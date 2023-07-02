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Золотой кубок КОНКАКАФ
2023

Тур: 2. Стадион: .
Гватемала
FIFA #116
0:0
Конец матча
Канада
FIFA #45
0'
8' Желтая карточка
Фрейзер Лиам
10' Желтая карточка
Миллер Камаль
16' Желтая карточка
Carlos Mejia II
60' Желтая карточка
Макгро Зак
67' Желтая карточка
Бомбито Мойс
90' Желтая карточка
Шаффельбург Джейкоб
90'+6

Ход матча

8'
 
Фрейзер Лиам
10'
 
Миллер Камаль
16'
Carlos Mejia II
 
52'
 
Макгро Зак
Фрейзер Лиам
60'
 
Макгро Зак
65'
 
Шаффельбург Джейкоб
Хойлетт Дэвид
65'
 
Брим Шарль-Андреас
Али Ахмед
65'
 
Уотерспун Дэвид
Миллар Лиам
65'
Лопес Антонио
Мендес-Лейнг Натаниэл
 
66'
Эстебан Гарсия
Carlos Mejia II
 
67'
 
Бомбито Мойс
77'
Pedro Altan
Alejandro Galindo II
 
80'
 
Бро-Гийяр Закари
Витория Стивен
80'
Jorge Aparicio
Саравия Родриго
 
81'
Marlon Sequen
Oscar Castellanos
 
90'
 
Шаффельбург Джейкоб
Прогнозы 101
Гватемала 7.9% (8)
X 9.9% (10)
Канада 82.2% (83)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
1
Ахен
Николас
7
Эррера
Аарон
4
Jose
Pinto
Samayoa
3
Nicolas
Samayoa
2
Jose
Ardon
17
Oscar
Castellanos
8
Саравия
Родриго
18
Мендес-Лейнг
Натаниэл
13
Alejandro
Galindo
II
6
Carlos
Mejia
II
14
Darwin
Lom
18
Борян
Милан
14
Бомбито
Мойс
5
Витория
Стивен
4
Миллер
Камаль
22
Ларьи
Ричи
20
Али
Ахмед
3
Фрейзер
Лиам
21
Осорио
Джонатан
11
Миллар
Лиам
9
Каваллини
Лукас
10
Хойлетт
Дэвид
Гватемала
4-2-3-1
Канада
3-5-2

История личных встреч

Гватемала
Канада

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

ТМС
1:0
ТМС
0:3

Голы

Всего голов

1
3

Голов в среднем за матч

1
3

Среднее время на гол

90
30

Всего голов

1
3

Голов в среднем за матч

0.5
1.5

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

180
60

Бомбардиры внутри турнира

Гватемала
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Darwin Lom 1 0.5
Канада
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Каваллини Лукас 1 0.5

Карточки

Гватемала
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Саравия Родриго 1 0
Carlos Mejia II 1 0
Nicolas Samayoa 1 0
Jose Ardon 1 0
Канада
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Витория Стивен 1 0
Каваллини Лукас 1 0
Фрейзер Лиам 1 0
Шаффельбург Джейкоб 1 0
Миллер Камаль 1 0
Макгро Зак 1 0
Бомбито Мойс 1 0

Результаты матчей

Гватемала
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Канада
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0
Гватемала
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Канада
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
2
Гватемала
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Канада
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
2

Голы по времени матча

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Гватемала
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Гватемала - Куба 1:0 Гватемала - Венесуэла 0:1 Гватемала - Коста-Рика 1:0 Гватемала - Тринидад и Тобаго 0:1
Мексика - Гватемала 2:0 Гватемала - Французская Гвиана 4:0 Белиз - Гватемала 1:2 Гватемала - Панама 1:1 Гватемала - Никарагуа 3:1 Катар - Гватемала 2:0 Гватемала - Гондурас 1:2 Гватемала - Колумбия 1:4 Гватемала - Доминиканская Республика 2:0 Доминиканская Республика - Гватемала 1:1 Гватемала - Белиз 2:0 Французская Гвиана - Гватемала 2:0 Гватемала - Мексика 0:0 Сальвадор - Гватемала 0:4 Гватемала - Гаити 2:1 Гватемала - Куба 1:0
Канада
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Канада - Гваделупа 2:2 Канада - США 0:2 Панама - Канада 0:2 Канада - Гондурас 4:1
Кюрасао - Канада 0:2 Канада - Марокко 1:2 Хорватия - Канада 4:1 Бельгия - Канада 1:0 Япония - Канада 1:2 Бахрейн - Канада 2:2 Уругвай - Канада 2:0 Катар - Канада 0:2 Гондурас - Канада 2:1 Канада - Кюрасао 4:0 Панама - Канада 1:0 Канада - Ямайка 4:0 Коста-Рика - Канада 1:0 Сальвадор - Канада 0:2 Канада - США 2:0 Гондурас - Канада 0:2

Результаты матчей

Гватемала
Канада

Точный счет

0:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Гватемала
Канада

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гваделупа
 2 1 1 0 6 - 3 4
2.
Гватемала
 2 1 1 0 1 - 0 4
3.
Канада
 2 0 2 0 2 - 2 2
4.
Куба
 2 0 0 2 1 - 5 0
  • — Выход в 1/4 финала

Топ бомбардиров
США Феррейра Хесус 3
Ямайка Грэй Демарай 2
США Михайлович Джордже 2
Мексика Ромо Луис 2
Гваделупа Фаэтон Маттиас 2
Весь список

Топ нарушителей
Панама Годой Анибал 2
Катар Аль-Рави Бассам 2
Ямайка Лоу Дэмион 2
Мексика Санчес Хорхе 2
Сент-Китс и Невис Andre Burley 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Прогнозы 101
    Гватемала 7.9% (8)
    X 9.9% (10)
    Канада 82.2% (83)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Где смотреть матч Гватемала 0:0 Канада онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Гватемала 0:0 Канада

    Исход игры
    Гватемала
    7.9% (8)
    Ничья
    9.9% (10)
    Канада
    82.2% (83)
    Тотал 2.5
    Больше
    53.61% (52)
    Меньше
    46.39% (45)
    Обе команды забьют
    Да
    61.86% (60)
    Нет
    38.14% (37)
    Популярный счёт
    1:2 Канада
    37.6% (38)
    0:2 Канада
    16.8% (17)
    0:1 Канада
    16.8% (17)
    1:1 Ничья
    9.9% (10)
    1:3 Канада
    6.9% (7)
    2:1 Гватемала
    5% (5)
    0:3 Канада
    2% (2)
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