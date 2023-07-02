Тур: 1. Стадион: Exploria Stadium.
3:1
Конец матча
0'
20' Желтая карточкаСуке Арно
35' Желтая карточкаЯнссон Робин
1:0
38' ГолТоррес Факундо
2:0
55' ПенальтиТоррес Факундо
2:1
66' ПенальтиШакири Джердан
72' Желтая карточкаНаварро Мигель
3:1
75' ГолRamiro Enrique
84' Вторая желтая карточкаСуке Арно
90' Желтая карточкаТоурхалльссон Дагюр Дан
90'+10
Ход матча
20'
35'
38'
1:0
55'
2:0
66'
2:1
67'
72'
75'
3:1
84'
Прогноз на матч от Liveresult
24
Смит
Кайл
11
Martin
Ojeda
77
Ангуло
Иван
34
Брэди
Крис
23
Камара
Кей
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Смит КайлЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Martin OjedaПолузащитник
- Полузащитник
-
77 Ангуло ИванПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
8 ФелипеНападающий
-
-
-
30 Alex Freeman
-
-
Главный тренер: Oscar Pareja
- Основной состав
-
34 Брэди КрисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Камара КейНападающий
- Запасные игроки
-
18 Ричи СпенсерВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Jairo TorresПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Frank Klopas
История личных встреч
Орландо Сити
Чикаго Файр
8 матчей
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
25%
87.5%
2 победы 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
10 матчей
30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед
18 матчей
27.8%
33.3%
38.9%
5 побед 6 ничьих 7 побед
Первый тайм
11.1%
66.7%
22.2%
2 победы 12 ничьих 4 победы
Второй тайм
27.8%
27.8%
44.4%
5 побед 5 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
11
10
Голов в среднем за матч
1.38
1
Среднее время на гол
65
90
Всего голов
24
10
Голов в среднем за матч
2.4
1.25
Среднее время на гол
37
72
Всего голов
35
20
Голов в среднем за матч
1.94
1.11
Тотал матчей
2.5
16
Больше 89%
Меньше 11%
2
13
Больше 72%
Меньше 28%
5
10
Больше 56%
Меньше 44%
8
9
Больше 50%
Меньше 50%
9
4
Больше 22%
Меньше 78%
14
2
Больше 11%
Меньше 89%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
Среднее время на гол
46
81
Бомбардиры внутри турнира
Орландо Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Торрес Факундо
|7 (3)
|0.35
|_Duncan McGuire
|6
|0.3
|Martin Ojeda
|4
|0.2
|Кара Эркан
|4
|0.2
|Ангуло Иван
|3
|0.15
|Ramiro Enrique
|2
|0.1
|Смит Кайл
|1
|0.05
|Rafael Santos2
|1
|0.05
|Холлидей Майкл
|0
|0
|Перейра Маурисио
|0
|0
|Gaston Gonzalez2
|0
|0
|Вильдер Картахена
|0
|0
|Тоурхалльссон Дагюр Дан
|0
|0
|Cesar Araujo
|0
|0
Чикаго Файр
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Камара Кей
|5
|0.25
|Пржибылко Каспер
|3
|0.15
|Хайле-Селассие Марен
|3
|0.15
|Герберс Фабиан
|3
|0.15
|Шакири Джердан
|2 (1)
|0.1
|Мюллер Крис
|2
|0.1
|Куциас Георгиос
|2
|0.1
|Кцихос Рафаэль
|2 (1)
|0.1
|Теран Карлос
|1
|0.05
|Гутьеррес Брайан
|0
|0
|Суке Арно
|0
|0
|Наварро Мигель
|0
|0
Карточки
Орландо Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Карлос Антонио
|5
|0
|Смит Кайл
|5
|0
|Cesar Araujo
|5
|0
|Ангуло Иван
|4
|0
|Вильдер Картахена
|3
|0
|Янссон Робин
|3
|0
|Фелипе
|3
|0
|Холлидей Майкл
|2
|0
|Ramiro Enrique
|2
|0
|Перейра Маурисио
|1
|0
|Торрес Факундо
|1
|0
|Шлегель Родриго
|1
|0
|Стедждухар Мейсон
|1
|0
|Кара Эркан
|1
|0
|Rafael Santos2
|1
|0
|_Duncan McGuire
|1
|0
Чикаго Файр
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Герберс Фабиан
|6
|1
|Наварро Мигель
|6
|0
|Хименес Гастон
|5
|0
|Суке Арно
|3
|1
|Теран Карлос
|4
|0
|Пинеда Маурисио
|4
|0
|Кцихос Рафаэль
|3
|0
|Камара Кей
|1
|1
|Federico Navarro
|1
|1
|Jairo Torres
|2
|0
|Омсберг Уайетт
|2
|0
|Куциас Георгиос
|2
|0
|Гутьеррес Брайан
|2
|0
|Jonathan Dean
|2
|0
|Шакири Джердан
|1
|0
|Пржибылко Каспер
|1
|0
|Хайле-Селассие Марен
|1
|0
|Мюллер Крис
|1
|0
|Daniel Aceves
|1
|0
|Брэди Крис
|1
|0
|Kendall Burks
|1
|0
Результаты матчей
Орландо Сити
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
9% (1)
45% (5)
Чикаго Файр
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
3
Волевые поражения
6
6
Орландо Сити
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Чикаго Файр
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
4
2
Волевые поражения
13
11
Орландо Сити
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
30% (6)
45% (9)
25% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (7)
20% (4)
45% (9)
Чикаго Файр
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
15% (3)
45% (9)
40% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (7)
35% (7)
30% (6)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
5
5
Волевые поражения
19
17
Голы по времени матча
Забито
14
12
6 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 5
11 Не забивали 13
2
14%
2
17%
1-15
2
14%
2
17%
16-30
2
14%
1
8%
31-45
6
43%
1
8%
46-60
1
7%
1
8%
61-75
1
7%
5
42%
76-90
Пропущено
12
18
4 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 9
1
8%
1
6%
1-15
2
17%
2
11%
16-30
1
8%
5
28%
31-45
2
17%
1
6%
46-60
3
25%
3
17%
61-75
3
25%
6
33%
76-90
Забито
15
12
4 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 4
12 Не забивали 12
2
13%
0
0%
1-15
2
13%
2
17%
16-30
0
0%
5
42%
31-45
3
20%
2
17%
46-60
4
27%
1
8%
61-75
4
27%
2
17%
76-90
Пропущено
10
15
3 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
0
0%
1
7%
1-15
1
10%
1
7%
16-30
2
20%
2
13%
31-45
3
30%
4
27%
46-60
2
20%
3
20%
61-75
2
20%
4
27%
76-90
Забито
29
24
10 В 1-м тайме 12
19 Во 2-м тайме 12
12 Забивали первыми 9
3 Не забивали 5
4
14%
2
8%
1-15
4
14%
4
17%
16-30
2
7%
6
25%
31-45
9
31%
3
13%
46-60
5
17%
2
8%
61-75
5
17%
7
29%
29%
76-90
Пропущено
22
33
7 В 1-м тайме 12
15 Во 2-м тайме 21
6 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 16
1
5%
2
6%
1-15
3
14%
3
9%
16-30
3
14%
7
21%
31-45
5
23%
5
15%
46-60
5
23%
6
18%
61-75
5
23%
10
30%
76-90
Результаты последних матчей
Орландо Сити
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Сиэтл Саундерс - Орландо Сити 0:0 Орландо Сити - Филадельфия Юнион 2:2 Нью-Инглэнд Революшн - Орландо Сити 3:1 Орландо Сити - Колорадо Рэпидс 2:0
Нью-Йорк Ред Буллз - Орландо Сити 0:3 Орландо Сити - Атланта Юнайтед 1:1 Интер Майами - Орландо Сити 1:3 Орландо Сити - Нью-Йорк Сити 1:1 Коламбус Кру - Орландо Сити 2:2 Шарлотт - Орландо Сити 1:0 ФК Монреаль - Орландо Сити 2:0 Орландо Сити - Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Орландо Сити - Ди Си Юнайтед 1:3 Миннесота Юнайтед - Орландо Сити 1:2 Орландо Сити - Нэшвилл 0:2 Филадельфия Юнион - Орландо Сити 1:2 Орландо Сити - Шарлотт 1:2 Орландо Сити - Тигрес 1:1 Ди Си Юнайтед - Орландо Сити 1:1 Тигрес - Орландо Сити 0:0
Чикаго Файр
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Спортинг Канзас-Сити - Чикаго Файр 0:1 Портленд Тимберс - Чикаго Файр 1:2 Чикаго Файр - Коламбус Кру 1:2 Чикаго Файр - Хьюстон Динамо 1:4
Цинциннати - Чикаго Файр 1:0 Торонто - Чикаго Файр 0:0 Нью-Инглэнд Революшн - Чикаго Файр 3:3 Остин - Чикаго Файр 0:2 Чикаго Файр - Атланта Юнайтед 3:3 Шарлотт - Чикаго Файр 2:1 Чикаго Файр - Сент-Луис Сити 1:0 Чикаго Файр - Сент-Луис Сити 2:1 Нэшвилл - Чикаго Файр 3:0 Чикаго Файр - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Чикаго Файр - Чикаго Хаус 3:0 Атланта Юнайтед - Чикаго Файр 2:1 Чикаго Файр - Филадельфия Юнион 2:2 Чикаго Файр - Миннесота Юнайтед 2:1 Чикаго Файр - Ди Си Юнайтед 0:0 Интер Майами - Чикаго Файр 2:3
Результаты матчей
Орландо Сити
Чикаго Файр
Точный счет
2:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:3
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
Точное количество голов
1
5 раз 45%
2
3 раза 27%
0
2 раза 18%
3
1 раз 9%
1
4 раза 44%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%
Точный счет
1:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
1:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
Точное количество голов
2
3 раза 33%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
3
2 раза 22%
0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
3
2 раза 18%
2
1 раз 9%
Точный счет
1:1
3 раза 15%
1:2
3 раза 15%
2:0
3 раза 15%
0:0
2 раза 10%
1:3
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:0
3 раза 15%
2:1
3 раза 15%
3:3
3 раза 15%
0:0
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
Точное количество голов
1
7 раз 35%
2
6 раз 30%
0
4 раза 20%
3
3 раза 15%
1
8 раз 40%
0
5 раз 25%
3
4 раза 20%
2
3 раза 15%
Тоталы голов в матче
Орландо Сити
Чикаго Файр
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
81
47
45
110
27
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
74
54
38
27
29
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
164
Больше Меньше
155
911
713
317
416
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0 Заявка
|20
|11
|2
|7
|39 - 24
|35
|2.
|0:0 Заявка
|19
|9
|6
|4
|28 - 19
|33
|3.
|Заявка
|21
|8
|6
|7
|26 - 31
|30
|4.
|Заявка
|20
|8
|5
|7
|24 - 18
|29
|5.
|Заявка
|19
|8
|3
|8
|24 - 25
|27
|6.
|0:0 Заявка
|20
|7
|6
|7
|21 - 22
|27
|7.
|Заявка
|20
|7
|6
|7
|23 - 26
|27
|8.
|Заявка
|20
|7
|5
|8
|25 - 28
|26
|9.
|0:2 Заявка
|19
|6
|7
|6
|30 - 25
|25
|10.
|2:0 Заявка
|19
|6
|6
|7
|19 - 24
|24
|11.
|2:0 Заявка
|22
|6
|6
|10
|25 - 30
|24
|12.
|0:2 Заявка
|21
|5
|7
|9
|22 - 29
|22
|13.
|Заявка
|18
|3
|6
|9
|16 - 29
|15
|14.
|0:2 Заявка
|20
|2
|8
|10
|14 - 29
|14
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|20
|13
|5
|2
|32 - 21
|44
|2.
|2:0 Заявка
|21
|11
|5
|5
|30 - 16
|38
|3.
|Заявка
|20
|10
|7
|3
|35 - 25
|37
|4.
|Заявка
|19
|10
|4
|5
|34 - 20
|34
|5.
|Заявка
|20
|10
|4
|6
|40 - 27
|34
|6.
|Заявка
|20
|8
|7
|5
|28 - 23
|31
|7.
|Заявка
|20
|7
|8
|5
|37 - 35
|29
|8.
|0:1 Заявка
|20
|8
|2
|10
|20 - 28
|26
|9.
|0:2 Заявка
|21
|7
|5
|9
|29 - 28
|26
|10.
|Заявка
|20
|6
|6
|8
|27 - 35
|24
|11.
|1:0 Заявка
|21
|5
|9
|7
|22 - 26
|24
|12.
|Заявка
|20
|5
|8
|7
|18 - 20
|23
|13.
|Заявка
|20
|5
|8
|7
|26 - 31
|23
|14.
|Заявка
|21
|3
|10
|8
|18 - 27
|19
|15.
|Заявка
|19
|5
|1
|13
|18 - 29
|16
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|17 - 3
|22
|2.
|2:0 Заявка
|11
|7
|1
|3
|26 - 10
|22
|3.
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|14 - 7
|21
|4.
|0:0 Заявка
|10
|6
|2
|2
|18 - 9
|20
|5.
|0:2 Заявка
|10
|5
|4
|1
|21 - 9
|19
|6.
|0:0 Заявка
|10
|5
|3
|2
|14 - 9
|18
|7.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|13 - 5
|18
|8.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|16 - 10
|18
|9.
|2:0 Заявка
|11
|5
|1
|5
|17 - 13
|16
|10.
|0:2 Заявка
|10
|4
|3
|3
|14 - 10
|15
|11.
|2:0 Заявка
|8
|2
|5
|1
|8 - 6
|11
|12.
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|11 - 16
|10
|13.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|11 - 13
|8
|14.
|0:2 Заявка
|9
|0
|5
|4
|5 - 9
|5
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|10
|1
|0
|21 - 7
|31
|2.
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|29 - 11
|26
|3.
|2:0 Заявка
|11
|8
|2
|1
|21 - 6
|26
|4.
|Заявка
|10
|7
|3
|0
|23 - 9
|24
|5.
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|21 - 6
|23
|6.
|0:1 Заявка
|9
|7
|0
|2
|15 - 4
|21
|7.
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|24 - 13
|21
|8.
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|13 - 10
|16
|9.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|14 - 12
|16
|10.
|1:0 Заявка
|9
|4
|3
|2
|13 - 12
|15
|11.
|0:2 Заявка
|10
|4
|3
|3
|18 - 12
|15
|12.
|Заявка
|11
|3
|6
|2
|11 - 10
|15
|13.
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|13 - 13
|13
|14.
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|13 - 15
|13
|15.
|Заявка
|9
|2
|6
|1
|14 - 13
|12
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|15 - 15
|20
|2.
|2:0 Заявка
|9
|4
|1
|4
|13 - 14
|13
|3.
|0:0 Заявка
|9
|3
|4
|2
|10 - 10
|13
|4.
|2:0 Заявка
|11
|4
|1
|6
|11 - 18
|13
|5.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|11 - 13
|11
|6.
|0:0 Заявка
|10
|2
|3
|5
|7 - 13
|9
|7.
|0:2 Заявка
|11
|2
|3
|6
|9 - 20
|9
|8.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|9 - 18
|8
|9.
|2:0 Заявка
|11
|1
|5
|5
|8 - 17
|8
|10.
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|5 - 16
|7
|11.
|0:2 Заявка
|11
|1
|4
|6
|8 - 19
|7
|12.
|0:2 Заявка
|9
|1
|3
|5
|9 - 16
|6
|13.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|9 - 19
|6
|14.
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|7 - 22
|5
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|14 - 11
|15
|2.
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|11 - 14
|13
|3.
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|12 - 16
|13
|4.
|2:0 Заявка
|10
|3
|3
|4
|9 - 10
|12
|5.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|13 - 14
|11
|6.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|14 - 20
|11
|7.
|0:2 Заявка
|11
|3
|2
|6
|11 - 16
|11
|8.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|12 - 18
|11
|9.
|1:0 Заявка
|12
|1
|6
|5
|9 - 14
|9
|10.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|11 - 16
|8
|11.
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|13 - 22
|8
|12.
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|5 - 10
|7
|13.
|0:1 Заявка
|11
|1
|2
|8
|5 - 24
|5
|14.
|Заявка
|10
|0
|4
|6
|7 - 17
|4
|15.
|Заявка
|9
|1
|0
|8
|5 - 16
|3
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Нэшвилл
|Мукхтар Хани
|13 (7)
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|11 (1)
|Филадельфия Юнион
|Карранса Хулиан
|10 (2)
|Атланта Юнайтед
|Якумакис Георгиос
|10
|Даллас
|Феррейра Хесус
|10
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Рейес Андрес
|1 7
|Атланта Юнайтед
|Ибарра Франко
|1 7
|Шарлотт
|Джонс Деррик
|8
|Сиэтл Саундерс
|Joao Paulo I
|1 6
|Чикаго Файр
|Герберс Фабиан
|1 6