Прогноз на матч от Liveresult
Бомбардиры внутри турнира
Израиль (до 20 лет)
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нави Рой
|1
|0.25
|Сеньор Омер
|1
|0.25
|Халаили Анан
|1
|0.25
|Тургеман Дор
|1 (1)
|0.25
Бразилия (до 20 лет)
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Леонардо Маркос
|4 (1)
|1
|Мартинс Матеус
|2
|0.5
|Сантос Андрей
|2
|0.5
|Педросо Жан
|2
|0.5
|Савио III
|1
|0.25
|Маркус Аленсар
|1
|0.25
|Гомес Марлон
|1
|0.25
|Джоване
|1
|0.25
Карточки
Израиль (до 20 лет)
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бинямин Ран
|0
|1
Бразилия (до 20 лет)
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ренан Роберт
|0
|1
Результаты матчей
Израиль (до 20 лет)
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Бразилия (до 20 лет)
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
1
2
Израиль (до 20 лет)
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Бразилия (до 20 лет)
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
3
12
Израиль (до 20 лет)
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Бразилия (до 20 лет)
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
4
14
Голы по времени матча
Забито
1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
2
3
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
3
12
0 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 3
2 Не забивали 1
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
5
42%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
100%
5
42%
76-90
Пропущено
3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
100%
76-90
Забито
4
14
0 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 3
1 Не забивали 0
0
0%
1
7%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
5
36%
31-45
1
25%
1
7%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
3
75%
6
43%
76-90
Пропущено
5
4
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
20%
1
25%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
1
25%
76-90
Результаты последних матчей
Израиль (до 20 лет)
(4 матча)
Бразилия (до 20 лет)
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Бразилия (до 20 лет) - Тунис (до 20 лет) 4:1 Бразилия (до 20 лет) - Нигерия (до 20 лет) 2:0 Бразилия (до 20 лет) - Доминиканская Республика (до 20 лет) 6:0 Италия (до 20 лет) - Бразилия (до 20 лет) 3:2
Бразилия (до 20 лет) - Чехия (до 19 лет) 0:0 Шотландия (до 20 лет) - Бразилия (до 20 лет) 1:0 Бразилия (до 20 лет) - Индонезия (до 19 лет) 1:0 Бразилия (до 20 лет) - Сербия (до 20 лет) 1:2 Бразилия (до 20 лет) - Сенегал (до 20 лет) 5:0 Бразилия (до 20 лет) - Португалия (до 20 лет) 0:0 Бразилия (до 20 лет) - Уругвай (до 20 лет) 0:0 Бразилия (до 20 лет) - КНДР (до 20 лет) 3:0 Венгрия (до 20 лет) - Бразилия (до 20 лет) 1:2 Нигерия (до 20 лет) - Бразилия (до 20 лет) 2:4 Катар (до 20 лет) - Бразилия (до 20 лет) 0:3 Бразилия (до 20 лет) - Колумбия (до 20 лет) 0:3 Перу (до 20 лет) - Бразилия (до 20 лет) 0:5 Аргентина (до 20 лет) - Бразилия (до 20 лет) 2:0 Парагвай (до 20 лет) - Бразилия (до 20 лет) 0:2 Уругвай (до 20 лет) - Бразилия (до 20 лет) 0:0
Результаты матчей
Израиль (до 20 лет)
Бразилия (до 20 лет)
Точный счет
1:2
1 раз 100%
2:0
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
6:0
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
6
1 раз 33%
Точный счет
0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
3:2
1 раз 100%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
2
1 раз 100%
Точный счет
1:2
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
6:0
1 раз 25%
Точное количество голов
1
3 раза 75%
2
1 раз 25%
2
2 раза 50%
4
1 раз 25%
6
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Израиль (до 20 лет)
Бразилия (до 20 лет)
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
13
Больше Меньше
1/8 финала
4 США (до 20 лет)
0 Новая Зеландия (до 20 лет)
- 4:0 США-НОВ
0 Гамбия (до 20 лет)
1 Уругвай (до 20 лет)
- 0:1 ГАМ-УРУ
0 Узбекистан (до 20 лет)
1 Израиль (до 20 лет)
- 0:1 УЗБ-ИЗР
4 Бразилия (до 20 лет)
1 Тунис (до 20 лет)
- 4:1 БРА-ТУН
5 Колумбия (до 20 лет)
1 Словакия (до 20 лет)
- 5:1 КОЛ-СЛО
1 Англия (до 20 лет)
2 Италия (до 20 лет)
- 1:2 АНГ-ИТА
1/4 финала
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
|Италия (до 20 лет)
|Казадеи Чезаре
|5
|Бразилия (до 20 лет)
|Леонардо Маркос
|4
|Колумбия (до 20 лет)
|Кортес Оскар
|4
|Эквадор (до 20 лет)
|Куэро Джастин
|4
|США (до 20 лет)
|Кауэлл Кейд
|3
|Уругвай (до 20 лет)
|Лусиано Родригез
|1
|Доминиканская Республика (до 20 лет)
|Аскона Эдисон
|1
|Гондурас (до 20 лет)
|Руис Дэвид
|1
|Аргентина (до 20 лет)
|Авилес Томас
|1
|Бразилия (до 20 лет)
|Ренан Роберт
|1