Тур: 1. Стадион: БМО Филд.
0:1
Конец матча
0'
21' Желтая карточкаМабика Айме
86' Желтая карточкаIlijah Paul
0:1
90' ГолДжулио Андерсон
90'+5
Ход матча
21'
86'
90'
0:1
Прогноз на матч от Liveresult
27
О'Нил
Шейн
18
Макмат
Зак
25
Emeka
Eneli
15
Глэд
Джастин
26
Луна
Диего
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
27 О'Нил ШейнЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
20 Акинола АйоНападающий
- Нападающий
-
90 Luka Gavran
-
29 Deandre Kerr
-
-
83 Hugo Mbongue
-
-
-
Главный тренер: Терри Данфилд
- Основной состав
-
18 Макмат ЗакВратарь
-
25 Emeka EneliЗащитник
-
15 Глэд ДжастинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Луна ДиегоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
19 Дэвис БодеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
23 Ilijah Paul
-
-
Главный тренер: Pablo Mastroeni
История личных встреч
Торонто
Реал Солт-Лейк
7 матчей
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
71.4%
57.1%
5 побед 4 ничьи 0 побед
12 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед
Первый тайм
25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 3 ничьи 7 побед
19 матчей
26.3%
21.1%
52.6%
5 побед 4 ничьи 10 побед
Первый тайм
15.8%
36.8%
47.4%
3 победы 7 ничьих 9 побед
Второй тайм
26.3%
36.8%
36.9%
5 побед 7 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
8
9
Голов в среднем за матч
1
0.82
Среднее время на гол
90
110
Всего голов
27
3
Голов в среднем за матч
2.45
0.38
Среднее время на гол
36
240
Всего голов
35
12
Голов в среднем за матч
1.84
0.63
Тотал матчей
2.5
17
Больше 89%
Меньше 11%
2
12
Больше 63%
Меньше 37%
7
11
Больше 58%
Меньше 42%
8
5
Больше 26%
Меньше 74%
14
2
Больше 11%
Меньше 89%
17
Среднее время на гол
48
142
Бомбардиры внутри турнира
Торонто
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Инсинье Лоренцо
|3
|0.14
|Бернардески Федерико
|3 (1)
|0.14
|Deandre Kerr
|3
|0.14
|Ларьи Ричи
|2
|0.1
|Кэй Марк-Энтони
|2
|0.1
|Осорио Джонатан
|1
|0.05
|Брэдли Майкл
|1
|0.05
|Сервания Брандон
|1
|0.05
|Сапонг Чарльз
|1
|0.05
|Kosi Thompson
|1
|0.05
|Гутьеррес Кристиан
|0
|0
|Петретта Рауль
|0
|0
|Маршалл-Ратти Джакил
|0
|0
Реал Солт-Лейк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мусовски Дэниел
|4
|0.19
|Саварино Джефферсон
|4
|0.19
|Крейлах Дамир
|4
|0.19
|Руис Пабло
|4
|0.19
|Глэд Джастин
|3
|0.14
|Рубин Рубио
|2
|0.1
|Джулио Андерсон
|2
|0.1
|Carlos Gomez
|1
|0.05
|Луна Диего
|1
|0.05
|Jasper Loeffelsend
|1
|0.05
|Чанг Майкель
|0
|0
|Броди Эндрю
|0
|0
|Овьедо Брайан
|0
|0
|Мерам Джастин
|0
|0
|Tomas Gomez
|0
|0
|Дэвис Боде
|0
|0
Карточки
Торонто
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бернардески Федерико
|5
|0
|Кэй Марк-Энтони
|4
|0
|Ларьи Ричи
|4
|0
|Маршалл-Ратти Джакил
|2
|1
|Хеджес Мэтт
|3
|0
|Петретта Рауль
|2
|0
|Сервания Брандон
|2
|0
|Kobe Franklin
|2
|0
|Мабика Айме
|2
|0
|Брэдли Майкл
|1
|0
|Инсинье Лоренцо
|1
|0
|Джонсон Шон
|1
|0
|Осорио Джонатан
|1
|0
|Рустед Сигурд
|1
|0
|Alonso Coello Camarero
|1
|0
Реал Солт-Лейк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Глэд Джастин
|7
|0
|Руис Пабло
|5
|1
|Охеда Брайан
|5
|0
|Вера Брайан
|4
|0
|Emeka Eneli
|4
|0
|Овьедо Брайан
|3
|0
|Крейлах Дамир
|2
|0
|Рубин Рубио
|2
|0
|Мусовски Дэниел
|2
|0
|Дэвис Боде
|2
|0
|Jasper Loeffelsend
|2
|0
|Пабло Мастроени
|1
|0
|Сильва Марсело
|1
|0
|Carlos Gomez
|1
|0
|Мерам Джастин
|1
|0
|Макмат Зак
|1
|0
|Саварино Джефферсон
|1
|0
|Броди Эндрю
|1
|0
|Gavin Beavers
|1
|0
|Ilijah Paul
|1
|0
Результаты матчей
Торонто
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
36% (4)
55% (6)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
Реал Солт-Лейк
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
1
6
Волевые поражения
6
3
Торонто
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
30% (3)
70% (7)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
Реал Солт-Лейк
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
14
12
Волевые поражения
2
8
Торонто
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (7)
62% (13)
5% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (6)
43% (9)
29% (6)
Реал Солт-Лейк
66.7%
33.3%
10 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (8)
38% (8)
24% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (5)
48% (10)
29% (6)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
15
18
Волевые поражения
8
11
Голы по времени матча
Забито
11
16
6 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 6
14 Не забивали 13
2
18%
3
19%
1-15
1
9%
2
13%
16-30
3
27%
3
19%
31-45
2
18%
2
13%
46-60
2
18%
4
25%
61-75
1
9%
2
13%
76-90
Пропущено
10
14
2 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 8
1
10%
2
14%
1-15
1
10%
2
14%
16-30
0
0%
3
21%
31-45
1
10%
3
21%
46-60
4
40%
1
7%
61-75
3
30%
3
21%
76-90
Забито
8
11
2 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 1
16 Не забивали 16
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
1
9%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
2
25%
4
36%
46-60
2
25%
2
18%
61-75
2
25%
3
27%
76-90
Пропущено
16
16
5 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 7
1
6%
2
13%
1-15
1
6%
2
13%
16-30
3
19%
4
25%
31-45
5
31%
2
13%
46-60
2
13%
4
25%
61-75
4
25%
2
13%
76-90
Забито
19
27
8 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 17
10 Забивали первыми 7
9 Не забивали 8
3
16%
3
11%
1-15
2
11%
3
11%
16-30
3
16%
4
15%
31-45
4
21%
6
22%
46-60
4
21%
6
22%
61-75
3
16%
5
19%
76-90
Пропущено
26
30
7 В 1-м тайме 15
19 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 10
15 Не пропускали 15
2
8%
4
13%
1-15
2
8%
4
13%
16-30
3
12%
7
23%
31-45
6
23%
5
17%
46-60
6
23%
5
17%
61-75
7
27%
5
17%
76-90
Результаты последних матчей
Торонто
(20 матчей)
15%
50%
35%
3 победы 10 ничьих 7 поражений
Нью-Инглэнд Революшн - Торонто 2:1 Цинциннати - Торонто 3:0 Торонто - Нэшвилл 1:1 Миннесота Юнайтед - Торонто 1:1
Торонто - Чикаго Файр 0:0 Торонто - Ди Си Юнайтед 2:1 Остин - Торонто 1:0 Торонто - Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 ФК Монреаль - Торонто 2:0 Торонто - Нью-Инглэнд Революшн 0:2 Торонто - Нью-Йорк Сити 1:0 Филадельфия Юнион - Торонто 4:2 Торонто - Атланта Юнайтед 2:2 Нэшвилл - Торонто 0:0 Торонто - Шарлотт 2:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Торонто 0:0 Торонто - Интер Майами 2:0 Торонто - Коламбус Кру 1:1 Атланта Юнайтед - Торонто 1:1 Ди Си Юнайтед - Торонто 3:2
Реал Солт-Лейк
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Реал Солт-Лейк - Миннесота Юнайтед 2:2 Сент-Луис Сити - Реал Солт-Лейк 1:3 Ди Си Юнайтед - Реал Солт-Лейк 1:2 Реал Солт-Лейк - Нью-Йорк Сити 0:0
Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес Гэлакси 3:2 Остин - Реал Солт-Лейк 1:2 Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес Гэлакси 2:3 Миннесота Юнайтед - Реал Солт-Лейк 1:1 Колорадо Рэпидс - Реал Солт-Лейк 0:1 Колорадо Рэпидс - Реал Солт-Лейк 2:3 Реал Солт-Лейк - Портленд Тимберс 0:0 Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес 0:3 Портленд Тимберс - Реал Солт-Лейк 3:4 Хьюстон Динамо - Реал Солт-Лейк 0:0 Реал Солт-Лейк - Сиэтл Саундерс 0:0 Лас-Вегас Лайтс - Реал Солт-Лейк 1:3 Реал Солт-Лейк - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:1 Даллас - Реал Солт-Лейк 2:1 Реал Солт-Лейк - Шарлотт 3:1 Коламбус Кру - Реал Солт-Лейк 4:0
Результаты матчей
Торонто
Реал Солт-Лейк
Точный счет
0:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
0:0
3 раза 30%
3:1
2 раза 20%
0:3
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
Точное количество голов
0
4 раза 36%
2
4 раза 36%
1
3 раза 27%
0
5 раз 50%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%
1
1 раз 10%
Точный счет
0:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
1:2
3 раза 27%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
Точное количество голов
0
5 раз 50%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
0
3 раза 27%
1
3 раза 27%
2
3 раза 27%
3
2 раза 18%
Точный счет
0:0
4 раза 19%
1:1
4 раза 19%
1:0
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
0:0
4 раза 19%
1:2
4 раза 19%
2:3
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
Точное количество голов
0
9 раз 43%
1
6 раз 29%
2
6 раз 29%
0
8 раз 38%
2
5 раз 24%
1
4 раза 19%
3
4 раза 19%
Тоталы голов в матче
Торонто
Реал Солт-Лейк
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
74
Больше Меньше
55
47
46
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
55
Больше Меньше
83
28
56
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
129
Больше Меньше
138
615
912
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0 Заявка
|20
|11
|2
|7
|39 - 24
|35
|2.
|0:0 Заявка
|19
|9
|6
|4
|28 - 19
|33
|3.
|Заявка
|21
|8
|6
|7
|26 - 31
|30
|4.
|Заявка
|20
|8
|5
|7
|24 - 18
|29
|5.
|Заявка
|19
|8
|3
|8
|24 - 25
|27
|6.
|0:0 Заявка
|20
|7
|6
|7
|21 - 22
|27
|7.
|Заявка
|20
|7
|6
|7
|23 - 26
|27
|8.
|Заявка
|20
|7
|5
|8
|25 - 28
|26
|9.
|0:2 Заявка
|19
|6
|7
|6
|30 - 25
|25
|10.
|2:0 Заявка
|19
|6
|6
|7
|19 - 24
|24
|11.
|2:0 Заявка
|22
|6
|6
|10
|25 - 30
|24
|12.
|0:2 Заявка
|21
|5
|7
|9
|22 - 29
|22
|13.
|Заявка
|18
|3
|6
|9
|16 - 29
|15
|14.
|0:2 Заявка
|20
|2
|8
|10
|14 - 29
|14
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|20
|13
|5
|2
|32 - 21
|44
|2.
|2:0 Заявка
|21
|11
|5
|5
|30 - 16
|38
|3.
|Заявка
|20
|10
|7
|3
|35 - 25
|37
|4.
|Заявка
|19
|10
|4
|5
|34 - 20
|34
|5.
|Заявка
|20
|10
|4
|6
|40 - 27
|34
|6.
|Заявка
|20
|8
|7
|5
|28 - 23
|31
|7.
|Заявка
|20
|7
|8
|5
|37 - 35
|29
|8.
|0:1 Заявка
|20
|8
|2
|10
|20 - 28
|26
|9.
|0:2 Заявка
|21
|7
|5
|9
|29 - 28
|26
|10.
|Заявка
|20
|6
|6
|8
|27 - 35
|24
|11.
|1:0 Заявка
|21
|5
|9
|7
|22 - 26
|24
|12.
|Заявка
|20
|5
|8
|7
|18 - 20
|23
|13.
|Заявка
|20
|5
|8
|7
|26 - 31
|23
|14.
|Заявка
|21
|3
|10
|8
|18 - 27
|19
|15.
|Заявка
|19
|5
|1
|13
|18 - 29
|16
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|17 - 3
|22
|2.
|2:0 Заявка
|11
|7
|1
|3
|26 - 10
|22
|3.
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|14 - 7
|21
|4.
|0:0 Заявка
|10
|6
|2
|2
|18 - 9
|20
|5.
|0:2 Заявка
|10
|5
|4
|1
|21 - 9
|19
|6.
|0:0 Заявка
|10
|5
|3
|2
|14 - 9
|18
|7.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|13 - 5
|18
|8.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|16 - 10
|18
|9.
|2:0 Заявка
|11
|5
|1
|5
|17 - 13
|16
|10.
|0:2 Заявка
|10
|4
|3
|3
|14 - 10
|15
|11.
|2:0 Заявка
|8
|2
|5
|1
|8 - 6
|11
|12.
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|11 - 16
|10
|13.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|11 - 13
|8
|14.
|0:2 Заявка
|9
|0
|5
|4
|5 - 9
|5
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|10
|1
|0
|21 - 7
|31
|2.
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|29 - 11
|26
|3.
|2:0 Заявка
|11
|8
|2
|1
|21 - 6
|26
|4.
|Заявка
|10
|7
|3
|0
|23 - 9
|24
|5.
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|21 - 6
|23
|6.
|0:1 Заявка
|9
|7
|0
|2
|15 - 4
|21
|7.
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|24 - 13
|21
|8.
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|13 - 10
|16
|9.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|14 - 12
|16
|10.
|1:0 Заявка
|9
|4
|3
|2
|13 - 12
|15
|11.
|0:2 Заявка
|10
|4
|3
|3
|18 - 12
|15
|12.
|Заявка
|11
|3
|6
|2
|11 - 10
|15
|13.
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|13 - 13
|13
|14.
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|13 - 15
|13
|15.
|Заявка
|9
|2
|6
|1
|14 - 13
|12
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|15 - 15
|20
|2.
|2:0 Заявка
|9
|4
|1
|4
|13 - 14
|13
|3.
|0:0 Заявка
|9
|3
|4
|2
|10 - 10
|13
|4.
|2:0 Заявка
|11
|4
|1
|6
|11 - 18
|13
|5.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|11 - 13
|11
|6.
|0:0 Заявка
|10
|2
|3
|5
|7 - 13
|9
|7.
|0:2 Заявка
|11
|2
|3
|6
|9 - 20
|9
|8.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|9 - 18
|8
|9.
|2:0 Заявка
|11
|1
|5
|5
|8 - 17
|8
|10.
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|5 - 16
|7
|11.
|0:2 Заявка
|11
|1
|4
|6
|8 - 19
|7
|12.
|0:2 Заявка
|9
|1
|3
|5
|9 - 16
|6
|13.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|9 - 19
|6
|14.
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|7 - 22
|5
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|14 - 11
|15
|2.
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|11 - 14
|13
|3.
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|12 - 16
|13
|4.
|2:0 Заявка
|10
|3
|3
|4
|9 - 10
|12
|5.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|13 - 14
|11
|6.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|14 - 20
|11
|7.
|0:2 Заявка
|11
|3
|2
|6
|11 - 16
|11
|8.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|12 - 18
|11
|9.
|1:0 Заявка
|12
|1
|6
|5
|9 - 14
|9
|10.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|11 - 16
|8
|11.
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|13 - 22
|8
|12.
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|5 - 10
|7
|13.
|0:1 Заявка
|11
|1
|2
|8
|5 - 24
|5
|14.
|Заявка
|10
|0
|4
|6
|7 - 17
|4
|15.
|Заявка
|9
|1
|0
|8
|5 - 16
|3
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Нэшвилл
|Мукхтар Хани
|13 (7)
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|11 (1)
|Филадельфия Юнион
|Карранса Хулиан
|10 (2)
|Атланта Юнайтед
|Якумакис Георгиос
|10
|Даллас
|Феррейра Хесус
|10
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Рейес Андрес
|1 7
|Атланта Юнайтед
|Ибарра Франко
|1 7
|Шарлотт
|Джонс Деррик
|8
|Сиэтл Саундерс
|Joao Paulo I
|1 6
|Чикаго Файр
|Герберс Фабиан
|1 6