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Китай: Суперлига
2023

Тур: 14. Стадион: . Главный судья: Xing Guan
Шицзячжуан
2:1
Конец матча
Чжэцзян Профессионал
0'
1:0
6' Гол
Овусу-Секьере Деабеас
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Yu Dong
32' Красная карточка
Yu Dong
42' Желтая карточка
Dongsheng Wang
2:0
45' Гол
Локадия Юрген
53' Желтая карточка
Peng Wang III
87' Желтая карточка
Леонардо Родригес
87' Желтая карточка
Honglue Zhao
2:1
89' Гол
Поссиньоло Лукас
90'+7

Ход матча

6'
Овусу-Секьере Деабеас
(Oscar Taty Maritu)
1:0
29'
 
Yu Dong
32'
 
Yu Dong
34'
 
Dongsheng Wang
Di Gao
42'
 
Dongsheng Wang
45'
Локадия Юрген
(Oscar Taty Maritu)
2:0
46'
 
Леонардо Родригес
Jin Cheng
46'
 
Bin Gu
Xin Yue
53'
Peng Wang III
 
70'
Qinhan Sun
Shihao Piao
 
81'
Жуков Георгий
Овусу-Секьере Деабеас
 
81'
Fuyu Ma
Chuangyi Lin
 
87'
 
Леонардо Родригес
87'
Honglue Zhao
 
89'
2:1
Поссиньоло Лукас
(Bin Gu)
90'
Xinyu Liu1
Oscar Taty Maritu
 

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 4
  • 7 Удары в створ 5
  • 4 Угловые 11
  • 5 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 11
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 1
  • 4 Замены 3
  • 303 Количество передач 449
  • 39 Владение мячом, % 61

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
14
Puliang
Shao
16
Kaimu
Zheng
21
Шкорич
Миле
30
Yang
Liu
II
17
Shihao
Piao
8
Chuangyi
Lin
15
Peng
Wang
III
3
Honglue
Zhao
10
Oscar
Taty
Maritu
9
Локадия
Юрген
31
Овусу-Секьере
Деабеас
33
Bo
Zhao
19
Yu
Dong
2
Лён
Нок-Хан
36
Поссиньоло
Лукас
28
Xin
Yue
10
Tixiang
Li
8
Н'Думбу
Александр
9
Di
Gao
22
Jin
Cheng
17
Куасси
Жан
30
Мушекви
Няша
Шицзячжуан
3-4-3
Чжэцзян Профессионал
4-2-3-1

История личных встреч

Шицзячжуан
Чжэцзян Профессионал

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

133.3%
4 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

5 матчей

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

80%
20%
4 победы 0 ничьих 1 победа

История матчей

С
3:3
С
1:1
ПЛК
2:1
ПЛК
1:0
ПЛК
0:2

Голы

Всего голов

3
5

Голов в среднем за матч

1.5
1.67

Среднее время на гол

60
54

Всего голов

4
2

Голов в среднем за матч

1.33
1

Среднее время на гол

67
90

Всего голов

7
7

Голов в среднем за матч

1.4
1.4

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

64
64

Бомбардиры внутри турнира

Шицзячжуан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Локадия Юрген 5 (2) 0.36
Oscar Taty Maritu 4 (1) 0.29
Овусу-Секьере Деабеас 3 0.21
Шкорич Миле 2 0.14
Peng Wang III 2 0.14
Жуков Георгий 1 0.07
Chuangyi Lin 0 0
Xiaotian Yang 0 0
Чжэцзян Профессионал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мушекви Няша 8 0.57
Di Gao 4 0.29
Куасси Жан 3 (1) 0.21
Андрияшевич Франко 2 0.14
Junsheng Yao 1 0.07
Поссиньоло Лукас 1 0.07
Zheng'ao Sun 1 0.07
Ulrich Ewolo 1 0.07
Tixiang Li 0 0
Bin Gu 0 0
Xin Yue 0 0
Н'Думбу Александр 0 0
Yu Dong 0 0

Карточки

Шицзячжуан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Honglue Zhao 4 0
Peng Wang III 4 0
Yang Liu II 4 0
Shihao Piao 3 0
Жуков Георгий 1 1
Zihao Yan 1 1
Шкорич Миле 2 0
Chuangyi Lin 2 0
Yun Yang 2 0
Puliang Shao 2 0
Oscar Taty Maritu 2 0
Qinhan Sun 2 0
Xuchen Yao 2 0
Локадия Юрген 1 0
Kaimu Zheng 1 0
Чжэцзян Профессионал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Yu Dong 4 2
Лён Нок-Хан 2 1
Xin Yue 2 1
Андрияшевич Франко 3 0
Dongsheng Wang 3 0
Н'Думбу Александр 2 0
Цзяци Чжан 2 0
Поссиньоло Лукас 2 0
Bo Zhao 2 0
Леонардо Родригес 1 0
Di Gao 1 0
Zheng'ao Sun 1 0
Junsheng Yao 1 0
Ulrich Ewolo 1 0
Shengpan Ji 1 0
Haoxiang Jin 1 0
Jordi Vinyals 1 0

Результаты матчей

Шицзячжуан
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)
Чжэцзян Профессионал
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
0% (0)
50% (3)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

2
2

Волевые поражения

4
8
Шицзячжуан
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Чжэцзян Профессионал
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

8
6

Волевые поражения

6
9
Шицзячжуан
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
21% (3)
50% (7)
Чжэцзян Профессионал
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

10
8

Волевые поражения

10
17

Голы по времени матча

Забито

8
12
3 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 5
9 Не забивали 7
2
25%
1
8%
1-15
0
0%
4
33%
16-30
1
13%
1
8%
31-45
0
0%
4
33%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
3
38%
2
17%
76-90

Пропущено

11
11
4 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 7
1
9%
1
9%
1-15
0
0%
3
27%
16-30
3
27%
2
18%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
3
27%
2
18%
61-75
4
36%
1
9%
76-90

Забито

9
10
5 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 2
8 Не забивали 10
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
1
10%
16-30
2
22%
1
10%
31-45
3
33%
2
20%
46-60
0
0%
4
40%
61-75
1
11%
2
20%
76-90

Пропущено

12
8
6 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 4
1
8%
1
13%
1-15
3
25%
1
13%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
4
33%
1
13%
46-60
1
8%
1
13%
61-75
1
8%
4
50%
76-90

Забито

17
22
8 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 7
3 Не забивали 3
3
18%
1
5%
1-15
2
12%
5
23%
16-30
3
18%
2
9%
31-45
3
18%
6
27%
46-60
2
12%
4
18%
61-75
4
24%
4
18%
76-90

Пропущено

23
19
10 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 11
2
9%
2
11%
1-15
3
13%
4
21%
16-30
5
22%
2
11%
31-45
4
17%
3
16%
46-60
4
17%
3
16%
61-75
5
22%
5
26%
76-90

Результаты последних матчей

Шицзячжуан
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Шицзячжуан - Хэнань Цзянье 0:1 Циндао Яс Айленд - Шицзячжуан 2:1 Мэйчжоу Хакка - Шицзячжуан 2:3 Шицзячжуан - Шанхай Шеньхуа 0:1
Шицзячжуан - Ухань Три Таунс 2:1 Бэйцзин Гоань - Шицзячжуан 6:2 Шицзячжуан - Чанчунь Ятай 2:4 Шицзячжуан - Шаньдун Тайшань 1:1 Далянь Ифан - Шицзячжуан 1:1 Шэньчжэнь - Шицзячжуан 0:1 Шицзячжуан - Наньтун Чжиюнь 1:1 Шицзячжуан - Шанхай СИПГ 0:1 Ченду Беттер Сити - Шицзячжуан 2:1 Тянцзинь Тэда - Шицзячжуан 1:1 Шицзячжуан - Шанхай Шеньхуа 0:2 Шанхай Шеньхуа - Шицзячжуан 5:1 Гуанчжоу Фули - Шицзячжуан 1:4 Шицзячжуан - Хэбей Форчун 3:0 Шицзячжуан - Шанхай Шеньхуа 0:3 Шицзячжуан - Гуанчжоу Эвергранд 3:1
Чжэцзян Профессионал
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Чжэцзян Профессионал - Мэйчжоу Хакка 3:0 Сычуань Цзюнью - Чжэцзян Профессионал 1:4 Хэнань Цзянье - Чжэцзян Профессионал 2:2 Чжэцзян Профессионал - Шэньчжэнь 3:0
Чжэцзян Профессионал - Бэйцзин Гоань 3:2 Далянь Ифан - Чжэцзян Профессионал 1:2 Циндао Чжуннэн - Чжэцзян Профессионал 2:2 Чжэцзян Профессионал - Шанхай СИПГ 1:2 Наньтун Чжиюнь - Чжэцзян Профессионал 1:2 Ухань Три Таунс - Чжэцзян Профессионал 0:0 Чжэцзян Профессионал - Ченду Беттер Сити 0:2 Шаньдун Тайшань - Чжэцзян Профессионал 2:1 Тянцзинь Тэда - Чжэцзян Профессионал 2:1 Чжэцзян Профессионал - Чанчунь Ятай 0:2 Шаньдун Тайшань - Чжэцзян Профессионал 2:1 Чжэцзян Профессионал - Шанхай СИПГ 0:0 Чжинань Синьчжоу - Чжэцзян Профессионал 1:2 Чжэцзян Профессионал - Чжинань Синьчжоу 3:0 Чжэцзян Профессионал - Ухань Цзалл 4:0 Ухань Три Таунс - Чжэцзян Профессионал 2:0

Результаты матчей

Шицзячжуан
Чжэцзян Профессионал

Точный счет

0:1
3 раза 38%
1:1
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
2:4
1 раз 13%
0:2
2 раза 33%
3:0
2 раза 33%
1:2
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
2
3 раза 38%
1
2 раза 25%
3
3 раза 50%
0
2 раза 33%
1
1 раз 17%

Точный счет

1:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
6:2
1 раз 17%
2:1
3 раза 38%
1:2
2 раза 25%
2:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%

Точное количество голов

1
4 раза 67%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
2
4 раза 50%
1
3 раза 38%
0
1 раз 13%

Точный счет

0:1
4 раза 29%
1:1
4 раза 29%
2:1
3 раза 21%
2:3
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
6:2
1 раз 7%
1:2
3 раза 21%
2:1
3 раза 21%
0:2
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 43%
2
4 раза 29%
0
3 раза 21%
3
1 раз 7%
2
4 раза 29%
1
4 раза 29%
0
3 раза 21%
3
3 раза 21%

Тоталы голов в матче

Шицзячжуан
Чжэцзян Профессионал

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
4
2
3
5
1.5
3
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
4
1.5
Больше Меньше
4
4
1
5
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
11
3
5
9
1.5
7
7
1
13
2.5
3
11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай СИПГ
 13 10 2 1 23 - 10 32
2.
Шанхай Шеньхуа
 14 8 4 2 16 - 9 28
3.
Ченду Беттер Сити
 13 7 6 0 22 - 12 27
4.
Тянцзинь Тэда
 14 6 8 0 19 - 12 26
5.
Шаньдун Тайшань
 13 5 6 2 21 - 13 21
6.
Чанчунь Ятай
 13 6 2 5 24 - 24 20
7.
Бэйцзин Гоань
 13 4 6 3 22 - 19 18
8.
Чжэцзян Профессионал
 14 5 3 6 21 - 20 18
9.
Ухань Три Таунс
 13 3 8 2 19 - 13 17
10.
Шицзячжуан
 14 4 4 6 17 - 23 16
11.
Хэнань Цзянье
 13 3 6 4 12 - 13 15
12.
Шэньчжэнь
 13 3 2 8 13 - 28 11
13.
Мэйчжоу Хакка
 14 2 4 8 17 - 26 10
14.
Наньтун Чжиюнь
 14 2 4 8 10 - 20 10
15.
Циндао Чжуннэн
 14 2 3 9 14 - 21 9
16.
Далянь Ифан
 14 1 6 7 11 - 18 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ченду Беттер Сити
 7 4 3 0 12 - 8 15
2.
Шанхай Шеньхуа
 8 4 3 1 8 - 5 15
3.
Шаньдун Тайшань
 5 4 1 0 12 - 3 13
4.
Шанхай СИПГ
 6 4 1 1 11 - 8 13
5.
Тянцзинь Тэда
 7 3 4 0 11 - 8 13
6.
Бэйцзин Гоань
 7 3 3 1 14 - 9 12
7.
Чанчунь Ятай
 6 3 1 2 11 - 11 10
8.
Хэнань Цзянье
 7 2 4 1 7 - 6 10
9.
Шэньчжэнь
 8 3 1 4 9 - 14 10
10.
Чжэцзян Профессионал
 6 3 0 3 10 - 8 9
11.
Наньтун Чжиюнь
 7 2 2 3 6 - 11 8
12.
Шицзячжуан
 8 2 2 4 8 - 11 8
13.
Далянь Ифан
 8 1 5 2 8 - 9 8
14.
Циндао Чжуннэн
 6 2 1 3 7 - 8 7
15.
Ухань Три Таунс
 6 0 5 1 5 - 7 5
16.
Мэйчжоу Хакка
 6 1 1 4 6 - 10 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай СИПГ
 7 6 1 0 12 - 2 19
2.
Шанхай Шеньхуа
 6 4 1 1 8 - 4 13
3.
Тянцзинь Тэда
 7 3 4 0 8 - 4 13
4.
Ченду Беттер Сити
 6 3 3 0 10 - 4 12
5.
Ухань Три Таунс
 7 3 3 1 14 - 6 12
6.
Чанчунь Ятай
 7 3 1 3 13 - 13 10
7.
Чжэцзян Профессионал
 8 2 3 3 11 - 12 9
8.
Шицзячжуан
 6 2 2 2 9 - 12 8
9.
Шаньдун Тайшань
 8 1 5 2 9 - 10 8
10.
Бэйцзин Гоань
 6 1 3 2 8 - 10 6
11.
Мэйчжоу Хакка
 8 1 3 4 11 - 16 6
12.
Хэнань Цзянье
 6 1 2 3 5 - 7 5
13.
Наньтун Чжиюнь
 7 0 2 5 4 - 9 2
14.
Циндао Чжуннэн
 8 0 2 6 7 - 13 2
15.
Шэньчжэнь
 5 0 1 4 4 - 14 1
16.
Далянь Ифан
 6 0 1 5 3 - 9 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
  • — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Чанчунь Ятай Леонардо Родригес 10 (4)
Чжэцзян Профессионал Мушекви Няша 8 (2)
Шанхай СИПГ Лэй У 7 (3)
Хэнань Цзянье Чович Неманья 7 (1)
Шанхай Шеньхуа Малеле Сефас 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Чжэцзян Профессионал Yu Dong 2 4
Шанхай Шеньхуа Shenglong Jiang 6
Циндао Чжуннэн Junshuai Liu 1 4
Тянцзинь Тэда Мин Тянь 1 4
Хэнань Цзянье Пина Томас 1 3
Весь список
  • 94'
    Удар от ворот произведет Шицзячжуан
  • 93'
    Bo Zhao делает важнейший сейв!
  • 93'
    Хорошую попытку сделал Xinyu Liu. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 93'
    Шицзячжуан пытается что-то создать.
  • 92'
    Шицзячжуан совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 92'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)
  • Офсайд
    91'
    Xinyu Liu из команды Шицзячжуан в офсайде
  • Угловой
    91'
    Qinhan Sun из команды Шицзячжуан разыграл угловой с правого угла.
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    Где смотреть матч Шицзячжуан 2:1 Чжэцзян Профессионал онлайн

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