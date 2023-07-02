Тур: 1. Стадион: Lumen Field.
1:0
Второй тайм: 70'
0'
18' Желтая карточкаAbdoulaye Cissoko
53' Желтая карточкаCody Baker
61' Желтая карточкаMicael
62' Вторая желтая карточкаMicael
1:0
67' ГолРуснак Альберт
Ход матча
53'
58'
61'
62'
67'
1:0
24
Фрай
Стефан
33
Cody
Baker
28
Гомес
Еймар
73
Варгас
Обед
23
Leo
Chu
12
Кларк
Стив
31
Micael
11
Бэрд
Кори
18
Алию
Ибрахим
- Основной состав
-
24 Фрай СтефанВратарь
-
33 Cody BakerЗащитник
-
28 Гомес ЕймарЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
73 Варгас ОбедПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Leo ChuПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Роу КелинЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Эбер АраужоНападающий
-
99 Dylan Teves
-
32 Hal Uderitz
-
-
Главный тренер: Шметцер Брайан
- Основной состав
-
12 Кларк СтивВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
31 MicaelЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Бэрд КориПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Алию ИбрахимНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
30 Гаспер ЧейзЗащитник
- Защитник
-
16 Эррера ЭкторПолузащитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Ben Olsen
История личных встреч
Сиэтл Саундерс
Хьюстон Динамо
17 матчей
82.4%
17.6%
14 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
41.2%
35.3%
23.5%
7 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
76.5%
23.5%
13 побед 4 ничьи 0 побед
10 матчей
40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед
Первый тайм
60%
40%
0 побед 6 ничьих 8 побед
Второй тайм
70%
30%
0 побед 7 ничьих 3 победы
27 матчей
51.9%
25.9%
22.2%
14 побед 7 ничьих 6 побед
Первый тайм
25.9%
44.4%
29.7%
7 побед 12 ничьих 8 побед
Второй тайм
48.1%
40.7%
11.2%
13 побед 11 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
19
17
Голов в среднем за матч
1.58
1.13
Среднее время на гол
56
79
Всего голов
19
4
Голов в среднем за матч
1.27
0.33
Среднее время на гол
71
270
Всего голов
38
21
Голов в среднем за матч
1.41
0.78
Тотал матчей
2.5
25
Больше 93%
Меньше 7%
2
18
Больше 67%
Меньше 33%
9
10
Больше 37%
Меньше 63%
17
4
Больше 15%
Меньше 85%
23
2
Больше 7%
Меньше 93%
25
Среднее время на гол
63
115
Бомбардиры внутри турнира
Сиэтл Саундерс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Моррис Джордан
|9
|0.43
|Руидиас Рауль
|4
|0.19
|Эбер Араужо
|2
|0.1
|Ролдан Кристиан
|2
|0.1
|Leo Chu
|1
|0.05
|Лодейро Николас
|1 (1)
|0.05
|Монтеро Фреди
|1
|0.05
|Руснак Альберт
|1
|0.05
|Paul Rothrock
|1
|0.05
|Атенсио Джошуа
|1
|0.05
|Рольдан Александер
|0
|0
|Joao Paulo I
|0
|0
|Варгас Обед
|0
|0
|Jackson Ragen
|0
|0
Хьюстон Динамо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Басси Амине
|8 (5)
|0.4
|Эррера Эктор
|3
|0.15
|Бэрд Кори
|3
|0.15
|Thor Ulfarsson
|3
|0.15
|Стирс Дэниэл
|1
|0.05
|Карраскилья Адальберто
|1
|0.05
|Ivan Franco
|1
|0.05
|Nelson Quinones
|1
|0.05
|Micael
|1
|0.05
|Эскобар Франко
|1
|0.05
|Шмитт Тейт
|1
|0.05
|Дорси Гриффин
|0
|0
|Алию Ибрахим
|0
|0
Карточки
Сиэтл Саундерс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Joao Paulo I
|6
|1
|Jackson Ragen
|6
|0
|Рольдан Александер
|5
|0
|Лодейро Николас
|4
|0
|Руснак Альберт
|4
|0
|Гомес Еймар
|3
|0
|Толо Нуху
|3
|0
|Cody Baker
|3
|0
|Атенсио Джошуа
|2
|0
|Leo Chu
|2
|0
|Abdoulaye Cissoko
|1
|0
Хьюстон Динамо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эррера Эктор
|4
|2
|Эскобар Франко
|5
|0
|Artur Moraes III
|5
|0
|Micael
|3
|1
|Кларк Стив
|4
|0
|Карраскилья Адальберто
|4
|0
|Nelson Quinones
|2
|1
|Святченко Эрик
|3
|0
|Luis Caicedo III
|3
|0
|Бартлоу Итан
|3
|0
|Басси Амине
|1
|1
|Ivan Franco
|2
|0
|Бэрд Кори
|2
|0
|Дорси Гриффин
|2
|0
|Стирс Дэниэл
|1
|0
|Гаспер Чейз
|1
|0
|Шмитт Тейт
|1
|0
Результаты матчей
Сиэтл Саундерс
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
45% (5)
9% (1)
Хьюстон Динамо
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (6)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
11% (1)
78% (7)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
2
6
Сиэтл Саундерс
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
Хьюстон Динамо
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (4)
60% (6)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
7
1
Волевые поражения
10
17
Сиэтл Саундерс
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
25% (5)
55% (11)
20% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (10)
35% (7)
15% (3)
Хьюстон Динамо
12.5%
87.5%
2 победы 14 поражений
Первый тайм
5% (1)
58% (11)
37% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
5% (1)
26% (5)
68% (13)
Сухие победы
8
2
Сухие поражения
2
9
Волевые победы
8
1
Волевые поражения
12
23
Голы по времени матча
Забито
12
7
4 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 2
13 Не забивали 13
0
0%
1
14%
1-15
2
17%
2
29%
16-30
2
17%
2
29%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
3
25%
1
14%
61-75
3
25%
1
14%
76-90
Пропущено
6
22
3 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 13
3 Пропускали первыми 8
4 Не пропускали 9
1
17%
4
18%
1-15
0
0%
3
14%
16-30
2
33%
2
9%
31-45
2
33%
7
32%
46-60
0
0%
2
9%
61-75
1
17%
4
18%
76-90
Забито
12
17
5 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 6
14 Не забивали 12
1
8%
3
18%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
2
17%
2
12%
31-45
3
25%
2
12%
46-60
2
17%
5
29%
29%
61-75
2
17%
5
29%
29%
76-90
Пропущено
12
3
4 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 3
2
17%
0
0%
1-15
1
8%
1
33%
16-30
1
8%
1
33%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
3
25%
0
0%
61-75
4
33%
1
33%
76-90
Забито
24
24
9 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 14
9 Забивали первыми 8
7 Не забивали 6
1
4%
4
17%
1-15
4
17%
2
8%
16-30
4
17%
4
17%
31-45
5
21%
2
8%
46-60
5
21%
6
25%
61-75
5
21%
6
25%
76-90
Пропущено
18
25
7 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 12
3
17%
4
16%
1-15
1
6%
4
16%
16-30
3
17%
3
12%
31-45
3
17%
7
28%
46-60
3
17%
2
8%
61-75
5
28%
5
20%
76-90
Результаты последних матчей
Сиэтл Саундерс
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Сиэтл Саундерс - Орландо Сити 0:0 Лос-Анджелес - Сиэтл Саундерс 1:0 Шарлотт - Сиэтл Саундерс 3:3 Сиэтл Саундерс - Портленд Тимберс 0:0
Сиэтл Саундерс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1 Сиэтл Саундерс - Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Ванкувер Уайткэпс - Сиэтл Саундерс 2:0 Сиэтл Саундерс - Остин 1:2 Хьюстон Динамо - Сиэтл Саундерс 0:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Сиэтл Саундерс 3:1 Сиэтл Саундерс - Спортинг Канзас-Сити 1:2 Реал Солт-Лейк - Сиэтл Саундерс 0:0 Сиэтл Саундерс - Сан-Диего Лойал 5:4 Сиэтл Саундерс - Миннесота Юнайтед 1:0 Портленд Тимберс - Сиэтл Саундерс 4:1 Сиэтл Саундерс - Сент-Луис Сити 3:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Сиэтл Саундерс 1:2 Спортинг Канзас-Сити - Сиэтл Саундерс 1:4 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес 0:0 Цинциннати - Сиэтл Саундерс 1:0
Хьюстон Динамо
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Остин - Хьюстон Динамо 3:0 Хьюстон Динамо - Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:1 Лос-Анджелес - Хьюстон Динамо 0:1 Хьюстон Динамо - Лос-Анджелес 4:0
Чикаго Файр - Хьюстон Динамо 1:4 Сент-Луис Сити - Хьюстон Динамо 3:0 Ванкувер Уайткэпс - Хьюстон Динамо 6:2 Хьюстон Динамо - Остин 2:1 Хьюстон Динамо - Миннесота Юнайтед 4:0 Даллас - Хьюстон Динамо 1:1 Миннесота Юнайтед - Хьюстон Динамо 1:0 Хьюстон Динамо - Сиэтл Саундерс 0:1 Хьюстон Динамо - Спортинг Канзас-Сити 1:0 Хьюстон Динамо - Реал Солт-Лейк 0:0 Тампа Бэй - Хьюстон Динамо 0:1 Хьюстон Динамо - Интер Майами 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Хьюстон Динамо 1:1 Хьюстон Динамо - Лос-Анджелес Гэлакси 3:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Хьюстон Динамо 2:1 Хьюстон Динамо - Нью-Йорк Сити 1:0
Результаты матчей
Сиэтл Саундерс
Хьюстон Динамо
Точный счет
0:0
3 раза 27%
1:0
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
1:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
Точное количество голов
0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
4
2 раза 22%
3
1 раз 11%
Точный счет
1:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
3:0
3 раза 30%
1:1
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
6:2
1 раз 10%
Точное количество голов
0
4 раза 44%
1
2 раза 22%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
1
5 раз 50%
0
4 раза 40%
2
1 раз 10%
Точный счет
0:0
4 раза 20%
1:0
4 раза 20%
1:2
3 раза 15%
0:1
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
1:4
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
3:0
4 раза 21%
1:0
3 раза 16%
2:1
3 раза 16%
0:1
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
6:2
1 раз 5%
Точное количество голов
0
8 раз 40%
1
6 раз 30%
2
2 раза 10%
3
2 раза 10%
4
2 раза 10%
1
7 раз 37%
0
6 раз 32%
2
3 раза 16%
4
2 раза 11%
3
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Сиэтл Саундерс
Хьюстон Динамо
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
74
Больше Меньше
72
38
54
29
36
110
27
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
54
Больше Меньше
64
36
19
27
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
128
Больше Меньше
136
614
613
416
316
218
217
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|20
|11
|2
|7
|39 - 24
|35
|2.
|Заявка
|19
|9
|5
|5
|28 - 21
|32
|3.
|1:0 Заявка
|21
|9
|5
|7
|25 - 18
|32
|4.
|Заявка
|21
|8
|6
|7
|26 - 31
|30
|5.
|Заявка
|20
|8
|5
|7
|23 - 22
|29
|6.
|0:1 Заявка
|20
|8
|3
|9
|24 - 26
|27
|7.
|1:2 Заявка
|21
|7
|6
|8
|24 - 28
|27
|8.
|Заявка
|20
|7
|5
|8
|25 - 28
|26
|9.
|Заявка
|19
|6
|7
|6
|30 - 26
|25
|10.
|Заявка
|19
|6
|6
|7
|21 - 25
|24
|11.
|Заявка
|22
|6
|6
|10
|26 - 30
|24
|12.
|Заявка
|21
|5
|7
|9
|23 - 31
|22
|13.
|2:1 Заявка
|19
|4
|6
|9
|18 - 30
|18
|14.
|Заявка
|20
|2
|8
|10
|14 - 29
|14
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|20
|13
|5
|2
|32 - 21
|44
|2.
|Заявка
|21
|11
|5
|5
|30 - 16
|38
|3.
|Заявка
|20
|10
|7
|3
|35 - 25
|37
|4.
|Заявка
|19
|10
|4
|5
|34 - 20
|34
|5.
|Заявка
|20
|10
|4
|6
|40 - 27
|34
|6.
|Заявка
|20
|8
|7
|5
|28 - 23
|31
|7.
|Заявка
|20
|7
|8
|5
|37 - 35
|29
|8.
|Заявка
|20
|8
|2
|10
|20 - 28
|26
|9.
|Заявка
|21
|7
|5
|9
|29 - 28
|26
|10.
|Заявка
|20
|6
|6
|8
|27 - 35
|24
|11.
|Заявка
|21
|5
|9
|7
|22 - 26
|24
|12.
|Заявка
|20
|5
|8
|7
|18 - 20
|23
|13.
|Заявка
|20
|5
|8
|7
|26 - 31
|23
|14.
|Заявка
|21
|3
|10
|8
|18 - 27
|19
|15.
|Заявка
|19
|5
|1
|13
|18 - 29
|16
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1 Заявка
|9
|7
|1
|1
|17 - 3
|22
|2.
|Заявка
|11
|7
|1
|3
|26 - 10
|22
|3.
|1:2 Заявка
|11
|6
|3
|2
|15 - 9
|21
|4.
|1:0 Заявка
|12
|6
|3
|3
|14 - 5
|21
|5.
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|18 - 9
|20
|6.
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|16 - 9
|20
|7.
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|21 - 9
|19
|8.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|16 - 10
|18
|9.
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|18 - 13
|16
|10.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|14 - 10
|15
|11.
|Заявка
|8
|2
|5
|1
|10 - 7
|11
|12.
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|11 - 16
|10
|13.
|2:1 Заявка
|8
|2
|2
|4
|11 - 13
|8
|14.
|Заявка
|9
|0
|5
|4
|5 - 9
|5
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|10
|1
|0
|21 - 7
|31
|2.
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|29 - 11
|26
|3.
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|21 - 6
|26
|4.
|Заявка
|10
|7
|3
|0
|23 - 9
|24
|5.
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|21 - 6
|23
|6.
|Заявка
|9
|7
|0
|2
|15 - 4
|21
|7.
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|24 - 13
|21
|8.
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|13 - 10
|16
|9.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|14 - 12
|16
|10.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|13 - 12
|15
|11.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|18 - 12
|15
|12.
|Заявка
|11
|3
|6
|2
|11 - 10
|15
|13.
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|13 - 13
|13
|14.
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|13 - 15
|13
|15.
|Заявка
|9
|2
|6
|1
|14 - 13
|12
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|15 - 15
|20
|2.
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|13 - 14
|13
|3.
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|11 - 18
|13
|4.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|10 - 12
|12
|5.
|1:0 Заявка
|9
|3
|2
|4
|11 - 13
|11
|6.
|2:1 Заявка
|11
|2
|4
|5
|7 - 17
|10
|7.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|7 - 13
|9
|8.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|9 - 20
|9
|9.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|9 - 18
|8
|10.
|Заявка
|11
|1
|5
|5
|8 - 17
|8
|11.
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|9 - 21
|7
|12.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|9 - 17
|6
|13.
|1:2 Заявка
|10
|1
|3
|6
|9 - 19
|6
|14.
|0:1 Заявка
|11
|1
|2
|8
|7 - 23
|5
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|14 - 11
|15
|2.
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|11 - 14
|13
|3.
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|12 - 16
|13
|4.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|9 - 10
|12
|5.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|13 - 14
|11
|6.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|14 - 20
|11
|7.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|11 - 16
|11
|8.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|12 - 18
|11
|9.
|Заявка
|12
|1
|6
|5
|9 - 14
|9
|10.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|11 - 16
|8
|11.
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|13 - 22
|8
|12.
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|5 - 10
|7
|13.
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|5 - 24
|5
|14.
|Заявка
|10
|0
|4
|6
|7 - 17
|4
|15.
|Заявка
|9
|1
|0
|8
|5 - 16
|3
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Нэшвилл
|Мукхтар Хани
|13 (7)
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|11 (1)
|Филадельфия Юнион
|Карранса Хулиан
|10 (2)
|Атланта Юнайтед
|Якумакис Георгиос
|10
|Даллас
|Феррейра Хесус
|10
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Рейес Андрес
|1 7
|Атланта Юнайтед
|Ибарра Франко
|1 7
|Шарлотт
|Джонс Деррик
|8
|Сиэтл Саундерс
|Joao Paulo I
|1 6
|Чикаго Файр
|Герберс Фабиан
|1 6