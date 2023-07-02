Тур: 1. Стадион: Lower.com Field.
2:1
Конец матча
0'
1:0
19' ГолЭрнандес Хуан
33' Желтая карточкаЭдельман Даниэль
1:1
38' ГолElias Manoel
2:1
62' ГолЙебоа Яв
63' Желтая карточкаPatrick Schulte
2:1
65' Не забитый пенальтиElias Manoel
72' Желтая карточкаSean Zawadzki
82' Желтая карточкаАмайя Фрэнки
90' Желтая карточкаКарлос Мигел Коронел
90'+8
Ход матча
19'
33'
38'
1:1
62'
2:1
63'
65'
2:1
72'
79'
82'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
14
Йебоа
Яв
15
Нилис
Шон
74
Барлоу
Том
11
Elias
Manoel
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Йебоа ЯвЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
24 Буш ИвенВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Диас ЛуисПолузащитник
-
27 Max Arfsten
-
-
Главный тренер: Wilfried Nancy
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Нилис ШонЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
82 Лима ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
-
74 Барлоу ТомНападающий
-
11 Elias ManoelНападающий
- Запасные игроки
-
18 Мира РайанВратарь
-
98 Ндам ХассанЗащитник
- Полузащитник
-
16 Йервуд ДрюПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Troy Lesesne
История личных встреч
Коламбус Кру
Нью-Йорк Ред Буллз
22 матча
77.3%
22.7%
3.5527136788005E-15%
17 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
59.1%
11 побед 13 ничьих 0 побед
Второй тайм
63.6%
18.2%
18.2%
14 побед 4 ничьи 0 побед
18 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 3 ничьи 15 побед
Первый тайм
44.4%
55.6%
0 побед 8 ничьих 8 побед
Второй тайм
44.4%
55.6%
0 побед 8 ничьих 14 побед
40 матчей
42.5%
20%
37.5%
17 побед 8 ничьих 15 побед
Первый тайм
27.5%
52.5%
20%
11 побед 21 ничья 8 побед
Второй тайм
35%
30%
35%
14 побед 12 ничьих 14 побед
История матчей
Голы
Всего голов
31
26
Голов в среднем за матч
1.55
1.3
Среднее время на гол
58
69
Всего голов
38
17
Голов в среднем за матч
1.9
0.85
Среднее время на гол
47
105
Всего голов
69
43
Голов в среднем за матч
1.73
1.08
Тотал матчей
2.5
39
Больше 98%
Меньше 3%
1
33
Больше 83%
Меньше 18%
7
21
Больше 53%
Меньше 48%
19
13
Больше 33%
Меньше 68%
27
6
Больше 15%
Меньше 85%
34
Среднее время на гол
52
83
Бомбардиры внутри турнира
Коламбус Кру
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Селараян Лукас
|8 (2)
|0.4
|Кристиан Рамирез
|7
|0.35
|Эрнандес Хуан
|5
|0.25
|Моррис Эйдан
|3
|0.15
|Йебоа Яв
|3
|0.15
|Max Arfsten
|2
|0.1
|Рассел-Роу Джейсен
|2
|0.1
|Амундсен Мальте
|2
|0.1
|Sean Zawadzki
|2
|0.1
|Мэцан Александру
|1
|0.05
|Нэйджби Дарлингтон
|1
|0.05
|Медранда Джимми
|1
|0.05
|Philip Quinton
|1
|0.05
|Mohamed Farsi
|0
|0
|Морейра Стивен
|0
|0
|Will Sands
|0
|0
Нью-Йорк Ред Буллз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фернандес Омир
|2
|0.1
|Барлоу Том
|2
|0.1
|Elias Manoel
|2
|0.1
|Рейес Андрес
|2
|0.1
|Ванзейр Данте
|2
|0.1
|Бёрк Кори
|2
|0.1
|Амайя Фрэнки
|2
|0.1
|Харпер Кэмерон
|1
|0.05
|Кассерес Кристиан
|1
|0.05
|Лима Лукас II
|1
|0.05
|Эдельман Даниэль
|1
|0.05
|Толкин Джон
|0
|0
|Нилис Шон
|0
|0
|Ronald Donkor
|0
|0
Карточки
Коламбус Кру
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Моррис Эйдан
|4
|0
|Селараян Лукас
|3
|0
|Морейра Стивен
|3
|0
|Вальесилья Эксон
|3
|0
|Нэйджби Дарлингтон
|2
|0
|Эрнандес Хуан
|2
|0
|Йебоа Яв
|2
|0
|Дегенек Милош
|2
|0
|Мэцан Александру
|2
|0
|Амундсен Мальте
|2
|0
|Sean Zawadzki
|2
|0
|Philip Quinton
|2
|0
|Patrick Schulte
|2
|0
|Медранда Джимми
|1
|0
|Кристиан Рамирез
|1
|0
|Рассел-Роу Джейсен
|1
|0
|Will Sands
|1
|0
|Mohamed Farsi
|1
|0
Нью-Йорк Ред Буллз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рейес Андрес
|7
|1
|Кассерес Кристиан
|7
|0
|Данкан Кайл
|6
|0
|Нилис Шон
|6
|0
|Харпер Кэмерон
|3
|1
|Бёрк Кори
|3
|0
|Барлоу Том
|3
|0
|Толкин Джон
|3
|0
|Эдельман Даниэль
|3
|0
|Карлос Мигел Коронел
|2
|0
|Йервуд Дрю
|2
|0
|Фернандес Омир
|2
|0
|Амайя Фрэнки
|2
|0
|Elias Manoel
|2
|0
|Ванзейр Данте
|1
|0
|Ндам Хассан
|1
|0
|Нилис Дилан
|1
|0
|Peter Stroud
|1
|0
Результаты матчей
Коламбус Кру
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
64% (7)
27% (3)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Нью-Йорк Ред Буллз
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
7
0
Волевые поражения
5
6
Коламбус Кру
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Нью-Йорк Ред Буллз
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
14
4
Волевые поражения
6
13
Коламбус Кру
81.3%
18.7%
13 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (10)
30% (6)
20% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (8)
35% (7)
25% (5)
Нью-Йорк Ред Буллз
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
25% (5)
40% (8)
35% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (4)
40% (8)
40% (8)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
1
6
Волевые победы
21
4
Волевые поражения
11
19
Голы по времени матча
Забито
29
7
16 В 1-м тайме 3
13 Во 2-м тайме 4
9 Забивали первыми 3
9 Не забивали 14
5
17%
0
0%
1-15
4
14%
1
14%
16-30
7
24%
2
29%
31-45
5
17%
2
29%
46-60
5
17%
1
14%
61-75
3
10%
1
14%
76-90
Пропущено
11
8
4 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 7
2
18%
1
13%
1-15
0
0%
3
38%
16-30
2
18%
1
13%
31-45
3
27%
1
13%
46-60
1
9%
1
13%
61-75
3
27%
1
13%
76-90
Забито
10
13
4 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 3
13 Не забивали 13
1
10%
0
0%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
3
30%
3
23%
31-45
4
40%
3
23%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
1
10%
6
46%
76-90
Пропущено
17
10
6 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 7
0
0%
1
10%
1-15
4
24%
3
30%
16-30
2
12%
2
20%
31-45
3
18%
1
10%
46-60
2
12%
2
20%
61-75
6
35%
1
10%
76-90
Забито
39
20
20 В 1-м тайме 7
19 Во 2-м тайме 13
14 Забивали первыми 6
2 Не забивали 7
6
15%
0
0%
1-15
4
10%
2
10%
16-30
10
26%
5
25%
31-45
9
23%
5
25%
46-60
6
15%
1
5%
61-75
4
10%
7
35%
76-90
Пропущено
28
18
10 В 1-м тайме 11
18 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 12
15 Не пропускали 14
2
7%
2
11%
1-15
4
14%
6
33%
16-30
4
14%
3
17%
31-45
6
21%
2
11%
46-60
3
11%
3
17%
61-75
9
32%
2
11%
76-90
Результаты последних матчей
Коламбус Кру
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Коламбус Кру - Нэшвилл 2:0 Нью-Йорк Сити - Коламбус Кру 1:1 Чикаго Файр - Коламбус Кру 1:2 Коламбус Кру - Шарлотт 4:2
Коламбус Кру - Колорадо Рэпидс 3:2 Нэшвилл - Коламбус Кру 3:1 Питтсбург Риверхаундз - Коламбус Кру 1:0 Цинциннати - Коламбус Кру 3:2 Коламбус Кру - Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Коламбус Кру - Орландо Сити 2:2 Лоудаун Юнайтед - Коламбус Кру 1:5 Коламбус Кру - Интер Майами 1:2 Коламбус Кру - Инди Илевен 1:0 Шарлотт - Коламбус Кру 1:0 Коламбус Кру - Нью-Инглэнд Революшн 1:1 Ди Си Юнайтед - Коламбус Кру 0:2 Коламбус Кру - Реал Солт-Лейк 4:0 Коламбус Кру - Атланта Юнайтед 6:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Коламбус Кру 2:1 Торонто - Коламбус Кру 1:1
Нью-Йорк Ред Буллз
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Нью-Йорк Ред Буллз - Атланта Юнайтед 4:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Шарлотт 2:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Орландо Сити 0:3 Интер Майами - Нью-Йорк Ред Буллз 0:1
Сиэтл Саундерс - Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Цинциннати 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз - ФК Монреаль 2:1 Торонто - Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Йорк Сити 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Ди Си Юнайтед 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Филадельфия Юнион 0:1 Чикаго Файр - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 ФК Монреаль - Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Хьюстон Динамо 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Атланта Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Шарлотт - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Коламбус Кру 2:1 Миннесота Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Нэшвилл 0:0
Результаты матчей
Коламбус Кру
Нью-Йорк Ред Буллз
Точный счет
2:0
3 раза 27%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
6:1
1 раз 9%
1:1
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
Точное количество голов
2
5 раз 45%
1
2 раза 18%
4
2 раза 18%
3
1 раз 9%
6
1 раз 9%
0
3 раза 30%
1
3 раза 30%
2
3 раза 30%
4
1 раз 10%
Точный счет
1:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
1:0
3 раза 30%
1:1
3 раза 30%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
Точное количество голов
1
5 раз 56%
2
3 раза 33%
0
1 раз 11%
0
5 раз 50%
1
5 раз 50%
Точный счет
1:1
3 раза 15%
2:0
3 раза 15%
1:2
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
3:2
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
6:1
1 раз 5%
1:1
5 раз 25%
1:0
4 раза 20%
2:1
3 раза 15%
0:0
2 раза 10%
0:1
2 раза 10%
0:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
Точное количество голов
2
8 раз 40%
1
7 раз 35%
4
2 раза 10%
0
1 раз 5%
3
1 раз 5%
6
1 раз 5%
0
8 раз 40%
1
8 раз 40%
2
3 раза 15%
4
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Коламбус Кру
Нью-Йорк Ред Буллз
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
46
47
19
38
19
110
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
55
36
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
191
Больше Меньше
128
128
416
416
119
317
119
119
119
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0 Заявка
|20
|11
|2
|7
|39 - 24
|35
|2.
|0:0 Заявка
|19
|9
|6
|4
|28 - 19
|33
|3.
|Заявка
|21
|8
|6
|7
|26 - 31
|30
|4.
|Заявка
|20
|8
|5
|7
|24 - 18
|29
|5.
|Заявка
|19
|8
|3
|8
|24 - 25
|27
|6.
|0:0 Заявка
|20
|7
|6
|7
|21 - 22
|27
|7.
|Заявка
|20
|7
|6
|7
|23 - 26
|27
|8.
|Заявка
|20
|7
|5
|8
|25 - 28
|26
|9.
|0:2 Заявка
|19
|6
|7
|6
|30 - 25
|25
|10.
|2:0 Заявка
|19
|6
|6
|7
|19 - 24
|24
|11.
|2:0 Заявка
|22
|6
|6
|10
|25 - 30
|24
|12.
|0:2 Заявка
|21
|5
|7
|9
|22 - 29
|22
|13.
|Заявка
|18
|3
|6
|9
|16 - 29
|15
|14.
|0:2 Заявка
|20
|2
|8
|10
|14 - 29
|14
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|20
|13
|5
|2
|32 - 21
|44
|2.
|2:0 Заявка
|21
|11
|5
|5
|30 - 16
|38
|3.
|Заявка
|20
|10
|7
|3
|35 - 25
|37
|4.
|Заявка
|19
|10
|4
|5
|34 - 20
|34
|5.
|Заявка
|20
|10
|4
|6
|40 - 27
|34
|6.
|Заявка
|20
|8
|7
|5
|28 - 23
|31
|7.
|Заявка
|20
|7
|8
|5
|37 - 35
|29
|8.
|0:1 Заявка
|20
|8
|2
|10
|20 - 28
|26
|9.
|0:2 Заявка
|21
|7
|5
|9
|29 - 28
|26
|10.
|Заявка
|20
|6
|6
|8
|27 - 35
|24
|11.
|1:0 Заявка
|21
|5
|9
|7
|22 - 26
|24
|12.
|Заявка
|20
|5
|8
|7
|18 - 20
|23
|13.
|Заявка
|20
|5
|8
|7
|26 - 31
|23
|14.
|Заявка
|21
|3
|10
|8
|18 - 27
|19
|15.
|Заявка
|19
|5
|1
|13
|18 - 29
|16
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|17 - 3
|22
|2.
|2:0 Заявка
|11
|7
|1
|3
|26 - 10
|22
|3.
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|14 - 7
|21
|4.
|0:0 Заявка
|10
|6
|2
|2
|18 - 9
|20
|5.
|0:2 Заявка
|10
|5
|4
|1
|21 - 9
|19
|6.
|0:0 Заявка
|10
|5
|3
|2
|14 - 9
|18
|7.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|13 - 5
|18
|8.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|16 - 10
|18
|9.
|2:0 Заявка
|11
|5
|1
|5
|17 - 13
|16
|10.
|0:2 Заявка
|10
|4
|3
|3
|14 - 10
|15
|11.
|2:0 Заявка
|8
|2
|5
|1
|8 - 6
|11
|12.
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|11 - 16
|10
|13.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|11 - 13
|8
|14.
|0:2 Заявка
|9
|0
|5
|4
|5 - 9
|5
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|10
|1
|0
|21 - 7
|31
|2.
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|29 - 11
|26
|3.
|2:0 Заявка
|11
|8
|2
|1
|21 - 6
|26
|4.
|Заявка
|10
|7
|3
|0
|23 - 9
|24
|5.
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|21 - 6
|23
|6.
|0:1 Заявка
|9
|7
|0
|2
|15 - 4
|21
|7.
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|24 - 13
|21
|8.
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|13 - 10
|16
|9.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|14 - 12
|16
|10.
|1:0 Заявка
|9
|4
|3
|2
|13 - 12
|15
|11.
|0:2 Заявка
|10
|4
|3
|3
|18 - 12
|15
|12.
|Заявка
|11
|3
|6
|2
|11 - 10
|15
|13.
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|13 - 13
|13
|14.
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|13 - 15
|13
|15.
|Заявка
|9
|2
|6
|1
|14 - 13
|12
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|15 - 15
|20
|2.
|2:0 Заявка
|9
|4
|1
|4
|13 - 14
|13
|3.
|0:0 Заявка
|9
|3
|4
|2
|10 - 10
|13
|4.
|2:0 Заявка
|11
|4
|1
|6
|11 - 18
|13
|5.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|11 - 13
|11
|6.
|0:0 Заявка
|10
|2
|3
|5
|7 - 13
|9
|7.
|0:2 Заявка
|11
|2
|3
|6
|9 - 20
|9
|8.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|9 - 18
|8
|9.
|2:0 Заявка
|11
|1
|5
|5
|8 - 17
|8
|10.
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|5 - 16
|7
|11.
|0:2 Заявка
|11
|1
|4
|6
|8 - 19
|7
|12.
|0:2 Заявка
|9
|1
|3
|5
|9 - 16
|6
|13.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|9 - 19
|6
|14.
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|7 - 22
|5
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|14 - 11
|15
|2.
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|11 - 14
|13
|3.
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|12 - 16
|13
|4.
|2:0 Заявка
|10
|3
|3
|4
|9 - 10
|12
|5.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|13 - 14
|11
|6.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|14 - 20
|11
|7.
|0:2 Заявка
|11
|3
|2
|6
|11 - 16
|11
|8.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|12 - 18
|11
|9.
|1:0 Заявка
|12
|1
|6
|5
|9 - 14
|9
|10.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|11 - 16
|8
|11.
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|13 - 22
|8
|12.
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|5 - 10
|7
|13.
|0:1 Заявка
|11
|1
|2
|8
|5 - 24
|5
|14.
|Заявка
|10
|0
|4
|6
|7 - 17
|4
|15.
|Заявка
|9
|1
|0
|8
|5 - 16
|3
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Нэшвилл
|Мукхтар Хани
|13 (7)
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|11 (1)
|Филадельфия Юнион
|Карранса Хулиан
|10 (2)
|Атланта Юнайтед
|Якумакис Георгиос
|10
|Даллас
|Феррейра Хесус
|10
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Рейес Андрес
|1 7
|Атланта Юнайтед
|Ибарра Франко
|1 7
|Шарлотт
|Джонс Деррик
|8
|Сиэтл Саундерс
|Joao Paulo I
|1 6
|Чикаго Файр
|Герберс Фабиан
|1 6