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США: МЛС
2023

Тур: 1. Стадион: .
Нэшвилл
2:0
Второй тайм: 51'
Ди Си Юнайтед
0'
1:0
18' Гол
Леаль Рэндэлл
20' Желтая карточка
Циммерман Уокер
34' Желтая карточка
Леаль Рэндэлл
2:0
37' Гол
Леаль Рэндэлл
39' Желтая карточка
Бентеке Кристиан
1
Уиллис
Джо
18
Мур
Шак
25
Циммерман
Уокер
5
Махер
Джек
2
Ловитц
Дэниел
8
Леаль
Рэндэлл
6
Маккарти
Дакс
19
Мьюл
Алекс
54
Дэвис
Шон
II
12
Банбери
Тил
10
Мукхтар
Хани
1
Миллер
Тайлер
4
Хайнс-Айк
Брендан
3
Уильямс
Дэррик
23
Пинс
Донован
14
Найяр
Энди
8
Дуркин
Кристофер
17
О'Брайен
Льюис
7
Сантуш
Педру
12
Дахоме
Кристиан
20
Бентеке
Кристиан
43
Клих
Матеуш
Нэшвилл
4-3-3
Ди Си Юнайтед
3-4-3

История личных встреч

Нэшвилл
Ди Си Юнайтед

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

150%
0 побед 3 ничьи 0 побед

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

История матчей

М
1:1
М
1:3
М
0:0
М
5:2
М
1:0

Голы

Всего голов

6
4

Голов в среднем за матч

3
1.33

Среднее время на гол

30
67

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

0.67
1

Среднее время на гол

135
90

Всего голов

8
6

Голов в среднем за матч

1.6
1.2

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

56
75

Бомбардиры внутри турнира

Нэшвилл
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мукхтар Хани 13 (4) 0.62
Пико Фабрис 4 0.19
Леаль Рэндэлл 3 0.14
Шаффельбург Джейкоб 3 0.14
Банбери Тил 2 0.1
Циммерман Уокер 1 0.05
Мьюл Алекс 1 0.05
Вашингтон Тейлор 1 0.05
Lukas MacNaughton 1 0.05
Ловитц Дэниел 0 0
Мур Шак 0 0
Маккарти Дакс 0 0
Дэвис Шон II 0 0
Ди Си Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бентеке Кристиан 8 0.38
Фунтас Таксиархис 4 (1) 0.19
Theodore Ku-DiPietro 3 0.14
Пинс Донован 3 0.14
Клих Матеуш 2 0.1
Дуркин Кристофер 2 0.1
Дахоме Кристиан 2 0.1
Сантуш Педру 1 0.05
О'Брайен Льюис 1 0.05
Уильямс Дэррик 1 0.05
Бирнбом Стив 1 0.05
Грин Джейкоб 1 0.05
Тейшейра Руан 0 0
Палссон Виктор 0 0
Каноуз Расселл 0 0
Джазе Моханад 0 0
Kristian Fletcher 0 0

Карточки

Нэшвилл
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Маккарти Дакс 4 0
Вашингтон Тейлор 4 0
Банбери Тил 3 0
Мур Шак 3 0
Мьюл Алекс 3 0
Годой Анибал 2 0
Ловитц Дэниел 2 0
Мукхтар Хани 2 0
Циммерман Уокер 2 0
Пико Фабрис 2 0
Josh Bauer 2 0
Грегуш Ян 1 0
Леаль Рэндэлл 1 0
Зубак Итан 1 0
Анунга Брайан 1 0
Шаффельбург Джейкоб 1 0
Махер Джек 1 0
Хакенсон Люк 1 0
Ди Си Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бентеке Кристиан 6 0
Клих Матеуш 5 0
Каноуз Расселл 4 0
О'Брайен Льюис 4 0
Пинс Донован 4 0
Найяр Энди 3 0
Уильямс Дэррик 3 0
Бирнбом Стив 1 1
Сантуш Педру 2 0
Палссон Виктор 2 0
Тейшейра Руан 2 0
Дахоме Кристиан 2 0
Фунтас Таксиархис 1 0
Асад Ямиль 1 0
Хайнс-Айк Брендан 1 0
Джазе Моханад 1 0
Дуркин Кристофер 1 0
Грин Джейкоб 1 0

Результаты матчей

Нэшвилл
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
60% (6)
30% (3)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
20% (2)
20% (2)
Ди Си Юнайтед
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

4
2

Волевые поражения

1
5
Нэшвилл
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
Ди Си Юнайтед
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
70% (7)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

5
6

Волевые поражения

7
16
Нэшвилл
73.3%
26.7%
11 побед 4 поражения
Первый тайм
50% (10)
40% (8)
10% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (8)
25% (5)
35% (7)
Ди Си Юнайтед
40%
60%
6 побед 9 поражений
Первый тайм
10% (2)
50% (10)
40% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (7)
45% (9)
20% (4)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

9
8

Волевые поражения

8
21

Голы по времени матча

Забито

19
11
7 В 1-м тайме 2
12 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 3
12 Не забивали 13
1
5%
1
9%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
6
32%
0
0%
31-45
3
16%
3
27%
46-60
3
16%
1
9%
61-75
6
32%
5
45%
76-90

Пропущено

6
14
2 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
1
17%
3
21%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
1
17%
2
14%
31-45
2
33%
2
14%
46-60
1
17%
3
21%
61-75
1
17%
2
14%
76-90

Забито

9
18
2 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 11
2 Забивали первыми 6
13 Не забивали 11
0
0%
2
11%
1-15
1
11%
1
6%
16-30
1
11%
4
22%
31-45
0
0%
2
11%
46-60
3
33%
3
17%
61-75
4
44%
6
33%
76-90

Пропущено

10
12
8 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 7
3
30%
0
0%
1-15
4
40%
0
0%
16-30
1
10%
2
17%
31-45
1
10%
3
25%
46-60
0
0%
3
25%
61-75
1
10%
4
33%
76-90

Забито

28
29
9 В 1-м тайме 9
19 Во 2-м тайме 20
9 Забивали первыми 9
5 Не забивали 4
1
4%
3
10%
1-15
1
4%
2
7%
16-30
7
25%
4
14%
31-45
3
11%
5
17%
46-60
6
21%
4
14%
61-75
10
36%
11
38%
76-90

Пропущено

16
26
10 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 17
9 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 14
4
25%
3
12%
1-15
4
25%
2
8%
16-30
2
13%
4
15%
31-45
3
19%
5
19%
46-60
1
6%
6
23%
61-75
2
13%
6
23%
76-90

Результаты последних матчей

Нэшвилл
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Коламбус Кру - Нэшвилл 2:0 ФК Монреаль - Нэшвилл 1:0 Нэшвилл - Сент-Луис Сити 3:1 Торонто - Нэшвилл 1:1
Даллас - Нэшвилл 1:2 Нэшвилл - Коламбус Кру 3:1 Интер Майами - Нэшвилл 2:1 Шарлотт - Нэшвилл 1:2 Нэшвилл - Интер Майами 2:1 Ди Си Юнайтед - Нэшвилл 1:1 Нэшвилл - Даллас 2:0 Нэшвилл - Чикаго Файр 3:0 Нэшвилл - Атланта Юнайтед 3:1 Нэшвилл - Сан-Антонио 1:0 Нэшвилл - Лос-Анджелес 1:1 Нью-Йорк Сити - Нэшвилл 2:1 Нэшвилл - Торонто 0:0 Орландо Сити - Нэшвилл 0:2 Нэшвилл - Цинциннати 0:1 Нью-Инглэнд Революшн - Нэшвилл 1:0
Ди Си Юнайтед
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Ди Си Юнайтед - Цинциннати 3:0 Ди Си Юнайтед - Реал Солт-Лейк 1:2 Атланта Юнайтед - Ди Си Юнайтед 3:1 Ди Си Юнайтед - Некакса 0:1
Интер Майами - Ди Си Юнайтед 1:2 Ди Си Юнайтед - ФК Монреаль 2:2 Торонто - Ди Си Юнайтед 2:1 Ди Си Юнайтед - Лос-Анджелес Гэлакси 3:0 Филадельфия Юнион - Ди Си Юнайтед 0:0 Ди Си Юнайтед - Нэшвилл 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Ди Си Юнайтед 1:0 Цинциннати - Ди Си Юнайтед 2:1 Ди Си Юнайтед - Шарлотт 3:0 Ди Си Юнайтед - Ричмонд Кикерс 1:0 Орландо Сити - Ди Си Юнайтед 1:3 ФК Монреаль - Ди Си Юнайтед 0:1 Ди Си Юнайтед - Коламбус Кру 0:2 Чикаго Файр - Ди Си Юнайтед 0:0 Ди Си Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 1:2 Нью-Йорк Сити - Ди Си Юнайтед 3:2

Результаты матчей

Нэшвилл
Ди Си Юнайтед

Точный счет

3:1
3 раза 30%
2:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:0
3 раза 30%
1:1
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%

Точное количество голов

3
4 раза 40%
2
3 раза 30%
0
2 раза 20%
1
1 раз 10%
1
4 раза 40%
3
4 раза 40%
0
1 раз 10%
2
1 раз 10%

Точный счет

1:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
0:0
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%

Точное количество голов

0
4 раза 40%
1
3 раза 30%
2
3 раза 30%
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%

Точный счет

2:0
3 раза 15%
1:1
3 раза 15%
3:1
3 раза 15%
0:0
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
1:2
3 раза 15%
3:0
3 раза 15%
0:0
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
3:2
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%

Точное количество голов

0
6 раз 30%
2
6 раз 30%
1
4 раза 20%
3
4 раза 20%
1
8 раз 40%
3
5 раз 25%
0
4 раза 20%
2
3 раза 15%

Тоталы голов в матче

Нэшвилл
Ди Си Юнайтед

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
9
1
7
3
1.5
5
5
4
6
2.5
4
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
4
0.5
Больше Меньше
7
3
3
7
1.5
3
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
6
0.5
Больше Меньше
16
4
10
10
1.5
8
12
4
16
2.5
5
15

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сент-Луис Сити
 2:0 Заявка 20 11 2 7 39 - 24 35
2.
Лос-Анджелес
 0:0 Заявка 19 9 6 4 28 - 19 33
3.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 21 8 6 7 26 - 31 30
4.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 20 8 5 7 24 - 18 29
5.
Хьюстон Динамо
 Заявка 19 8 3 8 24 - 25 27
6.
Даллас
 0:0 Заявка 20 7 6 7 21 - 22 27
7.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 20 7 6 7 23 - 26 27
8.
Остин
 Заявка 20 7 5 8 25 - 28 26
9.
Ванкувер Уайткэпс
 0:2 Заявка 19 6 7 6 30 - 25 25
10.
Миннесота Юнайтед
 2:0 Заявка 19 6 6 7 19 - 24 24
11.
Спортинг Канзас-Сити
 2:0 Заявка 22 6 6 10 25 - 30 24
12.
Портленд Тимберс
 0:2 Заявка 21 5 7 9 22 - 29 22
13.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 18 3 6 9 16 - 29 15
14.
Колорадо Рэпидс
 0:2 Заявка 20 2 8 10 14 - 29 14

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 20 13 5 2 32 - 21 44
2.
Нэшвилл
 2:0 Заявка 21 11 5 5 30 - 16 38
3.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 20 10 7 3 35 - 25 37
4.
Филадельфия Юнион
 Заявка 19 10 4 5 34 - 20 34
5.
Коламбус Кру
 Заявка 20 10 4 6 40 - 27 34
6.
Орландо Сити
 Заявка 20 8 7 5 28 - 23 31
7.
Атланта Юнайтед
 Заявка 20 7 8 5 37 - 35 29
8.
ФК Монреаль
 0:1 Заявка 20 8 2 10 20 - 28 26
9.
Ди Си Юнайтед
 0:2 Заявка 21 7 5 9 29 - 28 26
10.
Шарлотт
 Заявка 20 6 6 8 27 - 35 24
11.
Нью-Йорк Сити
 1:0 Заявка 21 5 9 7 22 - 26 24
12.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 20 5 8 7 18 - 20 23
13.
Чикаго Файр
 Заявка 20 5 8 7 26 - 31 23
14.
Торонто
 Заявка 21 3 10 8 18 - 27 19
15.
Интер Майами
 Заявка 19 5 1 13 18 - 29 16

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хьюстон Динамо
 Заявка 9 7 1 1 17 - 3 22
2.
Сент-Луис Сити
 2:0 Заявка 11 7 1 3 26 - 10 22
3.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 10 6 3 1 14 - 7 21
4.
Лос-Анджелес
 0:0 Заявка 10 6 2 2 18 - 9 20
5.
Ванкувер Уайткэпс
 0:2 Заявка 10 5 4 1 21 - 9 19
6.
Даллас
 0:0 Заявка 10 5 3 2 14 - 9 18
7.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 11 5 3 3 13 - 5 18
8.
Остин
 Заявка 11 5 3 3 16 - 10 18
9.
Спортинг Канзас-Сити
 2:0 Заявка 11 5 1 5 17 - 13 16
10.
Портленд Тимберс
 0:2 Заявка 10 4 3 3 14 - 10 15
11.
Миннесота Юнайтед
 2:0 Заявка 8 2 5 1 8 - 6 11
12.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 10 2 4 4 11 - 16 10
13.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 8 2 2 4 11 - 13 8
14.
Колорадо Рэпидс
 0:2 Заявка 9 0 5 4 5 - 9 5

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 11 10 1 0 21 - 7 31
2.
Коламбус Кру
 Заявка 11 8 2 1 29 - 11 26
3.
Нэшвилл
 2:0 Заявка 11 8 2 1 21 - 6 26
4.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 10 7 3 0 23 - 9 24
5.
Филадельфия Юнион
 Заявка 10 7 2 1 21 - 6 23
6.
ФК Монреаль
 0:1 Заявка 9 7 0 2 15 - 4 21
7.
Атланта Юнайтед
 Заявка 10 6 3 1 24 - 13 21
8.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 10 4 4 2 13 - 10 16
9.
Орландо Сити
 Заявка 11 4 4 3 14 - 12 16
10.
Нью-Йорк Сити
 1:0 Заявка 9 4 3 2 13 - 12 15
11.
Ди Си Юнайтед
 0:2 Заявка 10 4 3 3 18 - 12 15
12.
Торонто
 Заявка 11 3 6 2 11 - 10 15
13.
Интер Майами
 Заявка 10 4 1 5 13 - 13 13
14.
Шарлотт
 Заявка 10 3 4 3 13 - 15 13
15.
Чикаго Файр
 Заявка 9 2 6 1 14 - 13 12

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 11 6 2 3 15 - 15 20
2.
Сент-Луис Сити
 2:0 Заявка 9 4 1 4 13 - 14 13
3.
Лос-Анджелес
 0:0 Заявка 9 3 4 2 10 - 10 13
4.
Миннесота Юнайтед
 2:0 Заявка 11 4 1 6 11 - 18 13
5.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 9 3 2 4 11 - 13 11
6.
Даллас
 0:0 Заявка 10 2 3 5 7 - 13 9
7.
Колорадо Рэпидс
 0:2 Заявка 11 2 3 6 9 - 20 9
8.
Остин
 Заявка 9 2 2 5 9 - 18 8
9.
Спортинг Канзас-Сити
 2:0 Заявка 11 1 5 5 8 - 17 8
10.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 10 1 4 5 5 - 16 7
11.
Портленд Тимберс
 0:2 Заявка 11 1 4 6 8 - 19 7
12.
Ванкувер Уайткэпс
 0:2 Заявка 9 1 3 5 9 - 16 6
13.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 10 1 3 6 9 - 19 6
14.
Хьюстон Динамо
 Заявка 10 1 2 7 7 - 22 5

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Орландо Сити
 Заявка 9 4 3 2 14 - 11 15
2.
Цинциннати
 Заявка 9 3 4 2 11 - 14 13
3.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 10 3 4 3 12 - 16 13
4.
Нэшвилл
 2:0 Заявка 10 3 3 4 9 - 10 12
5.
Филадельфия Юнион
 Заявка 9 3 2 4 13 - 14 11
6.
Шарлотт
 Заявка 10 3 2 5 14 - 20 11
7.
Ди Си Юнайтед
 0:2 Заявка 11 3 2 6 11 - 16 11
8.
Чикаго Файр
 Заявка 11 3 2 6 12 - 18 11
9.
Нью-Йорк Сити
 1:0 Заявка 12 1 6 5 9 - 14 9
10.
Коламбус Кру
 Заявка 9 2 2 5 11 - 16 8
11.
Атланта Юнайтед
 Заявка 10 1 5 4 13 - 22 8
12.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 10 1 4 5 5 - 10 7
13.
ФК Монреаль
 0:1 Заявка 11 1 2 8 5 - 24 5
14.
Торонто
 Заявка 10 0 4 6 7 - 17 4
15.
Интер Майами
 Заявка 9 1 0 8 5 - 16 3
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Нэшвилл Мукхтар Хани 13 (7)
Лос-Анджелес Буанга Денис 11 (1)
Филадельфия Юнион Карранса Хулиан 10 (2)
Атланта Юнайтед Якумакис Георгиос 10
Даллас Феррейра Хесус 10
Весь список

Топ нарушителей
Нью-Йорк Ред Буллз Рейес Андрес 1 7
Атланта Юнайтед Ибарра Франко 1 7
Шарлотт Джонс Деррик 8
Сиэтл Саундерс Joao Paulo I 1 6
Чикаго Файр Герберс Фабиан 1 6
Весь список
  • Второй тайм
  • 46'
    Пинс Донован уходит с поля. Фунтас Таксиархис выходит вместо него
  • Второй тайм начался
    46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Нэшвилл
Ничья
Ди Си Юнайтед
2.17
3.61
78.00
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