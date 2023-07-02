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  4. Аллсвенскан 2023

Швеция: Аллсвенскан
2023

Тур: 13. Стадион: . Зрители: 9804
Хальмстад
0:0
Конец матча
Гётеборг
0'
3' Желтая карточка
Naeem Mohammed
23' Желтая карточка
Офосу-Айе Фил
38' Желтая карточка
Аль-Аммари Амир
39' Желтая карточка
Хауснер Себастиан
89' Желтая карточка
Гасем Алай
90'+4

Ход матча

3'
Naeem Mohammed
 
23'
Офосу-Айе Фил
 
38'
Аль-Аммари Амир
 
39'
 
Хауснер Себастиан
58'
 
Lucas Kahed
Эрикссон Себастьян
62'
Боаки Томас
Naeem Mohammed
 
67'
 
Гасем Алай
Хауснер Себастиан
67'
 
Salaou Hachimou
Карлстранд Линус
76'
 
Абдуллахи Сулейман
Берг Маркус
89'
 
Гасем Алай

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 6
  • 0 Удары в створ 4
  • 3 Угловые 7
  • 0 Офсайды 1
  • 11 Нарушения правил 11
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 49 Владение мячом, % 51
Прогноз на матч от Liveresult
1
Нильссон
Малькольм
17
Офосу-Айе
Фил
4
Юханссон
Андреас
5
Баффо
Джозеф
21
Ульссон
Маркус
18
Naeem
Mohammed
24
Аль-Аммари
Амир
8
Сведберг
Джонатан
6
Алланссон
Йоэль
10
Ахльстранд
Эрик
9
Viktor
Granath
1
Дальберг
Понтус
15
Хауснер
Себастиан
13
Свенссон
Густаф
3
Бангсбо
Йохан
17
Вендт
Оскар
8
Хаген
Элиас
21
Карлен
Адам
7
Эрикссон
Себастьян
14
Норлин
Густаф
9
Берг
Маркус
16
Карлстранд
Линус
Хальмстад
4-4-2
Гётеборг
4-3-3

История личных встреч

Хальмстад
Гётеборг

5 матчей

20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

120%
80%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

120%
0 побед 6 ничьих 0 побед

16 матчей

31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 11 побед

Первый тайм

12.5%
87.5%
0 побед 2 ничьи 9 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 4 ничьи 11 побед

21 матч

4.8%
42.9%
52.3%
1 победа 9 ничьих 11 побед

Первый тайм

28.6%
28.6%
42.8%
6 побед 6 ничьих 9 побед

Второй тайм

47.6%
52.4%
0 побед 10 ничьих 11 побед

История матчей

ТМК
1:1
А
2:0
А
1:1
ТМК
1:1
А
1:2
А
1:1
К
3:0
А
1:1
А
1:2
А
5:1
А
2:2
А
0:1
А
1:0
А
3:1
А
1:2
А
1:0
А
3:0
А
2:2
А
0:0
А
3:0
А
1:1

Голы

Всего голов

8
8

Голов в среднем за матч

0.89
0.67

Среднее время на гол

101
135

Всего голов

26
11

Голов в среднем за матч

2.17
1.22

Среднее время на гол

41
73

Всего голов

34
19

Голов в среднем за матч

1.62
0.9

Тотал матчей

2.5
20
Больше 95%
Меньше 5%
1
17
Больше 81%
Меньше 19%
4
10
Больше 48%
Меньше 52%
11
4
Больше 19%
Меньше 81%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
20

Среднее время на гол

55
99

Бомбардиры внутри турнира

Хальмстад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Viktor Granath 5 (2) 0.38
Ахльстранд Эрик 3 0.23
Офосу-Айе Фил 1 0.08
Карлссон Каспер 1 0.08
Боаки Томас 1 0.08
Gabriel Wallentin 1 0.08
Сведберг Джонатан 0 0
Ульссон Маркус 0 0
Йоханссон Александр II 0 0
Гётеборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ольссон Себастьян 4 0.31
Берг Маркус 3 (1) 0.23
Хаген Элиас 1 0.08
Норлин Густаф 1 0.08
Вендт Оскар 1 0.08
Свенссон Густаф 1 0.08
Саломонссон Эмиль 0 0
Хауснер Себастиан 0 0

Карточки

Хальмстад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сведберг Джонатан 4 0
Аль-Аммари Амир 4 0
Gabriel Wallentin 2 1
Карлссон Каспер 3 0
Алланссон Йоэль 2 0
Naeem Mohammed 2 0
Юханссон Андреас 1 0
Ульссон Маркус 1 0
Офосу-Айе Фил 1 0
Нильссон Малькольм 1 0
Ахльстранд Эрик 1 0
Viktor Granath 1 0
Гётеборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Трондсен Андерс 1 2
Свенссон Густаф 3 0
Карлен Адам 3 0
Эрикссон Себастьян 2 0
Хауснер Себастиан 2 0
Гасем Алай 2 0
Абдуллахи Сулейман 1 0
Дальберг Понтус 1 0
Хаген Элиас 1 0
Норлин Густаф 1 0
Карлстранд Линус 1 0

Результаты матчей

Хальмстад
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Гётеборг
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

0
4
Хальмстад
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
0% (0)
50% (3)
Гётеборг
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

11
2

Волевые поражения

5
9
Хальмстад
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
Гётеборг
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

12
2

Волевые поражения

5
13

Голы по времени матча

Забито

5
4
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
10 Не забивали 11
0
0%
2
50%
1-15
3
60%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
10
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 5
0
0%
2
20%
1-15
1
25%
1
10%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
1
25%
3
30%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
2
50%
2
20%
76-90

Забито

7
10
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
8 Не забивали 9
0
0%
2
20%
1-15
1
14%
2
20%
16-30
2
29%
1
10%
31-45
1
14%
1
10%
46-60
1
14%
1
10%
61-75
2
29%
3
30%
76-90

Пропущено

14
3
3 В 1-м тайме 2
11 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 3
1
7%
0
0%
1-15
2
14%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
3
21%
1
33%
46-60
4
29%
0
0%
61-75
4
29%
0
0%
76-90

Забито

12
14
6 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 4
5 Не забивали 7
0
0%
4
29%
1-15
4
33%
2
14%
16-30
2
17%
2
14%
31-45
2
17%
1
7%
46-60
2
17%
2
14%
61-75
2
17%
3
21%
76-90

Пропущено

18
13
4 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 8
1
6%
2
15%
1-15
3
17%
2
15%
16-30
0
0%
2
15%
31-45
4
22%
4
31%
46-60
4
22%
1
8%
61-75
6
33%
2
15%
76-90

Результаты последних матчей

Хальмстад
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Хальмстад - Треллеборг 1:2 Хальмстад - Кальмар 0:3 Варберг БоИС - Хальмстад 1:2 Хальмстад - Хаммарбю 0:0
Мьельбю - Хальмстад 0:2 Сириус - Хальмстад 1:2 Хальмстад - Мальмё 0:1 Хальмстад - Хеккен 1:0 Эльфсборг - Хальмстад 6:1 Хальмстад - Броммапойкарна 0:2 Кальмар - Хальмстад 2:0 Хальмстад - Юргорден 2:0 Дегерфорс - Хальмстад 3:1 Хальмстад - АИК 2:1 Хальмстад - Эльфсборг 0:0 Хальмстад - Вернаму 1:1 Брентфорд Б - Хальмстад 1:0 Брондбю - Хальмстад 2:0 Хальмстад - Викинг 0:2 Гётеборг - Хальмстад 1:1
Гётеборг
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Мальмё - Гётеборг 0:1 Сириус - Гётеборг 2:0 Гётеборг - Мьельбю 0:1 Хеккен - Гётеборг 4:1
Гётеборг - Хаммарбю 1:1 АИК - Гётеборг 2:2 Броммапойкарна - Гётеборг 0:0 Гётеборг - Дегерфорс 6:0 Гётеборг - ИФК Норрчепинг 1:1 Юргорден - Гётеборг 1:0 Гётеборг - Мальмё 0:1 Кальмар - Гётеборг 2:0 Гётеборг - Вернаму 0:1 Гётеборг - Сарпсборг-08 1:1 Гётеборг - Йёнчёпинг 1:0 Гётеборг - Мариехамн 1:1 Гётеборг - Виборг 0:3 Тромсё - Гётеборг 0:2 Гётеборг - Хальмстад 1:1 Гётеборг - Дегерфорс 4:1

Результаты матчей

Хальмстад
Гётеборг

Точный счет

0:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
0:1
3 раза 50%
1:1
2 раза 33%
6:0
1 раз 17%

Точное количество голов

0
4 раза 57%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
6
1 раз 17%

Точный счет

1:2
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
6:1
1 раз 17%
0:0
2 раза 29%
2:0
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%

Точное количество голов

2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
0
5 раз 71%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%

Точный счет

0:0
2 раза 15%
0:2
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%
0:1
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
6:0
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 38%
2
5 раз 38%
1
3 раза 23%
0
8 раз 62%
1
3 раза 23%
2
1 раз 8%
6
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Хальмстад
Гётеборг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
4
0.5
Больше Меньше
3
3
2
5
1.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
2
5
3
3
1.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
5
0.5
Больше Меньше
5
8
5
8
1.5
2
11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 13 11 1 1 34 - 10 34
2.
Эльфсборг
 12 9 2 1 28 - 10 29
3.
Хеккен
 14 9 2 3 36 - 15 29
4.
Юргорден
 1:0 14 7 3 4 20 - 17 24
5.
Кальмар
 12 6 3 3 17 - 13 21
6.
Хальмстад
 13 6 2 5 13 - 17 20
7.
Броммапойкарна
 13 6 1 6 16 - 18 19
8.
ИФК Норрчепинг
 13 5 4 4 20 - 17 19
9.
Хаммарбю
 13 4 4 5 17 - 21 16
10.
Мьельбю
 12 4 3 5 9 - 12 15
11.
Вернаму
 13 5 0 8 12 - 16 15
12.
Сириус
 13 3 5 5 15 - 21 14
13.
Дегерфорс
 14 3 2 9 14 - 36 11
14.
АИК
 13 2 4 7 11 - 17 10
15.
Гётеборг
 13 1 5 7 11 - 16 8
16.
Варберг БоИС
 0:1 13 0 5 8 8 - 25 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Юргорден
 1:0 8 7 1 0 14 - 4 22
2.
Мальмё
 7 6 1 0 21 - 5 19
3.
Хеккен
 7 6 0 1 24 - 8 18
4.
Эльфсборг
 6 4 1 1 17 - 4 13
5.
Хаммарбю
 6 4 1 1 11 - 7 13
6.
Кальмар
 6 4 1 1 11 - 7 13
7.
Хальмстад
 7 3 2 2 5 - 4 11
8.
Дегерфорс
 8 3 2 3 11 - 12 11
9.
Мьельбю
 6 2 2 2 7 - 5 8
10.
ИФК Норрчепинг
 6 2 2 2 8 - 8 8
11.
Сириус
 6 2 1 3 9 - 10 7
12.
Броммапойкарна
 6 2 1 3 6 - 7 7
13.
Вернаму
 6 2 0 4 5 - 7 6
14.
АИК
 6 1 3 2 6 - 8 6
15.
Гётеборг
 6 1 2 3 8 - 5 5
16.
Варберг БоИС
 0:1 7 0 3 4 3 - 14 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эльфсборг
 6 5 1 0 11 - 6 16
2.
Мальмё
 6 5 0 1 13 - 5 15
3.
Броммапойкарна
 7 4 0 3 10 - 11 12
4.
Хеккен
 7 3 2 2 12 - 7 11
5.
ИФК Норрчепинг
 7 3 2 2 12 - 9 11
6.
Хальмстад
 6 3 0 3 8 - 13 9
7.
Вернаму
 7 3 0 4 7 - 9 9
8.
Кальмар
 6 2 2 2 6 - 6 8
9.
Мьельбю
 6 2 1 3 2 - 7 7
10.
Сириус
 7 1 4 2 6 - 11 7
11.
АИК
 7 1 1 5 5 - 9 4
12.
Гётеборг
 7 0 3 4 3 - 11 3
13.
Хаммарбю
 7 0 3 4 6 - 14 3
14.
Варберг БоИС
 0:1 6 0 2 4 5 - 11 2
15.
Юргорден
 1:0 6 0 2 4 6 - 13 2
16.
Дегерфорс
 6 0 0 6 3 - 24 0
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Топ бомбардиров
Хеккен Траоре Бени 12 (1)
Мальмё Телин Исаак 10
Мальмё Нанаси Себастьян 8 (2)
Эльфсборг Ондрейка Якоб 7 (5)
Кальмар Mileta Rajovic 7
Весь список

Топ нарушителей
ИФК Норрчепинг Сисей Йеспер 6
Юргорден Шуллер Расмус 5
Хаммарбю Странд Симон 1 3
Хаммарбю Куртулус Эдвин 1 3
АИК Бьорнстрем Аксель 1 3
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  • 58'
    Эрикссон Себастьян уходит с поля. Lucas Kaahed выходит вместо него
  • Второй тайм начался
    46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 53'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    39'
    Хауснер Себастиан получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    38'
    Аль-Аммари Амир получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    23'
    Офосу-Айе Фил получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    3'
    Naeem Mohammed получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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