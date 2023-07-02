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США: МЛС
2023

Тур: 1. Стадион: .
Торонто
0:1
Конец матча
Реал Солт-Лейк
0'
21' Желтая карточка
Мабика Айме
86' Желтая карточка
Ilijah Paul
0:1
90' Гол
Джулио Андерсон
90'+5
18
Ранджитсингх
Грег
19
Kobe
Franklin
27
О'Нил
Шейн
6
Мабика
Айме
28
Петретта
Рауль
14
Кэй
Марк-Энтони
23
Сервания
Брандон
10
Бернардески
Федерико
47
Kosi
Thompson
24
Инсинье
Лоренцо
9
Сапонг
Чарльз
18
Макмат
Зак
25
Emeka
Eneli
15
Глэд
Джастин
4
Вера
Брайан
2
Броди
Эндрю
10
Саварино
Джефферсон
6
Охеда
Брайан
28
Jasper
Loeffelsend
26
Луна
Диего
17
Мусовски
Дэниел
8
Крейлах
Дамир
Торонто
4-2-3-1
Реал Солт-Лейк
4-4-2

История личных встреч

Торонто
Реал Солт-Лейк

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

71.4%
57.1%
5 побед 4 ничьи 0 побед

12 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 3 ничьи 7 побед

19 матчей

26.3%
21.1%
52.6%
5 побед 4 ничьи 10 побед

Первый тайм

15.8%
36.8%
47.4%
3 победы 7 ничьих 9 побед

Второй тайм

26.3%
36.8%
36.9%
5 побед 7 ничьих 7 побед

История матчей

М
2:2
М
3:0
М
3:1
М
0:0
М
1:0
М
2:1
М
3:0
М
0:1
М
3:2
М
1:0
М
3:1
К
1:1
К
4:1
М
0:0
М
2:1
М
1:0
М
3:0
М
2:1
М
1:0

Голы

Всего голов

8
9

Голов в среднем за матч

1
0.82

Среднее время на гол

90
110

Всего голов

27
3

Голов в среднем за матч

2.45
0.38

Среднее время на гол

36
240

Всего голов

35
12

Голов в среднем за матч

1.84
0.63

Тотал матчей

2.5
17
Больше 89%
Меньше 11%
2
12
Больше 63%
Меньше 37%
7
11
Больше 58%
Меньше 42%
8
5
Больше 26%
Меньше 74%
14
2
Больше 11%
Меньше 89%
17

Среднее время на гол

48
142

Бомбардиры внутри турнира

Торонто
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Инсинье Лоренцо 3 0.14
Бернардески Федерико 3 (1) 0.14
Deandre Kerr 3 0.14
Ларьи Ричи 2 0.1
Кэй Марк-Энтони 2 0.1
Осорио Джонатан 1 0.05
Брэдли Майкл 1 0.05
Сервания Брандон 1 0.05
Сапонг Чарльз 1 0.05
Kosi Thompson 1 0.05
Гутьеррес Кристиан 0 0
Петретта Рауль 0 0
Маршалл-Ратти Джакил 0 0
Реал Солт-Лейк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мусовски Дэниел 4 0.19
Саварино Джефферсон 4 0.19
Крейлах Дамир 4 0.19
Руис Пабло 4 0.19
Глэд Джастин 3 0.14
Рубин Рубио 2 0.1
Джулио Андерсон 2 0.1
Carlos Gomez 1 0.05
Луна Диего 1 0.05
Jasper Loeffelsend 1 0.05
Чанг Майкель 0 0
Броди Эндрю 0 0
Овьедо Брайан 0 0
Мерам Джастин 0 0
Tomas Gomez 0 0
Дэвис Боде 0 0

Карточки

Торонто
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бернардески Федерико 5 0
Кэй Марк-Энтони 4 0
Ларьи Ричи 4 0
Маршалл-Ратти Джакил 2 1
Хеджес Мэтт 3 0
Петретта Рауль 2 0
Сервания Брандон 2 0
Kobe Franklin 2 0
Мабика Айме 2 0
Брэдли Майкл 1 0
Инсинье Лоренцо 1 0
Джонсон Шон 1 0
Осорио Джонатан 1 0
Рустед Сигурд 1 0
Alonso Coello Camarero 1 0
Реал Солт-Лейк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Глэд Джастин 7 0
Руис Пабло 5 1
Охеда Брайан 5 0
Вера Брайан 4 0
Emeka Eneli 4 0
Овьедо Брайан 3 0
Крейлах Дамир 2 0
Рубин Рубио 2 0
Мусовски Дэниел 2 0
Дэвис Боде 2 0
Jasper Loeffelsend 2 0
Пабло Мастроени 1 0
Сильва Марсело 1 0
Carlos Gomez 1 0
Мерам Джастин 1 0
Макмат Зак 1 0
Саварино Джефферсон 1 0
Броди Эндрю 1 0
Gavin Beavers 1 0
Ilijah Paul 1 0

Результаты матчей

Торонто
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
36% (4)
55% (6)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
Реал Солт-Лейк
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

1
6

Волевые поражения

6
3
Торонто
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
30% (3)
70% (7)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
Реал Солт-Лейк
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

14
12

Волевые поражения

2
8
Торонто
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (7)
62% (13)
5% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (6)
43% (9)
29% (6)
Реал Солт-Лейк
66.7%
33.3%
10 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (8)
38% (8)
24% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (5)
48% (10)
29% (6)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

15
18

Волевые поражения

8
11

Голы по времени матча

Забито

11
16
6 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 6
14 Не забивали 13
2
18%
3
19%
1-15
1
9%
2
13%
16-30
3
27%
3
19%
31-45
2
18%
2
13%
46-60
2
18%
4
25%
61-75
1
9%
2
13%
76-90

Пропущено

10
14
2 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 8
1
10%
2
14%
1-15
1
10%
2
14%
16-30
0
0%
3
21%
31-45
1
10%
3
21%
46-60
4
40%
1
7%
61-75
3
30%
3
21%
76-90

Забито

8
11
2 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 1
16 Не забивали 16
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
1
9%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
2
25%
4
36%
46-60
2
25%
2
18%
61-75
2
25%
3
27%
76-90

Пропущено

16
16
5 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 7
1
6%
2
13%
1-15
1
6%
2
13%
16-30
3
19%
4
25%
31-45
5
31%
2
13%
46-60
2
13%
4
25%
61-75
4
25%
2
13%
76-90

Забито

19
27
8 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 17
10 Забивали первыми 7
9 Не забивали 8
3
16%
3
11%
1-15
2
11%
3
11%
16-30
3
16%
4
15%
31-45
4
21%
6
22%
46-60
4
21%
6
22%
61-75
3
16%
5
19%
76-90

Пропущено

26
30
7 В 1-м тайме 15
19 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 10
15 Не пропускали 15
2
8%
4
13%
1-15
2
8%
4
13%
16-30
3
12%
7
23%
31-45
6
23%
5
17%
46-60
6
23%
5
17%
61-75
7
27%
5
17%
76-90

Результаты последних матчей

Торонто
(20 матчей)
15%
50%
35%
3 победы 10 ничьих 7 поражений
Нью-Инглэнд Революшн - Торонто 2:1 Цинциннати - Торонто 3:0 Торонто - Нэшвилл 1:1 Миннесота Юнайтед - Торонто 1:1
Торонто - Чикаго Файр 0:0 Торонто - Ди Си Юнайтед 2:1 Остин - Торонто 1:0 Торонто - Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 ФК Монреаль - Торонто 2:0 Торонто - Нью-Инглэнд Революшн 0:2 Торонто - Нью-Йорк Сити 1:0 Филадельфия Юнион - Торонто 4:2 Торонто - Атланта Юнайтед 2:2 Нэшвилл - Торонто 0:0 Торонто - Шарлотт 2:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Торонто 0:0 Торонто - Интер Майами 2:0 Торонто - Коламбус Кру 1:1 Атланта Юнайтед - Торонто 1:1 Ди Си Юнайтед - Торонто 3:2
Реал Солт-Лейк
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Реал Солт-Лейк - Миннесота Юнайтед 2:2 Сент-Луис Сити - Реал Солт-Лейк 1:3 Ди Си Юнайтед - Реал Солт-Лейк 1:2 Реал Солт-Лейк - Нью-Йорк Сити 0:0
Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес Гэлакси 3:2 Остин - Реал Солт-Лейк 1:2 Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес Гэлакси 2:3 Миннесота Юнайтед - Реал Солт-Лейк 1:1 Колорадо Рэпидс - Реал Солт-Лейк 0:1 Колорадо Рэпидс - Реал Солт-Лейк 2:3 Реал Солт-Лейк - Портленд Тимберс 0:0 Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес 0:3 Портленд Тимберс - Реал Солт-Лейк 3:4 Хьюстон Динамо - Реал Солт-Лейк 0:0 Реал Солт-Лейк - Сиэтл Саундерс 0:0 Лас-Вегас Лайтс - Реал Солт-Лейк 1:3 Реал Солт-Лейк - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:1 Даллас - Реал Солт-Лейк 2:1 Реал Солт-Лейк - Шарлотт 3:1 Коламбус Кру - Реал Солт-Лейк 4:0

Результаты матчей

Торонто
Реал Солт-Лейк

Точный счет

0:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
0:0
3 раза 30%
3:1
2 раза 20%
0:3
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%

Точное количество голов

0
4 раза 36%
2
4 раза 36%
1
3 раза 27%
0
5 раз 50%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%
1
1 раз 10%

Точный счет

0:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
1:2
3 раза 27%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%

Точное количество голов

0
5 раз 50%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
0
3 раза 27%
1
3 раза 27%
2
3 раза 27%
3
2 раза 18%

Точный счет

0:0
4 раза 19%
1:1
4 раза 19%
1:0
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
0:0
4 раза 19%
1:2
4 раза 19%
2:3
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%

Точное количество голов

0
9 раз 43%
1
6 раз 29%
2
6 раз 29%
0
8 раз 38%
2
5 раз 24%
1
4 раза 19%
3
4 раза 19%

Тоталы голов в матче

Торонто
Реал Солт-Лейк

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
4
0.5
Больше Меньше
5
5
4
7
1.5
4
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
5
0.5
Больше Меньше
8
3
2
8
1.5
5
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
9
0.5
Больше Меньше
13
8
6
15
1.5
9
12

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сент-Луис Сити
 2:0 Заявка 20 11 2 7 39 - 24 35
2.
Лос-Анджелес
 0:0 Заявка 19 9 6 4 28 - 19 33
3.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 21 8 6 7 26 - 31 30
4.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 20 8 5 7 24 - 18 29
5.
Хьюстон Динамо
 Заявка 19 8 3 8 24 - 25 27
6.
Даллас
 0:0 Заявка 20 7 6 7 21 - 22 27
7.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 20 7 6 7 23 - 26 27
8.
Остин
 Заявка 20 7 5 8 25 - 28 26
9.
Ванкувер Уайткэпс
 0:2 Заявка 19 6 7 6 30 - 25 25
10.
Миннесота Юнайтед
 2:0 Заявка 19 6 6 7 19 - 24 24
11.
Спортинг Канзас-Сити
 2:0 Заявка 22 6 6 10 25 - 30 24
12.
Портленд Тимберс
 0:2 Заявка 21 5 7 9 22 - 29 22
13.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 18 3 6 9 16 - 29 15
14.
Колорадо Рэпидс
 0:2 Заявка 20 2 8 10 14 - 29 14

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 20 13 5 2 32 - 21 44
2.
Нэшвилл
 2:0 Заявка 21 11 5 5 30 - 16 38
3.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 20 10 7 3 35 - 25 37
4.
Филадельфия Юнион
 Заявка 19 10 4 5 34 - 20 34
5.
Коламбус Кру
 Заявка 20 10 4 6 40 - 27 34
6.
Орландо Сити
 Заявка 20 8 7 5 28 - 23 31
7.
Атланта Юнайтед
 Заявка 20 7 8 5 37 - 35 29
8.
ФК Монреаль
 0:1 Заявка 20 8 2 10 20 - 28 26
9.
Ди Си Юнайтед
 0:2 Заявка 21 7 5 9 29 - 28 26
10.
Шарлотт
 Заявка 20 6 6 8 27 - 35 24
11.
Нью-Йорк Сити
 1:0 Заявка 21 5 9 7 22 - 26 24
12.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 20 5 8 7 18 - 20 23
13.
Чикаго Файр
 Заявка 20 5 8 7 26 - 31 23
14.
Торонто
 Заявка 21 3 10 8 18 - 27 19
15.
Интер Майами
 Заявка 19 5 1 13 18 - 29 16

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хьюстон Динамо
 Заявка 9 7 1 1 17 - 3 22
2.
Сент-Луис Сити
 2:0 Заявка 11 7 1 3 26 - 10 22
3.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 10 6 3 1 14 - 7 21
4.
Лос-Анджелес
 0:0 Заявка 10 6 2 2 18 - 9 20
5.
Ванкувер Уайткэпс
 0:2 Заявка 10 5 4 1 21 - 9 19
6.
Даллас
 0:0 Заявка 10 5 3 2 14 - 9 18
7.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 11 5 3 3 13 - 5 18
8.
Остин
 Заявка 11 5 3 3 16 - 10 18
9.
Спортинг Канзас-Сити
 2:0 Заявка 11 5 1 5 17 - 13 16
10.
Портленд Тимберс
 0:2 Заявка 10 4 3 3 14 - 10 15
11.
Миннесота Юнайтед
 2:0 Заявка 8 2 5 1 8 - 6 11
12.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 10 2 4 4 11 - 16 10
13.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 8 2 2 4 11 - 13 8
14.
Колорадо Рэпидс
 0:2 Заявка 9 0 5 4 5 - 9 5

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 11 10 1 0 21 - 7 31
2.
Коламбус Кру
 Заявка 11 8 2 1 29 - 11 26
3.
Нэшвилл
 2:0 Заявка 11 8 2 1 21 - 6 26
4.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 10 7 3 0 23 - 9 24
5.
Филадельфия Юнион
 Заявка 10 7 2 1 21 - 6 23
6.
ФК Монреаль
 0:1 Заявка 9 7 0 2 15 - 4 21
7.
Атланта Юнайтед
 Заявка 10 6 3 1 24 - 13 21
8.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 10 4 4 2 13 - 10 16
9.
Орландо Сити
 Заявка 11 4 4 3 14 - 12 16
10.
Нью-Йорк Сити
 1:0 Заявка 9 4 3 2 13 - 12 15
11.
Ди Си Юнайтед
 0:2 Заявка 10 4 3 3 18 - 12 15
12.
Торонто
 Заявка 11 3 6 2 11 - 10 15
13.
Интер Майами
 Заявка 10 4 1 5 13 - 13 13
14.
Шарлотт
 Заявка 10 3 4 3 13 - 15 13
15.
Чикаго Файр
 Заявка 9 2 6 1 14 - 13 12

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 11 6 2 3 15 - 15 20
2.
Сент-Луис Сити
 2:0 Заявка 9 4 1 4 13 - 14 13
3.
Лос-Анджелес
 0:0 Заявка 9 3 4 2 10 - 10 13
4.
Миннесота Юнайтед
 2:0 Заявка 11 4 1 6 11 - 18 13
5.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 9 3 2 4 11 - 13 11
6.
Даллас
 0:0 Заявка 10 2 3 5 7 - 13 9
7.
Колорадо Рэпидс
 0:2 Заявка 11 2 3 6 9 - 20 9
8.
Остин
 Заявка 9 2 2 5 9 - 18 8
9.
Спортинг Канзас-Сити
 2:0 Заявка 11 1 5 5 8 - 17 8
10.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 10 1 4 5 5 - 16 7
11.
Портленд Тимберс
 0:2 Заявка 11 1 4 6 8 - 19 7
12.
Ванкувер Уайткэпс
 0:2 Заявка 9 1 3 5 9 - 16 6
13.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 10 1 3 6 9 - 19 6
14.
Хьюстон Динамо
 Заявка 10 1 2 7 7 - 22 5

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Орландо Сити
 Заявка 9 4 3 2 14 - 11 15
2.
Цинциннати
 Заявка 9 3 4 2 11 - 14 13
3.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 10 3 4 3 12 - 16 13
4.
Нэшвилл
 2:0 Заявка 10 3 3 4 9 - 10 12
5.
Филадельфия Юнион
 Заявка 9 3 2 4 13 - 14 11
6.
Шарлотт
 Заявка 10 3 2 5 14 - 20 11
7.
Ди Си Юнайтед
 0:2 Заявка 11 3 2 6 11 - 16 11
8.
Чикаго Файр
 Заявка 11 3 2 6 12 - 18 11
9.
Нью-Йорк Сити
 1:0 Заявка 12 1 6 5 9 - 14 9
10.
Коламбус Кру
 Заявка 9 2 2 5 11 - 16 8
11.
Атланта Юнайтед
 Заявка 10 1 5 4 13 - 22 8
12.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 10 1 4 5 5 - 10 7
13.
ФК Монреаль
 0:1 Заявка 11 1 2 8 5 - 24 5
14.
Торонто
 Заявка 10 0 4 6 7 - 17 4
15.
Интер Майами
 Заявка 9 1 0 8 5 - 16 3
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Нэшвилл Мукхтар Хани 13 (7)
Лос-Анджелес Буанга Денис 11 (1)
Филадельфия Юнион Карранса Хулиан 10 (2)
Атланта Юнайтед Якумакис Георгиос 10
Даллас Феррейра Хесус 10
Весь список

Топ нарушителей
Нью-Йорк Ред Буллз Рейес Андрес 1 7
Атланта Юнайтед Ибарра Франко 1 7
Шарлотт Джонс Деррик 8
Сиэтл Саундерс Joao Paulo I 1 6
Чикаго Файр Герберс Фабиан 1 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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    • Желтая карточка
      21'
      Aime Mabika получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Прогноз на матч от Liveresult
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