Тур: 13. Стадион: Oerjans Vall.
0'
3' Желтая карточкаNaeem Mohammed
23' Желтая карточкаОфосу-Айе Фил
38' Желтая карточкаАль-Аммари Амир
39' Желтая карточкаХауснер Себастиан
Ход матча
23'
38'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 2
-
0 Удары в створ 2
-
0 Угловые 3
-
0 Офсайды 1
-
9 Нарушения правил 6
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
49 Владение мячом, % 51
Прогноз на матч от Liveresult
17
Вендт
Оскар
21
Карлен
Адам
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Magnus Haglund
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Вендт ОскарЗащитник
- Полузащитник
-
21 Карлен АдамПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
27 Гасем АлайЗащитник
- Полузащитник
-
22 Амброз ФилипПолузащитник
- Нападающий
-
28 Lucas Kahed
-
-
-
Главный тренер: Аскоу Йенс Бертель
История личных встреч
Хальмстад
Гётеборг
5 матчей
20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
120%
80%
6 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
120%
0 побед 6 ничьих 0 побед
16 матчей
31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 11 побед
Первый тайм
12.5%
87.5%
0 побед 2 ничьи 9 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 4 ничьи 11 побед
21 матч
4.8%
42.9%
52.3%
1 победа 9 ничьих 11 побед
Первый тайм
28.6%
28.6%
42.8%
6 побед 6 ничьих 9 побед
Второй тайм
47.6%
52.4%
0 побед 10 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
8
8
Голов в среднем за матч
0.89
0.67
Среднее время на гол
101
135
Всего голов
26
11
Голов в среднем за матч
2.17
1.22
Среднее время на гол
41
73
Всего голов
34
19
Голов в среднем за матч
1.62
0.9
Тотал матчей
2.5
20
Больше 95%
Меньше 5%
1
17
Больше 81%
Меньше 19%
4
10
Больше 48%
Меньше 52%
11
4
Больше 19%
Меньше 81%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
Среднее время на гол
55
99
Бомбардиры внутри турнира
Хальмстад
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Viktor Granath
|5 (2)
|0.38
|Ахльстранд Эрик
|3
|0.23
|Офосу-Айе Фил
|1
|0.08
|Карлссон Каспер
|1
|0.08
|Боаки Томас
|1
|0.08
|Gabriel Wallentin
|1
|0.08
|Сведберг Джонатан
|0
|0
|Ульссон Маркус
|0
|0
|Йоханссон Александр II
|0
|0
Гётеборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ольссон Себастьян
|4
|0.31
|Берг Маркус
|3 (1)
|0.23
|Хаген Элиас
|1
|0.08
|Норлин Густаф
|1
|0.08
|Вендт Оскар
|1
|0.08
|Свенссон Густаф
|1
|0.08
|Саломонссон Эмиль
|0
|0
|Хауснер Себастиан
|0
|0
Карточки
Хальмстад
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сведберг Джонатан
|4
|0
|Аль-Аммари Амир
|4
|0
|Gabriel Wallentin
|2
|1
|Карлссон Каспер
|3
|0
|Алланссон Йоэль
|2
|0
|Naeem Mohammed
|2
|0
|Юханссон Андреас
|1
|0
|Ульссон Маркус
|1
|0
|Офосу-Айе Фил
|1
|0
|Нильссон Малькольм
|1
|0
|Ахльстранд Эрик
|1
|0
|Viktor Granath
|1
|0
Гётеборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Трондсен Андерс
|1
|2
|Свенссон Густаф
|3
|0
|Карлен Адам
|3
|0
|Эрикссон Себастьян
|2
|0
|Хауснер Себастиан
|2
|0
|Абдуллахи Сулейман
|1
|0
|Дальберг Понтус
|1
|0
|Хаген Элиас
|1
|0
|Норлин Густаф
|1
|0
|Карлстранд Линус
|1
|0
|Гасем Алай
|1
|0
Результаты матчей
Хальмстад
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Гётеборг
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
0
4
Хальмстад
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
0% (0)
50% (3)
Гётеборг
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
11
2
Волевые поражения
5
9
Хальмстад
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
Гётеборг
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
12
2
Волевые поражения
5
13
Голы по времени матча
Забито
5
4
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
9 Не забивали 10
0
0%
2
50%
1-15
3
60%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
10
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 5
0
0%
2
20%
1-15
1
25%
1
10%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
1
25%
3
30%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
2
50%
2
20%
76-90
Забито
7
10
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
7 Не забивали 8
0
0%
2
20%
1-15
1
14%
2
20%
16-30
2
29%
1
10%
31-45
1
14%
1
10%
46-60
1
14%
1
10%
61-75
2
29%
3
30%
76-90
Пропущено
14
3
3 В 1-м тайме 2
11 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 3
1
7%
0
0%
1-15
2
14%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
3
21%
1
33%
46-60
4
29%
0
0%
61-75
4
29%
0
0%
76-90
Забито
12
14
6 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 4
4 Не забивали 6
0
0%
4
29%
1-15
4
33%
2
14%
16-30
2
17%
2
14%
31-45
2
17%
1
7%
46-60
2
17%
2
14%
61-75
2
17%
3
21%
76-90
Пропущено
18
13
4 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 8
1
6%
2
15%
1-15
3
17%
2
15%
16-30
0
0%
2
15%
31-45
4
22%
4
31%
46-60
4
22%
1
8%
61-75
6
33%
2
15%
76-90
Результаты последних матчей
Хальмстад
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Хальмстад - Треллеборг 1:2 Хальмстад - Кальмар 0:3 Варберг БоИС - Хальмстад 1:2 Хальмстад - Хаммарбю 0:0
Мьельбю - Хальмстад 0:2 Сириус - Хальмстад 1:2 Хальмстад - Мальмё 0:1 Хальмстад - Хеккен 1:0 Эльфсборг - Хальмстад 6:1 Хальмстад - Броммапойкарна 0:2 Кальмар - Хальмстад 2:0 Хальмстад - Юргорден 2:0 Дегерфорс - Хальмстад 3:1 Хальмстад - АИК 2:1 Хальмстад - Эльфсборг 0:0 Хальмстад - Вернаму 1:1 Брентфорд Б - Хальмстад 1:0 Брондбю - Хальмстад 2:0 Хальмстад - Викинг 0:2 Гётеборг - Хальмстад 1:1
Гётеборг
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Мальмё - Гётеборг 0:1 Сириус - Гётеборг 2:0 Гётеборг - Мьельбю 0:1 Хеккен - Гётеборг 4:1
Гётеборг - Хаммарбю 1:1 АИК - Гётеборг 2:2 Броммапойкарна - Гётеборг 0:0 Гётеборг - Дегерфорс 6:0 Гётеборг - ИФК Норрчепинг 1:1 Юргорден - Гётеборг 1:0 Гётеборг - Мальмё 0:1 Кальмар - Гётеборг 2:0 Гётеборг - Вернаму 0:1 Гётеборг - Сарпсборг-08 1:1 Гётеборг - Йёнчёпинг 1:0 Гётеборг - Мариехамн 1:1 Гётеборг - Виборг 0:3 Тромсё - Гётеборг 0:2 Гётеборг - Хальмстад 1:1 Гётеборг - Дегерфорс 4:1
Результаты матчей
Хальмстад
Гётеборг
Точный счет
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
0:1
3 раза 50%
1:1
2 раза 33%
6:0
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
6
1 раз 17%
Точный счет
1:2
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
6:1
1 раз 17%
2:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
Точное количество голов
2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
0
4 раза 67%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
Точный счет
0:2
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%
0:1
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
6:0
1 раз 8%
Точное количество голов
2
5 раз 42%
0
4 раза 33%
1
3 раза 25%
0
7 раз 58%
1
3 раза 25%
2
1 раз 8%
6
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Хальмстад
Гётеборг
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
33
24
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
24
33
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
84
Больше Меньше
57
57
210
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|11
|1
|1
|34 - 10
|34
|2.
|12
|9
|2
|1
|28 - 10
|29
|3.
|1:1
|14
|9
|2
|3
|35 - 14
|29
|4.
|12
|6
|3
|3
|17 - 13
|21
|5.
|13
|6
|3
|4
|19 - 17
|21
|6.
|0:0
|13
|6
|2
|5
|13 - 17
|20
|7.
|13
|6
|1
|6
|16 - 18
|19
|8.
|1:1
|13
|5
|4
|4
|19 - 16
|19
|9.
|13
|4
|4
|5
|17 - 21
|16
|10.
|12
|4
|3
|5
|9 - 12
|15
|11.
|13
|5
|0
|8
|12 - 16
|15
|12.
|13
|3
|5
|5
|15 - 21
|14
|13.
|14
|3
|2
|9
|14 - 36
|11
|14.
|13
|2
|4
|7
|11 - 17
|10
|15.
|0:0
|13
|1
|5
|7
|11 - 16
|8
|16.
|12
|0
|5
|7
|8 - 24
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|6
|1
|0
|21 - 5
|19
|2.
|7
|6
|1
|0
|13 - 4
|19
|3.
|1:1
|7
|6
|0
|1
|24 - 8
|18
|4.
|6
|4
|1
|1
|17 - 4
|13
|5.
|6
|4
|1
|1
|11 - 7
|13
|6.
|6
|4
|1
|1
|11 - 7
|13
|7.
|0:0
|7
|3
|2
|2
|5 - 4
|11
|8.
|8
|3
|2
|3
|11 - 12
|11
|9.
|6
|2
|2
|2
|7 - 5
|8
|10.
|1:1
|6
|2
|2
|2
|7 - 7
|8
|11.
|6
|2
|1
|3
|9 - 10
|7
|12.
|6
|2
|1
|3
|6 - 7
|7
|13.
|6
|2
|0
|4
|5 - 7
|6
|14.
|6
|1
|3
|2
|6 - 8
|6
|15.
|0:0
|6
|1
|2
|3
|8 - 5
|5
|16.
|7
|0
|3
|4
|3 - 14
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|5
|1
|0
|11 - 6
|16
|2.
|6
|5
|0
|1
|13 - 5
|15
|3.
|7
|4
|0
|3
|10 - 11
|12
|4.
|1:1
|7
|3
|2
|2
|11 - 6
|11
|5.
|1:1
|7
|3
|2
|2
|12 - 9
|11
|6.
|0:0
|6
|3
|0
|3
|8 - 13
|9
|7.
|7
|3
|0
|4
|7 - 9
|9
|8.
|6
|2
|2
|2
|6 - 6
|8
|9.
|6
|2
|1
|3
|2 - 7
|7
|10.
|7
|1
|4
|2
|6 - 11
|7
|11.
|7
|1
|1
|5
|5 - 9
|4
|12.
|0:0
|7
|0
|3
|4
|3 - 11
|3
|13.
|7
|0
|3
|4
|6 - 14
|3
|14.
|5
|0
|2
|3
|5 - 10
|2
|15.
|6
|0
|2
|4
|6 - 13
|2
|16.
|6
|0
|0
|6
|3 - 24
|0
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право остаться в Аллсвенскан
- — Вылет в Суперэттан
|Хеккен
|Траоре Бени
|12 (1)
|Мальмё
|Телин Исаак
|10
|Мальмё
|Нанаси Себастьян
|8 (2)
|Эльфсборг
|Ондрейка Якоб
|7 (5)
|Кальмар
|Mileta Rajovic
|7
|ИФК Норрчепинг
|Сисей Йеспер
|6
|Юргорден
|Шуллер Расмус
|5
|Хаммарбю
|Странд Симон
|1 3
|Хаммарбю
|Куртулус Эдвин
|1 3
|АИК
|Бьорнстрем Аксель
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