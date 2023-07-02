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Китай: Суперлига
2023

Тур: 14. Стадион: . Главный судья: Memetjan Ahmat
Шанхай Шеньхуа
1:2
Второй тайм: 90+'
Тянцзинь Тэда
0'
1:0
18' Гол
Малеле Сефас
35' Желтая карточка
Aidi Fulang Xisi
49' Желтая карточка
Мин Тянь
1:1
63' Гол
Берич Роберт
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Берич Роберт
1:2
85' Гол в свои ворота
Yaxiong Bao
90' Желтая карточка
Shenglong Jiang
90' Желтая карточка
Weijun Xie

Ход матча

18'
Малеле Сефас
(Цао Юньдин)
1:0
35'
Aidi Fulang Xisi
 
39'
Wai-Tsun Dai
Цао Юньдин
 
46'
 
Weijun Xie
Feiya Chang
46'
 
Yuanjie Su
Yinong Tian
49'
Yougang Xu
Хинг-Гловер Макарио
 
49'
 
Мин Тянь
63'
 
Hao Guo
Мерида Фран
63'
1:1
Берич Роберт
(Ба Дунь)
68'
 
Берич Роберт
70'
Тейшейра Жоау
Haijian Wang
 
70'
Ханчао Ю
Aidi Fulang Xisi
 
73'
 
Yang Yu1
Фарлей Роса
80'
 
Jianan Wang
Мин Тянь
85'
1:2
Yaxiong Bao
90'
Shenglong Jiang
 
90'
 
Weijun Xie

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 9 Удары по воротам 5
  • 3 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 8
  • 1 Офсайды 0
  • 14 Нарушения правил 10
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 121 Количество передач 241
  • 42 Владение мячом, % 58

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Шанхай Шеньхуа
Ничья
Тянцзинь Тэда
88.00
6.30
8.00
Все Коэффициенты
30
Yaxiong
Bao
5
Чжу
Чэньцзе
4
Shenglong
Jiang
22
Yangyang
Jin
2
Хинг-Гловер
Макарио
6
Амаду
Ибраим
33
Haijian
Wang
32
Aidi
Fulang
Xisi
17
Бассогог
Кристиан
11
Малеле
Сефас
28
Цао
Юньдин
26
Jiamin
Xu
15
Мин
Тянь
4
Fan
Yang1
2
Давид
Андухар
19
Feiya
Chang
10
Фарлей
Роса
30
Qiuming
Wang
31
Yinong
Tian
38
Мерида
Фран
29
Ба
Дунь
9
Берич
Роберт
Шанхай Шеньхуа
3-4-3
Тянцзинь Тэда
4-5-1

История личных встреч

Шанхай Шеньхуа
Тянцзинь Тэда

15 матчей

80%
20%
12 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

53.3%
46.7%
8 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

80%
26.7%
12 побед 4 ничьи 0 побед

15 матчей

46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 8 побед

Первый тайм

60%
40%
0 побед 9 ничьих 6 побед

Второй тайм

40%
60%
0 побед 6 ничьих 8 побед

30 матчей

40%
33.3%
26.7%
12 побед 10 ничьих 8 побед

Первый тайм

26.7%
53.3%
20%
8 побед 16 ничьих 6 побед

Второй тайм

40%
33.3%
26.7%
12 побед 10 ничьих 8 побед

История матчей

С
2:1
С
1:1
С
1:0
С
1:3
С
0:3
К
1:3
С
1:1
С
2:4
С
1:0
С
1:2
С
2:1
С
1:3
С
2:2
С
1:1
С
1:0
С
2:5
С
1:0
С
1:1
С
0:0
С
0:0
С
0:1
С
1:0
С
2:1
С
1:0
С
0:2
С
4:0
С
1:1
С
1:1
С
2:1
С
0:0

Голы

Всего голов

18
22

Голов в среднем за матч

1.29
1.38

Среднее время на гол

70
65

Всего голов

16
16

Голов в среднем за матч

1
1.14

Среднее время на гол

90
78

Всего голов

34
38

Голов в среднем за матч

1.13
1.27

Тотал матчей

2.5
27
Больше 90%
Меньше 10%
3
20
Больше 67%
Меньше 33%
10
13
Больше 43%
Меньше 57%
17
7
Больше 23%
Меньше 77%
23
2
Больше 7%
Меньше 93%
28
2
Больше 7%
Меньше 93%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
29

Среднее время на гол

79
71

Бомбардиры внутри турнира

Шанхай Шеньхуа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Малеле Сефас 6 0.43
Ханчао Ю 3 0.21
Shenglong Jiang 2 0.14
Цао Юньдин 1 0.07
Haoyang Xu 1 0.07
Haijian Wang 1 0.07
Тейшейра Жоау 1 (1) 0.07
У Си 1 0.07
Хинг-Гловер Макарио 0 0
Тянцзинь Тэда
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фарлей Роса 4 0.29
Ба Дунь 4 0.29
Qiuming Wang 3 0.21
Берич Роберт 3 0.21
Weijun Xie 1 0.07
Мерида Фран 1 (1) 0.07
Мин Тянь 0 0
Pengfei Han 0 0

Карточки

Шанхай Шеньхуа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Shenglong Jiang 6 0
Ханчао Ю 4 0
Малеле Сефас 3 0
Haijian Wang 3 0
Aidi Fulang Xisi 2 0
Чжу Чэньцзе 2 0
Haoyang Xu 2 0
Тейшейра Жоау 0 1
Zhen Ma 0 1
Синьли Пэн 1 0
У Си 1 0
Jiabao Wen 1 0
Тянцзинь Тэда
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мин Тянь 4 1
Yuanjie Su 3 0
Мерида Фран 2 0
Берич Роберт 2 0
Jiamin Xu 2 0
Hao Guo 2 0
Давид Андухар 2 0
Fan Yang1 0 1
Feiya Chang 1 0
Qiuming Wang 1 0
Pengfei Han 1 0
Yinong Tian 1 0
Ба Дунь 1 0
Weijun Xie 1 0
Yang Yu1 1 0

Результаты матчей

Шанхай Шеньхуа
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Тянцзинь Тэда
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

3
3
Шанхай Шеньхуа
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Тянцзинь Тэда
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

7
10
Шанхай Шеньхуа
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
Тянцзинь Тэда
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

2
1

Волевые поражения

10
13

Голы по времени матча

Забито

7
5
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
6 Забивали первыми 3
6 Не забивали 9
0
0%
2
40%
1-15
2
29%
1
20%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
1
20%
61-75
2
29%
1
20%
76-90

Пропущено

3
4
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Забито

8
10
3 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
7 Не забивали 7
0
0%
3
30%
1-15
1
13%
2
20%
16-30
2
25%
2
20%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
2
25%
2
20%
61-75
1
13%
1
10%
76-90

Пропущено

4
9
2 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 5
0
0%
3
33%
1-15
2
50%
1
11%
16-30
0
0%
3
33%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
1
11%
76-90

Забито

15
15
7 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 5
10 Забивали первыми 5
0 Не забивали 3
0
0%
5
33%
1-15
3
20%
3
20%
16-30
4
27%
2
13%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
3
20%
3
20%
61-75
3
20%
2
13%
76-90

Пропущено

7
13
4 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 9
0
0%
3
23%
1-15
3
43%
1
8%
16-30
1
14%
4
31%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
3
23%
76-90

Результаты последних матчей

Шанхай Шеньхуа
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Шанхай Шеньхуа - Наньтун Чжиюнь 1:0 Юньнань Юкунь - Шанхай Шеньхуа 1:2 Циндао Чжуннэн - Шанхай Шеньхуа 0:1 Шицзячжуан - Шанхай Шеньхуа 0:1
Шанхай Шеньхуа - Хэнань Цзянье 1:1 Ченду Беттер Сити - Шанхай Шеньхуа 2:1 Шанхай Шеньхуа - Бэйцзин Гоань 1:1 Шанхай Шеньхуа - Ухань Три Таунс 1:1 Шэньчжэнь - Шанхай Шеньхуа 1:3 Шанхай Шеньхуа - Далянь Ифан 1:0 Шанхай СИПГ - Шанхай Шеньхуа 1:1 Шанхай Шеньхуа - Чанчунь Ятай 1:0 Мэйчжоу Хакка - Шанхай Шеньхуа 0:1 Шанхай Шеньхуа - Шаньдун Тайшань 1:0 Шанхай Шеньхуа - Шаньдун Тайшань 0:2 Шицзячжуан - Шанхай Шеньхуа 0:2 Шанхай Шеньхуа - Шицзячжуан 5:1 Шанхай Шеньхуа - Шэньчжэнь 2:0 Хэнань Цзянье - Шанхай Шеньхуа 1:1 Шицзячжуан - Шанхай Шеньхуа 0:3
Тянцзинь Тэда
(20 матчей)
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 поражения
Тянцзинь Тэда - Циндао Чжуннэн 3:2 Вукси Вугу - Тянцзинь Тэда 0:2 Ченду Беттер Сити - Тянцзинь Тэда 0:0 Тянцзинь Тэда - Ухань Три Таунс 1:1
Далянь Ифан - Тянцзинь Тэда 0:1 Мэйчжоу Хакка - Тянцзинь Тэда 1:1 Тянцзинь Тэда - Шаньдун Тайшань 3:3 Тянцзинь Тэда - Хэнань Цзянье 1:0 Бэйцзин Гоань - Тянцзинь Тэда 1:1 Тянцзинь Тэда - Шанхай СИПГ 0:0 Чанчунь Ятай - Тянцзинь Тэда 1:1 Шэньчжэнь - Тянцзинь Тэда 0:2 Тянцзинь Тэда - Чжэцзян Профессионал 2:1 Тянцзинь Тэда - Шицзячжуан 1:1 Ухань Три Таунс - Тянцзинь Тэда 3:0 Тянцзинь Тэда - Далянь Ифан 0:3 Чжэцзян Профессионал - Тянцзинь Тэда 3:0 Ухань Три Таунс - Тянцзинь Тэда 3:0 Ухань Цзалл - Тянцзинь Тэда 0:3 Тянцзинь Тэда - Хэнань Цзянье 1:1

Результаты матчей

Шанхай Шеньхуа
Тянцзинь Тэда

Точный счет

1:0
4 раза 57%
1:1
3 раза 43%
1:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%

Точное количество голов

1
7 раз 100%
1
3 раза 43%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%

Точный счет

0:1
3 раза 50%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
1:1
3 раза 50%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%

Точное количество голов

1
5 раз 83%
3
1 раз 17%
1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%

Точный счет

1:1
4 раза 31%
1:0
4 раза 31%
0:1
3 раза 23%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
1:1
5 раз 38%
0:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%

Точное количество голов

1
12 раз 92%
3
1 раз 8%
1
7 раз 54%
0
2 раза 15%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%

Тоталы голов в матче

Шанхай Шеньхуа
Тянцзинь Тэда

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
5
1.5
Больше Меньше
1
5
1
5
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
12
1.5
Больше Меньше
4
9
1
12
2.5
2
11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай СИПГ
 13 10 2 1 23 - 10 32
2.
Шанхай Шеньхуа
 1:2 14 8 4 2 16 - 9 28
3.
Ченду Беттер Сити
 13 7 6 0 22 - 12 27
4.
Тянцзинь Тэда
 2:1 14 6 8 0 19 - 12 26
5.
Шаньдун Тайшань
 13 5 6 2 21 - 13 21
6.
Чанчунь Ятай
 13 6 2 5 24 - 24 20
7.
Чжэцзян Профессионал
 13 5 3 5 20 - 18 18
8.
Бэйцзин Гоань
 13 4 6 3 22 - 19 18
9.
Ухань Три Таунс
 13 3 8 2 19 - 13 17
10.
Хэнань Цзянье
 13 3 6 4 12 - 13 15
11.
Шицзячжуан
 13 3 4 6 15 - 22 13
12.
Шэньчжэнь
 13 3 2 8 13 - 28 11
13.
Мэйчжоу Хакка
 13 2 3 8 15 - 24 9
14.
Наньтун Чжиюнь
 13 2 3 8 8 - 18 9
15.
Циндао Чжуннэн
 13 2 2 9 13 - 20 8
16.
Далянь Ифан
 13 1 5 7 10 - 17 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ченду Беттер Сити
 7 4 3 0 12 - 8 15
2.
Шанхай Шеньхуа
 1:2 8 4 3 1 8 - 5 15
3.
Шаньдун Тайшань
 5 4 1 0 12 - 3 13
4.
Шанхай СИПГ
 6 4 1 1 11 - 8 13
5.
Тянцзинь Тэда
 2:1 7 3 4 0 11 - 8 13
6.
Бэйцзин Гоань
 7 3 3 1 14 - 9 12
7.
Чанчунь Ятай
 6 3 1 2 11 - 11 10
8.
Хэнань Цзянье
 7 2 4 1 7 - 6 10
9.
Шэньчжэнь
 8 3 1 4 9 - 14 10
10.
Чжэцзян Профессионал
 6 3 0 3 10 - 8 9
11.
Циндао Чжуннэн
 6 2 1 3 7 - 8 7
12.
Наньтун Чжиюнь
 6 2 1 3 4 - 9 7
13.
Далянь Ифан
 7 1 4 2 7 - 8 7
14.
Ухань Три Таунс
 6 0 5 1 5 - 7 5
15.
Шицзячжуан
 7 1 2 4 6 - 10 5
16.
Мэйчжоу Хакка
 6 1 1 4 6 - 10 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай СИПГ
 7 6 1 0 12 - 2 19
2.
Шанхай Шеньхуа
 1:2 6 4 1 1 8 - 4 13
3.
Тянцзинь Тэда
 2:1 7 3 4 0 8 - 4 13
4.
Ченду Беттер Сити
 6 3 3 0 10 - 4 12
5.
Ухань Три Таунс
 7 3 3 1 14 - 6 12
6.
Чанчунь Ятай
 7 3 1 3 13 - 13 10
7.
Чжэцзян Профессионал
 7 2 3 2 10 - 10 9
8.
Шицзячжуан
 6 2 2 2 9 - 12 8
9.
Шаньдун Тайшань
 8 1 5 2 9 - 10 8
10.
Бэйцзин Гоань
 6 1 3 2 8 - 10 6
11.
Хэнань Цзянье
 6 1 2 3 5 - 7 5
12.
Мэйчжоу Хакка
 7 1 2 4 9 - 14 5
13.
Наньтун Чжиюнь
 7 0 2 5 4 - 9 2
14.
Шэньчжэнь
 5 0 1 4 4 - 14 1
15.
Далянь Ифан
 6 0 1 5 3 - 9 1
16.
Циндао Чжуннэн
 7 0 1 6 6 - 12 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
  • — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Чанчунь Ятай Леонардо Родригес 10 (4)
Чжэцзян Профессионал Мушекви Няша 8 (2)
Шанхай СИПГ Лэй У 7 (3)
Хэнань Цзянье Чович Неманья 7 (1)
Шанхай Шеньхуа Малеле Сефас 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Чжэцзян Профессионал Yu Dong 1 4
Тянцзинь Тэда Мин Тянь 1 4
Шанхай Шеньхуа Shenglong Jiang 5
Хэнань Цзянье Пина Томас 1 3
Циндао Чжуннэн Junshuai Liu 1 3
Весь список
  • Второй тайм
  • 93'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 93'
    Шанхай Шеньхуа пытается что-то создать.
  • 93'
    Шанхай Шеньхуа контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    92'
    Чжу Чэньцзе наказан за толчок Берич Роберт
  • 92'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Травма, повреждение
    92'
    Берич Роберт на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • Желтая карточка
    91'
    Weijun Xie получил желтую карточку от судьи
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    Лучшие коэффициенты
    Шанхай Шеньхуа
    Ничья
    Тянцзинь Тэда
    88.00
    6.30
    8.00
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