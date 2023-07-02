СЧЕТ РАВНЫЙ! Они смогли забить гол на последней минуте! Вот это триллер!

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

95' Hong Gui на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

95' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

94' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Наньтун Чжиюнь будет все-таки засчитан.

94' Команда Наньтун Чжиюнь забила решающий гол в последние минуты игры!

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

91' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

90' Г О О О О Л - Балде Ромарио забивает с правой ноги!

87' Мэйчжоу Хакка совершает вбрасывание на своей половине поля

86' Наньтун Чжиюнь совершает вбрасывание на половине поля противника

86' Ванг Сонг навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

85' Xiaodong Shi взял и забрал мяч на выходе

84' Мэйчжоу Хакка совершает вбрасывание на своей половине поля

84' Мэйчжоу Хакка совершает вбрасывание на своей половине поля

83' Наньтун Чжиюнь идет вперед с потенциально опасной атакой.

83' Hong Gui оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

82' Ченг Юелей взял и забрал мяч на выходе

82' Hong Gui оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

82' Мэйчжоу Хакка совершает вбрасывание на своей половине поля

81' Судья сигнализирует, что Яо Вейхуи из команды Мэйчжоу Хакка поставил подножку. Пострадал Haoqian Zheng

81' Наньтун Чжиюнь совершает вбрасывание на половине поля противника

80' Мэйчжоу Хакка совершает вбрасывание на половине поля противника

79' Zhechao Chen навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

79' Tze-Nam Yue пробует нанести удар издали, но Xiaodong Shi держит все под контролем

77' Матч возобновлен

76' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

75' Haoqian Zheng выиграл воздушное противоборство у Liang Shi

75' Яо Вейхуи навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

75' Liang Shi - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

74' Морелатто Лукас навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

72' Матч возобновлен

72' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

72' Матч возобновлен

72' Ох, нехорошо это выглядит. Liang Shi получил травму и медбригада забирает его с поля.

71' Liang Shi на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

71' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

70' Наньтун Чжиюнь совершает вбрасывание на половине поля противника

69' VAR - КАРТОЧКА ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, возможно карточка.

68' Наньтун Чжиюнь совершает вбрасывание на своей половине поля

68' Хорошую попытку сделал Kang Cao . Удар в створ, но вратарь начеку

67' Яо Вейхуи из команды Мэйчжоу Хакка перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

67' Наньтун Чжиюнь совершает вбрасывание на половине поля противника

66' Zilei Jiang не смог попасть в створ ударом издали

66' Мэйчжоу Хакка совершает вбрасывание на своей половине поля

65' Оооо... вот это был удар! Chugui Ye должен был забить с этой позиции.

65' Chugui Ye оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

64' Наньтун Чжиюнь идет вперед с потенциально опасной атакой.

64' Лю Хуань выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

63' Наньтун Чжиюнь совершает вбрасывание на половине поля противника

63' Наньтун Чжиюнь совершает вбрасывание на половине поля противника

62' Наньтун Чжиюнь совершает вбрасывание на половине поля противника

61' Ченг Юелей взял и забрал мяч на выходе

61' Балде Ромарио решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

60' Tze-Nam Yue совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

60' Яо Вейхуи ослабляет давление, выбив мяч.

60' Наньтун Чжиюнь совершает вбрасывание на половине поля противника

59' Яо Вейхуи ослабляет давление, выбив мяч.

59' Игрок из команды Наньтун Чжиюнь делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

59' Наньтун Чжиюнь совершает вбрасывание на своей половине поля

58' Игра в одни ворота сейчас. Наньтун Чжиюнь доминирует и владеет мячом

58' Wei Liu решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

56' Балде Ромарио навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

56' Наньтун Чжиюнь идет вперед с потенциально опасной атакой.

55' Балде Ромарио навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

55' Яо Вейхуи ослабляет давление, выбив мяч.

54' Балде Ромарио навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

54' Тактическая замена. Guokang Chen уходит с поля и его заменяет Чао-Шэн Ян

53' Наньтун Чжиюнь идет вперед с потенциально опасной атакой.

53' Мэйчжоу Хакка совершает вбрасывание на своей половине поля

53' Наньтун Чжиюнь совершает вбрасывание на своей половине поля

53' Наньтун Чжиюнь совершает вбрасывание на половине поля противника

52' Hong Gui оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

51' Наньтун Чжиюнь идет вперед с потенциально опасной атакой.

50' Г О О О О О Л - Haoqian Zheng из команды Наньтун Чжиюнь легко посылает мяч в пустые ворота правой! Haoqian Zheng легко с этим справился!

50' Yeljan Shinar создает голевую возможность для своего партнера по команде.

50' Наньтун Чжиюнь совершает вбрасывание на половине поля противника

50' Наньтун Чжиюнь идет вперед с потенциально опасной атакой.

50' Hong Gui пробует нанести удар издали, но Ченг Юелей ловит мяч

49' Наньтун Чжиюнь совершает вбрасывание на половине поля противника

49' Наньтун Чжиюнь совершает вбрасывание на половине поля противника

48' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

48' VAR - КАРТОЧКА ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, возможно карточка.

47' Конраад Тайрон получил желтую карточку от судьи

47' Хорошую попытку сделал Kang Cao . Удар в створ, но вратарь начеку

47' Балде Ромарио навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

46' Наньтун Чжиюнь совершает вбрасывание на половине поля противника