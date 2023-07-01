Тур: 13.
0'
0:1
9' ГолКристальдо Франко
1:1
20' ГолДа Силва Кайки
32' Желтая карточкаПедро Жоао
37' Желтая карточкаАсеведо Николас
44' Желтая карточкаРенато Гаучо
67' Желтая карточкаКаннеманн Вальтер
69' Желтая карточкаThaciano
Ход матча
9'
20'
1:1
32'
37'
44'
69'
76'
80'
Прогноз на матч от Liveresult
31
Уго
Витор
66
Ryan
Santos
5
Rezende2
16
Thaciano
15
Бруно
Увини
39
Bitello
- Основной состав
- Вратарь
-
40 СисиньоЗащитник
- Защитник
-
31 Уго ВиторЗащитник
-
66 Ryan SantosЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
5 Rezende2Полузащитник
-
16 ThacianoПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
19 Мугни ЛукасПолузащитник
-
17 Diego RosaПолузащитник
- Нападающий
-
14 Arthur Sales
-
-
10 Daniel XII
-
-
-
-
77 Mateus Claus
-
Главный тренер: Renato Paiva
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Бруно УвиниЗащитник
- Защитник
-
18 Педро ЖоаоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
39 BitelloПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
48 ZinhoПолузащитник
- Полузащитник
-
35 РоналдПолузащитник
-
17 GustavinhoПолузащитник
-
77 АндреПолузащитник
- Нападающий
-
11 Vinicius X
-
31 Adriel Ramos
-
-
45 Mila
-
54 Cuiabano
-
36 Nata
-
Главный тренер: Ренато Гаучо
История личных встреч
Байя
Гремио
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
60%
100%
3 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
40%
5 побед 2 ничьи 0 побед
13 матчей
23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед
Первый тайм
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 6 побед
Второй тайм
15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 9 побед
18 матчей
22.2%
22.2%
55.6%
4 победы 4 ничьи 10 побед
Первый тайм
16.7%
50%
33.3%
3 победы 9 ничьих 6 побед
Второй тайм
27.8%
22.2%
50%
5 побед 4 ничьи 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
7
6
Голов в среднем за матч
0.78
0.67
Среднее время на гол
115
135
Всего голов
13
10
Голов в среднем за матч
1.44
1.11
Среднее время на гол
62
81
Всего голов
20
16
Голов в среднем за матч
1.11
0.89
Тотал матчей
2.5
17
Больше 94%
Меньше 6%
1
12
Больше 67%
Меньше 33%
6
5
Больше 28%
Меньше 72%
13
2
Больше 11%
Меньше 89%
16
Среднее время на гол
81
101
Бомбардиры внутри турнира
Байя
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Thaciano
|2
|0.15
|Стум Эвералдо
|2
|0.15
|Да Силва Кайки
|2
|0.15
|Gabriel Teixeira
|2
|0.15
|David Omar Rodriguez Barrera II
|1
|0.08
|Ademir Santos
|1
|0.08
|Alessandro Vinicius2
|1
|0.08
|Vitor Jacare
|1
|0.08
|Arthur Sales
|1
|0.08
|Соуза Коули
|0
|0
|Ryan Santos
|0
|0
Гремио
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Суарес Луис
|5
|0.38
|Кристальдо Франко
|4 (3)
|0.31
|Вильясанти Матиас
|3
|0.23
|Bitello
|3
|0.23
|Henrique Souza Ewerthon3
|2
|0.15
|Рейналдо Мануэл
|1
|0.08
|Педро Жоао II
|1
|0.08
|Андре
|1
|0.08
|Бруно Увини
|1
|0.08
|Vinicius X
|1
|0.08
|Cuiabano
|1
|0.08
|Zinho
|0
|0
|Фабио да Сильва
|0
|0
|Каннеманн Вальтер
|0
|0
|Натан Аллан
|0
|0
Карточки
Байя
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кану Рубенилсон
|3
|1
|Асеведо Николас
|4
|0
|Rezende2
|2
|1
|Стум Эвералдо
|3
|0
|Ademir Santos
|3
|0
|Vitor Jacare
|3
|0
|Ryan Santos
|3
|0
|Сисиньо Неусиано
|2
|0
|Да Силва Кайки
|2
|0
|Gabriel Teixeira
|2
|0
|Danilo XVI
|1
|0
|Уго Витор
|1
|0
|Yago I
|1
|0
|David Omar Rodriguez Barrera II
|1
|0
|Alessandro Vinicius2
|1
|0
|Matheus Bahia
|1
|0
|Jhoanner Chavez
|1
|0
Гремио
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Каннеманн Вальтер
|7
|1
|Рейналдо Мануэл
|4
|0
|Бруно Увини
|3
|0
|Суарес Луис
|2
|0
|Vinicius X
|2
|0
|Вильясанти Матиас
|2
|0
|Gustavo Martins
|2
|0
|Mila
|2
|0
|Андре
|1
|0
|Педро Жоао II
|1
|0
|Diogo VII
|1
|0
|Bruno VI
|1
|0
|Натан Аллан
|1
|0
|Felipe Carballo
|1
|0
|Darlan Mendes
|1
|0
|Henrique Souza Ewerthon3
|1
|0
|Gabriel Chapeco
|1
|0
|Adriel Ramos
|1
|0
|Bitello
|1
|0
|Ренато Гаучо
|1
|0
Результаты матчей
Байя
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Гремио
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
2
Волевые поражения
6
1
Байя
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Гремио
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
9
0
Волевые поражения
1
16
Байя
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (8)
25% (3)
8% (1)
Гремио
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (8)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
11
2
Волевые поражения
7
17
Голы по времени матча
Забито
9
5
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
6 Не забивали 9
0
0%
1
20%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
2
22%
2
40%
31-45
1
11%
1
20%
46-60
3
33%
1
20%
61-75
1
11%
0
0%
76-90
Пропущено
10
10
8 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
4
40%
3
30%
16-30
4
40%
1
10%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
1
10%
4
40%
61-75
1
10%
1
10%
76-90
Забито
3
16
3 В 1-м тайме 7
0 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 4
9 Не забивали 6
0
0%
2
13%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
2
67%
5
31%
31-45
0
0%
3
19%
46-60
0
0%
5
31%
61-75
0
0%
1
6%
76-90
Пропущено
9
8
2 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
2
22%
2
25%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
5
56%
1
13%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
1
11%
2
25%
76-90
Забито
12
21
7 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 6
3 Не забивали 3
0
0%
3
14%
1-15
3
25%
0
0%
16-30
4
33%
7
33%
31-45
1
8%
4
19%
46-60
3
25%
6
29%
61-75
1
8%
1
5%
76-90
Пропущено
19
18
10 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 10
2
11%
2
11%
1-15
4
21%
4
22%
16-30
4
21%
3
17%
31-45
5
26%
2
11%
46-60
2
11%
4
22%
61-75
2
11%
3
17%
76-90
Результаты последних матчей
Байя
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Флуминенсе - Байя 2:1 Байя - Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Байя - Крузейро 2:2 Форталеза Сеара - Байя 0:0
Байя - Сантос 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Байя 2:0 Байя - Гойяс 1:1 Сантос - Байя 0:0 Байя - Фламенго 2:3 Сантос - Байя 3:0 Байя - Коритиба Парана 3:1 Васко да Гама - Байя 0:1 Байя - Волта-Редонда 4:0 Байя - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:2 Ред Булл Брагантино - Байя 2:1 Волта-Редонда - Байя 1:2 Байя - Жакуипенсе 3:0 Жакуипенсе - Байя 1:1 Байя - КРБ Масейо 3:0 Байя - Итабуна 4:1
Гремио
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Гремио - Коритиба Парана 5:1 Гремио - Америка Минейро 3:1 Фламенго - Гремио 3:0 Гремио - Сан-Паулу 2:1
Крузейро - Гремио 0:1 Атлетико Паранаэнсе - Гремио 1:2 Гремио - Интернасьонал Порту Алегре 3:1 Гремио - Крузейро 1:1 Гремио - Форталеза Сеара 0:0 Палмейрас Сан-Паулу - Гремио 4:1 Гремио - Ред Булл Брагантино 3:3 Куяба - Гремио 1:2 Гремио - АБС 1:1 Крузейро - Гремио 1:0 Гремио - Сантос 1:0 АБС - Гремио 0:2 Гремио - Кашиас-ду-Сул 1:0 Кашиас-ду-Сул - Гремио 1:1 Гремио - Ипиранга Эрешин 2:1 Ипиранга Эрешин - Гремио 2:1
Результаты матчей
Байя
Гремио
Точный счет
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%
3
3 раза 43%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
5
1 раз 14%
Точный счет
2:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
1:2
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
1
3 раза 50%
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
Точный счет
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
1:0
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 50%
0
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
0
3 раза 25%
2
3 раза 25%
3
3 раза 25%
1
2 раза 17%
5
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Байя
Гремио
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
52
15
43
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
32
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
93
39
75
111
48
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|10
|0
|2
|20 - 7
|30
|2.
|2:0
|13
|8
|1
|4
|26 - 17
|25
|3.
|1:1
|13
|7
|3
|3
|23 - 18
|24
|4.
|12
|6
|4
|2
|22 - 10
|22
|5.
|13
|6
|3
|4
|18 - 13
|21
|6.
|13
|6
|3
|4
|19 - 14
|21
|7.
|12
|6
|2
|4
|13 - 14
|20
|8.
|12
|5
|5
|2
|21 - 14
|20
|9.
|0:2
|13
|5
|5
|3
|15 - 11
|20
|10.
|12
|6
|1
|5
|16 - 15
|19
|11.
|12
|5
|4
|3
|16 - 11
|19
|12.
|12
|5
|2
|5
|15 - 11
|17
|13.
|12
|3
|4
|5
|11 - 13
|13
|14.
|1:1
|13
|3
|4
|6
|14 - 19
|13
|15.
|12
|3
|3
|6
|11 - 16
|12
|16.
|12
|3
|3
|6
|9 - 16
|12
|17.
|12
|3
|2
|7
|10 - 20
|11
|18.
|12
|2
|3
|7
|11 - 20
|9
|19.
|12
|2
|2
|8
|13 - 27
|8
|20.
|12
|0
|4
|8
|9 - 26
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|6
|0
|0
|12 - 1
|18
|2.
|7
|6
|0
|1
|14 - 6
|18
|3.
|1:1
|7
|5
|2
|0
|17 - 7
|17
|4.
|2:0
|7
|5
|1
|1
|14 - 4
|16
|5.
|7
|5
|1
|1
|14 - 6
|16
|6.
|6
|5
|0
|1
|10 - 5
|15
|7.
|6
|4
|2
|0
|10 - 4
|14
|8.
|6
|4
|1
|1
|12 - 6
|13
|9.
|5
|4
|0
|1
|7 - 4
|12
|10.
|0:2
|6
|3
|3
|0
|9 - 4
|12
|11.
|5
|2
|3
|0
|7 - 4
|9
|12.
|7
|3
|0
|4
|4 - 6
|9
|13.
|1:1
|7
|2
|3
|2
|11 - 10
|9
|14.
|7
|2
|3
|2
|9 - 8
|9
|15.
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|16.
|5
|2
|1
|2
|7 - 10
|7
|17.
|7
|2
|1
|4
|8 - 14
|7
|18.
|6
|1
|1
|4
|4 - 9
|4
|19.
|6
|0
|3
|3
|3 - 8
|3
|20.
|5
|0
|2
|3
|3 - 9
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|4
|0
|2
|8 - 6
|12
|2.
|7
|3
|2
|2
|9 - 6
|11
|3.
|7
|3
|1
|3
|6 - 7
|10
|4.
|2:0
|6
|3
|0
|3
|12 - 13
|9
|5.
|6
|2
|3
|1
|10 - 4
|9
|6.
|5
|2
|2
|1
|11 - 5
|8
|7.
|0:2
|7
|2
|2
|3
|6 - 7
|8
|8.
|7
|2
|2
|3
|6 - 10
|8
|9.
|1:1
|6
|2
|1
|3
|6 - 11
|7
|10.
|7
|2
|1
|4
|9 - 10
|7
|11.
|6
|1
|2
|3
|7 - 11
|5
|12.
|5
|1
|1
|3
|2 - 5
|4
|13.
|5
|0
|4
|1
|7 - 8
|4
|14.
|6
|1
|1
|4
|6 - 10
|4
|15.
|1:1
|6
|1
|1
|4
|3 - 9
|4
|16.
|7
|1
|1
|5
|3 - 10
|4
|17.
|6
|0
|3
|3
|4 - 7
|3
|18.
|7
|1
|0
|6
|4 - 12
|3
|19.
|5
|0
|1
|4
|5 - 13
|1
|20.
|6
|0
|1
|5
|6 - 18
|1
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|Соарес Франсиско
|10 (3)
|Атлетико Паранаэнсе
|Роке Витор
|6 (2)
|Ред Булл Брагантино
|Саша Эдуардо
|5 (2)
|Атлетико Минейро
|Халк Живанилдо
|5 (2)
|Коринтианс
|Roger I
|5
|Гремио
|Каннеманн Вальтер
|1 8
|Палмейрас Сан-Паулу
|Абел Феррейра
|1 5
|Атлетико Минейро
|Лемос Маурисио
|1 5
|Гойяс
|Магиньо
|1 5
|Америка Минейро
|Eder 2
|1 5