Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол

94' Далянь Ифан совершает вбрасывание на половине поля противника

94' Далянь Ифан совершает вбрасывание на половине поля противника

93' Jiashen Liu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

93' Jiahui Huang выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

93' Линь Лянмин оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

92' Табеку Серж оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

92' Далянь Ифан идет вперед с потенциально опасной атакой.

91' Yu Fei навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

90' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [7] минут(а)

90' Женао Ван выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

89' Циндао Чжуннэн совершает вбрасывание на половине поля противника

88' Тактическая замена. Chien-Ming Wang уходит с поля и его заменяет Нин Цзян

88' Эванс Кангва получил травму и заменен. Wenjie Song выходит на поле.

87' Далянь Ифан совершает вбрасывание на своей половине поля

87' Матч возобновлен

86' Цонев Борислав получает желтую карточку за неспортивное поведение

86' Эванс Кангва получает желтую карточку за неспортивное поведение

85' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

85' Pengfei Mou взял и забрал мяч на выходе

85' Далянь Ифан совершает вбрасывание на своей половине поля

84' Цонев Борислав навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

83' Эванс Кангва выиграл воздушное противоборство у Пен Лю

81' Далянь Ифан совершает вбрасывание на своей половине поля

81' Циндао Чжуннэн совершает вбрасывание на половине поля противника

81' Матч возобновлен

81' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

80' Chien-Ming Wang ослабляет давление, выбив мяч.

77' Junshuai Liu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

77' Циндао Чжуннэн совершает вбрасывание на своей половине поля

76' Cesar Manzoki выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

76' Jiashen Liu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

75' Далянь Ифан совершает вбрасывание на половине поля противника

74' Женао Ван выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

74' Форбс Браун выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

74' Chien-Ming Wang ослабляет давление, выбив мяч.

74' Далянь Ифан совершает вбрасывание на половине поля противника

73' Команда Циндао Чжуннэн забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

73' 'Г О О О О О Л - Форбс Браун из команды Циндао Чжуннэн забивает с пенальти! Он пробил правой. Ву Ян был близок к тому, чтобы отразить мяч.'

71' Женао Ван получил желтую карточку от судьи

71' ПЕНАЛЬТИ! - Женао Ван дергает за футболку соперника (это был Эванс Кангва) и рефери назначает пенальти!

71' Yupeng He выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

70' Pengfei Mou взял и забрал мяч на выходе

70' Сарич Элвис получил желтую карточку от судьи

70' Безумный фол. Сарич Элвис грубо играет против соперника. Пострадал Yin Shang

68' Цонев Борислав создает голевую возможность для своего партнера по команде.

67' Циндао Чжуннэн совершает вбрасывание на своей половине поля

67' Далянь Ифан совершает вбрасывание на своей половине поля

67' Циндао Чжуннэн совершает вбрасывание на своей половине поля

66' Pengfei Mou взял и забрал мяч на выходе

65' Далянь Ифан совершает вбрасывание на половине поля противника

65' Судья свистит. Wei Zhang атаковал сзади соперника. Это Yin Shang заработал своей команде штрафной

64' Далянь Ифан совершает вбрасывание на своей половине поля

64' Циндао Чжуннэн совершает вбрасывание на половине поля противника

63' Wei Long выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

63' Далянь Ифан совершает вбрасывание на половине поля противника

63' Далянь Ифан совершает вбрасывание на половине поля противника

62' Тактическая замена. Nemanja Bosancic уходит с поля и его заменяет Yin Shang

61' Циндао Чжуннэн совершает вбрасывание на половине поля противника

60' Циндао Чжуннэн совершает вбрасывание на половине поля противника

60' Матч возобновится спорным мячом

59' Ох, нехорошо это выглядит. Женао Ван получил травму и медбригада забирает его с поля.

59' Женао Ван на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

59' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

58' Циндао Чжуннэн совершает вбрасывание на половине поля противника

58' Матч возобновлен

57' Ох, нехорошо это выглядит. Сарич Элвис получил травму и медбригада забирает его с поля.

56' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

56' Сарич Элвис нанес удар головой, но Ву Ян спокойно отбил мяч.

55' Сарич Элвис навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

54' Сарич Элвис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

54' Цонев Борислав выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

54' Игрок из команды Циндао Чжуннэн делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

54' Циндао Чжуннэн совершает вбрасывание на половине поля противника

54' Сарич Элвис навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

53' Wei Long пробует нанести удар издали, но Ву Ян держит все под контролем

52' Jiahui Huang наказан за толчок Эванс Кангва

52' Далянь Ифан совершает вбрасывание на своей половине поля

51' Циндао Чжуннэн совершает вбрасывание на своей половине поля

51' Далянь Ифан совершает вбрасывание на половине поля противника

50' Chien-Ming Wang ослабляет давление, выбив мяч.

50' Xianjun Wang выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

50' Yu Wang выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

50' Циндао Чжуннэн совершает вбрасывание на половине поля противника

49' Циндао Чжуннэн совершает вбрасывание на своей половине поля

49' Циндао Чжуннэн совершает вбрасывание на своей половине поля

49' Далянь Ифан совершает вбрасывание на половине поля противника

48' Игрок из команды Далянь Ифан делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

48' Далянь Ифан совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Матч возобновлен

47' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

46' Pengfei Mou взял и забрал мяч на выходе

46' Далянь Ифан совершает вбрасывание на своей половине поля