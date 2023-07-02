Тур: 2. Стадион: Shell Energy Stadium.
0'
8' Желтая карточкаФрейзер Лиам
10' Желтая карточкаМиллер Камаль
16' Желтая карточкаCarlos Mejia II
60' Желтая карточкаМакгро Зак
67' Желтая карточкаБомбито Мойс
90' Желтая карточкаШаффельбург Джейкоб
90'+6
Ход матча
8'
10'
16'
60'
67'
Прогноз на матч от Liveresult
14
Darwin
Lom
18
Борян
Милан
14
Бомбито
Мойс
22
Ларьи
Ричи
20
Али
Ахмед
11
Миллар
Лиам
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Darwin LomНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Моралес ХосеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
21 Fredy Perez
-
Главный тренер: Тена Луис Фернандо
- Основной состав
-
18 Борян МиланВратарь
-
14 Бомбито МойсЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Ларьи РичиПолузащитник
-
20 Али АхмедПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Миллар ЛиамПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Макгро ЗакЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Хердман Джон
История личных встреч
Гватемала
Канада
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
1
3
Голов в среднем за матч
1
3
Среднее время на гол
90
30
Всего голов
1
3
Голов в среднем за матч
0.5
1.5
Тотал матчей
2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
180
60
Бомбардиры внутри турнира
Гватемала
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Darwin Lom
|1
|0.5
Канада
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Каваллини Лукас
|1
|0.5
Карточки
Гватемала
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Саравия Родриго
|1
|0
|Carlos Mejia II
|1
|0
|Nicolas Samayoa
|1
|0
|Jose Ardon
|1
|0
Канада
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Витория Стивен
|1
|0
|Каваллини Лукас
|1
|0
|Фрейзер Лиам
|1
|0
|Шаффельбург Джейкоб
|1
|0
|Миллер Камаль
|1
|0
|Макгро Зак
|1
|0
|Бомбито Мойс
|1
|0
Результаты матчей
Гватемала
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Канада
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
0
Гватемала
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Канада
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
2
Гватемала
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Канада
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
2
Голы по времени матча
Забито
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Гватемала
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Гватемала - Куба 1:0 Гватемала - Венесуэла 0:1 Гватемала - Коста-Рика 1:0 Гватемала - Тринидад и Тобаго 0:1
Мексика - Гватемала 2:0 Гватемала - Французская Гвиана 4:0 Белиз - Гватемала 1:2 Гватемала - Панама 1:1 Гватемала - Никарагуа 3:1 Катар - Гватемала 2:0 Гватемала - Гондурас 1:2 Гватемала - Колумбия 1:4 Гватемала - Доминиканская Республика 2:0 Доминиканская Республика - Гватемала 1:1 Гватемала - Белиз 2:0 Французская Гвиана - Гватемала 2:0 Гватемала - Мексика 0:0 Сальвадор - Гватемала 0:4 Гватемала - Гаити 2:1 Гватемала - Куба 1:0
Канада
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Канада - Гваделупа 2:2 Канада - США 0:2 Панама - Канада 0:2 Канада - Гондурас 4:1
Кюрасао - Канада 0:2 Канада - Марокко 1:2 Хорватия - Канада 4:1 Бельгия - Канада 1:0 Япония - Канада 1:2 Бахрейн - Канада 2:2 Уругвай - Канада 2:0 Катар - Канада 0:2 Гондурас - Канада 2:1 Канада - Кюрасао 4:0 Панама - Канада 1:0 Канада - Ямайка 4:0 Коста-Рика - Канада 1:0 Сальвадор - Канада 0:2 Канада - США 2:0 Гондурас - Канада 0:2
Результаты матчей
Гватемала
Канада
Точный счет
0:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 100%
Точный счет
0:0
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
Точный счет
0:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Гватемала
Канада
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|1
|1
|0
|6 - 3
|4
|2.
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|3.
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|4.
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
- — Выход в 1/4 финала
|США
|Феррейра Хесус
|3
|Ямайка
|Грэй Демарай
|2
|США
|Михайлович Джордже
|2
|Мексика
|Ромо Луис
|2
|Гваделупа
|Фаэтон Маттиас
|2
|Панама
|Годой Анибал
|2
|Катар
|Аль-Рави Бассам
|2
|Ямайка
|Лоу Дэмион
|2
|Мексика
|Санчес Хорхе
|2
|Сент-Китс и Невис
|Andre Burley
|2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Гватемала 0:0 Канада
Исход игры
Гватемала
7.9% (8)
Ничья
9.9% (10)
Канада
82.2% (83)
Тотал 2.5
Больше
53.61% (52)
Меньше
46.39% (45)
Обе команды забьют
Да
61.86% (60)
Нет
38.14% (37)
Популярный счёт
1:2 Канада
37.6% (38)
0:2 Канада
16.8% (17)
0:1 Канада
16.8% (17)
1:1 Ничья
9.9% (10)
1:3 Канада
6.9% (7)
2:1 Гватемала
5% (5)
0:3 Канада
2% (2)
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