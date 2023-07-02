Тур: 14. Стадион: Rugao Olympic Sports Center. Главный судья: Di Wang
2:2
Конец матча
0'
0:1
23' ГолИнь Цуняо
47' Желтая карточкаКонраад Тайрон
1:1
50' ГолHaoqian Zheng
60' Желтая карточкаTze-Nam Yue
69' Undefined phrase: football_event_Yilin Yang
70' Красная карточкаYilin Yang
75' Желтая карточкаLiang Shi
2:1
90' ГолБалде Ромарио
90' Желтая карточкаБалде Ромарио
2:2
90' ГолЧао-Шэн Ян
90'+11
Ход матча
47'
50'
1:1
60'
67'
69'
70'
75'
81'
90'
2:1
90'
90'
2:2
Статистика матча
-
2 Голы 2
-
12 Удары по воротам 2
-
8 Удары в створ 3
-
17 Угловые 3
-
2 Офсайды 1
-
3 Нарушения правил 11
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 1
-
4 Замены 5
-
349 Количество передач 265
-
59 Владение мячом, % 41
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
23
Xiaodong
Shi
15
Wei
Liu2
19
Лю
Хуань
25
Kang
Cao
28
Hong
Gui
18
Yuelei
Cheng
29
Tze-Nam
Yue
31
Weihui
Rao
13
Liang
Shi
37
Guokang
Chen
10
Хунбо
Инь
12
Инь
Цуняо
- Основной состав
-
23 Xiaodong ShiВратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Wei Liu2Защитник
-
19 Лю ХуаньЗащитник
-
25 Kang CaoПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Hong GuiНападающий
- Запасные игроки
-
33 Song WangПолузащитник
-
-
2 Lai Wei
-
3 Jie Wang
-
5 Sheng Ma
-
13 Ngai Hoi Li
-
-
21 Jiahao Wang
-
27 Wu Xu
-
-
30 Xiangbin Li
-
36 Zhongyi Qiu
-
Главный тренер: Gabri
- Основной состав
-
18 Yuelei ChengВратарь
-
29 Tze-Nam YueЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
31 Weihui RaoЗащитник
-
13 Liang ShiПолузащитник
- Полузащитник
-
37 Guokang ChenПолузащитник
-
10 Хунбо ИньПолузащитник
- Полузащитник
-
12 Инь ЦуняоНападающий
- Запасные игроки
-
15 Zhechao ChenЗащитник
-
16 Чао-Шэн ЯнПолузащитник
-
17 Yihu YangПолузащитник
-
23 Wei Cui IIIПолузащитник
-
30 Jie ChenПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
19 Yilin Yang
-
21 Wei Wang
-
36 Sijie Zhang
-
38 Yongjia Li
-
Главный тренер: Milan Ristic
История личных встреч
Наньтун Чжиюнь
Мэйчжоу Хакка
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
25%
75%
1 победа 0 ничьих 3 победы
Второй тайм
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
3
3
Голов в среднем за матч
1.5
1.5
Среднее время на гол
60
60
Всего голов
3
5
Голов в среднем за матч
0.75
1.25
Тотал матчей
2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
120
72
Бомбардиры внутри турнира
Наньтун Чжиюнь
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кастильо Роман
|4
|0.29
|Балде Ромарио
|3
|0.21
|Морелатто Лукас
|1
|0.07
|Haoqian Zheng
|1
|0.07
|Song Wang
|1
|0.07
|Ming Yang Yang
|0
|0
|Junmin Xu
|0
|0
|Yeljan Shinar
|0
|0
Мэйчжоу Хакка
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чао-Шэн Ян
|4
|0.29
|Инь Цуняо
|3
|0.21
|Chugui Ye
|2
|0.14
|Дугалич Раде
|2
|0.14
|Хунбо Инь
|1
|0.07
|Liang Shi
|1
|0.07
|Ximing Pan
|1
|0.07
|Zhechao Chen
|1
|0.07
|Rodrigo Henrique
|1
|0.07
|Yongjia Li
|1
|0.07
|Weihui Rao
|0
|0
|Лобжанидзе Элгуя
|0
|0
|Yuelei Cheng
|0
|0
Карточки
Наньтун Чжиюнь
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ming Yang Yang
|4
|0
|Балде Ромарио
|4
|0
|Брессан Матеус
|4
|0
|Кастильо Роман
|2
|0
|Junmin Xu
|2
|0
|Xiaodong Shi
|2
|0
|Yeljan Shinar
|2
|0
|Xiangbin Li
|2
|0
|Sheng Ma
|2
|0
|Kang Cao
|1
|0
|Морелатто Лукас
|1
|0
|Hong Gui
|1
|0
|Wei Liu2
|1
|0
|Haoqian Zheng
|1
|0
Мэйчжоу Хакка
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дугалич Раде
|4
|0
|Ximing Pan
|4
|0
|Liang Shi
|3
|0
|Junjian Liao
|3
|0
|Tze-Nam Yue
|3
|0
|Yuelei Cheng
|2
|0
|Хунбо Инь
|2
|0
|Rodrigo Henrique
|0
|1
|Yilin Yang
|0
|1
|Yihu Yang
|1
|0
|Jie Chen
|1
|0
|Лобжанидзе Элгуя
|1
|0
|Косович Небойша
|1
|0
|Chugui Ye
|1
|0
|Weihui Rao
|1
|0
|Конраад Тайрон
|1
|0
|Инь Цуняо
|1
|0
|Zhechao Chen
|1
|0
|Эгбучунам Чисом
|1
|0
|Wei Cui III
|1
|0
|Wei Wang
|1
|0
|Junjie Wen
|1
|0
Результаты матчей
Наньтун Чжиюнь
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Мэйчжоу Хакка
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
0
2
Волевые поражения
4
7
Наньтун Чжиюнь
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Мэйчжоу Хакка
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
13% (1)
75% (6)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
7
8
Волевые поражения
2
3
Наньтун Чжиюнь
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
29% (4)
21% (3)
50% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
36% (5)
14% (2)
Мэйчжоу Хакка
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
14% (2)
50% (7)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
7
10
Волевые поражения
6
10
Голы по времени матча
Забито
6
11
1 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 5
9 Не забивали 8
0
0%
3
27%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
1
17%
1
9%
31-45
2
33%
2
18%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
3
50%
2
18%
76-90
Пропущено
11
16
5 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 13
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 8
0
0%
0
0%
1-15
3
27%
1
6%
16-30
2
18%
2
13%
31-45
4
36%
3
19%
46-60
1
9%
5
31%
61-75
1
9%
5
31%
76-90
Забито
4
6
4 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
10 Не забивали 10
1
25%
1
17%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
2
50%
2
33%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
9
10
4 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
2
22%
0
0%
1-15
1
11%
2
20%
16-30
1
11%
3
30%
31-45
1
11%
1
10%
46-60
3
33%
0
0%
61-75
1
11%
4
40%
76-90
Забито
10
17
5 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 7
5 Не забивали 4
1
10%
4
24%
1-15
1
10%
2
12%
16-30
3
30%
3
18%
31-45
2
20%
4
24%
46-60
0
0%
2
12%
61-75
3
30%
2
12%
76-90
Пропущено
20
26
9 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 18
8 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 14
2
10%
0
0%
1-15
4
20%
3
12%
16-30
3
15%
5
19%
31-45
5
25%
4
15%
46-60
4
20%
5
19%
61-75
2
10%
9
35%
76-90
Результаты последних матчей
Наньтун Чжиюнь
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Шанхай Шеньхуа - Наньтун Чжиюнь 1:0 Хэйлунцзян Лава Спринг - Наньтун Чжиюнь 0:3 Шанхай СИПГ - Наньтун Чжиюнь 2:1 Наньтун Чжиюнь - Циндао Чжуннэн 1:0
Ченду Беттер Сити - Наньтун Чжиюнь 1:0 Наньтун Чжиюнь - Ухань Три Таунс 0:5 Наньтун Чжиюнь - Шэньчжэнь 1:1 Бэйцзин Гоань - Наньтун Чжиюнь 1:0 Наньтун Чжиюнь - Чжэцзян Профессионал 1:2 Наньтун Чжиюнь - Чанчунь Ятай 0:1 Шицзячжуан - Наньтун Чжиюнь 1:1 Наньтун Чжиюнь - Хэнань Цзянье 1:0 Шаньдун Тайшань - Наньтун Чжиюнь 1:1 Далянь Ифан - Наньтун Чжиюнь 2:1 Шанхай Цзядин Хуэйлун - Наньтун Чжиюнь 2:1 Наньтун Чжиюнь - Хэйлунцзян Лава Спринг 0:2 Шэньси Атлетик - Наньтун Чжиюнь 3:2 Нанкин Сити - Наньтун Чжиюнь 2:1 Наньтун Чжиюнь - Хэбэй Кунг Фу 1:2 Наньтун Чжиюнь - Шанхай Цзядин Хуэйлун 4:0
Мэйчжоу Хакка
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Чжэцзян Профессионал - Мэйчжоу Хакка 3:0 Сучжоу Донву - Мэйчжоу Хакка 1:1 Мэйчжоу Хакка - Шицзячжуан 2:3 Хэнань Цзянье - Мэйчжоу Хакка 2:1
Шэньчжэнь - Мэйчжоу Хакка 3:2 Мэйчжоу Хакка - Тянцзинь Тэда 1:1 Мэйчжоу Хакка - Шанхай СИПГ 0:2 Циндао Чжуннэн - Мэйчжоу Хакка 2:0 Чанчунь Ятай - Мэйчжоу Хакка 2:4 Мэйчжоу Хакка - Шаньдун Тайшань 2:1 Далянь Ифан - Мэйчжоу Хакка 1:1 Мэйчжоу Хакка - Ухань Три Таунс 1:2 Мэйчжоу Хакка - Шанхай Шеньхуа 0:1 Бэйцзин Гоань - Мэйчжоу Хакка 1:1 Мэйчжоу Хакка - Гуанчжоу Эвергранд 1:0 Шаньдун Тайшань - Мэйчжоу Хакка 3:0 Мэйчжоу Хакка - Чанчунь Ятай 1:0 Ченду Беттер Сити - Мэйчжоу Хакка 3:0 Мэйчжоу Хакка - Шанхай СИПГ 0:1 Чжэцзян Профессионал - Мэйчжоу Хакка 2:0
Результаты матчей
Наньтун Чжиюнь
Мэйчжоу Хакка
Точный счет
1:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:5
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
Точное количество голов
1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
Точный счет
1:0
3 раза 43%
1:1
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
1:1
2 раза 25%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
Точное количество голов
1
4 раза 57%
0
3 раза 43%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
4
1 раз 13%
Точный счет
1:0
5 раз 36%
1:1
3 раза 21%
2:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
1:1
3 раза 21%
2:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
8 раз 57%
0
5 раз 36%
2
1 раз 7%
1
5 раз 36%
0
4 раза 29%
2
4 раза 29%
4
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Наньтун Чжиюнь
Мэйчжоу Хакка
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
42
16
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
62
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
95
Больше Меньше
104
113
59
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
- — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
- — Вылет в Первую лигу
|Чанчунь Ятай
|Леонардо Родригес
|10 (4)
|Чжэцзян Профессионал
|Мушекви Няша
|8 (2)
|Шанхай СИПГ
|Лэй У
|7 (3)
|Хэнань Цзянье
|Чович Неманья
|7 (1)
|Шанхай Шеньхуа
|Малеле Сефас
|6 (2)
|Чжэцзян Профессионал
|Yu Dong
|2 4
|Шанхай Шеньхуа
|Shenglong Jiang
|6
|Циндао Чжуннэн
|Junshuai Liu
|1 4
|Тянцзинь Тэда
|Мин Тянь
|1 4
|Хэнань Цзянье
|Пина Томас
|1 3