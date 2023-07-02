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Китай: Суперлига
2023

Тур: 14. Стадион: . Главный судья: Memetjan Ahmat
Шанхай Шеньхуа
1:2
Конец матча
Тянцзинь Тэда
0'
1:0
18' Гол
Малеле Сефас
35' Желтая карточка
Aidi Fulang Xisi
49' Желтая карточка
Мин Тянь
1:1
63' Гол
Берич Роберт
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Берич Роберт
1:2
85' Гол в свои ворота
Yaxiong Bao
89' Желтая карточка
Shenglong Jiang
90' Желтая карточка
Weijun Xie
90' Желтая карточка
Jiamin Xu
90'+10

Ход матча

18'
Малеле Сефас
(Цао Юньдин)
1:0
35'
Aidi Fulang Xisi
 
39'
Wai-Tsun Dai
Цао Юньдин
 
46'
 
Weijun Xie
Feiya Chang
46'
 
Yuanjie Su
Yinong Tian
48'
Yougang Xu
Хинг-Гловер Макарио
 
49'
 
Мин Тянь
62'
 
Hao Guo
Мерида Фран
63'
1:1
Берич Роберт
(Ба Дунь)
68'
 
Берич Роберт
69'
Тейшейра Жоау
Haijian Wang
 
70'
Ханчао Ю
Aidi Fulang Xisi
 
73'
 
Yang Yu1
Фарлей Роса
80'
 
Jianan Wang
Мин Тянь
85'
1:2
Yaxiong Bao
89'
Shenglong Jiang
 
90'
 
Weijun Xie
90'
 
Jiamin Xu

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 9 Удары по воротам 6
  • 4 Удары в створ 3
  • 2 Угловые 8
  • 1 Офсайды 0
  • 15 Нарушения правил 11
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 288 Количество передач 382
  • 43 Владение мячом, % 57

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
30
Yaxiong
Bao
5
Чжу
Чэньцзе
4
Shenglong
Jiang
22
Yangyang
Jin
2
Хинг-Гловер
Макарио
6
Амаду
Ибраим
33
Haijian
Wang
32
Aidi
Fulang
Xisi
17
Бассогог
Кристиан
11
Малеле
Сефас
28
Цао
Юньдин
26
Jiamin
Xu
15
Мин
Тянь
4
Fan
Yang1
2
Давид
Андухар
19
Feiya
Chang
10
Фарлей
Роса
30
Qiuming
Wang
31
Yinong
Tian
38
Мерида
Фран
29
Ба
Дунь
9
Берич
Роберт
Шанхай Шеньхуа
3-4-3
Тянцзинь Тэда
4-5-1

История личных встреч

Шанхай Шеньхуа
Тянцзинь Тэда

15 матчей

80%
20%
12 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

53.3%
46.7%
8 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

80%
26.7%
12 побед 4 ничьи 0 побед

15 матчей

46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 8 побед

Первый тайм

60%
40%
0 побед 9 ничьих 6 побед

Второй тайм

40%
60%
0 побед 6 ничьих 8 побед

30 матчей

40%
33.3%
26.7%
12 побед 10 ничьих 8 побед

Первый тайм

26.7%
53.3%
20%
8 побед 16 ничьих 6 побед

Второй тайм

40%
33.3%
26.7%
12 побед 10 ничьих 8 побед

История матчей

С
2:1
С
1:1
С
1:0
С
1:3
С
0:3
К
1:3
С
1:1
С
2:4
С
1:0
С
1:2
С
2:1
С
1:3
С
2:2
С
1:1
С
1:0
С
2:5
С
1:0
С
1:1
С
0:0
С
0:0
С
0:1
С
1:0
С
2:1
С
1:0
С
0:2
С
4:0
С
1:1
С
1:1
С
2:1
С
0:0

Голы

Всего голов

18
22

Голов в среднем за матч

1.29
1.38

Среднее время на гол

70
65

Всего голов

16
16

Голов в среднем за матч

1
1.14

Среднее время на гол

90
78

Всего голов

34
38

Голов в среднем за матч

1.13
1.27

Тотал матчей

2.5
27
Больше 90%
Меньше 10%
3
20
Больше 67%
Меньше 33%
10
13
Больше 43%
Меньше 57%
17
7
Больше 23%
Меньше 77%
23
2
Больше 7%
Меньше 93%
28
2
Больше 7%
Меньше 93%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
29

Среднее время на гол

79
71

Бомбардиры внутри турнира

Шанхай Шеньхуа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Малеле Сефас 6 0.43
Ханчао Ю 3 0.21
Shenglong Jiang 2 0.14
Цао Юньдин 1 0.07
Haoyang Xu 1 0.07
Haijian Wang 1 0.07
Тейшейра Жоау 1 (1) 0.07
У Си 1 0.07
Хинг-Гловер Макарио 0 0
Тянцзинь Тэда
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фарлей Роса 4 0.29
Ба Дунь 4 0.29
Qiuming Wang 3 0.21
Берич Роберт 3 0.21
Weijun Xie 1 0.07
Мерида Фран 1 (1) 0.07
Мин Тянь 0 0
Pengfei Han 0 0

Карточки

Шанхай Шеньхуа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Shenglong Jiang 6 0
Ханчао Ю 4 0
Малеле Сефас 3 0
Haijian Wang 3 0
Aidi Fulang Xisi 2 0
Чжу Чэньцзе 2 0
Haoyang Xu 2 0
Тейшейра Жоау 0 1
Zhen Ma 0 1
Синьли Пэн 1 0
У Си 1 0
Jiabao Wen 1 0
Тянцзинь Тэда
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мин Тянь 4 1
Jiamin Xu 3 0
Yuanjie Su 3 0
Мерида Фран 2 0
Берич Роберт 2 0
Hao Guo 2 0
Давид Андухар 2 0
Weijun Xie 2 0
Fan Yang1 0 1
Feiya Chang 1 0
Qiuming Wang 1 0
Pengfei Han 1 0
Yinong Tian 1 0
Ба Дунь 1 0
Yang Yu1 1 0

Результаты матчей

Шанхай Шеньхуа
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Тянцзинь Тэда
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
3

Волевые поражения

5
3
Шанхай Шеньхуа
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Тянцзинь Тэда
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

7
10
Шанхай Шеньхуа
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
Тянцзинь Тэда
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

2
3

Волевые поражения

12
13

Голы по времени матча

Забито

9
6
5 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
7 Забивали первыми 3
6 Не забивали 9
0
0%
2
33%
1-15
3
33%
1
17%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
11%
2
33%
61-75
3
33%
1
17%
76-90

Пропущено

4
6
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
17%
16-30
1
25%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
0
0%
3
50%
76-90

Забито

8
10
3 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
8 Не забивали 8
0
0%
3
30%
1-15
1
13%
2
20%
16-30
2
25%
2
20%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
2
25%
2
20%
61-75
1
13%
1
10%
76-90

Пропущено

4
9
2 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 5
0
0%
3
33%
1-15
2
50%
1
11%
16-30
0
0%
3
33%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
1
11%
76-90

Забито

17
16
8 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 6
11 Забивали первыми 5
0 Не забивали 3
0
0%
5
31%
1-15
4
24%
3
19%
16-30
4
24%
2
13%
31-45
2
12%
0
0%
46-60
3
18%
4
25%
61-75
4
24%
2
13%
76-90

Пропущено

8
15
4 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 10
0
0%
3
20%
1-15
3
38%
2
13%
16-30
1
13%
4
27%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
2
25%
4
27%
76-90

Результаты последних матчей

Шанхай Шеньхуа
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Шанхай Шеньхуа - Наньтун Чжиюнь 1:0 Юньнань Юкунь - Шанхай Шеньхуа 1:2 Циндао Чжуннэн - Шанхай Шеньхуа 0:1 Шицзячжуан - Шанхай Шеньхуа 0:1
Шанхай Шеньхуа - Хэнань Цзянье 1:1 Ченду Беттер Сити - Шанхай Шеньхуа 2:1 Шанхай Шеньхуа - Бэйцзин Гоань 1:1 Шанхай Шеньхуа - Ухань Три Таунс 1:1 Шэньчжэнь - Шанхай Шеньхуа 1:3 Шанхай Шеньхуа - Далянь Ифан 1:0 Шанхай СИПГ - Шанхай Шеньхуа 1:1 Шанхай Шеньхуа - Чанчунь Ятай 1:0 Мэйчжоу Хакка - Шанхай Шеньхуа 0:1 Шанхай Шеньхуа - Шаньдун Тайшань 1:0 Шанхай Шеньхуа - Шаньдун Тайшань 0:2 Шицзячжуан - Шанхай Шеньхуа 0:2 Шанхай Шеньхуа - Шицзячжуан 5:1 Шанхай Шеньхуа - Шэньчжэнь 2:0 Хэнань Цзянье - Шанхай Шеньхуа 1:1 Шицзячжуан - Шанхай Шеньхуа 0:3
Тянцзинь Тэда
(20 матчей)
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 поражения
Тянцзинь Тэда - Циндао Чжуннэн 3:2 Вукси Вугу - Тянцзинь Тэда 0:2 Ченду Беттер Сити - Тянцзинь Тэда 0:0 Тянцзинь Тэда - Ухань Три Таунс 1:1
Далянь Ифан - Тянцзинь Тэда 0:1 Мэйчжоу Хакка - Тянцзинь Тэда 1:1 Тянцзинь Тэда - Шаньдун Тайшань 3:3 Тянцзинь Тэда - Хэнань Цзянье 1:0 Бэйцзин Гоань - Тянцзинь Тэда 1:1 Тянцзинь Тэда - Шанхай СИПГ 0:0 Чанчунь Ятай - Тянцзинь Тэда 1:1 Шэньчжэнь - Тянцзинь Тэда 0:2 Тянцзинь Тэда - Чжэцзян Профессионал 2:1 Тянцзинь Тэда - Шицзячжуан 1:1 Ухань Три Таунс - Тянцзинь Тэда 3:0 Тянцзинь Тэда - Далянь Ифан 0:3 Чжэцзян Профессионал - Тянцзинь Тэда 3:0 Ухань Три Таунс - Тянцзинь Тэда 3:0 Ухань Цзалл - Тянцзинь Тэда 0:3 Тянцзинь Тэда - Хэнань Цзянье 1:1

Результаты матчей

Шанхай Шеньхуа
Тянцзинь Тэда

Точный счет

1:0
4 раза 50%
1:1
3 раза 38%
1:2
1 раз 13%
1:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%

Точное количество голов

1
8 раз 100%
1
3 раза 43%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%

Точный счет

0:1
3 раза 50%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
1:1
3 раза 43%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%

Точное количество голов

1
5 раз 83%
3
1 раз 17%
1
4 раза 57%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%

Точный счет

1:0
4 раза 29%
1:1
4 раза 29%
0:1
3 раза 21%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
1:1
5 раз 36%
0:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%

Точное количество голов

1
13 раз 93%
3
1 раз 7%
1
7 раз 50%
2
3 раза 21%
0
2 раза 14%
3
2 раза 14%

Тоталы голов в матче

Шанхай Шеньхуа
Тянцзинь Тэда

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
5
1.5
Больше Меньше
2
5
1
5
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
13
1.5
Больше Меньше
5
9
1
13
2.5
2
12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай СИПГ
 13 10 2 1 23 - 10 32
2.
Шанхай Шеньхуа
 14 8 4 2 16 - 9 28
3.
Ченду Беттер Сити
 13 7 6 0 22 - 12 27
4.
Тянцзинь Тэда
 14 6 8 0 19 - 12 26
5.
Шаньдун Тайшань
 13 5 6 2 21 - 13 21
6.
Чанчунь Ятай
 13 6 2 5 24 - 24 20
7.
Бэйцзин Гоань
 13 4 6 3 22 - 19 18
8.
Чжэцзян Профессионал
 14 5 3 6 21 - 20 18
9.
Ухань Три Таунс
 13 3 8 2 19 - 13 17
10.
Шицзячжуан
 14 4 4 6 17 - 23 16
11.
Хэнань Цзянье
 13 3 6 4 12 - 13 15
12.
Шэньчжэнь
 13 3 2 8 13 - 28 11
13.
Мэйчжоу Хакка
 14 2 4 8 17 - 26 10
14.
Наньтун Чжиюнь
 14 2 4 8 10 - 20 10
15.
Циндао Чжуннэн
 14 2 3 9 14 - 21 9
16.
Далянь Ифан
 14 1 6 7 11 - 18 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ченду Беттер Сити
 7 4 3 0 12 - 8 15
2.
Шанхай Шеньхуа
 8 4 3 1 8 - 5 15
3.
Шаньдун Тайшань
 5 4 1 0 12 - 3 13
4.
Шанхай СИПГ
 6 4 1 1 11 - 8 13
5.
Тянцзинь Тэда
 7 3 4 0 11 - 8 13
6.
Бэйцзин Гоань
 7 3 3 1 14 - 9 12
7.
Чанчунь Ятай
 6 3 1 2 11 - 11 10
8.
Хэнань Цзянье
 7 2 4 1 7 - 6 10
9.
Шэньчжэнь
 8 3 1 4 9 - 14 10
10.
Чжэцзян Профессионал
 6 3 0 3 10 - 8 9
11.
Наньтун Чжиюнь
 7 2 2 3 6 - 11 8
12.
Шицзячжуан
 8 2 2 4 8 - 11 8
13.
Далянь Ифан
 8 1 5 2 8 - 9 8
14.
Циндао Чжуннэн
 6 2 1 3 7 - 8 7
15.
Ухань Три Таунс
 6 0 5 1 5 - 7 5
16.
Мэйчжоу Хакка
 6 1 1 4 6 - 10 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай СИПГ
 7 6 1 0 12 - 2 19
2.
Шанхай Шеньхуа
 6 4 1 1 8 - 4 13
3.
Тянцзинь Тэда
 7 3 4 0 8 - 4 13
4.
Ченду Беттер Сити
 6 3 3 0 10 - 4 12
5.
Ухань Три Таунс
 7 3 3 1 14 - 6 12
6.
Чанчунь Ятай
 7 3 1 3 13 - 13 10
7.
Чжэцзян Профессионал
 8 2 3 3 11 - 12 9
8.
Шицзячжуан
 6 2 2 2 9 - 12 8
9.
Шаньдун Тайшань
 8 1 5 2 9 - 10 8
10.
Бэйцзин Гоань
 6 1 3 2 8 - 10 6
11.
Мэйчжоу Хакка
 8 1 3 4 11 - 16 6
12.
Хэнань Цзянье
 6 1 2 3 5 - 7 5
13.
Наньтун Чжиюнь
 7 0 2 5 4 - 9 2
14.
Циндао Чжуннэн
 8 0 2 6 7 - 13 2
15.
Шэньчжэнь
 5 0 1 4 4 - 14 1
16.
Далянь Ифан
 6 0 1 5 3 - 9 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
  • — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Чанчунь Ятай Леонардо Родригес 10 (4)
Чжэцзян Профессионал Мушекви Няша 8 (2)
Шанхай СИПГ Лэй У 7 (3)
Хэнань Цзянье Чович Неманья 7 (1)
Шанхай Шеньхуа Малеле Сефас 6 (2)
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Топ нарушителей
Чжэцзян Профессионал Yu Dong 2 4
Шанхай Шеньхуа Shenglong Jiang 6
Циндао Чжуннэн Junshuai Liu 1 4
Тянцзинь Тэда Мин Тянь 1 4
Хэнань Цзянье Пина Томас 1 3
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