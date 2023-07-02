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Китай: Суперлига
2023

Тур: 14. Стадион: . Главный судья: Di Wang
Наньтун Чжиюнь
2:2
Конец матча
Мэйчжоу Хакка
0'
0:1
23' Гол
Инь Цуняо
47' Желтая карточка
Конраад Тайрон
1:1
50' Гол
Haoqian Zheng
60' Желтая карточка
Tze-Nam Yue
69' Undefined phrase: football_event_
Yilin Yang
70' Красная карточка
Yilin Yang
75' Желтая карточка
Liang Shi
2:1
90' Гол
Балде Ромарио
90' Желтая карточка
Балде Ромарио
2:2
90' Гол
Чао-Шэн Ян
90'+11

Ход матча

23'
0:1
Инь Цуняо
(Хунбо Инь)
35'
Haoqian Zheng
Ming Yang Yang
 
46'
 
Конраад Тайрон
Инь Цуняо
47'
 
Конраад Тайрон
50'
Haoqian Zheng
(Yeljan Shinar)
1:1
54'
 
Чао-Шэн Ян
Guokang Chen
60'
 
Tze-Nam Yue
67'
 
Yilin Yang
Chugui Ye
69'
 
Yilin Yang
70'
 
Yilin Yang
75'
 
Jie Chen
Хунбо Инь
75'
 
Zhechao Chen
Косович Небойша
75'
 
Liang Shi
81'
Song Wang
Zilei Jiang
 
90'
Балде Ромарио
(Морелатто Лукас)
2:1
90'
Балде Ромарио
 
90'
Jie Wang
Hong Gui
 
90'
Kamiran Halimurat
Морелатто Лукас
 
90'
2:2
Чао-Шэн Ян
(Yuelei Cheng)

Статистика матча

  • 2 Голы 2
  • 12 Удары по воротам 2
  • 8 Удары в створ 3
  • 17 Угловые 3
  • 2 Офсайды 1
  • 3 Нарушения правил 11
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 1
  • 4 Замены 5
  • 349 Количество передач 265
  • 59 Владение мячом, % 41

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
23
Xiaodong
Shi
4
Yeljan
Shinar
14
Брессан
Матеус
15
Wei
Liu2
19
Лю
Хуань
25
Kang
Cao
6
Ming
Yang
Yang
7
Zilei
Jiang
8
Морелатто
Лукас
11
Балде
Ромарио
28
Hong
Gui
18
Yuelei
Cheng
29
Tze-Nam
Yue
6
Junjian
Liao
2
Junjie
Wen
31
Weihui
Rao
13
Liang
Shi
27
Косович
Небойша
37
Guokang
Chen
10
Хунбо
Инь
7
Chugui
Ye
12
Инь
Цуняо
Наньтун Чжиюнь
4-1-4-1
Мэйчжоу Хакка
4-2-3-1

История личных встреч

Наньтун Чжиюнь
Мэйчжоу Хакка

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

25%
75%
1 победа 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

История матчей

ПЛК
0:1
КЛВЭ
2:1
ПЛК
1:1
ПЛК
0:2

Голы

Всего голов

3
3

Голов в среднем за матч

1.5
1.5

Среднее время на гол

60
60

Всего голов

3
5

Голов в среднем за матч

0.75
1.25

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

120
72

Бомбардиры внутри турнира

Наньтун Чжиюнь
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кастильо Роман 4 0.29
Балде Ромарио 3 0.21
Морелатто Лукас 1 0.07
Haoqian Zheng 1 0.07
Song Wang 1 0.07
Ming Yang Yang 0 0
Junmin Xu 0 0
Yeljan Shinar 0 0
Мэйчжоу Хакка
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чао-Шэн Ян 4 0.29
Инь Цуняо 3 0.21
Chugui Ye 2 0.14
Дугалич Раде 2 0.14
Хунбо Инь 1 0.07
Liang Shi 1 0.07
Ximing Pan 1 0.07
Zhechao Chen 1 0.07
Rodrigo Henrique 1 0.07
Yongjia Li 1 0.07
Weihui Rao 0 0
Лобжанидзе Элгуя 0 0
Yuelei Cheng 0 0

Карточки

Наньтун Чжиюнь
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ming Yang Yang 4 0
Балде Ромарио 4 0
Брессан Матеус 4 0
Кастильо Роман 2 0
Junmin Xu 2 0
Xiaodong Shi 2 0
Yeljan Shinar 2 0
Xiangbin Li 2 0
Sheng Ma 2 0
Kang Cao 1 0
Морелатто Лукас 1 0
Hong Gui 1 0
Wei Liu2 1 0
Haoqian Zheng 1 0
Мэйчжоу Хакка
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дугалич Раде 4 0
Ximing Pan 4 0
Liang Shi 3 0
Junjian Liao 3 0
Tze-Nam Yue 3 0
Yuelei Cheng 2 0
Хунбо Инь 2 0
Rodrigo Henrique 0 1
Yilin Yang 0 1
Yihu Yang 1 0
Jie Chen 1 0
Лобжанидзе Элгуя 1 0
Косович Небойша 1 0
Chugui Ye 1 0
Weihui Rao 1 0
Конраад Тайрон 1 0
Инь Цуняо 1 0
Zhechao Chen 1 0
Эгбучунам Чисом 1 0
Wei Cui III 1 0
Wei Wang 1 0
Junjie Wen 1 0

Результаты матчей

Наньтун Чжиюнь
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Мэйчжоу Хакка
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
2

Волевые поражения

4
7
Наньтун Чжиюнь
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Мэйчжоу Хакка
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
13% (1)
75% (6)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

7
8

Волевые поражения

2
3
Наньтун Чжиюнь
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
29% (4)
21% (3)
50% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
36% (5)
14% (2)
Мэйчжоу Хакка
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
14% (2)
50% (7)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

7
10

Волевые поражения

6
10

Голы по времени матча

Забито

6
11
1 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 5
9 Не забивали 8
0
0%
3
27%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
1
17%
1
9%
31-45
2
33%
2
18%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
3
50%
2
18%
76-90

Пропущено

11
16
5 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 13
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 8
0
0%
0
0%
1-15
3
27%
1
6%
16-30
2
18%
2
13%
31-45
4
36%
3
19%
46-60
1
9%
5
31%
61-75
1
9%
5
31%
76-90

Забито

4
6
4 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
10 Не забивали 10
1
25%
1
17%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
2
50%
2
33%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

9
10
4 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
2
22%
0
0%
1-15
1
11%
2
20%
16-30
1
11%
3
30%
31-45
1
11%
1
10%
46-60
3
33%
0
0%
61-75
1
11%
4
40%
76-90

Забито

10
17
5 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 7
5 Не забивали 4
1
10%
4
24%
1-15
1
10%
2
12%
16-30
3
30%
3
18%
31-45
2
20%
4
24%
46-60
0
0%
2
12%
61-75
3
30%
2
12%
76-90

Пропущено

20
26
9 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 18
8 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 14
2
10%
0
0%
1-15
4
20%
3
12%
16-30
3
15%
5
19%
31-45
5
25%
4
15%
46-60
4
20%
5
19%
61-75
2
10%
9
35%
76-90

Результаты последних матчей

Наньтун Чжиюнь
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Шанхай Шеньхуа - Наньтун Чжиюнь 1:0 Хэйлунцзян Лава Спринг - Наньтун Чжиюнь 0:3 Шанхай СИПГ - Наньтун Чжиюнь 2:1 Наньтун Чжиюнь - Циндао Чжуннэн 1:0
Ченду Беттер Сити - Наньтун Чжиюнь 1:0 Наньтун Чжиюнь - Ухань Три Таунс 0:5 Наньтун Чжиюнь - Шэньчжэнь 1:1 Бэйцзин Гоань - Наньтун Чжиюнь 1:0 Наньтун Чжиюнь - Чжэцзян Профессионал 1:2 Наньтун Чжиюнь - Чанчунь Ятай 0:1 Шицзячжуан - Наньтун Чжиюнь 1:1 Наньтун Чжиюнь - Хэнань Цзянье 1:0 Шаньдун Тайшань - Наньтун Чжиюнь 1:1 Далянь Ифан - Наньтун Чжиюнь 2:1 Шанхай Цзядин Хуэйлун - Наньтун Чжиюнь 2:1 Наньтун Чжиюнь - Хэйлунцзян Лава Спринг 0:2 Шэньси Атлетик - Наньтун Чжиюнь 3:2 Нанкин Сити - Наньтун Чжиюнь 2:1 Наньтун Чжиюнь - Хэбэй Кунг Фу 1:2 Наньтун Чжиюнь - Шанхай Цзядин Хуэйлун 4:0
Мэйчжоу Хакка
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Чжэцзян Профессионал - Мэйчжоу Хакка 3:0 Сучжоу Донву - Мэйчжоу Хакка 1:1 Мэйчжоу Хакка - Шицзячжуан 2:3 Хэнань Цзянье - Мэйчжоу Хакка 2:1
Шэньчжэнь - Мэйчжоу Хакка 3:2 Мэйчжоу Хакка - Тянцзинь Тэда 1:1 Мэйчжоу Хакка - Шанхай СИПГ 0:2 Циндао Чжуннэн - Мэйчжоу Хакка 2:0 Чанчунь Ятай - Мэйчжоу Хакка 2:4 Мэйчжоу Хакка - Шаньдун Тайшань 2:1 Далянь Ифан - Мэйчжоу Хакка 1:1 Мэйчжоу Хакка - Ухань Три Таунс 1:2 Мэйчжоу Хакка - Шанхай Шеньхуа 0:1 Бэйцзин Гоань - Мэйчжоу Хакка 1:1 Мэйчжоу Хакка - Гуанчжоу Эвергранд 1:0 Шаньдун Тайшань - Мэйчжоу Хакка 3:0 Мэйчжоу Хакка - Чанчунь Ятай 1:0 Ченду Беттер Сити - Мэйчжоу Хакка 3:0 Мэйчжоу Хакка - Шанхай СИПГ 0:1 Чжэцзян Профессионал - Мэйчжоу Хакка 2:0

Результаты матчей

Наньтун Чжиюнь
Мэйчжоу Хакка

Точный счет

1:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:5
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%

Точный счет

1:0
3 раза 43%
1:1
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
1:1
2 раза 25%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
0
3 раза 43%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
4
1 раз 13%

Точный счет

1:0
5 раз 36%
1:1
3 раза 21%
2:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
1:1
3 раза 21%
2:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
8 раз 57%
0
5 раз 36%
2
1 раз 7%
1
5 раз 36%
0
4 раза 29%
2
4 раза 29%
4
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Наньтун Чжиюнь
Мэйчжоу Хакка

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
4
2
1
6
1.5
2
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
6
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
5
0.5
Больше Меньше
10
4
1
13
1.5
5
9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай СИПГ
 13 10 2 1 23 - 10 32
2.
Шанхай Шеньхуа
 14 8 4 2 16 - 9 28
3.
Ченду Беттер Сити
 13 7 6 0 22 - 12 27
4.
Тянцзинь Тэда
 14 6 8 0 19 - 12 26
5.
Шаньдун Тайшань
 13 5 6 2 21 - 13 21
6.
Чанчунь Ятай
 13 6 2 5 24 - 24 20
7.
Бэйцзин Гоань
 13 4 6 3 22 - 19 18
8.
Чжэцзян Профессионал
 14 5 3 6 21 - 20 18
9.
Ухань Три Таунс
 13 3 8 2 19 - 13 17
10.
Шицзячжуан
 14 4 4 6 17 - 23 16
11.
Хэнань Цзянье
 13 3 6 4 12 - 13 15
12.
Шэньчжэнь
 13 3 2 8 13 - 28 11
13.
Мэйчжоу Хакка
 14 2 4 8 17 - 26 10
14.
Наньтун Чжиюнь
 14 2 4 8 10 - 20 10
15.
Циндао Чжуннэн
 14 2 3 9 14 - 21 9
16.
Далянь Ифан
 14 1 6 7 11 - 18 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ченду Беттер Сити
 7 4 3 0 12 - 8 15
2.
Шанхай Шеньхуа
 8 4 3 1 8 - 5 15
3.
Шаньдун Тайшань
 5 4 1 0 12 - 3 13
4.
Шанхай СИПГ
 6 4 1 1 11 - 8 13
5.
Тянцзинь Тэда
 7 3 4 0 11 - 8 13
6.
Бэйцзин Гоань
 7 3 3 1 14 - 9 12
7.
Чанчунь Ятай
 6 3 1 2 11 - 11 10
8.
Хэнань Цзянье
 7 2 4 1 7 - 6 10
9.
Шэньчжэнь
 8 3 1 4 9 - 14 10
10.
Чжэцзян Профессионал
 6 3 0 3 10 - 8 9
11.
Наньтун Чжиюнь
 7 2 2 3 6 - 11 8
12.
Шицзячжуан
 8 2 2 4 8 - 11 8
13.
Далянь Ифан
 8 1 5 2 8 - 9 8
14.
Циндао Чжуннэн
 6 2 1 3 7 - 8 7
15.
Ухань Три Таунс
 6 0 5 1 5 - 7 5
16.
Мэйчжоу Хакка
 6 1 1 4 6 - 10 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай СИПГ
 7 6 1 0 12 - 2 19
2.
Шанхай Шеньхуа
 6 4 1 1 8 - 4 13
3.
Тянцзинь Тэда
 7 3 4 0 8 - 4 13
4.
Ченду Беттер Сити
 6 3 3 0 10 - 4 12
5.
Ухань Три Таунс
 7 3 3 1 14 - 6 12
6.
Чанчунь Ятай
 7 3 1 3 13 - 13 10
7.
Чжэцзян Профессионал
 8 2 3 3 11 - 12 9
8.
Шицзячжуан
 6 2 2 2 9 - 12 8
9.
Шаньдун Тайшань
 8 1 5 2 9 - 10 8
10.
Бэйцзин Гоань
 6 1 3 2 8 - 10 6
11.
Мэйчжоу Хакка
 8 1 3 4 11 - 16 6
12.
Хэнань Цзянье
 6 1 2 3 5 - 7 5
13.
Наньтун Чжиюнь
 7 0 2 5 4 - 9 2
14.
Циндао Чжуннэн
 8 0 2 6 7 - 13 2
15.
Шэньчжэнь
 5 0 1 4 4 - 14 1
16.
Далянь Ифан
 6 0 1 5 3 - 9 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
  • — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Чанчунь Ятай Леонардо Родригес 10 (4)
Чжэцзян Профессионал Мушекви Няша 8 (2)
Шанхай СИПГ Лэй У 7 (3)
Хэнань Цзянье Чович Неманья 7 (1)
Шанхай Шеньхуа Малеле Сефас 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Чжэцзян Профессионал Yu Dong 2 4
Шанхай Шеньхуа Shenglong Jiang 6
Циндао Чжуннэн Junshuai Liu 1 4
Тянцзинь Тэда Мин Тянь 1 4
Хэнань Цзянье Пина Томас 1 3
Весь список
  • Второй тайм
  • 101'
    Команда Наньтун Чжиюнь играла лучше, но игра закончилась вничью.
  • Свисток
    101'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 100'
    Контроль мяча: Наньтун Чжиюнь: 59%, Мэйчжоу Хакка: 41%.
  • 100'
    Wei Liu нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 100'
    Наньтун Чжиюнь идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 99'
    СЧЕТ РАВНЫЙ! Они смогли забить гол на последней минуте! Вот это триллер!
  • 99'
    Ченг Юелей сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    99'
    Г О О О О Л - Чао-Шэн Ян наносит удар левой ногой, который получает в полете удачный рикошет.
  • 99'
    Ченг Юелей нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 99'
    Лю Хуань из команды Наньтун Чжиюнь перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • Угловой
    99'
    Jie Chen навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 98'
    Лю Хуань ослабляет давление, выбив мяч.
  • 98'
    Мэйчжоу Хакка совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 98'
    Мэйчжоу Хакка совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 98'
    Мэйчжоу Хакка совершает вбрасывание на половине поля противника
  • Бонусы букмекеров
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    • 98'
      Матч возобновлен
    • 97'
      Морелатто Лукас получил травму и заменен. Kamiran Halimurat выходит на поле.
    • 97'
      Тактическая замена. Hong Gui уходит с поля и его заменяет Jie Wang
    • Травма, повреждение
      96'
      Морелатто Лукас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 96'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 96'
      Wei Liu ослабляет давление, выбив мяч.
    • 96'
      Мэйчжоу Хакка совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 96'
      Мэйчжоу Хакка пытается что-то создать.
    • Желтая карточка
      95'
      Балде Ромарио снял футболку и вынудил судью показать предупреждение.
    • 95'
      Матч возобновлен
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Rugao Olympic Sports Center. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Где смотреть матч Наньтун Чжиюнь 2:2 Мэйчжоу Хакка онлайн

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