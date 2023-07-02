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США: МЛС
2023

Тур: 1. Стадион: .
Сент-Луис Сити
2:0
Второй тайм: 55'
Колорадо Рэпидс
0'
1:0
4' Гол
Паркер Тим
2:0
11' Гол
Страуд Джаред

Ход матча

4'
Паркер Тим
(Aziel Jackson)
1:0
11'
Страуд Джаред
(Samuel Adeniran)
2:0
46'
 
Абубакар Лалас
Бейташур Стивен
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Сент-Луис Сити
Ничья
Колорадо Рэпидс
2.04
3.75
35.00
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Бюрки
Роман
20
Akil
Watts
15
Joshua
Yaro
26
Паркер
Тим
22
Kyle
Hiebert
19
Васильев
Индиана
6
Блом
Нджабуло
8
Страуд
Джаред
25
Aziel
Jackson
11
Джоаккини
Николас
16
Samuel
Adeniran
22
Ярброуг
Вильям
2
Розенберри
Киган
5
Махсо
Андреас
4
Уилсон
Дэнни
33
Бейташур
Стивен
23
Бассетт
Коул
20
Ронен
Коннор
15
Лейва
Дэнни
28
Николсон
Сэм
12
Барриос
Майкл
91
Кабрал
Кевин
Сент-Луис Сити
4-3-1-2
Колорадо Рэпидс
4-4-2

История личных встреч

Сент-Луис Сити
Колорадо Рэпидс

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

М
1:1

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Бомбардиры внутри турнира

Сент-Луис Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Джоаккини Николас 8 (1) 0.4
Лёвен Эдуард 5 (3) 0.25
Клаусс Жоао 5 0.25
Страуд Джаред 4 0.2
Альм Расмус 2 0.1
Острак Томаш 2 0.1
Васильев Индиана 2 0.1
Samuel Adeniran 2 (1) 0.1
Паркер Тим 2 0.1
Kyle Hiebert 2 0.1
Перес Мигель 1 0.05
Celio Pompeu 1 0.05
Нервински Джейк 0 0
Aziel Jackson 0 0
Lucas Bartlett 0 0
Колорадо Рэпидс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Барриос Майкл 2 0.1
Абубакар Лалас 2 0.1
Бассетт Коул 2 0.1
Кабрал Кевин 2 0.1
Ронен Коннор 1 (1) 0.05
Рубио Диего 1 0.05
Уилсон Дэнни 1 0.05
Николсон Сэм 1 0.05
Льюис Джонатан 1 0.05
Max Alves 1 0.05
Харрис Кельвин 0 0
Япи Даррен 0 0

Карточки

Сент-Луис Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Паркер Тим 7 0
Страуд Джаред 7 0
Острак Томаш 7 0
Kyle Hiebert 4 1
Lucas Bartlett 4 0
Альм Расмус 3 0
Нервински Джейк 3 0
Блом Нджабуло 3 0
Джоаккини Николас 3 0
Нельсон Джон 1 1
Перес Мигель 2 0
Лёвен Эдуард 2 0
Aziel Jackson 2 0
Celio Pompeu 2 0
Васильев Индиана 1 0
Колорадо Рэпидс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кабрал Кевин 7 0
Абубакар Лалас 5 1
Николсон Сэм 5 0
Акоста Бриан 5 0
Присо-Мбонге Ральф 4 0
Бомбито Мойс 2 1
Гальван Бриан 0 2
Уилсон Дэнни 3 0
Max Alves 3 0
Барриос Майкл 2 0
Бассетт Коул 2 0
Япи Даррен 2 0
Рубио Диего 1 0
Прайс Джек 1 0
Махсо Андреас 1 0
Розенберри Киган 1 0

Результаты матчей

Сент-Луис Сити
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
60% (6)
40% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)
Колорадо Рэпидс
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
22% (2)
78% (7)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
67% (6)
11% (1)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

6
1

Волевые поражения

3
5
Сент-Луис Сити
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
11% (1)
78% (7)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Колорадо Рэпидс
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
10% (1)
60% (6)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

8
8

Волевые поражения

12
1
Сент-Луис Сити
58.8%
41.2%
10 побед 7 поражений
Первый тайм
37% (7)
58% (11)
5% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (8)
26% (5)
32% (6)
Колорадо Рэпидс
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
16% (3)
68% (13)
16% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (5)
42% (8)
32% (6)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

14
9

Волевые поражения

15
6

Голы по времени матча

Забито

21
9
11 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 4
10 Не забивали 14
3
14%
2
22%
1-15
3
14%
0
0%
16-30
5
24%
0
0%
31-45
3
14%
1
11%
46-60
4
19%
2
22%
61-75
3
14%
4
44%
76-90

Пропущено

13
18
4 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 13
4 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 8
1
8%
1
6%
1-15
1
8%
2
11%
16-30
2
15%
2
11%
31-45
2
15%
2
11%
46-60
3
23%
4
22%
61-75
4
31%
7
39%
76-90

Забито

14
5
4 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
12 Не забивали 15
0
0%
0
0%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
3
21%
2
40%
31-45
3
21%
1
20%
46-60
3
21%
1
20%
61-75
4
29%
1
20%
76-90

Пропущено

13
9
4 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 5
2
15%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
2
15%
3
33%
31-45
1
8%
3
33%
46-60
5
38%
0
0%
61-75
3
23%
1
11%
76-90

Забито

35
14
15 В 1-м тайме 4
20 Во 2-м тайме 10
10 Забивали первыми 6
3 Не забивали 10
3
9%
2
14%
1-15
4
11%
0
0%
16-30
8
23%
2
14%
31-45
6
17%
2
14%
46-60
7
20%
3
21%
61-75
7
20%
5
36%
76-90

Пропущено

26
27
8 В 1-м тайме 10
18 Во 2-м тайме 17
9 Пропускали первыми 8
15 Не пропускали 13
3
12%
2
7%
1-15
1
4%
3
11%
16-30
4
15%
5
19%
31-45
3
12%
5
19%
46-60
8
31%
4
15%
61-75
7
27%
8
30%
30%
76-90

Результаты последних матчей

Сент-Луис Сити
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Сан-Хосе Эрткуэйкс - Сент-Луис Сити 1:2 Сент-Луис Сити - Реал Солт-Лейк 1:3 Нэшвилл - Сент-Луис Сити 3:1 Сент-Луис Сити - Лос-Анджелес Гэлакси 1:1
Даллас - Сент-Луис Сити 2:0 Сент-Луис Сити - Хьюстон Динамо 3:0 Сент-Луис Сити - Ванкувер Уайткэпс 3:1 Сент-Луис Сити - Спортинг Канзас-Сити 4:0 Чикаго Файр - Сент-Луис Сити 1:0 Чикаго Файр - Сент-Луис Сити 2:1 Сент-Луис Сити - Портленд Тимберс 1:2 Сент-Луис Сити - Юнион Омаха 5:1 Колорадо Рэпидс - Сент-Луис Сити 1:1 Сент-Луис Сити - Цинциннати 5:1 Сиэтл Саундерс - Сент-Луис Сити 3:0 Сент-Луис Сити - Миннесота Юнайтед 0:1 Реал Солт-Лейк - Сент-Луис Сити 0:4 Сент-Луис Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:0 Портленд Тимберс - Сент-Луис Сити 1:2 Сент-Луис Сити - Шарлотт 3:1
Колорадо Рэпидс
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Колорадо Рэпидс - Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Орландо Сити - Колорадо Рэпидс 2:0 Колорадо Рэпидс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 Коламбус Кру - Колорадо Рэпидс 3:2
Колорадо Рэпидс - Цинциннати 0:1 Колорадо Рэпидс - Реал Солт-Лейк 0:1 Колорадо Рэпидс - Реал Солт-Лейк 2:3 Атланта Юнайтед - Колорадо Рэпидс 4:0 Колорадо Рэпидс - Филадельфия Юнион 1:2 Сакраменто Репаблик - Колорадо Рэпидс 2:4 Лос-Анджелес Гэлакси - Колорадо Рэпидс 1:3 Ванкувер Уайткэпс - Колорадо Рэпидс 0:0 Колорадо Рэпидс - Нортерн Колорадо Хейлсторм 3:1 Колорадо Рэпидс - Сент-Луис Сити 1:1 Шарлотт - Колорадо Рэпидс 2:2 Спортинг Канзас-Сити - Колорадо Рэпидс 0:1 Колорадо Рэпидс - Лос-Анджелес 0:0 Остин - Колорадо Рэпидс 1:1 Колорадо Рэпидс - Миннесота Юнайтед 1:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Колорадо Рэпидс 1:0

Результаты матчей

Сент-Луис Сити
Колорадо Рэпидс

Точный счет

3:0
2 раза 20%
3:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
0:0
4 раза 44%
1:2
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%

Точное количество голов

3
4 раза 40%
1
3 раза 30%
0
1 раз 10%
4
1 раз 10%
5
1 раз 10%
0
5 раз 56%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%

Точный счет

1:2
2 раза 22%
0:4
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%

Точное количество голов

0
3 раза 33%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
0
5 раз 50%
1
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%

Точный счет

3:0
3 раза 16%
1:2
3 раза 16%
3:1
3 раза 16%
1:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
0:0
5 раз 26%
0:1
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
4:0
2 раза 11%
1:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%

Точное количество голов

1
5 раз 26%
3
5 раз 26%
0
4 раза 21%
2
2 раза 11%
4
2 раза 11%
5
1 раз 5%
0
10 раз 53%
1
5 раз 26%
2
3 раза 16%
3
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Сент-Луис Сити
Колорадо Рэпидс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
0.5
Больше Меньше
4
5
6
4
1.5
1
8
6
4
2.5
2
8
3.5
1
9
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
5
5
4
5
1.5
3
7
2
7
2.5
1
9
1
8
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
4
0.5
Больше Меньше
9
10
10
9
1.5
4
15
8
11
2.5
1
18
3
16
3.5
1
18
4.5

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сент-Луис Сити
 2:0 Заявка 20 11 2 7 39 - 24 35
2.
Лос-Анджелес
 0:0 Заявка 19 9 6 4 28 - 19 33
3.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 21 8 6 7 26 - 31 30
4.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 20 8 5 7 24 - 18 29
5.
Хьюстон Динамо
 Заявка 19 8 3 8 24 - 25 27
6.
Даллас
 0:0 Заявка 20 7 6 7 21 - 22 27
7.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 20 7 6 7 23 - 26 27
8.
Остин
 Заявка 20 7 5 8 25 - 28 26
9.
Ванкувер Уайткэпс
 0:2 Заявка 19 6 7 6 30 - 25 25
10.
Миннесота Юнайтед
 2:0 Заявка 19 6 6 7 19 - 24 24
11.
Спортинг Канзас-Сити
 2:0 Заявка 22 6 6 10 25 - 30 24
12.
Портленд Тимберс
 0:2 Заявка 21 5 7 9 22 - 29 22
13.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 18 3 6 9 16 - 29 15
14.
Колорадо Рэпидс
 0:2 Заявка 20 2 8 10 14 - 29 14

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 20 13 5 2 32 - 21 44
2.
Нэшвилл
 2:0 Заявка 21 11 5 5 30 - 16 38
3.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 20 10 7 3 35 - 25 37
4.
Филадельфия Юнион
 Заявка 19 10 4 5 34 - 20 34
5.
Коламбус Кру
 Заявка 20 10 4 6 40 - 27 34
6.
Орландо Сити
 Заявка 20 8 7 5 28 - 23 31
7.
Атланта Юнайтед
 Заявка 20 7 8 5 37 - 35 29
8.
ФК Монреаль
 0:1 Заявка 20 8 2 10 20 - 28 26
9.
Ди Си Юнайтед
 0:2 Заявка 21 7 5 9 29 - 28 26
10.
Шарлотт
 Заявка 20 6 6 8 27 - 35 24
11.
Нью-Йорк Сити
 1:0 Заявка 21 5 9 7 22 - 26 24
12.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 20 5 8 7 18 - 20 23
13.
Чикаго Файр
 Заявка 20 5 8 7 26 - 31 23
14.
Торонто
 Заявка 21 3 10 8 18 - 27 19
15.
Интер Майами
 Заявка 19 5 1 13 18 - 29 16

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хьюстон Динамо
 Заявка 9 7 1 1 17 - 3 22
2.
Сент-Луис Сити
 2:0 Заявка 11 7 1 3 26 - 10 22
3.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 10 6 3 1 14 - 7 21
4.
Лос-Анджелес
 0:0 Заявка 10 6 2 2 18 - 9 20
5.
Ванкувер Уайткэпс
 0:2 Заявка 10 5 4 1 21 - 9 19
6.
Даллас
 0:0 Заявка 10 5 3 2 14 - 9 18
7.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 11 5 3 3 13 - 5 18
8.
Остин
 Заявка 11 5 3 3 16 - 10 18
9.
Спортинг Канзас-Сити
 2:0 Заявка 11 5 1 5 17 - 13 16
10.
Портленд Тимберс
 0:2 Заявка 10 4 3 3 14 - 10 15
11.
Миннесота Юнайтед
 2:0 Заявка 8 2 5 1 8 - 6 11
12.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 10 2 4 4 11 - 16 10
13.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 8 2 2 4 11 - 13 8
14.
Колорадо Рэпидс
 0:2 Заявка 9 0 5 4 5 - 9 5

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 11 10 1 0 21 - 7 31
2.
Коламбус Кру
 Заявка 11 8 2 1 29 - 11 26
3.
Нэшвилл
 2:0 Заявка 11 8 2 1 21 - 6 26
4.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 10 7 3 0 23 - 9 24
5.
Филадельфия Юнион
 Заявка 10 7 2 1 21 - 6 23
6.
ФК Монреаль
 0:1 Заявка 9 7 0 2 15 - 4 21
7.
Атланта Юнайтед
 Заявка 10 6 3 1 24 - 13 21
8.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 10 4 4 2 13 - 10 16
9.
Орландо Сити
 Заявка 11 4 4 3 14 - 12 16
10.
Нью-Йорк Сити
 1:0 Заявка 9 4 3 2 13 - 12 15
11.
Ди Си Юнайтед
 0:2 Заявка 10 4 3 3 18 - 12 15
12.
Торонто
 Заявка 11 3 6 2 11 - 10 15
13.
Интер Майами
 Заявка 10 4 1 5 13 - 13 13
14.
Шарлотт
 Заявка 10 3 4 3 13 - 15 13
15.
Чикаго Файр
 Заявка 9 2 6 1 14 - 13 12

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 11 6 2 3 15 - 15 20
2.
Сент-Луис Сити
 2:0 Заявка 9 4 1 4 13 - 14 13
3.
Лос-Анджелес
 0:0 Заявка 9 3 4 2 10 - 10 13
4.
Миннесота Юнайтед
 2:0 Заявка 11 4 1 6 11 - 18 13
5.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 9 3 2 4 11 - 13 11
6.
Даллас
 0:0 Заявка 10 2 3 5 7 - 13 9
7.
Колорадо Рэпидс
 0:2 Заявка 11 2 3 6 9 - 20 9
8.
Остин
 Заявка 9 2 2 5 9 - 18 8
9.
Спортинг Канзас-Сити
 2:0 Заявка 11 1 5 5 8 - 17 8
10.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 10 1 4 5 5 - 16 7
11.
Портленд Тимберс
 0:2 Заявка 11 1 4 6 8 - 19 7
12.
Ванкувер Уайткэпс
 0:2 Заявка 9 1 3 5 9 - 16 6
13.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 10 1 3 6 9 - 19 6
14.
Хьюстон Динамо
 Заявка 10 1 2 7 7 - 22 5

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Орландо Сити
 Заявка 9 4 3 2 14 - 11 15
2.
Цинциннати
 Заявка 9 3 4 2 11 - 14 13
3.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 10 3 4 3 12 - 16 13
4.
Нэшвилл
 2:0 Заявка 10 3 3 4 9 - 10 12
5.
Филадельфия Юнион
 Заявка 9 3 2 4 13 - 14 11
6.
Шарлотт
 Заявка 10 3 2 5 14 - 20 11
7.
Ди Си Юнайтед
 0:2 Заявка 11 3 2 6 11 - 16 11
8.
Чикаго Файр
 Заявка 11 3 2 6 12 - 18 11
9.
Нью-Йорк Сити
 1:0 Заявка 12 1 6 5 9 - 14 9
10.
Коламбус Кру
 Заявка 9 2 2 5 11 - 16 8
11.
Атланта Юнайтед
 Заявка 10 1 5 4 13 - 22 8
12.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 10 1 4 5 5 - 10 7
13.
ФК Монреаль
 0:1 Заявка 11 1 2 8 5 - 24 5
14.
Торонто
 Заявка 10 0 4 6 7 - 17 4
15.
Интер Майами
 Заявка 9 1 0 8 5 - 16 3
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Нэшвилл Мукхтар Хани 13 (7)
Лос-Анджелес Буанга Денис 11 (1)
Филадельфия Юнион Карранса Хулиан 10 (2)
Атланта Юнайтед Якумакис Георгиос 10
Даллас Феррейра Хесус 10
Весь список

Топ нарушителей
Нью-Йорк Ред Буллз Рейес Андрес 1 7
Атланта Юнайтед Ибарра Франко 1 7
Шарлотт Джонс Деррик 8
Сиэтл Саундерс Joao Paulo I 1 6
Чикаго Файр Герберс Фабиан 1 6
Весь список
  • Второй тайм
  • 46'
    Бейташур Стивен уходит с поля. Абубакар Лалас выходит вместо него
  • Второй тайм начался
    46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 11'
    Samuel Adeniran сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    11'
    Г О О О О Л - Страуд Джаред бьет в цель!
  • 4'
    Азиель Джексон сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    4'
    Г О О О О Л - Паркер Тим бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Сент-Луис Сити
Ничья
Колорадо Рэпидс
2.04
3.75
35.00
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Сент-Луис Сити 2:0 Колорадо Рэпидс онлайн

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