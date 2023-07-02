Тур: 1. Стадион: TQL Stadium.
2:2
Конец матча
0'
1:0
11' ГолБаджи Доминик
1:1
15' Гол в свои воротаБаджи Доминик
1:2
24' ГолБоу Густаво
36' Желтая карточкаНвободо Обинна
51' Желтая карточкаХиль Карлес
52' Желтая карточкаБлессинг Латиф
2:2
55' ГолБаджи Доминик
90'+9
Ход матча
11'
1:0
15'
1:1
24'
1:2
36'
51'
52'
55'
2:2
89'
7
Кубо
Юя
15
Бай
Брэндон
10
Хиль
Карлес
17
Вуд
Бобби
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
7 Кубо ЮяНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
42 Хэлси БреттЗащитник
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
26 Malik Pinto
-
-
Главный тренер: Pat Noonan
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Бай БрэндонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Хиль КарлесПолузащитник
-
17 Вуд БоббиНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
36 Эдвардс ЭрлВратарь
-
44 Свит БенЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Болма ДжошНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Брюс Арена
История личных встреч
Цинциннати
Нью-Инглэнд Революшн
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед
7 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 3 победы
9 матчей
22.2%
22.2%
55.6%
2 победы 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
11.1%
44.4%
44.5%
1 победа 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
22.2%
44.4%
33.4%
2 победы 4 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
2
11
Голов в среднем за матч
0.67
1.83
Среднее время на гол
135
49
Всего голов
12
6
Голов в среднем за матч
2
2
Среднее время на гол
45
45
Всего голов
14
17
Голов в среднем за матч
1.56
1.89
Тотал матчей
2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
Среднее время на гол
57
47
Бомбардиры внутри турнира
Цинциннати
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Акоста Лусиано
|9 (2)
|0.45
|Баджи Доминик
|4
|0.2
|Сантос Сержио II
|4
|0.2
|Васкес Брэндон
|4 (1)
|0.2
|Морено Хуниор
|3
|0.15
|Барреаль Альваро
|2
|0.1
|Москера Йерсон
|2
|0.1
|Нвободо Обинна
|1
|0.05
|Ариас Сантьяго
|1
|0.05
|Brenner da Silva
|1
|0.05
|Кубо Юя
|0
|0
|Миазга Мэтт
|0
|0
|Marco Angulo
|0
|0
Нью-Инглэнд Революшн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вуд Бобби
|7
|0.35
|Хиль Карлес
|7 (2)
|0.35
|Боу Густаво
|4
|0.2
|Вриони Джакомо
|4
|0.2
|Боатенг Эммануль II
|2
|0.1
|Бак Ноуэл
|2
|0.1
|Борреро Дилан
|2
|0.1
|Джонс Дехуан
|1
|0.05
|Полстер Мэтт
|1
|0.05
|Бай Брэндон
|1
|0.05
|Алтидор Жози
|1
|0.05
|Кесслер Генри
|1
|0.05
|Блессинг Латиф
|0
|0
|Макоун Кристиан
|0
|0
|Петрович Джордже
|0
|0
|Ромни Дейв
|0
|0
Карточки
Цинциннати
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нвободо Обинна
|7
|0
|Барреаль Альваро
|5
|0
|Москера Йерсон
|5
|0
|Миазга Мэтт
|4
|0
|Акоста Лусиано
|4
|0
|Ian Murphy
|2
|1
|Сантос Сержио II
|3
|0
|Гэддис Рэймон
|2
|0
|Васкес Брэндон
|2
|0
|Brenner da Silva
|2
|0
|Marco Angulo
|2
|0
|Хагглунд Ник
|0
|1
|Кубо Юя
|1
|0
|Хэлси Бретт
|1
|0
|Roman Celentano
|1
|0
|Malik Pinto
|1
|0
Нью-Инглэнд Революшн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Блессинг Латиф
|4
|0
|Бак Ноуэл
|4
|0
|Хиль Карлес
|3
|0
|Полстер Мэтт
|3
|0
|Борреро Дилан
|1
|1
|Вуд Бобби
|2
|0
|Джонс Дехуан
|2
|0
|Алтидор Жози
|1
|0
|Гонсалес Омар
|1
|0
|Фаррелл Эндрю
|1
|0
|Эдвардс Эрл
|1
|0
|Бай Брэндон
|1
|0
|Боатенг Эммануль II
|1
|0
|Кесслер Генри
|1
|0
|Ромни Дейв
|1
|0
Результаты матчей
Цинциннати
100%
10 побед 0 поражений
Первый тайм
45% (5)
45% (5)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
73% (8)
27% (3)
0% (0)
Нью-Инглэнд Революшн
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
60% (6)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
Сухие победы
6
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
6
1
Волевые поражения
3
5
Цинциннати
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
Нью-Инглэнд Революшн
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
7
0
Волевые поражения
10
24
Цинциннати
80%
20%
12 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (8)
45% (9)
15% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (9)
40% (8)
15% (3)
Нью-Инглэнд Революшн
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
15% (3)
50% (10)
35% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (4)
35% (7)
45% (9)
Сухие победы
7
2
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
13
1
Волевые поражения
13
29
Голы по времени матча
Забито
21
10
9 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 5
10 Забивали первыми 3
9 Не забивали 14
2
10%
1
10%
1-15
4
19%
3
30%
16-30
3
14%
1
10%
31-45
5
24%
0
0%
46-60
6
29%
2
20%
61-75
1
5%
3
30%
76-90
Пропущено
7
18
4 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 12
1 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 7
1
14%
4
22%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
2
11%
31-45
2
29%
4
22%
46-60
0
0%
3
17%
61-75
1
14%
5
28%
76-90
Забито
12
24
4 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 7
13 Не забивали 10
1
8%
0
0%
1-15
0
0%
3
13%
16-30
3
25%
9
38%
31-45
3
25%
6
25%
46-60
2
17%
3
13%
61-75
3
25%
3
13%
76-90
Пропущено
13
8
9 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 7
2
15%
2
25%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
6
46%
1
13%
31-45
2
15%
1
13%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
1
8%
4
50%
76-90
Забито
33
34
13 В 1-м тайме 17
20 Во 2-м тайме 17
16 Забивали первыми 10
2 Не забивали 4
3
9%
1
3%
1-15
4
12%
6
18%
16-30
6
18%
10
29%
29%
31-45
8
24%
6
18%
46-60
8
24%
5
15%
61-75
4
12%
6
18%
76-90
Пропущено
20
26
13 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 17
3 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 14
3
15%
6
23%
1-15
2
10%
0
0%
16-30
8
40%
3
12%
31-45
4
20%
5
19%
46-60
1
5%
3
12%
61-75
2
10%
9
35%
76-90
Результаты последних матчей
Цинциннати
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Ди Си Юнайтед - Цинциннати 3:0 Цинциннати - Торонто 3:0 Ванкувер Уайткэпс - Цинциннати 1:1 Цинциннати - Питтсбург Риверхаундз 3:1
Цинциннати - Чикаго Файр 1:0 Нью-Йорк Сити - Цинциннати 1:3 Колорадо Рэпидс - Цинциннати 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Цинциннати 1:1 Цинциннати - Коламбус Кру 3:2 Цинциннати - ФК Монреаль 3:0 Цинциннати - Нью-Йорк Сити 1:0 Цинциннати - Ди Си Юнайтед 2:1 Нью-Инглэнд Революшн - Цинциннати 1:1 Цинциннати - Луисвилл Сити 1:0 Цинциннати - Портленд Тимберс 2:1 Сент-Луис Сити - Цинциннати 5:1 Цинциннати - Филадельфия Юнион 1:0 Цинциннати - Интер Майами 1:0 Нэшвилл - Цинциннати 0:1 Чикаго Файр - Цинциннати 3:3
Нью-Инглэнд Революшн
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Нью-Инглэнд Революшн - Торонто 2:1 Нью-Инглэнд Революшн - Орландо Сити 3:1 Нью-Инглэнд Революшн - Интер Майами 3:1 Нью-Йорк Сити - Нью-Инглэнд Революшн 0:0
Атланта Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 3:3 Нью-Инглэнд Революшн - Чикаго Файр 3:3 Филадельфия Юнион - Нью-Инглэнд Революшн 3:0 Интер Майами - Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Нью-Инглэнд Революшн - Питтсбург Риверхаундз 0:1 Торонто - Нью-Инглэнд Революшн 0:2 Нью-Инглэнд Революшн - Цинциннати 1:1 Нью-Инглэнд Революшн - Хартфорд Атлетик 2:1 Нью-Инглэнд Революшн - Спортинг Канзас-Сити 2:1 Коламбус Кру - Нью-Инглэнд Революшн 1:1 Нью-Инглэнд Революшн - ФК Монреаль 4:0 Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Сити 1:1 Ди Си Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 1:2 Нью-Инглэнд Революшн - Нэшвилл 1:0 Лос-Анджелес - Нью-Инглэнд Революшн 4:0 Нью-Инглэнд Революшн - Хьюстон Динамо 3:0
Результаты матчей
Цинциннати
Нью-Инглэнд Революшн
Точный счет
1:0
4 раза 36%
2:1
3 раза 27%
3:0
2 раза 18%
2:2
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
1:1
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
3:1
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
Точное количество голов
1
4 раза 36%
2
4 раза 36%
3
3 раза 27%
3
4 раза 40%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
4
1 раз 10%
Точный счет
0:1
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
Точное количество голов
1
5 раз 56%
0
2 раза 22%
3
2 раза 22%
0
3 раза 30%
1
3 раза 30%
2
3 раза 30%
3
1 раз 10%
Точный счет
1:0
4 раза 20%
2:1
3 раза 15%
3:0
3 раза 15%
0:1
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
2:1
3 раза 15%
1:1
3 раза 15%
3:0
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
3:3
2 раза 10%
4:0
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
Точное количество голов
1
9 раз 45%
3
5 раз 25%
2
4 раза 20%
0
2 раза 10%
1
6 раз 30%
2
5 раз 25%
3
5 раз 25%
0
3 раза 15%
4
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Цинциннати
Нью-Инглэнд Революшн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
74
Больше Меньше
73
38
55
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
73
27
46
27
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
182
Больше Меньше
173
911
119
515
614
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0 Заявка
|20
|11
|2
|7
|39 - 24
|35
|2.
|0:0 Заявка
|19
|9
|6
|4
|28 - 19
|33
|3.
|Заявка
|21
|8
|6
|7
|26 - 31
|30
|4.
|Заявка
|20
|8
|5
|7
|24 - 18
|29
|5.
|Заявка
|19
|8
|3
|8
|24 - 25
|27
|6.
|0:0 Заявка
|20
|7
|6
|7
|21 - 22
|27
|7.
|Заявка
|20
|7
|6
|7
|23 - 26
|27
|8.
|Заявка
|20
|7
|5
|8
|25 - 28
|26
|9.
|0:2 Заявка
|19
|6
|7
|6
|30 - 25
|25
|10.
|2:0 Заявка
|19
|6
|6
|7
|19 - 24
|24
|11.
|2:0 Заявка
|22
|6
|6
|10
|25 - 30
|24
|12.
|0:2 Заявка
|21
|5
|7
|9
|22 - 29
|22
|13.
|Заявка
|18
|3
|6
|9
|16 - 29
|15
|14.
|0:2 Заявка
|20
|2
|8
|10
|14 - 29
|14
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|20
|13
|5
|2
|32 - 21
|44
|2.
|2:0 Заявка
|21
|11
|5
|5
|30 - 16
|38
|3.
|Заявка
|20
|10
|7
|3
|35 - 25
|37
|4.
|Заявка
|19
|10
|4
|5
|34 - 20
|34
|5.
|Заявка
|20
|10
|4
|6
|40 - 27
|34
|6.
|Заявка
|20
|8
|7
|5
|28 - 23
|31
|7.
|Заявка
|20
|7
|8
|5
|37 - 35
|29
|8.
|0:1 Заявка
|20
|8
|2
|10
|20 - 28
|26
|9.
|0:2 Заявка
|21
|7
|5
|9
|29 - 28
|26
|10.
|Заявка
|20
|6
|6
|8
|27 - 35
|24
|11.
|1:0 Заявка
|21
|5
|9
|7
|22 - 26
|24
|12.
|Заявка
|20
|5
|8
|7
|18 - 20
|23
|13.
|Заявка
|20
|5
|8
|7
|26 - 31
|23
|14.
|Заявка
|21
|3
|10
|8
|18 - 27
|19
|15.
|Заявка
|19
|5
|1
|13
|18 - 29
|16
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|17 - 3
|22
|2.
|2:0 Заявка
|11
|7
|1
|3
|26 - 10
|22
|3.
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|14 - 7
|21
|4.
|0:0 Заявка
|10
|6
|2
|2
|18 - 9
|20
|5.
|0:2 Заявка
|10
|5
|4
|1
|21 - 9
|19
|6.
|0:0 Заявка
|10
|5
|3
|2
|14 - 9
|18
|7.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|13 - 5
|18
|8.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|16 - 10
|18
|9.
|2:0 Заявка
|11
|5
|1
|5
|17 - 13
|16
|10.
|0:2 Заявка
|10
|4
|3
|3
|14 - 10
|15
|11.
|2:0 Заявка
|8
|2
|5
|1
|8 - 6
|11
|12.
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|11 - 16
|10
|13.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|11 - 13
|8
|14.
|0:2 Заявка
|9
|0
|5
|4
|5 - 9
|5
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|10
|1
|0
|21 - 7
|31
|2.
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|29 - 11
|26
|3.
|2:0 Заявка
|11
|8
|2
|1
|21 - 6
|26
|4.
|Заявка
|10
|7
|3
|0
|23 - 9
|24
|5.
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|21 - 6
|23
|6.
|0:1 Заявка
|9
|7
|0
|2
|15 - 4
|21
|7.
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|24 - 13
|21
|8.
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|13 - 10
|16
|9.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|14 - 12
|16
|10.
|1:0 Заявка
|9
|4
|3
|2
|13 - 12
|15
|11.
|0:2 Заявка
|10
|4
|3
|3
|18 - 12
|15
|12.
|Заявка
|11
|3
|6
|2
|11 - 10
|15
|13.
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|13 - 13
|13
|14.
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|13 - 15
|13
|15.
|Заявка
|9
|2
|6
|1
|14 - 13
|12
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|15 - 15
|20
|2.
|2:0 Заявка
|9
|4
|1
|4
|13 - 14
|13
|3.
|0:0 Заявка
|9
|3
|4
|2
|10 - 10
|13
|4.
|2:0 Заявка
|11
|4
|1
|6
|11 - 18
|13
|5.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|11 - 13
|11
|6.
|0:0 Заявка
|10
|2
|3
|5
|7 - 13
|9
|7.
|0:2 Заявка
|11
|2
|3
|6
|9 - 20
|9
|8.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|9 - 18
|8
|9.
|2:0 Заявка
|11
|1
|5
|5
|8 - 17
|8
|10.
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|5 - 16
|7
|11.
|0:2 Заявка
|11
|1
|4
|6
|8 - 19
|7
|12.
|0:2 Заявка
|9
|1
|3
|5
|9 - 16
|6
|13.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|9 - 19
|6
|14.
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|7 - 22
|5
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|14 - 11
|15
|2.
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|11 - 14
|13
|3.
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|12 - 16
|13
|4.
|2:0 Заявка
|10
|3
|3
|4
|9 - 10
|12
|5.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|13 - 14
|11
|6.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|14 - 20
|11
|7.
|0:2 Заявка
|11
|3
|2
|6
|11 - 16
|11
|8.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|12 - 18
|11
|9.
|1:0 Заявка
|12
|1
|6
|5
|9 - 14
|9
|10.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|11 - 16
|8
|11.
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|13 - 22
|8
|12.
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|5 - 10
|7
|13.
|0:1 Заявка
|11
|1
|2
|8
|5 - 24
|5
|14.
|Заявка
|10
|0
|4
|6
|7 - 17
|4
|15.
|Заявка
|9
|1
|0
|8
|5 - 16
|3
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Нэшвилл
|Мукхтар Хани
|13 (7)
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|11 (1)
|Филадельфия Юнион
|Карранса Хулиан
|10 (2)
|Атланта Юнайтед
|Якумакис Георгиос
|10
|Даллас
|Феррейра Хесус
|10
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Рейес Андрес
|1 7
|Атланта Юнайтед
|Ибарра Франко
|1 7
|Шарлотт
|Джонс Деррик
|8
|Сиэтл Саундерс
|Joao Paulo I
|1 6
|Чикаго Файр
|Герберс Фабиан
|1 6