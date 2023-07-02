Тур: 1. Стадион: Children's Mercy Park.
2:0
Второй тайм: 50'
Ход матча
33'
1:0
45'
2:0
17
Jacob
Davis
14
Ляйбольд
Тим
54
Вальтер
Реми
10
Кинда
Гади
18
Такаока
Ёхеи
14
Мартинш
Луиш
20
Кубас
Андрес
27
Рапосо
Райан
45
Pedro
Vite
25
Голд
Райан
29
Simon
Becher
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Jacob DavisЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Ляйбольд ТимЗащитник
-
54 Вальтер РемиПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Кинда ГадиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
18 Нденбе ЛоганЗащитник
-
26 Томми ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Шелтон КириНападающий
-
-
Главный тренер: Peter Vermes
- Основной состав
-
18 Такаока ЁхеиВратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Мартинш ЛуишЗащитник
-
20 Кубас АндресПолузащитник
-
27 Рапосо РайанПолузащитник
- Полузащитник
-
45 Pedro ViteПолузащитник
-
25 Голд РайанПолузащитник
-
29 Simon BecherНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
12 Яо КарифаЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
26 J.C. Ngando
-
-
-
-
Главный тренер: Vanni Sartini
История личных встреч
Спортинг Канзас-Сити
Ванкувер Уайткэпс
13 матчей
84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
11 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
69.2%
23.1%
7.7%
9 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед
10 матчей
20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед
Первый тайм
30%
70%
0 побед 3 ничьи 8 побед
Второй тайм
30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед
23 матча
47.8%
17.4%
34.8%
11 побед 4 ничьи 8 побед
Первый тайм
39.1%
26.1%
34.8%
9 побед 6 ничьих 8 побед
Второй тайм
39.1%
30.4%
30.5%
9 побед 7 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
23
14
Голов в среднем за матч
1.92
1.27
Среднее время на гол
46
70
Всего голов
14
11
Голов в среднем за матч
1.27
0.92
Среднее время на гол
70
98
Всего голов
37
25
Голов в среднем за матч
1.61
1.09
Тотал матчей
2.5
22
Больше 96%
Меньше 4%
1
18
Больше 78%
Меньше 22%
5
11
Больше 48%
Меньше 52%
12
5
Больше 22%
Меньше 78%
18
3
Больше 13%
Меньше 87%
20
2
Больше 9%
Меньше 91%
21
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
Среднее время на гол
55
82
Бомбардиры внутри турнира
Спортинг Канзас-Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пулидо Алан
|8 (2)
|0.36
|Саллой Даниэль
|4
|0.18
|Томми Эрик
|2
|0.09
|Кинда Гади
|2
|0.09
|Рассел Джонни
|2
|0.09
|Вальтер Реми
|1
|0.05
|Шелтон Кири
|1
|0.05
|Daniel Rosero
|1
|0.05
|Кастелланос Роберт
|1
|0.05
|Эрнандес Фелипе
|1
|0.05
|William Agada
|1
|0.05
|Ляйбольд Тим
|0
|0
|Эспиноза Роджер
|0
|0
|Зуси Грэм
|0
|0
|Ционис Маринос
|0
|0
Ванкувер Уайткэпс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уайт Брайан
|7
|0.37
|Голд Райан
|4 (2)
|0.21
|Simon Becher
|4
|0.21
|Грессель Юлиан
|3
|0.16
|Pedro Vite
|3
|0.16
|Али Ахмед
|1
|0.05
|Браун Джавейн
|1
|0.05
|Веселинович Ранко
|1
|0.05
|Берхальтер Себастьян
|1
|0.05
|Шёпф Алессандро
|1
|0.05
|Блэкмон Тристан
|1
|0.05
|Кубас Андрес
|0
|0
Карточки
Спортинг Канзас-Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Томми Эрик
|5
|0
|Daniel Rosero
|5
|0
|Фонтас Андреу
|2
|1
|Саллой Даниэль
|3
|0
|Свит Бен
|1
|1
|Кастелланос Роберт
|1
|1
|Эспиноза Роджер
|2
|0
|Вальтер Реми
|2
|0
|Радоя Неманья
|2
|0
|Шелтон Кири
|2
|0
|Кинда Гади
|2
|0
|Нденбе Логан
|2
|0
|Володер Роберт
|2
|0
|Рассел Джонни
|1
|0
|Пулидо Алан
|1
|0
|Макинтош Кендолл
|1
|0
|William Agada
|1
|0
Ванкувер Уайткэпс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кубас Андрес
|4
|0
|Уайт Брайан
|4
|0
|Mathias Laborda
|4
|0
|Голд Райан
|3
|0
|Блэкмон Тристан
|3
|0
|Pedro Vite
|3
|0
|Рапосо Райан
|3
|0
|Али Ахмед
|2
|0
|Мартинш Луиш
|2
|0
|Грессель Юлиан
|2
|0
|Шёпф Алессандро
|2
|0
|Кордова Серхио
|2
|0
|Браун Джавейн
|2
|0
|Веселинович Ранко
|2
|0
|Берхальтер Себастьян
|2
|0
|Vanni Sartini
|1
|0
Результаты матчей
Спортинг Канзас-Сити
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Ванкувер Уайткэпс
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
10% (1)
60% (6)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
30% (3)
60% (6)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
4
2
Волевые поражения
2
6
Спортинг Канзас-Сити
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
45% (5)
9% (1)
Ванкувер Уайткэпс
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
12
2
Волевые поражения
6
18
Спортинг Канзас-Сити
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
38% (8)
43% (9)
19% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (8)
38% (8)
24% (5)
Ванкувер Уайткэпс
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
17% (3)
50% (9)
33% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (2)
39% (7)
50% (9)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
16
4
Волевые поражения
8
24
Голы по времени матча
Забито
14
9
7 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 4
15 Не забивали 12
2
14%
2
22%
1-15
3
21%
3
33%
16-30
2
14%
1
11%
31-45
3
21%
0
0%
46-60
1
7%
1
11%
61-75
3
21%
2
22%
76-90
Пропущено
14
14
4 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 7
1
7%
2
14%
1-15
1
7%
2
14%
16-30
2
14%
4
29%
31-45
3
21%
2
14%
46-60
4
29%
2
14%
61-75
3
21%
2
14%
76-90
Забито
8
19
6 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 6
15 Не забивали 10
3
38%
1
5%
1-15
2
25%
3
16%
16-30
1
13%
4
21%
31-45
1
13%
6
32%
46-60
0
0%
1
5%
61-75
1
13%
4
21%
76-90
Пропущено
17
11
9 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 7
3
18%
2
18%
1-15
3
18%
2
18%
16-30
3
18%
2
18%
31-45
3
18%
1
9%
46-60
3
18%
3
27%
61-75
2
12%
1
9%
76-90
Забито
22
28
13 В 1-м тайме 14
9 Во 2-м тайме 14
9 Забивали первыми 10
9 Не забивали 4
5
23%
3
11%
1-15
5
23%
6
21%
16-30
3
14%
5
18%
31-45
4
18%
6
21%
46-60
1
5%
2
7%
61-75
4
18%
6
21%
76-90
Пропущено
31
25
13 В 1-м тайме 14
18 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 6
17 Не пропускали 14
4
13%
4
16%
1-15
4
13%
4
16%
16-30
5
16%
6
24%
31-45
6
19%
3
12%
46-60
7
23%
5
20%
61-75
5
16%
3
12%
76-90
Результаты последних матчей
Спортинг Канзас-Сити
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Спортинг Канзас-Сити - Чикаго Файр 0:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Спортинг Канзас-Сити 2:2 Спортинг Канзас-Сити - Лос-Анджелес 1:2 Спортинг Канзас-Сити - Остин 4:1
Ванкувер Уайткэпс - Спортинг Канзас-Сити 1:1 Спортинг Канзас-Сити - Даллас 2:1 Спортинг Канзас-Сити - Портленд Тимберс 4:1 Сент-Луис Сити - Спортинг Канзас-Сити 4:0 Лос-Анджелес - Спортинг Канзас-Сити 1:1 Спортинг Канзас-Сити - Миннесота Юнайтед 3:0 Хьюстон Динамо - Спортинг Канзас-Сити 1:0 Сиэтл Саундерс - Спортинг Канзас-Сити 1:2 Спортинг Канзас-Сити - ФК Монреаль 0:2 Спортинг Канзас-Сити - Талса Атлетикс 3:0 Нью-Инглэнд Революшн - Спортинг Канзас-Сити 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Спортинг Канзас-Сити 3:0 Спортинг Канзас-Сити - Колорадо Рэпидс 0:1 Филадельфия Юнион - Спортинг Канзас-Сити 0:0 Спортинг Канзас-Сити - Сиэтл Саундерс 1:4 Даллас - Спортинг Канзас-Сити 2:1
Ванкувер Уайткэпс
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Лос-Анджелес - Ванкувер Уайткэпс 2:3 Ванкувер Уайткэпс - Цинциннати 1:1 Ванкувер Уайткэпс - Спортинг Канзас-Сити 1:1 Ванкувер Уайткэпс - Хьюстон Динамо 6:2
Сент-Луис Сити - Ванкувер Уайткэпс 3:1 Ванкувер Уайткэпс - Сиэтл Саундерс 2:0 Даллас - Ванкувер Уайткэпс 2:1 Портленд Тимберс - Ванкувер Уайткэпс 3:1 Ванкувер Уайткэпс - Миннесота Юнайтед 3:2 Ванкувер Уайткэпс - Колорадо Рэпидс 0:0 Остин - Ванкувер Уайткэпс 0:0 Лос-Анджелес - Ванкувер Уайткэпс 3:0 Ванкувер Уайткэпс - Портленд Тимберс 1:0 Ванкувер Уайткэпс - Лос-Анджелес 0:3 Ванкувер Уайткэпс - ФК Монреаль 5:0 Миннесота Юнайтед - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Реал Эспанья - Ванкувер Уайткэпс 3:2 Ванкувер Уайткэпс - Даллас 1:1 Ванкувер Уайткэпс - Реал Эспанья 5:0
Результаты матчей
Спортинг Канзас-Сити
Ванкувер Уайткэпс
Точный счет
0:1
2 раза 20%
4:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
1:1
3 раза 30%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
6:2
1 раз 10%
Точное количество голов
0
4 раза 40%
1
2 раза 20%
4
2 раза 20%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
1
5 раз 50%
0
1 раз 10%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
5
1 раз 10%
6
1 раз 10%
Точный счет
0:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
2:1
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
3:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
Точное количество голов
0
5 раз 45%
1
4 раза 36%
2
2 раза 18%
1
6 раз 75%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
Точный счет
0:0
3 раза 14%
2:1
3 раза 14%
0:1
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
4:1
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
1:1
5 раз 28%
0:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
6:2
1 раз 6%
Точное количество голов
0
9 раз 43%
1
6 раз 29%
2
3 раза 14%
4
2 раза 10%
3
1 раз 5%
1
11 раз 61%
0
2 раза 11%
3
2 раза 11%
2
1 раз 6%
5
1 раз 6%
6
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Спортинг Канзас-Сити
Ванкувер Уайткэпс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
64
Больше Меньше
91
46
46
37
37
28
28
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
65
Больше Меньше
71
29
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
129
Больше Меньше
162
615
513
318
414
219
216
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0 Заявка
|20
|11
|2
|7
|39 - 24
|35
|2.
|0:0 Заявка
|19
|9
|6
|4
|28 - 19
|33
|3.
|Заявка
|21
|8
|6
|7
|26 - 31
|30
|4.
|Заявка
|20
|8
|5
|7
|24 - 18
|29
|5.
|Заявка
|19
|8
|3
|8
|24 - 25
|27
|6.
|0:0 Заявка
|20
|7
|6
|7
|21 - 22
|27
|7.
|Заявка
|20
|7
|6
|7
|23 - 26
|27
|8.
|Заявка
|20
|7
|5
|8
|25 - 28
|26
|9.
|0:2 Заявка
|19
|6
|7
|6
|30 - 25
|25
|10.
|2:0 Заявка
|19
|6
|6
|7
|19 - 24
|24
|11.
|2:0 Заявка
|22
|6
|6
|10
|25 - 30
|24
|12.
|0:2 Заявка
|21
|5
|7
|9
|22 - 29
|22
|13.
|Заявка
|18
|3
|6
|9
|16 - 29
|15
|14.
|0:2 Заявка
|20
|2
|8
|10
|14 - 29
|14
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|20
|13
|5
|2
|32 - 21
|44
|2.
|2:0 Заявка
|21
|11
|5
|5
|30 - 16
|38
|3.
|Заявка
|20
|10
|7
|3
|35 - 25
|37
|4.
|Заявка
|19
|10
|4
|5
|34 - 20
|34
|5.
|Заявка
|20
|10
|4
|6
|40 - 27
|34
|6.
|Заявка
|20
|8
|7
|5
|28 - 23
|31
|7.
|Заявка
|20
|7
|8
|5
|37 - 35
|29
|8.
|0:1 Заявка
|20
|8
|2
|10
|20 - 28
|26
|9.
|0:2 Заявка
|21
|7
|5
|9
|29 - 28
|26
|10.
|Заявка
|20
|6
|6
|8
|27 - 35
|24
|11.
|1:0 Заявка
|21
|5
|9
|7
|22 - 26
|24
|12.
|Заявка
|20
|5
|8
|7
|18 - 20
|23
|13.
|Заявка
|20
|5
|8
|7
|26 - 31
|23
|14.
|Заявка
|21
|3
|10
|8
|18 - 27
|19
|15.
|Заявка
|19
|5
|1
|13
|18 - 29
|16
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|17 - 3
|22
|2.
|2:0 Заявка
|11
|7
|1
|3
|26 - 10
|22
|3.
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|14 - 7
|21
|4.
|0:0 Заявка
|10
|6
|2
|2
|18 - 9
|20
|5.
|0:2 Заявка
|10
|5
|4
|1
|21 - 9
|19
|6.
|0:0 Заявка
|10
|5
|3
|2
|14 - 9
|18
|7.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|13 - 5
|18
|8.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|16 - 10
|18
|9.
|2:0 Заявка
|11
|5
|1
|5
|17 - 13
|16
|10.
|0:2 Заявка
|10
|4
|3
|3
|14 - 10
|15
|11.
|2:0 Заявка
|8
|2
|5
|1
|8 - 6
|11
|12.
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|11 - 16
|10
|13.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|11 - 13
|8
|14.
|0:2 Заявка
|9
|0
|5
|4
|5 - 9
|5
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|10
|1
|0
|21 - 7
|31
|2.
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|29 - 11
|26
|3.
|2:0 Заявка
|11
|8
|2
|1
|21 - 6
|26
|4.
|Заявка
|10
|7
|3
|0
|23 - 9
|24
|5.
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|21 - 6
|23
|6.
|0:1 Заявка
|9
|7
|0
|2
|15 - 4
|21
|7.
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|24 - 13
|21
|8.
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|13 - 10
|16
|9.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|14 - 12
|16
|10.
|1:0 Заявка
|9
|4
|3
|2
|13 - 12
|15
|11.
|0:2 Заявка
|10
|4
|3
|3
|18 - 12
|15
|12.
|Заявка
|11
|3
|6
|2
|11 - 10
|15
|13.
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|13 - 13
|13
|14.
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|13 - 15
|13
|15.
|Заявка
|9
|2
|6
|1
|14 - 13
|12
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|15 - 15
|20
|2.
|2:0 Заявка
|9
|4
|1
|4
|13 - 14
|13
|3.
|0:0 Заявка
|9
|3
|4
|2
|10 - 10
|13
|4.
|2:0 Заявка
|11
|4
|1
|6
|11 - 18
|13
|5.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|11 - 13
|11
|6.
|0:0 Заявка
|10
|2
|3
|5
|7 - 13
|9
|7.
|0:2 Заявка
|11
|2
|3
|6
|9 - 20
|9
|8.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|9 - 18
|8
|9.
|2:0 Заявка
|11
|1
|5
|5
|8 - 17
|8
|10.
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|5 - 16
|7
|11.
|0:2 Заявка
|11
|1
|4
|6
|8 - 19
|7
|12.
|0:2 Заявка
|9
|1
|3
|5
|9 - 16
|6
|13.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|9 - 19
|6
|14.
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|7 - 22
|5
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|14 - 11
|15
|2.
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|11 - 14
|13
|3.
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|12 - 16
|13
|4.
|2:0 Заявка
|10
|3
|3
|4
|9 - 10
|12
|5.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|13 - 14
|11
|6.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|14 - 20
|11
|7.
|0:2 Заявка
|11
|3
|2
|6
|11 - 16
|11
|8.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|12 - 18
|11
|9.
|1:0 Заявка
|12
|1
|6
|5
|9 - 14
|9
|10.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|11 - 16
|8
|11.
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|13 - 22
|8
|12.
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|5 - 10
|7
|13.
|0:1 Заявка
|11
|1
|2
|8
|5 - 24
|5
|14.
|Заявка
|10
|0
|4
|6
|7 - 17
|4
|15.
|Заявка
|9
|1
|0
|8
|5 - 16
|3
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Нэшвилл
|Мукхтар Хани
|13 (7)
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|11 (1)
|Филадельфия Юнион
|Карранса Хулиан
|10 (2)
|Атланта Юнайтед
|Якумакис Георгиос
|10
|Даллас
|Феррейра Хесус
|10
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Рейес Андрес
|1 7
|Атланта Юнайтед
|Ибарра Франко
|1 7
|Шарлотт
|Джонс Деррик
|8
|Сиэтл Саундерс
|Joao Paulo I
|1 6
|Чикаго Файр
|Герберс Фабиан
|1 6