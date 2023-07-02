Тур: 1. Стадион: Стэнфорд.
2:2
Конец матча
0'
20' Желтая карточкаЭспиноса Кристиан
0:1
31' ГолЭдвардс Рахим
40' Желтая карточкаЭдвардс Рахим
1:1
42' ГолСкахен Джек
1:2
47' ГолPreston Judd
57' Желтая карточкаЦакирис Нико
78' Желтая карточкаCalegari
2:2
81' ГолЭспиноса Кристиан
90' Желтая карточкаЮилл Джексон
90' Желтая карточкаJulian Aude
90'+8
Ход матча
31'
0:1
40'
42'
1:1
47'
1:2
57'
78'
81'
90'
90'
29
Акапо
Карлос
26
Tonhao
14
Юилл
Джексон
16
Скахен
Джек
30
Цакирис
Нико
2
Calegari
17
Мавинга
Крис
10
Коста
Дуглас
31
Preston
Judd
11
Бойд
Тайлер
- Основной состав
- Вратарь
-
29 Акапо КарлосЗащитник
- Защитник
-
26 TonhaoЗащитник
- Защитник
-
14 Юилл ДжексонПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Скахен ДжекПолузащитник
-
30 Цакирис НикоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
15 Бисон ТаннерЗащитник
-
93 ЖудсонПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
24 Daniel Munie
-
-
Главный тренер: Luchi Gonzalez
- Основной состав
- Вратарь
-
2 CalegariЗащитник
- Защитник
-
17 Мавинга КрисЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Коста ДугласНападающий
-
31 Preston JuddНападающий
-
11 Бойд ТайлерНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
43 Салдана АдамПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
30 Gino Vivi
-
Главный тренер: Вэнни Грег
История личных встреч
Сан-Хосе Эрткуэйкс
Лос-Анджелес Гэлакси
25 матчей
72%
28%
18 побед 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
48%
32%
20%
12 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
64%
36%
16 побед 9 ничьих 0 побед
21 матч
19%
81%
0 побед 4 ничьи 17 побед
Первый тайм
52.4%
47.6%
0 побед 11 ничьих 15 побед
Второй тайм
19%
81%
0 побед 4 ничьи 17 побед
46 матчей
39.1%
23.9%
37%
18 побед 11 ничьих 17 побед
Первый тайм
26.1%
41.3%
32.6%
12 побед 19 ничьих 15 побед
Второй тайм
34.8%
28.3%
36.9%
16 побед 13 ничьих 17 побед
История матчей
Голы
Всего голов
37
34
Голов в среднем за матч
1.54
1.55
Среднее время на гол
58
58
Всего голов
38
36
Голов в среднем за матч
1.73
1.5
Среднее время на гол
52
60
Всего голов
75
70
Голов в среднем за матч
1.63
1.52
Тотал матчей
2.5
43
Больше 93%
Меньше 7%
3
36
Больше 78%
Меньше 22%
10
29
Больше 63%
Меньше 37%
17
20
Больше 43%
Меньше 57%
26
11
Больше 24%
Меньше 76%
35
4
Больше 9%
Меньше 91%
42
2
Больше 4%
Меньше 96%
44
Среднее время на гол
55
59
Бомбардиры внутри турнира
Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эспиноса Кристиан
|9 (3)
|0.43
|Эбобисс Жереми
|7 (1)
|0.33
|Акапо Карлос
|2
|0.1
|Трауко Мигель
|2
|0.1
|Монтейру Жамиру
|1
|0.05
|Юилл Джексон
|1
|0.05
|Скахен Джек
|1
|0.05
|Киканович Бенджамин
|1
|0.05
|Ousseni Bouda
|1
|0.05
|Груэсо Карлос
|0
|0
|Кауэлл Кейд
|0
|0
|Tonhao
|0
|0
|Марье Поль
|0
|0
|Бисон Таннер
|0
|0
Лос-Анджелес Гэлакси
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Preston Judd
|3
|0.16
|Йовелич Деян
|2
|0.11
|Касерес Мартин
|2
|0.11
|Бойд Тайлер
|2
|0.11
|Пуч Рикард
|1
|0.05
|Леердам Келвин
|1
|0.05
|Чичарито
|1
|0.05
|Дельгадо Марко
|1
|0.05
|Родригес Мемо
|1
|0.05
|Бругман Гастон
|1 (1)
|0.05
|Эдвардс Рахим
|1
|0.05
|Нил Джален
|1
|0.05
|Daniel Aguirre
|1
|0.05
|Коста Дуглас
|0
|0
|Calegari
|0
|0
Карточки
Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Жудсон
|5
|1
|Юилл Джексон
|6
|0
|Марье Поль
|5
|0
|Монтейру Жамиру
|3
|1
|Груэсо Карлос
|3
|0
|Эспиноса Кристиан
|3
|0
|Tonhao
|3
|0
|Менса Джонатан
|2
|0
|Акапо Карлос
|2
|0
|Кауэлл Кейд
|2
|0
|Киканович Бенджамин
|2
|0
|Цакирис Нико
|2
|0
|Ousseni Bouda
|2
|0
|Трауко Мигель
|1
|0
|Томпсон Томми
|1
|0
|Эбобисс Жереми
|1
|0
|Бальдисимо Майкл
|1
|0
|Скахен Джек
|1
|0
|Бисон Таннер
|1
|0
Лос-Анджелес Гэлакси
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пуч Рикард
|6
|0
|Чичарито
|3
|1
|Дельгадо Марко
|4
|0
|Эдвардс Рахим
|4
|0
|Julian Aude
|4
|0
|Касерес Мартин
|2
|1
|Бругман Гастон
|3
|0
|Нил Джален
|3
|0
|Бойд Тайлер
|2
|0
|Родригес Мемо
|2
|0
|Йовелич Деян
|2
|0
|Calegari
|2
|0
|Daniel Aguirre
|2
|0
|Коста Дуглас
|0
|1
|Леердам Келвин
|1
|0
|Завалета Эрик
|1
|0
|Preston Judd
|1
|0
Результаты матчей
Сан-Хосе Эрткуэйкс
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
9% (1)
73% (8)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
45% (5)
0% (0)
Лос-Анджелес Гэлакси
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
75% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
4
2
Волевые поражения
4
4
Сан-Хосе Эрткуэйкс
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
Лос-Анджелес Гэлакси
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
9% (1)
64% (7)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
64% (7)
36% (4)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
16
9
Волевые поражения
4
7
Сан-Хосе Эрткуэйкс
85.7%
14.3%
12 побед 2 поражения
Первый тайм
24% (5)
62% (13)
14% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
52% (11)
43% (9)
5% (1)
Лос-Анджелес Гэлакси
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
16% (3)
68% (13)
16% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (3)
47% (9)
37% (7)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
20
11
Волевые поражения
8
11
Голы по времени матча
Забито
16
7
6 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 3
12 Не забивали 15
4
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
13%
3
43%
31-45
3
19%
1
14%
46-60
3
19%
2
29%
61-75
4
25%
1
14%
76-90
Пропущено
9
18
6 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 12
3 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 8
0
0%
0
0%
1-15
3
33%
1
6%
16-30
3
33%
5
28%
31-45
2
22%
3
17%
46-60
0
0%
7
39%
61-75
1
11%
2
11%
76-90
Забито
9
11
3 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 2
13 Не забивали 12
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
1
9%
16-30
1
11%
2
18%
31-45
3
33%
2
18%
46-60
1
11%
3
27%
61-75
2
22%
3
27%
76-90
Пропущено
19
13
7 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 7
3
16%
3
23%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
4
21%
1
8%
31-45
2
11%
0
0%
46-60
1
5%
4
31%
61-75
9
47%
3
23%
76-90
Забито
25
18
9 В 1-м тайме 6
16 Во 2-м тайме 12
10 Забивали первыми 5
4 Не забивали 8
5
20%
0
0%
1-15
1
4%
1
6%
16-30
3
12%
5
28%
31-45
6
24%
3
17%
46-60
4
16%
5
28%
61-75
6
24%
4
22%
76-90
Пропущено
28
31
13 В 1-м тайме 12
15 Во 2-м тайме 19
8 Пропускали первыми 11
15 Не пропускали 15
3
11%
3
10%
1-15
3
11%
3
10%
16-30
7
25%
6
19%
31-45
4
14%
3
10%
46-60
1
4%
11
35%
61-75
10
36%
5
16%
76-90
Результаты последних матчей
Сан-Хосе Эрткуэйкс
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Сан-Хосе Эрткуэйкс - Сент-Луис Сити 1:2 Хьюстон Динамо - Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Портленд Тимберс 0:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Филадельфия Юнион 2:1
Колорадо Рэпидс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 Сиэтл Саундерс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Даллас 1:1 Лос-Анджелес - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес 2:1 Остин - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Монтерей Бей - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Реал Солт-Лейк - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Спортинг Канзас-Сити 3:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Хьюстон Динамо 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Торонто 0:0 Сент-Луис Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Колорадо Рэпидс 1:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Ванкувер Уайткэпс 2:1
Лос-Анджелес Гэлакси
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Колорадо Рэпидс - Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Спортинг Канзас-Сити 2:2 Сент-Луис Сити - Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес Гэлакси 3:2
Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес Гэлакси 2:3 Лос-Анджелес Гэлакси - Шарлотт 0:1 Лос-Анджелес - Лос-Анджелес Гэлакси 0:2 Ди Си Юнайтед - Лос-Анджелес Гэлакси 3:0 Коламбус Кру - Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Сиэтл Саундерс 3:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Колорадо Рэпидс 1:3 Орландо Сити - Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Остин 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Лос-Анджелес 2:3 Хьюстон Динамо - Лос-Анджелес Гэлакси 3:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Сиэтл Саундерс 1:2 Портленд Тимберс - Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Спортинг Канзас-Сити - Лос-Анджелес Гэлакси 0:0
Результаты матчей
Сан-Хосе Эрткуэйкс
Лос-Анджелес Гэлакси
Точный счет
2:1
4 раза 36%
0:0
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
Точное количество голов
2
5 раз 45%
1
3 раза 27%
0
2 раза 18%
3
1 раз 9%
2
4 раза 50%
1
3 раза 38%
0
1 раз 13%
Точный счет
2:1
3 раза 30%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
0:0
3 раза 27%
2:0
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
1:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
Точное количество голов
1
7 раз 70%
0
2 раза 20%
2
1 раз 10%
0
7 раз 64%
1
2 раза 18%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
Точный счет
2:1
7 раз 33%
0:0
3 раза 14%
1:1
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
0:0
3 раза 16%
2:0
3 раза 16%
1:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
2:3
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
Точное количество голов
1
10 раз 48%
2
6 раз 29%
0
4 раза 19%
3
1 раз 5%
0
8 раз 42%
1
5 раз 26%
2
5 раз 26%
3
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Сан-Хосе Эрткуэйкс
Лос-Анджелес Гэлакси
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
71
65
44
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
47
19
29
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
174
Больше Меньше
118
714
613
120
118
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|20
|11
|2
|7
|39 - 24
|35
|2.
|Заявка
|19
|9
|5
|5
|28 - 21
|32
|3.
|Заявка
|21
|9
|5
|7
|25 - 18
|32
|4.
|Заявка
|21
|8
|6
|7
|26 - 31
|30
|5.
|Заявка
|20
|8
|5
|7
|23 - 22
|29
|6.
|Заявка
|21
|7
|7
|7
|25 - 28
|28
|7.
|Заявка
|20
|8
|3
|9
|24 - 26
|27
|8.
|Заявка
|20
|7
|5
|8
|25 - 28
|26
|9.
|Заявка
|19
|6
|7
|6
|30 - 26
|25
|10.
|Заявка
|19
|6
|6
|7
|21 - 25
|24
|11.
|Заявка
|22
|6
|6
|10
|26 - 30
|24
|12.
|Заявка
|21
|5
|7
|9
|23 - 31
|22
|13.
|Заявка
|19
|3
|7
|9
|18 - 31
|16
|14.
|Заявка
|20
|2
|8
|10
|14 - 29
|14
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|20
|13
|5
|2
|32 - 21
|44
|2.
|Заявка
|21
|11
|5
|5
|30 - 16
|38
|3.
|Заявка
|20
|10
|7
|3
|35 - 25
|37
|4.
|Заявка
|19
|10
|4
|5
|34 - 20
|34
|5.
|Заявка
|20
|10
|4
|6
|40 - 27
|34
|6.
|Заявка
|20
|8
|7
|5
|28 - 23
|31
|7.
|Заявка
|20
|7
|8
|5
|37 - 35
|29
|8.
|Заявка
|20
|8
|2
|10
|20 - 28
|26
|9.
|Заявка
|21
|7
|5
|9
|29 - 28
|26
|10.
|Заявка
|20
|6
|6
|8
|27 - 35
|24
|11.
|Заявка
|21
|5
|9
|7
|22 - 26
|24
|12.
|Заявка
|20
|5
|8
|7
|18 - 20
|23
|13.
|Заявка
|20
|5
|8
|7
|26 - 31
|23
|14.
|Заявка
|21
|3
|10
|8
|18 - 27
|19
|15.
|Заявка
|19
|5
|1
|13
|18 - 29
|16
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|17 - 3
|22
|2.
|Заявка
|11
|7
|1
|3
|26 - 10
|22
|3.
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|16 - 9
|22
|4.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|14 - 5
|21
|5.
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|18 - 9
|20
|6.
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|16 - 9
|20
|7.
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|21 - 9
|19
|8.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|16 - 10
|18
|9.
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|18 - 13
|16
|10.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|14 - 10
|15
|11.
|Заявка
|8
|2
|5
|1
|10 - 7
|11
|12.
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|11 - 16
|10
|13.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|11 - 13
|8
|14.
|Заявка
|9
|0
|5
|4
|5 - 9
|5
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|10
|1
|0
|21 - 7
|31
|2.
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|29 - 11
|26
|3.
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|21 - 6
|26
|4.
|Заявка
|10
|7
|3
|0
|23 - 9
|24
|5.
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|21 - 6
|23
|6.
|Заявка
|9
|7
|0
|2
|15 - 4
|21
|7.
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|24 - 13
|21
|8.
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|13 - 10
|16
|9.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|14 - 12
|16
|10.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|13 - 12
|15
|11.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|18 - 12
|15
|12.
|Заявка
|11
|3
|6
|2
|11 - 10
|15
|13.
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|13 - 13
|13
|14.
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|13 - 15
|13
|15.
|Заявка
|9
|2
|6
|1
|14 - 13
|12
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|15 - 15
|20
|2.
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|13 - 14
|13
|3.
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|11 - 18
|13
|4.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|10 - 12
|12
|5.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|11 - 13
|11
|6.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|7 - 13
|9
|7.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|9 - 20
|9
|8.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|9 - 18
|8
|9.
|Заявка
|11
|1
|5
|5
|8 - 17
|8
|10.
|Заявка
|11
|1
|5
|5
|7 - 18
|8
|11.
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|9 - 21
|7
|12.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|9 - 17
|6
|13.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|9 - 19
|6
|14.
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|7 - 23
|5
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|14 - 11
|15
|2.
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|11 - 14
|13
|3.
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|12 - 16
|13
|4.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|9 - 10
|12
|5.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|13 - 14
|11
|6.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|14 - 20
|11
|7.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|11 - 16
|11
|8.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|12 - 18
|11
|9.
|Заявка
|12
|1
|6
|5
|9 - 14
|9
|10.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|11 - 16
|8
|11.
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|13 - 22
|8
|12.
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|5 - 10
|7
|13.
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|5 - 24
|5
|14.
|Заявка
|10
|0
|4
|6
|7 - 17
|4
|15.
|Заявка
|9
|1
|0
|8
|5 - 16
|3
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Нэшвилл
|Мукхтар Хани
|13 (7)
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|11 (1)
|Филадельфия Юнион
|Карранса Хулиан
|10 (2)
|Атланта Юнайтед
|Якумакис Георгиос
|10
|Даллас
|Феррейра Хесус
|10
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Рейес Андрес
|1 7
|Атланта Юнайтед
|Ибарра Франко
|1 7
|Шарлотт
|Джонс Деррик
|8
|Сиэтл Саундерс
|Joao Paulo I
|1 6
|Чикаго Файр
|Герберс Фабиан
|1 6