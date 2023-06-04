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  4. Суперлига 2022-2023

Турция: Суперлига
2022-2023

Тур: 38. Стадион: .
Бешикташ
 
Позже
Коньяспор
Прогнозы 7
Бешикташ 85.7% (6)
X 0% (0)
Коньяспор 14.3% (1)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Бешикташ
Ничья
Коньяспор
1.43
7.10
7.40
Все Коэффициенты

История личных встреч

Бешикташ
Коньяспор

15 матчей

86.7%
13.3%
13 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
26.7%
13.3%
9 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
13.3%
6.7%
12 побед 2 ничьи 0 побед

13 матчей

46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 7 побед

Первый тайм

53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 8 побед

Второй тайм

46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 8 побед

28 матчей

46.4%
28.6%
25%
13 побед 8 ничьих 7 побед

Первый тайм

32.1%
39.3%
28.6%
9 побед 11 ничьих 8 побед

Второй тайм

42.9%
28.6%
28.5%
12 побед 8 ничьих 8 побед

История матчей

С
1:2
С
1:1
С
1:0
К
1:1
С
1:0
С
4:1
С
3:0
С
0:1
С
3:2
С
2:2
С
1:1
С
2:0
С
1:2
С
5:1
С
2:2
С
2:1
К
1:0
К
1:2
С
4:0
С
0:1
С
1:2
С
1:1
С
3:1
С
1:1
С
2:2
С
0:0
С
2:0
С
1:2

Голы

Всего голов

28
17

Голов в среднем за матч

2.15
1.13

Среднее время на гол

41
79

Всего голов

19
12

Голов в среднем за матч

1.27
0.92

Среднее время на гол

71
97

Всего голов

47
29

Голов в среднем за матч

1.68
1.04

Тотал матчей

2.5
27
Больше 96%
Меньше 4%
1
22
Больше 79%
Меньше 21%
6
15
Больше 54%
Меньше 46%
13
8
Больше 29%
Меньше 71%
20
3
Больше 11%
Меньше 89%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
27

Среднее время на гол

53
86

Бомбардиры внутри турнира

Бешикташ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тосун Дженк 15 (3) 0.44
Абубакар Венсан 13 (2) 0.38
Вегхорст Ваут 8 0.24
Редмонд Натан 5 0.15
Мулека Джексон 4 0.12
Н'Куду Жорж-Кевин 4 (1) 0.12
Учан Салих 3 0.09
Масуаку Артур 2 0.06
Фернандеш Жедсон 2 0.06
Геззаль Рашид 2 (1) 0.06
Алли Деле 2 0.06
Сануч Тайиб 2 0.06
Розье Валентен 1 0.03
Бингол Тайфур 1 0.03
Соуза Жосеф 1 0.03
Саисс Ромен 1 0.03
Хатчинсон Атиба 1 (1) 0.03
Булут Онур 0 0
Йылмаз Картал 0 0
Коньяспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Диуф Маме Бирам 9 (1) 0.26
Демир Мухаммет 6 (1) 0.17
Дикмен Сонер 5 0.14
Хаджиахметович Амир 4 (3) 0.11
Посуэло Алехандро 3 0.09
Кальво Франсиско 3 0.09
Хауберт Гильерме 2 (1) 0.06
Цекици Эндри 2 0.06
Паш Бруно 1 0.03
Морено Марлос 1 0.03
Юлгюн Огулджан 1 0.03
Язгылы Угурджан 1 0.03
Эмрели Махир 1 0.03
Огюз Ахмет 0 0
Мурич Роберт 0 0
Бютюки Зюмер 0 0
Икпеазу Уче 0 0
Караель Джебраил 0 0

Карточки

Бешикташ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Масуаку Артур 9 0
Велинтон Соуза 6 1
Розье Валентен 6 1
Фернандеш Жедсон 7 0
Учан Салих 6 0
Саисс Ромен 6 0
Тосун Дженк 4 1
Редмонд Натан 5 0
Колли Омар 4 0
Узунхан Эмреджан 2 1
Абубакар Венсан 3 0
Соуза Жосеф 3 0
Уйсал Неджип 2 0
Вегхорст Ваут 2 0
Н'Куду Жорж-Кевин 2 0
Мулека Джексон 2 0
Вардар Беркай 2 0
Максим Александру 1 0
Булут Онур 1 0
Бингол Тайфур 1 0
Монтеро Франcиско 1 0
Сануч Тайиб 1 0
Коньяспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кальво Франсиско 12 0
Демирбаг Адиль 10 1
Огюз Ахмет 8 0
Юлгюн Огулджан 7 0
Хаджиахметович Амир 6 0
Шехич Ибрагим 4 1
Икпеазу Уче 4 1
Паш Бруно 5 0
Цекици Эндри 3 0
Дикмен Сонер 3 0
Эмрели Махир 3 0
Хауберт Гильерме 3 0
Диуф Маме Бирам 1 1
Демир Мухаммет 2 0
Бухалакис Андреас 2 0
Бютюки Зюмер 2 0
Мурич Роберт 2 0
Михаляк Конрад 2 0
Морено Марлос 2 0
Амилтон Минервино 1 0
Посуэло Алехандро 1 0
Язгылы Угурджан 1 0
Демиртапа Кархаман 1 0
Караель Джебраил 1 0

Результаты матчей

Бешикташ
92.3%
7.7%
12 побед 1 поражение
Первый тайм
56% (9)
38% (6)
6% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (9)
25% (4)
19% (3)
Коньяспор
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
6% (1)
78% (14)
17% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
44% (8)
22% (4)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

9
3

Волевые поражения

1
12
Бешикташ
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
22% (4)
22% (4)
56% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
33% (6)
39% (7)
Коньяспор
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
24% (4)
47% (8)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
41% (7)
18% (3)

Сухие победы

1
5

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

5
7

Волевые поражения

38
16
Бешикташ
57.7%
42.3%
15 побед 11 поражений
Первый тайм
38% (13)
29% (10)
32% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (14)
29% (10)
29% (10)
Коньяспор
57.1%
42.9%
12 побед 9 поражений
Первый тайм
14% (5)
63% (22)
23% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (13)
43% (15)
20% (7)

Сухие победы

5
8

Сухие поражения

5
6

Волевые победы

14
10

Волевые поражения

39
28

Голы по времени матча

Забито

31
23
16 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 13
9 Забивали первыми 5
22 Не забивали 24
3
10%
3
13%
1-15
4
13%
4
17%
16-30
9
29%
29%
3
13%
31-45
8
26%
3
13%
46-60
2
6%
5
22%
61-75
5
16%
5
22%
76-90

Пропущено

13
19
6 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 12
1
8%
6
32%
1-15
3
23%
2
11%
16-30
2
15%
4
21%
31-45
3
23%
2
11%
46-60
3
23%
2
11%
61-75
1
8%
3
16%
76-90

Забито

40
18
20 В 1-м тайме 7
20 Во 2-м тайме 11
10 Забивали первыми 8
18 Не забивали 22
6
15%
0
0%
1-15
7
18%
3
17%
16-30
7
18%
4
22%
31-45
5
13%
3
17%
46-60
6
15%
4
22%
61-75
8
20%
4
22%
76-90
1
0%
0%

Пропущено

18
18
7 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 12
0
0%
2
11%
1-15
4
22%
1
6%
16-30
3
17%
4
22%
31-45
4
22%
5
28%
46-60
2
11%
2
11%
61-75
5
28%
4
22%
76-90

Забито

71
41
36 В 1-м тайме 17
35 Во 2-м тайме 24
19 Забивали первыми 13
6 Не забивали 11
9
13%
3
7%
1-15
11
15%
7
17%
16-30
16
23%
7
17%
31-45
13
18%
6
15%
46-60
8
11%
9
22%
61-75
13
18%
9
22%
76-90
1
0%
0%

Пропущено

31
37
13 В 1-м тайме 19
18 Во 2-м тайме 18
11 Пропускали первыми 17
22 Не пропускали 24
1
3%
8
22%
1-15
7
23%
3
8%
16-30
5
16%
8
22%
31-45
7
23%
7
19%
46-60
5
16%
4
11%
61-75
6
19%
7
19%
76-90

Результаты последних матчей

Бешикташ
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Касымпаша - Бешикташ 2:5 Адана Демирспор - Бешикташ 1:4 Сабах Баку - Бешикташ 3:3 Антальяспор - Бешикташ 1:3
Бешикташ - Галатасарай 3:1 Умраниеспор - Бешикташ 0:2 Бешикташ - Хатайспор 3:0 Трабзонспор - Бешикташ 0:0 Бешикташ - Атлетико М 2:0 Бешикташ - Гиресунспор 3:1 Фенербахче - Бешикташ 2:4 Бешикташ - Истанбулспор 3:1 Истанбул Башакшехир - Бешикташ 0:2 Бешикташ - Анкарагюджю 2:1 Бешикташ - Антальяспор 0:0 Сивасспор - Бешикташ 1:0 Фатих Карагюмрюк - Бешикташ 1:1 Бешикташ - Аланьяспор 3:0 Кайсериспор - Бешикташ 0:2 Анкарагюджю - Бешикташ 1:1
Коньяспор
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Коньяспор - Фатих Карагюмрюк 1:1 Сивасспор - Коньяспор 1:0 Аланьяспор - Коньяспор 0:3 Коньяспор - Кайсериспор 2:2
Коньяспор - Трабзонспор 2:1 Касымпаша - Коньяспор 1:2 Коньяспор - Адана Демирспор 1:2 Газиантеп - Коньяспор 0:3 Коньяспор - Антальяспор 1:1 Умраниеспор - Коньяспор 2:2 Коньяспор - Галатасарай 2:1 Хатайспор - Коньяспор 0:3 Коньяспор - Гиресунспор 0:0 Фенербахче - Коньяспор 4:0 Коньяспор - Афжет Афьонспор 5:0 Коньяспор - Истанбулспор 0:1 Истанбул Башакшехир - Коньяспор 2:0 Коньяспор - Анкарагюджю 0:1 Газиантеп - Коньяспор 1:1 Коньяспор - Бешикташ 1:2

Результаты матчей

Бешикташ
Коньяспор

Точный счет

3:1
4 раза 25%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
0:1
3 раза 17%
1:0
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
2:2
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%

Точное количество голов

3
6 раз 38%
0
3 раза 19%
2
3 раза 19%
1
2 раза 13%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
1
8 раз 44%
0
5 раз 28%
2
5 раз 28%

Точный счет

0:2
3 раза 17%
1:1
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
0:3
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
5 раз 28%
2
5 раз 28%
3
3 раза 17%
0
2 раза 11%
4
2 раза 11%
5
1 раз 6%
0
4 раза 24%
1
4 раза 24%
2
4 раза 24%
3
4 раза 24%
4
1 раз 6%

Точный счет

2:1
4 раза 12%
3:1
4 раза 12%
0:0
3 раза 9%
0:2
3 раза 9%
1:0
3 раза 9%
3:0
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
1:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
1:1
5 раз 14%
2:2
5 раз 14%
0:1
4 раза 11%
1:0
4 раза 11%
1:2
4 раза 11%
0:0
3 раза 9%
0:3
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
0:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%

Точное количество голов

3
9 раз 26%
2
8 раз 24%
1
7 раз 21%
0
5 раз 15%
4
3 раза 9%
5
2 раза 6%
1
12 раз 34%
0
9 раз 26%
2
9 раз 26%
3
4 раза 11%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Бешикташ
Коньяспор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
3
0.5
Больше Меньше
13
5
11
5
1.5
5
13
8
8
2.5
2
14
3.5
1
15
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
2
0.5
Больше Меньше
13
4
11
7
1.5
9
8
6
12
2.5
5
12
3
15
3.5
1
16
1
17
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
29
5
0.5
Больше Меньше
26
9
22
12
1.5
14
21
14
20
2.5
5
30
5
29
3.5
1
34
2
32
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 36 28 4 4 86 - 27 88
2.
Фенербахче
 35 24 5 6 90 - 42 77
3.
Бешикташ
 34 22 8 4 81 - 33 74
4.
Адана Демирспор
 35 19 9 7 74 - 44 66
5.
Трабзонспор
 35 17 6 12 66 - 51 57
6.
Истанбул Башакшехир
 34 16 8 10 57 - 36 56
7.
Коньяспор
 35 12 14 9 49 - 38 50
8.
Фатих Карагюмрюк
 35 12 12 11 75 - 63 48
9.
Кайсериспор
 34 14 4 16 60 - 60 46
10.
Анкарагюджю
 36 13 6 17 45 - 51 45
11.
Касымпаша
 35 12 7 16 45 - 58 43
12.
Антальяспор
 35 11 8 16 49 - 53 41
13.
Аланьяспор
 36 11 8 17 57 - 70 41
14.
Сивасспор
 35 11 7 17 45 - 53 40
15.
Истанбулспор
 35 11 5 19 46 - 63 38
16.
Гиресунспор
 34 8 10 16 46 - 60 34
17.
Умраниеспор
 35 7 9 19 50 - 60 30
18.
Газиантеп
 34 6 7 21 31 - 96 25
19.
Хатайспор
 34 6 5 23 19 - 113 23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 18 15 2 1 41 - 15 47
2.
Трабзонспор
 18 12 4 2 38 - 13 40
3.
Адана Демирспор
 18 12 4 2 46 - 19 40
4.
Бешикташ
 16 12 3 1 44 - 12 39
5.
Фенербахче
 17 12 2 3 50 - 24 38
6.
Истанбул Башакшехир
 16 10 2 4 34 - 16 32
7.
Аланьяспор
 18 8 4 6 29 - 27 28
8.
Антальяспор
 18 8 3 7 34 - 26 27
9.
Кайсериспор
 17 8 2 7 34 - 22 26
10.
Касымпаша
 18 7 3 8 29 - 33 24
11.
Коньяспор
 18 5 8 5 18 - 18 23
12.
Фатих Карагюмрюк
 17 6 5 6 37 - 31 23
13.
Анкарагюджю
 17 6 4 7 23 - 26 22
14.
Сивасспор
 17 5 6 6 22 - 20 21
15.
Истанбулспор
 17 5 3 9 20 - 31 18
16.
Гиресунспор
 16 4 4 8 26 - 29 16
17.
Хатайспор
 18 4 4 10 12 - 52 16
18.
Умраниеспор
 18 3 4 11 22 - 29 13
19.
Газиантеп
 19 3 4 12 17 - 52 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 18 13 2 3 45 - 12 41
2.
Фенербахче
 18 12 3 3 40 - 18 39
3.
Бешикташ
 18 10 5 3 37 - 21 35
4.
Коньяспор
 17 7 6 4 31 - 20 27
5.
Адана Демирспор
 17 7 5 5 28 - 25 26
6.
Фатих Карагюмрюк
 18 6 7 5 38 - 32 25
7.
Истанбул Башакшехир
 18 6 6 6 23 - 20 24
8.
Анкарагюджю
 19 7 2 10 22 - 25 23
9.
Кайсериспор
 17 6 2 9 26 - 38 20
10.
Истанбулспор
 18 6 2 10 26 - 32 20
11.
Сивасспор
 18 6 1 11 23 - 33 19
12.
Касымпаша
 17 5 4 8 16 - 25 19
13.
Гиресунспор
 18 4 6 8 20 - 31 18
14.
Умраниеспор
 17 4 5 8 28 - 31 17
15.
Трабзонспор
 17 5 2 10 28 - 38 17
16.
Антальяспор
 17 3 5 9 15 - 27 14
17.
Аланьяспор
 18 3 4 11 28 - 43 13
18.
Газиантеп
 15 3 3 9 14 - 44 12
19.
Хатайспор
 16 2 1 13 7 - 61 7
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Вылет в Первую лигу Турции

Топ бомбардиров
Фенербахче Валенсия Эннер 29 (5)
Галатасарай Икарди Мауро 22 (7)
Фатих Карагюмрюк Диань Мбайе 21 (5)
Фатих Карагюмрюк Борини Фабио 19 (8)
Умраниеспор Найир Умут 17 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Коньяспор Кальво Франсиско 12
Газиантеп Кициу Стелиос 1 10
Газиантеп Джилободжи Папи 1 10
Антальяспор Фернандо Мартинс 1 10
Коньяспор Демирбаг Адиль 1 10
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Бешикташ - Коньяспор от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 7 июня 2023, осталось 2 дня 12 часов 48 минут.



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  • 4 посетителя LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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    • Прогнозы 7
    Бешикташ 85.7% (6)
    X 0% (0)
    Коньяспор 14.3% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Бешикташ
    Ничья
    Коньяспор
    1.43
    7.10
    7.40
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Бешикташ - Коньяспор онлайн

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    Прогнозы на матч Бешикташ - Коньяспор

    Исход игры
    Бешикташ
    87.5% (7)
    Ничья
    0% (0)
    Коньяспор
    12.5% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    50% (4)
    Меньше
    50% (4)
    Обе команды забьют
    Да
    50% (4)
    Нет
    50% (4)
    Популярный счёт
    2:1 Бешикташ
    37.5% (3)
    2:0 Бешикташ
    25% (2)
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