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США: МЛС
2023

Стадион: .
Интер Майами
 
Позже
Остин
Прогнозы 69
Интер Майами 73.9% (51)
X 8.7% (6)
Остин 17.4% (12)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Интер Майами
Ничья
Остин
2.64
3.65
2.80
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Интер Майами
Остин

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

ТМК
2:2
М
5:1

Голы

Всего голов

7
0

Голов в среднем за матч

3.5
0

Среднее время на гол

25
0

Всего голов

7
3

Голов в среднем за матч

3.5
1.5

Тотал матчей

4.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

25
60

Бомбардиры внутри турнира

Интер Майами
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мартинес Хосеф 4 (2) 0.22
Кампана Леонардо 3 0.17
Тейлор Роберт 2 0.11
Негри Франко 1 0.06
Руис Дэвид 1 0.06
Кривцов Сергей 1 0.06
Арройо Диксон 1 0.06
Жан Корентен 1 0.06
Стефанелли Николас 1 0.06
Боргелин Шанидер 1 0.06
Фрэй Ян 1 0.06
Мота Жеан 0 0
Кремаски Бенджа 0 0
Йедлин Деандре 0 0
Писарро Родольфо 0 0
Грегоре 0 0
Остин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зардес Гьяси 5 0.26
Галлахер Джон 5 0.26
Дриусси Себастьян 4 0.21
Финлей Итан 3 0.16
Касканте Хулио 2 0.11
Ригони Эмилиано 1 0.05
Гэвин Вулфф 1 0.05
Фагундес Диего 1 0.05
Брюин Уилл 1 0.05
Урути Максимилиано 1 0.05
Даниэль Перейра 0 0
Лундквист Адам 0 0
Лима Ник 0 0
Вяйсянен Лео 0 0
Редес Родни 0 0

Карточки

Интер Майами
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Йедлин Деандре 5 0
Негри Франко 3 1
Руис Дэвид 3 1
Кривцов Сергей 3 0
Тейлор Роберт 3 0
Маквей Кристофер 3 0
Кампана Леонардо 3 0
Фрэй Ян 3 0
Кремаски Бенджа 3 0
Миллер Камаль 1 1
Жан Корентен 2 0
Мартинес Хосеф 1 0
Арройо Диксон 1 0
Мота Жеан 1 0
Писарро Родольфо 1 0
Стефанелли Николас 1 0
Дюк Брайс 1 0
Робинсон Робби 1 0
Аллен Ноа 1 0
Невилл Харви 1 0
Остин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Даниэль Перейра 5 0
Ринг Александр 3 0
Касканте Хулио 3 0
Вяйсянен Лео 3 0
Лима Ник 3 0
Галлахер Джон 3 0
Редес Родни 1 1
Урути Максимилиано 2 0
Брюин Уилл 1 0
Фагундес Диего 1 0
Финлей Итан 1 0
Зардес Гьяси 1 0
Дриусси Себастьян 1 0
Ригони Эмилиано 1 0
Лундквист Адам 1 0
Jhojan Valencia 1 0
Гэвин Вулфф 1 0
Sofiane Djeffal 1 0
Вольфф Оуэн 1 0

Результаты матчей

Интер Майами
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Остин
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
9% (1)
64% (7)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

2
2

Волевые поражения

4
4
Интер Майами
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
67% (6)
0% (0)
Остин
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)

Сухие победы

5
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

13
6

Волевые поражения

2
13
Интер Майами
66.7%
33.3%
12 побед 6 поражений
Первый тайм
44% (8)
33% (6)
22% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
50% (9)
17% (3)
Остин
33.3%
66.7%
5 побед 10 поражений
Первый тайм
16% (3)
53% (10)
32% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (4)
26% (5)
53% (10)

Сухие победы

7
1

Сухие поражения

2
7

Волевые победы

15
8

Волевые поражения

6
17

Голы по времени матча

Забито

12
8
5 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 3
11 Не забивали 14
1
8%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
4
33%
2
25%
31-45
2
17%
2
25%
46-60
1
8%
1
13%
61-75
4
33%
1
13%
76-90

Пропущено

12
17
5 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 8
0
0%
0
0%
1-15
4
33%
2
12%
16-30
1
8%
3
18%
31-45
1
8%
4
24%
46-60
1
8%
4
24%
61-75
5
42%
4
24%
76-90

Забито

7
16
3 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 6
13 Не забивали 10
1
14%
1
6%
1-15
0
0%
3
19%
16-30
2
29%
4
25%
31-45
1
14%
2
13%
46-60
1
14%
1
6%
61-75
2
29%
5
31%
76-90

Пропущено

14
10
8 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 6
2
14%
1
10%
1-15
1
7%
3
30%
16-30
5
36%
0
0%
31-45
4
29%
0
0%
46-60
2
14%
1
10%
61-75
0
0%
5
50%
76-90

Забито

19
24
8 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 9
6 Не забивали 5
2
11%
2
8%
1-15
0
0%
4
17%
16-30
6
32%
6
25%
31-45
3
16%
4
17%
46-60
2
11%
2
8%
61-75
6
32%
6
25%
76-90

Пропущено

26
27
13 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 18
12 Пропускали первыми 9
15 Не пропускали 14
2
8%
1
4%
1-15
5
19%
5
19%
16-30
6
23%
3
11%
31-45
5
19%
4
15%
46-60
3
12%
5
19%
61-75
5
19%
9
33%
76-90

Результаты последних матчей

Интер Майами
(20 матчей)
35%
65%
7 побед 0 ничьих 13 поражений
Филадельфия Юнион - Интер Майами 4:1 Нью-Инглэнд Революшн - Интер Майами 3:1 Бирмингем Легион - Интер Майами 0:1 Интер Майами - Ди Си Юнайтед 1:2
Интер Майами - Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 ФК Монреаль - Интер Майами 1:0 Интер Майами - Нэшвилл 2:1 Интер Майами - Орландо Сити 1:3 Нэшвилл - Интер Майами 2:1 Интер Майами - Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Интер Майами - Чарльстон Бэттери 1:0 Интер Майами - Атланта Юнайтед 2:1 Коламбус Кру - Интер Майами 1:2 Майами - Интер Майами 2:2 Хьюстон Динамо - Интер Майами 1:0 Интер Майами - Даллас 0:1 Цинциннати - Интер Майами 1:0 Интер Майами - Чикаго Файр 2:3 Торонто - Интер Майами 2:0 Нью-Йорк Сити - Интер Майами 1:0
Остин
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Остин - Хьюстон Динамо 3:0 Остин - Даллас 3:0 Спортинг Канзас-Сити - Остин 4:1 Остин - Реал Солт-Лейк 1:2
Остин - Миннесота Юнайтед 2:1 Хьюстон Динамо - Остин 2:1 Остин - Чикаго Файр 0:2 Остин - Торонто 1:0 Сиэтл Саундерс - Остин 1:2 Остин - Даллас 0:1 Остин - Нью-Мехико Юнайтед 2:0 Портленд Тимберс - Остин 2:2 Остин - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Остин 2:0 Остин - Ванкувер Уайткэпс 0:0 Лос-Анджелес - Остин 3:0 Остин - Колорадо Рэпидс 1:1 Хьюстон Динамо - Остин 2:0 Остин - Виолет 2:0 Реал Солт-Лейк - Остин 1:2

Результаты матчей

Интер Майами
Остин

Точный счет

0:1
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:0
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%

Точное количество голов

2
5 раз 56%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
1
4 раза 36%
2
3 раза 27%
0
2 раза 18%
3
2 раза 18%

Точный счет

1:0
4 раза 44%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
1:2
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%

Точное количество голов

0
5 раз 56%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%
0
3 раза 38%
2
3 раза 38%
1
2 раза 25%

Точный счет

1:0
4 раза 22%
2:0
3 раза 17%
2:1
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
1:3
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:2
3 раза 16%
3:0
3 раза 16%
1:0
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%

Точное количество голов

0
7 раз 39%
2
6 раз 33%
1
5 раз 28%
2
6 раз 32%
1
6 раз 32%
0
5 раз 26%
3
2 раза 11%

Тоталы голов в матче

Интер Майами
Остин

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
9
2
5
4
1.5
5
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
5
0.5
Больше Меньше
5
3
1
8
1.5
3
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
7
0.5
Больше Меньше
14
5
6
12
1.5
8
11

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес
 Заявка 18 9 5 4 28 - 19 32
2.
Сент-Луис Сити
 Заявка 19 10 2 7 37 - 24 32
3.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 20 8 5 7 24 - 18 29
4.
Хьюстон Динамо
 Заявка 19 8 3 8 24 - 25 27
5.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 20 7 6 7 23 - 26 27
6.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 20 7 6 7 25 - 31 27
7.
Даллас
 Заявка 19 7 5 7 21 - 22 26
8.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 18 6 7 5 30 - 23 25
9.
Остин
 Заявка 19 7 4 8 24 - 27 25
10.
Портленд Тимберс
 Заявка 20 5 7 8 22 - 27 22
11.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 18 5 6 7 17 - 24 21
12.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 21 5 6 10 23 - 30 21
13.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 18 3 6 9 16 - 29 15
14.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 19 2 8 9 14 - 27 14

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 19 13 4 2 30 - 19 43
2.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 19 10 6 3 33 - 23 36
3.
Нэшвилл
 Заявка 20 10 5 5 28 - 16 35
4.
Филадельфия Юнион
 Заявка 19 10 4 5 34 - 20 34
5.
Коламбус Кру
 Заявка 19 9 4 6 38 - 26 31
6.
Атланта Юнайтед
 Заявка 20 7 8 5 37 - 35 29
7.
Орландо Сити
 Заявка 19 7 7 5 25 - 22 28
8.
ФК Монреаль
 Заявка 19 8 2 9 20 - 27 26
9.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 20 7 5 8 29 - 26 26
10.
Шарлотт
 Заявка 20 6 6 8 27 - 35 24
11.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 19 5 8 6 17 - 18 23
12.
Чикаго Файр
 Заявка 19 5 8 6 25 - 28 23
13.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 20 4 9 7 21 - 26 21
14.
Торонто
 Заявка 20 3 10 7 18 - 26 19
15.
Интер Майами
 Заявка 18 5 0 13 17 - 28 15

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хьюстон Динамо
 Заявка 9 7 1 1 17 - 3 22
2.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 10 6 3 1 14 - 7 21
3.
Лос-Анджелес
 Заявка 10 6 2 2 18 - 9 20
4.
Сент-Луис Сити
 Заявка 10 6 1 3 24 - 10 19
5.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 10 5 4 1 21 - 9 19
6.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 11 5 3 3 13 - 5 18
7.
Остин
 Заявка 11 5 3 3 16 - 10 18
8.
Даллас
 Заявка 9 5 2 2 14 - 9 17
9.
Портленд Тимберс
 Заявка 10 4 3 3 14 - 10 15
10.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 10 4 1 5 15 - 13 13
11.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 10 2 4 4 11 - 16 10
12.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 7 1 5 1 6 - 6 8
13.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 8 2 2 4 11 - 13 8
14.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 9 0 5 4 5 - 9 5

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 10 10 0 0 19 - 5 30
2.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 10 7 3 0 23 - 9 24
3.
Коламбус Кру
 Заявка 10 7 2 1 27 - 10 23
4.
Филадельфия Юнион
 Заявка 10 7 2 1 21 - 6 23
5.
Нэшвилл
 Заявка 10 7 2 1 19 - 6 23
6.
ФК Монреаль
 Заявка 8 7 0 1 15 - 3 21
7.
Атланта Юнайтед
 Заявка 10 6 3 1 24 - 13 21
8.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 10 4 4 2 13 - 10 16
9.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 9 4 3 2 13 - 12 15
10.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 10 4 3 3 18 - 12 15
11.
Торонто
 Заявка 10 3 6 1 11 - 9 15
12.
Орландо Сити
 Заявка 10 3 4 3 11 - 11 13
13.
Шарлотт
 Заявка 10 3 4 3 13 - 15 13
14.
Интер Майами
 Заявка 9 4 0 5 12 - 12 12
15.
Чикаго Файр
 Заявка 9 2 6 1 14 - 13 12

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 10 5 2 3 14 - 15 17
2.
Сент-Луис Сити
 Заявка 9 4 1 4 13 - 14 13
3.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 11 4 1 6 11 - 18 13
4.
Лос-Анджелес
 Заявка 8 3 3 2 10 - 10 12
5.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 9 3 2 4 11 - 13 11
6.
Даллас
 Заявка 10 2 3 5 7 - 13 9
7.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 10 2 3 5 9 - 18 9
8.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 11 1 5 5 8 - 17 8
9.
Остин
 Заявка 8 2 1 5 8 - 17 7
10.
Портленд Тимберс
 Заявка 10 1 4 5 8 - 17 7
11.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 10 1 4 5 5 - 16 7
12.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 8 1 3 4 9 - 14 6
13.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 10 1 3 6 9 - 19 6
14.
Хьюстон Динамо
 Заявка 10 1 2 7 7 - 22 5

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Орландо Сити
 Заявка 9 4 3 2 14 - 11 15
2.
Цинциннати
 Заявка 9 3 4 2 11 - 14 13
3.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 9 3 3 3 10 - 14 12
4.
Нэшвилл
 Заявка 10 3 3 4 9 - 10 12
5.
Филадельфия Юнион
 Заявка 9 3 2 4 13 - 14 11
6.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 10 3 2 5 11 - 14 11
7.
Чикаго Файр
 Заявка 10 3 2 5 11 - 15 11
8.
Шарлотт
 Заявка 10 3 2 5 14 - 20 11
9.
Коламбус Кру
 Заявка 9 2 2 5 11 - 16 8
10.
Атланта Юнайтед
 Заявка 10 1 5 4 13 - 22 8
11.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 9 1 4 4 4 - 8 7
12.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 11 0 6 5 8 - 14 6
13.
ФК Монреаль
 Заявка 11 1 2 8 5 - 24 5
14.
Торонто
 Заявка 10 0 4 6 7 - 17 4
15.
Интер Майами
 Заявка 9 1 0 8 5 - 16 3
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Нэшвилл Мукхтар Хани 13 (6)
Лос-Анджелес Буанга Денис 11 (1)
Филадельфия Юнион Карранса Хулиан 10 (2)
Атланта Юнайтед Якумакис Георгиос 10
Даллас Феррейра Хесус 10
Весь список

Топ нарушителей
Нью-Йорк Ред Буллз Рейес Андрес 1 7
Атланта Юнайтед Ибарра Франко 1 7
Шарлотт Джонс Деррик 8
Сиэтл Саундерс Joao Paulo I 1 6
Чикаго Файр Герберс Фабиан 1 6
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Интер Майами - Остин от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 1 июля 2023, осталось 2 дня 18 часов 17 минут.



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    • Прогнозы 69
    Интер Майами 73.9% (51)
    X 8.7% (6)
    Остин 17.4% (12)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Интер Майами
    Ничья
    Остин
    2.64
    3.65
    2.80
    Все Коэффициенты
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    Прогнозы на матч Интер Майами - Остин

    Исход игры
    Интер Майами
    73.5% (50)
    Ничья
    8.8% (6)
    Остин
    17.6% (12)
    Тотал 2.5
    Больше
    48.44% (31)
    Меньше
    51.56% (33)
    Обе команды забьют
    Да
    54.69% (35)
    Нет
    45.31% (29)
    Популярный счёт
    2:1 Интер Майами
    33.8% (23)
    2:0 Интер Майами
    22.1% (15)
    1:0 Интер Майами
    11.8% (8)
    1:1 Ничья
    7.4% (5)
    0:1 Остин
    5.9% (4)
    1:2 Остин
    4.4% (3)
    1:3 Остин
    2.9% (2)
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    Интер Майами
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