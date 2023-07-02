Тур: 1. Стадион: Citypark.
2:0
Второй тайм: 55'
Ход матча
4'
1:0
11'
2:0
Прогноз на матч от Liveresult
20
Akil
Watts
15
Joshua
Yaro
26
Паркер
Тим
22
Kyle
Hiebert
23
Бассетт
Коул
20
Ронен
Коннор
15
Лейва
Дэнни
28
Николсон
Сэм
91
Кабрал
Кевин
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Akil WattsЗащитник
-
15 Joshua YaroЗащитник
-
26 Паркер ТимЗащитник
-
22 Kyle HiebertЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Белл ДжонЗащитник
-
14 Нельсон ДжонЗащитник
- Защитник
-
28 Перес МигельПолузащитник
-
30 Йенсен ИсакНападающий
-
21 Альм РасмусНападающий
-
-
12 Celio Pompeu
-
Главный тренер: Bradley Carnell
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Бассетт КоулПолузащитник
-
20 Ронен КоннорПолузащитник
-
15 Лейва ДэнниПолузащитник
-
28 Николсон СэмПолузащитник
- Нападающий
-
91 Кабрал КевинНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
77 Япи ДарренНападающий
-
-
Главный тренер: Robin Fraser
История личных встреч
Сент-Луис Сити
Колорадо Рэпидс
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
1
1
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Бомбардиры внутри турнира
Сент-Луис Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Джоаккини Николас
|8 (1)
|0.4
|Лёвен Эдуард
|5 (3)
|0.25
|Клаусс Жоао
|5
|0.25
|Страуд Джаред
|4
|0.2
|Альм Расмус
|2
|0.1
|Острак Томаш
|2
|0.1
|Васильев Индиана
|2
|0.1
|Samuel Adeniran
|2 (1)
|0.1
|Паркер Тим
|2
|0.1
|Kyle Hiebert
|2
|0.1
|Перес Мигель
|1
|0.05
|Celio Pompeu
|1
|0.05
|Нервински Джейк
|0
|0
|Aziel Jackson
|0
|0
|Lucas Bartlett
|0
|0
Колорадо Рэпидс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Барриос Майкл
|2
|0.1
|Абубакар Лалас
|2
|0.1
|Бассетт Коул
|2
|0.1
|Кабрал Кевин
|2
|0.1
|Ронен Коннор
|1 (1)
|0.05
|Рубио Диего
|1
|0.05
|Уилсон Дэнни
|1
|0.05
|Николсон Сэм
|1
|0.05
|Льюис Джонатан
|1
|0.05
|Max Alves
|1
|0.05
|Харрис Кельвин
|0
|0
|Япи Даррен
|0
|0
Карточки
Сент-Луис Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Паркер Тим
|7
|0
|Страуд Джаред
|7
|0
|Острак Томаш
|7
|0
|Kyle Hiebert
|4
|1
|Lucas Bartlett
|4
|0
|Альм Расмус
|3
|0
|Нервински Джейк
|3
|0
|Блом Нджабуло
|3
|0
|Джоаккини Николас
|3
|0
|Нельсон Джон
|1
|1
|Перес Мигель
|2
|0
|Лёвен Эдуард
|2
|0
|Aziel Jackson
|2
|0
|Celio Pompeu
|2
|0
|Васильев Индиана
|1
|0
Колорадо Рэпидс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кабрал Кевин
|7
|0
|Абубакар Лалас
|5
|1
|Николсон Сэм
|5
|0
|Акоста Бриан
|5
|0
|Присо-Мбонге Ральф
|4
|0
|Бомбито Мойс
|2
|1
|Гальван Бриан
|0
|2
|Уилсон Дэнни
|3
|0
|Max Alves
|3
|0
|Барриос Майкл
|2
|0
|Бассетт Коул
|2
|0
|Япи Даррен
|2
|0
|Рубио Диего
|1
|0
|Прайс Джек
|1
|0
|Махсо Андреас
|1
|0
|Розенберри Киган
|1
|0
Результаты матчей
Сент-Луис Сити
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
60% (6)
40% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)
Колорадо Рэпидс
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
22% (2)
78% (7)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
67% (6)
11% (1)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
6
1
Волевые поражения
3
5
Сент-Луис Сити
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
11% (1)
78% (7)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Колорадо Рэпидс
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
10% (1)
60% (6)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
8
8
Волевые поражения
12
1
Сент-Луис Сити
58.8%
41.2%
10 побед 7 поражений
Первый тайм
37% (7)
58% (11)
5% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (8)
26% (5)
32% (6)
Колорадо Рэпидс
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
16% (3)
68% (13)
16% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (5)
42% (8)
32% (6)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
14
9
Волевые поражения
15
6
Голы по времени матча
Забито
21
9
11 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 4
10 Не забивали 14
3
14%
2
22%
1-15
3
14%
0
0%
16-30
5
24%
0
0%
31-45
3
14%
1
11%
46-60
4
19%
2
22%
61-75
3
14%
4
44%
76-90
Пропущено
13
18
4 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 13
4 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 8
1
8%
1
6%
1-15
1
8%
2
11%
16-30
2
15%
2
11%
31-45
2
15%
2
11%
46-60
3
23%
4
22%
61-75
4
31%
7
39%
76-90
Забито
14
5
4 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
12 Не забивали 15
0
0%
0
0%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
3
21%
2
40%
31-45
3
21%
1
20%
46-60
3
21%
1
20%
61-75
4
29%
1
20%
76-90
Пропущено
13
9
4 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 5
2
15%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
2
15%
3
33%
31-45
1
8%
3
33%
46-60
5
38%
0
0%
61-75
3
23%
1
11%
76-90
Забито
35
14
15 В 1-м тайме 4
20 Во 2-м тайме 10
10 Забивали первыми 6
3 Не забивали 10
3
9%
2
14%
1-15
4
11%
0
0%
16-30
8
23%
2
14%
31-45
6
17%
2
14%
46-60
7
20%
3
21%
61-75
7
20%
5
36%
76-90
Пропущено
26
27
8 В 1-м тайме 10
18 Во 2-м тайме 17
9 Пропускали первыми 8
15 Не пропускали 13
3
12%
2
7%
1-15
1
4%
3
11%
16-30
4
15%
5
19%
31-45
3
12%
5
19%
46-60
8
31%
4
15%
61-75
7
27%
8
30%
30%
76-90
Результаты последних матчей
Сент-Луис Сити
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Сан-Хосе Эрткуэйкс - Сент-Луис Сити 1:2 Сент-Луис Сити - Реал Солт-Лейк 1:3 Нэшвилл - Сент-Луис Сити 3:1 Сент-Луис Сити - Лос-Анджелес Гэлакси 1:1
Даллас - Сент-Луис Сити 2:0 Сент-Луис Сити - Хьюстон Динамо 3:0 Сент-Луис Сити - Ванкувер Уайткэпс 3:1 Сент-Луис Сити - Спортинг Канзас-Сити 4:0 Чикаго Файр - Сент-Луис Сити 1:0 Чикаго Файр - Сент-Луис Сити 2:1 Сент-Луис Сити - Портленд Тимберс 1:2 Сент-Луис Сити - Юнион Омаха 5:1 Колорадо Рэпидс - Сент-Луис Сити 1:1 Сент-Луис Сити - Цинциннати 5:1 Сиэтл Саундерс - Сент-Луис Сити 3:0 Сент-Луис Сити - Миннесота Юнайтед 0:1 Реал Солт-Лейк - Сент-Луис Сити 0:4 Сент-Луис Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:0 Портленд Тимберс - Сент-Луис Сити 1:2 Сент-Луис Сити - Шарлотт 3:1
Колорадо Рэпидс
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Колорадо Рэпидс - Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Орландо Сити - Колорадо Рэпидс 2:0 Колорадо Рэпидс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 Коламбус Кру - Колорадо Рэпидс 3:2
Колорадо Рэпидс - Цинциннати 0:1 Колорадо Рэпидс - Реал Солт-Лейк 0:1 Колорадо Рэпидс - Реал Солт-Лейк 2:3 Атланта Юнайтед - Колорадо Рэпидс 4:0 Колорадо Рэпидс - Филадельфия Юнион 1:2 Сакраменто Репаблик - Колорадо Рэпидс 2:4 Лос-Анджелес Гэлакси - Колорадо Рэпидс 1:3 Ванкувер Уайткэпс - Колорадо Рэпидс 0:0 Колорадо Рэпидс - Нортерн Колорадо Хейлсторм 3:1 Колорадо Рэпидс - Сент-Луис Сити 1:1 Шарлотт - Колорадо Рэпидс 2:2 Спортинг Канзас-Сити - Колорадо Рэпидс 0:1 Колорадо Рэпидс - Лос-Анджелес 0:0 Остин - Колорадо Рэпидс 1:1 Колорадо Рэпидс - Миннесота Юнайтед 1:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Колорадо Рэпидс 1:0
Результаты матчей
Сент-Луис Сити
Колорадо Рэпидс
Точный счет
3:0
2 раза 20%
3:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
0:0
4 раза 44%
1:2
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
Точное количество голов
3
4 раза 40%
1
3 раза 30%
0
1 раз 10%
4
1 раз 10%
5
1 раз 10%
0
5 раз 56%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%
Точный счет
1:2
2 раза 22%
0:4
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
Точное количество голов
0
3 раза 33%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
0
5 раз 50%
1
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
Точный счет
3:0
3 раза 16%
1:2
3 раза 16%
3:1
3 раза 16%
1:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
0:0
5 раз 26%
0:1
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
4:0
2 раза 11%
1:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
Точное количество голов
1
5 раз 26%
3
5 раз 26%
0
4 раза 21%
2
2 раза 11%
4
2 раза 11%
5
1 раз 5%
0
10 раз 53%
1
5 раз 26%
2
3 раза 16%
3
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Сент-Луис Сити
Колорадо Рэпидс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
91
Больше Меньше
45
64
18
64
28
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
55
45
37
27
19
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
154
Больше Меньше
910
109
415
811
118
316
118
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0 Заявка
|20
|11
|2
|7
|39 - 24
|35
|2.
|0:0 Заявка
|19
|9
|6
|4
|28 - 19
|33
|3.
|Заявка
|21
|8
|6
|7
|26 - 31
|30
|4.
|Заявка
|20
|8
|5
|7
|24 - 18
|29
|5.
|Заявка
|19
|8
|3
|8
|24 - 25
|27
|6.
|0:0 Заявка
|20
|7
|6
|7
|21 - 22
|27
|7.
|Заявка
|20
|7
|6
|7
|23 - 26
|27
|8.
|Заявка
|20
|7
|5
|8
|25 - 28
|26
|9.
|0:2 Заявка
|19
|6
|7
|6
|30 - 25
|25
|10.
|2:0 Заявка
|19
|6
|6
|7
|19 - 24
|24
|11.
|2:0 Заявка
|22
|6
|6
|10
|25 - 30
|24
|12.
|0:2 Заявка
|21
|5
|7
|9
|22 - 29
|22
|13.
|Заявка
|18
|3
|6
|9
|16 - 29
|15
|14.
|0:2 Заявка
|20
|2
|8
|10
|14 - 29
|14
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|20
|13
|5
|2
|32 - 21
|44
|2.
|2:0 Заявка
|21
|11
|5
|5
|30 - 16
|38
|3.
|Заявка
|20
|10
|7
|3
|35 - 25
|37
|4.
|Заявка
|19
|10
|4
|5
|34 - 20
|34
|5.
|Заявка
|20
|10
|4
|6
|40 - 27
|34
|6.
|Заявка
|20
|8
|7
|5
|28 - 23
|31
|7.
|Заявка
|20
|7
|8
|5
|37 - 35
|29
|8.
|0:1 Заявка
|20
|8
|2
|10
|20 - 28
|26
|9.
|0:2 Заявка
|21
|7
|5
|9
|29 - 28
|26
|10.
|Заявка
|20
|6
|6
|8
|27 - 35
|24
|11.
|1:0 Заявка
|21
|5
|9
|7
|22 - 26
|24
|12.
|Заявка
|20
|5
|8
|7
|18 - 20
|23
|13.
|Заявка
|20
|5
|8
|7
|26 - 31
|23
|14.
|Заявка
|21
|3
|10
|8
|18 - 27
|19
|15.
|Заявка
|19
|5
|1
|13
|18 - 29
|16
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|17 - 3
|22
|2.
|2:0 Заявка
|11
|7
|1
|3
|26 - 10
|22
|3.
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|14 - 7
|21
|4.
|0:0 Заявка
|10
|6
|2
|2
|18 - 9
|20
|5.
|0:2 Заявка
|10
|5
|4
|1
|21 - 9
|19
|6.
|0:0 Заявка
|10
|5
|3
|2
|14 - 9
|18
|7.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|13 - 5
|18
|8.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|16 - 10
|18
|9.
|2:0 Заявка
|11
|5
|1
|5
|17 - 13
|16
|10.
|0:2 Заявка
|10
|4
|3
|3
|14 - 10
|15
|11.
|2:0 Заявка
|8
|2
|5
|1
|8 - 6
|11
|12.
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|11 - 16
|10
|13.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|11 - 13
|8
|14.
|0:2 Заявка
|9
|0
|5
|4
|5 - 9
|5
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|10
|1
|0
|21 - 7
|31
|2.
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|29 - 11
|26
|3.
|2:0 Заявка
|11
|8
|2
|1
|21 - 6
|26
|4.
|Заявка
|10
|7
|3
|0
|23 - 9
|24
|5.
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|21 - 6
|23
|6.
|0:1 Заявка
|9
|7
|0
|2
|15 - 4
|21
|7.
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|24 - 13
|21
|8.
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|13 - 10
|16
|9.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|14 - 12
|16
|10.
|1:0 Заявка
|9
|4
|3
|2
|13 - 12
|15
|11.
|0:2 Заявка
|10
|4
|3
|3
|18 - 12
|15
|12.
|Заявка
|11
|3
|6
|2
|11 - 10
|15
|13.
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|13 - 13
|13
|14.
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|13 - 15
|13
|15.
|Заявка
|9
|2
|6
|1
|14 - 13
|12
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|15 - 15
|20
|2.
|2:0 Заявка
|9
|4
|1
|4
|13 - 14
|13
|3.
|0:0 Заявка
|9
|3
|4
|2
|10 - 10
|13
|4.
|2:0 Заявка
|11
|4
|1
|6
|11 - 18
|13
|5.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|11 - 13
|11
|6.
|0:0 Заявка
|10
|2
|3
|5
|7 - 13
|9
|7.
|0:2 Заявка
|11
|2
|3
|6
|9 - 20
|9
|8.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|9 - 18
|8
|9.
|2:0 Заявка
|11
|1
|5
|5
|8 - 17
|8
|10.
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|5 - 16
|7
|11.
|0:2 Заявка
|11
|1
|4
|6
|8 - 19
|7
|12.
|0:2 Заявка
|9
|1
|3
|5
|9 - 16
|6
|13.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|9 - 19
|6
|14.
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|7 - 22
|5
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|14 - 11
|15
|2.
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|11 - 14
|13
|3.
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|12 - 16
|13
|4.
|2:0 Заявка
|10
|3
|3
|4
|9 - 10
|12
|5.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|13 - 14
|11
|6.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|14 - 20
|11
|7.
|0:2 Заявка
|11
|3
|2
|6
|11 - 16
|11
|8.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|12 - 18
|11
|9.
|1:0 Заявка
|12
|1
|6
|5
|9 - 14
|9
|10.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|11 - 16
|8
|11.
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|13 - 22
|8
|12.
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|5 - 10
|7
|13.
|0:1 Заявка
|11
|1
|2
|8
|5 - 24
|5
|14.
|Заявка
|10
|0
|4
|6
|7 - 17
|4
|15.
|Заявка
|9
|1
|0
|8
|5 - 16
|3
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Нэшвилл
|Мукхтар Хани
|13 (7)
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|11 (1)
|Филадельфия Юнион
|Карранса Хулиан
|10 (2)
|Атланта Юнайтед
|Якумакис Георгиос
|10
|Даллас
|Феррейра Хесус
|10
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Рейес Андрес
|1 7
|Атланта Юнайтед
|Ибарра Франко
|1 7
|Шарлотт
|Джонс Деррик
|8
|Сиэтл Саундерс
|Joao Paulo I
|1 6
|Чикаго Файр
|Герберс Фабиан
|1 6