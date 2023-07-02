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США: МЛС
2023

Тур: 1. Стадион: .
Спортинг Канзас-Сити
2:0
Второй тайм: 50'
Ванкувер Уайткэпс
0'
1:0
33' Гол
Вальтер Реми
2:0
45' Гол
Пулидо Алан

Ход матча

33'
Вальтер Реми
(Кинда Гади)
1:0
45'
Пулидо Алан
(Ляйбольд Тим)
2:0
46'
Томми Эрик
Радоя Неманья
 
46'
 
Берхальтер Себастьян
Кубас Андрес
Лучшие коэффициенты
Спортинг Канзас-Сити
Ничья
Ванкувер Уайткэпс
3.75
4.13
64.00
Все Коэффициенты
22
Макинтош
Кендолл
17
Jacob
Davis
5
Daniel
Rosero
3
Фонтас
Андреу
14
Ляйбольд
Тим
54
Вальтер
Реми
6
Радоя
Неманья
10
Кинда
Гади
7
Рассел
Джонни
9
Пулидо
Алан
20
Саллой
Даниэль
18
Такаока
Ёхеи
2
Mathias
Laborda
4
Веселинович
Ранко
14
Мартинш
Луиш
20
Кубас
Андрес
27
Рапосо
Райан
8
Шёпф
Алессандро
45
Pedro
Vite
25
Голд
Райан
29
Simon
Becher
9
Кордова
Серхио
Спортинг Канзас-Сити
4-3-3
Ванкувер Уайткэпс
3-1-4-2

История личных встреч

Спортинг Канзас-Сити
Ванкувер Уайткэпс

13 матчей

84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
11 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

69.2%
23.1%
7.7%
9 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед

10 матчей

20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 8 побед

Второй тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

23 матча

47.8%
17.4%
34.8%
11 побед 4 ничьи 8 побед

Первый тайм

39.1%
26.1%
34.8%
9 побед 6 ничьих 8 побед

Второй тайм

39.1%
30.4%
30.5%
9 побед 7 ничьих 7 побед

История матчей

М
1:1
М
0:1
М
1:0
М
3:1
М
2:1
М
3:0
ЧМ
0:0
М
1:3
М
0:3
М
1:1
М
1:4
М
6:0
М
0:1
М
2:0
ЛЧК
1:2
ЛЧК
3:0
М
2:0
М
1:1
М
2:1
М
4:3
М
0:1
М
2:0
М
1:1

Голы

Всего голов

23
14

Голов в среднем за матч

1.92
1.27

Среднее время на гол

46
70

Всего голов

14
11

Голов в среднем за матч

1.27
0.92

Среднее время на гол

70
98

Всего голов

37
25

Голов в среднем за матч

1.61
1.09

Тотал матчей

2.5
22
Больше 96%
Меньше 4%
1
18
Больше 78%
Меньше 22%
5
11
Больше 48%
Меньше 52%
12
5
Больше 22%
Меньше 78%
18
3
Больше 13%
Меньше 87%
20
2
Больше 9%
Меньше 91%
21
1
Больше 4%
Меньше 96%
22

Среднее время на гол

55
82

Бомбардиры внутри турнира

Спортинг Канзас-Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пулидо Алан 8 (2) 0.36
Саллой Даниэль 4 0.18
Томми Эрик 2 0.09
Кинда Гади 2 0.09
Рассел Джонни 2 0.09
Вальтер Реми 1 0.05
Шелтон Кири 1 0.05
Daniel Rosero 1 0.05
Кастелланос Роберт 1 0.05
Эрнандес Фелипе 1 0.05
William Agada 1 0.05
Ляйбольд Тим 0 0
Эспиноза Роджер 0 0
Зуси Грэм 0 0
Ционис Маринос 0 0
Ванкувер Уайткэпс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уайт Брайан 7 0.37
Голд Райан 4 (2) 0.21
Simon Becher 4 0.21
Грессель Юлиан 3 0.16
Pedro Vite 3 0.16
Али Ахмед 1 0.05
Браун Джавейн 1 0.05
Веселинович Ранко 1 0.05
Берхальтер Себастьян 1 0.05
Шёпф Алессандро 1 0.05
Блэкмон Тристан 1 0.05
Кубас Андрес 0 0

Карточки

Спортинг Канзас-Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Томми Эрик 5 0
Daniel Rosero 5 0
Фонтас Андреу 2 1
Саллой Даниэль 3 0
Свит Бен 1 1
Кастелланос Роберт 1 1
Эспиноза Роджер 2 0
Вальтер Реми 2 0
Радоя Неманья 2 0
Шелтон Кири 2 0
Кинда Гади 2 0
Нденбе Логан 2 0
Володер Роберт 2 0
Рассел Джонни 1 0
Пулидо Алан 1 0
Макинтош Кендолл 1 0
William Agada 1 0
Ванкувер Уайткэпс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кубас Андрес 4 0
Уайт Брайан 4 0
Mathias Laborda 4 0
Голд Райан 3 0
Блэкмон Тристан 3 0
Pedro Vite 3 0
Рапосо Райан 3 0
Али Ахмед 2 0
Мартинш Луиш 2 0
Грессель Юлиан 2 0
Шёпф Алессандро 2 0
Кордова Серхио 2 0
Браун Джавейн 2 0
Веселинович Ранко 2 0
Берхальтер Себастьян 2 0
Vanni Sartini 1 0

Результаты матчей

Спортинг Канзас-Сити
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Ванкувер Уайткэпс
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
10% (1)
60% (6)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
30% (3)
60% (6)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

4
2

Волевые поражения

2
6
Спортинг Канзас-Сити
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
45% (5)
9% (1)
Ванкувер Уайткэпс
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

12
2

Волевые поражения

6
18
Спортинг Канзас-Сити
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
38% (8)
43% (9)
19% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (8)
38% (8)
24% (5)
Ванкувер Уайткэпс
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
17% (3)
50% (9)
33% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (2)
39% (7)
50% (9)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

16
4

Волевые поражения

8
24

Голы по времени матча

Забито

14
9
7 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 4
15 Не забивали 12
2
14%
2
22%
1-15
3
21%
3
33%
16-30
2
14%
1
11%
31-45
3
21%
0
0%
46-60
1
7%
1
11%
61-75
3
21%
2
22%
76-90

Пропущено

14
14
4 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 7
1
7%
2
14%
1-15
1
7%
2
14%
16-30
2
14%
4
29%
31-45
3
21%
2
14%
46-60
4
29%
2
14%
61-75
3
21%
2
14%
76-90

Забито

8
19
6 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 6
15 Не забивали 10
3
38%
1
5%
1-15
2
25%
3
16%
16-30
1
13%
4
21%
31-45
1
13%
6
32%
46-60
0
0%
1
5%
61-75
1
13%
4
21%
76-90

Пропущено

17
11
9 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 7
3
18%
2
18%
1-15
3
18%
2
18%
16-30
3
18%
2
18%
31-45
3
18%
1
9%
46-60
3
18%
3
27%
61-75
2
12%
1
9%
76-90

Забито

22
28
13 В 1-м тайме 14
9 Во 2-м тайме 14
9 Забивали первыми 10
9 Не забивали 4
5
23%
3
11%
1-15
5
23%
6
21%
16-30
3
14%
5
18%
31-45
4
18%
6
21%
46-60
1
5%
2
7%
61-75
4
18%
6
21%
76-90

Пропущено

31
25
13 В 1-м тайме 14
18 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 6
17 Не пропускали 14
4
13%
4
16%
1-15
4
13%
4
16%
16-30
5
16%
6
24%
31-45
6
19%
3
12%
46-60
7
23%
5
20%
61-75
5
16%
3
12%
76-90

Результаты последних матчей

Спортинг Канзас-Сити
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Спортинг Канзас-Сити - Чикаго Файр 0:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Спортинг Канзас-Сити 2:2 Спортинг Канзас-Сити - Лос-Анджелес 1:2 Спортинг Канзас-Сити - Остин 4:1
Ванкувер Уайткэпс - Спортинг Канзас-Сити 1:1 Спортинг Канзас-Сити - Даллас 2:1 Спортинг Канзас-Сити - Портленд Тимберс 4:1 Сент-Луис Сити - Спортинг Канзас-Сити 4:0 Лос-Анджелес - Спортинг Канзас-Сити 1:1 Спортинг Канзас-Сити - Миннесота Юнайтед 3:0 Хьюстон Динамо - Спортинг Канзас-Сити 1:0 Сиэтл Саундерс - Спортинг Канзас-Сити 1:2 Спортинг Канзас-Сити - ФК Монреаль 0:2 Спортинг Канзас-Сити - Талса Атлетикс 3:0 Нью-Инглэнд Революшн - Спортинг Канзас-Сити 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Спортинг Канзас-Сити 3:0 Спортинг Канзас-Сити - Колорадо Рэпидс 0:1 Филадельфия Юнион - Спортинг Канзас-Сити 0:0 Спортинг Канзас-Сити - Сиэтл Саундерс 1:4 Даллас - Спортинг Канзас-Сити 2:1
Ванкувер Уайткэпс
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Лос-Анджелес - Ванкувер Уайткэпс 2:3 Ванкувер Уайткэпс - Цинциннати 1:1 Ванкувер Уайткэпс - Спортинг Канзас-Сити 1:1 Ванкувер Уайткэпс - Хьюстон Динамо 6:2
Сент-Луис Сити - Ванкувер Уайткэпс 3:1 Ванкувер Уайткэпс - Сиэтл Саундерс 2:0 Даллас - Ванкувер Уайткэпс 2:1 Портленд Тимберс - Ванкувер Уайткэпс 3:1 Ванкувер Уайткэпс - Миннесота Юнайтед 3:2 Ванкувер Уайткэпс - Колорадо Рэпидс 0:0 Остин - Ванкувер Уайткэпс 0:0 Лос-Анджелес - Ванкувер Уайткэпс 3:0 Ванкувер Уайткэпс - Портленд Тимберс 1:0 Ванкувер Уайткэпс - Лос-Анджелес 0:3 Ванкувер Уайткэпс - ФК Монреаль 5:0 Миннесота Юнайтед - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Реал Эспанья - Ванкувер Уайткэпс 3:2 Ванкувер Уайткэпс - Даллас 1:1 Ванкувер Уайткэпс - Реал Эспанья 5:0

Результаты матчей

Спортинг Канзас-Сити
Ванкувер Уайткэпс

Точный счет

0:1
2 раза 20%
4:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
1:1
3 раза 30%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
6:2
1 раз 10%

Точное количество голов

0
4 раза 40%
1
2 раза 20%
4
2 раза 20%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
1
5 раз 50%
0
1 раз 10%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
5
1 раз 10%
6
1 раз 10%

Точный счет

0:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
2:1
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
3:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%

Точное количество голов

0
5 раз 45%
1
4 раза 36%
2
2 раза 18%
1
6 раз 75%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%

Точный счет

0:0
3 раза 14%
2:1
3 раза 14%
0:1
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
4:1
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
1:1
5 раз 28%
0:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
6:2
1 раз 6%

Точное количество голов

0
9 раз 43%
1
6 раз 29%
2
3 раза 14%
4
2 раза 10%
3
1 раз 5%
1
11 раз 61%
0
2 раза 11%
3
2 раза 11%
2
1 раз 6%
5
1 раз 6%
6
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Спортинг Канзас-Сити
Ванкувер Уайткэпс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
4
0.5
Больше Меньше
9
1
4
6
1.5
4
6
3
7
2.5
3
7
2
8
3.5
2
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
5
0.5
Больше Меньше
7
1
2
9
1.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
9
0.5
Больше Меньше
16
2
6
15
1.5
5
13
3
18
2.5
4
14
2
19
3.5
2
16

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сент-Луис Сити
 2:0 Заявка 20 11 2 7 39 - 24 35
2.
Лос-Анджелес
 0:0 Заявка 19 9 6 4 28 - 19 33
3.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 21 8 6 7 26 - 31 30
4.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 20 8 5 7 24 - 18 29
5.
Хьюстон Динамо
 Заявка 19 8 3 8 24 - 25 27
6.
Даллас
 0:0 Заявка 20 7 6 7 21 - 22 27
7.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 20 7 6 7 23 - 26 27
8.
Остин
 Заявка 20 7 5 8 25 - 28 26
9.
Ванкувер Уайткэпс
 0:2 Заявка 19 6 7 6 30 - 25 25
10.
Миннесота Юнайтед
 2:0 Заявка 19 6 6 7 19 - 24 24
11.
Спортинг Канзас-Сити
 2:0 Заявка 22 6 6 10 25 - 30 24
12.
Портленд Тимберс
 0:2 Заявка 21 5 7 9 22 - 29 22
13.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 18 3 6 9 16 - 29 15
14.
Колорадо Рэпидс
 0:2 Заявка 20 2 8 10 14 - 29 14

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 20 13 5 2 32 - 21 44
2.
Нэшвилл
 2:0 Заявка 21 11 5 5 30 - 16 38
3.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 20 10 7 3 35 - 25 37
4.
Филадельфия Юнион
 Заявка 19 10 4 5 34 - 20 34
5.
Коламбус Кру
 Заявка 20 10 4 6 40 - 27 34
6.
Орландо Сити
 Заявка 20 8 7 5 28 - 23 31
7.
Атланта Юнайтед
 Заявка 20 7 8 5 37 - 35 29
8.
ФК Монреаль
 0:1 Заявка 20 8 2 10 20 - 28 26
9.
Ди Си Юнайтед
 0:2 Заявка 21 7 5 9 29 - 28 26
10.
Шарлотт
 Заявка 20 6 6 8 27 - 35 24
11.
Нью-Йорк Сити
 1:0 Заявка 21 5 9 7 22 - 26 24
12.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 20 5 8 7 18 - 20 23
13.
Чикаго Файр
 Заявка 20 5 8 7 26 - 31 23
14.
Торонто
 Заявка 21 3 10 8 18 - 27 19
15.
Интер Майами
 Заявка 19 5 1 13 18 - 29 16

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хьюстон Динамо
 Заявка 9 7 1 1 17 - 3 22
2.
Сент-Луис Сити
 2:0 Заявка 11 7 1 3 26 - 10 22
3.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 10 6 3 1 14 - 7 21
4.
Лос-Анджелес
 0:0 Заявка 10 6 2 2 18 - 9 20
5.
Ванкувер Уайткэпс
 0:2 Заявка 10 5 4 1 21 - 9 19
6.
Даллас
 0:0 Заявка 10 5 3 2 14 - 9 18
7.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 11 5 3 3 13 - 5 18
8.
Остин
 Заявка 11 5 3 3 16 - 10 18
9.
Спортинг Канзас-Сити
 2:0 Заявка 11 5 1 5 17 - 13 16
10.
Портленд Тимберс
 0:2 Заявка 10 4 3 3 14 - 10 15
11.
Миннесота Юнайтед
 2:0 Заявка 8 2 5 1 8 - 6 11
12.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 10 2 4 4 11 - 16 10
13.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 8 2 2 4 11 - 13 8
14.
Колорадо Рэпидс
 0:2 Заявка 9 0 5 4 5 - 9 5

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 11 10 1 0 21 - 7 31
2.
Коламбус Кру
 Заявка 11 8 2 1 29 - 11 26
3.
Нэшвилл
 2:0 Заявка 11 8 2 1 21 - 6 26
4.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 10 7 3 0 23 - 9 24
5.
Филадельфия Юнион
 Заявка 10 7 2 1 21 - 6 23
6.
ФК Монреаль
 0:1 Заявка 9 7 0 2 15 - 4 21
7.
Атланта Юнайтед
 Заявка 10 6 3 1 24 - 13 21
8.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 10 4 4 2 13 - 10 16
9.
Орландо Сити
 Заявка 11 4 4 3 14 - 12 16
10.
Нью-Йорк Сити
 1:0 Заявка 9 4 3 2 13 - 12 15
11.
Ди Си Юнайтед
 0:2 Заявка 10 4 3 3 18 - 12 15
12.
Торонто
 Заявка 11 3 6 2 11 - 10 15
13.
Интер Майами
 Заявка 10 4 1 5 13 - 13 13
14.
Шарлотт
 Заявка 10 3 4 3 13 - 15 13
15.
Чикаго Файр
 Заявка 9 2 6 1 14 - 13 12

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 11 6 2 3 15 - 15 20
2.
Сент-Луис Сити
 2:0 Заявка 9 4 1 4 13 - 14 13
3.
Лос-Анджелес
 0:0 Заявка 9 3 4 2 10 - 10 13
4.
Миннесота Юнайтед
 2:0 Заявка 11 4 1 6 11 - 18 13
5.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 9 3 2 4 11 - 13 11
6.
Даллас
 0:0 Заявка 10 2 3 5 7 - 13 9
7.
Колорадо Рэпидс
 0:2 Заявка 11 2 3 6 9 - 20 9
8.
Остин
 Заявка 9 2 2 5 9 - 18 8
9.
Спортинг Канзас-Сити
 2:0 Заявка 11 1 5 5 8 - 17 8
10.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 10 1 4 5 5 - 16 7
11.
Портленд Тимберс
 0:2 Заявка 11 1 4 6 8 - 19 7
12.
Ванкувер Уайткэпс
 0:2 Заявка 9 1 3 5 9 - 16 6
13.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 10 1 3 6 9 - 19 6
14.
Хьюстон Динамо
 Заявка 10 1 2 7 7 - 22 5

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Орландо Сити
 Заявка 9 4 3 2 14 - 11 15
2.
Цинциннати
 Заявка 9 3 4 2 11 - 14 13
3.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 10 3 4 3 12 - 16 13
4.
Нэшвилл
 2:0 Заявка 10 3 3 4 9 - 10 12
5.
Филадельфия Юнион
 Заявка 9 3 2 4 13 - 14 11
6.
Шарлотт
 Заявка 10 3 2 5 14 - 20 11
7.
Ди Си Юнайтед
 0:2 Заявка 11 3 2 6 11 - 16 11
8.
Чикаго Файр
 Заявка 11 3 2 6 12 - 18 11
9.
Нью-Йорк Сити
 1:0 Заявка 12 1 6 5 9 - 14 9
10.
Коламбус Кру
 Заявка 9 2 2 5 11 - 16 8
11.
Атланта Юнайтед
 Заявка 10 1 5 4 13 - 22 8
12.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 10 1 4 5 5 - 10 7
13.
ФК Монреаль
 0:1 Заявка 11 1 2 8 5 - 24 5
14.
Торонто
 Заявка 10 0 4 6 7 - 17 4
15.
Интер Майами
 Заявка 9 1 0 8 5 - 16 3
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Нэшвилл Мукхтар Хани 13 (7)
Лос-Анджелес Буанга Денис 11 (1)
Филадельфия Юнион Карранса Хулиан 10 (2)
Атланта Юнайтед Якумакис Георгиос 10
Даллас Феррейра Хесус 10
Весь список

Топ нарушителей
Нью-Йорк Ред Буллз Рейес Андрес 1 7
Атланта Юнайтед Ибарра Франко 1 7
Шарлотт Джонс Деррик 8
Сиэтл Саундерс Joao Paulo I 1 6
Чикаго Файр Герберс Фабиан 1 6
Весь список
  • Второй тайм
  • 46'
    Кубас Андрес уходит с поля. Себастьян Берхальтер выходит вместо него
  • 46'
    Радоя Неманья уходит с поля. Томми Эрик выходит вместо него
  • Второй тайм начался
    46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 51'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 47'
    Ляйбольд Тим сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    47'
    Г О О О О Л - Пулидо Алан бьет в цель!
  • 33'
    Кинда Гади сделал результативную передачу.
Лучшие коэффициенты
Спортинг Канзас-Сити
Ничья
Ванкувер Уайткэпс
3.75
4.13
64.00
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Спортинг Канзас-Сити 2:0 Ванкувер Уайткэпс онлайн

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