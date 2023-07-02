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США: МЛС
2023

Тур: 1. Стадион: .
Миннесота Юнайтед
2:0
Второй тайм: 50'
Портленд Тимберс
0'
13' Желтая карточка
Miguel Tapias
16' Желтая карточка
Боксолл Михаэл
21' Желтая карточка
Дотсон Хассани
34' Желтая карточка
Тейлор Ди Джей
1:0
43' Гол в свои ворота
Чара Диего
2:0
45' Гол
Emanuel Reynoso2

Ход матча

13'
Miguel Tapias
 
16'
Боксолл Михаэл
 
21'
Дотсон Хассани
 
34'
Тейлор Ди Джей
 
43'
Чара Диего
1:0
45'
Emanuel Reynoso2
2:0
46'
 
Москера Хуан
Мабьяла Ларрис
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Миннесота Юнайтед
Ничья
Портленд Тимберс
2.00
3.80
4.10
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Ирвин
Клинт
3
Валентин
Зарек
15
Боксолл
Михаэл
4
Miguel
Tapias
27
Тейлор
Ди
Джей
31
Дотсон
Хассани
20
Трапп
Уилл
21
Хлонгвейн
Бонгокуле
10
Emanuel
Reynoso2
11
Чжон
Сан
Бин
28
Mender
Garcia
31
Ивачич
Альяз
15
Миллер
Эрик
33
Мабьяла
Ларрис
13
Жупарич
Дарио
5
Браво
Клаудио
III
30
Santiago
Moreno
92
Noel
Caliskan
21
Чара
Диего
44
Лориа
Марвин
11
Незгода
Ярослав
7
Боли
Франк
Миннесота Юнайтед
4-2-3-1
Портленд Тимберс
4-4-2

История личных встреч

Миннесота Юнайтед
Портленд Тимберс

9 матчей

88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

77.8%
22.2%
7 побед 0 ничьих 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

100%
0 побед 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 5 побед

14 матчей

57.1%
14.3%
28.6%
8 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

21.4%
57.1%
21.5%
3 победы 8 ничьих 3 победы

Второй тайм

50%
14.3%
35.7%
7 побед 2 ничьи 5 побед

История матчей

М
0:1
М
1:0
М
4:4
М
3:1
М
2:1
М
0:1
М
1:3
М
0:0
ОК
2:1
М
1:0
М
3:2
М
3:2
М
3:2
М
5:1

Голы

Всего голов

15
9

Голов в среднем за матч

2.5
1.13

Среднее время на гол

36
80

Всего голов

13
10

Голов в среднем за матч

1.63
1.67

Среднее время на гол

55
54

Всего голов

28
19

Голов в среднем за матч

2
1.36

Тотал матчей

2.5
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
9
Больше 64%
Меньше 36%
5
9
Больше 64%
Меньше 36%
5
7
Больше 50%
Меньше 50%
7
5
Больше 36%
Меньше 64%
9
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
13

Среднее время на гол

45
66

Бомбардиры внутри турнира

Миннесота Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хлонгвейн Бонгокуле 4 0.21
Ариага Кервин 2 0.11
Mender Garcia 2 0.11
Emanuel Reynoso2 2 0.11
Амарилья Луис 2 (2) 0.11
Дотсон Хассани 1 0.05
Чжон Сан Бин 1 0.05
Боксолл Михаэл 1 0.05
Miguel Tapias 1 0.05
Росалес Джозеф 1 0.05
Валентин Зарек 0 0
Лод Робин 0 0
Фрагапане Франко 0 0
Портленд Тимберс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Феррейра Эвандер 5 (1) 0.24
Боли Франк 5 0.24
Москера Хуан 2 0.1
Асприлья Дайрон 2 0.1
Чара Йимми 1 0.05
Паредес Кристиан 1 0.05
Браво Клаудио III 1 0.05
Nathan Fogaca 1 0.05
Жупарич Дарио 1 0.05
Незгода Ярослав 1 0.05
Макгро Зак 1 0.05
Tega Ikoba 1 0.05
Santiago Moreno 0 0
Diego Gutierrez 0 0
Лориа Марвин 0 0
Уильямсон Эрик 0 0

Карточки

Миннесота Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Боксолл Михаэл 5 0
Трапп Уилл 4 0
Ариага Кервин 4 0
Miguel Tapias 4 0
Тейлор Ди Джей 3 0
Фрагапане Франко 2 0
Амарилья Луис 2 0
Дотсон Хассани 2 0
Хлонгвейн Бонгокуле 2 0
Чжон Сан Бин 2 0
Ирвин Клинт 1 0
Сент-Клэр Дейн 1 0
Zaydan Bello 1 0
Портленд Тимберс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Браво Клаудио III 7 0
Макгро Зак 7 0
Жупарич Дарио 6 0
Чара Диего 4 0
Мабьяла Ларрис 3 0
Феррейра Эвандер 3 0
Santiago Moreno 3 0
Боли Франк 2 0
Асприлья Дайрон 2 0
Паредес Кристиан 2 0
Лориа Марвин 2 0
Уильямсон Эрик 2 0
Nathan Fogaca 2 0
Миллер Эрик 1 0
Москера Хуан 1 0
Бонилья Пабло 1 0
David Ayala 1 0

Результаты матчей

Миннесота Юнайтед
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
Портленд Тимберс
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (5)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

4
7
Миннесота Юнайтед
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
27% (3)
64% (7)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
0% (0)
45% (5)
Портленд Тимберс
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
70% (7)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

15
5

Волевые поражения

7
13
Миннесота Юнайтед
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (6)
61% (11)
6% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
22% (4)
44% (8)
Портленд Тимберс
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
0% (0)
60% (12)
40% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (7)
40% (8)
25% (5)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

15
6

Волевые поражения

11
20

Голы по времени матча

Забито

5
9
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 2
13 Не забивали 14
1
20%
1
11%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
1
11%
46-60
0
0%
3
33%
61-75
1
20%
4
44%
76-90

Пропущено

7
16
2 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
2
13%
16-30
1
14%
4
25%
31-45
2
29%
3
19%
46-60
1
14%
4
25%
61-75
2
29%
3
19%
76-90

Забито

11
15
4 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 6
10 Не забивали 12
0
0%
3
20%
1-15
2
18%
3
20%
16-30
2
18%
3
20%
31-45
3
27%
1
7%
46-60
1
9%
2
13%
61-75
3
27%
3
20%
76-90

Пропущено

18
9
8 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 6
3
17%
1
11%
1-15
4
22%
0
0%
16-30
1
6%
1
11%
31-45
4
22%
3
33%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
6
33%
3
33%
76-90

Забито

16
24
7 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 8
5 Не забивали 6
1
6%
4
17%
1-15
3
19%
3
13%
16-30
3
19%
3
13%
31-45
4
25%
2
8%
46-60
1
6%
5
21%
61-75
4
25%
7
29%
29%
76-90

Пропущено

25
25
10 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 17
9 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 13
3
12%
1
4%
1-15
5
20%
2
8%
16-30
2
8%
5
20%
31-45
6
24%
6
24%
46-60
1
4%
5
20%
61-75
8
32%
6
24%
76-90

Результаты последних матчей

Миннесота Юнайтед
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Миннесота Юнайтед - Кайзерслаутерн 2:1 Реал Солт-Лейк - Миннесота Юнайтед 2:2 ФК Монреаль - Миннесота Юнайтед 4:0 Миннесота Юнайтед - Торонто 1:1
Остин - Миннесота Юнайтед 2:1 Миннесота Юнайтед - Реал Солт-Лейк 1:1 Хьюстон Динамо - Миннесота Юнайтед 4:0 Портленд Тимберс - Миннесота Юнайтед 0:1 Миннесота Юнайтед - Хьюстон Динамо 1:0 Спортинг Канзас-Сити - Миннесота Юнайтед 3:0 Миннесота Юнайтед - Филадельфия Юнион 3:3 Ванкувер Уайткэпс - Миннесота Юнайтед 3:2 Миннесота Юнайтед - Даллас 0:0 Детройт Сити - Миннесота Юнайтед 1:3 Сиэтл Саундерс - Миннесота Юнайтед 1:0 Миннесота Юнайтед - Орландо Сити 1:2 Чикаго Файр - Миннесота Юнайтед 2:1 Сент-Луис Сити - Миннесота Юнайтед 0:1 Миннесота Юнайтед - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Колорадо Рэпидс - Миннесота Юнайтед 1:2
Портленд Тимберс
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Портленд Тимберс - Нью-Йорк Сити 1:1 Портленд Тимберс - Чикаго Файр 1:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Портленд Тимберс 0:0 Портленд Тимберс - Даллас 1:0
Сиэтл Саундерс - Портленд Тимберс 0:0 Спортинг Канзас-Сити - Портленд Тимберс 4:1 Портленд Тимберс - Миннесота Юнайтед 0:1 Реал Солт-Лейк - Портленд Тимберс 0:0 Портленд Тимберс - Ванкувер Уайткэпс 3:1 Портленд Тимберс - Реал Солт-Лейк 3:4 Портленд Тимберс - Остин 2:2 Сент-Луис Сити - Портленд Тимберс 1:2 Портленд Тимберс - Оранж Каунти 3:1 Цинциннати - Портленд Тимберс 2:1 Портленд Тимберс - Сиэтл Саундерс 4:1 Ванкувер Уайткэпс - Портленд Тимберс 1:0 Даллас - Портленд Тимберс 1:1 Портленд Тимберс - Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Атланта Юнайтед - Портленд Тимберс 5:1 Портленд Тимберс - Сент-Луис Сити 1:2

Результаты матчей

Миннесота Юнайтед
Портленд Тимберс

Точный счет

1:1
4 раза 57%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:0
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%

Точное количество голов

1
6 раз 86%
0
1 раз 14%
1
5 раз 50%
0
2 раза 20%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%

Точный счет

0:1
3 раза 27%
2:1
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
0:0
3 раза 30%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%

Точное количество голов

1
5 раз 45%
0
3 раза 27%
2
3 раза 27%
0
4 раза 40%
1
4 раза 40%
2
2 раза 20%

Точный счет

1:1
4 раза 22%
0:1
3 раза 17%
1:0
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
0:0
4 раза 20%
1:0
3 раза 15%
1:2
3 раза 15%
1:1
2 раза 10%
4:1
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%

Точное количество голов

1
11 раз 61%
0
4 раза 22%
2
3 раза 17%
1
9 раз 45%
0
6 раз 30%
2
3 раза 15%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Миннесота Юнайтед
Портленд Тимберс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
8
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
6
4
3
8
1.5
2
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
4
0.5
Больше Меньше
14
6
3
15
1.5
5
15

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сент-Луис Сити
 2:0 Заявка 20 11 2 7 39 - 24 35
2.
Лос-Анджелес
 0:0 Заявка 19 9 6 4 28 - 19 33
3.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 21 8 6 7 26 - 31 30
4.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 20 8 5 7 24 - 18 29
5.
Хьюстон Динамо
 Заявка 19 8 3 8 24 - 25 27
6.
Даллас
 0:0 Заявка 20 7 6 7 21 - 22 27
7.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 20 7 6 7 23 - 26 27
8.
Остин
 Заявка 20 7 5 8 25 - 28 26
9.
Ванкувер Уайткэпс
 0:2 Заявка 19 6 7 6 30 - 25 25
10.
Миннесота Юнайтед
 2:0 Заявка 19 6 6 7 19 - 24 24
11.
Спортинг Канзас-Сити
 2:0 Заявка 22 6 6 10 25 - 30 24
12.
Портленд Тимберс
 0:2 Заявка 21 5 7 9 22 - 29 22
13.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 18 3 6 9 16 - 29 15
14.
Колорадо Рэпидс
 0:2 Заявка 20 2 8 10 14 - 29 14

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 20 13 5 2 32 - 21 44
2.
Нэшвилл
 2:0 Заявка 21 11 5 5 30 - 16 38
3.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 20 10 7 3 35 - 25 37
4.
Филадельфия Юнион
 Заявка 19 10 4 5 34 - 20 34
5.
Коламбус Кру
 Заявка 20 10 4 6 40 - 27 34
6.
Орландо Сити
 Заявка 20 8 7 5 28 - 23 31
7.
Атланта Юнайтед
 Заявка 20 7 8 5 37 - 35 29
8.
ФК Монреаль
 0:1 Заявка 20 8 2 10 20 - 28 26
9.
Ди Си Юнайтед
 0:2 Заявка 21 7 5 9 29 - 28 26
10.
Шарлотт
 Заявка 20 6 6 8 27 - 35 24
11.
Нью-Йорк Сити
 1:0 Заявка 21 5 9 7 22 - 26 24
12.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 20 5 8 7 18 - 20 23
13.
Чикаго Файр
 Заявка 20 5 8 7 26 - 31 23
14.
Торонто
 Заявка 21 3 10 8 18 - 27 19
15.
Интер Майами
 Заявка 19 5 1 13 18 - 29 16

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хьюстон Динамо
 Заявка 9 7 1 1 17 - 3 22
2.
Сент-Луис Сити
 2:0 Заявка 11 7 1 3 26 - 10 22
3.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 10 6 3 1 14 - 7 21
4.
Лос-Анджелес
 0:0 Заявка 10 6 2 2 18 - 9 20
5.
Ванкувер Уайткэпс
 0:2 Заявка 10 5 4 1 21 - 9 19
6.
Даллас
 0:0 Заявка 10 5 3 2 14 - 9 18
7.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 11 5 3 3 13 - 5 18
8.
Остин
 Заявка 11 5 3 3 16 - 10 18
9.
Спортинг Канзас-Сити
 2:0 Заявка 11 5 1 5 17 - 13 16
10.
Портленд Тимберс
 0:2 Заявка 10 4 3 3 14 - 10 15
11.
Миннесота Юнайтед
 2:0 Заявка 8 2 5 1 8 - 6 11
12.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 10 2 4 4 11 - 16 10
13.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 8 2 2 4 11 - 13 8
14.
Колорадо Рэпидс
 0:2 Заявка 9 0 5 4 5 - 9 5

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 11 10 1 0 21 - 7 31
2.
Коламбус Кру
 Заявка 11 8 2 1 29 - 11 26
3.
Нэшвилл
 2:0 Заявка 11 8 2 1 21 - 6 26
4.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 10 7 3 0 23 - 9 24
5.
Филадельфия Юнион
 Заявка 10 7 2 1 21 - 6 23
6.
ФК Монреаль
 0:1 Заявка 9 7 0 2 15 - 4 21
7.
Атланта Юнайтед
 Заявка 10 6 3 1 24 - 13 21
8.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 10 4 4 2 13 - 10 16
9.
Орландо Сити
 Заявка 11 4 4 3 14 - 12 16
10.
Нью-Йорк Сити
 1:0 Заявка 9 4 3 2 13 - 12 15
11.
Ди Си Юнайтед
 0:2 Заявка 10 4 3 3 18 - 12 15
12.
Торонто
 Заявка 11 3 6 2 11 - 10 15
13.
Интер Майами
 Заявка 10 4 1 5 13 - 13 13
14.
Шарлотт
 Заявка 10 3 4 3 13 - 15 13
15.
Чикаго Файр
 Заявка 9 2 6 1 14 - 13 12

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 11 6 2 3 15 - 15 20
2.
Сент-Луис Сити
 2:0 Заявка 9 4 1 4 13 - 14 13
3.
Лос-Анджелес
 0:0 Заявка 9 3 4 2 10 - 10 13
4.
Миннесота Юнайтед
 2:0 Заявка 11 4 1 6 11 - 18 13
5.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 9 3 2 4 11 - 13 11
6.
Даллас
 0:0 Заявка 10 2 3 5 7 - 13 9
7.
Колорадо Рэпидс
 0:2 Заявка 11 2 3 6 9 - 20 9
8.
Остин
 Заявка 9 2 2 5 9 - 18 8
9.
Спортинг Канзас-Сити
 2:0 Заявка 11 1 5 5 8 - 17 8
10.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 10 1 4 5 5 - 16 7
11.
Портленд Тимберс
 0:2 Заявка 11 1 4 6 8 - 19 7
12.
Ванкувер Уайткэпс
 0:2 Заявка 9 1 3 5 9 - 16 6
13.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 10 1 3 6 9 - 19 6
14.
Хьюстон Динамо
 Заявка 10 1 2 7 7 - 22 5

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Орландо Сити
 Заявка 9 4 3 2 14 - 11 15
2.
Цинциннати
 Заявка 9 3 4 2 11 - 14 13
3.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 10 3 4 3 12 - 16 13
4.
Нэшвилл
 2:0 Заявка 10 3 3 4 9 - 10 12
5.
Филадельфия Юнион
 Заявка 9 3 2 4 13 - 14 11
6.
Шарлотт
 Заявка 10 3 2 5 14 - 20 11
7.
Ди Си Юнайтед
 0:2 Заявка 11 3 2 6 11 - 16 11
8.
Чикаго Файр
 Заявка 11 3 2 6 12 - 18 11
9.
Нью-Йорк Сити
 1:0 Заявка 12 1 6 5 9 - 14 9
10.
Коламбус Кру
 Заявка 9 2 2 5 11 - 16 8
11.
Атланта Юнайтед
 Заявка 10 1 5 4 13 - 22 8
12.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 10 1 4 5 5 - 10 7
13.
ФК Монреаль
 0:1 Заявка 11 1 2 8 5 - 24 5
14.
Торонто
 Заявка 10 0 4 6 7 - 17 4
15.
Интер Майами
 Заявка 9 1 0 8 5 - 16 3
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Нэшвилл Мукхтар Хани 13 (7)
Лос-Анджелес Буанга Денис 11 (1)
Филадельфия Юнион Карранса Хулиан 10 (2)
Атланта Юнайтед Якумакис Георгиос 10
Даллас Феррейра Хесус 10
Весь список

Топ нарушителей
Нью-Йорк Ред Буллз Рейес Андрес 1 7
Атланта Юнайтед Ибарра Франко 1 7
Шарлотт Джонс Деррик 8
Сиэтл Саундерс Joao Paulo I 1 6
Чикаго Файр Герберс Фабиан 1 6
Весь список
  • Второй тайм
  • 46'
    Мабьяла Ларрис уходит с поля. Juan Mosquera выходит вместо него
  • Второй тайм начался
    46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    49'
    Г О О О О Л - Эмануэль Рейносо бьет в цель!
  • Описание гола
    43'
    Г О О О О Л - Чара Диего уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
  • Желтая карточка
    34'
    Тейлор Ди Джей получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    21'
    Дотсон Хассани получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    16'
    Боксолл Михаэл получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    13'
    Miguel Tapias получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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Лучшие коэффициенты
Миннесота Юнайтед
Ничья
Портленд Тимберс
2.00
3.80
4.10
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Где смотреть матч Миннесота Юнайтед 2:0 Портленд Тимберс онлайн

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