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США: МЛС
2023

Тур: 1. Стадион: .
Коламбус Кру
2:1
Конец матча
Нью-Йорк Ред Буллз
0'
1:0
19' Гол
Эрнандес Хуан
33' Желтая карточка
Эдельман Даниэль
1:1
38' Гол
Elias Manoel
2:1
62' Гол
Йебоа Яв
63' Желтая карточка
Patrick Schulte
2:1
65' Не забитый пенальти
Elias Manoel
72' Желтая карточка
Sean Zawadzki
82' Желтая карточка
Амайя Фрэнки
90' Желтая карточка
Карлос Мигел Коронел
90'+8
28
Patrick
Schulte
25
Sean
Zawadzki
31
Морейра
Стивен
18
Амундсен
Мальте
23
Mohamed
Farsi
14
Йебоа
Яв
20
Мэцан
Александру
6
Нэйджби
Дарлингтон
10
Селараян
Лукас
17
Кристиан
Рамирез
9
Эрнандес
Хуан
1
Карлос
Мигел
Коронел
17
Харпер
Кэмерон
4
Рейес
Андрес
15
Нилис
Шон
6
Данкан
Кайл
75
Эдельман
Даниэль
8
Амайя
Фрэнки
82
Лима
Лукас
II
21
Фернандес
Омир
74
Барлоу
Том
11
Elias
Manoel
Коламбус Кру
3-4-1-2
Нью-Йорк Ред Буллз
4-2-2-2

История личных встреч

Коламбус Кру
Нью-Йорк Ред Буллз

22 матча

77.3%
22.7%
3.5527136788005E-15%
17 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
59.1%
11 побед 13 ничьих 0 побед

Второй тайм

63.6%
18.2%
18.2%
14 побед 4 ничьи 0 побед

18 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 3 ничьи 15 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
0 побед 8 ничьих 8 побед

Второй тайм

44.4%
55.6%
0 побед 8 ничьих 14 побед

40 матчей

42.5%
20%
37.5%
17 побед 8 ничьих 15 побед

Первый тайм

27.5%
52.5%
20%
11 побед 21 ничья 8 побед

Второй тайм

35%
30%
35%
14 побед 12 ничьих 14 побед

История матчей

М
2:1
М
2:1
М
1:1
М
1:2
М
2:1
М
1:0
М
3:2
М
2:0
М
2:3
М
1:1
М
3:0
М
1:0
М
2:3
М
1:1
М
3:2
М
2:0
М
3:2
М
1:1
М
1:0
М
2:0
М
2:1
М
2:1
М
1:2
М
1:3
М
4:1
М
1:1
М
2:0
М
2:2
М
0:1
М
3:1
М
1:1
М
0:0
М
2:0
М
1:3
М
1:0
М
1:0
М
1:3
М
3:1
М
3:1
М
2:0

Голы

Всего голов

31
26

Голов в среднем за матч

1.55
1.3

Среднее время на гол

58
69

Всего голов

38
17

Голов в среднем за матч

1.9
0.85

Среднее время на гол

47
105

Всего голов

69
43

Голов в среднем за матч

1.73
1.08

Тотал матчей

2.5
39
Больше 98%
Меньше 3%
1
33
Больше 83%
Меньше 18%
7
21
Больше 53%
Меньше 48%
19
13
Больше 33%
Меньше 68%
27
6
Больше 15%
Меньше 85%
34

Среднее время на гол

52
83

Бомбардиры внутри турнира

Коламбус Кру
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Селараян Лукас 8 (2) 0.4
Кристиан Рамирез 7 0.35
Эрнандес Хуан 5 0.25
Моррис Эйдан 3 0.15
Йебоа Яв 3 0.15
Max Arfsten 2 0.1
Рассел-Роу Джейсен 2 0.1
Амундсен Мальте 2 0.1
Sean Zawadzki 2 0.1
Мэцан Александру 1 0.05
Нэйджби Дарлингтон 1 0.05
Медранда Джимми 1 0.05
Philip Quinton 1 0.05
Mohamed Farsi 0 0
Морейра Стивен 0 0
Will Sands 0 0
Нью-Йорк Ред Буллз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фернандес Омир 2 0.1
Барлоу Том 2 0.1
Elias Manoel 2 0.1
Рейес Андрес 2 0.1
Ванзейр Данте 2 0.1
Бёрк Кори 2 0.1
Амайя Фрэнки 2 0.1
Харпер Кэмерон 1 0.05
Кассерес Кристиан 1 0.05
Лима Лукас II 1 0.05
Эдельман Даниэль 1 0.05
Толкин Джон 0 0
Нилис Шон 0 0
Ronald Donkor 0 0

Карточки

Коламбус Кру
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Моррис Эйдан 4 0
Селараян Лукас 3 0
Морейра Стивен 3 0
Вальесилья Эксон 3 0
Нэйджби Дарлингтон 2 0
Эрнандес Хуан 2 0
Йебоа Яв 2 0
Дегенек Милош 2 0
Мэцан Александру 2 0
Амундсен Мальте 2 0
Sean Zawadzki 2 0
Philip Quinton 2 0
Patrick Schulte 2 0
Медранда Джимми 1 0
Кристиан Рамирез 1 0
Рассел-Роу Джейсен 1 0
Will Sands 1 0
Mohamed Farsi 1 0
Нью-Йорк Ред Буллз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рейес Андрес 7 1
Кассерес Кристиан 7 0
Данкан Кайл 6 0
Нилис Шон 6 0
Харпер Кэмерон 3 1
Бёрк Кори 3 0
Барлоу Том 3 0
Толкин Джон 3 0
Эдельман Даниэль 3 0
Карлос Мигел Коронел 2 0
Йервуд Дрю 2 0
Фернандес Омир 2 0
Амайя Фрэнки 2 0
Elias Manoel 2 0
Ванзейр Данте 1 0
Ндам Хассан 1 0
Нилис Дилан 1 0
Peter Stroud 1 0

Результаты матчей

Коламбус Кру
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
64% (7)
27% (3)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Нью-Йорк Ред Буллз
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

7
0

Волевые поражения

5
6
Коламбус Кру
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Нью-Йорк Ред Буллз
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

14
4

Волевые поражения

6
13
Коламбус Кру
81.3%
18.7%
13 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (10)
30% (6)
20% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (8)
35% (7)
25% (5)
Нью-Йорк Ред Буллз
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
25% (5)
40% (8)
35% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (4)
40% (8)
40% (8)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

1
6

Волевые победы

21
4

Волевые поражения

11
19

Голы по времени матча

Забито

29
7
16 В 1-м тайме 3
13 Во 2-м тайме 4
9 Забивали первыми 3
9 Не забивали 14
5
17%
0
0%
1-15
4
14%
1
14%
16-30
7
24%
2
29%
31-45
5
17%
2
29%
46-60
5
17%
1
14%
61-75
3
10%
1
14%
76-90

Пропущено

11
8
4 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 7
2
18%
1
13%
1-15
0
0%
3
38%
16-30
2
18%
1
13%
31-45
3
27%
1
13%
46-60
1
9%
1
13%
61-75
3
27%
1
13%
76-90

Забито

10
13
4 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 3
13 Не забивали 13
1
10%
0
0%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
3
30%
3
23%
31-45
4
40%
3
23%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
1
10%
6
46%
76-90

Пропущено

17
10
6 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 7
0
0%
1
10%
1-15
4
24%
3
30%
16-30
2
12%
2
20%
31-45
3
18%
1
10%
46-60
2
12%
2
20%
61-75
6
35%
1
10%
76-90

Забито

39
20
20 В 1-м тайме 7
19 Во 2-м тайме 13
14 Забивали первыми 6
2 Не забивали 7
6
15%
0
0%
1-15
4
10%
2
10%
16-30
10
26%
5
25%
31-45
9
23%
5
25%
46-60
6
15%
1
5%
61-75
4
10%
7
35%
76-90

Пропущено

28
18
10 В 1-м тайме 11
18 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 12
15 Не пропускали 14
2
7%
2
11%
1-15
4
14%
6
33%
16-30
4
14%
3
17%
31-45
6
21%
2
11%
46-60
3
11%
3
17%
61-75
9
32%
2
11%
76-90

Результаты последних матчей

Коламбус Кру
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Коламбус Кру - Нэшвилл 2:0 Нью-Йорк Сити - Коламбус Кру 1:1 Чикаго Файр - Коламбус Кру 1:2 Коламбус Кру - Шарлотт 4:2
Коламбус Кру - Колорадо Рэпидс 3:2 Нэшвилл - Коламбус Кру 3:1 Питтсбург Риверхаундз - Коламбус Кру 1:0 Цинциннати - Коламбус Кру 3:2 Коламбус Кру - Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Коламбус Кру - Орландо Сити 2:2 Лоудаун Юнайтед - Коламбус Кру 1:5 Коламбус Кру - Интер Майами 1:2 Коламбус Кру - Инди Илевен 1:0 Шарлотт - Коламбус Кру 1:0 Коламбус Кру - Нью-Инглэнд Революшн 1:1 Ди Си Юнайтед - Коламбус Кру 0:2 Коламбус Кру - Реал Солт-Лейк 4:0 Коламбус Кру - Атланта Юнайтед 6:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Коламбус Кру 2:1 Торонто - Коламбус Кру 1:1
Нью-Йорк Ред Буллз
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Нью-Йорк Ред Буллз - Атланта Юнайтед 4:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Шарлотт 2:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Орландо Сити 0:3 Интер Майами - Нью-Йорк Ред Буллз 0:1
Сиэтл Саундерс - Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Цинциннати 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз - ФК Монреаль 2:1 Торонто - Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Йорк Сити 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Ди Си Юнайтед 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Филадельфия Юнион 0:1 Чикаго Файр - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 ФК Монреаль - Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Хьюстон Динамо 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Атланта Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Шарлотт - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Коламбус Кру 2:1 Миннесота Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Нэшвилл 0:0

Результаты матчей

Коламбус Кру
Нью-Йорк Ред Буллз

Точный счет

2:0
3 раза 27%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
6:1
1 раз 9%
1:1
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%

Точное количество голов

2
5 раз 45%
1
2 раза 18%
4
2 раза 18%
3
1 раз 9%
6
1 раз 9%
0
3 раза 30%
1
3 раза 30%
2
3 раза 30%
4
1 раз 10%

Точный счет

1:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
1:0
3 раза 30%
1:1
3 раза 30%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%

Точное количество голов

1
5 раз 56%
2
3 раза 33%
0
1 раз 11%
0
5 раз 50%
1
5 раз 50%

Точный счет

1:1
3 раза 15%
2:0
3 раза 15%
1:2
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
3:2
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
6:1
1 раз 5%
1:1
5 раз 25%
1:0
4 раза 20%
2:1
3 раза 15%
0:0
2 раза 10%
0:1
2 раза 10%
0:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%

Точное количество голов

2
8 раз 40%
1
7 раз 35%
4
2 раза 10%
0
1 раз 5%
3
1 раз 5%
6
1 раз 5%
0
8 раз 40%
1
8 раз 40%
2
3 раза 15%
4
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Коламбус Кру
Нью-Йорк Ред Буллз

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
1.5
Больше Меньше
4
6
4
7
2.5
1
9
3
8
3.5
1
9
1
10
4.5
1
10
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
5
5
3
6
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
1
0.5
Больше Меньше
12
8
12
8
1.5
4
16
4
16
2.5
1
19
3
17
3.5
1
19
1
19
4.5
1
19
5.5

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сент-Луис Сити
 2:0 Заявка 20 11 2 7 39 - 24 35
2.
Лос-Анджелес
 0:0 Заявка 19 9 6 4 28 - 19 33
3.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 21 8 6 7 26 - 31 30
4.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 20 8 5 7 24 - 18 29
5.
Хьюстон Динамо
 Заявка 19 8 3 8 24 - 25 27
6.
Даллас
 0:0 Заявка 20 7 6 7 21 - 22 27
7.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 20 7 6 7 23 - 26 27
8.
Остин
 Заявка 20 7 5 8 25 - 28 26
9.
Ванкувер Уайткэпс
 0:2 Заявка 19 6 7 6 30 - 25 25
10.
Миннесота Юнайтед
 2:0 Заявка 19 6 6 7 19 - 24 24
11.
Спортинг Канзас-Сити
 2:0 Заявка 22 6 6 10 25 - 30 24
12.
Портленд Тимберс
 0:2 Заявка 21 5 7 9 22 - 29 22
13.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 18 3 6 9 16 - 29 15
14.
Колорадо Рэпидс
 0:2 Заявка 20 2 8 10 14 - 29 14

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 20 13 5 2 32 - 21 44
2.
Нэшвилл
 2:0 Заявка 21 11 5 5 30 - 16 38
3.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 20 10 7 3 35 - 25 37
4.
Филадельфия Юнион
 Заявка 19 10 4 5 34 - 20 34
5.
Коламбус Кру
 Заявка 20 10 4 6 40 - 27 34
6.
Орландо Сити
 Заявка 20 8 7 5 28 - 23 31
7.
Атланта Юнайтед
 Заявка 20 7 8 5 37 - 35 29
8.
ФК Монреаль
 0:1 Заявка 20 8 2 10 20 - 28 26
9.
Ди Си Юнайтед
 0:2 Заявка 21 7 5 9 29 - 28 26
10.
Шарлотт
 Заявка 20 6 6 8 27 - 35 24
11.
Нью-Йорк Сити
 1:0 Заявка 21 5 9 7 22 - 26 24
12.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 20 5 8 7 18 - 20 23
13.
Чикаго Файр
 Заявка 20 5 8 7 26 - 31 23
14.
Торонто
 Заявка 21 3 10 8 18 - 27 19
15.
Интер Майами
 Заявка 19 5 1 13 18 - 29 16

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хьюстон Динамо
 Заявка 9 7 1 1 17 - 3 22
2.
Сент-Луис Сити
 2:0 Заявка 11 7 1 3 26 - 10 22
3.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 10 6 3 1 14 - 7 21
4.
Лос-Анджелес
 0:0 Заявка 10 6 2 2 18 - 9 20
5.
Ванкувер Уайткэпс
 0:2 Заявка 10 5 4 1 21 - 9 19
6.
Даллас
 0:0 Заявка 10 5 3 2 14 - 9 18
7.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 11 5 3 3 13 - 5 18
8.
Остин
 Заявка 11 5 3 3 16 - 10 18
9.
Спортинг Канзас-Сити
 2:0 Заявка 11 5 1 5 17 - 13 16
10.
Портленд Тимберс
 0:2 Заявка 10 4 3 3 14 - 10 15
11.
Миннесота Юнайтед
 2:0 Заявка 8 2 5 1 8 - 6 11
12.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 10 2 4 4 11 - 16 10
13.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 8 2 2 4 11 - 13 8
14.
Колорадо Рэпидс
 0:2 Заявка 9 0 5 4 5 - 9 5

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 11 10 1 0 21 - 7 31
2.
Коламбус Кру
 Заявка 11 8 2 1 29 - 11 26
3.
Нэшвилл
 2:0 Заявка 11 8 2 1 21 - 6 26
4.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 10 7 3 0 23 - 9 24
5.
Филадельфия Юнион
 Заявка 10 7 2 1 21 - 6 23
6.
ФК Монреаль
 0:1 Заявка 9 7 0 2 15 - 4 21
7.
Атланта Юнайтед
 Заявка 10 6 3 1 24 - 13 21
8.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 10 4 4 2 13 - 10 16
9.
Орландо Сити
 Заявка 11 4 4 3 14 - 12 16
10.
Нью-Йорк Сити
 1:0 Заявка 9 4 3 2 13 - 12 15
11.
Ди Си Юнайтед
 0:2 Заявка 10 4 3 3 18 - 12 15
12.
Торонто
 Заявка 11 3 6 2 11 - 10 15
13.
Интер Майами
 Заявка 10 4 1 5 13 - 13 13
14.
Шарлотт
 Заявка 10 3 4 3 13 - 15 13
15.
Чикаго Файр
 Заявка 9 2 6 1 14 - 13 12

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 11 6 2 3 15 - 15 20
2.
Сент-Луис Сити
 2:0 Заявка 9 4 1 4 13 - 14 13
3.
Лос-Анджелес
 0:0 Заявка 9 3 4 2 10 - 10 13
4.
Миннесота Юнайтед
 2:0 Заявка 11 4 1 6 11 - 18 13
5.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 9 3 2 4 11 - 13 11
6.
Даллас
 0:0 Заявка 10 2 3 5 7 - 13 9
7.
Колорадо Рэпидс
 0:2 Заявка 11 2 3 6 9 - 20 9
8.
Остин
 Заявка 9 2 2 5 9 - 18 8
9.
Спортинг Канзас-Сити
 2:0 Заявка 11 1 5 5 8 - 17 8
10.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 10 1 4 5 5 - 16 7
11.
Портленд Тимберс
 0:2 Заявка 11 1 4 6 8 - 19 7
12.
Ванкувер Уайткэпс
 0:2 Заявка 9 1 3 5 9 - 16 6
13.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 10 1 3 6 9 - 19 6
14.
Хьюстон Динамо
 Заявка 10 1 2 7 7 - 22 5

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Орландо Сити
 Заявка 9 4 3 2 14 - 11 15
2.
Цинциннати
 Заявка 9 3 4 2 11 - 14 13
3.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 10 3 4 3 12 - 16 13
4.
Нэшвилл
 2:0 Заявка 10 3 3 4 9 - 10 12
5.
Филадельфия Юнион
 Заявка 9 3 2 4 13 - 14 11
6.
Шарлотт
 Заявка 10 3 2 5 14 - 20 11
7.
Ди Си Юнайтед
 0:2 Заявка 11 3 2 6 11 - 16 11
8.
Чикаго Файр
 Заявка 11 3 2 6 12 - 18 11
9.
Нью-Йорк Сити
 1:0 Заявка 12 1 6 5 9 - 14 9
10.
Коламбус Кру
 Заявка 9 2 2 5 11 - 16 8
11.
Атланта Юнайтед
 Заявка 10 1 5 4 13 - 22 8
12.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 10 1 4 5 5 - 10 7
13.
ФК Монреаль
 0:1 Заявка 11 1 2 8 5 - 24 5
14.
Торонто
 Заявка 10 0 4 6 7 - 17 4
15.
Интер Майами
 Заявка 9 1 0 8 5 - 16 3
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Нэшвилл Мукхтар Хани 13 (7)
Лос-Анджелес Буанга Денис 11 (1)
Филадельфия Юнион Карранса Хулиан 10 (2)
Атланта Юнайтед Якумакис Георгиос 10
Даллас Феррейра Хесус 10
Весь список

Топ нарушителей
Нью-Йорк Ред Буллз Рейес Андрес 1 7
Атланта Юнайтед Ибарра Франко 1 7
Шарлотт Джонс Деррик 8
Сиэтл Саундерс Joao Paulo I 1 6
Чикаго Файр Герберс Фабиан 1 6
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Описание гола
      62'
      Г О О О О Л - Йебоа Яв бьет в цель!
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 46'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 38'
      Фернандес Омир сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      38'
      Г О О О О Л - Элиас Маноел бьет в цель!
    • Желтая карточка
      33'
      Daniel Edelman получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      23'
      Рейес Андрес получил желтую карточку от судьи
    • 19'
      Мэцан Александру сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      19'
      Г О О О О Л - Эрнандес Хуан бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Прогноз на матч от Liveresult
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    Где смотреть матч Коламбус Кру 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз онлайн

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