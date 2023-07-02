Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

49' Команда Шанхай Шеньхуа имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

49' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

49' Тянцзинь Тэда совершает вбрасывание на своей половине поля

49' Шанхай Шеньхуа совершает вбрасывание на половине поля противника

48' Бассогог Кристиан не смог попасть в створ ударом издали

48' Хинг-Гловер Макарио создает голевую возможность для своего партнера по команде.

47' Шанхай Шеньхуа совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Wai-Tsun Dai оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

46' Шанхай Шеньхуа идет вперед с потенциально опасной атакой.

46' Feiya Chang выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

45' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

45' Тянцзинь Тэда идет вперед с потенциально опасной атакой.

44' Шанхай Шеньхуа совершает вбрасывание на половине поля противника

44' Матч возобновлен

43' Yaxiong Bao на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

43' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

42' Тянцзинь Тэда идет вперед с потенциально опасной атакой.

42' Матч возобновлен

40' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

40' Yaxiong Bao взял и забрал мяч на выходе

39' Мерида Фран навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

38' Матч возобновлен

37' Цао Юньдин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

37' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

35' Aidi Fulangxisi совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

33' Шанхай Шеньхуа совершает вбрасывание на половине поля противника

32' Тянцзинь Тэда совершает вбрасывание на половине поля противника

32' Шанхай Шеньхуа совершает вбрасывание на своей половине поля

30' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

29' Шанхай Шеньхуа совершает вбрасывание на своей половине поля

26' Haijian Wang не смог попасть в створ ударом издали

26' Бассогог Кристиан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

25' Шанхай Шеньхуа совершает вбрасывание на своей половине поля

25' Ба Дунь навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

24' Фарлей Роса создает голевую возможность для своего партнера по команде.

24' Yinong Tian выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

24' Тянцзинь Тэда совершает вбрасывание на половине поля противника

23' Оооо... вот это был удар! Малеле Сефас должен был забить с этой позиции.

23' Бассогог Кристиан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

23' Бассогог Кристиан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

23' Шанхай Шеньхуа идет вперед с потенциально опасной атакой.

22' Тянцзинь Тэда совершает вбрасывание на половине поля противника

22' Матч возобновлен

21' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

20' Хорошую попытку сделал Малеле Сефас . Удар в створ, но вратарь начеку

20' Цао Юньдин создает голевую возможность для своего партнера по команде.

18' Г О О О О Л - Малеле Сефас забивает с левой ноги!

18' Цао Юньдин создает голевую возможность для своего партнера по команде.

18' Тянцзинь Тэда идет вперед с потенциально опасной атакой.

18' Команда Шанхай Шеньхуа забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

17' Мерида Фран не смог попасть в створ ударом издали

17' Ба Дунь создает голевую возможность для своего партнера по команде.

16' Шанхай Шеньхуа совершает вбрасывание на половине поля противника

16' Матч возобновлен

15' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

15' Тянцзинь Тэда совершает вбрасывание на своей половине поля

15' Шанхай Шеньхуа совершает вбрасывание на половине поля противника

14' Shenglong Jiang выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

14' Тянцзинь Тэда совершает вбрасывание на половине поля противника

12' Шанхай Шеньхуа совершает вбрасывание на половине поля противника

10' Шанхай Шеньхуа совершает вбрасывание на своей половине поля

8' Мерида Фран не смог попасть в створ ударом издали

8' Ба Дунь создает голевую возможность для своего партнера по команде.

8' Тянцзинь Тэда идет вперед с потенциально опасной атакой.

8' Хорошую попытку сделал Фарлей Роса . Удар в створ, но вратарь начеку

8' Тянцзинь Тэда идет вперед с потенциально опасной атакой.

7' Шанхай Шеньхуа совершает вбрасывание на своей половине поля

6' Матч возобновлен

6' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

5' Цао Юньдин не смог попасть в створ ударом издали

5' Бассогог Кристиан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

4' Shenglong Jiang выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Берич Роберт выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Шанхай Шеньхуа совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Jiamin Xu взял и забрал мяч на выходе

2' Haijian Wang выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Тянцзинь Тэда совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Шанхай Шеньхуа совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Тянцзинь Тэда совершает вбрасывание на своей половине поля