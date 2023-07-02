Тур: 1. Стадион: Geodis Park.
2:0
Второй тайм: 51'
0'
1:0
18' ГолЛеаль Рэндэлл
20' Желтая карточкаЦиммерман Уокер
34' Желтая карточкаЛеаль Рэндэлл
2:0
37' ГолЛеаль Рэндэлл
39' Желтая карточкаБентеке Кристиан
Ход матча
18'
1:0
20'
34'
37'
2:0
39'
Прогноз на матч от Liveresult
18
Мур
Шак
19
Мьюл
Алекс
54
Дэвис
Шон
II
12
Банбери
Тил
10
Мукхтар
Хани
23
Пинс
Донован
14
Найяр
Энди
43
Клих
Матеуш
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Мур ШакЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Мьюл АлексПолузащитник
-
54 Дэвис ШонНападающий
-
12 Банбери ТилНападающий
-
10 Мукхтар ХаниНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Уайк ЛоуренсЗащитник
- Защитник
-
24 Грегуш ЯнПолузащитник
- Полузащитник
-
26 Хакенсон ЛюкНападающий
-
11 Зубак ИтанНападающий
-
-
22 Josh Bauer
-
Главный тренер: Gary Smith
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Пинс ДонованЗащитник
-
14 Найяр ЭндиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
43 Клих МатеушНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Бирнбом СтивЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Асад ЯмильПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Руни Уэйн
История личных встреч
Нэшвилл
Ди Си Юнайтед
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
150%
0 побед 3 ничьи 0 побед
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
6
4
Голов в среднем за матч
3
1.33
Среднее время на гол
30
67
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
0.67
1
Среднее время на гол
135
90
Всего голов
8
6
Голов в среднем за матч
1.6
1.2
Тотал матчей
2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
56
75
Бомбардиры внутри турнира
Нэшвилл
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мукхтар Хани
|13 (4)
|0.62
|Пико Фабрис
|4
|0.19
|Леаль Рэндэлл
|3
|0.14
|Шаффельбург Джейкоб
|3
|0.14
|Банбери Тил
|2
|0.1
|Циммерман Уокер
|1
|0.05
|Мьюл Алекс
|1
|0.05
|Вашингтон Тейлор
|1
|0.05
|Lukas MacNaughton
|1
|0.05
|Ловитц Дэниел
|0
|0
|Мур Шак
|0
|0
|Маккарти Дакс
|0
|0
|Дэвис Шон II
|0
|0
Ди Си Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бентеке Кристиан
|8
|0.38
|Фунтас Таксиархис
|4 (1)
|0.19
|Theodore Ku-DiPietro
|3
|0.14
|Пинс Донован
|3
|0.14
|Клих Матеуш
|2
|0.1
|Дуркин Кристофер
|2
|0.1
|Дахоме Кристиан
|2
|0.1
|Сантуш Педру
|1
|0.05
|О'Брайен Льюис
|1
|0.05
|Уильямс Дэррик
|1
|0.05
|Бирнбом Стив
|1
|0.05
|Грин Джейкоб
|1
|0.05
|Тейшейра Руан
|0
|0
|Палссон Виктор
|0
|0
|Каноуз Расселл
|0
|0
|Джазе Моханад
|0
|0
|Kristian Fletcher
|0
|0
Карточки
Нэшвилл
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Маккарти Дакс
|4
|0
|Вашингтон Тейлор
|4
|0
|Банбери Тил
|3
|0
|Мур Шак
|3
|0
|Мьюл Алекс
|3
|0
|Годой Анибал
|2
|0
|Ловитц Дэниел
|2
|0
|Мукхтар Хани
|2
|0
|Циммерман Уокер
|2
|0
|Пико Фабрис
|2
|0
|Josh Bauer
|2
|0
|Грегуш Ян
|1
|0
|Леаль Рэндэлл
|1
|0
|Зубак Итан
|1
|0
|Анунга Брайан
|1
|0
|Шаффельбург Джейкоб
|1
|0
|Махер Джек
|1
|0
|Хакенсон Люк
|1
|0
Ди Си Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бентеке Кристиан
|6
|0
|Клих Матеуш
|5
|0
|Каноуз Расселл
|4
|0
|О'Брайен Льюис
|4
|0
|Пинс Донован
|4
|0
|Найяр Энди
|3
|0
|Уильямс Дэррик
|3
|0
|Бирнбом Стив
|1
|1
|Сантуш Педру
|2
|0
|Палссон Виктор
|2
|0
|Тейшейра Руан
|2
|0
|Дахоме Кристиан
|2
|0
|Фунтас Таксиархис
|1
|0
|Асад Ямиль
|1
|0
|Хайнс-Айк Брендан
|1
|0
|Джазе Моханад
|1
|0
|Дуркин Кристофер
|1
|0
|Грин Джейкоб
|1
|0
Результаты матчей
Нэшвилл
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
60% (6)
30% (3)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
20% (2)
20% (2)
Ди Си Юнайтед
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
4
2
Волевые поражения
1
5
Нэшвилл
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
Ди Си Юнайтед
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
70% (7)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
5
6
Волевые поражения
7
16
Нэшвилл
73.3%
26.7%
11 побед 4 поражения
Первый тайм
50% (10)
40% (8)
10% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (8)
25% (5)
35% (7)
Ди Си Юнайтед
40%
60%
6 побед 9 поражений
Первый тайм
10% (2)
50% (10)
40% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (7)
45% (9)
20% (4)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
9
8
Волевые поражения
8
21
Голы по времени матча
Забито
19
11
7 В 1-м тайме 2
12 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 3
12 Не забивали 13
1
5%
1
9%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
6
32%
0
0%
31-45
3
16%
3
27%
46-60
3
16%
1
9%
61-75
6
32%
5
45%
76-90
Пропущено
6
14
2 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
1
17%
3
21%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
1
17%
2
14%
31-45
2
33%
2
14%
46-60
1
17%
3
21%
61-75
1
17%
2
14%
76-90
Забито
9
18
2 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 11
2 Забивали первыми 6
13 Не забивали 11
0
0%
2
11%
1-15
1
11%
1
6%
16-30
1
11%
4
22%
31-45
0
0%
2
11%
46-60
3
33%
3
17%
61-75
4
44%
6
33%
76-90
Пропущено
10
12
8 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 7
3
30%
0
0%
1-15
4
40%
0
0%
16-30
1
10%
2
17%
31-45
1
10%
3
25%
46-60
0
0%
3
25%
61-75
1
10%
4
33%
76-90
Забито
28
29
9 В 1-м тайме 9
19 Во 2-м тайме 20
9 Забивали первыми 9
5 Не забивали 4
1
4%
3
10%
1-15
1
4%
2
7%
16-30
7
25%
4
14%
31-45
3
11%
5
17%
46-60
6
21%
4
14%
61-75
10
36%
11
38%
76-90
Пропущено
16
26
10 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 17
9 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 14
4
25%
3
12%
1-15
4
25%
2
8%
16-30
2
13%
4
15%
31-45
3
19%
5
19%
46-60
1
6%
6
23%
61-75
2
13%
6
23%
76-90
Результаты последних матчей
Нэшвилл
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Коламбус Кру - Нэшвилл 2:0 ФК Монреаль - Нэшвилл 1:0 Нэшвилл - Сент-Луис Сити 3:1 Торонто - Нэшвилл 1:1
Даллас - Нэшвилл 1:2 Нэшвилл - Коламбус Кру 3:1 Интер Майами - Нэшвилл 2:1 Шарлотт - Нэшвилл 1:2 Нэшвилл - Интер Майами 2:1 Ди Си Юнайтед - Нэшвилл 1:1 Нэшвилл - Даллас 2:0 Нэшвилл - Чикаго Файр 3:0 Нэшвилл - Атланта Юнайтед 3:1 Нэшвилл - Сан-Антонио 1:0 Нэшвилл - Лос-Анджелес 1:1 Нью-Йорк Сити - Нэшвилл 2:1 Нэшвилл - Торонто 0:0 Орландо Сити - Нэшвилл 0:2 Нэшвилл - Цинциннати 0:1 Нью-Инглэнд Революшн - Нэшвилл 1:0
Ди Си Юнайтед
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Ди Си Юнайтед - Цинциннати 3:0 Ди Си Юнайтед - Реал Солт-Лейк 1:2 Атланта Юнайтед - Ди Си Юнайтед 3:1 Ди Си Юнайтед - Некакса 0:1
Интер Майами - Ди Си Юнайтед 1:2 Ди Си Юнайтед - ФК Монреаль 2:2 Торонто - Ди Си Юнайтед 2:1 Ди Си Юнайтед - Лос-Анджелес Гэлакси 3:0 Филадельфия Юнион - Ди Си Юнайтед 0:0 Ди Си Юнайтед - Нэшвилл 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Ди Си Юнайтед 1:0 Цинциннати - Ди Си Юнайтед 2:1 Ди Си Юнайтед - Шарлотт 3:0 Ди Си Юнайтед - Ричмонд Кикерс 1:0 Орландо Сити - Ди Си Юнайтед 1:3 ФК Монреаль - Ди Си Юнайтед 0:1 Ди Си Юнайтед - Коламбус Кру 0:2 Чикаго Файр - Ди Си Юнайтед 0:0 Ди Си Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 1:2 Нью-Йорк Сити - Ди Си Юнайтед 3:2
Результаты матчей
Нэшвилл
Ди Си Юнайтед
Точный счет
3:1
3 раза 30%
2:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:0
3 раза 30%
1:1
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
Точное количество голов
3
4 раза 40%
2
3 раза 30%
0
2 раза 20%
1
1 раз 10%
1
4 раза 40%
3
4 раза 40%
0
1 раз 10%
2
1 раз 10%
Точный счет
1:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
0:0
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
Точное количество голов
0
4 раза 40%
1
3 раза 30%
2
3 раза 30%
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
Точный счет
2:0
3 раза 15%
1:1
3 раза 15%
3:1
3 раза 15%
0:0
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
1:2
3 раза 15%
3:0
3 раза 15%
0:0
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
3:2
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
Точное количество голов
0
6 раз 30%
2
6 раз 30%
1
4 раза 20%
3
4 раза 20%
1
8 раз 40%
3
5 раз 25%
0
4 раза 20%
2
3 раза 15%
Тоталы голов в матче
Нэшвилл
Ди Си Юнайтед
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
91
73
55
46
46
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
64
Больше Меньше
73
37
37
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
146
Больше Меньше
164
1010
812
416
515
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0 Заявка
|20
|11
|2
|7
|39 - 24
|35
|2.
|0:0 Заявка
|19
|9
|6
|4
|28 - 19
|33
|3.
|Заявка
|21
|8
|6
|7
|26 - 31
|30
|4.
|Заявка
|20
|8
|5
|7
|24 - 18
|29
|5.
|Заявка
|19
|8
|3
|8
|24 - 25
|27
|6.
|0:0 Заявка
|20
|7
|6
|7
|21 - 22
|27
|7.
|Заявка
|20
|7
|6
|7
|23 - 26
|27
|8.
|Заявка
|20
|7
|5
|8
|25 - 28
|26
|9.
|0:2 Заявка
|19
|6
|7
|6
|30 - 25
|25
|10.
|2:0 Заявка
|19
|6
|6
|7
|19 - 24
|24
|11.
|2:0 Заявка
|22
|6
|6
|10
|25 - 30
|24
|12.
|0:2 Заявка
|21
|5
|7
|9
|22 - 29
|22
|13.
|Заявка
|18
|3
|6
|9
|16 - 29
|15
|14.
|0:2 Заявка
|20
|2
|8
|10
|14 - 29
|14
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|20
|13
|5
|2
|32 - 21
|44
|2.
|2:0 Заявка
|21
|11
|5
|5
|30 - 16
|38
|3.
|Заявка
|20
|10
|7
|3
|35 - 25
|37
|4.
|Заявка
|19
|10
|4
|5
|34 - 20
|34
|5.
|Заявка
|20
|10
|4
|6
|40 - 27
|34
|6.
|Заявка
|20
|8
|7
|5
|28 - 23
|31
|7.
|Заявка
|20
|7
|8
|5
|37 - 35
|29
|8.
|0:1 Заявка
|20
|8
|2
|10
|20 - 28
|26
|9.
|0:2 Заявка
|21
|7
|5
|9
|29 - 28
|26
|10.
|Заявка
|20
|6
|6
|8
|27 - 35
|24
|11.
|1:0 Заявка
|21
|5
|9
|7
|22 - 26
|24
|12.
|Заявка
|20
|5
|8
|7
|18 - 20
|23
|13.
|Заявка
|20
|5
|8
|7
|26 - 31
|23
|14.
|Заявка
|21
|3
|10
|8
|18 - 27
|19
|15.
|Заявка
|19
|5
|1
|13
|18 - 29
|16
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|17 - 3
|22
|2.
|2:0 Заявка
|11
|7
|1
|3
|26 - 10
|22
|3.
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|14 - 7
|21
|4.
|0:0 Заявка
|10
|6
|2
|2
|18 - 9
|20
|5.
|0:2 Заявка
|10
|5
|4
|1
|21 - 9
|19
|6.
|0:0 Заявка
|10
|5
|3
|2
|14 - 9
|18
|7.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|13 - 5
|18
|8.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|16 - 10
|18
|9.
|2:0 Заявка
|11
|5
|1
|5
|17 - 13
|16
|10.
|0:2 Заявка
|10
|4
|3
|3
|14 - 10
|15
|11.
|2:0 Заявка
|8
|2
|5
|1
|8 - 6
|11
|12.
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|11 - 16
|10
|13.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|11 - 13
|8
|14.
|0:2 Заявка
|9
|0
|5
|4
|5 - 9
|5
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|10
|1
|0
|21 - 7
|31
|2.
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|29 - 11
|26
|3.
|2:0 Заявка
|11
|8
|2
|1
|21 - 6
|26
|4.
|Заявка
|10
|7
|3
|0
|23 - 9
|24
|5.
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|21 - 6
|23
|6.
|0:1 Заявка
|9
|7
|0
|2
|15 - 4
|21
|7.
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|24 - 13
|21
|8.
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|13 - 10
|16
|9.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|14 - 12
|16
|10.
|1:0 Заявка
|9
|4
|3
|2
|13 - 12
|15
|11.
|0:2 Заявка
|10
|4
|3
|3
|18 - 12
|15
|12.
|Заявка
|11
|3
|6
|2
|11 - 10
|15
|13.
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|13 - 13
|13
|14.
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|13 - 15
|13
|15.
|Заявка
|9
|2
|6
|1
|14 - 13
|12
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|15 - 15
|20
|2.
|2:0 Заявка
|9
|4
|1
|4
|13 - 14
|13
|3.
|0:0 Заявка
|9
|3
|4
|2
|10 - 10
|13
|4.
|2:0 Заявка
|11
|4
|1
|6
|11 - 18
|13
|5.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|11 - 13
|11
|6.
|0:0 Заявка
|10
|2
|3
|5
|7 - 13
|9
|7.
|0:2 Заявка
|11
|2
|3
|6
|9 - 20
|9
|8.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|9 - 18
|8
|9.
|2:0 Заявка
|11
|1
|5
|5
|8 - 17
|8
|10.
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|5 - 16
|7
|11.
|0:2 Заявка
|11
|1
|4
|6
|8 - 19
|7
|12.
|0:2 Заявка
|9
|1
|3
|5
|9 - 16
|6
|13.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|9 - 19
|6
|14.
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|7 - 22
|5
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|14 - 11
|15
|2.
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|11 - 14
|13
|3.
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|12 - 16
|13
|4.
|2:0 Заявка
|10
|3
|3
|4
|9 - 10
|12
|5.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|13 - 14
|11
|6.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|14 - 20
|11
|7.
|0:2 Заявка
|11
|3
|2
|6
|11 - 16
|11
|8.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|12 - 18
|11
|9.
|1:0 Заявка
|12
|1
|6
|5
|9 - 14
|9
|10.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|11 - 16
|8
|11.
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|13 - 22
|8
|12.
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|5 - 10
|7
|13.
|0:1 Заявка
|11
|1
|2
|8
|5 - 24
|5
|14.
|Заявка
|10
|0
|4
|6
|7 - 17
|4
|15.
|Заявка
|9
|1
|0
|8
|5 - 16
|3
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Нэшвилл
|Мукхтар Хани
|13 (7)
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|11 (1)
|Филадельфия Юнион
|Карранса Хулиан
|10 (2)
|Атланта Юнайтед
|Якумакис Георгиос
|10
|Даллас
|Феррейра Хесус
|10
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Рейес Андрес
|1 7
|Атланта Юнайтед
|Ибарра Франко
|1 7
|Шарлотт
|Джонс Деррик
|8
|Сиэтл Саундерс
|Joao Paulo I
|1 6
|Чикаго Файр
|Герберс Фабиан
|1 6