Тур: 13.
0:0
Второй тайм: 85'
0'
25' Желтая карточкаМаркес Лукас
38' Желтая карточкаМартинс Родригес
45' Желтая карточкаДжонни
45' Желтая карточкаМеркадо Габриэль
45' Желтая карточкаПатрик Алан
52' Желтая карточкаХавьер Марлон
69' Вторая желтая карточкаМаркес Лукас
69' Желтая карточкаНасименто Бруно III
79' Желтая карточкаБустос Фабрисио
Ход матча
18'
25'
38'
45'
45'
45'
46'
52'
69'
71'
79'
84'
Прогноз на матч от Liveresult
31
John
Victor
44
Витао
30
Джонни
40
Ромуло
10
Патрик
Алан
11
Вандерсон
18
Jussa
23
Machado
11
Уэсли
Лопес
- Основной состав
-
31 John VictorВратарь
- Защитник
-
44 ВитаоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
30 ДжонниПолузащитник
-
40 РомулоПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Патрик АланПолузащитник
-
11 ВандерсонПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
1 KeillerВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
45 LuccaНападающий
-
41 Matheus Dias
-
-
38 Jean Dias
-
-
21 Igor Gomes
-
36 Thauan Lara
-
Главный тренер: Менезес Мано
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 JussaПолузащитник
-
23 MachadoПолузащитник
-
11 Уэсли ЛопесПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 КаикиЗащитник
-
27 НерисЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 _Ian Luccas
-
29 Reynaldo2
-
33 Igor Marques
-
-
8 Neto XI
-
21 Gilberto IV
-
-
-
Главный тренер: Пепа
История личных встреч
Интернасьонал Порту Алегре
Крузейро
14 матчей
92.9%
7.1%
13 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
78.6%
7 побед 11 ничьих 0 побед
Второй тайм
71.4%
35.7%
10 побед 5 ничьих 0 побед
18 матчей
44.4%
55.6%
0 побед 8 ничьих 10 побед
Первый тайм
44.4%
55.6%
0 побед 8 ничьих 6 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 9 ничьих 8 побед
32 матча
40.6%
28.1%
31.3%
13 побед 9 ничьих 10 побед
Первый тайм
21.9%
59.4%
18.7%
7 побед 19 ничьих 6 побед
Второй тайм
31.3%
43.8%
24.9%
10 побед 14 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
31
10
Голов в среднем за матч
1.82
0.67
Среднее время на гол
49
135
Всего голов
14
19
Голов в среднем за матч
0.93
1.12
Среднее время на гол
96
80
Всего голов
45
29
Голов в среднем за матч
1.41
0.91
Тотал матчей
2.5
26
Больше 81%
Меньше 19%
6
20
Больше 63%
Меньше 38%
12
15
Больше 47%
Меньше 53%
17
9
Больше 28%
Меньше 72%
23
3
Больше 9%
Меньше 91%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
31
Среднее время на гол
64
99
Бомбардиры внутри турнира
Интернасьонал Порту Алегре
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вандерсон
|3
|0.23
|Джонни
|2
|0.15
|José Maurisio3
|2
|0.15
|Адриано Луис
|1
|0.08
|Jean Dias
|1
|0.08
|Энрике Педро
|1 (1)
|0.08
|Де Пена Карлос
|1
|0.08
|Ромуло
|1
|0.08
|Alexandre Zurawski
|1
|0.08
|Патрик Алан
|0
|0
|Nicolas Hernandez2
|0
|0
Крузейро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Насименто Бруно III
|3
|0.23
|Gilberto IV
|3
|0.23
|Уэсли Лопес
|3
|0.23
|Хавьер Марлон
|2
|0.15
|Рамиро
|1
|0.08
|Дурадо Энрике
|1
|0.08
|Маркес Лукас
|1
|0.08
|Machado
|0
|0
|Виллиам Фуртадо
|0
|0
|Витал Матеус
|0
|0
|Igor Marques
|0
|0
Карточки
Интернасьонал Порту Алегре
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Меркадо Габриэль
|4
|0
|Кампаньяро Густаво
|4
|0
|Патрик Алан
|3
|0
|Моледо Родриго
|3
|0
|Nicolas Hernandez2
|3
|0
|Джонни
|2
|0
|Alexandre Zurawski
|2
|0
|José Maurisio3
|2
|0
|Мартинс Родригес
|2
|0
|Lucca
|1
|0
|Де Пена Карлос
|1
|0
|Ромуло
|1
|0
|John Victor
|1
|0
|Бустос Фабрисио
|1
|0
|Igor Gomes
|1
|0
|Витао
|1
|0
|Gabriel Barros
|1
|0
|Jean Dias
|1
|0
|Matheus Dias
|1
|0
Крузейро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Маркес Лукас
|4
|2
|Castan da Silva Luciano
|3
|0
|Рамиро
|3
|0
|Хавьер Марлон
|3
|0
|Jussa
|3
|0
|Wallisson
|3
|0
|Дурадо Энрике
|2
|0
|Виллиам Фуртадо
|2
|0
|Уэсли Лопес
|2
|0
|Gilberto IV
|2
|0
|Нерис
|2
|0
|Richard Almeida de Oliveira2
|2
|0
|Machado
|1
|0
|Nikao
|1
|0
|Рафаэл Кабрал
|1
|0
|Neto XI
|1
|0
|Насименто Бруно III
|1
|0
|Igor Marques
|1
|0
|Pepa
|1
|0
|Gabriel Mesquita
|1
|0
Результаты матчей
Интернасьонал Порту Алегре
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Крузейро
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
0
4
Интернасьонал Порту Алегре
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Крузейро
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
7
5
Волевые поражения
5
3
Интернасьонал Порту Алегре
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
42% (5)
58% (7)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Крузейро
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Сухие победы
4
6
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
9
5
Волевые поражения
5
7
Голы по времени матча
Забито
7
11
2 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
8 Не забивали 7
1
14%
2
18%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
3
27%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
2
18%
61-75
2
29%
4
36%
76-90
Пропущено
4
5
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
2
40%
61-75
2
50%
1
20%
76-90
Забито
6
3
1 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
7 Не забивали 10
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
2
67%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Пропущено
10
7
6 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
3
30%
1
14%
1-15
1
10%
1
14%
16-30
2
20%
2
29%
31-45
1
10%
2
29%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
1
10%
1
14%
76-90
Забито
13
14
3 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 5
3 Не забивали 5
2
15%
2
14%
1-15
1
8%
1
7%
16-30
0
0%
3
21%
31-45
3
23%
0
0%
46-60
3
23%
4
29%
61-75
4
31%
4
29%
76-90
Пропущено
14
12
7 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 9
3
21%
1
8%
1-15
2
14%
2
17%
16-30
2
14%
3
25%
31-45
1
7%
2
17%
46-60
3
21%
2
17%
61-75
3
21%
2
17%
76-90
Результаты последних матчей
Интернасьонал Порту Алегре
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Интернасьонал Порту Алегре - Индепендьенте Медельин 3:1 Америка Минейро - Интернасьонал Порту Алегре 1:2 Коритиба Парана - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Интернасьонал Порту Алегре - Васко да Гама 2:1
Насьональ Монтевидео - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Сантос - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Америка Минейро 3:1 Интернасьонал Порту Алегре - Байя 2:0 Метрополитанос - Интернасьонал Порту Алегре 1:2 Гремио - Интернасьонал Порту Алегре 3:1 Америка Минейро - Интернасьонал Порту Алегре 2:0 Атлетико Минейро - Интернасьонал Порту Алегре 2:0 Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Паранаэнсе 0:2 Сан-Паулу - Интернасьонал Порту Алегре 2:0 Интернасьонал Порту Алегре - Насьональ Монтевидео 2:2 Интернасьонал Порту Алегре - Гойяс 1:0 Алагоано - Интернасьонал Порту Алегре 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Фламенго 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Метрополитанос 1:0 Форталеза Сеара - Интернасьонал Порту Алегре 1:1
Крузейро
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Крузейро - Сан-Паулу 1:0 Крузейро - Форталеза Сеара 0:1 Байя - Крузейро 2:2 Крузейро - Атлетико Минейро 0:1
Крузейро - Гремио 0:1 Фламенго - Крузейро 1:1 Крузейро - Куяба 0:1 Гремио - Крузейро 1:1 Америка Минейро - Крузейро 0:4 Крузейро - Флуминенсе 0:2 Крузейро - Сантос 2:1 Ред Булл Брагантино - Крузейро 0:3 Крузейро - Наутико 2:0 Крузейро - Гремио 1:0 Коринтианс - Крузейро 2:1 Наутико - Крузейро 1:0 Крузейро - Ред Булл Брагантино 3:2 Америка Минейро - Крузейро 2:1 Крузейро - Америка Минейро 0:2 Крузейро - Демократа СЛ 1:1
Результаты матчей
Интернасьонал Порту Алегре
Крузейро
Точный счет
2:1
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
0:1
3 раза 43%
1:0
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
Точное количество голов
2
3 раза 60%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
Точный счет
1:1
2 раза 29%
2:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
0:3
1 раз 20%
0:4
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
Точное количество голов
1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
Точный счет
2:0
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
0:1
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 42%
2
4 раза 33%
0
3 раза 25%
0
4 раза 33%
1
4 раза 33%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Интернасьонал Порту Алегре
Крузейро
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
34
32
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
16
32
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
84
48
48
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|10
|0
|2
|20 - 7
|30
|2.
|13
|8
|2
|3
|24 - 18
|26
|3.
|13
|8
|1
|4
|26 - 17
|25
|4.
|12
|6
|4
|2
|22 - 10
|22
|5.
|13
|6
|3
|4
|18 - 13
|21
|6.
|13
|6
|3
|4
|19 - 14
|21
|7.
|0:0
|13
|6
|3
|4
|13 - 14
|21
|8.
|12
|5
|5
|2
|21 - 14
|20
|9.
|13
|5
|5
|3
|15 - 11
|20
|10.
|12
|6
|1
|5
|16 - 15
|19
|11.
|12
|5
|4
|3
|16 - 11
|19
|12.
|0:0
|13
|5
|3
|5
|15 - 11
|18
|13.
|12
|3
|4
|5
|11 - 13
|13
|14.
|12
|3
|3
|6
|11 - 16
|12
|15.
|12
|3
|3
|6
|9 - 16
|12
|16.
|13
|3
|3
|7
|14 - 20
|12
|17.
|12
|3
|2
|7
|10 - 20
|11
|18.
|12
|2
|3
|7
|11 - 20
|9
|19.
|12
|2
|2
|8
|13 - 27
|8
|20.
|12
|0
|4
|8
|9 - 26
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|6
|0
|0
|12 - 1
|18
|2.
|7
|6
|0
|1
|14 - 6
|18
|3.
|7
|5
|2
|0
|17 - 7
|17
|4.
|7
|5
|1
|1
|14 - 4
|16
|5.
|7
|5
|1
|1
|14 - 6
|16
|6.
|6
|5
|0
|1
|10 - 5
|15
|7.
|6
|4
|2
|0
|10 - 4
|14
|8.
|6
|4
|1
|1
|12 - 6
|13
|9.
|0:0
|6
|4
|1
|1
|7 - 4
|13
|10.
|6
|3
|3
|0
|9 - 4
|12
|11.
|5
|2
|3
|0
|7 - 4
|9
|12.
|0:0
|7
|3
|0
|4
|4 - 6
|9
|13.
|7
|2
|3
|2
|9 - 8
|9
|14.
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|15.
|7
|2
|2
|3
|11 - 11
|8
|16.
|5
|2
|1
|2
|7 - 10
|7
|17.
|7
|2
|1
|4
|8 - 14
|7
|18.
|6
|1
|1
|4
|4 - 9
|4
|19.
|6
|0
|3
|3
|3 - 8
|3
|20.
|5
|0
|2
|3
|3 - 9
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|4
|0
|2
|8 - 6
|12
|2.
|7
|3
|2
|2
|9 - 6
|11
|3.
|7
|3
|1
|3
|6 - 7
|10
|4.
|6
|3
|0
|3
|12 - 13
|9
|5.
|6
|3
|0
|3
|7 - 11
|9
|6.
|6
|2
|3
|1
|10 - 4
|9
|7.
|0:0
|6
|2
|3
|1
|11 - 5
|9
|8.
|7
|2
|2
|3
|6 - 7
|8
|9.
|0:0
|7
|2
|2
|3
|6 - 10
|8
|10.
|7
|2
|1
|4
|9 - 10
|7
|11.
|6
|1
|2
|3
|7 - 11
|5
|12.
|5
|1
|1
|3
|2 - 5
|4
|13.
|5
|0
|4
|1
|7 - 8
|4
|14.
|6
|1
|1
|4
|6 - 10
|4
|15.
|6
|1
|1
|4
|3 - 9
|4
|16.
|7
|1
|1
|5
|3 - 10
|4
|17.
|6
|0
|3
|3
|4 - 7
|3
|18.
|7
|1
|0
|6
|4 - 12
|3
|19.
|5
|0
|1
|4
|5 - 13
|1
|20.
|6
|0
|1
|5
|6 - 18
|1
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|Соарес Франсиско
|10 (3)
|Атлетико Паранаэнсе
|Роке Витор
|6 (2)
|Ред Булл Брагантино
|Саша Эдуардо
|5 (2)
|Атлетико Минейро
|Халк Живанилдо
|5 (2)
|Коринтианс
|Roger I
|5
|Гремио
|Каннеманн Вальтер
|1 8
|Крузейро
|Маркес Лукас
|2 4
|Палмейрас Сан-Паулу
|Абел Феррейра
|1 5
|Атлетико Минейро
|Лемос Маурисио
|1 5
|Гойяс
|Магиньо
|1 5