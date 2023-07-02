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  4. Серия A 2023

Бразилия: Серия A
2023

Тур: 13.
Интернасьонал Порту Алегре
0:0
Второй тайм: 85'
Крузейро
0'
25' Желтая карточка
Маркес Лукас
38' Желтая карточка
Мартинс Родригес
45' Желтая карточка
Джонни
45' Желтая карточка
Меркадо Габриэль
45' Желтая карточка
Патрик Алан
52' Желтая карточка
Хавьер Марлон
69' Вторая желтая карточка
Маркес Лукас
69' Желтая карточка
Насименто Бруно III
79' Желтая карточка
Бустос Фабрисио
31
John
Victor
16
Бустос
Фабрисио
44
Витао
25
Меркадо
Габриэль
6
Мартинс
Родригес
30
Джонни
40
Ромуло
27
José
Maurisio3
10
Патрик
Алан
11
Вандерсон
9
Адриано
Луис
1
Рафаэл
Кабрал
12
Виллиам
Фуртадо
6
Маркес
Лукас
4
Castan
da
Silva
Luciano
3
Хавьер
Марлон
18
Jussa
23
Machado
11
Уэсли
Лопес
7
Витал
Матеус
22
Стениу
Сантуш
9
Насименто
Бруно
III
Интернасьонал Порту Алегре
4-2-3-1
Крузейро
4-2-3-1

История личных встреч

Интернасьонал Порту Алегре
Крузейро

14 матчей

92.9%
7.1%
13 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
78.6%
7 побед 11 ничьих 0 побед

Второй тайм

71.4%
35.7%
10 побед 5 ничьих 0 побед

18 матчей

44.4%
55.6%
0 побед 8 ничьих 10 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
0 побед 8 ничьих 6 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 9 ничьих 8 побед

32 матча

40.6%
28.1%
31.3%
13 побед 9 ничьих 10 побед

Первый тайм

21.9%
59.4%
18.7%
7 побед 19 ничьих 6 побед

Второй тайм

31.3%
43.8%
24.9%
10 побед 14 ничьих 8 побед

История матчей

СA
1:1
К
3:0
К
0:1
СA
3:1
СA
0:0
СA
0:0
Г
0:0
Г1
0:2
Г1
3:1
Г1
1:2
СA
1:0
СA
4:2
Г1ЙД
4:0
СA
2:0
СA
0:0
Г1ЙД
2:2
Г1ЙД
0:0
БСА
2:1
БСА
1:3
БСА
1:2
БСА
2:2
СA
0:0
СA
2:1
СA
1:0
СA
3:2
СA
1:0
СA
1:2
СA
2:3
СA
1:1
СA
1:0
СA
2:0
СA
1:0

Голы

Всего голов

31
10

Голов в среднем за матч

1.82
0.67

Среднее время на гол

49
135

Всего голов

14
19

Голов в среднем за матч

0.93
1.12

Среднее время на гол

96
80

Всего голов

45
29

Голов в среднем за матч

1.41
0.91

Тотал матчей

2.5
26
Больше 81%
Меньше 19%
6
20
Больше 63%
Меньше 38%
12
15
Больше 47%
Меньше 53%
17
9
Больше 28%
Меньше 72%
23
3
Больше 9%
Меньше 91%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
31

Среднее время на гол

64
99

Бомбардиры внутри турнира

Интернасьонал Порту Алегре
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вандерсон 3 0.23
Джонни 2 0.15
José Maurisio3 2 0.15
Адриано Луис 1 0.08
Jean Dias 1 0.08
Энрике Педро 1 (1) 0.08
Де Пена Карлос 1 0.08
Ромуло 1 0.08
Alexandre Zurawski 1 0.08
Патрик Алан 0 0
Nicolas Hernandez2 0 0
Крузейро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Насименто Бруно III 3 0.23
Gilberto IV 3 0.23
Уэсли Лопес 3 0.23
Хавьер Марлон 2 0.15
Рамиро 1 0.08
Дурадо Энрике 1 0.08
Маркес Лукас 1 0.08
Machado 0 0
Виллиам Фуртадо 0 0
Витал Матеус 0 0
Igor Marques 0 0

Карточки

Интернасьонал Порту Алегре
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Меркадо Габриэль 4 0
Кампаньяро Густаво 4 0
Патрик Алан 3 0
Моледо Родриго 3 0
Nicolas Hernandez2 3 0
Джонни 2 0
Alexandre Zurawski 2 0
José Maurisio3 2 0
Мартинс Родригес 2 0
Lucca 1 0
Де Пена Карлос 1 0
Ромуло 1 0
John Victor 1 0
Бустос Фабрисио 1 0
Igor Gomes 1 0
Витао 1 0
Gabriel Barros 1 0
Jean Dias 1 0
Matheus Dias 1 0
Крузейро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Маркес Лукас 4 2
Castan da Silva Luciano 3 0
Рамиро 3 0
Хавьер Марлон 3 0
Jussa 3 0
Wallisson 3 0
Дурадо Энрике 2 0
Виллиам Фуртадо 2 0
Уэсли Лопес 2 0
Gilberto IV 2 0
Нерис 2 0
Richard Almeida de Oliveira2 2 0
Machado 1 0
Nikao 1 0
Рафаэл Кабрал 1 0
Neto XI 1 0
Насименто Бруно III 1 0
Igor Marques 1 0
Pepa 1 0
Gabriel Mesquita 1 0

Результаты матчей

Интернасьонал Порту Алегре
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Крузейро
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

0
4
Интернасьонал Порту Алегре
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Крузейро
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

7
5

Волевые поражения

5
3
Интернасьонал Порту Алегре
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
42% (5)
58% (7)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Крузейро
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)

Сухие победы

4
6

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

9
5

Волевые поражения

5
7

Голы по времени матча

Забито

7
11
2 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
8 Не забивали 7
1
14%
2
18%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
3
27%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
2
18%
61-75
2
29%
4
36%
76-90

Пропущено

4
5
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
2
40%
61-75
2
50%
1
20%
76-90

Забито

6
3
1 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
7 Не забивали 10
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
2
67%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Пропущено

10
7
6 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
3
30%
1
14%
1-15
1
10%
1
14%
16-30
2
20%
2
29%
31-45
1
10%
2
29%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
1
10%
1
14%
76-90

Забито

13
14
3 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 5
3 Не забивали 5
2
15%
2
14%
1-15
1
8%
1
7%
16-30
0
0%
3
21%
31-45
3
23%
0
0%
46-60
3
23%
4
29%
61-75
4
31%
4
29%
76-90

Пропущено

14
12
7 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 9
3
21%
1
8%
1-15
2
14%
2
17%
16-30
2
14%
3
25%
31-45
1
7%
2
17%
46-60
3
21%
2
17%
61-75
3
21%
2
17%
76-90

Результаты последних матчей

Интернасьонал Порту Алегре
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Интернасьонал Порту Алегре - Индепендьенте Медельин 3:1 Америка Минейро - Интернасьонал Порту Алегре 1:2 Коритиба Парана - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Интернасьонал Порту Алегре - Васко да Гама 2:1
Насьональ Монтевидео - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Сантос - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Америка Минейро 3:1 Интернасьонал Порту Алегре - Байя 2:0 Метрополитанос - Интернасьонал Порту Алегре 1:2 Гремио - Интернасьонал Порту Алегре 3:1 Америка Минейро - Интернасьонал Порту Алегре 2:0 Атлетико Минейро - Интернасьонал Порту Алегре 2:0 Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Паранаэнсе 0:2 Сан-Паулу - Интернасьонал Порту Алегре 2:0 Интернасьонал Порту Алегре - Насьональ Монтевидео 2:2 Интернасьонал Порту Алегре - Гойяс 1:0 Алагоано - Интернасьонал Порту Алегре 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Фламенго 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Метрополитанос 1:0 Форталеза Сеара - Интернасьонал Порту Алегре 1:1
Крузейро
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Крузейро - Сан-Паулу 1:0 Крузейро - Форталеза Сеара 0:1 Байя - Крузейро 2:2 Крузейро - Атлетико Минейро 0:1
Крузейро - Гремио 0:1 Фламенго - Крузейро 1:1 Крузейро - Куяба 0:1 Гремио - Крузейро 1:1 Америка Минейро - Крузейро 0:4 Крузейро - Флуминенсе 0:2 Крузейро - Сантос 2:1 Ред Булл Брагантино - Крузейро 0:3 Крузейро - Наутико 2:0 Крузейро - Гремио 1:0 Коринтианс - Крузейро 2:1 Наутико - Крузейро 1:0 Крузейро - Ред Булл Брагантино 3:2 Америка Минейро - Крузейро 2:1 Крузейро - Америка Минейро 0:2 Крузейро - Демократа СЛ 1:1

Результаты матчей

Интернасьонал Порту Алегре
Крузейро

Точный счет

2:1
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
0:1
3 раза 43%
1:0
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%

Точное количество голов

2
3 раза 60%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%

Точный счет

1:1
2 раза 29%
2:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
0:3
1 раз 20%
0:4
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Точный счет

2:0
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
0:1
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 42%
2
4 раза 33%
0
3 раза 25%
0
4 раза 33%
1
4 раза 33%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Интернасьонал Порту Алегре
Крузейро

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
3
4
3
2
1.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
1
6
1.5
3
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
8
4
4
8
1.5
4
8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 12 10 0 2 20 - 7 30
2.
Гремио
 13 8 2 3 24 - 18 26
3.
Фламенго
 13 8 1 4 26 - 17 25
4.
Палмейрас Сан-Паулу
 12 6 4 2 22 - 10 22
5.
Сан-Паулу
 13 6 3 4 18 - 13 21
6.
Флуминенсе
 13 6 3 4 19 - 14 21
7.
Интернасьонал Порту Алегре
 0:0 13 6 3 4 13 - 14 21
8.
Ред Булл Брагантино
 12 5 5 2 21 - 14 20
9.
Форталеза Сеара
 13 5 5 3 15 - 11 20
10.
Атлетико Паранаэнсе
 12 6 1 5 16 - 15 19
11.
Атлетико Минейро
 12 5 4 3 16 - 11 19
12.
Крузейро
 0:0 13 5 3 5 15 - 11 18
13.
Сантос
 12 3 4 5 11 - 13 13
14.
Коринтианс
 12 3 3 6 11 - 16 12
15.
Куяба
 12 3 3 6 9 - 16 12
16.
Байя
 13 3 3 7 14 - 20 12
17.
Гойяс
 12 3 2 7 10 - 20 11
18.
Васко да Гама
 12 2 3 7 11 - 20 9
19.
Америка Минейро
 12 2 2 8 13 - 27 8
20.
Коритиба Парана
 12 0 4 8 9 - 26 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 6 6 0 0 12 - 1 18
2.
Сан-Паулу
 7 6 0 1 14 - 6 18
3.
Гремио
 7 5 2 0 17 - 7 17
4.
Фламенго
 7 5 1 1 14 - 4 16
5.
Ред Булл Брагантино
 7 5 1 1 14 - 6 16
6.
Атлетико Паранаэнсе
 6 5 0 1 10 - 5 15
7.
Флуминенсе
 6 4 2 0 10 - 4 14
8.
Палмейрас Сан-Паулу
 6 4 1 1 12 - 6 13
9.
Интернасьонал Порту Алегре
 0:0 6 4 1 1 7 - 4 13
10.
Форталеза Сеара
 6 3 3 0 9 - 4 12
11.
Коринтианс
 5 2 3 0 7 - 4 9
12.
Крузейро
 0:0 7 3 0 4 4 - 6 9
13.
Сантос
 7 2 3 2 9 - 8 9
14.
Атлетико Минейро
 5 2 2 1 7 - 5 8
15.
Байя
 7 2 2 3 11 - 11 8
16.
Гойяс
 5 2 1 2 7 - 10 7
17.
Америка Минейро
 7 2 1 4 8 - 14 7
18.
Васко да Гама
 6 1 1 4 4 - 9 4
19.
Коритиба Парана
 6 0 3 3 3 - 8 3
20.
Куяба
 5 0 2 3 3 - 9 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 6 4 0 2 8 - 6 12
2.
Атлетико Минейро
 7 3 2 2 9 - 6 11
3.
Куяба
 7 3 1 3 6 - 7 10
4.
Фламенго
 6 3 0 3 12 - 13 9
5.
Гремио
 6 3 0 3 7 - 11 9
6.
Палмейрас Сан-Паулу
 6 2 3 1 10 - 4 9
7.
Крузейро
 0:0 6 2 3 1 11 - 5 9
8.
Форталеза Сеара
 7 2 2 3 6 - 7 8
9.
Интернасьонал Порту Алегре
 0:0 7 2 2 3 6 - 10 8
10.
Флуминенсе
 7 2 1 4 9 - 10 7
11.
Васко да Гама
 6 1 2 3 7 - 11 5
12.
Сантос
 5 1 1 3 2 - 5 4
13.
Ред Булл Брагантино
 5 0 4 1 7 - 8 4
14.
Атлетико Паранаэнсе
 6 1 1 4 6 - 10 4
15.
Байя
 6 1 1 4 3 - 9 4
16.
Гойяс
 7 1 1 5 3 - 10 4
17.
Сан-Паулу
 6 0 3 3 4 - 7 3
18.
Коринтианс
 7 1 0 6 4 - 12 3
19.
Америка Минейро
 5 0 1 4 5 - 13 1
20.
Коритиба Парана
 6 0 1 5 6 - 18 1
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Ботафого Рио-де-Жанейро Соарес Франсиско 10 (3)
Атлетико Паранаэнсе Роке Витор 6 (2)
Ред Булл Брагантино Саша Эдуардо 5 (2)
Атлетико Минейро Халк Живанилдо 5 (2)
Коринтианс Roger I 5
Весь список

Топ нарушителей
Гремио Каннеманн Вальтер 1 8
Крузейро Маркес Лукас 2 4
Палмейрас Сан-Паулу Абел Феррейра 1 5
Атлетико Минейро Лемос Маурисио 1 5
Гойяс Магиньо 1 5
Весь список
  • 63'
    Адриано Луис уходит с поля. Alexandre Zurawski выходит вместо него
  • Желтая карточка
    52'
    Марлон получил желтую карточку от судьи
  • 46'
    Джонни уходит с поля. Де Пена Карлос выходит вместо него
  • Второй тайм начался
    46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    54'
    Патрик Алан получил желтую карточку от судьи
  • 53'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    49'
    Меркадо Габриэль получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    45'
    Джонни получил желтую карточку от судьи
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    Лучшие коэффициенты
    Интернасьонал Порту Алегре
    Ничья
    Крузейро
    4.50
    3.25
    4.30
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