Тур: 13.
2:0
Второй тайм: 84'
0'
0:0
11' Не забитый пенальтиPicachu
1:0
14' ГолГабриэл Барбоза
44' Желтая карточкаПульгар Эрик
56' Желтая карточкаЭнрике Бруно
2:0
64' ГолДе Арраскаэта Джорджиан
Ход матча
11'
0:0
14'
44'
46'
56'
64'
Прогноз на матч от Liveresult
25
Кунья
Матеус
43
Уэсли
Лопес
- Основной состав
-
25 Кунья МатеусВратарь
-
43 Уэсли ЛопесЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Луис ДавидЗащитник
-
16 Луис ФилипеЗащитник
-
27 Энрике БруноПолузащитник
-
30 Кастро ПаблоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
38 Андре СилваНападающий
-
29 Viktor Hugo
-
-
Главный тренер: Сампаоли Хорхе
- Основной состав
- Вратарь
-
2 Tinga IЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Jose WelisonПолузащитник
-
22 PicachuПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
35 ЭркулесПолузащитник
-
88 СашаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
31 Аморим
-
-
11 Romarinho3
-
-
20 Dudu V1
-
27 Calebe
-
Главный тренер: Juan Pablo Vojvoda
История личных встреч
Фламенго
Форталеза Сеара
8 матчей
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
13 матчей
53.8%
15.4%
30.8%
7 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
30.8%
53.8%
15.4%
4 победы 7 ничьих 2 победы
Второй тайм
46.2%
30.8%
23%
6 побед 4 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
8
14
Голов в среднем за матч
1.33
2
Среднее время на гол
67
45
Всего голов
6
6
Голов в среднем за матч
0.86
1
Среднее время на гол
105
90
Всего голов
14
20
Голов в среднем за матч
1.08
1.54
Тотал матчей
2.5
11
Больше 85%
Меньше 15%
2
11
Больше 85%
Меньше 15%
2
10
Больше 77%
Меньше 23%
3
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
Среднее время на гол
83
58
Бомбардиры внутри турнира
Фламенго
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Габриэл Барбоза
|4 (3)
|0.31
|Педро Гильерме
|4 (1)
|0.31
|Айртон Лукас
|3
|0.23
|Лео Перейра
|3
|0.23
|Жерсон Сантос
|2
|0.15
|Эвертон Соарес
|2
|0.15
|Рибейро Эвертон
|2
|0.15
|Пульгар Эрик
|2
|0.15
|Де Арраскаэта Джорджиан
|1
|0.08
|Луис Давид
|1
|0.08
|Энрике Бруно
|1
|0.08
|Матеузиньо
|1
|0.08
|Уэсли Лопес
|0
|0
|Бруно Фабрисио
|0
|0
|Viktor Hugo
|0
|0
Форталеза Сеара
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Moises Vieira
|3
|0.23
|Ромеро Сильвио
|2
|0.15
|Тьяго Гальярдо
|2
|0.15
|Picachu
|2
|0.15
|Почеттино Томас
|2
|0.15
|Александр Кайо
|1
|0.08
|Эркулес
|1
|0.08
|Juan Martin Lucero
|1
|0.08
|Tinga I
|1
|0.08
|Bruno Pacheco III
|0
|0
|Тити
|0
|0
|Emanuel Britez
|0
|0
|Guilherme dos Santos IX
|0
|0
|Calebe
|0
|0
Карточки
Фламенго
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Габриэл Барбоза
|4
|0
|Пульгар Эрик
|3
|0
|Видаль Артуро
|2
|0
|Тьяго Маия
|2
|0
|Бруно Фабрисио
|2
|0
|Айртон Лукас
|2
|0
|Луис Давид
|1
|0
|Де Арраскаэта Джорджиан
|1
|0
|Энрике Бруно
|1
|0
|Лео Перейра
|1
|0
|Мариньо
|1
|0
|Жерсон Сантос
|1
|0
Форталеза Сеара
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Emanuel Britez
|4
|1
|Тити
|3
|0
|Jose Welison
|2
|0
|Picachu
|2
|0
|Guilherme dos Santos IX
|2
|0
|Александр Кайо
|2
|0
|Calebe
|2
|0
|Brayan Ceballos
|2
|0
|Эркулес
|1
|0
|Саша Лукас
|1
|0
|Ромеро Сильвио
|1
|0
|Тьяго Гальярдо
|1
|0
|Joao Ricardo II
|1
|0
|Bruno Pacheco III
|1
|0
|Vinicius3
|1
|0
|Moises Vieira
|1
|0
Результаты матчей
Фламенго
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
83% (5)
17% (1)
0% (0)
Форталеза Сеара
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
3
2
Фламенго
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
83% (5)
0% (0)
17% (1)
Форталеза Сеара
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
8
0
Волевые поражения
10
9
Фламенго
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
83% (10)
8% (1)
8% (1)
Форталеза Сеара
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
75% (9)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
8
0
Волевые поражения
13
11
Голы по времени матча
Забито
12
6
4 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
6 Не забивали 8
2
17%
0
0%
1-15
1
8%
1
17%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
3
25%
1
17%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
4
33%
4
67%
76-90
Пропущено
4
5
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
1
25%
1
20%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Забито
12
9
9 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 3
7 Не забивали 8
2
17%
0
0%
1-15
4
33%
1
11%
16-30
3
25%
1
11%
31-45
2
17%
3
33%
46-60
1
8%
1
11%
61-75
0
0%
3
33%
76-90
Пропущено
13
4
4 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
3
23%
1
25%
31-45
4
31%
1
25%
46-60
1
8%
1
25%
61-75
4
31%
1
25%
76-90
Забито
24
15
13 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 12
9 Забивали первыми 6
1 Не забивали 4
4
17%
0
0%
1-15
5
21%
2
13%
16-30
4
17%
1
7%
31-45
5
21%
4
27%
46-60
2
8%
1
7%
61-75
4
17%
7
47%
76-90
Пропущено
17
9
7 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 6
1
6%
1
11%
1-15
2
12%
0
0%
16-30
4
24%
3
33%
31-45
4
24%
1
11%
46-60
2
12%
2
22%
61-75
4
24%
2
22%
76-90
Результаты последних матчей
Фламенго
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Фламенго - Аукас 4:0 Сантос - Фламенго 2:3 Ред Булл Брагантино - Фламенго 4:0 Фламенго - Гремио 3:0
Фламенго - Расинг Авельянеда 2:1 Васко да Гама - Фламенго 1:4 Фламенго - Флуминенсе 2:0 Фламенго - Крузейро 1:1 Ньюбленсе - Фламенго 1:1 Фламенго - Коринтианс 1:0 Флуминенсе - Фламенго 0:0 Байя - Фламенго 2:3 Фламенго - Гойяс 2:0 Атлетико Паранаэнсе - Фламенго 2:1 Расинг Авельянеда - Фламенго 1:1 Фламенго - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:3 Фламенго - Маринга 8:2 Интернасьонал Порту Алегре - Фламенго 2:1 Фламенго - Ньюбленсе 2:0 Фламенго - Коритиба Парана 3:0
Форталеза Сеара
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Палестино - Форталеза Сеара 1:2 Форталеза Сеара - Атлетико Минейро 2:1 Крузейро - Форталеза Сеара 0:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Форталеза Сеара 2:0
Эстудиантес Мерида - Форталеза Сеара 1:0 Форталеза Сеара - Байя 0:0 Форталеза Сеара - Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Форталеза Сеара - Васко да Гама 2:0 Форталеза Сеара - Сан-Лоренсо 3:2 Америка Минейро - Форталеза Сеара 2:1 Палмейрас Сан-Паулу - Форталеза Сеара 3:0 Гремио - Форталеза Сеара 0:0 Форталеза Сеара - Сан-Паулу 0:0 Коринтианс - Форталеза Сеара 1:1 Форталеза Сеара - Эстудиантес Мерида 6:1 Форталеза Сеара - Флуминенсе 4:2 Агуя де Мараба - Форталеза Сеара 0:2 Коритиба Парана - Форталеза Сеара 0:3 Сан-Лоренсо - Форталеза Сеара 0:2 Форталеза Сеара - Интернасьонал Порту Алегре 1:1
Результаты матчей
Фламенго
Форталеза Сеара
Точный счет
3:0
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
0:0
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
Точное количество голов
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
3
2 раза 33%
0
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
4
1 раз 17%
Точный счет
2:3
2 раза 33%
2:1
2 раза 33%
1:4
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
Точное количество голов
3
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
4
1 раз 17%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
3
1 раз 17%
Точный счет
2:3
3 раза 25%
2:1
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
0:0
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
Точное количество голов
1
4 раза 33%
3
4 раза 33%
2
2 раза 17%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%
0
4 раза 33%
1
4 раза 33%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Фламенго
Форталеза Сеара
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
33
24
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
42
33
15
33
15
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
111
Больше Меньше
84
75
48
57
210
111
111
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|10
|0
|2
|20 - 7
|30
|2.
|2:0
|13
|8
|1
|4
|26 - 17
|25
|3.
|1:1
|13
|7
|3
|3
|23 - 18
|24
|4.
|12
|6
|4
|2
|22 - 10
|22
|5.
|13
|6
|3
|4
|18 - 13
|21
|6.
|13
|6
|3
|4
|19 - 14
|21
|7.
|12
|6
|2
|4
|13 - 14
|20
|8.
|12
|5
|5
|2
|21 - 14
|20
|9.
|0:2
|13
|5
|5
|3
|15 - 11
|20
|10.
|12
|6
|1
|5
|16 - 15
|19
|11.
|12
|5
|4
|3
|16 - 11
|19
|12.
|12
|5
|2
|5
|15 - 11
|17
|13.
|12
|3
|4
|5
|11 - 13
|13
|14.
|1:1
|13
|3
|4
|6
|14 - 19
|13
|15.
|12
|3
|3
|6
|11 - 16
|12
|16.
|12
|3
|3
|6
|9 - 16
|12
|17.
|12
|3
|2
|7
|10 - 20
|11
|18.
|12
|2
|3
|7
|11 - 20
|9
|19.
|12
|2
|2
|8
|13 - 27
|8
|20.
|12
|0
|4
|8
|9 - 26
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|6
|0
|0
|12 - 1
|18
|2.
|7
|6
|0
|1
|14 - 6
|18
|3.
|1:1
|7
|5
|2
|0
|17 - 7
|17
|4.
|2:0
|7
|5
|1
|1
|14 - 4
|16
|5.
|7
|5
|1
|1
|14 - 6
|16
|6.
|6
|5
|0
|1
|10 - 5
|15
|7.
|6
|4
|2
|0
|10 - 4
|14
|8.
|6
|4
|1
|1
|12 - 6
|13
|9.
|5
|4
|0
|1
|7 - 4
|12
|10.
|0:2
|6
|3
|3
|0
|9 - 4
|12
|11.
|5
|2
|3
|0
|7 - 4
|9
|12.
|7
|3
|0
|4
|4 - 6
|9
|13.
|1:1
|7
|2
|3
|2
|11 - 10
|9
|14.
|7
|2
|3
|2
|9 - 8
|9
|15.
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|16.
|5
|2
|1
|2
|7 - 10
|7
|17.
|7
|2
|1
|4
|8 - 14
|7
|18.
|6
|1
|1
|4
|4 - 9
|4
|19.
|6
|0
|3
|3
|3 - 8
|3
|20.
|5
|0
|2
|3
|3 - 9
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|4
|0
|2
|8 - 6
|12
|2.
|7
|3
|2
|2
|9 - 6
|11
|3.
|7
|3
|1
|3
|6 - 7
|10
|4.
|2:0
|6
|3
|0
|3
|12 - 13
|9
|5.
|6
|2
|3
|1
|10 - 4
|9
|6.
|5
|2
|2
|1
|11 - 5
|8
|7.
|0:2
|7
|2
|2
|3
|6 - 7
|8
|8.
|7
|2
|2
|3
|6 - 10
|8
|9.
|1:1
|6
|2
|1
|3
|6 - 11
|7
|10.
|7
|2
|1
|4
|9 - 10
|7
|11.
|6
|1
|2
|3
|7 - 11
|5
|12.
|5
|1
|1
|3
|2 - 5
|4
|13.
|5
|0
|4
|1
|7 - 8
|4
|14.
|6
|1
|1
|4
|6 - 10
|4
|15.
|1:1
|6
|1
|1
|4
|3 - 9
|4
|16.
|7
|1
|1
|5
|3 - 10
|4
|17.
|6
|0
|3
|3
|4 - 7
|3
|18.
|7
|1
|0
|6
|4 - 12
|3
|19.
|5
|0
|1
|4
|5 - 13
|1
|20.
|6
|0
|1
|5
|6 - 18
|1
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|Соарес Франсиско
|10 (3)
|Атлетико Паранаэнсе
|Роке Витор
|6 (2)
|Ред Булл Брагантино
|Саша Эдуардо
|5 (2)
|Атлетико Минейро
|Халк Живанилдо
|5 (2)
|Коринтианс
|Roger I
|5
|Гремио
|Каннеманн Вальтер
|1 8
|Палмейрас Сан-Паулу
|Абел Феррейра
|1 5
|Атлетико Минейро
|Лемос Маурисио
|1 5
|Гойяс
|Магиньо
|1 5
|Америка Минейро
|Eder 2
|1 5