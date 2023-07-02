Тур: 14. Стадион: Гьемселунд. Зрители: 1712
2:1
Конец матча
0'
0:1
45' ГолMathias Grundetjern
1:1
59' ГолAdem Gueven
61' Желтая карточкаРобстад Хенрик
80' Красная карточкаРобстад Хенрик
2:1
81' ПенальтиГерсон Ларс
88' Желтая карточкаМоберг Вегар
90'+7
Ход матча
45'
59'
1:1
61'
80'
81'
2:1
88'
10
Герсон
Ларс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
10 Герсон ЛарсЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Vegard Hansen
- Основной состав
- Вратарь
-
14 Марес ЛюкЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
96 Mark JensenВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Deni Dashaev
-
-
-
Главный тренер: Sindre Tjelmeland
История личных встреч
Конгсвингер
ИК Старт
6 матчей
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
83.3%
2 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 0 побед
9 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 9 побед
Первый тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 9 побед
15 матчей
20%
20%
60%
3 победы 3 ничьи 9 побед
Первый тайм
13.3%
60%
26.7%
2 победы 9 ничьих 4 победы
Второй тайм
26.7%
13.3%
60%
4 победы 2 ничьи 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
12
4
Голов в среднем за матч
1.71
0.5
Среднее время на гол
52
180
Всего голов
14
14
Голов в среднем за матч
1.75
2
Среднее время на гол
51
45
Всего голов
26
18
Голов в среднем за матч
1.73
1.2
Тотал матчей
2.5
11
Больше 73%
Меньше 27%
4
9
Больше 60%
Меньше 40%
6
5
Больше 33%
Меньше 67%
10
2
Больше 13%
Меньше 87%
13
2
Больше 13%
Меньше 87%
13
Среднее время на гол
51
75
Бомбардиры внутри турнира
Конгсвингер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Joacim Holtan
|9
|0.64
|Adem Gueven
|6
|0.43
|Хокенстад Матс
|1
|0.07
|Моберг Вегар
|1
|0.07
|Герсон Ларс
|1 (1)
|0.07
|Martin Tangen Vinjor
|1
|0.07
|Ludvig Langrekken
|1
|0.07
|Jesper Grundt
|1
|0.07
|Martin Hellan
|1
|0.07
|Eric Taylor
|1
|0.07
|Harald Holter
|0
|0
|Холме Фредрик
|0
|0
ИК Старт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Скогволд Хенрик
|6
|0.43
|Alagie Sanyang
|6
|0.43
|Страннегорд Том
|4
|0.29
|Марес Люк
|4 (4)
|0.29
|Mathias Grundetjern
|3
|0.21
|Zakaria Sawo
|2
|0.14
|Вормгор Вито
|1
|0.07
|Сакор Важебах
|1
|0.07
|Лане Джек
|1
|0.07
|Дервискадич Эмир
|1
|0.07
|Шеквист Сандер Хансен
|0
|0
|Sindre Osestad
|0
|0
|Fabian Oestigaard Ness
|0
|0
Карточки
Конгсвингер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Harald Holter
|4
|0
|Joacim Holtan
|2
|0
|Солнёрдал Оскар
|2
|0
|Martin Hellan
|2
|0
|Brage Pedersen
|0
|1
|Vegard Hansen
|1
|0
|Хокенстад Матс
|1
|0
|Моберг Вегар
|1
|0
|Adem Gueven
|1
|0
|Victor Grodaas
|1
|0
|Стрёмберг Август
|1
|0
|Ludvig Langrekken
|1
|0
|Холме Фредрик
|1
|0
|Jesper Grundt
|1
|0
|Marius Aamodt Eriksen
|1
|0
|Eric Taylor
|1
|0
ИК Старт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Робстад Хенрик
|3
|1
|Вормгор Вито
|4
|0
|Fabian Oestigaard Ness
|3
|0
|Zakaria Sawo
|1
|1
|Шеквист Сандер Хансен
|1
|1
|Sindre Osestad
|2
|0
|Дервискадич Эмир
|2
|0
|Mark Jensen
|1
|0
|Сакор Важебах
|1
|0
|Викстёль Рольф
|1
|0
|Антонссон Бьярни
|1
|0
|Страннегорд Том
|1
|0
|Скогволд Хенрик
|1
|0
|Jasper Silva Torkildsen
|1
|0
|Mathias Grundetjern
|1
|0
|Deni Dashaev
|1
|0
Результаты матчей
Конгсвингер
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
ИК Старт
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
2
1
Волевые поражения
0
9
Конгсвингер
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
57% (4)
0% (0)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
ИК Старт
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
6
3
Волевые поражения
7
15
Конгсвингер
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
57% (8)
7% (1)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
ИК Старт
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
21% (3)
57% (8)
Сухие победы
6
0
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
8
4
Волевые поражения
7
24
Голы по времени матча
Забито
15
13
6 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 4
8 Не забивали 7
1
7%
1
8%
1-15
4
27%
1
8%
16-30
1
7%
2
15%
31-45
2
13%
4
31%
46-60
3
20%
3
23%
61-75
4
27%
2
15%
76-90
Пропущено
5
14
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 12
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 7
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
1
7%
16-30
1
20%
1
7%
31-45
0
0%
6
43%
46-60
2
40%
1
7%
61-75
0
0%
5
36%
76-90
Забито
8
16
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 12
3 Забивали первыми 3
9 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
3
19%
16-30
2
25%
1
6%
31-45
2
25%
4
25%
46-60
2
25%
2
13%
61-75
1
13%
6
38%
76-90
Пропущено
9
10
5 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
2
22%
2
20%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
3
33%
1
10%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
44%
4
40%
76-90
Забито
23
29
9 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 21
8 Забивали первыми 7
3 Не забивали 1
1
4%
1
3%
1-15
5
22%
4
14%
16-30
3
13%
3
10%
31-45
4
17%
8
28%
46-60
5
22%
5
17%
61-75
5
22%
8
28%
76-90
Пропущено
14
24
8 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 18
6 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 12
3
21%
2
8%
1-15
1
7%
2
8%
16-30
4
29%
2
8%
31-45
0
0%
8
33%
46-60
2
14%
1
4%
61-75
4
29%
9
38%
76-90
Результаты последних матчей
Конгсвингер
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Мосс - Конгсвингер 0:1 Конгсвингер - Ранхейм 3:0 Осане - Конгсвингер 1:2 Йовик-Люн - Конгсвингер 3:3
Конгсвингер - Согндаль 1:0 Лиллехаммер - Конгсвингер 3:5 Рёуфосс - Конгсвингер 1:2 Конгсвингер - Скейд 5:0 КФУМ - Конгсвингер 2:0 Конгсвингер - Дьерв 2:1 Санднес - Конгсвингер 1:2 Конгсвингер - Хёдд 0:3 ФК Кристиансунн - Конгсвингер 2:0 Конгсвингер - Мьёндален 2:0 Брюне - Конгсвингер 2:1 Русенборг - Конгсвингер 2:1 Конгсвингер - Стабек 1:1 Конгсвингер - Мосс 0:1 Хам-Кам - Конгсвингер 2:4 Конгсвингер - Фредрикстад 0:0
ИК Старт
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
ИК Старт - Дьерв 2:1 Фредрикстад - ИК Старт 3:1 Йовик-Люн - ИК Старт 1:0 Согндаль - ИК Старт 2:1
Халсен - ИК Старт 0:3 ИК Старт - Ранхейм 2:1 Флеккерёй - ИК Старт 0:2 Осане - ИК Старт 2:2 ИК Старт - Санднес 3:3 Скейд - ИК Старт 1:4 ИК Старт - Хёдд 4:2 КФУМ - ИК Старт 2:2 ИК Старт - Рёуфосс 1:3 Брюне - ИК Старт 2:2 ИК Старт - ФК Кристиансунн 4:0 Мосс - ИК Старт 0:0 ИК Старт - Мьёндален 3:3 Санднес - ИК Старт 2:1 ИК Старт - Брюне 2:0 ИК Старт - Тромсё 1:1
Результаты матчей
Конгсвингер
ИК Старт
Точный счет
2:1
2 раза 29%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
2:1
2 раза 33%
1:3
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
Точное количество голов
2
3 раза 43%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
5
1 раз 14%
2
2 раза 33%
4
2 раза 33%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Точный счет
1:2
3 раза 43%
2:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
3 раза 38%
2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
Точное количество голов
2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
1 раз 13%
4
1 раз 13%
Точный счет
1:2
3 раза 21%
2:0
3 раза 21%
2:1
3 раза 21%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
2:1
4 раза 29%
2:2
3 раза 21%
0:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
Точное количество голов
2
6 раз 43%
0
3 раза 21%
1
3 раза 21%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%
2
5 раз 36%
1
4 раза 29%
4
3 раза 21%
0
1 раз 7%
3
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Конгсвингер
ИК Старт
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
52
51
25
33
16
24
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
71
34
44
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
131
86
95
212
410
113
311
113
- — Выход в Типпелиген
- — Выход в стыковые матче за право попасть в Типпелиген
- — Выход в стыковые матче за право остаться в Первом дивизионе
- — Вылет во Второй дивизион
|Мьёндален
|Kristian Lien
|10
|Конгсвингер
|Joacim Holtan
|9 (2)
|ФК Кристиансунн
|Стокке Беньямин
|9
|Санднес
|Хейланн Томми
|7 (3)
|Дьерв
|Педру Самуэл
|7 (2)
|Осане
|Martin Ueland
|6
|Мосс
|Странде Кристиан
|6
|ИК Старт
|Робстад Хенрик
|1 3
|ФК Кристиансунн
|Нилсен Снорре
|1 3
|ИК Старт
|Вормгор Вито
|4