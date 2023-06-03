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Чемпионат мира (до 20 лет)
2023

Израиль (до 20 лет)
 
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Бразилия (до 20 лет)

Бомбардиры внутри турнира

Израиль (до 20 лет)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нави Рой 1 0.25
Сеньор Омер 1 0.25
Халаили Анан 1 0.25
Тургеман Дор 1 (1) 0.25
Бразилия (до 20 лет)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Леонардо Маркос 4 (1) 1
Мартинс Матеус 2 0.5
Сантос Андрей 2 0.5
Педросо Жан 2 0.5
Савио III 1 0.25
Маркус Аленсар 1 0.25
Гомес Марлон 1 0.25
Джоване 1 0.25

Карточки

Израиль (до 20 лет)
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бинямин Ран 0 1
Бразилия (до 20 лет)
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ренан Роберт 0 1

Результаты матчей

Израиль (до 20 лет)
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Бразилия (до 20 лет)
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
2
Израиль (до 20 лет)
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Бразилия (до 20 лет)
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

3
12
Израиль (до 20 лет)
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Бразилия (до 20 лет)
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

4
14

Голы по времени матча

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

2
3
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

3
12
0 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 3
2 Не забивали 1
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
5
42%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
100%
5
42%
76-90

Пропущено

3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
100%
76-90

Забито

4
14
0 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 3
1 Не забивали 0
0
0%
1
7%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
5
36%
31-45
1
25%
1
7%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
3
75%
6
43%
76-90

Пропущено

5
4
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
20%
1
25%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Израиль (до 20 лет)
(4 матча)
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 поражение
Узбекистан (до 20 лет) - Израиль (до 20 лет) 0:1 Япония (до 20 лет) - Израиль (до 20 лет) 1:2 Сенегал (до 20 лет) - Израиль (до 20 лет) 1:1 Израиль (до 20 лет) - Колумбия (до 20 лет) 1:2
Бразилия (до 20 лет)
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Бразилия (до 20 лет) - Тунис (до 20 лет) 4:1 Бразилия (до 20 лет) - Нигерия (до 20 лет) 2:0 Бразилия (до 20 лет) - Доминиканская Республика (до 20 лет) 6:0 Италия (до 20 лет) - Бразилия (до 20 лет) 3:2
Бразилия (до 20 лет) - Чехия (до 19 лет) 0:0 Шотландия (до 20 лет) - Бразилия (до 20 лет) 1:0 Бразилия (до 20 лет) - Индонезия (до 19 лет) 1:0 Бразилия (до 20 лет) - Сербия (до 20 лет) 1:2 Бразилия (до 20 лет) - Сенегал (до 20 лет) 5:0 Бразилия (до 20 лет) - Португалия (до 20 лет) 0:0 Бразилия (до 20 лет) - Уругвай (до 20 лет) 0:0 Бразилия (до 20 лет) - КНДР (до 20 лет) 3:0 Венгрия (до 20 лет) - Бразилия (до 20 лет) 1:2 Нигерия (до 20 лет) - Бразилия (до 20 лет) 2:4 Катар (до 20 лет) - Бразилия (до 20 лет) 0:3 Бразилия (до 20 лет) - Колумбия (до 20 лет) 0:3 Перу (до 20 лет) - Бразилия (до 20 лет) 0:5 Аргентина (до 20 лет) - Бразилия (до 20 лет) 2:0 Парагвай (до 20 лет) - Бразилия (до 20 лет) 0:2 Уругвай (до 20 лет) - Бразилия (до 20 лет) 0:0

Результаты матчей

Израиль (до 20 лет)
Бразилия (до 20 лет)

Точный счет

1:2
1 раз 100%
2:0
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
6:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
6
1 раз 33%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
3:2
1 раз 100%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
2
1 раз 100%

Точный счет

1:2
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
6:0
1 раз 25%

Точное количество голов

1
3 раза 75%
2
1 раз 25%
2
2 раза 50%
4
1 раз 25%
6
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Израиль (до 20 лет)
Бразилия (до 20 лет)

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
1.5
Больше Меньше
1/8 финала
4 США (до 20 лет)
0 Новая Зеландия (до 20 лет)
0 Гамбия (до 20 лет)
1 Уругвай (до 20 лет)
0 Узбекистан (до 20 лет)
1 Израиль (до 20 лет)
4 Бразилия (до 20 лет)
1 Тунис (до 20 лет)
5 Колумбия (до 20 лет)
1 Словакия (до 20 лет)
1 Англия (до 20 лет)
2 Италия (до 20 лет)
2 Эквадор (до 20 лет)
3 Южная Корея (до 20 лет)
0 Аргентина (до 20 лет)
2 Нигерия (до 20 лет)
1/4 финала
0 США (до 20 лет)
0 Уругвай (до 20 лет)
0 Израиль (до 20 лет)
0 Бразилия (до 20 лет)
0 Колумбия (до 20 лет)
0 Италия (до 20 лет)
0 Южная Корея (до 20 лет)
0 Нигерия (до 20 лет)
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Италия (до 20 лет) Казадеи Чезаре 5
Бразилия (до 20 лет) Леонардо Маркос 4
Колумбия (до 20 лет) Кортес Оскар 4
Эквадор (до 20 лет) Куэро Джастин 4
США (до 20 лет) Кауэлл Кейд 3
Весь список

Топ нарушителей
Уругвай (до 20 лет) Лусиано Родригез 1
Доминиканская Республика (до 20 лет) Аскона Эдисон 1
Гондурас (до 20 лет) Руис Дэвид 1
Аргентина (до 20 лет) Авилес Томас 1
Бразилия (до 20 лет) Ренан Роберт 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Израиль (до 20 лет) - Бразилия (до 20 лет) от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 3 июня 2023, осталось 9 часов 47 минут.



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    • Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Израиль (до 20 лет)
    Ничья
    Бразилия (до 20 лет)
    11.50
    6.20
    1.25
    Все Коэффициенты
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