче - Бешикташ 2:4 Бешикташ - Истанбулспор 3:1 Истанбул Башакшехир - Бешикташ 0:2 Бешикташ - Анкарагюджю 2:1 Бешикташ - Антальяспор 0:0 Сивасспор - Бешикташ 1:0 Фатих Карагюмрюк - Бешикташ 1:1 Бешикташ - Аланьяспор 3:0 Кайсериспор - Бешикташ 0:2 Анкарагюджю - Бешикташ 1:1
Коньяспор
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Коньяспор - Фатих Карагюмрюк 1:1 Сивасспор - Коньяспор 1:0 Аланьяспор - Коньяспор 0:3 Коньяспор - Кайсериспор 2:2
Коньяспор - Трабзонспор 2:1 Касымпаша - Коньяспор 1:2 Коньяспор - Адана Демирспор 1:2 Газиантеп - Коньяспор 0:3 Коньяспор - Антальяспор 1:1 Умраниеспор - Коньяспор 2:2 Коньяспор - Галатасарай 2:1 Хатайспор - Коньяспор 0:3 Коньяспор - Гиресунспор 0:0 Фенербахче - Коньяспор 4:0 Коньяспор - Афжет Афьонспор 5:0 Коньяспор - Истанбулспор 0:1 Истанбул Башакшехир - Коньяспор 2:0 Коньяспор - Анкарагюджю 0:1 Газиантеп - Коньяспор 1:1 Коньяспор - Бешикташ 1:2
Результаты матчей
Бешикташ
Коньяспор
Точный счет
3:1
4 раза 25%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
0:1
3 раза 17%
1:0
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
2:2
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
Точное количество голов
3
6 раз 38%
0
3 раза 19%
2
3 раза 19%
1
2 раза 13%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
1
8 раз 44%
0
5 раз 28%
2
5 раз 28%
Точный счет
0:2
3 раза 17%
1:1
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
0:3
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
5 раз 28%
2
5 раз 28%
3
3 раза 17%
0
2 раза 11%
4
2 раза 11%
5
1 раз 6%
0
4 раза 24%
1
4 раза 24%
2
4 раза 24%
3
4 раза 24%
4
1 раз 6%
Точный счет
2:1
4 раза 12%
3:1
4 раза 12%
0:0
3 раза 9%
0:2
3 раза 9%
1:0
3 раза 9%
3:0
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
1:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
1:1
5 раз 14%
2:2
5 раз 14%
0:1
4 раза 11%
1:0
4 раза 11%
1:2
4 раза 11%
0:0
3 раза 9%
0:3
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
0:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
Точное количество голов
3
9 раз 26%
2
8 раз 24%
1
7 раз 21%
0
5 раз 15%
4
3 раза 9%
5
2 раза 6%
1
12 раз 34%
0
9 раз 26%
2
9 раз 26%
3
4 раза 11%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Бешикташ
Коньяспор
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
133
Больше Меньше
135
115
513
88
214
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
162
Больше Меньше
134
117
98
612
512
315
116
117
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
295
Больше Меньше
269
2212
1421
1420
530
529
134
232
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Вылет в Первую лигу Турции
|Фенербахче
|Валенсия Эннер
|29 (5)
|Галатасарай
|Икарди Мауро
|22 (7)
|Фатих Карагюмрюк
|Диань Мбайе
|21 (5)
|Фатих Карагюмрюк
|Борини Фабио
|19 (8)
|Умраниеспор
|Найир Умут
|17 (2)
|Коньяспор
|Кальво Франсиско
|12
|Газиантеп
|Кициу Стелиос
|1 10
|Газиантеп
|Джилободжи Папи
|1 10
|Антальяспор
|Фернандо Мартинс
|1 10
|Коньяспор
|Демирбаг Адиль
|1 10
Прогнозы на матч Бешикташ - Коньяспор
Исход игры
Бешикташ
87.5% (7)
Ничья
0% (0)
Коньяспор
12.5% (1)
Тотал 2.5
Больше
50% (4)
Меньше
50% (4)
Обе команды забьют
Да
50% (4)
Нет
50% (4)
Популярный счёт
2:1 Бешикташ
37.5% (3)
2:0 Бешикташ
25% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!