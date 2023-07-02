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США: МЛС
2023

Тур: 1. Стадион: .
Цинциннати
2:2
Конец матча
Нью-Инглэнд Революшн
0'
1:0
11' Гол
Баджи Доминик
1:1
15' Гол в свои ворота
Баджи Доминик
1:2
24' Гол
Боу Густаво
36' Желтая карточка
Нвободо Обинна
51' Желтая карточка
Хиль Карлес
52' Желтая карточка
Блессинг Латиф
2:2
55' Гол
Баджи Доминик
90'+9
18
Roman
Celentano
4
Хагглунд
Ник
15
Москера
Йерсон
28
Гэддис
Рэймон
13
Ариас
Сантьяго
31
Барреаль
Альваро
5
Нвободо
Обинна
8
Marco
Angulo
10
Акоста
Лусиано
14
Баджи
Доминик
7
Кубо
Юя
99
Петрович
Джордже
15
Бай
Брэндон
88
Фаррелл
Эндрю
2
Ромни
Дейв
34
Ryan
Spaulding
8
Полстер
Мэтт
19
Блессинг
Латиф
18
Боатенг
Эммануль
II
10
Хиль
Карлес
17
Вуд
Бобби
7
Боу
Густаво
Цинциннати
3-4-1-2
Нью-Инглэнд Революшн
4-1-2-1-2

История личных встреч

Цинциннати
Нью-Инглэнд Революшн

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 3 победы

9 матчей

22.2%
22.2%
55.6%
2 победы 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

11.1%
44.4%
44.5%
1 победа 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

22.2%
44.4%
33.4%
2 победы 4 ничьи 3 победы

История матчей

М
1:1
ТМК
0:4
М
2:2
М
2:3
ОК
5:1
М
4:1
М
0:1
М
0:2
М
0:2

Голы

Всего голов

2
11

Голов в среднем за матч

0.67
1.83

Среднее время на гол

135
49

Всего голов

12
6

Голов в среднем за матч

2
2

Среднее время на гол

45
45

Всего голов

14
17

Голов в среднем за матч

1.56
1.89

Тотал матчей

2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

57
47

Бомбардиры внутри турнира

Цинциннати
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Акоста Лусиано 9 (2) 0.45
Баджи Доминик 4 0.2
Сантос Сержио II 4 0.2
Васкес Брэндон 4 (1) 0.2
Морено Хуниор 3 0.15
Барреаль Альваро 2 0.1
Москера Йерсон 2 0.1
Нвободо Обинна 1 0.05
Ариас Сантьяго 1 0.05
Brenner da Silva 1 0.05
Кубо Юя 0 0
Миазга Мэтт 0 0
Marco Angulo 0 0
Нью-Инглэнд Революшн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вуд Бобби 7 0.35
Хиль Карлес 7 (2) 0.35
Боу Густаво 4 0.2
Вриони Джакомо 4 0.2
Боатенг Эммануль II 2 0.1
Бак Ноуэл 2 0.1
Борреро Дилан 2 0.1
Джонс Дехуан 1 0.05
Полстер Мэтт 1 0.05
Бай Брэндон 1 0.05
Алтидор Жози 1 0.05
Кесслер Генри 1 0.05
Блессинг Латиф 0 0
Макоун Кристиан 0 0
Петрович Джордже 0 0
Ромни Дейв 0 0

Карточки

Цинциннати
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нвободо Обинна 7 0
Барреаль Альваро 5 0
Москера Йерсон 5 0
Миазга Мэтт 4 0
Акоста Лусиано 4 0
Ian Murphy 2 1
Сантос Сержио II 3 0
Гэддис Рэймон 2 0
Васкес Брэндон 2 0
Brenner da Silva 2 0
Marco Angulo 2 0
Хагглунд Ник 0 1
Кубо Юя 1 0
Хэлси Бретт 1 0
Roman Celentano 1 0
Malik Pinto 1 0
Нью-Инглэнд Революшн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Блессинг Латиф 4 0
Бак Ноуэл 4 0
Хиль Карлес 3 0
Полстер Мэтт 3 0
Борреро Дилан 1 1
Вуд Бобби 2 0
Джонс Дехуан 2 0
Алтидор Жози 1 0
Гонсалес Омар 1 0
Фаррелл Эндрю 1 0
Эдвардс Эрл 1 0
Бай Брэндон 1 0
Боатенг Эммануль II 1 0
Кесслер Генри 1 0
Ромни Дейв 1 0

Результаты матчей

Цинциннати
100%
10 побед 0 поражений
Первый тайм
45% (5)
45% (5)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
73% (8)
27% (3)
0% (0)
Нью-Инглэнд Революшн
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
60% (6)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)

Сухие победы

6
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

6
1

Волевые поражения

3
5
Цинциннати
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
Нью-Инглэнд Революшн
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

7
0

Волевые поражения

10
24
Цинциннати
80%
20%
12 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (8)
45% (9)
15% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (9)
40% (8)
15% (3)
Нью-Инглэнд Революшн
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
15% (3)
50% (10)
35% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (4)
35% (7)
45% (9)

Сухие победы

7
2

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

13
1

Волевые поражения

13
29

Голы по времени матча

Забито

21
10
9 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 5
10 Забивали первыми 3
9 Не забивали 14
2
10%
1
10%
1-15
4
19%
3
30%
16-30
3
14%
1
10%
31-45
5
24%
0
0%
46-60
6
29%
2
20%
61-75
1
5%
3
30%
76-90

Пропущено

7
18
4 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 12
1 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 7
1
14%
4
22%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
2
11%
31-45
2
29%
4
22%
46-60
0
0%
3
17%
61-75
1
14%
5
28%
76-90

Забито

12
24
4 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 7
13 Не забивали 10
1
8%
0
0%
1-15
0
0%
3
13%
16-30
3
25%
9
38%
31-45
3
25%
6
25%
46-60
2
17%
3
13%
61-75
3
25%
3
13%
76-90

Пропущено

13
8
9 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 7
2
15%
2
25%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
6
46%
1
13%
31-45
2
15%
1
13%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
1
8%
4
50%
76-90

Забито

33
34
13 В 1-м тайме 17
20 Во 2-м тайме 17
16 Забивали первыми 10
2 Не забивали 4
3
9%
1
3%
1-15
4
12%
6
18%
16-30
6
18%
10
29%
29%
31-45
8
24%
6
18%
46-60
8
24%
5
15%
61-75
4
12%
6
18%
76-90

Пропущено

20
26
13 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 17
3 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 14
3
15%
6
23%
1-15
2
10%
0
0%
16-30
8
40%
3
12%
31-45
4
20%
5
19%
46-60
1
5%
3
12%
61-75
2
10%
9
35%
76-90

Результаты последних матчей

Цинциннати
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Ди Си Юнайтед - Цинциннати 3:0 Цинциннати - Торонто 3:0 Ванкувер Уайткэпс - Цинциннати 1:1 Цинциннати - Питтсбург Риверхаундз 3:1
Цинциннати - Чикаго Файр 1:0 Нью-Йорк Сити - Цинциннати 1:3 Колорадо Рэпидс - Цинциннати 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Цинциннати 1:1 Цинциннати - Коламбус Кру 3:2 Цинциннати - ФК Монреаль 3:0 Цинциннати - Нью-Йорк Сити 1:0 Цинциннати - Ди Си Юнайтед 2:1 Нью-Инглэнд Революшн - Цинциннати 1:1 Цинциннати - Луисвилл Сити 1:0 Цинциннати - Портленд Тимберс 2:1 Сент-Луис Сити - Цинциннати 5:1 Цинциннати - Филадельфия Юнион 1:0 Цинциннати - Интер Майами 1:0 Нэшвилл - Цинциннати 0:1 Чикаго Файр - Цинциннати 3:3
Нью-Инглэнд Революшн
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Нью-Инглэнд Революшн - Торонто 2:1 Нью-Инглэнд Революшн - Орландо Сити 3:1 Нью-Инглэнд Революшн - Интер Майами 3:1 Нью-Йорк Сити - Нью-Инглэнд Революшн 0:0
Атланта Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 3:3 Нью-Инглэнд Революшн - Чикаго Файр 3:3 Филадельфия Юнион - Нью-Инглэнд Революшн 3:0 Интер Майами - Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Нью-Инглэнд Революшн - Питтсбург Риверхаундз 0:1 Торонто - Нью-Инглэнд Революшн 0:2 Нью-Инглэнд Революшн - Цинциннати 1:1 Нью-Инглэнд Революшн - Хартфорд Атлетик 2:1 Нью-Инглэнд Революшн - Спортинг Канзас-Сити 2:1 Коламбус Кру - Нью-Инглэнд Революшн 1:1 Нью-Инглэнд Революшн - ФК Монреаль 4:0 Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Сити 1:1 Ди Си Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 1:2 Нью-Инглэнд Революшн - Нэшвилл 1:0 Лос-Анджелес - Нью-Инглэнд Революшн 4:0 Нью-Инглэнд Революшн - Хьюстон Динамо 3:0

Результаты матчей

Цинциннати
Нью-Инглэнд Революшн

Точный счет

1:0
4 раза 36%
2:1
3 раза 27%
3:0
2 раза 18%
2:2
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
1:1
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
3:1
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%

Точное количество голов

1
4 раза 36%
2
4 раза 36%
3
3 раза 27%
3
4 раза 40%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
4
1 раз 10%

Точный счет

0:1
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%

Точное количество голов

1
5 раз 56%
0
2 раза 22%
3
2 раза 22%
0
3 раза 30%
1
3 раза 30%
2
3 раза 30%
3
1 раз 10%

Точный счет

1:0
4 раза 20%
2:1
3 раза 15%
3:0
3 раза 15%
0:1
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
2:1
3 раза 15%
1:1
3 раза 15%
3:0
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
3:3
2 раза 10%
4:0
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%

Точное количество голов

1
9 раз 45%
3
5 раз 25%
2
4 раза 20%
0
2 раза 10%
1
6 раз 30%
2
5 раз 25%
3
5 раз 25%
0
3 раза 15%
4
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Цинциннати
Нью-Инглэнд Революшн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
4
1.5
Больше Меньше
7
3
3
8
2.5
5
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
7
3
2
7
1.5
4
6
2
7
2.5
1
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
2
0.5
Больше Меньше
17
3
9
11
1.5
11
9
5
15
2.5
6
14

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сент-Луис Сити
 2:0 Заявка 20 11 2 7 39 - 24 35
2.
Лос-Анджелес
 0:0 Заявка 19 9 6 4 28 - 19 33
3.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 21 8 6 7 26 - 31 30
4.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 20 8 5 7 24 - 18 29
5.
Хьюстон Динамо
 Заявка 19 8 3 8 24 - 25 27
6.
Даллас
 0:0 Заявка 20 7 6 7 21 - 22 27
7.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 20 7 6 7 23 - 26 27
8.
Остин
 Заявка 20 7 5 8 25 - 28 26
9.
Ванкувер Уайткэпс
 0:2 Заявка 19 6 7 6 30 - 25 25
10.
Миннесота Юнайтед
 2:0 Заявка 19 6 6 7 19 - 24 24
11.
Спортинг Канзас-Сити
 2:0 Заявка 22 6 6 10 25 - 30 24
12.
Портленд Тимберс
 0:2 Заявка 21 5 7 9 22 - 29 22
13.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 18 3 6 9 16 - 29 15
14.
Колорадо Рэпидс
 0:2 Заявка 20 2 8 10 14 - 29 14

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 20 13 5 2 32 - 21 44
2.
Нэшвилл
 2:0 Заявка 21 11 5 5 30 - 16 38
3.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 20 10 7 3 35 - 25 37
4.
Филадельфия Юнион
 Заявка 19 10 4 5 34 - 20 34
5.
Коламбус Кру
 Заявка 20 10 4 6 40 - 27 34
6.
Орландо Сити
 Заявка 20 8 7 5 28 - 23 31
7.
Атланта Юнайтед
 Заявка 20 7 8 5 37 - 35 29
8.
ФК Монреаль
 0:1 Заявка 20 8 2 10 20 - 28 26
9.
Ди Си Юнайтед
 0:2 Заявка 21 7 5 9 29 - 28 26
10.
Шарлотт
 Заявка 20 6 6 8 27 - 35 24
11.
Нью-Йорк Сити
 1:0 Заявка 21 5 9 7 22 - 26 24
12.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 20 5 8 7 18 - 20 23
13.
Чикаго Файр
 Заявка 20 5 8 7 26 - 31 23
14.
Торонто
 Заявка 21 3 10 8 18 - 27 19
15.
Интер Майами
 Заявка 19 5 1 13 18 - 29 16

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хьюстон Динамо
 Заявка 9 7 1 1 17 - 3 22
2.
Сент-Луис Сити
 2:0 Заявка 11 7 1 3 26 - 10 22
3.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 10 6 3 1 14 - 7 21
4.
Лос-Анджелес
 0:0 Заявка 10 6 2 2 18 - 9 20
5.
Ванкувер Уайткэпс
 0:2 Заявка 10 5 4 1 21 - 9 19
6.
Даллас
 0:0 Заявка 10 5 3 2 14 - 9 18
7.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 11 5 3 3 13 - 5 18
8.
Остин
 Заявка 11 5 3 3 16 - 10 18
9.
Спортинг Канзас-Сити
 2:0 Заявка 11 5 1 5 17 - 13 16
10.
Портленд Тимберс
 0:2 Заявка 10 4 3 3 14 - 10 15
11.
Миннесота Юнайтед
 2:0 Заявка 8 2 5 1 8 - 6 11
12.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 10 2 4 4 11 - 16 10
13.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 8 2 2 4 11 - 13 8
14.
Колорадо Рэпидс
 0:2 Заявка 9 0 5 4 5 - 9 5

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 11 10 1 0 21 - 7 31
2.
Коламбус Кру
 Заявка 11 8 2 1 29 - 11 26
3.
Нэшвилл
 2:0 Заявка 11 8 2 1 21 - 6 26
4.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 10 7 3 0 23 - 9 24
5.
Филадельфия Юнион
 Заявка 10 7 2 1 21 - 6 23
6.
ФК Монреаль
 0:1 Заявка 9 7 0 2 15 - 4 21
7.
Атланта Юнайтед
 Заявка 10 6 3 1 24 - 13 21
8.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 10 4 4 2 13 - 10 16
9.
Орландо Сити
 Заявка 11 4 4 3 14 - 12 16
10.
Нью-Йорк Сити
 1:0 Заявка 9 4 3 2 13 - 12 15
11.
Ди Си Юнайтед
 0:2 Заявка 10 4 3 3 18 - 12 15
12.
Торонто
 Заявка 11 3 6 2 11 - 10 15
13.
Интер Майами
 Заявка 10 4 1 5 13 - 13 13
14.
Шарлотт
 Заявка 10 3 4 3 13 - 15 13
15.
Чикаго Файр
 Заявка 9 2 6 1 14 - 13 12

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 11 6 2 3 15 - 15 20
2.
Сент-Луис Сити
 2:0 Заявка 9 4 1 4 13 - 14 13
3.
Лос-Анджелес
 0:0 Заявка 9 3 4 2 10 - 10 13
4.
Миннесота Юнайтед
 2:0 Заявка 11 4 1 6 11 - 18 13
5.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 9 3 2 4 11 - 13 11
6.
Даллас
 0:0 Заявка 10 2 3 5 7 - 13 9
7.
Колорадо Рэпидс
 0:2 Заявка 11 2 3 6 9 - 20 9
8.
Остин
 Заявка 9 2 2 5 9 - 18 8
9.
Спортинг Канзас-Сити
 2:0 Заявка 11 1 5 5 8 - 17 8
10.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 10 1 4 5 5 - 16 7
11.
Портленд Тимберс
 0:2 Заявка 11 1 4 6 8 - 19 7
12.
Ванкувер Уайткэпс
 0:2 Заявка 9 1 3 5 9 - 16 6
13.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 10 1 3 6 9 - 19 6
14.
Хьюстон Динамо
 Заявка 10 1 2 7 7 - 22 5

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Орландо Сити
 Заявка 9 4 3 2 14 - 11 15
2.
Цинциннати
 Заявка 9 3 4 2 11 - 14 13
3.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 10 3 4 3 12 - 16 13
4.
Нэшвилл
 2:0 Заявка 10 3 3 4 9 - 10 12
5.
Филадельфия Юнион
 Заявка 9 3 2 4 13 - 14 11
6.
Шарлотт
 Заявка 10 3 2 5 14 - 20 11
7.
Ди Си Юнайтед
 0:2 Заявка 11 3 2 6 11 - 16 11
8.
Чикаго Файр
 Заявка 11 3 2 6 12 - 18 11
9.
Нью-Йорк Сити
 1:0 Заявка 12 1 6 5 9 - 14 9
10.
Коламбус Кру
 Заявка 9 2 2 5 11 - 16 8
11.
Атланта Юнайтед
 Заявка 10 1 5 4 13 - 22 8
12.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 10 1 4 5 5 - 10 7
13.
ФК Монреаль
 0:1 Заявка 11 1 2 8 5 - 24 5
14.
Торонто
 Заявка 10 0 4 6 7 - 17 4
15.
Интер Майами
 Заявка 9 1 0 8 5 - 16 3
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Нэшвилл Мукхтар Хани 13 (7)
Лос-Анджелес Буанга Денис 11 (1)
Филадельфия Юнион Карранса Хулиан 10 (2)
Атланта Юнайтед Якумакис Георгиос 10
Даллас Феррейра Хесус 10
Весь список

Топ нарушителей
Нью-Йорк Ред Буллз Рейес Андрес 1 7
Атланта Юнайтед Ибарра Франко 1 7
Шарлотт Джонс Деррик 8
Сиэтл Саундерс Joao Paulo I 1 6
Чикаго Файр Герберс Фабиан 1 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 51'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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