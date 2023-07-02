Тур: 14. Стадион: Cangzhou Stadium. Главный судья: Xing Guan
2:1
Конец матча
0'
1:0
6' ГолОвусу-Секьере Деабеас
29' Undefined phrase: football_event_Yu Dong
32' Красная карточкаYu Dong
42' Желтая карточкаDongsheng Wang
2:0
45' ГолЛокадия Юрген
53' Желтая карточкаPeng Wang III
87' Желтая карточкаЛеонардо Родригес
87' Желтая карточкаHonglue Zhao
2:1
89' ГолПоссиньоло Лукас
90'+7
Ход матча
6'
29'
32'
34'
42'
45'
53'
81'
87'
89'
2:1
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
3 Удары по воротам 4
-
7 Удары в створ 5
-
4 Угловые 11
-
5 Офсайды 1
-
8 Нарушения правил 11
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 1
-
4 Замены 3
-
303 Количество передач 449
-
39 Владение мячом, % 61
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
14
Puliang
Shao
16
Kaimu
Zheng
21
Шкорич
Миле
30
Yang
Liu
II
17
Shihao
Piao
33
Bo
Zhao
19
Yu
Dong
28
Xin
Yue
10
Tixiang
Li
9
Di
Gao
22
Jin
Cheng
17
Куасси
Жан
30
Мушекви
Няша
- Основной состав
-
14 Puliang ShaoВратарь
-
16 Kaimu ZhengЗащитник
-
21 Шкорич МилеЗащитник
-
30 Yang Liu IIЗащитник
-
17 Shihao PiaoПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
29 Feng HanВратарь
-
6 Yun YangЗащитник
-
2 Peng LiЗащитник
- Полузащитник
-
25 Yue Zhang
-
-
20 Xinyu Liu1
-
22 Wei Wu
-
27 Fuyu Ma
-
13 Qinhan Sun
-
24 Youzu He
-
18 Xuchen Yao
-
Главный тренер: Junzhe Zhao
- Основной состав
-
33 Bo ZhaoВратарь
-
19 Yu DongЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Xin YueЗащитник
-
10 Tixiang LiПолузащитник
- Полузащитник
-
9 Di GaoПолузащитник
-
22 Jin ChengПолузащитник
-
17 Куасси ЖанПолузащитник
-
30 Мушекви НяшаНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
29 Цзяци ЧжанПолузащитник
- Нападающий
-
12 Jinfeng Lai
-
15 Haoxiang Jin
-
-
-
21 Shengpan Ji
-
-
-
31 Bin Gu
-
Главный тренер: Jordi Vinyals
История личных встреч
Шицзячжуан
Чжэцзян Профессионал
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
133.3%
4 победы 0 ничьих 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
5 матчей
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
80%
20%
4 победы 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
3
5
Голов в среднем за матч
1.5
1.67
Среднее время на гол
60
54
Всего голов
4
2
Голов в среднем за матч
1.33
1
Среднее время на гол
67
90
Всего голов
7
7
Голов в среднем за матч
1.4
1.4
Тотал матчей
2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
64
64
Бомбардиры внутри турнира
Шицзячжуан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Локадия Юрген
|5 (2)
|0.36
|Oscar Taty Maritu
|4 (1)
|0.29
|Овусу-Секьере Деабеас
|3
|0.21
|Шкорич Миле
|2
|0.14
|Peng Wang III
|2
|0.14
|Жуков Георгий
|1
|0.07
|Chuangyi Lin
|0
|0
|Xiaotian Yang
|0
|0
Чжэцзян Профессионал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мушекви Няша
|8
|0.57
|Di Gao
|4
|0.29
|Куасси Жан
|3 (1)
|0.21
|Андрияшевич Франко
|2
|0.14
|Junsheng Yao
|1
|0.07
|Поссиньоло Лукас
|1
|0.07
|Zheng'ao Sun
|1
|0.07
|Ulrich Ewolo
|1
|0.07
|Tixiang Li
|0
|0
|Bin Gu
|0
|0
|Xin Yue
|0
|0
|Н'Думбу Александр
|0
|0
|Yu Dong
|0
|0
Карточки
Шицзячжуан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Honglue Zhao
|4
|0
|Peng Wang III
|4
|0
|Yang Liu II
|4
|0
|Shihao Piao
|3
|0
|Жуков Георгий
|1
|1
|Zihao Yan
|1
|1
|Шкорич Миле
|2
|0
|Chuangyi Lin
|2
|0
|Yun Yang
|2
|0
|Puliang Shao
|2
|0
|Oscar Taty Maritu
|2
|0
|Qinhan Sun
|2
|0
|Xuchen Yao
|2
|0
|Локадия Юрген
|1
|0
|Kaimu Zheng
|1
|0
Чжэцзян Профессионал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Yu Dong
|4
|2
|Лён Нок-Хан
|2
|1
|Xin Yue
|2
|1
|Андрияшевич Франко
|3
|0
|Dongsheng Wang
|3
|0
|Н'Думбу Александр
|2
|0
|Цзяци Чжан
|2
|0
|Поссиньоло Лукас
|2
|0
|Bo Zhao
|2
|0
|Леонардо Родригес
|1
|0
|Di Gao
|1
|0
|Zheng'ao Sun
|1
|0
|Junsheng Yao
|1
|0
|Ulrich Ewolo
|1
|0
|Shengpan Ji
|1
|0
|Haoxiang Jin
|1
|0
|Jordi Vinyals
|1
|0
Результаты матчей
Шицзячжуан
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)
Чжэцзян Профессионал
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
0% (0)
50% (3)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
2
2
Волевые поражения
4
8
Шицзячжуан
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Чжэцзян Профессионал
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
8
6
Волевые поражения
6
9
Шицзячжуан
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
21% (3)
50% (7)
Чжэцзян Профессионал
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
4
2
Волевые победы
10
8
Волевые поражения
10
17
Голы по времени матча
Забито
8
12
3 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 5
9 Не забивали 7
2
25%
1
8%
1-15
0
0%
4
33%
16-30
1
13%
1
8%
31-45
0
0%
4
33%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
3
38%
2
17%
76-90
Пропущено
11
11
4 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 7
1
9%
1
9%
1-15
0
0%
3
27%
16-30
3
27%
2
18%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
3
27%
2
18%
61-75
4
36%
1
9%
76-90
Забито
9
10
5 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 2
8 Не забивали 10
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
1
10%
16-30
2
22%
1
10%
31-45
3
33%
2
20%
46-60
0
0%
4
40%
61-75
1
11%
2
20%
76-90
Пропущено
12
8
6 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 4
1
8%
1
13%
1-15
3
25%
1
13%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
4
33%
1
13%
46-60
1
8%
1
13%
61-75
1
8%
4
50%
76-90
Забито
17
22
8 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 7
3 Не забивали 3
3
18%
1
5%
1-15
2
12%
5
23%
16-30
3
18%
2
9%
31-45
3
18%
6
27%
46-60
2
12%
4
18%
61-75
4
24%
4
18%
76-90
Пропущено
23
19
10 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 11
2
9%
2
11%
1-15
3
13%
4
21%
16-30
5
22%
2
11%
31-45
4
17%
3
16%
46-60
4
17%
3
16%
61-75
5
22%
5
26%
76-90
Результаты последних матчей
Шицзячжуан
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Шицзячжуан - Хэнань Цзянье 0:1 Циндао Яс Айленд - Шицзячжуан 2:1 Мэйчжоу Хакка - Шицзячжуан 2:3 Шицзячжуан - Шанхай Шеньхуа 0:1
Шицзячжуан - Ухань Три Таунс 2:1 Бэйцзин Гоань - Шицзячжуан 6:2 Шицзячжуан - Чанчунь Ятай 2:4 Шицзячжуан - Шаньдун Тайшань 1:1 Далянь Ифан - Шицзячжуан 1:1 Шэньчжэнь - Шицзячжуан 0:1 Шицзячжуан - Наньтун Чжиюнь 1:1 Шицзячжуан - Шанхай СИПГ 0:1 Ченду Беттер Сити - Шицзячжуан 2:1 Тянцзинь Тэда - Шицзячжуан 1:1 Шицзячжуан - Шанхай Шеньхуа 0:2 Шанхай Шеньхуа - Шицзячжуан 5:1 Гуанчжоу Фули - Шицзячжуан 1:4 Шицзячжуан - Хэбей Форчун 3:0 Шицзячжуан - Шанхай Шеньхуа 0:3 Шицзячжуан - Гуанчжоу Эвергранд 3:1
Чжэцзян Профессионал
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Чжэцзян Профессионал - Мэйчжоу Хакка 3:0 Сычуань Цзюнью - Чжэцзян Профессионал 1:4 Хэнань Цзянье - Чжэцзян Профессионал 2:2 Чжэцзян Профессионал - Шэньчжэнь 3:0
Чжэцзян Профессионал - Бэйцзин Гоань 3:2 Далянь Ифан - Чжэцзян Профессионал 1:2 Циндао Чжуннэн - Чжэцзян Профессионал 2:2 Чжэцзян Профессионал - Шанхай СИПГ 1:2 Наньтун Чжиюнь - Чжэцзян Профессионал 1:2 Ухань Три Таунс - Чжэцзян Профессионал 0:0 Чжэцзян Профессионал - Ченду Беттер Сити 0:2 Шаньдун Тайшань - Чжэцзян Профессионал 2:1 Тянцзинь Тэда - Чжэцзян Профессионал 2:1 Чжэцзян Профессионал - Чанчунь Ятай 0:2 Шаньдун Тайшань - Чжэцзян Профессионал 2:1 Чжэцзян Профессионал - Шанхай СИПГ 0:0 Чжинань Синьчжоу - Чжэцзян Профессионал 1:2 Чжэцзян Профессионал - Чжинань Синьчжоу 3:0 Чжэцзян Профессионал - Ухань Цзалл 4:0 Ухань Три Таунс - Чжэцзян Профессионал 2:0
Результаты матчей
Шицзячжуан
Чжэцзян Профессионал
Точный счет
0:1
3 раза 38%
1:1
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
2:4
1 раз 13%
0:2
2 раза 33%
3:0
2 раза 33%
1:2
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 38%
2
3 раза 38%
1
2 раза 25%
3
3 раза 50%
0
2 раза 33%
1
1 раз 17%
Точный счет
1:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
6:2
1 раз 17%
2:1
3 раза 38%
1:2
2 раза 25%
2:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
Точное количество голов
1
4 раза 67%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
2
4 раза 50%
1
3 раза 38%
0
1 раз 13%
Точный счет
0:1
4 раза 29%
1:1
4 раза 29%
2:1
3 раза 21%
2:3
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
6:2
1 раз 7%
1:2
3 раза 21%
2:1
3 раза 21%
0:2
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 43%
2
4 раза 29%
0
3 раза 21%
3
1 раз 7%
2
4 раза 29%
1
4 раза 29%
0
3 раза 21%
3
3 раза 21%
Тоталы голов в матче
Шицзячжуан
Чжэцзян Профессионал
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
42
35
33
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
24
Больше Меньше
44
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
113
59
77
113
311
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
- — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
- — Вылет в Первую лигу
|Чанчунь Ятай
|Леонардо Родригес
|10 (4)
|Чжэцзян Профессионал
|Мушекви Няша
|8 (2)
|Шанхай СИПГ
|Лэй У
|7 (3)
|Хэнань Цзянье
|Чович Неманья
|7 (1)
|Шанхай Шеньхуа
|Малеле Сефас
|6 (2)
|Чжэцзян Профессионал
|Yu Dong
|2 4
|Шанхай Шеньхуа
|Shenglong Jiang
|6
|Циндао Чжуннэн
|Junshuai Liu
|1 4
|Тянцзинь Тэда
|Мин Тянь
|1 4
|Хэнань Цзянье
|Пина Томас
|1 3