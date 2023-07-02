Тур: 14. Стадион: Dalian Sports Center Stadium. Главный судья: Ма Нин
1:1
Конец матча
0'
32' Желтая карточкаCesar Manzoki
36' Желтая карточкаJunshuai Liu
70' Желтая карточкаСарич Элвис
71' Желтая карточкаZhenao Wang
0:1
73' ПенальтиФорбс Браун
86' Желтая карточкаКангва Эванс
86' Желтая карточкаЦонев Борислав
1:1
90' ГолЛинь Лянмин
90' Желтая карточкаXianjun Wang
90'+13
Ход матча
32'
36'
70'
71'
73'
0:1
86'
86'
87'
87'
90'
1:1
90'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
5 Удары по воротам 5
-
2 Удары в створ 5
-
6 Угловые 6
-
1 Офсайды 0
-
19 Нарушения правил 14
-
4 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
374 Количество передач 353
-
52 Владение мячом, % 48
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
30
Yan
Wu
19
Zhenao
Wang
14
Jiahui
Huang
18
Yupeng
He
35
Yu
Wang
31
Пен
Лю
28
Pengfei
Mou
33
Jiashen
Liu
30
Jinbao
Zhong
32
Wei
Long
10
Кангва
Эванс
- Основной состав
-
30 Yan WuВратарь
-
19 Zhenao WangЗащитник
-
14 Jiahui HuangЗащитник
- Защитник
-
18 Yupeng HeЗащитник
-
35 Yu WangПолузащитник
-
31 Пен ЛюПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
8 Zhu TingЗащитник
-
11 Мамба СтрелиПолузащитник
-
-
-
-
-
13 Yaopeng Wang
-
15 Jianbo Zhao
-
23 Yin Shang
-
28 Yu Fei
-
38 Zhuoyi Lu
-
-
Главный тренер: Hui Xie
- Основной состав
-
28 Pengfei MouВратарь
-
33 Jiashen LiuЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
30 Jinbao ZhongПолузащитник
-
32 Wei LongПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Кангва ЭвансНападающий
- Запасные игроки
-
22 Zhenli LiuВратарь
-
15 Цзю ЯньПолузащитник
-
21 Нин ЦзянПолузащитник
-
13 Табеку СержНападающий
-
19 Wenjie SongНападающий
-
27 Лун ЧжэнНападающий
-
5 Yibo Sha
-
-
11 Xipeng Sun
-
12 Чен Чуньсинь
-
18 Ming Hu
-
29 Chaoyang Liu
-
Главный тренер: Antonio Gomez
История личных встреч
Далянь Ифан
Циндао Чжуннэн
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
4 матча
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
1
0.5
Среднее время на гол
90
180
Всего голов
1
1
Голов в среднем за матч
0.5
0.5
Среднее время на гол
180
180
Всего голов
3
2
Голов в среднем за матч
0.75
0.5
Тотал матчей
0.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
Среднее время на гол
120
180
Бомбардиры внутри турнира
Далянь Ифан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Cesar Manzoki
|4
|0.29
|Ян Ксиангчуанг
|3
|0.21
|Линь Лянмин
|2
|0.14
|Цонев Борислав
|1
|0.07
|Мамба Стрели
|1
|0.07
|Yupeng He
|0
|0
|Босанчич Неманья
|0
|0
Циндао Чжуннэн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кангва Эванс
|4
|0.29
|Wei Zhang I
|3
|0.21
|Aleksandar Andrejevic
|2
|0.14
|Форбс Браун
|2 (1)
|0.14
|Чен Чуньсинь
|1
|0.07
|Сарич Элвис
|1 (1)
|0.07
|Табеку Серж
|0
|0
|Нин Цзян
|0
|0
|Jinbao Zhong
|0
|0
|Dong Xu
|0
|0
|Chien-Ming Wang
|0
|0
Карточки
Далянь Ифан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Цонев Борислав
|4
|0
|Zhenao Wang
|4
|0
|Линь Лянмин
|3
|0
|Yupeng He
|3
|0
|Босанчич Неманья
|3
|0
|Yu Wang
|3
|0
|Yan Wu
|2
|0
|Zhu Ting
|1
|0
|Пен Лю
|1
|0
|Мамба Стрели
|1
|0
|Longchang Lin
|1
|0
|Cesar Manzoki
|1
|0
|Xianjun Wang
|1
|0
|Jiahui Huang
|1
|0
|Vas Nunez
|1
|0
Циндао Чжуннэн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Junshuai Liu
|4
|1
|Dong Xu
|4
|0
|Сарич Элвис
|3
|0
|Jiashen Liu
|3
|0
|Чен Чуньсинь
|3
|0
|Jinbao Zhong
|2
|0
|Yibo Sha
|2
|0
|Chaoyang Liu
|0
|1
|Форбс Браун
|1
|0
|Aleksandar Andrejevic
|1
|0
|Wei Long
|1
|0
|Pengfei Mou
|1
|0
|Кангва Эванс
|1
|0
Результаты матчей
Далянь Ифан
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
Циндао Чжуннэн
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Сухие победы
0
3
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
8
7
Далянь Ифан
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Циндао Чжуннэн
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
9
5
Волевые поражения
0
6
Далянь Ифан
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
36% (5)
57% (8)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
64% (9)
14% (2)
Циндао Чжуннэн
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
10
5
Волевые поражения
8
13
Голы по времени матча
Забито
10
7
4 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 2
7 Не забивали 9
2
20%
1
14%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
1
10%
5
71%
61-75
4
40%
1
14%
76-90
Пропущено
7
13
3 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
0
0%
1
8%
1-15
3
43%
2
15%
16-30
0
0%
4
31%
31-45
1
14%
2
15%
46-60
1
14%
2
15%
61-75
2
29%
2
15%
76-90
Забито
3
6
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
12 Не забивали 11
1
33%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
33%
1
17%
61-75
1
33%
1
17%
76-90
Пропущено
9
9
5 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
1
11%
0
0%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
4
44%
2
22%
31-45
0
0%
5
56%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
44%
0
0%
76-90
Забито
13
13
5 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 4
5 Не забивали 6
3
23%
2
15%
1-15
1
8%
1
8%
16-30
1
8%
1
8%
31-45
1
8%
1
8%
46-60
2
15%
6
46%
61-75
5
38%
2
15%
76-90
Пропущено
16
22
8 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 12
1
6%
1
5%
1-15
3
19%
4
18%
16-30
4
25%
6
27%
31-45
1
6%
7
32%
46-60
1
6%
2
9%
61-75
6
38%
2
9%
76-90
Результаты последних матчей
Далянь Ифан
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Ухань Три Таунс - Далянь Ифан 0:0 Яньбянь Лонгдинг - Далянь Ифан 0:2 Далянь Ифан - Бэйцзин Гоань 2:2 Шаньдун Тайшань - Далянь Ифан 2:0
Далянь Ифан - Тянцзинь Тэда 0:1 Далянь Ифан - Чжэцзян Профессионал 1:2 Хэнань Цзянье - Далянь Ифан 1:0 Шэньчжэнь - Далянь Ифан 2:1 Далянь Ифан - Шицзячжуан 1:1 Шанхай Шеньхуа - Далянь Ифан 1:0 Далянь Ифан - Мэйчжоу Хакка 1:1 Далянь Ифан - Ченду Беттер Сити 0:0 Чанчунь Ятай - Далянь Ифан 3:2 Далянь Ифан - Наньтун Чжиюнь 2:1 Ченду Беттер Сити - Далянь Ифан 3:0 Тянцзинь Тэда - Далянь Ифан 0:3 Ухань Цзалл - Далянь Ифан 3:0 Далянь Ифан - Ухань Три Таунс 1:2 Шанхай Шеньхуа - Далянь Ифан 1:2 Бэйцзин Гоань - Далянь Ифан 1:3
Циндао Чжуннэн
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Тянцзинь Тэда - Циндао Чжуннэн 3:2 Дандонг Тэнгюэ - Циндао Чжуннэн 1:1 Циндао Чжуннэн - Шанхай Шеньхуа 0:1 Наньтун Чжиюнь - Циндао Чжуннэн 1:0
Циндао Чжуннэн - Шаньдун Тайшань 0:1 Чанчунь Ятай - Циндао Чжуннэн 1:0 Циндао Чжуннэн - Чжэцзян Профессионал 2:2 Циндао Чжуннэн - Мэйчжоу Хакка 2:0 Шанхай СИПГ - Циндао Чжуннэн 2:1 Ченду Беттер Сити - Циндао Чжуннэн 3:2 Циндао Чжуннэн - Ухань Три Таунс 0:3 Циндао Чжуннэн - Бэйцзин Гоань 3:1 Хэнань Цзянье - Циндао Чжуннэн 0:0 Шэньчжэнь - Циндао Чжуннэн 2:1 Гуанси Пинггуо Халиао - Циндао Чжуннэн 2:2 Циндао Чжуннэн - Ляонин Шэньян Урбань 2:0 Синцзянь Тяншань - Циндао Чжуннэн 1:7 Циндао Чжуннэн - Циндао Яс Айленд 1:1 Бэйцзин Текнолоджи Инститьют - Циндао Чжуннэн 0:2 Циндао Чжуннэн - Шаньдун Тайшань 0:2
Результаты матчей
Далянь Ифан
Циндао Чжуннэн
Точный счет
1:1
3 раза 38%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
0:1
2 раза 33%
0:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
Точное количество голов
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
0
3 раза 50%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%
Точный счет
1:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
1:0
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
3:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
Точное количество голов
0
4 раза 67%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
Точный счет
1:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
0:1
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
3:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
6 раз 43%
1
5 раз 36%
2
3 раза 21%
0
6 раз 43%
2
4 раза 29%
1
3 раза 21%
3
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Далянь Ифан
Циндао Чжуннэн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
33
26
33
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
24
Больше Меньше
53
15
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
86
Больше Меньше
86
311
59
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
- — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
- — Вылет в Первую лигу
|Чанчунь Ятай
|Леонардо Родригес
|10 (4)
|Чжэцзян Профессионал
|Мушекви Няша
|8 (2)
|Шанхай СИПГ
|Лэй У
|7 (3)
|Хэнань Цзянье
|Чович Неманья
|7 (1)
|Шанхай Шеньхуа
|Малеле Сефас
|6 (2)
|Чжэцзян Профессионал
|Yu Dong
|2 4
|Шанхай Шеньхуа
|Shenglong Jiang
|6
|Циндао Чжуннэн
|Junshuai Liu
|1 4
|Тянцзинь Тэда
|Мин Тянь
|1 4
|Хэнань Цзянье
|Пина Томас
|1 3