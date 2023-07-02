  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Китай
  4. Суперлига 2023

Китай: Суперлига
2023

Тур: 14. Стадион: . Главный судья: Ма Нин
Далянь Ифан
1:1
Конец матча
Циндао Чжуннэн
0'
32' Желтая карточка
Cesar Manzoki
36' Желтая карточка
Junshuai Liu
70' Желтая карточка
Сарич Элвис
71' Желтая карточка
Zhenao Wang
0:1
73' Пенальти
Форбс Браун
86' Желтая карточка
Кангва Эванс
86' Желтая карточка
Цонев Борислав
1:1
90' Гол
Линь Лянмин
90' Желтая карточка
Xianjun Wang
90'+13

Ход матча

32'
Cesar Manzoki
 
36'
 
Junshuai Liu
61'
 
Чен Чуньсинь
Jinbao Zhong
62'
Yin Shang
Босанчич Неманья
 
70'
 
Сарич Элвис
71'
Zhenao Wang
 
73'
0:1
Форбс Браун
80'
 
Табеку Серж
Форбс Браун
86'
 
Кангва Эванс
86'
Цонев Борислав
 
87'
Yu Fei
Цонев Борислав
 
87'
Ян Ксиангчуанг
Пен Лю
 
88'
 
Wenjie Song
Кангва Эванс
88'
 
Нин Цзян
Chien-Ming Wang
90'
Линь Лянмин
1:1
90'
Zhu Ting
Zhenao Wang
 
90'
Мамба Стрели
Yupeng He
 
90'
Xianjun Wang
 

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 5 Удары по воротам 5
  • 2 Удары в створ 5
  • 6 Угловые 6
  • 1 Офсайды 0
  • 19 Нарушения правил 14
  • 4 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 374 Количество передач 353
  • 52 Владение мячом, % 48

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
30
Yan
Wu
19
Zhenao
Wang
14
Jiahui
Huang
6
Xianjun
Wang
18
Yupeng
He
35
Yu
Wang
31
Пен
Лю
10
Цонев
Борислав
40
Босанчич
Неманья
7
Линь
Лянмин
17
Cesar
Manzoki
28
Pengfei
Mou
33
Jiashen
Liu
31
Aleksandar
Andrejevic
4
Junshuai
Liu
25
Chien-Ming
Wang
2
Wei
Zhang
I
30
Jinbao
Zhong
32
Wei
Long
7
Сарич
Элвис
9
Форбс
Браун
10
Кангва
Эванс
Далянь Ифан
4-2-3-1
Циндао Чжуннэн
5-3-2

История личных встреч

Далянь Ифан
Циндао Чжуннэн

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

4 матча

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

История матчей

ПЛК
1:1
ПЛК
0:1
ПЛК
2:0
ПЛК
0:0

Голы

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

1
0.5

Среднее время на гол

90
180

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

0.5
0.5

Среднее время на гол

180
180

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

0.75
0.5

Тотал матчей

0.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2

Среднее время на гол

120
180

Бомбардиры внутри турнира

Далянь Ифан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Cesar Manzoki 4 0.29
Ян Ксиангчуанг 3 0.21
Линь Лянмин 2 0.14
Цонев Борислав 1 0.07
Мамба Стрели 1 0.07
Yupeng He 0 0
Босанчич Неманья 0 0
Циндао Чжуннэн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кангва Эванс 4 0.29
Wei Zhang I 3 0.21
Aleksandar Andrejevic 2 0.14
Форбс Браун 2 (1) 0.14
Чен Чуньсинь 1 0.07
Сарич Элвис 1 (1) 0.07
Табеку Серж 0 0
Нин Цзян 0 0
Jinbao Zhong 0 0
Dong Xu 0 0
Chien-Ming Wang 0 0

Карточки

Далянь Ифан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Цонев Борислав 4 0
Zhenao Wang 4 0
Линь Лянмин 3 0
Yupeng He 3 0
Босанчич Неманья 3 0
Yu Wang 3 0
Yan Wu 2 0
Zhu Ting 1 0
Пен Лю 1 0
Мамба Стрели 1 0
Longchang Lin 1 0
Cesar Manzoki 1 0
Xianjun Wang 1 0
Jiahui Huang 1 0
Vas Nunez 1 0
Циндао Чжуннэн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Junshuai Liu 4 1
Dong Xu 4 0
Сарич Элвис 3 0
Jiashen Liu 3 0
Чен Чуньсинь 3 0
Jinbao Zhong 2 0
Yibo Sha 2 0
Chaoyang Liu 0 1
Форбс Браун 1 0
Aleksandar Andrejevic 1 0
Wei Long 1 0
Pengfei Mou 1 0
Кангва Эванс 1 0

Результаты матчей

Далянь Ифан
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
Циндао Чжуннэн
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

8
7
Далянь Ифан
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Циндао Чжуннэн
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

9
5

Волевые поражения

0
6
Далянь Ифан
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
36% (5)
57% (8)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
64% (9)
14% (2)
Циндао Чжуннэн
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

10
5

Волевые поражения

8
13

Голы по времени матча

Забито

10
7
4 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 2
7 Не забивали 9
2
20%
1
14%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
1
10%
5
71%
61-75
4
40%
1
14%
76-90

Пропущено

7
13
3 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
0
0%
1
8%
1-15
3
43%
2
15%
16-30
0
0%
4
31%
31-45
1
14%
2
15%
46-60
1
14%
2
15%
61-75
2
29%
2
15%
76-90

Забито

3
6
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
12 Не забивали 11
1
33%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
33%
1
17%
61-75
1
33%
1
17%
76-90

Пропущено

9
9
5 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
1
11%
0
0%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
4
44%
2
22%
31-45
0
0%
5
56%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
44%
0
0%
76-90

Забито

13
13
5 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 4
5 Не забивали 6
3
23%
2
15%
1-15
1
8%
1
8%
16-30
1
8%
1
8%
31-45
1
8%
1
8%
46-60
2
15%
6
46%
61-75
5
38%
2
15%
76-90

Пропущено

16
22
8 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 12
1
6%
1
5%
1-15
3
19%
4
18%
16-30
4
25%
6
27%
31-45
1
6%
7
32%
46-60
1
6%
2
9%
61-75
6
38%
2
9%
76-90

Результаты последних матчей

Далянь Ифан
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Ухань Три Таунс - Далянь Ифан 0:0 Яньбянь Лонгдинг - Далянь Ифан 0:2 Далянь Ифан - Бэйцзин Гоань 2:2 Шаньдун Тайшань - Далянь Ифан 2:0
Далянь Ифан - Тянцзинь Тэда 0:1 Далянь Ифан - Чжэцзян Профессионал 1:2 Хэнань Цзянье - Далянь Ифан 1:0 Шэньчжэнь - Далянь Ифан 2:1 Далянь Ифан - Шицзячжуан 1:1 Шанхай Шеньхуа - Далянь Ифан 1:0 Далянь Ифан - Мэйчжоу Хакка 1:1 Далянь Ифан - Ченду Беттер Сити 0:0 Чанчунь Ятай - Далянь Ифан 3:2 Далянь Ифан - Наньтун Чжиюнь 2:1 Ченду Беттер Сити - Далянь Ифан 3:0 Тянцзинь Тэда - Далянь Ифан 0:3 Ухань Цзалл - Далянь Ифан 3:0 Далянь Ифан - Ухань Три Таунс 1:2 Шанхай Шеньхуа - Далянь Ифан 1:2 Бэйцзин Гоань - Далянь Ифан 1:3
Циндао Чжуннэн
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Тянцзинь Тэда - Циндао Чжуннэн 3:2 Дандонг Тэнгюэ - Циндао Чжуннэн 1:1 Циндао Чжуннэн - Шанхай Шеньхуа 0:1 Наньтун Чжиюнь - Циндао Чжуннэн 1:0
Циндао Чжуннэн - Шаньдун Тайшань 0:1 Чанчунь Ятай - Циндао Чжуннэн 1:0 Циндао Чжуннэн - Чжэцзян Профессионал 2:2 Циндао Чжуннэн - Мэйчжоу Хакка 2:0 Шанхай СИПГ - Циндао Чжуннэн 2:1 Ченду Беттер Сити - Циндао Чжуннэн 3:2 Циндао Чжуннэн - Ухань Три Таунс 0:3 Циндао Чжуннэн - Бэйцзин Гоань 3:1 Хэнань Цзянье - Циндао Чжуннэн 0:0 Шэньчжэнь - Циндао Чжуннэн 2:1 Гуанси Пинггуо Халиао - Циндао Чжуннэн 2:2 Циндао Чжуннэн - Ляонин Шэньян Урбань 2:0 Синцзянь Тяншань - Циндао Чжуннэн 1:7 Циндао Чжуннэн - Циндао Яс Айленд 1:1 Бэйцзин Текнолоджи Инститьют - Циндао Чжуннэн 0:2 Циндао Чжуннэн - Шаньдун Тайшань 0:2

Результаты матчей

Далянь Ифан
Циндао Чжуннэн

Точный счет

1:1
3 раза 38%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
0:1
2 раза 33%
0:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
0
3 раза 50%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%

Точный счет

1:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
1:0
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
3:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%

Точное количество голов

0
4 раза 67%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%

Точный счет

1:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
0:1
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
3:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
6 раз 43%
1
5 раз 36%
2
3 раза 21%
0
6 раз 43%
2
4 раза 29%
1
3 раза 21%
3
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Далянь Ифан
Циндао Чжуннэн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
3
3
2
6
1.5
3
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
4
0.5
Больше Меньше
5
3
1
5
1.5
2
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
6
0.5
Больше Меньше
8
6
3
11
1.5
5
9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай СИПГ
 13 10 2 1 23 - 10 32
2.
Шанхай Шеньхуа
 14 8 4 2 16 - 9 28
3.
Ченду Беттер Сити
 13 7 6 0 22 - 12 27
4.
Тянцзинь Тэда
 14 6 8 0 19 - 12 26
5.
Шаньдун Тайшань
 13 5 6 2 21 - 13 21
6.
Чанчунь Ятай
 13 6 2 5 24 - 24 20
7.
Бэйцзин Гоань
 13 4 6 3 22 - 19 18
8.
Чжэцзян Профессионал
 14 5 3 6 21 - 20 18
9.
Ухань Три Таунс
 13 3 8 2 19 - 13 17
10.
Шицзячжуан
 14 4 4 6 17 - 23 16
11.
Хэнань Цзянье
 13 3 6 4 12 - 13 15
12.
Шэньчжэнь
 13 3 2 8 13 - 28 11
13.
Мэйчжоу Хакка
 14 2 4 8 17 - 26 10
14.
Наньтун Чжиюнь
 14 2 4 8 10 - 20 10
15.
Циндао Чжуннэн
 14 2 3 9 14 - 21 9
16.
Далянь Ифан
 14 1 6 7 11 - 18 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ченду Беттер Сити
 7 4 3 0 12 - 8 15
2.
Шанхай Шеньхуа
 8 4 3 1 8 - 5 15
3.
Шаньдун Тайшань
 5 4 1 0 12 - 3 13
4.
Шанхай СИПГ
 6 4 1 1 11 - 8 13
5.
Тянцзинь Тэда
 7 3 4 0 11 - 8 13
6.
Бэйцзин Гоань
 7 3 3 1 14 - 9 12
7.
Чанчунь Ятай
 6 3 1 2 11 - 11 10
8.
Хэнань Цзянье
 7 2 4 1 7 - 6 10
9.
Шэньчжэнь
 8 3 1 4 9 - 14 10
10.
Чжэцзян Профессионал
 6 3 0 3 10 - 8 9
11.
Наньтун Чжиюнь
 7 2 2 3 6 - 11 8
12.
Шицзячжуан
 8 2 2 4 8 - 11 8
13.
Далянь Ифан
 8 1 5 2 8 - 9 8
14.
Циндао Чжуннэн
 6 2 1 3 7 - 8 7
15.
Ухань Три Таунс
 6 0 5 1 5 - 7 5
16.
Мэйчжоу Хакка
 6 1 1 4 6 - 10 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай СИПГ
 7 6 1 0 12 - 2 19
2.
Шанхай Шеньхуа
 6 4 1 1 8 - 4 13
3.
Тянцзинь Тэда
 7 3 4 0 8 - 4 13
4.
Ченду Беттер Сити
 6 3 3 0 10 - 4 12
5.
Ухань Три Таунс
 7 3 3 1 14 - 6 12
6.
Чанчунь Ятай
 7 3 1 3 13 - 13 10
7.
Чжэцзян Профессионал
 8 2 3 3 11 - 12 9
8.
Шицзячжуан
 6 2 2 2 9 - 12 8
9.
Шаньдун Тайшань
 8 1 5 2 9 - 10 8
10.
Бэйцзин Гоань
 6 1 3 2 8 - 10 6
11.
Мэйчжоу Хакка
 8 1 3 4 11 - 16 6
12.
Хэнань Цзянье
 6 1 2 3 5 - 7 5
13.
Наньтун Чжиюнь
 7 0 2 5 4 - 9 2
14.
Циндао Чжуннэн
 8 0 2 6 7 - 13 2
15.
Шэньчжэнь
 5 0 1 4 4 - 14 1
16.
Далянь Ифан
 6 0 1 5 3 - 9 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
  • — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Чанчунь Ятай Леонардо Родригес 10 (4)
Чжэцзян Профессионал Мушекви Няша 8 (2)
Шанхай СИПГ Лэй У 7 (3)
Хэнань Цзянье Чович Неманья 7 (1)
Шанхай Шеньхуа Малеле Сефас 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Чжэцзян Профессионал Yu Dong 2 4
Шанхай Шеньхуа Shenglong Jiang 6
Циндао Чжуннэн Junshuai Liu 1 4
Тянцзинь Тэда Мин Тянь 1 4
Хэнань Цзянье Пина Томас 1 3
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Фол, нарушение
      99'
      Судья сигнализирует, что Yu Fei из команды Далянь Ифан поставил подножку. Пострадал Wei Zhang
    • 99'
      Далянь Ифан совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 98'
      ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Далянь Ифан будет все-таки засчитан.
    • 98'
      Тактическая замена. Yupeng He уходит с поля и его заменяет Мамба Стрели
    • 98'
      Женао Ван получил травму и заменен. Чжу Тин выходит на поле.
    • Описание гола
      96'
      VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.
    • 95'
      Контроль мяча: Далянь Ифан: 52%, Циндао Чжуннэн: 48%.
    • Описание гола
      95'
      Г О О О О Л - Линь Лянмин забивает ударом с правой ноги!
    • 95'
      ПЕРЕКЛАДИНА! Удар головой нанес Cesar Manzoki и попал в каркас ворот!
    • 95'
      Женао Ван из команды Далянь Ифан своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Dalian Sports Center Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогноз на матч от Liveresult
    Где смотреть матч Далянь Ифан 1:1 Циндао Чжуннэн онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

    PARI



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    1000 рублей - бесплатная ставка
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Получай до 50 000 рублей
    и 15% возврата каждый месяц!






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     