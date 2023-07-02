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  4. Серия A 2023

Бразилия: Серия A
2023

Тур: 13.
Фламенго
2:0
Конец матча
Форталеза Сеара
0'
0:0
11' Не забитый пенальти
Picachu
1:0
16' Гол
Габриэл Барбоза
44' Желтая карточка
Пульгар Эрик
57' Желтая карточка
Энрике Бруно
2:0
64' Гол
Де Арраскаэта Джорджиан
90'+4
25
Кунья
Матеус
43
Уэсли
Лопес
15
Бруно
Фабрисио
4
Лео
Перейра
6
Айртон
Лукас
5
Пульгар
Эрик
8
Тьяго
Маия
14
Де
Арраскаэта
Джорджиан
20
Жерсон
Сантос
7
Рибейро
Эвертон
10
Габриэл
Барбоза
1
Joao
Ricardo
II
2
Tinga
I
5
Marcelo
Conceicao
19
Emanuel
Britez
6
Bruno
Pacheco
III
8
Александр
Кайо
17
Jose
Welison
22
Picachu
91
Тьяго
Гальярдо
7
Почеттино
Томас
9
Juan
Martin
Lucero
Фламенго
4-5-1
Форталеза Сеара
4-5-1

История личных встреч

Фламенго
Форталеза Сеара

8 матчей

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

13 матчей

53.8%
15.4%
30.8%
7 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

30.8%
53.8%
15.4%
4 победы 7 ничьих 2 победы

Второй тайм

46.2%
30.8%
23%
6 побед 4 ничьи 3 победы

История матчей

СA
3:2
СA
1:2
СA
0:3
СA
2:1
СA
0:0
СA
2:1
СA
1:2
СA
2:0
К
1:2
К
2:1
КБ
0:3
КБ
0:3
КБ
0:0

Голы

Всего голов

8
14

Голов в среднем за матч

1.33
2

Среднее время на гол

67
45

Всего голов

6
6

Голов в среднем за матч

0.86
1

Среднее время на гол

105
90

Всего голов

14
20

Голов в среднем за матч

1.08
1.54

Тотал матчей

2.5
11
Больше 85%
Меньше 15%
2
11
Больше 85%
Меньше 15%
2
10
Больше 77%
Меньше 23%
3
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12

Среднее время на гол

83
58

Бомбардиры внутри турнира

Фламенго
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Габриэл Барбоза 4 (3) 0.31
Педро Гильерме 4 (1) 0.31
Айртон Лукас 3 0.23
Лео Перейра 3 0.23
Жерсон Сантос 2 0.15
Эвертон Соарес 2 0.15
Рибейро Эвертон 2 0.15
Пульгар Эрик 2 0.15
Де Арраскаэта Джорджиан 1 0.08
Луис Давид 1 0.08
Энрике Бруно 1 0.08
Матеузиньо 1 0.08
Уэсли Лопес 0 0
Бруно Фабрисио 0 0
Viktor Hugo 0 0
Форталеза Сеара
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Moises Vieira 3 0.23
Ромеро Сильвио 2 0.15
Тьяго Гальярдо 2 0.15
Picachu 2 0.15
Почеттино Томас 2 0.15
Александр Кайо 1 0.08
Эркулес 1 0.08
Juan Martin Lucero 1 0.08
Tinga I 1 0.08
Bruno Pacheco III 0 0
Тити 0 0
Emanuel Britez 0 0
Guilherme dos Santos IX 0 0
Calebe 0 0

Карточки

Фламенго
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Габриэл Барбоза 4 0
Пульгар Эрик 3 0
Видаль Артуро 2 0
Тьяго Маия 2 0
Бруно Фабрисио 2 0
Айртон Лукас 2 0
Луис Давид 1 0
Де Арраскаэта Джорджиан 1 0
Энрике Бруно 1 0
Лео Перейра 1 0
Мариньо 1 0
Жерсон Сантос 1 0
Форталеза Сеара
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Emanuel Britez 4 1
Тити 3 0
Jose Welison 2 0
Picachu 2 0
Guilherme dos Santos IX 2 0
Александр Кайо 2 0
Calebe 2 0
Brayan Ceballos 2 0
Эркулес 1 0
Саша Лукас 1 0
Ромеро Сильвио 1 0
Тьяго Гальярдо 1 0
Joao Ricardo II 1 0
Bruno Pacheco III 1 0
Vinicius3 1 0
Moises Vieira 1 0

Результаты матчей

Фламенго
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
86% (6)
14% (1)
0% (0)
Форталеза Сеара
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)

Сухие победы

5
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

3
2
Фламенго
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
83% (5)
0% (0)
17% (1)
Форталеза Сеара
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

8
0

Волевые поражения

10
9
Фламенго
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
85% (11)
8% (1)
8% (1)
Форталеза Сеара
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
69% (9)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

8
0

Волевые поражения

13
11

Голы по времени матча

Забито

14
6
5 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 3
6 Не забивали 9
2
14%
0
0%
1-15
2
14%
1
17%
16-30
1
7%
0
0%
31-45
3
21%
1
17%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
4
29%
4
67%
76-90

Пропущено

4
7
3 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
1
25%
1
14%
1-15
1
25%
1
14%
16-30
1
25%
2
29%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
2
29%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Забито

12
9
9 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 3
8 Не забивали 9
2
17%
0
0%
1-15
4
33%
1
11%
16-30
3
25%
1
11%
31-45
2
17%
3
33%
46-60
1
8%
1
11%
61-75
0
0%
3
33%
76-90

Пропущено

13
4
4 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
3
23%
1
25%
31-45
4
31%
1
25%
46-60
1
8%
1
25%
61-75
4
31%
1
25%
76-90

Забито

26
15
14 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 12
10 Забивали первыми 6
1 Не забивали 5
4
15%
0
0%
1-15
6
23%
2
13%
16-30
4
15%
1
7%
31-45
5
19%
4
27%
46-60
3
12%
1
7%
61-75
4
15%
7
47%
76-90

Пропущено

17
11
7 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 7
1
6%
1
9%
1-15
2
12%
1
9%
16-30
4
24%
3
27%
31-45
4
24%
1
9%
46-60
2
12%
3
27%
61-75
4
24%
2
18%
76-90

Результаты последних матчей

Фламенго
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Фламенго - Аукас 4:0 Сантос - Фламенго 2:3 Ред Булл Брагантино - Фламенго 4:0 Фламенго - Гремио 3:0
Фламенго - Расинг Авельянеда 2:1 Васко да Гама - Фламенго 1:4 Фламенго - Флуминенсе 2:0 Фламенго - Крузейро 1:1 Ньюбленсе - Фламенго 1:1 Фламенго - Коринтианс 1:0 Флуминенсе - Фламенго 0:0 Байя - Фламенго 2:3 Фламенго - Гойяс 2:0 Атлетико Паранаэнсе - Фламенго 2:1 Расинг Авельянеда - Фламенго 1:1 Фламенго - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:3 Фламенго - Маринга 8:2 Интернасьонал Порту Алегре - Фламенго 2:1 Фламенго - Ньюбленсе 2:0 Фламенго - Коритиба Парана 3:0
Форталеза Сеара
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Палестино - Форталеза Сеара 1:2 Форталеза Сеара - Атлетико Минейро 2:1 Крузейро - Форталеза Сеара 0:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Форталеза Сеара 2:0
Эстудиантес Мерида - Форталеза Сеара 1:0 Форталеза Сеара - Байя 0:0 Форталеза Сеара - Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Форталеза Сеара - Васко да Гама 2:0 Форталеза Сеара - Сан-Лоренсо 3:2 Америка Минейро - Форталеза Сеара 2:1 Палмейрас Сан-Паулу - Форталеза Сеара 3:0 Гремио - Форталеза Сеара 0:0 Форталеза Сеара - Сан-Паулу 0:0 Коринтианс - Форталеза Сеара 1:1 Форталеза Сеара - Эстудиантес Мерида 6:1 Форталеза Сеара - Флуминенсе 4:2 Агуя де Мараба - Форталеза Сеара 0:2 Коритиба Парана - Форталеза Сеара 0:3 Сан-Лоренсо - Форталеза Сеара 0:2 Форталеза Сеара - Интернасьонал Порту Алегре 1:1

Результаты матчей

Фламенго
Форталеза Сеара

Точный счет

2:0
2 раза 29%
3:0
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
0:0
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%

Точное количество голов

2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
0
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Точный счет

2:3
2 раза 33%
2:1
2 раза 33%
1:4
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
2:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%

Точное количество голов

3
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
4
1 раз 17%
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
3
1 раз 14%

Точный счет

2:3
3 раза 23%
2:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
0:0
3 раза 23%
2:0
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
4 раза 31%
3
4 раза 31%
2
3 раза 23%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%
0
5 раз 38%
1
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Фламенго
Форталеза Сеара

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
1.5
Больше Меньше
3
3
2
5
2.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
4
3
3
3
1.5
1
6
3
3
2.5
1
6
1
5
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
1
0.5
Больше Меньше
8
5
8
5
1.5
4
9
5
8
2.5
2
11
1
12
3.5
1
12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 12 10 0 2 20 - 7 30
2.
Гремио
 13 8 2 3 24 - 18 26
3.
Фламенго
 13 8 1 4 26 - 17 25
4.
Палмейрас Сан-Паулу
 12 6 4 2 22 - 10 22
5.
Сан-Паулу
 13 6 3 4 18 - 13 21
6.
Флуминенсе
 13 6 3 4 19 - 14 21
7.
Интернасьонал Порту Алегре
 0:0 13 6 3 4 13 - 14 21
8.
Ред Булл Брагантино
 12 5 5 2 21 - 14 20
9.
Форталеза Сеара
 13 5 5 3 15 - 11 20
10.
Атлетико Паранаэнсе
 12 6 1 5 16 - 15 19
11.
Атлетико Минейро
 12 5 4 3 16 - 11 19
12.
Крузейро
 0:0 13 5 3 5 15 - 11 18
13.
Сантос
 12 3 4 5 11 - 13 13
14.
Коринтианс
 12 3 3 6 11 - 16 12
15.
Куяба
 12 3 3 6 9 - 16 12
16.
Байя
 13 3 3 7 14 - 20 12
17.
Гойяс
 12 3 2 7 10 - 20 11
18.
Васко да Гама
 12 2 3 7 11 - 20 9
19.
Америка Минейро
 12 2 2 8 13 - 27 8
20.
Коритиба Парана
 12 0 4 8 9 - 26 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 6 6 0 0 12 - 1 18
2.
Сан-Паулу
 7 6 0 1 14 - 6 18
3.
Гремио
 7 5 2 0 17 - 7 17
4.
Фламенго
 7 5 1 1 14 - 4 16
5.
Ред Булл Брагантино
 7 5 1 1 14 - 6 16
6.
Атлетико Паранаэнсе
 6 5 0 1 10 - 5 15
7.
Флуминенсе
 6 4 2 0 10 - 4 14
8.
Палмейрас Сан-Паулу
 6 4 1 1 12 - 6 13
9.
Интернасьонал Порту Алегре
 0:0 6 4 1 1 7 - 4 13
10.
Форталеза Сеара
 6 3 3 0 9 - 4 12
11.
Коринтианс
 5 2 3 0 7 - 4 9
12.
Крузейро
 0:0 7 3 0 4 4 - 6 9
13.
Сантос
 7 2 3 2 9 - 8 9
14.
Атлетико Минейро
 5 2 2 1 7 - 5 8
15.
Байя
 7 2 2 3 11 - 11 8
16.
Гойяс
 5 2 1 2 7 - 10 7
17.
Америка Минейро
 7 2 1 4 8 - 14 7
18.
Васко да Гама
 6 1 1 4 4 - 9 4
19.
Коритиба Парана
 6 0 3 3 3 - 8 3
20.
Куяба
 5 0 2 3 3 - 9 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 6 4 0 2 8 - 6 12
2.
Атлетико Минейро
 7 3 2 2 9 - 6 11
3.
Куяба
 7 3 1 3 6 - 7 10
4.
Фламенго
 6 3 0 3 12 - 13 9
5.
Гремио
 6 3 0 3 7 - 11 9
6.
Палмейрас Сан-Паулу
 6 2 3 1 10 - 4 9
7.
Крузейро
 0:0 6 2 3 1 11 - 5 9
8.
Форталеза Сеара
 7 2 2 3 6 - 7 8
9.
Интернасьонал Порту Алегре
 0:0 7 2 2 3 6 - 10 8
10.
Флуминенсе
 7 2 1 4 9 - 10 7
11.
Васко да Гама
 6 1 2 3 7 - 11 5
12.
Сантос
 5 1 1 3 2 - 5 4
13.
Ред Булл Брагантино
 5 0 4 1 7 - 8 4
14.
Атлетико Паранаэнсе
 6 1 1 4 6 - 10 4
15.
Байя
 6 1 1 4 3 - 9 4
16.
Гойяс
 7 1 1 5 3 - 10 4
17.
Сан-Паулу
 6 0 3 3 4 - 7 3
18.
Коринтианс
 7 1 0 6 4 - 12 3
19.
Америка Минейро
 5 0 1 4 5 - 13 1
20.
Коритиба Парана
 6 0 1 5 6 - 18 1
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Ботафого Рио-де-Жанейро Соарес Франсиско 10 (3)
Атлетико Паранаэнсе Роке Витор 6 (2)
Ред Булл Брагантино Саша Эдуардо 5 (2)
Атлетико Минейро Халк Живанилдо 5 (2)
Коринтианс Roger I 5
Весь список

Топ нарушителей
Гремио Каннеманн Вальтер 1 8
Крузейро Маркес Лукас 2 4
Палмейрас Сан-Паулу Абел Феррейра 1 5
Атлетико Минейро Лемос Маурисио 1 5
Гойяс Магиньо 1 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 51'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    44'
    Пульгар Эрик получил желтую карточку от судьи
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