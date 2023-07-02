Тур: 14. Стадион: Шанхай Интернешнл. Главный судья: Memetjan Ahmat
1:2
Конец матча
0'
1:0
18' ГолМалеле Сефас
35' Желтая карточкаAidi Fulang Xisi
49' Желтая карточкаМин Тянь
1:1
63' ГолБерич Роберт
68' Undefined phrase: football_event_Берич Роберт
1:2
85' Гол в свои воротаYaxiong Bao
89' Желтая карточкаShenglong Jiang
90' Желтая карточкаWeijun Xie
90' Желтая карточкаJiamin Xu
90'+10
Ход матча
18'
1:0
35'
49'
62'
63'
1:1
68'
73'
80'
85'
1:2
89'
90'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 2
-
9 Удары по воротам 6
-
4 Удары в створ 3
-
2 Угловые 8
-
1 Офсайды 0
-
15 Нарушения правил 11
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
288 Количество передач 382
-
43 Владение мячом, % 57
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
30
Yaxiong
Bao
22
Yangyang
Jin
33
Haijian
Wang
11
Малеле
Сефас
28
Цао
Юньдин
26
Jiamin
Xu
15
Мин
Тянь
19
Feiya
Chang
10
Фарлей
Роса
30
Qiuming
Wang
31
Yinong
Tian
38
Мерида
Фран
29
Ба
Дунь
- Основной состав
-
30 Yaxiong BaoВратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Yangyang JinЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Haijian WangПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Малеле СефасНападающий
-
28 Цао ЮньдинНападающий
- Запасные игроки
-
24 Yougang XuЗащитник
-
20 Ханчао ЮЗащитник
- Нападающий
-
31 Qinghao Xue
-
-
16 Zexiang Yang
-
-
35 Longhai He
-
-
36 Ernanduo Fei
-
38 Jiabao Wen
-
18 Wei Zhang2
-
Главный тренер: Jingui Wu
- Основной состав
-
26 Jiamin XuВратарь
-
15 Мин ТяньЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Feiya ChangЗащитник
-
10 Фарлей РосаПолузащитник
-
30 Qiuming WangПолузащитник
-
31 Yinong TianПолузащитник
-
38 Мерида ФранПолузащитник
-
29 Ба ДуньПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Jingqi FangВратарь
-
20 Jianan WangЗащитник
- Полузащитник
-
36 Hao GuoПолузащитник
-
32 Yuanjie Su
-
11 Weijun Xie
-
40 Yan Shi
-
23 Yumiao Qian
-
24 Taoyu Piao
-
18 Huaze Gao
-
5 Yang Yu1
-
-
Главный тренер: Ю Генвей
История личных встреч
Шанхай Шеньхуа
Тянцзинь Тэда
15 матчей
80%
20%
12 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
53.3%
46.7%
8 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
80%
26.7%
12 побед 4 ничьи 0 побед
15 матчей
46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 8 побед
Первый тайм
60%
40%
0 побед 9 ничьих 6 побед
Второй тайм
40%
60%
0 побед 6 ничьих 8 побед
30 матчей
40%
33.3%
26.7%
12 побед 10 ничьих 8 побед
Первый тайм
26.7%
53.3%
20%
8 побед 16 ничьих 6 побед
Второй тайм
40%
33.3%
26.7%
12 побед 10 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
18
22
Голов в среднем за матч
1.29
1.38
Среднее время на гол
70
65
Всего голов
16
16
Голов в среднем за матч
1
1.14
Среднее время на гол
90
78
Всего голов
34
38
Голов в среднем за матч
1.13
1.27
Тотал матчей
2.5
27
Больше 90%
Меньше 10%
3
20
Больше 67%
Меньше 33%
10
13
Больше 43%
Меньше 57%
17
7
Больше 23%
Меньше 77%
23
2
Больше 7%
Меньше 93%
28
2
Больше 7%
Меньше 93%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
29
Среднее время на гол
79
71
Бомбардиры внутри турнира
Шанхай Шеньхуа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Малеле Сефас
|6
|0.43
|Ханчао Ю
|3
|0.21
|Shenglong Jiang
|2
|0.14
|Цао Юньдин
|1
|0.07
|Haoyang Xu
|1
|0.07
|Haijian Wang
|1
|0.07
|Тейшейра Жоау
|1 (1)
|0.07
|У Си
|1
|0.07
|Хинг-Гловер Макарио
|0
|0
Тянцзинь Тэда
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фарлей Роса
|4
|0.29
|Ба Дунь
|4
|0.29
|Qiuming Wang
|3
|0.21
|Берич Роберт
|3
|0.21
|Weijun Xie
|1
|0.07
|Мерида Фран
|1 (1)
|0.07
|Мин Тянь
|0
|0
|Pengfei Han
|0
|0
Карточки
Шанхай Шеньхуа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Shenglong Jiang
|6
|0
|Ханчао Ю
|4
|0
|Малеле Сефас
|3
|0
|Haijian Wang
|3
|0
|Aidi Fulang Xisi
|2
|0
|Чжу Чэньцзе
|2
|0
|Haoyang Xu
|2
|0
|Тейшейра Жоау
|0
|1
|Zhen Ma
|0
|1
|Синьли Пэн
|1
|0
|У Си
|1
|0
|Jiabao Wen
|1
|0
Тянцзинь Тэда
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мин Тянь
|4
|1
|Jiamin Xu
|3
|0
|Yuanjie Su
|3
|0
|Мерида Фран
|2
|0
|Берич Роберт
|2
|0
|Hao Guo
|2
|0
|Давид Андухар
|2
|0
|Weijun Xie
|2
|0
|Fan Yang1
|0
|1
|Feiya Chang
|1
|0
|Qiuming Wang
|1
|0
|Pengfei Han
|1
|0
|Yinong Tian
|1
|0
|Ба Дунь
|1
|0
|Yang Yu1
|1
|0
Результаты матчей
Шанхай Шеньхуа
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Тянцзинь Тэда
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
3
Волевые поражения
5
3
Шанхай Шеньхуа
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Тянцзинь Тэда
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
7
10
Шанхай Шеньхуа
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
Тянцзинь Тэда
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
2
3
Волевые поражения
12
13
Голы по времени матча
Забито
9
6
5 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
7 Забивали первыми 3
6 Не забивали 9
0
0%
2
33%
1-15
3
33%
1
17%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
11%
2
33%
61-75
3
33%
1
17%
76-90
Пропущено
4
6
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
17%
16-30
1
25%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
0
0%
3
50%
76-90
Забито
8
10
3 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
8 Не забивали 8
0
0%
3
30%
1-15
1
13%
2
20%
16-30
2
25%
2
20%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
2
25%
2
20%
61-75
1
13%
1
10%
76-90
Пропущено
4
9
2 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 5
0
0%
3
33%
1-15
2
50%
1
11%
16-30
0
0%
3
33%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
1
11%
76-90
Забито
17
16
8 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 6
11 Забивали первыми 5
0 Не забивали 3
0
0%
5
31%
1-15
4
24%
3
19%
16-30
4
24%
2
13%
31-45
2
12%
0
0%
46-60
3
18%
4
25%
61-75
4
24%
2
13%
76-90
Пропущено
8
15
4 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 10
0
0%
3
20%
1-15
3
38%
2
13%
16-30
1
13%
4
27%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
2
25%
4
27%
76-90
Результаты последних матчей
Шанхай Шеньхуа
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Шанхай Шеньхуа - Наньтун Чжиюнь 1:0 Юньнань Юкунь - Шанхай Шеньхуа 1:2 Циндао Чжуннэн - Шанхай Шеньхуа 0:1 Шицзячжуан - Шанхай Шеньхуа 0:1
Шанхай Шеньхуа - Хэнань Цзянье 1:1 Ченду Беттер Сити - Шанхай Шеньхуа 2:1 Шанхай Шеньхуа - Бэйцзин Гоань 1:1 Шанхай Шеньхуа - Ухань Три Таунс 1:1 Шэньчжэнь - Шанхай Шеньхуа 1:3 Шанхай Шеньхуа - Далянь Ифан 1:0 Шанхай СИПГ - Шанхай Шеньхуа 1:1 Шанхай Шеньхуа - Чанчунь Ятай 1:0 Мэйчжоу Хакка - Шанхай Шеньхуа 0:1 Шанхай Шеньхуа - Шаньдун Тайшань 1:0 Шанхай Шеньхуа - Шаньдун Тайшань 0:2 Шицзячжуан - Шанхай Шеньхуа 0:2 Шанхай Шеньхуа - Шицзячжуан 5:1 Шанхай Шеньхуа - Шэньчжэнь 2:0 Хэнань Цзянье - Шанхай Шеньхуа 1:1 Шицзячжуан - Шанхай Шеньхуа 0:3
Тянцзинь Тэда
(20 матчей)
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 поражения
Тянцзинь Тэда - Циндао Чжуннэн 3:2 Вукси Вугу - Тянцзинь Тэда 0:2 Ченду Беттер Сити - Тянцзинь Тэда 0:0 Тянцзинь Тэда - Ухань Три Таунс 1:1
Далянь Ифан - Тянцзинь Тэда 0:1 Мэйчжоу Хакка - Тянцзинь Тэда 1:1 Тянцзинь Тэда - Шаньдун Тайшань 3:3 Тянцзинь Тэда - Хэнань Цзянье 1:0 Бэйцзин Гоань - Тянцзинь Тэда 1:1 Тянцзинь Тэда - Шанхай СИПГ 0:0 Чанчунь Ятай - Тянцзинь Тэда 1:1 Шэньчжэнь - Тянцзинь Тэда 0:2 Тянцзинь Тэда - Чжэцзян Профессионал 2:1 Тянцзинь Тэда - Шицзячжуан 1:1 Ухань Три Таунс - Тянцзинь Тэда 3:0 Тянцзинь Тэда - Далянь Ифан 0:3 Чжэцзян Профессионал - Тянцзинь Тэда 3:0 Ухань Три Таунс - Тянцзинь Тэда 3:0 Ухань Цзалл - Тянцзинь Тэда 0:3 Тянцзинь Тэда - Хэнань Цзянье 1:1
Результаты матчей
Шанхай Шеньхуа
Тянцзинь Тэда
Точный счет
1:0
4 раза 50%
1:1
3 раза 38%
1:2
1 раз 13%
1:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
Точное количество голов
1
8 раз 100%
1
3 раза 43%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
Точный счет
0:1
3 раза 50%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
1:1
3 раза 43%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
Точное количество голов
1
5 раз 83%
3
1 раз 17%
1
4 раза 57%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
Точный счет
1:0
4 раза 29%
1:1
4 раза 29%
0:1
3 раза 21%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
1:1
5 раз 36%
0:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
Точное количество голов
1
13 раз 93%
3
1 раз 7%
1
7 раз 50%
2
3 раза 21%
0
2 раза 14%
3
2 раза 14%
Тоталы голов в матче
Шанхай Шеньхуа
Тянцзинь Тэда
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
15
Больше Меньше
25
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
59
113
212
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
- — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
- — Вылет в Первую лигу
|Чанчунь Ятай
|Леонардо Родригес
|10 (4)
|Чжэцзян Профессионал
|Мушекви Няша
|8 (2)
|Шанхай СИПГ
|Лэй У
|7 (3)
|Хэнань Цзянье
|Чович Неманья
|7 (1)
|Шанхай Шеньхуа
|Малеле Сефас
|6 (2)
|Чжэцзян Профессионал
|Yu Dong
|2 4
|Шанхай Шеньхуа
|Shenglong Jiang
|6
|Циндао Чжуннэн
|Junshuai Liu
|1 4
|Тянцзинь Тэда
|Мин Тянь
|1 4
|Хэнань Цзянье
|Пина Томас
|1 3