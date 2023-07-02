Тур: 1. Стадион: Allianz Field.
2:0
Второй тайм: 50'
0'
13' Желтая карточкаMiguel Tapias
16' Желтая карточкаБоксолл Михаэл
21' Желтая карточкаДотсон Хассани
34' Желтая карточкаТейлор Ди Джей
1:0
43' Гол в свои воротаЧара Диего
2:0
45' ГолEmanuel Reynoso2
Ход матча
13'
16'
21'
34'
43'
1:0
45'
2:0
Прогноз на матч от Liveresult
20
Трапп
Уилл
11
Чжон
Сан
Бин
31
Ивачич
Альяз
15
Миллер
Эрик
21
Чара
Диего
44
Лориа
Марвин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Трапп УиллПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Чжон Сан БинПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
99 Эммингс ФредВратарь
-
13 Дик ЭрикВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
42 Emmanuel Iwe
-
-
Главный тренер: Adrian Heath
- Основной состав
-
31 Ивачич АльязВратарь
-
15 Миллер ЭрикЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Чара ДиегоПолузащитник
-
44 Лориа МарвинПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
29 Москера ХуанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Giovanni Savarese
История личных встреч
Миннесота Юнайтед
Портленд Тимберс
9 матчей
88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
77.8%
22.2%
7 побед 0 ничьих 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
100%
0 побед 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 5 побед
14 матчей
57.1%
14.3%
28.6%
8 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
21.4%
57.1%
21.5%
3 победы 8 ничьих 3 победы
Второй тайм
50%
14.3%
35.7%
7 побед 2 ничьи 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
15
9
Голов в среднем за матч
2.5
1.13
Среднее время на гол
36
80
Всего голов
13
10
Голов в среднем за матч
1.63
1.67
Среднее время на гол
55
54
Всего голов
28
19
Голов в среднем за матч
2
1.36
Тотал матчей
2.5
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
9
Больше 64%
Меньше 36%
5
9
Больше 64%
Меньше 36%
5
7
Больше 50%
Меньше 50%
7
5
Больше 36%
Меньше 64%
9
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
Среднее время на гол
45
66
Бомбардиры внутри турнира
Миннесота Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хлонгвейн Бонгокуле
|4
|0.21
|Ариага Кервин
|2
|0.11
|Mender Garcia
|2
|0.11
|Emanuel Reynoso2
|2
|0.11
|Амарилья Луис
|2 (2)
|0.11
|Дотсон Хассани
|1
|0.05
|Чжон Сан Бин
|1
|0.05
|Боксолл Михаэл
|1
|0.05
|Miguel Tapias
|1
|0.05
|Росалес Джозеф
|1
|0.05
|Валентин Зарек
|0
|0
|Лод Робин
|0
|0
|Фрагапане Франко
|0
|0
Портленд Тимберс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Феррейра Эвандер
|5 (1)
|0.24
|Боли Франк
|5
|0.24
|Москера Хуан
|2
|0.1
|Асприлья Дайрон
|2
|0.1
|Чара Йимми
|1
|0.05
|Паредес Кристиан
|1
|0.05
|Браво Клаудио III
|1
|0.05
|Nathan Fogaca
|1
|0.05
|Жупарич Дарио
|1
|0.05
|Незгода Ярослав
|1
|0.05
|Макгро Зак
|1
|0.05
|Tega Ikoba
|1
|0.05
|Santiago Moreno
|0
|0
|Diego Gutierrez
|0
|0
|Лориа Марвин
|0
|0
|Уильямсон Эрик
|0
|0
Карточки
Миннесота Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Боксолл Михаэл
|5
|0
|Трапп Уилл
|4
|0
|Ариага Кервин
|4
|0
|Miguel Tapias
|4
|0
|Тейлор Ди Джей
|3
|0
|Фрагапане Франко
|2
|0
|Амарилья Луис
|2
|0
|Дотсон Хассани
|2
|0
|Хлонгвейн Бонгокуле
|2
|0
|Чжон Сан Бин
|2
|0
|Ирвин Клинт
|1
|0
|Сент-Клэр Дейн
|1
|0
|Zaydan Bello
|1
|0
Портленд Тимберс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Браво Клаудио III
|7
|0
|Макгро Зак
|7
|0
|Жупарич Дарио
|6
|0
|Чара Диего
|4
|0
|Мабьяла Ларрис
|3
|0
|Феррейра Эвандер
|3
|0
|Santiago Moreno
|3
|0
|Боли Франк
|2
|0
|Асприлья Дайрон
|2
|0
|Паредес Кристиан
|2
|0
|Лориа Марвин
|2
|0
|Уильямсон Эрик
|2
|0
|Nathan Fogaca
|2
|0
|Миллер Эрик
|1
|0
|Москера Хуан
|1
|0
|Бонилья Пабло
|1
|0
|David Ayala
|1
|0
Результаты матчей
Миннесота Юнайтед
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
Портленд Тимберс
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (5)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
0
1
Волевые поражения
4
7
Миннесота Юнайтед
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
27% (3)
64% (7)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
0% (0)
45% (5)
Портленд Тимберс
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
70% (7)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
15
5
Волевые поражения
7
13
Миннесота Юнайтед
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (6)
61% (11)
6% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
22% (4)
44% (8)
Портленд Тимберс
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
0% (0)
60% (12)
40% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (7)
40% (8)
25% (5)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
15
6
Волевые поражения
11
20
Голы по времени матча
Забито
5
9
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 2
13 Не забивали 14
1
20%
1
11%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
1
11%
46-60
0
0%
3
33%
61-75
1
20%
4
44%
76-90
Пропущено
7
16
2 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
2
13%
16-30
1
14%
4
25%
31-45
2
29%
3
19%
46-60
1
14%
4
25%
61-75
2
29%
3
19%
76-90
Забито
11
15
4 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 6
10 Не забивали 12
0
0%
3
20%
1-15
2
18%
3
20%
16-30
2
18%
3
20%
31-45
3
27%
1
7%
46-60
1
9%
2
13%
61-75
3
27%
3
20%
76-90
Пропущено
18
9
8 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 6
3
17%
1
11%
1-15
4
22%
0
0%
16-30
1
6%
1
11%
31-45
4
22%
3
33%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
6
33%
3
33%
76-90
Забито
16
24
7 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 8
5 Не забивали 6
1
6%
4
17%
1-15
3
19%
3
13%
16-30
3
19%
3
13%
31-45
4
25%
2
8%
46-60
1
6%
5
21%
61-75
4
25%
7
29%
29%
76-90
Пропущено
25
25
10 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 17
9 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 13
3
12%
1
4%
1-15
5
20%
2
8%
16-30
2
8%
5
20%
31-45
6
24%
6
24%
46-60
1
4%
5
20%
61-75
8
32%
6
24%
76-90
Результаты последних матчей
Миннесота Юнайтед
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Миннесота Юнайтед - Кайзерслаутерн 2:1 Реал Солт-Лейк - Миннесота Юнайтед 2:2 ФК Монреаль - Миннесота Юнайтед 4:0 Миннесота Юнайтед - Торонто 1:1
Остин - Миннесота Юнайтед 2:1 Миннесота Юнайтед - Реал Солт-Лейк 1:1 Хьюстон Динамо - Миннесота Юнайтед 4:0 Портленд Тимберс - Миннесота Юнайтед 0:1 Миннесота Юнайтед - Хьюстон Динамо 1:0 Спортинг Канзас-Сити - Миннесота Юнайтед 3:0 Миннесота Юнайтед - Филадельфия Юнион 3:3 Ванкувер Уайткэпс - Миннесота Юнайтед 3:2 Миннесота Юнайтед - Даллас 0:0 Детройт Сити - Миннесота Юнайтед 1:3 Сиэтл Саундерс - Миннесота Юнайтед 1:0 Миннесота Юнайтед - Орландо Сити 1:2 Чикаго Файр - Миннесота Юнайтед 2:1 Сент-Луис Сити - Миннесота Юнайтед 0:1 Миннесота Юнайтед - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Колорадо Рэпидс - Миннесота Юнайтед 1:2
Портленд Тимберс
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Портленд Тимберс - Нью-Йорк Сити 1:1 Портленд Тимберс - Чикаго Файр 1:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Портленд Тимберс 0:0 Портленд Тимберс - Даллас 1:0
Сиэтл Саундерс - Портленд Тимберс 0:0 Спортинг Канзас-Сити - Портленд Тимберс 4:1 Портленд Тимберс - Миннесота Юнайтед 0:1 Реал Солт-Лейк - Портленд Тимберс 0:0 Портленд Тимберс - Ванкувер Уайткэпс 3:1 Портленд Тимберс - Реал Солт-Лейк 3:4 Портленд Тимберс - Остин 2:2 Сент-Луис Сити - Портленд Тимберс 1:2 Портленд Тимберс - Оранж Каунти 3:1 Цинциннати - Портленд Тимберс 2:1 Портленд Тимберс - Сиэтл Саундерс 4:1 Ванкувер Уайткэпс - Портленд Тимберс 1:0 Даллас - Портленд Тимберс 1:1 Портленд Тимберс - Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Атланта Юнайтед - Портленд Тимберс 5:1 Портленд Тимберс - Сент-Луис Сити 1:2
Результаты матчей
Миннесота Юнайтед
Портленд Тимберс
Точный счет
1:1
4 раза 57%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:0
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
Точное количество голов
1
6 раз 86%
0
1 раз 14%
1
5 раз 50%
0
2 раза 20%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
Точный счет
0:1
3 раза 27%
2:1
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
0:0
3 раза 30%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
Точное количество голов
1
5 раз 45%
0
3 раза 27%
2
3 раза 27%
0
4 раза 40%
1
4 раза 40%
2
2 раза 20%
Точный счет
1:1
4 раза 22%
0:1
3 раза 17%
1:0
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
0:0
4 раза 20%
1:0
3 раза 15%
1:2
3 раза 15%
1:1
2 раза 10%
4:1
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
Точное количество голов
1
11 раз 61%
0
4 раза 22%
2
3 раза 17%
1
9 раз 45%
0
6 раз 30%
2
3 раза 15%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Миннесота Юнайтед
Портленд Тимберс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
82
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
83
Больше Меньше
64
38
28
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
144
Больше Меньше
146
315
515
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0 Заявка
|20
|11
|2
|7
|39 - 24
|35
|2.
|0:0 Заявка
|19
|9
|6
|4
|28 - 19
|33
|3.
|Заявка
|21
|8
|6
|7
|26 - 31
|30
|4.
|Заявка
|20
|8
|5
|7
|24 - 18
|29
|5.
|Заявка
|19
|8
|3
|8
|24 - 25
|27
|6.
|0:0 Заявка
|20
|7
|6
|7
|21 - 22
|27
|7.
|Заявка
|20
|7
|6
|7
|23 - 26
|27
|8.
|Заявка
|20
|7
|5
|8
|25 - 28
|26
|9.
|0:2 Заявка
|19
|6
|7
|6
|30 - 25
|25
|10.
|2:0 Заявка
|19
|6
|6
|7
|19 - 24
|24
|11.
|2:0 Заявка
|22
|6
|6
|10
|25 - 30
|24
|12.
|0:2 Заявка
|21
|5
|7
|9
|22 - 29
|22
|13.
|Заявка
|18
|3
|6
|9
|16 - 29
|15
|14.
|0:2 Заявка
|20
|2
|8
|10
|14 - 29
|14
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|20
|13
|5
|2
|32 - 21
|44
|2.
|2:0 Заявка
|21
|11
|5
|5
|30 - 16
|38
|3.
|Заявка
|20
|10
|7
|3
|35 - 25
|37
|4.
|Заявка
|19
|10
|4
|5
|34 - 20
|34
|5.
|Заявка
|20
|10
|4
|6
|40 - 27
|34
|6.
|Заявка
|20
|8
|7
|5
|28 - 23
|31
|7.
|Заявка
|20
|7
|8
|5
|37 - 35
|29
|8.
|0:1 Заявка
|20
|8
|2
|10
|20 - 28
|26
|9.
|0:2 Заявка
|21
|7
|5
|9
|29 - 28
|26
|10.
|Заявка
|20
|6
|6
|8
|27 - 35
|24
|11.
|1:0 Заявка
|21
|5
|9
|7
|22 - 26
|24
|12.
|Заявка
|20
|5
|8
|7
|18 - 20
|23
|13.
|Заявка
|20
|5
|8
|7
|26 - 31
|23
|14.
|Заявка
|21
|3
|10
|8
|18 - 27
|19
|15.
|Заявка
|19
|5
|1
|13
|18 - 29
|16
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|17 - 3
|22
|2.
|2:0 Заявка
|11
|7
|1
|3
|26 - 10
|22
|3.
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|14 - 7
|21
|4.
|0:0 Заявка
|10
|6
|2
|2
|18 - 9
|20
|5.
|0:2 Заявка
|10
|5
|4
|1
|21 - 9
|19
|6.
|0:0 Заявка
|10
|5
|3
|2
|14 - 9
|18
|7.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|13 - 5
|18
|8.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|16 - 10
|18
|9.
|2:0 Заявка
|11
|5
|1
|5
|17 - 13
|16
|10.
|0:2 Заявка
|10
|4
|3
|3
|14 - 10
|15
|11.
|2:0 Заявка
|8
|2
|5
|1
|8 - 6
|11
|12.
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|11 - 16
|10
|13.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|11 - 13
|8
|14.
|0:2 Заявка
|9
|0
|5
|4
|5 - 9
|5
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|10
|1
|0
|21 - 7
|31
|2.
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|29 - 11
|26
|3.
|2:0 Заявка
|11
|8
|2
|1
|21 - 6
|26
|4.
|Заявка
|10
|7
|3
|0
|23 - 9
|24
|5.
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|21 - 6
|23
|6.
|0:1 Заявка
|9
|7
|0
|2
|15 - 4
|21
|7.
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|24 - 13
|21
|8.
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|13 - 10
|16
|9.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|14 - 12
|16
|10.
|1:0 Заявка
|9
|4
|3
|2
|13 - 12
|15
|11.
|0:2 Заявка
|10
|4
|3
|3
|18 - 12
|15
|12.
|Заявка
|11
|3
|6
|2
|11 - 10
|15
|13.
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|13 - 13
|13
|14.
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|13 - 15
|13
|15.
|Заявка
|9
|2
|6
|1
|14 - 13
|12
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|15 - 15
|20
|2.
|2:0 Заявка
|9
|4
|1
|4
|13 - 14
|13
|3.
|0:0 Заявка
|9
|3
|4
|2
|10 - 10
|13
|4.
|2:0 Заявка
|11
|4
|1
|6
|11 - 18
|13
|5.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|11 - 13
|11
|6.
|0:0 Заявка
|10
|2
|3
|5
|7 - 13
|9
|7.
|0:2 Заявка
|11
|2
|3
|6
|9 - 20
|9
|8.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|9 - 18
|8
|9.
|2:0 Заявка
|11
|1
|5
|5
|8 - 17
|8
|10.
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|5 - 16
|7
|11.
|0:2 Заявка
|11
|1
|4
|6
|8 - 19
|7
|12.
|0:2 Заявка
|9
|1
|3
|5
|9 - 16
|6
|13.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|9 - 19
|6
|14.
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|7 - 22
|5
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|14 - 11
|15
|2.
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|11 - 14
|13
|3.
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|12 - 16
|13
|4.
|2:0 Заявка
|10
|3
|3
|4
|9 - 10
|12
|5.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|13 - 14
|11
|6.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|14 - 20
|11
|7.
|0:2 Заявка
|11
|3
|2
|6
|11 - 16
|11
|8.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|12 - 18
|11
|9.
|1:0 Заявка
|12
|1
|6
|5
|9 - 14
|9
|10.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|11 - 16
|8
|11.
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|13 - 22
|8
|12.
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|5 - 10
|7
|13.
|0:1 Заявка
|11
|1
|2
|8
|5 - 24
|5
|14.
|Заявка
|10
|0
|4
|6
|7 - 17
|4
|15.
|Заявка
|9
|1
|0
|8
|5 - 16
|3
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Нэшвилл
|Мукхтар Хани
|13 (7)
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|11 (1)
|Филадельфия Юнион
|Карранса Хулиан
|10 (2)
|Атланта Юнайтед
|Якумакис Георгиос
|10
|Даллас
|Феррейра Хесус
|10
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Рейес Андрес
|1 7
|Атланта Юнайтед
|Ибарра Франко
|1 7
|Шарлотт
|Джонс Деррик
|8
|Сиэтл Саундерс
|Joao Paulo I
|1 6
|Чикаго Файр
|Герберс Фабиан
|1 6