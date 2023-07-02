  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Норвегия
  4. Первый дивизион 2023

Норвегия: Первый дивизион
2023

Тур: 14. Стадион: . Зрители: 1712
Конгсвингер
2:1
Конец матча
ИК Старт
0'
0:1
45' Гол
Mathias Grundetjern
1:1
59' Гол
Adem Gueven
61' Желтая карточка
Робстад Хенрик
80' Красная карточка
Робстад Хенрик
2:1
81' Пенальти
Герсон Ларс
88' Желтая карточка
Моберг Вегар
90'+7
1
Стрёмберг
Август
16
Martin
Hellan
5
Холме
Фредрик
10
Герсон
Ларс
12
Хокенстад
Матс
6
Harald
Holter
23
Martin
Tangen
Vinjor
20
Jesper
Grundt
22
Ludvig
Langrekken
18
Joacim
Holtan
9
Adem
Gueven
1
Jasper
Silva
Torkildsen
14
Марес
Люк
30
Fabian
Oestigaard
Ness
21
Шеквист
Сандер
Хансен
2
Антонссон
Бьярни
15
Робстад
Хенрик
16
Страннегорд
Том
4
Сакор
Важебах
25
Jesper
Gregersen
8
Mathias
Grundetjern
10
Alagie
Sanyang
Конгсвингер
4-1-2-3
ИК Старт
5-3-2

История личных встреч

Конгсвингер
ИК Старт

6 матчей

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
83.3%
2 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 0 побед

9 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 9 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 9 побед

15 матчей

20%
20%
60%
3 победы 3 ничьи 9 побед

Первый тайм

13.3%
60%
26.7%
2 победы 9 ничьих 4 победы

Второй тайм

26.7%
13.3%
60%
4 победы 2 ничьи 9 побед

История матчей

ТПМ
0:1
ПД
2:2
ПД
0:1
ПД
3:1
ПД
4:2
ПД
2:1
ПД
0:2
ПД
3:0
КН
1:0
ПД
0:1
Т
3:3
Т
3:0
А
2:2
А
2:0
ТМС
1:2

Голы

Всего голов

12
4

Голов в среднем за матч

1.71
0.5

Среднее время на гол

52
180

Всего голов

14
14

Голов в среднем за матч

1.75
2

Среднее время на гол

51
45

Всего голов

26
18

Голов в среднем за матч

1.73
1.2

Тотал матчей

2.5
11
Больше 73%
Меньше 27%
4
9
Больше 60%
Меньше 40%
6
5
Больше 33%
Меньше 67%
10
2
Больше 13%
Меньше 87%
13
2
Больше 13%
Меньше 87%
13

Среднее время на гол

51
75

Бомбардиры внутри турнира

Конгсвингер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Joacim Holtan 9 0.64
Adem Gueven 6 0.43
Хокенстад Матс 1 0.07
Моберг Вегар 1 0.07
Герсон Ларс 1 (1) 0.07
Martin Tangen Vinjor 1 0.07
Ludvig Langrekken 1 0.07
Jesper Grundt 1 0.07
Martin Hellan 1 0.07
Eric Taylor 1 0.07
Harald Holter 0 0
Холме Фредрик 0 0
ИК Старт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Скогволд Хенрик 6 0.43
Alagie Sanyang 6 0.43
Страннегорд Том 4 0.29
Марес Люк 4 (4) 0.29
Mathias Grundetjern 3 0.21
Zakaria Sawo 2 0.14
Вормгор Вито 1 0.07
Сакор Важебах 1 0.07
Лане Джек 1 0.07
Дервискадич Эмир 1 0.07
Шеквист Сандер Хансен 0 0
Sindre Osestad 0 0
Fabian Oestigaard Ness 0 0

Карточки

Конгсвингер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Harald Holter 4 0
Joacim Holtan 2 0
Солнёрдал Оскар 2 0
Martin Hellan 2 0
Brage Pedersen 0 1
Vegard Hansen 1 0
Хокенстад Матс 1 0
Моберг Вегар 1 0
Adem Gueven 1 0
Victor Grodaas 1 0
Стрёмберг Август 1 0
Ludvig Langrekken 1 0
Холме Фредрик 1 0
Jesper Grundt 1 0
Marius Aamodt Eriksen 1 0
Eric Taylor 1 0
ИК Старт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Робстад Хенрик 3 1
Вормгор Вито 4 0
Fabian Oestigaard Ness 3 0
Zakaria Sawo 1 1
Шеквист Сандер Хансен 1 1
Sindre Osestad 2 0
Дервискадич Эмир 2 0
Mark Jensen 1 0
Сакор Важебах 1 0
Викстёль Рольф 1 0
Антонссон Бьярни 1 0
Страннегорд Том 1 0
Скогволд Хенрик 1 0
Jasper Silva Torkildsen 1 0
Mathias Grundetjern 1 0
Deni Dashaev 1 0

Результаты матчей

Конгсвингер
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
ИК Старт
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
1

Волевые поражения

0
9
Конгсвингер
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
57% (4)
0% (0)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
ИК Старт
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

6
3

Волевые поражения

7
15
Конгсвингер
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
57% (8)
7% (1)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
ИК Старт
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
21% (3)
57% (8)

Сухие победы

6
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

8
4

Волевые поражения

7
24

Голы по времени матча

Забито

15
13
6 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 4
8 Не забивали 7
1
7%
1
8%
1-15
4
27%
1
8%
16-30
1
7%
2
15%
31-45
2
13%
4
31%
46-60
3
20%
3
23%
61-75
4
27%
2
15%
76-90

Пропущено

5
14
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 12
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 7
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
1
7%
16-30
1
20%
1
7%
31-45
0
0%
6
43%
46-60
2
40%
1
7%
61-75
0
0%
5
36%
76-90

Забито

8
16
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 12
3 Забивали первыми 3
9 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
3
19%
16-30
2
25%
1
6%
31-45
2
25%
4
25%
46-60
2
25%
2
13%
61-75
1
13%
6
38%
76-90

Пропущено

9
10
5 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
2
22%
2
20%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
3
33%
1
10%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
44%
4
40%
76-90

Забито

23
29
9 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 21
8 Забивали первыми 7
3 Не забивали 1
1
4%
1
3%
1-15
5
22%
4
14%
16-30
3
13%
3
10%
31-45
4
17%
8
28%
46-60
5
22%
5
17%
61-75
5
22%
8
28%
76-90

Пропущено

14
24
8 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 18
6 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 12
3
21%
2
8%
1-15
1
7%
2
8%
16-30
4
29%
2
8%
31-45
0
0%
8
33%
46-60
2
14%
1
4%
61-75
4
29%
9
38%
76-90

Результаты последних матчей

Конгсвингер
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Мосс - Конгсвингер 0:1 Конгсвингер - Ранхейм 3:0 Осане - Конгсвингер 1:2 Йовик-Люн - Конгсвингер 3:3
Конгсвингер - Согндаль 1:0 Лиллехаммер - Конгсвингер 3:5 Рёуфосс - Конгсвингер 1:2 Конгсвингер - Скейд 5:0 КФУМ - Конгсвингер 2:0 Конгсвингер - Дьерв 2:1 Санднес - Конгсвингер 1:2 Конгсвингер - Хёдд 0:3 ФК Кристиансунн - Конгсвингер 2:0 Конгсвингер - Мьёндален 2:0 Брюне - Конгсвингер 2:1 Русенборг - Конгсвингер 2:1 Конгсвингер - Стабек 1:1 Конгсвингер - Мосс 0:1 Хам-Кам - Конгсвингер 2:4 Конгсвингер - Фредрикстад 0:0
ИК Старт
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
ИК Старт - Дьерв 2:1 Фредрикстад - ИК Старт 3:1 Йовик-Люн - ИК Старт 1:0 Согндаль - ИК Старт 2:1
Халсен - ИК Старт 0:3 ИК Старт - Ранхейм 2:1 Флеккерёй - ИК Старт 0:2 Осане - ИК Старт 2:2 ИК Старт - Санднес 3:3 Скейд - ИК Старт 1:4 ИК Старт - Хёдд 4:2 КФУМ - ИК Старт 2:2 ИК Старт - Рёуфосс 1:3 Брюне - ИК Старт 2:2 ИК Старт - ФК Кристиансунн 4:0 Мосс - ИК Старт 0:0 ИК Старт - Мьёндален 3:3 Санднес - ИК Старт 2:1 ИК Старт - Брюне 2:0 ИК Старт - Тромсё 1:1

Результаты матчей

Конгсвингер
ИК Старт

Точный счет

2:1
2 раза 29%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
2:1
2 раза 33%
1:3
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%

Точное количество голов

2
3 раза 43%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
5
1 раз 14%
2
2 раза 33%
4
2 раза 33%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

1:2
3 раза 43%
2:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
3 раза 38%
2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%

Точное количество голов

2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
1 раз 13%
4
1 раз 13%

Точный счет

1:2
3 раза 21%
2:0
3 раза 21%
2:1
3 раза 21%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
2:1
4 раза 29%
2:2
3 раза 21%
0:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%

Точное количество голов

2
6 раз 43%
0
3 раза 21%
1
3 раза 21%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%
2
5 раз 36%
1
4 раза 29%
4
3 раза 21%
0
1 раз 7%
3
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Конгсвингер
ИК Старт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
5
2
1.5
5
1
2
5
2.5
3
3
1
6
3.5
2
4
1
6
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
7
1
3
4
1.5
4
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
13
1
8
6
1.5
9
5
2
12
2.5
4
10
1
13
3.5
3
11
1
13
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Конгсвингер
 14 10 0 4 23 - 14 30
2.
Фредрикстад
 14 7 7 0 17 - 6 28
3.
ФК Кристиансунн
 14 7 4 3 27 - 19 25
4.
Согндаль
 14 7 3 4 19 - 16 24
5.
КФУМ
 14 6 4 4 25 - 19 22
6.
Дьерв
 14 6 3 5 23 - 22 21
7.
Ранхейм
 14 6 2 6 17 - 24 20
8.
ИК Старт
 14 5 5 4 29 - 24 20
9.
Мосс
 14 5 4 5 16 - 19 19
10.
Мьёндален
 14 5 3 6 19 - 20 18
11.
Брюне
 14 4 4 6 16 - 19 16
12.
Санднес
 14 3 5 6 21 - 22 14
13.
Хёдд
 14 3 5 6 15 - 19 14
14.
Рёуфосс
 14 3 4 7 12 - 16 13
15.
Скейд
 14 2 4 8 17 - 32 10
16.
Осане
 14 1 7 6 18 - 23 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФК Кристиансунн
 8 6 1 1 20 - 8 19
2.
Конгсвингер
 7 6 0 1 15 - 5 18
3.
Фредрикстад
 7 4 3 0 11 - 3 15
4.
КФУМ
 7 4 2 1 14 - 7 14
5.
Дьерв
 8 4 2 2 15 - 13 14
6.
ИК Старт
 6 4 1 1 16 - 10 13
7.
Согндаль
 6 4 1 1 8 - 5 13
8.
Мосс
 7 4 1 2 6 - 4 13
9.
Ранхейм
 6 4 0 2 11 - 11 12
10.
Брюне
 8 3 3 2 11 - 8 12
11.
Рёуфосс
 6 2 3 1 7 - 3 9
12.
Санднес
 8 2 3 3 14 - 13 9
13.
Хёдд
 7 1 4 2 5 - 6 7
14.
Мьёндален
 8 1 3 4 8 - 11 6
15.
Скейд
 7 1 2 4 8 - 17 5
16.
Осане
 6 0 3 3 9 - 12 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фредрикстад
 7 3 4 0 6 - 3 13
2.
Мьёндален
 6 4 0 2 11 - 9 12
3.
Конгсвингер
 7 4 0 3 8 - 9 12
4.
Согндаль
 8 3 2 3 11 - 11 11
5.
КФУМ
 7 2 2 3 11 - 12 8
6.
Ранхейм
 8 2 2 4 6 - 13 8
7.
Дьерв
 6 2 1 3 8 - 9 7
8.
Хёдд
 7 2 1 4 10 - 13 7
9.
ИК Старт
 8 1 4 3 13 - 14 7
10.
Осане
 8 1 4 3 9 - 11 7
11.
ФК Кристиансунн
 6 1 3 2 7 - 11 6
12.
Мосс
 7 1 3 3 10 - 15 6
13.
Санднес
 6 1 2 3 7 - 9 5
14.
Скейд
 7 1 2 4 9 - 15 5
15.
Брюне
 6 1 1 4 5 - 11 4
16.
Рёуфосс
 8 1 1 6 5 - 13 4
  • — Выход в Типпелиген
  • — Выход в стыковые матче за право попасть в Типпелиген
  • — Выход в стыковые матче за право остаться в Первом дивизионе
  • — Вылет во Второй дивизион

Топ бомбардиров
Мьёндален Kristian Lien 10
Конгсвингер Joacim Holtan 9 (2)
ФК Кристиансунн Стокке Беньямин 9
Санднес Хейланн Томми 7 (3)
Дьерв Педру Самуэл 7 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Осане Martin Ueland 6
Мосс Странде Кристиан 6
ИК Старт Робстад Хенрик 1 3
ФК Кристиансунн Нилсен Снорре 1 3
ИК Старт Вормгор Вито 4
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 46'
      Tom Strannegaard сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      46'
      Г О О О О Л - Mathias Grundetjern бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Конгсвингер 2:1 ИК Старт онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

    PARI



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    1000 рублей - бесплатная ставка
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Получай до 50 000 рублей
    и 15% возврата каждый месяц!
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     