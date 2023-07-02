Тур: 14. Стадион: Гьемселунд.
0:1
Второй тайм: 49'
Ход матча
45'
10
Герсон
Ларс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
10 Герсон ЛарсЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Vegard Hansen
- Основной состав
- Вратарь
-
14 Марес ЛюкЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
96 Mark JensenВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Deni Dashaev
-
-
-
-
Главный тренер: Sindre Tjelmeland
История личных встреч
Конгсвингер
ИК Старт
6 матчей
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
83.3%
2 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 0 побед
9 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 9 побед
Первый тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 9 побед
15 матчей
20%
20%
60%
3 победы 3 ничьи 9 побед
Первый тайм
13.3%
60%
26.7%
2 победы 9 ничьих 4 победы
Второй тайм
26.7%
13.3%
60%
4 победы 2 ничьи 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
12
4
Голов в среднем за матч
1.71
0.5
Среднее время на гол
52
180
Всего голов
14
14
Голов в среднем за матч
1.75
2
Среднее время на гол
51
45
Всего голов
26
18
Голов в среднем за матч
1.73
1.2
Тотал матчей
2.5
11
Больше 73%
Меньше 27%
4
9
Больше 60%
Меньше 40%
6
5
Больше 33%
Меньше 67%
10
2
Больше 13%
Меньше 87%
13
2
Больше 13%
Меньше 87%
13
Среднее время на гол
51
75
Бомбардиры внутри турнира
Конгсвингер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Joacim Holtan
|9
|0.64
|Adem Gueven
|5
|0.36
|Хокенстад Матс
|1
|0.07
|Моберг Вегар
|1
|0.07
|Martin Tangen Vinjor
|1
|0.07
|Ludvig Langrekken
|1
|0.07
|Jesper Grundt
|1
|0.07
|Eric Taylor
|1
|0.07
|Martin Hellan
|1
|0.07
|Harald Holter
|0
|0
|Герсон Ларс
|0
|0
|Холме Фредрик
|0
|0
ИК Старт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Скогволд Хенрик
|6
|0.43
|Alagie Sanyang
|6
|0.43
|Страннегорд Том
|4
|0.29
|Марес Люк
|4 (4)
|0.29
|Mathias Grundetjern
|3
|0.21
|Zakaria Sawo
|2
|0.14
|Вормгор Вито
|1
|0.07
|Сакор Важебах
|1
|0.07
|Лане Джек
|1
|0.07
|Дервискадич Эмир
|1
|0.07
|Шеквист Сандер Хансен
|0
|0
|Sindre Osestad
|0
|0
|Fabian Oestigaard Ness
|0
|0
Карточки
Конгсвингер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Harald Holter
|4
|0
|Joacim Holtan
|2
|0
|Солнёрдал Оскар
|2
|0
|Martin Hellan
|2
|0
|Brage Pedersen
|0
|1
|Vegard Hansen
|1
|0
|Хокенстад Матс
|1
|0
|Adem Gueven
|1
|0
|Victor Grodaas
|1
|0
|Стрёмберг Август
|1
|0
|Ludvig Langrekken
|1
|0
|Холме Фредрик
|1
|0
|Jesper Grundt
|1
|0
|Marius Aamodt Eriksen
|1
|0
|Eric Taylor
|1
|0
ИК Старт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вормгор Вито
|4
|0
|Fabian Oestigaard Ness
|3
|0
|Zakaria Sawo
|1
|1
|Шеквист Сандер Хансен
|1
|1
|Робстад Хенрик
|2
|0
|Sindre Osestad
|2
|0
|Дервискадич Эмир
|2
|0
|Mark Jensen
|1
|0
|Сакор Важебах
|1
|0
|Викстёль Рольф
|1
|0
|Антонссон Бьярни
|1
|0
|Страннегорд Том
|1
|0
|Скогволд Хенрик
|1
|0
|Jasper Silva Torkildsen
|1
|0
|Mathias Grundetjern
|1
|0
|Deni Dashaev
|1
|0
Результаты матчей
Конгсвингер
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
ИК Старт
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
1
Волевые поражения
0
8
Конгсвингер
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
57% (4)
0% (0)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
ИК Старт
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
6
3
Волевые поражения
7
15
Конгсвингер
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
62% (8)
8% (1)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
ИК Старт
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
23% (3)
54% (7)
Сухие победы
6
0
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
7
4
Волевые поражения
7
23
Голы по времени матча
Забито
13
12
6 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 3
8 Не забивали 7
1
8%
1
8%
1-15
4
31%
1
8%
16-30
1
8%
1
8%
31-45
1
8%
4
33%
46-60
3
23%
3
25%
61-75
3
23%
2
17%
76-90
Пропущено
4
12
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 10
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 6
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
1
8%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
0
0%
5
42%
46-60
2
50%
1
8%
61-75
0
0%
4
33%
76-90
Забито
8
16
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 12
3 Забивали первыми 3
8 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
3
19%
16-30
2
25%
1
6%
31-45
2
25%
4
25%
46-60
2
25%
2
13%
61-75
1
13%
6
38%
76-90
Пропущено
9
10
5 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
2
22%
2
20%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
3
33%
1
10%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
44%
4
40%
76-90
Забито
21
28
9 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 21
8 Забивали первыми 6
3 Не забивали 1
1
5%
1
4%
1-15
5
24%
4
14%
16-30
3
14%
2
7%
31-45
3
14%
8
29%
46-60
5
24%
5
18%
61-75
4
19%
8
29%
76-90
Пропущено
13
22
7 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 16
5 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 11
3
23%
2
9%
1-15
1
8%
2
9%
16-30
3
23%
2
9%
31-45
0
0%
7
32%
46-60
2
15%
1
5%
61-75
4
31%
8
36%
76-90
Результаты последних матчей
Конгсвингер
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Мосс - Конгсвингер 0:1 Конгсвингер - Ранхейм 3:0 Осане - Конгсвингер 1:2 Йовик-Люн - Конгсвингер 3:3
Конгсвингер - Согндаль 1:0 Лиллехаммер - Конгсвингер 3:5 Рёуфосс - Конгсвингер 1:2 Конгсвингер - Скейд 5:0 КФУМ - Конгсвингер 2:0 Конгсвингер - Дьерв 2:1 Санднес - Конгсвингер 1:2 Конгсвингер - Хёдд 0:3 ФК Кристиансунн - Конгсвингер 2:0 Конгсвингер - Мьёндален 2:0 Брюне - Конгсвингер 2:1 Русенборг - Конгсвингер 2:1 Конгсвингер - Стабек 1:1 Конгсвингер - Мосс 0:1 Хам-Кам - Конгсвингер 2:4 Конгсвингер - Фредрикстад 0:0
ИК Старт
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
ИК Старт - Дьерв 2:1 Фредрикстад - ИК Старт 3:1 Йовик-Люн - ИК Старт 1:0 Согндаль - ИК Старт 2:1
Халсен - ИК Старт 0:3 ИК Старт - Ранхейм 2:1 Флеккерёй - ИК Старт 0:2 Осане - ИК Старт 2:2 ИК Старт - Санднес 3:3 Скейд - ИК Старт 1:4 ИК Старт - Хёдд 4:2 КФУМ - ИК Старт 2:2 ИК Старт - Рёуфосс 1:3 Брюне - ИК Старт 2:2 ИК Старт - ФК Кристиансунн 4:0 Мосс - ИК Старт 0:0 ИК Старт - Мьёндален 3:3 Санднес - ИК Старт 2:1 ИК Старт - Брюне 2:0 ИК Старт - Тромсё 1:1
Результаты матчей
Конгсвингер
ИК Старт
Точный счет
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
2:1
2 раза 33%
1:3
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
Точное количество голов
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
5
1 раз 17%
2
2 раза 33%
4
2 раза 33%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Точный счет
1:2
3 раза 43%
2:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
3 раза 43%
0:0
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
Точное количество голов
2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
4
1 раз 14%
Точный счет
1:2
3 раза 23%
2:0
3 раза 23%
2:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
2:1
3 раза 23%
2:2
3 раза 23%
0:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
Точное количество голов
2
5 раз 38%
0
3 раза 23%
1
3 раза 23%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%
2
5 раз 38%
1
3 раза 23%
4
3 раза 23%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Конгсвингер
ИК Старт
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
42
51
24
33
15
24
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
61
34
43
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
121
76
94
211
49
112
310
112
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:0
|14
|7
|7
|0
|16 - 6
|28
|2.
|0:1
|14
|9
|0
|5
|21 - 14
|27
|3.
|14
|7
|4
|3
|27 - 19
|25
|4.
|14
|7
|3
|4
|19 - 16
|24
|5.
|1:0
|14
|6
|5
|3
|29 - 22
|23
|6.
|14
|6
|4
|4
|25 - 19
|22
|7.
|14
|6
|3
|5
|23 - 22
|21
|8.
|0:3
|14
|6
|2
|6
|17 - 23
|20
|9.
|14
|5
|4
|5
|16 - 19
|19
|10.
|14
|5
|3
|6
|19 - 20
|18
|11.
|3:1
|14
|4
|4
|6
|15 - 19
|16
|12.
|14
|3
|5
|6
|21 - 22
|14
|13.
|14
|3
|5
|6
|15 - 19
|14
|14.
|1:3
|14
|3
|4
|7
|12 - 15
|13
|15.
|14
|2
|4
|8
|17 - 32
|10
|16.
|14
|1
|7
|6
|18 - 23
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|6
|1
|1
|20 - 8
|19
|2.
|0:1
|7
|5
|0
|2
|13 - 5
|15
|3.
|3:0
|7
|4
|3
|0
|10 - 3
|15
|4.
|7
|4
|2
|1
|14 - 7
|14
|5.
|8
|4
|2
|2
|15 - 13
|14
|6.
|1:0
|6
|4
|1
|1
|16 - 10
|13
|7.
|6
|4
|1
|1
|8 - 5
|13
|8.
|7
|4
|1
|2
|6 - 4
|13
|9.
|0:3
|6
|4
|0
|2
|11 - 11
|12
|10.
|3:1
|8
|3
|3
|2
|10 - 8
|12
|11.
|1:3
|6
|2
|3
|1
|7 - 3
|9
|12.
|8
|2
|3
|3
|14 - 13
|9
|13.
|7
|1
|4
|2
|5 - 6
|7
|14.
|8
|1
|3
|4
|8 - 11
|6
|15.
|7
|1
|2
|4
|8 - 17
|5
|16.
|6
|0
|3
|3
|9 - 12
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:0
|7
|3
|4
|0
|6 - 3
|13
|2.
|6
|4
|0
|2
|11 - 9
|12
|3.
|0:1
|7
|4
|0
|3
|8 - 9
|12
|4.
|8
|3
|2
|3
|11 - 11
|11
|5.
|1:0
|8
|2
|4
|2
|13 - 12
|10
|6.
|7
|2
|2
|3
|11 - 12
|8
|7.
|0:3
|8
|2
|2
|4
|6 - 12
|8
|8.
|6
|2
|1
|3
|8 - 9
|7
|9.
|7
|2
|1
|4
|10 - 13
|7
|10.
|8
|1
|4
|3
|9 - 11
|7
|11.
|6
|1
|3
|2
|7 - 11
|6
|12.
|7
|1
|3
|3
|10 - 15
|6
|13.
|6
|1
|2
|3
|7 - 9
|5
|14.
|7
|1
|2
|4
|9 - 15
|5
|15.
|3:1
|6
|1
|1
|4
|5 - 11
|4
|16.
|1:3
|8
|1
|1
|6
|5 - 12
|4
- — Выход в Типпелиген
- — Выход в стыковые матче за право попасть в Типпелиген
- — Выход в стыковые матче за право остаться в Первом дивизионе
- — Вылет во Второй дивизион
|Мьёндален
|Kristian Lien
|10
|Конгсвингер
|Joacim Holtan
|9 (2)
|ФК Кристиансунн
|Стокке Беньямин
|9
|Санднес
|Хейланн Томми
|7 (3)
|Дьерв
|Педру Самуэл
|7 (2)
|Осане
|Martin Ueland
|6
|Мосс
|Странде Кристиан
|6
|ФК Кристиансунн
|Нилсен Снорре
|1 3
|ИК Старт
|Вормгор Вито
|4
|Конгсвингер
|Harald Holter
|4