  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
  4. Серия A 2023

Бразилия: Серия A
2023

Тур: 13.
Байя
1:1
Второй тайм: 83'
Гремио
0'
0:1
9' Гол
Кристальдо Франко
1:1
20' Гол
Да Силва Кайки
32' Желтая карточка
Педро Жоао
37' Желтая карточка
Асеведо Николас
44' Желтая карточка
Ренато Гаучо
67' Желтая карточка
Каннеманн Вальтер
69' Желтая карточка
Thaciano
22
Маркос
Дос
Сантос
40
Сисиньо
Неусиано
4
Кану
Рубенилсон
31
Уго
Витор
66
Ryan
Santos
8
Соуза
Коули
26
Асеведо
Николас
5
Rezende2
16
Thaciano
21
Alessandro
Vinicius2
37
Да
Силва
Кайки
12
Gabriel
Chapeco
53
Gustavo
Martins
15
Бруно
Увини
4
Каннеманн
Вальтер
18
Педро
Жоао
II
22
Рейналдо
Мануэл
19
Кристальдо
Франко
20
Вильясанти
Матиас
8
Felipe
Carballo
39
Bitello
9
Суарес
Луис
Байя
4-4-2
Гремио
5-4-1

История личных встреч

Байя
Гремио

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

60%
100%
3 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
40%
5 побед 2 ничьи 0 побед

13 матчей

23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед

Первый тайм

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Второй тайм

15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 9 побед

18 матчей

22.2%
22.2%
55.6%
4 победы 4 ничьи 10 побед

Первый тайм

16.7%
50%
33.3%
3 победы 9 ничьих 6 побед

Второй тайм

27.8%
22.2%
50%
5 побед 4 ничьи 9 побед

История матчей

СB
1:1
СB
0:0
СA
3:1
СA
2:0
СA
2:1
СA
0:2
СA
0:1
К
0:1
К
1:1
СA
1:0
СA
2:2
СA
0:2
СA
1:0
СA
1:0
КБ
2:0
КБ
1:2
СA
1:2
СA
2:0

Голы

Всего голов

7
6

Голов в среднем за матч

0.78
0.67

Среднее время на гол

115
135

Всего голов

13
10

Голов в среднем за матч

1.44
1.11

Среднее время на гол

62
81

Всего голов

20
16

Голов в среднем за матч

1.11
0.89

Тотал матчей

2.5
17
Больше 94%
Меньше 6%
1
12
Больше 67%
Меньше 33%
6
5
Больше 28%
Меньше 72%
13
2
Больше 11%
Меньше 89%
16

Среднее время на гол

81
101

Бомбардиры внутри турнира

Байя
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Thaciano 2 0.15
Стум Эвералдо 2 0.15
Да Силва Кайки 2 0.15
Gabriel Teixeira 2 0.15
David Omar Rodriguez Barrera II 1 0.08
Ademir Santos 1 0.08
Alessandro Vinicius2 1 0.08
Vitor Jacare 1 0.08
Arthur Sales 1 0.08
Соуза Коули 0 0
Ryan Santos 0 0
Гремио
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Суарес Луис 5 0.38
Кристальдо Франко 4 (3) 0.31
Вильясанти Матиас 3 0.23
Bitello 3 0.23
Henrique Souza Ewerthon3 2 0.15
Рейналдо Мануэл 1 0.08
Педро Жоао II 1 0.08
Андре 1 0.08
Бруно Увини 1 0.08
Vinicius X 1 0.08
Cuiabano 1 0.08
Zinho 0 0
Фабио да Сильва 0 0
Каннеманн Вальтер 0 0
Натан Аллан 0 0

Карточки

Байя
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кану Рубенилсон 3 1
Асеведо Николас 4 0
Rezende2 2 1
Стум Эвералдо 3 0
Ademir Santos 3 0
Vitor Jacare 3 0
Ryan Santos 3 0
Сисиньо Неусиано 2 0
Да Силва Кайки 2 0
Gabriel Teixeira 2 0
Danilo XVI 1 0
Уго Витор 1 0
Yago I 1 0
David Omar Rodriguez Barrera II 1 0
Alessandro Vinicius2 1 0
Matheus Bahia 1 0
Jhoanner Chavez 1 0
Гремио
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Каннеманн Вальтер 7 1
Рейналдо Мануэл 4 0
Бруно Увини 3 0
Суарес Луис 2 0
Vinicius X 2 0
Вильясанти Матиас 2 0
Gustavo Martins 2 0
Mila 2 0
Андре 1 0
Педро Жоао II 1 0
Diogo VII 1 0
Bruno VI 1 0
Натан Аллан 1 0
Felipe Carballo 1 0
Darlan Mendes 1 0
Henrique Souza Ewerthon3 1 0
Gabriel Chapeco 1 0
Adriel Ramos 1 0
Bitello 1 0
Ренато Гаучо 1 0

Результаты матчей

Байя
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Гремио
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
2

Волевые поражения

6
1
Байя
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Гремио
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

9
0

Волевые поражения

1
16
Байя
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (8)
25% (3)
8% (1)
Гремио
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (8)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

11
2

Волевые поражения

7
17

Голы по времени матча

Забито

9
5
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
6 Не забивали 9
0
0%
1
20%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
2
22%
2
40%
31-45
1
11%
1
20%
46-60
3
33%
1
20%
61-75
1
11%
0
0%
76-90

Пропущено

10
10
8 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
4
40%
3
30%
16-30
4
40%
1
10%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
1
10%
4
40%
61-75
1
10%
1
10%
76-90

Забито

3
16
3 В 1-м тайме 7
0 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 4
9 Не забивали 6
0
0%
2
13%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
2
67%
5
31%
31-45
0
0%
3
19%
46-60
0
0%
5
31%
61-75
0
0%
1
6%
76-90

Пропущено

9
8
2 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
2
22%
2
25%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
5
56%
1
13%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
1
11%
2
25%
76-90

Забито

12
21
7 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 6
3 Не забивали 3
0
0%
3
14%
1-15
3
25%
0
0%
16-30
4
33%
7
33%
31-45
1
8%
4
19%
46-60
3
25%
6
29%
61-75
1
8%
1
5%
76-90

Пропущено

19
18
10 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 10
2
11%
2
11%
1-15
4
21%
4
22%
16-30
4
21%
3
17%
31-45
5
26%
2
11%
46-60
2
11%
4
22%
61-75
2
11%
3
17%
76-90

Результаты последних матчей

Байя
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Флуминенсе - Байя 2:1 Байя - Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Байя - Крузейро 2:2 Форталеза Сеара - Байя 0:0
Байя - Сантос 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Байя 2:0 Байя - Гойяс 1:1 Сантос - Байя 0:0 Байя - Фламенго 2:3 Сантос - Байя 3:0 Байя - Коритиба Парана 3:1 Васко да Гама - Байя 0:1 Байя - Волта-Редонда 4:0 Байя - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:2 Ред Булл Брагантино - Байя 2:1 Волта-Редонда - Байя 1:2 Байя - Жакуипенсе 3:0 Жакуипенсе - Байя 1:1 Байя - КРБ Масейо 3:0 Байя - Итабуна 4:1
Гремио
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Гремио - Коритиба Парана 5:1 Гремио - Америка Минейро 3:1 Фламенго - Гремио 3:0 Гремио - Сан-Паулу 2:1
Крузейро - Гремио 0:1 Атлетико Паранаэнсе - Гремио 1:2 Гремио - Интернасьонал Порту Алегре 3:1 Гремио - Крузейро 1:1 Гремио - Форталеза Сеара 0:0 Палмейрас Сан-Паулу - Гремио 4:1 Гремио - Ред Булл Брагантино 3:3 Куяба - Гремио 1:2 Гремио - АБС 1:1 Крузейро - Гремио 1:0 Гремио - Сантос 1:0 АБС - Гремио 0:2 Гремио - Кашиас-ду-Сул 1:0 Кашиас-ду-Сул - Гремио 1:1 Гремио - Ипиранга Эрешин 2:1 Ипиранга Эрешин - Гремио 2:1

Результаты матчей

Байя
Гремио

Точный счет

1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%
3
3 раза 43%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
5
1 раз 14%

Точный счет

2:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
1:2
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
1
3 раза 50%
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%

Точный счет

2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
1:0
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 50%
0
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
0
3 раза 25%
2
3 раза 25%
3
3 раза 25%
1
2 раза 17%
5
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Байя
Гремио

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
1.5
Больше Меньше
5
2
1
5
2.5
4
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
3
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
9
3
3
9
1.5
7
5
1
11
2.5
4
8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 12 10 0 2 20 - 7 30
2.
Фламенго
 2:0 13 8 1 4 26 - 17 25
3.
Гремио
 1:1 13 7 3 3 23 - 18 24
4.
Палмейрас Сан-Паулу
 12 6 4 2 22 - 10 22
5.
Сан-Паулу
 13 6 3 4 18 - 13 21
6.
Флуминенсе
 13 6 3 4 19 - 14 21
7.
Интернасьонал Порту Алегре
 12 6 2 4 13 - 14 20
8.
Ред Булл Брагантино
 12 5 5 2 21 - 14 20
9.
Форталеза Сеара
 0:2 13 5 5 3 15 - 11 20
10.
Атлетико Паранаэнсе
 12 6 1 5 16 - 15 19
11.
Атлетико Минейро
 12 5 4 3 16 - 11 19
12.
Крузейро
 12 5 2 5 15 - 11 17
13.
Сантос
 12 3 4 5 11 - 13 13
14.
Байя
 1:1 13 3 4 6 14 - 19 13
15.
Коринтианс
 12 3 3 6 11 - 16 12
16.
Куяба
 12 3 3 6 9 - 16 12
17.
Гойяс
 12 3 2 7 10 - 20 11
18.
Васко да Гама
 12 2 3 7 11 - 20 9
19.
Америка Минейро
 12 2 2 8 13 - 27 8
20.
Коритиба Парана
 12 0 4 8 9 - 26 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 6 6 0 0 12 - 1 18
2.
Сан-Паулу
 7 6 0 1 14 - 6 18
3.
Гремио
 1:1 7 5 2 0 17 - 7 17
4.
Фламенго
 2:0 7 5 1 1 14 - 4 16
5.
Ред Булл Брагантино
 7 5 1 1 14 - 6 16
6.
Атлетико Паранаэнсе
 6 5 0 1 10 - 5 15
7.
Флуминенсе
 6 4 2 0 10 - 4 14
8.
Палмейрас Сан-Паулу
 6 4 1 1 12 - 6 13
9.
Интернасьонал Порту Алегре
 5 4 0 1 7 - 4 12
10.
Форталеза Сеара
 0:2 6 3 3 0 9 - 4 12
11.
Коринтианс
 5 2 3 0 7 - 4 9
12.
Крузейро
 7 3 0 4 4 - 6 9
13.
Байя
 1:1 7 2 3 2 11 - 10 9
14.
Сантос
 7 2 3 2 9 - 8 9
15.
Атлетико Минейро
 5 2 2 1 7 - 5 8
16.
Гойяс
 5 2 1 2 7 - 10 7
17.
Америка Минейро
 7 2 1 4 8 - 14 7
18.
Васко да Гама
 6 1 1 4 4 - 9 4
19.
Коритиба Парана
 6 0 3 3 3 - 8 3
20.
Куяба
 5 0 2 3 3 - 9 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 6 4 0 2 8 - 6 12
2.
Атлетико Минейро
 7 3 2 2 9 - 6 11
3.
Куяба
 7 3 1 3 6 - 7 10
4.
Фламенго
 2:0 6 3 0 3 12 - 13 9
5.
Палмейрас Сан-Паулу
 6 2 3 1 10 - 4 9
6.
Крузейро
 5 2 2 1 11 - 5 8
7.
Форталеза Сеара
 0:2 7 2 2 3 6 - 7 8
8.
Интернасьонал Порту Алегре
 7 2 2 3 6 - 10 8
9.
Гремио
 1:1 6 2 1 3 6 - 11 7
10.
Флуминенсе
 7 2 1 4 9 - 10 7
11.
Васко да Гама
 6 1 2 3 7 - 11 5
12.
Сантос
 5 1 1 3 2 - 5 4
13.
Ред Булл Брагантино
 5 0 4 1 7 - 8 4
14.
Атлетико Паранаэнсе
 6 1 1 4 6 - 10 4
15.
Байя
 1:1 6 1 1 4 3 - 9 4
16.
Гойяс
 7 1 1 5 3 - 10 4
17.
Сан-Паулу
 6 0 3 3 4 - 7 3
18.
Коринтианс
 7 1 0 6 4 - 12 3
19.
Америка Минейро
 5 0 1 4 5 - 13 1
20.
Коритиба Парана
 6 0 1 5 6 - 18 1
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Ботафого Рио-де-Жанейро Соарес Франсиско 10 (3)
Атлетико Паранаэнсе Роке Витор 6 (2)
Ред Булл Брагантино Саша Эдуардо 5 (2)
Атлетико Минейро Халк Живанилдо 5 (2)
Коринтианс Roger I 5
Весь список

Топ нарушителей
Гремио Каннеманн Вальтер 1 8
Палмейрас Сан-Паулу Абел Феррейра 1 5
Атлетико Минейро Лемос Маурисио 1 5
Гойяс Магиньо 1 5
Америка Минейро Eder 2 1 5
Весь список
  • Желтая карточка
    67'
    Каннеманн Вальтер получил желтую карточку от судьи
  • 65'
    Кайки уходит с поля. Адемир Сантос выходит вместо него
  • Описание гола
    60'
    Г О О О О Л - Суарес Луис бьет в цель!
  • Второй тайм начался
    46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    44'
    Ренато Гаучо получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    37'
    Асеведо Николас получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    32'
    Педро Жоао II получил желтую карточку от судьи
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Байя
    Ничья
    Гремио
    4.50
    3.44
    5.30
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Байя 1:1 Гремио онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

    PARI



    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Байя
    Гремио
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Получай до 50 000 рублей
    и 15% возврата каждый месяц!
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    1000 рублей - бесплатная ставка






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     