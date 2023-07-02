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  4. МЛС 2023

США: МЛС
2023

Тур: 1. Стадион: .
Сиэтл Саундерс
1:0
Конец матча
Хьюстон Динамо
0'
18' Желтая карточка
Abdoulaye Cissoko
54' Желтая карточка
Cody Baker
61' Желтая карточка
Micael
62' Вторая желтая карточка
Micael
1:0
67' Гол
Руснак Альберт
89' Желтая карточка
Luis Caicedo III
90' Желтая карточка
Святченко Эрик
90'+4
24
Фрай
Стефан
33
Cody
Baker
28
Гомес
Еймар
92
Abdoulaye
Cissoko
5
Толо
Нуху
73
Варгас
Обед
6
Joao
Paulo
I
10
Лодейро
Николас
11
Руснак
Альберт
23
Leo
Chu
9
Руидиас
Рауль
12
Кларк
Стив
2
Эскобар
Франко
28
Святченко
Эрик
4
Бартлоу
Итан
31
Micael
6
Artur
Moraes
III
27
Luis
Caicedo
III
11
Бэрд
Кори
8
Басси
Амине
21
Nelson
Quinones
18
Алию
Ибрахим
Сиэтл Саундерс
4-2-3-1
Хьюстон Динамо
4-2-3-1

История личных встреч

Сиэтл Саундерс
Хьюстон Динамо

17 матчей

82.4%
17.6%
14 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

41.2%
35.3%
23.5%
7 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

76.5%
23.5%
13 побед 4 ничьи 0 побед

10 матчей

40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Первый тайм

60%
40%
0 побед 6 ничьих 8 побед

Второй тайм

70%
30%
0 побед 7 ничьих 3 победы

27 матчей

51.9%
25.9%
22.2%
14 побед 7 ничьих 6 побед

Первый тайм

25.9%
44.4%
29.7%
7 побед 12 ничьих 8 побед

Второй тайм

48.1%
40.7%
11.2%
13 побед 11 ничьих 3 победы

История матчей

М
0:1
М
2:1
М
0:1
М
2:1
М
2:0
М
0:1
М
1:0
М
2:3
М
4:1
М
3:0
М
0:2
М
1:0
М
2:1
М
0:0
М
1:1
М
1:1
М
1:1
М
1:0
М
2:0
М
3:1
М
3:1
М
1:1
М
2:1
М
1:0
М
0:0
М
1:1
М
2:1

Голы

Всего голов

19
17

Голов в среднем за матч

1.58
1.13

Среднее время на гол

56
79

Всего голов

19
4

Голов в среднем за матч

1.27
0.33

Среднее время на гол

71
270

Всего голов

38
21

Голов в среднем за матч

1.41
0.78

Тотал матчей

2.5
25
Больше 93%
Меньше 7%
2
18
Больше 67%
Меньше 33%
9
10
Больше 37%
Меньше 63%
17
4
Больше 15%
Меньше 85%
23
2
Больше 7%
Меньше 93%
25

Среднее время на гол

63
115

Бомбардиры внутри турнира

Сиэтл Саундерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Моррис Джордан 9 0.43
Руидиас Рауль 4 0.19
Эбер Араужо 2 0.1
Руснак Альберт 2 0.1
Ролдан Кристиан 2 0.1
Leo Chu 1 0.05
Лодейро Николас 1 (1) 0.05
Монтеро Фреди 1 0.05
Paul Rothrock 1 0.05
Атенсио Джошуа 1 0.05
Рольдан Александер 0 0
Joao Paulo I 0 0
Варгас Обед 0 0
Jackson Ragen 0 0
Хьюстон Динамо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Басси Амине 8 (5) 0.4
Эррера Эктор 3 0.15
Бэрд Кори 3 0.15
Thor Ulfarsson 3 0.15
Стирс Дэниэл 1 0.05
Карраскилья Адальберто 1 0.05
Ivan Franco 1 0.05
Nelson Quinones 1 0.05
Micael 1 0.05
Эскобар Франко 1 0.05
Шмитт Тейт 1 0.05
Дорси Гриффин 0 0
Алию Ибрахим 0 0

Карточки

Сиэтл Саундерс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Joao Paulo I 6 1
Jackson Ragen 6 0
Рольдан Александер 5 0
Лодейро Николас 4 0
Руснак Альберт 4 0
Гомес Еймар 3 0
Толо Нуху 3 0
Cody Baker 3 0
Атенсио Джошуа 2 0
Leo Chu 2 0
Abdoulaye Cissoko 1 0
Хьюстон Динамо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эррера Эктор 4 2
Micael 4 1
Эскобар Франко 5 0
Artur Moraes III 5 0
Святченко Эрик 4 0
Кларк Стив 4 0
Карраскилья Адальберто 4 0
Luis Caicedo III 4 0
Nelson Quinones 2 1
Бартлоу Итан 3 0
Басси Амине 1 1
Ivan Franco 2 0
Бэрд Кори 2 0
Дорси Гриффин 2 0
Стирс Дэниэл 1 0
Гаспер Чейз 1 0
Шмитт Тейт 1 0

Результаты матчей

Сиэтл Саундерс
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (3)
58% (7)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
42% (5)
8% (1)
Хьюстон Динамо
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (6)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
11% (1)
78% (7)

Сухие победы

6
1

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

2
6
Сиэтл Саундерс
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
Хьюстон Динамо
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
9% (1)
55% (6)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
36% (4)
64% (7)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

7
1

Волевые поражения

10
17
Сиэтл Саундерс
62.5%
37.5%
10 побед 6 поражений
Первый тайм
24% (5)
57% (12)
19% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
52% (11)
33% (7)
14% (3)
Хьюстон Динамо
11.8%
88.2%
2 победы 15 поражений
Первый тайм
5% (1)
60% (12)
35% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
5% (1)
25% (5)
70% (14)

Сухие победы

9
2

Сухие поражения

2
10

Волевые победы

8
1

Волевые поражения

12
23

Голы по времени матча

Забито

13
7
4 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 2
6 Забивали первыми 2
13 Не забивали 14
0
0%
1
14%
1-15
2
15%
2
29%
16-30
2
15%
2
29%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
4
31%
1
14%
61-75
3
23%
1
14%
76-90

Пропущено

6
23
3 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 14
3 Пропускали первыми 9
4 Не пропускали 10
1
17%
4
17%
1-15
0
0%
3
13%
16-30
2
33%
2
9%
31-45
2
33%
7
30%
46-60
0
0%
3
13%
61-75
1
17%
4
17%
76-90

Забито

12
17
5 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 6
15 Не забивали 13
1
8%
3
18%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
2
17%
2
12%
31-45
3
25%
2
12%
46-60
2
17%
5
29%
29%
61-75
2
17%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

12
3
4 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 3
2
17%
0
0%
1-15
1
8%
1
33%
16-30
1
8%
1
33%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
3
25%
0
0%
61-75
4
33%
1
33%
76-90

Забито

25
24
9 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 14
10 Забивали первыми 8
7 Не забивали 7
1
4%
4
17%
1-15
4
16%
2
8%
16-30
4
16%
4
17%
31-45
5
20%
2
8%
46-60
6
24%
6
25%
61-75
5
20%
6
25%
76-90

Пропущено

18
26
7 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 11
11 Не пропускали 13
3
17%
4
15%
1-15
1
6%
4
15%
16-30
3
17%
3
12%
31-45
3
17%
7
27%
46-60
3
17%
3
12%
61-75
5
28%
5
19%
76-90

Результаты последних матчей

Сиэтл Саундерс
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Сиэтл Саундерс - Орландо Сити 0:0 Лос-Анджелес - Сиэтл Саундерс 1:0 Шарлотт - Сиэтл Саундерс 3:3 Сиэтл Саундерс - Портленд Тимберс 0:0
Сиэтл Саундерс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1 Сиэтл Саундерс - Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Ванкувер Уайткэпс - Сиэтл Саундерс 2:0 Сиэтл Саундерс - Остин 1:2 Хьюстон Динамо - Сиэтл Саундерс 0:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Сиэтл Саундерс 3:1 Сиэтл Саундерс - Спортинг Канзас-Сити 1:2 Реал Солт-Лейк - Сиэтл Саундерс 0:0 Сиэтл Саундерс - Сан-Диего Лойал 5:4 Сиэтл Саундерс - Миннесота Юнайтед 1:0 Портленд Тимберс - Сиэтл Саундерс 4:1 Сиэтл Саундерс - Сент-Луис Сити 3:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Сиэтл Саундерс 1:2 Спортинг Канзас-Сити - Сиэтл Саундерс 1:4 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес 0:0 Цинциннати - Сиэтл Саундерс 1:0
Хьюстон Динамо
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Остин - Хьюстон Динамо 3:0 Хьюстон Динамо - Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:1 Лос-Анджелес - Хьюстон Динамо 0:1 Хьюстон Динамо - Лос-Анджелес 4:0
Чикаго Файр - Хьюстон Динамо 1:4 Сент-Луис Сити - Хьюстон Динамо 3:0 Ванкувер Уайткэпс - Хьюстон Динамо 6:2 Хьюстон Динамо - Остин 2:1 Хьюстон Динамо - Миннесота Юнайтед 4:0 Даллас - Хьюстон Динамо 1:1 Миннесота Юнайтед - Хьюстон Динамо 1:0 Хьюстон Динамо - Сиэтл Саундерс 0:1 Хьюстон Динамо - Спортинг Канзас-Сити 1:0 Хьюстон Динамо - Реал Солт-Лейк 0:0 Тампа Бэй - Хьюстон Динамо 0:1 Хьюстон Динамо - Интер Майами 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Хьюстон Динамо 1:1 Хьюстон Динамо - Лос-Анджелес Гэлакси 3:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Хьюстон Динамо 2:1 Хьюстон Динамо - Нью-Йорк Сити 1:0

Результаты матчей

Сиэтл Саундерс
Хьюстон Динамо

Точный счет

0:0
3 раза 25%
1:0
3 раза 25%
1:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
1:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%

Точное количество голов

1
5 раз 42%
0
4 раза 33%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
4
2 раза 22%
3
1 раз 11%

Точный счет

1:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
3:0
3 раза 27%
1:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
6:2
1 раз 9%

Точное количество голов

0
4 раза 44%
1
2 раза 22%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
0
5 раз 45%
1
5 раз 45%
2
1 раз 9%

Точный счет

1:0
5 раз 24%
0:0
4 раза 19%
1:2
3 раза 14%
0:1
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
1:4
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
3:0
4 раза 20%
1:0
4 раза 20%
2:1
3 раза 15%
0:1
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
6:2
1 раз 5%

Точное количество голов

0
8 раз 38%
1
7 раз 33%
2
2 раза 10%
3
2 раза 10%
4
2 раза 10%
0
7 раз 35%
1
7 раз 35%
2
3 раза 15%
4
2 раза 10%
3
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Сиэтл Саундерс
Хьюстон Динамо

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
4
0.5
Больше Меньше
7
2
3
9
1.5
5
4
2
10
2.5
3
6
1
11
3.5
2
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
4
0.5
Больше Меньше
6
5
3
6
1.5
1
10
2
7
2.5
1
8
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
8
0.5
Больше Меньше
13
7
6
15
1.5
6
14
4
17
2.5
3
17
2
19
3.5
2
18

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сент-Луис Сити
 Заявка 20 11 2 7 39 - 24 35
2.
Лос-Анджелес
 Заявка 19 9 5 5 28 - 21 32
3.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 21 9 5 7 25 - 18 32
4.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 21 8 6 7 26 - 31 30
5.
Даллас
 Заявка 20 8 5 7 23 - 22 29
6.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 21 7 7 7 25 - 28 28
7.
Хьюстон Динамо
 Заявка 20 8 3 9 24 - 26 27
8.
Остин
 Заявка 20 7 5 8 25 - 28 26
9.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 19 6 7 6 30 - 26 25
10.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 19 6 6 7 21 - 25 24
11.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 22 6 6 10 26 - 30 24
12.
Портленд Тимберс
 Заявка 21 5 7 9 23 - 31 22
13.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 19 3 7 9 18 - 31 16
14.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 20 2 8 10 14 - 29 14

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 20 13 5 2 32 - 21 44
2.
Нэшвилл
 Заявка 21 11 5 5 30 - 16 38
3.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 20 10 7 3 35 - 25 37
4.
Филадельфия Юнион
 Заявка 19 10 4 5 34 - 20 34
5.
Коламбус Кру
 Заявка 20 10 4 6 40 - 27 34
6.
Орландо Сити
 Заявка 20 8 7 5 28 - 23 31
7.
Атланта Юнайтед
 Заявка 20 7 8 5 37 - 35 29
8.
ФК Монреаль
 Заявка 20 8 2 10 20 - 28 26
9.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 21 7 5 9 29 - 28 26
10.
Шарлотт
 Заявка 20 6 6 8 27 - 35 24
11.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 21 5 9 7 22 - 26 24
12.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 20 5 8 7 18 - 20 23
13.
Чикаго Файр
 Заявка 20 5 8 7 26 - 31 23
14.
Торонто
 Заявка 21 3 10 8 18 - 27 19
15.
Интер Майами
 Заявка 19 5 1 13 18 - 29 16

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хьюстон Динамо
 Заявка 9 7 1 1 17 - 3 22
2.
Сент-Луис Сити
 Заявка 11 7 1 3 26 - 10 22
3.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 11 6 4 1 16 - 9 22
4.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 12 6 3 3 14 - 5 21
5.
Лос-Анджелес
 Заявка 10 6 2 2 18 - 9 20
6.
Даллас
 Заявка 10 6 2 2 16 - 9 20
7.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 10 5 4 1 21 - 9 19
8.
Остин
 Заявка 11 5 3 3 16 - 10 18
9.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 11 5 1 5 18 - 13 16
10.
Портленд Тимберс
 Заявка 10 4 3 3 14 - 10 15
11.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 8 2 5 1 10 - 7 11
12.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 10 2 4 4 11 - 16 10
13.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 8 2 2 4 11 - 13 8
14.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 9 0 5 4 5 - 9 5

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 11 10 1 0 21 - 7 31
2.
Коламбус Кру
 Заявка 11 8 2 1 29 - 11 26
3.
Нэшвилл
 Заявка 11 8 2 1 21 - 6 26
4.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 10 7 3 0 23 - 9 24
5.
Филадельфия Юнион
 Заявка 10 7 2 1 21 - 6 23
6.
ФК Монреаль
 Заявка 9 7 0 2 15 - 4 21
7.
Атланта Юнайтед
 Заявка 10 6 3 1 24 - 13 21
8.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 10 4 4 2 13 - 10 16
9.
Орландо Сити
 Заявка 11 4 4 3 14 - 12 16
10.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 9 4 3 2 13 - 12 15
11.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 10 4 3 3 18 - 12 15
12.
Торонто
 Заявка 11 3 6 2 11 - 10 15
13.
Интер Майами
 Заявка 10 4 1 5 13 - 13 13
14.
Шарлотт
 Заявка 10 3 4 3 13 - 15 13
15.
Чикаго Файр
 Заявка 9 2 6 1 14 - 13 12

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 11 6 2 3 15 - 15 20
2.
Сент-Луис Сити
 Заявка 9 4 1 4 13 - 14 13
3.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 11 4 1 6 11 - 18 13
4.
Лос-Анджелес
 Заявка 9 3 3 3 10 - 12 12
5.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 9 3 2 4 11 - 13 11
6.
Даллас
 Заявка 10 2 3 5 7 - 13 9
7.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 11 2 3 6 9 - 20 9
8.
Остин
 Заявка 9 2 2 5 9 - 18 8
9.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 11 1 5 5 8 - 17 8
10.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 11 1 5 5 7 - 18 8
11.
Портленд Тимберс
 Заявка 11 1 4 6 9 - 21 7
12.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 9 1 3 5 9 - 17 6
13.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 10 1 3 6 9 - 19 6
14.
Хьюстон Динамо
 Заявка 11 1 2 8 7 - 23 5

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Орландо Сити
 Заявка 9 4 3 2 14 - 11 15
2.
Цинциннати
 Заявка 9 3 4 2 11 - 14 13
3.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 10 3 4 3 12 - 16 13
4.
Нэшвилл
 Заявка 10 3 3 4 9 - 10 12
5.
Филадельфия Юнион
 Заявка 9 3 2 4 13 - 14 11
6.
Шарлотт
 Заявка 10 3 2 5 14 - 20 11
7.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 11 3 2 6 11 - 16 11
8.
Чикаго Файр
 Заявка 11 3 2 6 12 - 18 11
9.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 12 1 6 5 9 - 14 9
10.
Коламбус Кру
 Заявка 9 2 2 5 11 - 16 8
11.
Атланта Юнайтед
 Заявка 10 1 5 4 13 - 22 8
12.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 10 1 4 5 5 - 10 7
13.
ФК Монреаль
 Заявка 11 1 2 8 5 - 24 5
14.
Торонто
 Заявка 10 0 4 6 7 - 17 4
15.
Интер Майами
 Заявка 9 1 0 8 5 - 16 3
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Нэшвилл Мукхтар Хани 13 (7)
Лос-Анджелес Буанга Денис 11 (1)
Филадельфия Юнион Карранса Хулиан 10 (2)
Атланта Юнайтед Якумакис Георгиос 10
Даллас Феррейра Хесус 10
Весь список

Топ нарушителей
Нью-Йорк Ред Буллз Рейес Андрес 1 7
Атланта Юнайтед Ибарра Франко 1 7
Шарлотт Джонс Деррик 8
Сиэтл Саундерс Joao Paulo I 1 6
Чикаго Файр Герберс Фабиан 1 6
Весь список
  • 77'
    Басси Амине уходит с поля. Смит Брэд выходит вместо него
  • 69'
    Роу Келин уходит с поля. Рид Бейкер-Уайтинг выходит вместо него
  • 67'
    Лео Чу сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    67'
    Г О О О О Л - Руснак Альберт бьет в цель!
  • 65'
    Nelson Quinones уходит с поля. Гаспер Чейз выходит вместо него
  • 62'
    УДАЛЕНИЕ! - Micael увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • 62'
    Micael получает вторую желтую карточку. Удаление.
  • Желтая карточка
    62'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
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    • Желтая карточка
      61'
      Micael получил желтую карточку от судьи
    • 58'
      Cody Baker уходит с поля. Роу Келин выходит вместо него
    • Желтая карточка
      54'
      Cody Baker получил желтую карточку от судьи
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Желтая карточка
      18'
      Абдулайе Сиссоко получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Сиэтл Саундерс 1:0 Хьюстон Динамо онлайн

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