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  4. Аллсвенскан 2023

Швеция: Аллсвенскан
2023

Тур: 13. Стадион: .
Хальмстад
0:0
Перерыв
Гётеборг
0'
3' Желтая карточка
Naeem Mohammed
23' Желтая карточка
Офосу-Айе Фил
38' Желтая карточка
Аль-Аммари Амир
39' Желтая карточка
Хауснер Себастиан

Ход матча

3'
Naeem Mohammed
 
23'
Офосу-Айе Фил
 
38'
Аль-Аммари Амир
 
39'
 
Хауснер Себастиан

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 2
  • 0 Удары в створ 2
  • 0 Угловые 3
  • 0 Офсайды 1
  • 9 Нарушения правил 6
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 49 Владение мячом, % 51
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Хальмстад
Ничья
Гётеборг
3.25
3.31
3.30
Все Коэффициенты
1
Нильссон
Малькольм
17
Офосу-Айе
Фил
4
Юханссон
Андреас
5
Баффо
Джозеф
21
Ульссон
Маркус
18
Naeem
Mohammed
24
Аль-Аммари
Амир
8
Сведберг
Джонатан
6
Алланссон
Йоэль
10
Ахльстранд
Эрик
9
Viktor
Granath
1
Дальберг
Понтус
15
Хауснер
Себастиан
13
Свенссон
Густаф
3
Бангсбо
Йохан
17
Вендт
Оскар
8
Хаген
Элиас
21
Карлен
Адам
7
Эрикссон
Себастьян
14
Норлин
Густаф
9
Берг
Маркус
16
Карлстранд
Линус
Хальмстад
4-4-2
Гётеборг
4-3-3

История личных встреч

Хальмстад
Гётеборг

5 матчей

20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

120%
80%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

120%
0 побед 6 ничьих 0 побед

16 матчей

31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 11 побед

Первый тайм

12.5%
87.5%
0 побед 2 ничьи 9 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 4 ничьи 11 побед

21 матч

4.8%
42.9%
52.3%
1 победа 9 ничьих 11 побед

Первый тайм

28.6%
28.6%
42.8%
6 побед 6 ничьих 9 побед

Второй тайм

47.6%
52.4%
0 побед 10 ничьих 11 побед

История матчей

ТМК
1:1
А
2:0
А
1:1
ТМК
1:1
А
1:2
А
1:1
К
3:0
А
1:1
А
1:2
А
5:1
А
2:2
А
0:1
А
1:0
А
3:1
А
1:2
А
1:0
А
3:0
А
2:2
А
0:0
А
3:0
А
1:1

Голы

Всего голов

8
8

Голов в среднем за матч

0.89
0.67

Среднее время на гол

101
135

Всего голов

26
11

Голов в среднем за матч

2.17
1.22

Среднее время на гол

41
73

Всего голов

34
19

Голов в среднем за матч

1.62
0.9

Тотал матчей

2.5
20
Больше 95%
Меньше 5%
1
17
Больше 81%
Меньше 19%
4
10
Больше 48%
Меньше 52%
11
4
Больше 19%
Меньше 81%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
20

Среднее время на гол

55
99

Бомбардиры внутри турнира

Хальмстад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Viktor Granath 5 (2) 0.38
Ахльстранд Эрик 3 0.23
Офосу-Айе Фил 1 0.08
Карлссон Каспер 1 0.08
Боаки Томас 1 0.08
Gabriel Wallentin 1 0.08
Сведберг Джонатан 0 0
Ульссон Маркус 0 0
Йоханссон Александр II 0 0
Гётеборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ольссон Себастьян 4 0.31
Берг Маркус 3 (1) 0.23
Хаген Элиас 1 0.08
Норлин Густаф 1 0.08
Вендт Оскар 1 0.08
Свенссон Густаф 1 0.08
Саломонссон Эмиль 0 0
Хауснер Себастиан 0 0

Карточки

Хальмстад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сведберг Джонатан 4 0
Аль-Аммари Амир 4 0
Gabriel Wallentin 2 1
Карлссон Каспер 3 0
Алланссон Йоэль 2 0
Naeem Mohammed 2 0
Юханссон Андреас 1 0
Ульссон Маркус 1 0
Офосу-Айе Фил 1 0
Нильссон Малькольм 1 0
Ахльстранд Эрик 1 0
Viktor Granath 1 0
Гётеборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Трондсен Андерс 1 2
Свенссон Густаф 3 0
Карлен Адам 3 0
Эрикссон Себастьян 2 0
Хауснер Себастиан 2 0
Абдуллахи Сулейман 1 0
Дальберг Понтус 1 0
Хаген Элиас 1 0
Норлин Густаф 1 0
Карлстранд Линус 1 0
Гасем Алай 1 0

Результаты матчей

Хальмстад
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Гётеборг
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

0
4
Хальмстад
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
0% (0)
50% (3)
Гётеборг
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

11
2

Волевые поражения

5
9
Хальмстад
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
Гётеборг
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

12
2

Волевые поражения

5
13

Голы по времени матча

Забито

5
4
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
9 Не забивали 10
0
0%
2
50%
1-15
3
60%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
10
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 5
0
0%
2
20%
1-15
1
25%
1
10%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
1
25%
3
30%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
2
50%
2
20%
76-90

Забито

7
10
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
7 Не забивали 8
0
0%
2
20%
1-15
1
14%
2
20%
16-30
2
29%
1
10%
31-45
1
14%
1
10%
46-60
1
14%
1
10%
61-75
2
29%
3
30%
76-90

Пропущено

14
3
3 В 1-м тайме 2
11 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 3
1
7%
0
0%
1-15
2
14%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
3
21%
1
33%
46-60
4
29%
0
0%
61-75
4
29%
0
0%
76-90

Забито

12
14
6 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 4
4 Не забивали 6
0
0%
4
29%
1-15
4
33%
2
14%
16-30
2
17%
2
14%
31-45
2
17%
1
7%
46-60
2
17%
2
14%
61-75
2
17%
3
21%
76-90

Пропущено

18
13
4 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 8
1
6%
2
15%
1-15
3
17%
2
15%
16-30
0
0%
2
15%
31-45
4
22%
4
31%
46-60
4
22%
1
8%
61-75
6
33%
2
15%
76-90

Результаты последних матчей

Хальмстад
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Хальмстад - Треллеборг 1:2 Хальмстад - Кальмар 0:3 Варберг БоИС - Хальмстад 1:2 Хальмстад - Хаммарбю 0:0
Мьельбю - Хальмстад 0:2 Сириус - Хальмстад 1:2 Хальмстад - Мальмё 0:1 Хальмстад - Хеккен 1:0 Эльфсборг - Хальмстад 6:1 Хальмстад - Броммапойкарна 0:2 Кальмар - Хальмстад 2:0 Хальмстад - Юргорден 2:0 Дегерфорс - Хальмстад 3:1 Хальмстад - АИК 2:1 Хальмстад - Эльфсборг 0:0 Хальмстад - Вернаму 1:1 Брентфорд Б - Хальмстад 1:0 Брондбю - Хальмстад 2:0 Хальмстад - Викинг 0:2 Гётеборг - Хальмстад 1:1
Гётеборг
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Мальмё - Гётеборг 0:1 Сириус - Гётеборг 2:0 Гётеборг - Мьельбю 0:1 Хеккен - Гётеборг 4:1
Гётеборг - Хаммарбю 1:1 АИК - Гётеборг 2:2 Броммапойкарна - Гётеборг 0:0 Гётеборг - Дегерфорс 6:0 Гётеборг - ИФК Норрчепинг 1:1 Юргорден - Гётеборг 1:0 Гётеборг - Мальмё 0:1 Кальмар - Гётеборг 2:0 Гётеборг - Вернаму 0:1 Гётеборг - Сарпсборг-08 1:1 Гётеборг - Йёнчёпинг 1:0 Гётеборг - Мариехамн 1:1 Гётеборг - Виборг 0:3 Тромсё - Гётеборг 0:2 Гётеборг - Хальмстад 1:1 Гётеборг - Дегерфорс 4:1

Результаты матчей

Хальмстад
Гётеборг

Точный счет

0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
0:1
3 раза 50%
1:1
2 раза 33%
6:0
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
6
1 раз 17%

Точный счет

1:2
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
6:1
1 раз 17%
2:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%

Точное количество голов

2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
0
4 раза 67%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%

Точный счет

0:2
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%
0:1
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
6:0
1 раз 8%

Точное количество голов

2
5 раз 42%
0
4 раза 33%
1
3 раза 25%
0
7 раз 58%
1
3 раза 25%
2
1 раз 8%
6
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Хальмстад
Гётеборг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
3
3
2
4
1.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
2
4
3
3
1.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
4
0.5
Больше Меньше
5
7
5
7
1.5
2
10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 13 11 1 1 34 - 10 34
2.
Эльфсборг
 12 9 2 1 28 - 10 29
3.
Хеккен
 1:1 14 9 2 3 35 - 14 29
4.
Кальмар
 12 6 3 3 17 - 13 21
5.
Юргорден
 13 6 3 4 19 - 17 21
6.
Хальмстад
 0:0 13 6 2 5 13 - 17 20
7.
Броммапойкарна
 13 6 1 6 16 - 18 19
8.
ИФК Норрчепинг
 1:1 13 5 4 4 19 - 16 19
9.
Хаммарбю
 13 4 4 5 17 - 21 16
10.
Мьельбю
 12 4 3 5 9 - 12 15
11.
Вернаму
 13 5 0 8 12 - 16 15
12.
Сириус
 13 3 5 5 15 - 21 14
13.
Дегерфорс
 14 3 2 9 14 - 36 11
14.
АИК
 13 2 4 7 11 - 17 10
15.
Гётеборг
 0:0 13 1 5 7 11 - 16 8
16.
Варберг БоИС
 12 0 5 7 8 - 24 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 7 6 1 0 21 - 5 19
2.
Юргорден
 7 6 1 0 13 - 4 19
3.
Хеккен
 1:1 7 6 0 1 24 - 8 18
4.
Эльфсборг
 6 4 1 1 17 - 4 13
5.
Хаммарбю
 6 4 1 1 11 - 7 13
6.
Кальмар
 6 4 1 1 11 - 7 13
7.
Хальмстад
 0:0 7 3 2 2 5 - 4 11
8.
Дегерфорс
 8 3 2 3 11 - 12 11
9.
Мьельбю
 6 2 2 2 7 - 5 8
10.
ИФК Норрчепинг
 1:1 6 2 2 2 7 - 7 8
11.
Сириус
 6 2 1 3 9 - 10 7
12.
Броммапойкарна
 6 2 1 3 6 - 7 7
13.
Вернаму
 6 2 0 4 5 - 7 6
14.
АИК
 6 1 3 2 6 - 8 6
15.
Гётеборг
 0:0 6 1 2 3 8 - 5 5
16.
Варберг БоИС
 7 0 3 4 3 - 14 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эльфсборг
 6 5 1 0 11 - 6 16
2.
Мальмё
 6 5 0 1 13 - 5 15
3.
Броммапойкарна
 7 4 0 3 10 - 11 12
4.
Хеккен
 1:1 7 3 2 2 11 - 6 11
5.
ИФК Норрчепинг
 1:1 7 3 2 2 12 - 9 11
6.
Хальмстад
 0:0 6 3 0 3 8 - 13 9
7.
Вернаму
 7 3 0 4 7 - 9 9
8.
Кальмар
 6 2 2 2 6 - 6 8
9.
Мьельбю
 6 2 1 3 2 - 7 7
10.
Сириус
 7 1 4 2 6 - 11 7
11.
АИК
 7 1 1 5 5 - 9 4
12.
Гётеборг
 0:0 7 0 3 4 3 - 11 3
13.
Хаммарбю
 7 0 3 4 6 - 14 3
14.
Варберг БоИС
 5 0 2 3 5 - 10 2
15.
Юргорден
 6 0 2 4 6 - 13 2
16.
Дегерфорс
 6 0 0 6 3 - 24 0
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Топ бомбардиров
Хеккен Траоре Бени 12 (1)
Мальмё Телин Исаак 10
Мальмё Нанаси Себастьян 8 (2)
Эльфсборг Ондрейка Якоб 7 (5)
Кальмар Mileta Rajovic 7
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Топ нарушителей
ИФК Норрчепинг Сисей Йеспер 6
Юргорден Шуллер Расмус 5
Хаммарбю Странд Симон 1 3
Хаммарбю Куртулус Эдвин 1 3
АИК Бьорнстрем Аксель 1 3
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  • 53'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    39'
    Хауснер Себастиан получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    38'
    Аль-Аммари Амир получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    23'
    Офосу-Айе Фил получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    3'
    Naeem Mohammed получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 38% завершится победой Гётеборг.
    Поставить на это событие можно в букмекерской конторе BetBoom с коэффициентом 2.65. Новички получат приятный бонус!
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Хальмстад
Ничья
Гётеборг
3.25
3.31
3.30
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Где смотреть матч Хальмстад 0:0 Гётеборг онлайн

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