Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

87' Леонардо Родригес грубо сыграл, и арбитр предупредил его желтой

87' Матч возобновлен

86' Шкорич Миле на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

86' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

83' Tixiang Li навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

80' Мушекви Няша создает голевую возможность для своего партнера по команде.

78' Bin Gu навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

77' Матч возобновлен

77' Овусу-Секьере Деабеас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

76' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

74' Yang Liu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

73' Шицзячжуан совершает вбрасывание на своей половине поля

72' Удар от ворот произведет Шицзячжуан

69' Шкорич Миле выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

68' Oscar Taty Maritu нанес удар головой, но Bo Zhao спокойно отбил мяч.

68' Bo Zhao взял и забрал мяч на выходе

64' Чжэцзян Профессионал совершает вбрасывание на половине поля противника

64' Чжэцзян Профессионал совершает вбрасывание на половине поля противника

62' Удар от ворот произведет Шицзячжуан

62' Куасси Жан не смог попасть в створ ударом издали

61' Удар от ворот произведет Шицзячжуан

61' Shihao Piao выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

60' Bin Gu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

60' Матч возобновлен

59' Puliang Shao на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

59' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

59' Н'Думбу Александр навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

57' Матч возобновлен

56' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

56' Шкорич Миле выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

55' Удар от ворот произведет Шицзячжуан

55' Н'Думбу Александр навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

53' Peng Wang получил желтую карточку от судьи

51' Шицзячжуан совершает вбрасывание на половине поля противника

51' Хорошую попытку сделал Жао Хонглуе . Удар в створ, но вратарь начеку

51' Овусу-Секьере Деабеас создает голевую возможность для своего партнера по команде.

49' Шицзячжуан совершает вбрасывание на своей половине поля

48' Oscar Taty Maritu оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

47' Чжэцзян Профессионал совершает вбрасывание на половине поля противника