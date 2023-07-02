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США: МЛС
2023

Тур: 1. Стадион: .
Орландо Сити
3:1
Конец матча
Чикаго Файр
0'
20' Желтая карточка
Суке Арно
35' Желтая карточка
Янссон Робин
1:0
38' Гол
Торрес Факундо
2:0
55' Пенальти
Торрес Факундо
2:1
66' Пенальти
Шакири Джердан
72' Желтая карточка
Наварро Мигель
3:1
75' Гол
Ramiro Enrique
84' Вторая желтая карточка
Суке Арно
90' Желтая карточка
Тоурхалльссон Дагюр Дан
90'+10
1
Гальесе
Педро
24
Смит
Кайл
15
Шлегель
Родриго
6
Янссон
Робин
3
Rafael
Santos2
10
Перейра
Маурисио
16
Вильдер
Картахена
11
Martin
Ojeda
17
Торрес
Факундо
77
Ангуло
Иван
13
_Duncan
McGuire
34
Брэди
Крис
2
Суке
Арно
4
Теран
Карлос
5
Кцихос
Рафаэль
3
Daniel
Aceves
22
Пинеда
Маурисио
30
Хименес
Гастон
21
Герберс
Фабиан
10
Шакири
Джердан
17
Гутьеррес
Брайан
23
Камара
Кей
Орландо Сити
4-2-3-1
Чикаго Файр
4-2-3-1

История личных встреч

Орландо Сити
Чикаго Файр

8 матчей

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

25%
87.5%
2 победы 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

10 матчей

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед

18 матчей

27.8%
33.3%
38.9%
5 побед 6 ничьих 7 побед

Первый тайм

11.1%
66.7%
22.2%
2 победы 12 ничьих 4 победы

Второй тайм

27.8%
27.8%
44.4%
5 побед 5 ничьих 8 побед

История матчей

М
1:0
М
0:0
М
1:0
М
3:1
М
4:1
М
2:5
М
1:1
М
4:0
М
1:2
М
4:0
М
0:0
М
2:2
М
1:1
М
0:1
М
1:1
ОК
3:1
М
2:3
ОК
5:1

Голы

Всего голов

11
10

Голов в среднем за матч

1.38
1

Среднее время на гол

65
90

Всего голов

24
10

Голов в среднем за матч

2.4
1.25

Среднее время на гол

37
72

Всего голов

35
20

Голов в среднем за матч

1.94
1.11

Тотал матчей

2.5
16
Больше 89%
Меньше 11%
2
13
Больше 72%
Меньше 28%
5
10
Больше 56%
Меньше 44%
8
9
Больше 50%
Меньше 50%
9
4
Больше 22%
Меньше 78%
14
2
Больше 11%
Меньше 89%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
17

Среднее время на гол

46
81

Бомбардиры внутри турнира

Орландо Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Торрес Факундо 7 (3) 0.35
_Duncan McGuire 6 0.3
Martin Ojeda 4 0.2
Кара Эркан 4 0.2
Ангуло Иван 3 0.15
Ramiro Enrique 2 0.1
Смит Кайл 1 0.05
Rafael Santos2 1 0.05
Холлидей Майкл 0 0
Перейра Маурисио 0 0
Gaston Gonzalez2 0 0
Вильдер Картахена 0 0
Тоурхалльссон Дагюр Дан 0 0
Cesar Araujo 0 0
Чикаго Файр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Камара Кей 5 0.25
Пржибылко Каспер 3 0.15
Хайле-Селассие Марен 3 0.15
Герберс Фабиан 3 0.15
Шакири Джердан 2 (1) 0.1
Мюллер Крис 2 0.1
Куциас Георгиос 2 0.1
Кцихос Рафаэль 2 (1) 0.1
Теран Карлос 1 0.05
Гутьеррес Брайан 0 0
Суке Арно 0 0
Наварро Мигель 0 0

Карточки

Орландо Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Карлос Антонио 5 0
Смит Кайл 5 0
Cesar Araujo 5 0
Ангуло Иван 4 0
Вильдер Картахена 3 0
Янссон Робин 3 0
Фелипе 3 0
Холлидей Майкл 2 0
Ramiro Enrique 2 0
Перейра Маурисио 1 0
Торрес Факундо 1 0
Шлегель Родриго 1 0
Стедждухар Мейсон 1 0
Кара Эркан 1 0
Rafael Santos2 1 0
_Duncan McGuire 1 0
Чикаго Файр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Герберс Фабиан 6 1
Наварро Мигель 6 0
Хименес Гастон 5 0
Суке Арно 3 1
Теран Карлос 4 0
Пинеда Маурисио 4 0
Кцихос Рафаэль 3 0
Камара Кей 1 1
Federico Navarro 1 1
Jairo Torres 2 0
Омсберг Уайетт 2 0
Куциас Георгиос 2 0
Гутьеррес Брайан 2 0
Jonathan Dean 2 0
Шакири Джердан 1 0
Пржибылко Каспер 1 0
Хайле-Селассие Марен 1 0
Мюллер Крис 1 0
Daniel Aceves 1 0
Брэди Крис 1 0
Kendall Burks 1 0

Результаты матчей

Орландо Сити
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
9% (1)
45% (5)
Чикаго Файр
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
3

Волевые поражения

6
6
Орландо Сити
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Чикаго Файр
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

4
2

Волевые поражения

13
11
Орландо Сити
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
30% (6)
45% (9)
25% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (7)
20% (4)
45% (9)
Чикаго Файр
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
15% (3)
45% (9)
40% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (7)
35% (7)
30% (6)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

5
5

Волевые поражения

19
17

Голы по времени матча

Забито

14
12
6 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 5
11 Не забивали 13
2
14%
2
17%
1-15
2
14%
2
17%
16-30
2
14%
1
8%
31-45
6
43%
1
8%
46-60
1
7%
1
8%
61-75
1
7%
5
42%
76-90

Пропущено

12
18
4 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 9
1
8%
1
6%
1-15
2
17%
2
11%
16-30
1
8%
5
28%
31-45
2
17%
1
6%
46-60
3
25%
3
17%
61-75
3
25%
6
33%
76-90

Забито

15
12
4 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 4
12 Не забивали 12
2
13%
0
0%
1-15
2
13%
2
17%
16-30
0
0%
5
42%
31-45
3
20%
2
17%
46-60
4
27%
1
8%
61-75
4
27%
2
17%
76-90

Пропущено

10
15
3 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
0
0%
1
7%
1-15
1
10%
1
7%
16-30
2
20%
2
13%
31-45
3
30%
4
27%
46-60
2
20%
3
20%
61-75
2
20%
4
27%
76-90

Забито

29
24
10 В 1-м тайме 12
19 Во 2-м тайме 12
12 Забивали первыми 9
3 Не забивали 5
4
14%
2
8%
1-15
4
14%
4
17%
16-30
2
7%
6
25%
31-45
9
31%
3
13%
46-60
5
17%
2
8%
61-75
5
17%
7
29%
29%
76-90

Пропущено

22
33
7 В 1-м тайме 12
15 Во 2-м тайме 21
6 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 16
1
5%
2
6%
1-15
3
14%
3
9%
16-30
3
14%
7
21%
31-45
5
23%
5
15%
46-60
5
23%
6
18%
61-75
5
23%
10
30%
76-90

Результаты последних матчей

Орландо Сити
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Сиэтл Саундерс - Орландо Сити 0:0 Орландо Сити - Филадельфия Юнион 2:2 Нью-Инглэнд Революшн - Орландо Сити 3:1 Орландо Сити - Колорадо Рэпидс 2:0
Нью-Йорк Ред Буллз - Орландо Сити 0:3 Орландо Сити - Атланта Юнайтед 1:1 Интер Майами - Орландо Сити 1:3 Орландо Сити - Нью-Йорк Сити 1:1 Коламбус Кру - Орландо Сити 2:2 Шарлотт - Орландо Сити 1:0 ФК Монреаль - Орландо Сити 2:0 Орландо Сити - Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Орландо Сити - Ди Си Юнайтед 1:3 Миннесота Юнайтед - Орландо Сити 1:2 Орландо Сити - Нэшвилл 0:2 Филадельфия Юнион - Орландо Сити 1:2 Орландо Сити - Шарлотт 1:2 Орландо Сити - Тигрес 1:1 Ди Си Юнайтед - Орландо Сити 1:1 Тигрес - Орландо Сити 0:0
Чикаго Файр
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Спортинг Канзас-Сити - Чикаго Файр 0:1 Портленд Тимберс - Чикаго Файр 1:2 Чикаго Файр - Коламбус Кру 1:2 Чикаго Файр - Хьюстон Динамо 1:4
Цинциннати - Чикаго Файр 1:0 Торонто - Чикаго Файр 0:0 Нью-Инглэнд Революшн - Чикаго Файр 3:3 Остин - Чикаго Файр 0:2 Чикаго Файр - Атланта Юнайтед 3:3 Шарлотт - Чикаго Файр 2:1 Чикаго Файр - Сент-Луис Сити 1:0 Чикаго Файр - Сент-Луис Сити 2:1 Нэшвилл - Чикаго Файр 3:0 Чикаго Файр - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Чикаго Файр - Чикаго Хаус 3:0 Атланта Юнайтед - Чикаго Файр 2:1 Чикаго Файр - Филадельфия Юнион 2:2 Чикаго Файр - Миннесота Юнайтед 2:1 Чикаго Файр - Ди Си Юнайтед 0:0 Интер Майами - Чикаго Файр 2:3

Результаты матчей

Орландо Сити
Чикаго Файр

Точный счет

2:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:3
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%

Точное количество голов

1
5 раз 45%
2
3 раза 27%
0
2 раза 18%
3
1 раз 9%
1
4 раза 44%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%

Точный счет

1:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
1:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%

Точное количество голов

2
3 раза 33%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
3
2 раза 22%
0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
3
2 раза 18%
2
1 раз 9%

Точный счет

1:1
3 раза 15%
1:2
3 раза 15%
2:0
3 раза 15%
0:0
2 раза 10%
1:3
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:0
3 раза 15%
2:1
3 раза 15%
3:3
3 раза 15%
0:0
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%

Точное количество голов

1
7 раз 35%
2
6 раз 30%
0
4 раза 20%
3
3 раза 15%
1
8 раз 40%
0
5 раз 25%
3
4 раза 20%
2
3 раза 15%

Тоталы голов в матче

Орландо Сити
Чикаго Файр

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
8
1
4
7
1.5
4
5
1
10
2.5
2
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
7
4
5
4
1.5
3
8
2
7
2.5
2
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
4
0.5
Больше Меньше
15
5
9
11
1.5
7
13
3
17
2.5
4
16

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сент-Луис Сити
 2:0 Заявка 20 11 2 7 39 - 24 35
2.
Лос-Анджелес
 0:0 Заявка 19 9 6 4 28 - 19 33
3.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 21 8 6 7 26 - 31 30
4.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 20 8 5 7 24 - 18 29
5.
Хьюстон Динамо
 Заявка 19 8 3 8 24 - 25 27
6.
Даллас
 0:0 Заявка 20 7 6 7 21 - 22 27
7.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 20 7 6 7 23 - 26 27
8.
Остин
 Заявка 20 7 5 8 25 - 28 26
9.
Ванкувер Уайткэпс
 0:2 Заявка 19 6 7 6 30 - 25 25
10.
Миннесота Юнайтед
 2:0 Заявка 19 6 6 7 19 - 24 24
11.
Спортинг Канзас-Сити
 2:0 Заявка 22 6 6 10 25 - 30 24
12.
Портленд Тимберс
 0:2 Заявка 21 5 7 9 22 - 29 22
13.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 18 3 6 9 16 - 29 15
14.
Колорадо Рэпидс
 0:2 Заявка 20 2 8 10 14 - 29 14

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 20 13 5 2 32 - 21 44
2.
Нэшвилл
 2:0 Заявка 21 11 5 5 30 - 16 38
3.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 20 10 7 3 35 - 25 37
4.
Филадельфия Юнион
 Заявка 19 10 4 5 34 - 20 34
5.
Коламбус Кру
 Заявка 20 10 4 6 40 - 27 34
6.
Орландо Сити
 Заявка 20 8 7 5 28 - 23 31
7.
Атланта Юнайтед
 Заявка 20 7 8 5 37 - 35 29
8.
ФК Монреаль
 0:1 Заявка 20 8 2 10 20 - 28 26
9.
Ди Си Юнайтед
 0:2 Заявка 21 7 5 9 29 - 28 26
10.
Шарлотт
 Заявка 20 6 6 8 27 - 35 24
11.
Нью-Йорк Сити
 1:0 Заявка 21 5 9 7 22 - 26 24
12.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 20 5 8 7 18 - 20 23
13.
Чикаго Файр
 Заявка 20 5 8 7 26 - 31 23
14.
Торонто
 Заявка 21 3 10 8 18 - 27 19
15.
Интер Майами
 Заявка 19 5 1 13 18 - 29 16

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хьюстон Динамо
 Заявка 9 7 1 1 17 - 3 22
2.
Сент-Луис Сити
 2:0 Заявка 11 7 1 3 26 - 10 22
3.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 10 6 3 1 14 - 7 21
4.
Лос-Анджелес
 0:0 Заявка 10 6 2 2 18 - 9 20
5.
Ванкувер Уайткэпс
 0:2 Заявка 10 5 4 1 21 - 9 19
6.
Даллас
 0:0 Заявка 10 5 3 2 14 - 9 18
7.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 11 5 3 3 13 - 5 18
8.
Остин
 Заявка 11 5 3 3 16 - 10 18
9.
Спортинг Канзас-Сити
 2:0 Заявка 11 5 1 5 17 - 13 16
10.
Портленд Тимберс
 0:2 Заявка 10 4 3 3 14 - 10 15
11.
Миннесота Юнайтед
 2:0 Заявка 8 2 5 1 8 - 6 11
12.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 10 2 4 4 11 - 16 10
13.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 8 2 2 4 11 - 13 8
14.
Колорадо Рэпидс
 0:2 Заявка 9 0 5 4 5 - 9 5

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 11 10 1 0 21 - 7 31
2.
Коламбус Кру
 Заявка 11 8 2 1 29 - 11 26
3.
Нэшвилл
 2:0 Заявка 11 8 2 1 21 - 6 26
4.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 10 7 3 0 23 - 9 24
5.
Филадельфия Юнион
 Заявка 10 7 2 1 21 - 6 23
6.
ФК Монреаль
 0:1 Заявка 9 7 0 2 15 - 4 21
7.
Атланта Юнайтед
 Заявка 10 6 3 1 24 - 13 21
8.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 10 4 4 2 13 - 10 16
9.
Орландо Сити
 Заявка 11 4 4 3 14 - 12 16
10.
Нью-Йорк Сити
 1:0 Заявка 9 4 3 2 13 - 12 15
11.
Ди Си Юнайтед
 0:2 Заявка 10 4 3 3 18 - 12 15
12.
Торонто
 Заявка 11 3 6 2 11 - 10 15
13.
Интер Майами
 Заявка 10 4 1 5 13 - 13 13
14.
Шарлотт
 Заявка 10 3 4 3 13 - 15 13
15.
Чикаго Файр
 Заявка 9 2 6 1 14 - 13 12

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 11 6 2 3 15 - 15 20
2.
Сент-Луис Сити
 2:0 Заявка 9 4 1 4 13 - 14 13
3.
Лос-Анджелес
 0:0 Заявка 9 3 4 2 10 - 10 13
4.
Миннесота Юнайтед
 2:0 Заявка 11 4 1 6 11 - 18 13
5.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 9 3 2 4 11 - 13 11
6.
Даллас
 0:0 Заявка 10 2 3 5 7 - 13 9
7.
Колорадо Рэпидс
 0:2 Заявка 11 2 3 6 9 - 20 9
8.
Остин
 Заявка 9 2 2 5 9 - 18 8
9.
Спортинг Канзас-Сити
 2:0 Заявка 11 1 5 5 8 - 17 8
10.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 10 1 4 5 5 - 16 7
11.
Портленд Тимберс
 0:2 Заявка 11 1 4 6 8 - 19 7
12.
Ванкувер Уайткэпс
 0:2 Заявка 9 1 3 5 9 - 16 6
13.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 10 1 3 6 9 - 19 6
14.
Хьюстон Динамо
 Заявка 10 1 2 7 7 - 22 5

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Орландо Сити
 Заявка 9 4 3 2 14 - 11 15
2.
Цинциннати
 Заявка 9 3 4 2 11 - 14 13
3.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 10 3 4 3 12 - 16 13
4.
Нэшвилл
 2:0 Заявка 10 3 3 4 9 - 10 12
5.
Филадельфия Юнион
 Заявка 9 3 2 4 13 - 14 11
6.
Шарлотт
 Заявка 10 3 2 5 14 - 20 11
7.
Ди Си Юнайтед
 0:2 Заявка 11 3 2 6 11 - 16 11
8.
Чикаго Файр
 Заявка 11 3 2 6 12 - 18 11
9.
Нью-Йорк Сити
 1:0 Заявка 12 1 6 5 9 - 14 9
10.
Коламбус Кру
 Заявка 9 2 2 5 11 - 16 8
11.
Атланта Юнайтед
 Заявка 10 1 5 4 13 - 22 8
12.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 10 1 4 5 5 - 10 7
13.
ФК Монреаль
 0:1 Заявка 11 1 2 8 5 - 24 5
14.
Торонто
 Заявка 10 0 4 6 7 - 17 4
15.
Интер Майами
 Заявка 9 1 0 8 5 - 16 3
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Нэшвилл Мукхтар Хани 13 (7)
Лос-Анджелес Буанга Денис 11 (1)
Филадельфия Юнион Карранса Хулиан 10 (2)
Атланта Юнайтед Якумакис Георгиос 10
Даллас Феррейра Хесус 10
Весь список

Топ нарушителей
Нью-Йорк Ред Буллз Рейес Андрес 1 7
Атланта Юнайтед Ибарра Франко 1 7
Шарлотт Джонс Деррик 8
Сиэтл Саундерс Joao Paulo I 1 6
Чикаго Файр Герберс Фабиан 1 6
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 50'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 38'
      Смит Кайл сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      38'
      Г О О О О Л - Факундо Торрес бьет в цель!
    • Желтая карточка
      35'
      Янссон Робин получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      20'
      Суке Арно получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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