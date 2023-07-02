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США: МЛС
2023

Тур: 1. Стадион: .
Сан-Хосе Эрткуэйкс
1:2
Второй тайм: 69'
Лос-Анджелес Гэлакси
0'
20' Желтая карточка
Эспиноса Кристиан
0:1
31' Гол
Эдвардс Рахим
40' Желтая карточка
Эдвардс Рахим
1:1
42' Гол
Скахен Джек
1:2
47' Гол
Preston Judd
57' Желтая карточка
Цакирис Нико
42
Daniel
Fusato1
29
Акапо
Карлос
4
Менса
Джонатан
26
Tonhao
21
Трауко
Мигель
14
Юилл
Джексон
7
Груэсо
Карлос
16
Скахен
Джек
30
Цакирис
Нико
10
Эспиноса
Кристиан
11
Эбобисс
Жереми
1
Бонд
Джонатан
2
Calegari
18
Леердам
Келвин
17
Мавинга
Крис
44
Эдвардс
Рахим
8
Дельгадо
Марко
5
Бругман
Гастон
6
Пуч
Рикард
10
Коста
Дуглас
31
Preston
Judd
11
Бойд
Тайлер
Сан-Хосе Эрткуэйкс
4-2-3-1
Лос-Анджелес Гэлакси
4-3-3

История личных встреч

Сан-Хосе Эрткуэйкс
Лос-Анджелес Гэлакси

25 матчей

72%
28%
18 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

48%
32%
20%
12 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

64%
36%
16 побед 9 ничьих 0 побед

21 матч

19%
81%
0 побед 4 ничьи 17 побед

Первый тайм

52.4%
47.6%
0 побед 11 ничьих 15 побед

Второй тайм

19%
81%
0 побед 4 ничьи 17 побед

46 матчей

39.1%
23.9%
37%
18 побед 11 ничьих 17 побед

Первый тайм

26.1%
41.3%
32.6%
12 побед 19 ничьих 15 побед

Второй тайм

34.8%
28.3%
36.9%
16 побед 13 ничьих 17 побед

История матчей

М
2:1
М
2:3
М
2:3
М
1:2
М
1:3
М
1:0
М
0:4
М
2:1
М
0:0
М
3:2
М
1:3
М
3:0
М
3:3
М
1:0
М
0:3
ОК
3:2
М
2:1
М
2:4
М
1:1
М
1:1
М
3:1
М
1:0
М
5:2
ОК
0:1
М
3:1
М
1:1
М
2:2
М
0:1
М
0:0
М
3:0
М
3:2
М
1:3
М
0:1
М
2:2
М
3:4
М
2:3
М
2:0
М
0:0
М
1:0
М
2:2
М
2:0
М
2:1
М
1:1
М
3:2
М
0:3
М
2:0

Голы

Всего голов

37
34

Голов в среднем за матч

1.54
1.55

Среднее время на гол

58
58

Всего голов

38
36

Голов в среднем за матч

1.73
1.5

Среднее время на гол

52
60

Всего голов

75
70

Голов в среднем за матч

1.63
1.52

Тотал матчей

2.5
43
Больше 93%
Меньше 7%
3
36
Больше 78%
Меньше 22%
10
29
Больше 63%
Меньше 37%
17
20
Больше 43%
Меньше 57%
26
11
Больше 24%
Меньше 76%
35
4
Больше 9%
Меньше 91%
42
2
Больше 4%
Меньше 96%
44

Среднее время на гол

55
59

Бомбардиры внутри турнира

Сан-Хосе Эрткуэйкс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эспиноса Кристиан 8 (3) 0.38
Эбобисс Жереми 7 (1) 0.33
Акапо Карлос 2 0.1
Трауко Мигель 2 0.1
Монтейру Жамиру 1 0.05
Юилл Джексон 1 0.05
Скахен Джек 1 0.05
Киканович Бенджамин 1 0.05
Ousseni Bouda 1 0.05
Груэсо Карлос 0 0
Кауэлл Кейд 0 0
Tonhao 0 0
Марье Поль 0 0
Бисон Таннер 0 0
Лос-Анджелес Гэлакси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Preston Judd 3 0.16
Йовелич Деян 2 0.11
Касерес Мартин 2 0.11
Бойд Тайлер 2 0.11
Пуч Рикард 1 0.05
Леердам Келвин 1 0.05
Чичарито 1 0.05
Дельгадо Марко 1 0.05
Родригес Мемо 1 0.05
Бругман Гастон 1 (1) 0.05
Эдвардс Рахим 1 0.05
Нил Джален 1 0.05
Daniel Aguirre 1 0.05
Коста Дуглас 0 0
Calegari 0 0

Карточки

Сан-Хосе Эрткуэйкс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жудсон 5 1
Юилл Джексон 5 0
Марье Поль 5 0
Монтейру Жамиру 3 1
Груэсо Карлос 3 0
Эспиноса Кристиан 3 0
Tonhao 3 0
Менса Джонатан 2 0
Акапо Карлос 2 0
Кауэлл Кейд 2 0
Киканович Бенджамин 2 0
Цакирис Нико 2 0
Ousseni Bouda 2 0
Трауко Мигель 1 0
Томпсон Томми 1 0
Эбобисс Жереми 1 0
Бальдисимо Майкл 1 0
Скахен Джек 1 0
Бисон Таннер 1 0
Лос-Анджелес Гэлакси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пуч Рикард 6 0
Чичарито 3 1
Дельгадо Марко 4 0
Эдвардс Рахим 4 0
Касерес Мартин 2 1
Бругман Гастон 3 0
Нил Джален 3 0
Julian Aude 3 0
Бойд Тайлер 2 0
Родригес Мемо 2 0
Йовелич Деян 2 0
Daniel Aguirre 2 0
Коста Дуглас 0 1
Леердам Келвин 1 0
Завалета Эрик 1 0
Calegari 1 0
Preston Judd 1 0

Результаты матчей

Сан-Хосе Эрткуэйкс
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
10% (1)
70% (7)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
40% (4)
0% (0)
Лос-Анджелес Гэлакси
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
75% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
2

Волевые поражения

2
2
Сан-Хосе Эрткуэйкс
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
Лос-Анджелес Гэлакси
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
10% (1)
60% (6)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (6)
40% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

16
9

Волевые поражения

4
7
Сан-Хосе Эрткуэйкс
85.7%
14.3%
12 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (5)
60% (12)
15% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (11)
40% (8)
5% (1)
Лос-Анджелес Гэлакси
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
17% (3)
67% (12)
17% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
44% (8)
39% (7)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

20
11

Волевые поражения

6
9

Голы по времени матча

Забито

14
5
5 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 2
12 Не забивали 15
4
29%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
7%
2
40%
31-45
3
21%
0
0%
46-60
3
21%
2
40%
61-75
3
21%
1
20%
76-90

Пропущено

7
16
5 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 11
2 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
0
0%
0
0%
1-15
3
43%
1
6%
16-30
2
29%
4
25%
31-45
1
14%
3
19%
46-60
0
0%
7
44%
61-75
1
14%
1
6%
76-90

Забито

9
11
3 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 2
12 Не забивали 11
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
1
9%
16-30
1
11%
2
18%
31-45
3
33%
2
18%
46-60
1
11%
3
27%
61-75
2
22%
3
27%
76-90

Пропущено

19
13
7 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 7
3
16%
3
23%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
4
21%
1
8%
31-45
2
11%
0
0%
46-60
1
5%
4
31%
61-75
9
47%
3
23%
76-90

Забито

23
16
8 В 1-м тайме 5
15 Во 2-м тайме 11
10 Забивали первыми 4
4 Не забивали 8
5
22%
0
0%
1-15
1
4%
1
6%
16-30
2
9%
4
25%
31-45
6
26%
2
13%
46-60
4
17%
5
31%
61-75
5
22%
4
25%
76-90

Пропущено

26
29
12 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 18
7 Пропускали первыми 11
14 Не пропускали 14
3
12%
3
10%
1-15
3
12%
3
10%
16-30
6
23%
5
17%
31-45
3
12%
3
10%
46-60
1
4%
11
38%
61-75
10
38%
4
14%
76-90

Результаты последних матчей

Сан-Хосе Эрткуэйкс
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Сан-Хосе Эрткуэйкс - Сент-Луис Сити 1:2 Хьюстон Динамо - Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Портленд Тимберс 0:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Филадельфия Юнион 2:1
Колорадо Рэпидс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 Сиэтл Саундерс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Даллас 1:1 Лос-Анджелес - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес 2:1 Остин - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Монтерей Бей - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Реал Солт-Лейк - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Спортинг Канзас-Сити 3:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Хьюстон Динамо 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Торонто 0:0 Сент-Луис Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Колорадо Рэпидс 1:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Ванкувер Уайткэпс 2:1
Лос-Анджелес Гэлакси
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Колорадо Рэпидс - Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Спортинг Канзас-Сити 2:2 Сент-Луис Сити - Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес Гэлакси 3:2
Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес Гэлакси 2:3 Лос-Анджелес Гэлакси - Шарлотт 0:1 Лос-Анджелес - Лос-Анджелес Гэлакси 0:2 Ди Си Юнайтед - Лос-Анджелес Гэлакси 3:0 Коламбус Кру - Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Сиэтл Саундерс 3:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Колорадо Рэпидс 1:3 Орландо Сити - Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Остин 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Лос-Анджелес 2:3 Хьюстон Динамо - Лос-Анджелес Гэлакси 3:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Сиэтл Саундерс 1:2 Портленд Тимберс - Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Спортинг Канзас-Сити - Лос-Анджелес Гэлакси 0:0

Результаты матчей

Сан-Хосе Эрткуэйкс
Лос-Анджелес Гэлакси

Точный счет

2:1
4 раза 40%
0:0
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%

Точное количество голов

2
4 раза 40%
1
3 раза 30%
0
2 раза 20%
3
1 раз 10%
2
4 раза 50%
1
3 раза 38%
0
1 раз 13%

Точный счет

2:1
3 раза 30%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
0:0
3 раза 30%
2:0
2 раза 20%
3:0
2 раза 20%
1:1
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%

Точное количество голов

1
7 раз 70%
0
2 раза 20%
2
1 раз 10%
0
7 раз 70%
1
2 раза 20%
3
1 раз 10%

Точный счет

2:1
7 раз 35%
0:0
3 раза 15%
1:1
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
0:0
3 раза 17%
2:0
3 раза 17%
1:1
2 раза 11%
2:3
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
10 раз 50%
2
5 раз 25%
0
4 раза 20%
3
1 раз 5%
0
8 раз 44%
1
5 раз 28%
2
4 раза 22%
3
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Сан-Хосе Эрткуэйкс
Лос-Анджелес Гэлакси

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
7
1
5
5
1.5
4
4
1
9
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
3
7
1
9
1.5
1
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
4
0.5
Больше Меньше
10
8
6
14
1.5
5
13
1
19
2.5
1
17

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сент-Луис Сити
 Заявка 20 11 2 7 39 - 24 35
2.
Лос-Анджелес
 Заявка 19 9 5 5 28 - 21 32
3.
Сиэтл Саундерс
 1:0 Заявка 21 9 5 7 25 - 18 32
4.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 21 8 6 7 26 - 31 30
5.
Даллас
 Заявка 20 8 5 7 23 - 22 29
6.
Хьюстон Динамо
 0:1 Заявка 20 8 3 9 24 - 26 27
7.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 1:2 Заявка 21 7 6 8 24 - 28 27
8.
Остин
 Заявка 20 7 5 8 25 - 28 26
9.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 19 6 7 6 30 - 26 25
10.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 19 6 6 7 21 - 25 24
11.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 22 6 6 10 26 - 30 24
12.
Портленд Тимберс
 Заявка 21 5 7 9 23 - 31 22
13.
Лос-Анджелес Гэлакси
 2:1 Заявка 19 4 6 9 18 - 30 18
14.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 20 2 8 10 14 - 29 14

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 20 13 5 2 32 - 21 44
2.
Нэшвилл
 Заявка 21 11 5 5 30 - 16 38
3.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 20 10 7 3 35 - 25 37
4.
Филадельфия Юнион
 Заявка 19 10 4 5 34 - 20 34
5.
Коламбус Кру
 Заявка 20 10 4 6 40 - 27 34
6.
Орландо Сити
 Заявка 20 8 7 5 28 - 23 31
7.
Атланта Юнайтед
 Заявка 20 7 8 5 37 - 35 29
8.
ФК Монреаль
 Заявка 20 8 2 10 20 - 28 26
9.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 21 7 5 9 29 - 28 26
10.
Шарлотт
 Заявка 20 6 6 8 27 - 35 24
11.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 21 5 9 7 22 - 26 24
12.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 20 5 8 7 18 - 20 23
13.
Чикаго Файр
 Заявка 20 5 8 7 26 - 31 23
14.
Торонто
 Заявка 21 3 10 8 18 - 27 19
15.
Интер Майами
 Заявка 19 5 1 13 18 - 29 16

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хьюстон Динамо
 0:1 Заявка 9 7 1 1 17 - 3 22
2.
Сент-Луис Сити
 Заявка 11 7 1 3 26 - 10 22
3.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 1:2 Заявка 11 6 3 2 15 - 9 21
4.
Сиэтл Саундерс
 1:0 Заявка 12 6 3 3 14 - 5 21
5.
Лос-Анджелес
 Заявка 10 6 2 2 18 - 9 20
6.
Даллас
 Заявка 10 6 2 2 16 - 9 20
7.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 10 5 4 1 21 - 9 19
8.
Остин
 Заявка 11 5 3 3 16 - 10 18
9.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 11 5 1 5 18 - 13 16
10.
Портленд Тимберс
 Заявка 10 4 3 3 14 - 10 15
11.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 8 2 5 1 10 - 7 11
12.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 10 2 4 4 11 - 16 10
13.
Лос-Анджелес Гэлакси
 2:1 Заявка 8 2 2 4 11 - 13 8
14.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 9 0 5 4 5 - 9 5

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 11 10 1 0 21 - 7 31
2.
Коламбус Кру
 Заявка 11 8 2 1 29 - 11 26
3.
Нэшвилл
 Заявка 11 8 2 1 21 - 6 26
4.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 10 7 3 0 23 - 9 24
5.
Филадельфия Юнион
 Заявка 10 7 2 1 21 - 6 23
6.
ФК Монреаль
 Заявка 9 7 0 2 15 - 4 21
7.
Атланта Юнайтед
 Заявка 10 6 3 1 24 - 13 21
8.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 10 4 4 2 13 - 10 16
9.
Орландо Сити
 Заявка 11 4 4 3 14 - 12 16
10.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 9 4 3 2 13 - 12 15
11.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 10 4 3 3 18 - 12 15
12.
Торонто
 Заявка 11 3 6 2 11 - 10 15
13.
Интер Майами
 Заявка 10 4 1 5 13 - 13 13
14.
Шарлотт
 Заявка 10 3 4 3 13 - 15 13
15.
Чикаго Файр
 Заявка 9 2 6 1 14 - 13 12

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 11 6 2 3 15 - 15 20
2.
Сент-Луис Сити
 Заявка 9 4 1 4 13 - 14 13
3.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 11 4 1 6 11 - 18 13
4.
Лос-Анджелес
 Заявка 9 3 3 3 10 - 12 12
5.
Сиэтл Саундерс
 1:0 Заявка 9 3 2 4 11 - 13 11
6.
Лос-Анджелес Гэлакси
 2:1 Заявка 11 2 4 5 7 - 17 10
7.
Даллас
 Заявка 10 2 3 5 7 - 13 9
8.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 11 2 3 6 9 - 20 9
9.
Остин
 Заявка 9 2 2 5 9 - 18 8
10.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 11 1 5 5 8 - 17 8
11.
Портленд Тимберс
 Заявка 11 1 4 6 9 - 21 7
12.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 9 1 3 5 9 - 17 6
13.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 1:2 Заявка 10 1 3 6 9 - 19 6
14.
Хьюстон Динамо
 0:1 Заявка 11 1 2 8 7 - 23 5

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Орландо Сити
 Заявка 9 4 3 2 14 - 11 15
2.
Цинциннати
 Заявка 9 3 4 2 11 - 14 13
3.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 10 3 4 3 12 - 16 13
4.
Нэшвилл
 Заявка 10 3 3 4 9 - 10 12
5.
Филадельфия Юнион
 Заявка 9 3 2 4 13 - 14 11
6.
Шарлотт
 Заявка 10 3 2 5 14 - 20 11
7.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 11 3 2 6 11 - 16 11
8.
Чикаго Файр
 Заявка 11 3 2 6 12 - 18 11
9.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 12 1 6 5 9 - 14 9
10.
Коламбус Кру
 Заявка 9 2 2 5 11 - 16 8
11.
Атланта Юнайтед
 Заявка 10 1 5 4 13 - 22 8
12.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 10 1 4 5 5 - 10 7
13.
ФК Монреаль
 Заявка 11 1 2 8 5 - 24 5
14.
Торонто
 Заявка 10 0 4 6 7 - 17 4
15.
Интер Майами
 Заявка 9 1 0 8 5 - 16 3
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Нэшвилл Мукхтар Хани 13 (7)
Лос-Анджелес Буанга Денис 11 (1)
Филадельфия Юнион Карранса Хулиан 10 (2)
Атланта Юнайтед Якумакис Георгиос 10
Даллас Феррейра Хесус 10
Весь список

Топ нарушителей
Нью-Йорк Ред Буллз Рейес Андрес 1 7
Атланта Юнайтед Ибарра Франко 1 7
Шарлотт Джонс Деррик 8
Сиэтл Саундерс Joao Paulo I 1 6
Чикаго Файр Герберс Фабиан 1 6
Весь список
  • Второй тайм начался
    46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Лучшие коэффициенты
    Сан-Хосе Эрткуэйкс
    Ничья
    Лос-Анджелес Гэлакси
    6.60
    3.91
    3.15
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    Где смотреть матч Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:2 Лос-Анджелес Гэлакси онлайн

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