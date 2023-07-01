Тур: 1. Стадион: DRV PNK Stadium.
Позже
Прогноз на матч от Liveresult
24
Фрэй
Ян
32
Аллен
Ноа
41
Руис
Дэвид
24
Лима
Ник
13
Финлей
Итан
33
Вольфф
Оуэн
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Фрэй ЯнЗащитник
- Защитник
-
32 Аллен НоаЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
41 Руис ДэвидПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
55 Холл ТэйлорЗащитник
- Защитник
-
18 Невилл ХарвиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Мартино Херардо
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Лима НикЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Финлей ИтанПолузащитник
-
33 Вольфф ОуэнПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
20 Берсано МэттВратарь
-
11 Редес РодниПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
29 Брюин УиллНападающий
-
-
-
Главный тренер: Josh Wolff
История личных встреч
Интер Майами
Остин
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
7
0
Голов в среднем за матч
3.5
0
Среднее время на гол
25
0
Всего голов
7
3
Голов в среднем за матч
3.5
1.5
Тотал матчей
4.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
25
60
Бомбардиры внутри турнира
Интер Майами
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мартинес Хосеф
|4 (2)
|0.22
|Кампана Леонардо
|3
|0.17
|Тейлор Роберт
|2
|0.11
|Негри Франко
|1
|0.06
|Руис Дэвид
|1
|0.06
|Кривцов Сергей
|1
|0.06
|Арройо Диксон
|1
|0.06
|Жан Корентен
|1
|0.06
|Стефанелли Николас
|1
|0.06
|Боргелин Шанидер
|1
|0.06
|Фрэй Ян
|1
|0.06
|Мота Жеан
|0
|0
|Кремаски Бенджа
|0
|0
|Йедлин Деандре
|0
|0
|Писарро Родольфо
|0
|0
|Грегоре
|0
|0
Остин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Зардес Гьяси
|5
|0.26
|Галлахер Джон
|5
|0.26
|Дриусси Себастьян
|4
|0.21
|Финлей Итан
|3
|0.16
|Касканте Хулио
|2
|0.11
|Ригони Эмилиано
|1
|0.05
|Гэвин Вулфф
|1
|0.05
|Фагундес Диего
|1
|0.05
|Брюин Уилл
|1
|0.05
|Урути Максимилиано
|1
|0.05
|Даниэль Перейра
|0
|0
|Лундквист Адам
|0
|0
|Лима Ник
|0
|0
|Вяйсянен Лео
|0
|0
|Редес Родни
|0
|0
Карточки
Интер Майами
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Йедлин Деандре
|5
|0
|Негри Франко
|3
|1
|Руис Дэвид
|3
|1
|Кривцов Сергей
|3
|0
|Тейлор Роберт
|3
|0
|Маквей Кристофер
|3
|0
|Кампана Леонардо
|3
|0
|Фрэй Ян
|3
|0
|Кремаски Бенджа
|3
|0
|Миллер Камаль
|1
|1
|Жан Корентен
|2
|0
|Мартинес Хосеф
|1
|0
|Арройо Диксон
|1
|0
|Мота Жеан
|1
|0
|Писарро Родольфо
|1
|0
|Стефанелли Николас
|1
|0
|Дюк Брайс
|1
|0
|Робинсон Робби
|1
|0
|Аллен Ноа
|1
|0
|Невилл Харви
|1
|0
Остин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Даниэль Перейра
|5
|0
|Ринг Александр
|3
|0
|Касканте Хулио
|3
|0
|Вяйсянен Лео
|3
|0
|Лима Ник
|3
|0
|Галлахер Джон
|3
|0
|Редес Родни
|1
|1
|Урути Максимилиано
|2
|0
|Брюин Уилл
|1
|0
|Фагундес Диего
|1
|0
|Финлей Итан
|1
|0
|Зардес Гьяси
|1
|0
|Дриусси Себастьян
|1
|0
|Ригони Эмилиано
|1
|0
|Лундквист Адам
|1
|0
|Jhojan Valencia
|1
|0
|Гэвин Вулфф
|1
|0
|Sofiane Djeffal
|1
|0
|Вольфф Оуэн
|1
|0
Результаты матчей
Интер Майами
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Остин
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
9% (1)
64% (7)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
2
2
Волевые поражения
4
4
Интер Майами
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
67% (6)
0% (0)
Остин
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
Сухие победы
5
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
13
6
Волевые поражения
2
13
Интер Майами
66.7%
33.3%
12 побед 6 поражений
Первый тайм
44% (8)
33% (6)
22% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
50% (9)
17% (3)
Остин
33.3%
66.7%
5 побед 10 поражений
Первый тайм
16% (3)
53% (10)
32% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (4)
26% (5)
53% (10)
Сухие победы
7
1
Сухие поражения
2
7
Волевые победы
15
8
Волевые поражения
6
17
Голы по времени матча
Забито
12
8
5 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 3
11 Не забивали 14
1
8%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
4
33%
2
25%
31-45
2
17%
2
25%
46-60
1
8%
1
13%
61-75
4
33%
1
13%
76-90
Пропущено
12
17
5 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 8
0
0%
0
0%
1-15
4
33%
2
12%
16-30
1
8%
3
18%
31-45
1
8%
4
24%
46-60
1
8%
4
24%
61-75
5
42%
4
24%
76-90
Забито
7
16
3 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 6
13 Не забивали 10
1
14%
1
6%
1-15
0
0%
3
19%
16-30
2
29%
4
25%
31-45
1
14%
2
13%
46-60
1
14%
1
6%
61-75
2
29%
5
31%
76-90
Пропущено
14
10
8 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 6
2
14%
1
10%
1-15
1
7%
3
30%
16-30
5
36%
0
0%
31-45
4
29%
0
0%
46-60
2
14%
1
10%
61-75
0
0%
5
50%
76-90
Забито
19
24
8 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 9
6 Не забивали 5
2
11%
2
8%
1-15
0
0%
4
17%
16-30
6
32%
6
25%
31-45
3
16%
4
17%
46-60
2
11%
2
8%
61-75
6
32%
6
25%
76-90
Пропущено
26
27
13 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 18
12 Пропускали первыми 9
15 Не пропускали 14
2
8%
1
4%
1-15
5
19%
5
19%
16-30
6
23%
3
11%
31-45
5
19%
4
15%
46-60
3
12%
5
19%
61-75
5
19%
9
33%
76-90
Результаты последних матчей
Интер Майами
(20 матчей)
35%
65%
7 побед 0 ничьих 13 поражений
Филадельфия Юнион - Интер Майами 4:1 Нью-Инглэнд Революшн - Интер Майами 3:1 Бирмингем Легион - Интер Майами 0:1 Интер Майами - Ди Си Юнайтед 1:2
Интер Майами - Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 ФК Монреаль - Интер Майами 1:0 Интер Майами - Нэшвилл 2:1 Интер Майами - Орландо Сити 1:3 Нэшвилл - Интер Майами 2:1 Интер Майами - Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Интер Майами - Чарльстон Бэттери 1:0 Интер Майами - Атланта Юнайтед 2:1 Коламбус Кру - Интер Майами 1:2 Майами - Интер Майами 2:2 Хьюстон Динамо - Интер Майами 1:0 Интер Майами - Даллас 0:1 Цинциннати - Интер Майами 1:0 Интер Майами - Чикаго Файр 2:3 Торонто - Интер Майами 2:0 Нью-Йорк Сити - Интер Майами 1:0
Остин
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Остин - Хьюстон Динамо 3:0 Остин - Даллас 3:0 Спортинг Канзас-Сити - Остин 4:1 Остин - Реал Солт-Лейк 1:2
Остин - Миннесота Юнайтед 2:1 Хьюстон Динамо - Остин 2:1 Остин - Чикаго Файр 0:2 Остин - Торонто 1:0 Сиэтл Саундерс - Остин 1:2 Остин - Даллас 0:1 Остин - Нью-Мехико Юнайтед 2:0 Портленд Тимберс - Остин 2:2 Остин - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Остин 2:0 Остин - Ванкувер Уайткэпс 0:0 Лос-Анджелес - Остин 3:0 Остин - Колорадо Рэпидс 1:1 Хьюстон Динамо - Остин 2:0 Остин - Виолет 2:0 Реал Солт-Лейк - Остин 1:2
Результаты матчей
Интер Майами
Остин
Точный счет
0:1
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:0
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
Точное количество голов
2
5 раз 56%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
1
4 раза 36%
2
3 раза 27%
0
2 раза 18%
3
2 раза 18%
Точный счет
1:0
4 раза 44%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
1:2
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
Точное количество голов
0
5 раз 56%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%
0
3 раза 38%
2
3 раза 38%
1
2 раза 25%
Точный счет
1:0
4 раза 22%
2:0
3 раза 17%
2:1
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
1:3
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:2
3 раза 16%
3:0
3 раза 16%
1:0
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
Точное количество голов
0
7 раз 39%
2
6 раз 33%
1
5 раз 28%
2
6 раз 32%
1
6 раз 32%
0
5 раз 26%
3
2 раза 11%
Тоталы голов в матче
Интер Майами
Остин
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
92
54
56
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
45
Больше Меньше
53
18
35
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
117
Больше Меньше
145
612
811
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|18
|9
|5
|4
|28 - 19
|32
|2.
|Заявка
|19
|10
|2
|7
|37 - 24
|32
|3.
|Заявка
|20
|8
|5
|7
|24 - 18
|29
|4.
|Заявка
|19
|8
|3
|8
|24 - 25
|27
|5.
|Заявка
|20
|7
|6
|7
|23 - 26
|27
|6.
|Заявка
|20
|7
|6
|7
|25 - 31
|27
|7.
|Заявка
|19
|7
|5
|7
|21 - 22
|26
|8.
|Заявка
|18
|6
|7
|5
|30 - 23
|25
|9.
|Заявка
|19
|7
|4
|8
|24 - 27
|25
|10.
|Заявка
|20
|5
|7
|8
|22 - 27
|22
|11.
|Заявка
|18
|5
|6
|7
|17 - 24
|21
|12.
|Заявка
|21
|5
|6
|10
|23 - 30
|21
|13.
|Заявка
|18
|3
|6
|9
|16 - 29
|15
|14.
|Заявка
|19
|2
|8
|9
|14 - 27
|14
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|19
|13
|4
|2
|30 - 19
|43
|2.
|Заявка
|19
|10
|6
|3
|33 - 23
|36
|3.
|Заявка
|20
|10
|5
|5
|28 - 16
|35
|4.
|Заявка
|19
|10
|4
|5
|34 - 20
|34
|5.
|Заявка
|19
|9
|4
|6
|38 - 26
|31
|6.
|Заявка
|20
|7
|8
|5
|37 - 35
|29
|7.
|Заявка
|19
|7
|7
|5
|25 - 22
|28
|8.
|Заявка
|19
|8
|2
|9
|20 - 27
|26
|9.
|Заявка
|20
|7
|5
|8
|29 - 26
|26
|10.
|Заявка
|20
|6
|6
|8
|27 - 35
|24
|11.
|Заявка
|19
|5
|8
|6
|17 - 18
|23
|12.
|Заявка
|19
|5
|8
|6
|25 - 28
|23
|13.
|Заявка
|20
|4
|9
|7
|21 - 26
|21
|14.
|Заявка
|20
|3
|10
|7
|18 - 26
|19
|15.
|Заявка
|18
|5
|0
|13
|17 - 28
|15
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|17 - 3
|22
|2.
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|14 - 7
|21
|3.
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|18 - 9
|20
|4.
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|24 - 10
|19
|5.
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|21 - 9
|19
|6.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|13 - 5
|18
|7.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|16 - 10
|18
|8.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|14 - 9
|17
|9.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|14 - 10
|15
|10.
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|15 - 13
|13
|11.
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|11 - 16
|10
|12.
|Заявка
|7
|1
|5
|1
|6 - 6
|8
|13.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|11 - 13
|8
|14.
|Заявка
|9
|0
|5
|4
|5 - 9
|5
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|10
|0
|0
|19 - 5
|30
|2.
|Заявка
|10
|7
|3
|0
|23 - 9
|24
|3.
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|27 - 10
|23
|4.
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|21 - 6
|23
|5.
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|19 - 6
|23
|6.
|Заявка
|8
|7
|0
|1
|15 - 3
|21
|7.
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|24 - 13
|21
|8.
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|13 - 10
|16
|9.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|13 - 12
|15
|10.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|18 - 12
|15
|11.
|Заявка
|10
|3
|6
|1
|11 - 9
|15
|12.
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|11 - 11
|13
|13.
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|13 - 15
|13
|14.
|Заявка
|9
|4
|0
|5
|12 - 12
|12
|15.
|Заявка
|9
|2
|6
|1
|14 - 13
|12
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|14 - 15
|17
|2.
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|13 - 14
|13
|3.
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|11 - 18
|13
|4.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|10 - 10
|12
|5.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|11 - 13
|11
|6.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|7 - 13
|9
|7.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|9 - 18
|9
|8.
|Заявка
|11
|1
|5
|5
|8 - 17
|8
|9.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|8 - 17
|7
|10.
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|8 - 17
|7
|11.
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|5 - 16
|7
|12.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|9 - 14
|6
|13.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|9 - 19
|6
|14.
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|7 - 22
|5
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|14 - 11
|15
|2.
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|11 - 14
|13
|3.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|10 - 14
|12
|4.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|9 - 10
|12
|5.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|13 - 14
|11
|6.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|11 - 14
|11
|7.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|11 - 15
|11
|8.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|14 - 20
|11
|9.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|11 - 16
|8
|10.
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|13 - 22
|8
|11.
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|4 - 8
|7
|12.
|Заявка
|11
|0
|6
|5
|8 - 14
|6
|13.
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|5 - 24
|5
|14.
|Заявка
|10
|0
|4
|6
|7 - 17
|4
|15.
|Заявка
|9
|1
|0
|8
|5 - 16
|3
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Нэшвилл
|Мукхтар Хани
|13 (6)
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|11 (1)
|Филадельфия Юнион
|Карранса Хулиан
|10 (2)
|Атланта Юнайтед
|Якумакис Георгиос
|10
|Даллас
|Феррейра Хесус
|10
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Рейес Андрес
|1 7
|Атланта Юнайтед
|Ибарра Франко
|1 7
|Шарлотт
|Джонс Деррик
|8
|Сиэтл Саундерс
|Joao Paulo I
|1 6
|Чикаго Файр
|Герберс Фабиан
|1 6
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Интер Майами - Остин
Исход игры
Интер Майами
67.2% (80)
Ничья
15.1% (18)
Остин
17.6% (21)
Тотал 2.5
Больше
50% (56)
Меньше
50% (56)
Обе команды забьют
Да
61.61% (69)
Нет
38.39% (43)
Популярный счёт
2:1 Интер Майами
31.1% (37)
2:0 Интер Майами
16.8% (20)
1:1 Ничья
13.4% (16)
1:0 Интер Майами
11.8% (14)
1:2 Остин
8.4% (10)
0:1 Остин
4.2% (5)
1:3 Остин
2.5% (3)
3:0 Интер Майами
2.5% (3)
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