Израиль (до 20 лет)

Бразилия (до 20 лет) - Тунис (до 20 лет)

Бразилия (до 20 лет) - Нигерия (до 20 лет)

Бразилия (до 20 лет) - Доминиканская Республика (до 20 лет)

Италия (до 20 лет) - Бразилия (до 20 лет)

06.06.2017

Бразилия (до 20 лет) - Чехия (до 19 лет)

0:0

03.06.2017

Шотландия (до 20 лет) - Бразилия (до 20 лет)

1:0

31.05.2017

Бразилия (до 20 лет) - Индонезия (до 19 лет)

1:0

20.06.2015

Бразилия (до 20 лет) - Сербия (до 20 лет)

1:2

17.06.2015

Бразилия (до 20 лет) - Сенегал (до 20 лет)

5:0

13.06.2015

Бразилия (до 20 лет) - Португалия (до 20 лет)

0:0

11.06.2015

Бразилия (до 20 лет) - Уругвай (до 20 лет)

0:0

07.06.2015

Бразилия (до 20 лет) - КНДР (до 20 лет)

3:0

04.06.2015

Венгрия (до 20 лет) - Бразилия (до 20 лет)

1:2

31.05.2015

Нигерия (до 20 лет) - Бразилия (до 20 лет)

2:4

13.04.2015

Катар (до 20 лет) - Бразилия (до 20 лет)

0:3

07.02.2015

Бразилия (до 20 лет) - Колумбия (до 20 лет)

0:3

04.02.2015

Перу (до 20 лет) - Бразилия (до 20 лет)

0:5

01.02.2015

Аргентина (до 20 лет) - Бразилия (до 20 лет)

2:0

29.01.2015

Парагвай (до 20 лет) - Бразилия (до 20 лет)

0:2

26.01.2015

Уругвай (до 20 лет) - Бразилия (до 20 лет)

0:0