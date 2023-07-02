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  4. Аллсвенскан 2023

Швеция: Аллсвенскан
2023

Тур: 13. Стадион: .
ИФК Норрчепинг
1:1
Второй тайм: 48'
Хеккен
0'
13' Желтая карточка
Ортмарк Якоб
0:1
14' Гол
Ховланд Эвен
1:1
45' Гол
Траустасон Арнор

Ход матча

13'
Ортмарк Якоб
 
14'
0:1
Ховланд Эвен
(Густафссон Самуэль)
25'
Шабани Лаорент
Хазени Кристоффер
 
45'
Траустасон Арнор
(Лунд Марко)
1:1

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 4
  • 3 Удары в створ 3
  • 1 Угловые 1
  • 1 Офсайды 1
  • 5 Нарушения правил 3
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 45 Владение мячом, % 55
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
ИФК Норрчепинг
Ничья
Хеккен
4.90
4.50
3.95
Все Коэффициенты
1
Янссон
Оскар
20
Daniel
Eid
24
Эрикссон
Антон
4
Лунд
Марко
3
Marcus
Baggesen
7
Ортмарк
Якоб
9
Траустасон
Арнор
19
Линн
Виктор
10
Хаммерсхёй-Мистрати
Вито
26
Хазени
Кристоффер
5
Нюман
Кристоффер
26
Абрахамссон
Петер
12
Фридрикссон
Вальгейр-Люнддаль
13
Сандберг
Симон
5
Ховланд
Эвен
25
Хансен
Кристоффер
Лунн
18
Рюгор
Миккель
11
Густафссон
Самуэль
14
Густафссон
Симон
37
Садик
Ибраим
7
Траоре
Бени
23
Сонко
Момоду
ИФК Норрчепинг
4-2-3-1
Хеккен
4-3-3

История личных встреч

ИФК Норрчепинг
Хеккен

13 матчей

84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
11 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

38.5%
53.8%
7.7%
5 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

69.2%
38.5%
9 побед 5 ничьих 0 побед

15 матчей

13.3%
86.7%
0 побед 2 ничьи 13 побед

Первый тайм

60%
40%
0 побед 9 ничьих 7 побед

Второй тайм

26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 10 побед

28 матчей

39.3%
14.3%
46.4%
11 побед 4 ничьи 13 побед

Первый тайм

17.9%
57.1%
25%
5 побед 16 ничьих 7 побед

Второй тайм

32.1%
32.1%
35.8%
9 побед 9 ничьих 10 побед

История матчей

К
3:0
А
3:3
А
1:1
А
5:0
А
0:1
К
2:3
А
0:1
А
2:1
А
0:1
А
2:1
А
0:1
А
2:1
А
4:1
А
1:2
А
3:1
А
1:2
А
3:1
А
0:2
КШ
3:1
К
3:1
А
0:0
А
2:0
А
1:0
А
4:2
А
1:2
А
6:0
А
0:1
А
2:2

Голы

Всего голов

22
16

Голов в среднем за матч

1.69
1.07

Среднее время на гол

53
84

Всего голов

32
16

Голов в среднем за матч

2.13
1.23

Среднее время на гол

42
73

Всего голов

54
32

Голов в среднем за матч

1.93
1.14

Тотал матчей

2.5
27
Больше 96%
Меньше 4%
1
21
Больше 75%
Меньше 25%
7
18
Больше 64%
Меньше 36%
10
11
Больше 39%
Меньше 61%
17
6
Больше 21%
Меньше 79%
22
3
Больше 11%
Меньше 89%
25

Среднее время на гол

46
78

Бомбардиры внутри турнира

ИФК Норрчепинг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нюман Кристоффер 5 0.38
Сигурдссон Арнор 5 0.38
Линн Виктор 3 0.23
Траустасон Арнор 2 0.15
Хаммерсхёй-Мистрати Вито 1 0.08
Лунд Марко 1 0.08
Хазени Кристоффер 1 0.08
Marcus Baggesen 0 0
Daniel Eid 0 0
Эрикссон Антон 0 0
Хеккен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Траоре Бени 12 (4) 0.86
Ларсен Ларс Олден 5 0.36
Ховланд Эвен 5 0.36
Рюгор Миккель 3 0.21
Ромео Аман 2 0.14
Сонко Момоду 2 0.14
Дабо Понтус 2 0.14
Садик Ибраим 2 0.14
Удденес Оскар 1 0.07
Сандберг Симон 1 0.07
Густафссон Самуэль 0 0
Густафссон Симон 0 0
Хансен Кристоффер Лунн 0 0

Карточки

ИФК Норрчепинг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сисей Йеспер 6 0
Лунд Марко 4 0
Траустасон Арнор 3 0
Ортмарк Якоб 3 0
Сигурдссон Арнор 3 0
Эрикссон Антон 2 0
Скуласон Ари 1 0
Нюман Кристоффер 1 0
Хаммерсхёй-Мистрати Вито 1 0
Робак Эмиль 1 0
Линн Виктор 1 0
Хеккен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фридрикссон Вальгейр-Люнддаль 2 0
Ромео Аман 2 0
Густафссон Самуэль 0 1
Ховланд Эвен 1 0
Хаммар Юхан 1 0
Густафссон Симон 1 0
Ходжич Кадир 1 0
Садик Ибраим 1 0
Хансен Кристоффер Лунн 1 0

Результаты матчей

ИФК Норрчепинг
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
Хеккен
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

3
3
ИФК Норрчепинг
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Хеккен
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

5
3

Волевые поражения

11
23
ИФК Норрчепинг
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
8% (1)
42% (5)
Хеккен
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

5
4

Волевые поражения

14
26

Голы по времени матча

Забито

8
11
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 4
8 Не забивали 9
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
1
9%
16-30
1
13%
2
18%
31-45
1
13%
2
18%
46-60
1
13%
3
27%
61-75
3
38%
3
27%
76-90

Пропущено

4
4
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
1
25%
46-60
1
25%
1
25%
61-75
1
25%
1
25%
76-90

Забито

12
24
6 В 1-м тайме 12
6 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 5
7 Не забивали 6
0
0%
4
17%
1-15
3
25%
2
8%
16-30
3
25%
6
25%
31-45
3
25%
7
29%
29%
46-60
1
8%
2
8%
61-75
2
17%
3
13%
76-90

Пропущено

9
8
4 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 6
3
33%
2
25%
1-15
1
11%
1
13%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
1
11%
1
13%
46-60
1
11%
1
13%
61-75
3
33%
1
13%
76-90

Забито

20
35
9 В 1-м тайме 15
11 Во 2-м тайме 20
7 Забивали первыми 9
3 Не забивали 2
1
5%
4
11%
1-15
4
20%
3
9%
16-30
4
20%
8
23%
31-45
4
20%
9
26%
46-60
2
10%
5
14%
61-75
5
25%
6
17%
76-90

Пропущено

13
12
5 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 10
3
23%
2
17%
1-15
1
8%
2
17%
16-30
1
8%
2
17%
31-45
2
15%
2
17%
46-60
2
15%
2
17%
61-75
4
31%
2
17%
76-90

Результаты последних матчей

ИФК Норрчепинг
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
ИФК Норрчепинг - АИК 1:2 Юргорден - ИФК Норрчепинг 2:2 ИФК Норрчепинг - Броммапойкарна 0:2 Кальмар - ИФК Норрчепинг 2:1
ИФК Норрчепинг - Эльфсборг 1:2 Варберг БоИС - ИФК Норрчепинг 1:3 Дегерфорс - ИФК Норрчепинг 0:2 ИФК Норрчепинг - Хаммарбю 2:0 Гётеборг - ИФК Норрчепинг 1:1 Мальмё - ИФК Норрчепинг 3:0 ИФК Норрчепинг - Вернаму 2:1 АИК - ИФК Норрчепинг 0:3 ИФК Норрчепинг - Сириус 1:1 ИФК Норрчепинг - Броммапойкарна 1:2 ИФК Норрчепинг - Эстерсунд 0:0 Хеккен - ИФК Норрчепинг 3:0 ИФК Норрчепинг - Виборг 1:2 ИФК Норрчепинг - Силькеборг 2:3 ИФК Норрчепинг - Вестерос 0:2 ИФК Норрчепинг - Мотала 1:0
Хеккен
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Хеккен - Юргорден 0:1 Хеккен - Мьельбю 3:0 Варберг БоИС - Хеккен 0:2 Хеккен - Гётеборг 4:1
Юргорден - Хеккен 1:0 Мальмё - Хеккен 2:2 Мьельбю - Хеккен 1:4 Хеккен - Дегерфорс 6:1 Хальмстад - Хеккен 1:0 Хеккен - Юргорден 4:1 Хеккен - Вернаму 3:1 Сириус - Хеккен 1:4 Хеккен - Кальмар 1:3 Хеккен - Хаммарбю 3:1 Эльфсборг - Хеккен 0:2 Хеккен - Юргорден 3:0 Хеккен - ИФК Норрчепинг 3:0 Хеккен - АГФ Орхус 3:1 Хеккен - Одд 2:2 Хеккен - Фредрикстад 2:1

Результаты матчей

ИФК Норрчепинг
Хеккен

Точный счет

0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:1
2 раза 29%
4:1
2 раза 29%
1:3
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
6:1
1 раз 14%

Точное количество голов

2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
3
3 раза 43%
4
2 раза 29%
1
1 раз 14%
6
1 раз 14%

Точный счет

0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
0:2
2 раза 33%
1:0
2 раза 33%
1:4
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%

Точное количество голов

2
2 раза 29%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
2
3 раза 50%
0
2 раза 33%
4
1 раз 17%

Точный счет

0:2
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
0:2
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
4:1
2 раза 15%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%

Точное количество голов

2
4 раза 33%
1
4 раза 33%
0
2 раза 17%
3
2 раза 17%
2
3 раза 23%
3
3 раза 23%
4
3 раза 23%
0
2 раза 15%
1
1 раз 8%
6
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

ИФК Норрчепинг
Хеккен

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
2
3
1.5
6
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
4
2
4
3
1.5
4
2
2
5
2.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
11
2
6
6
1.5
10
3
2
10
2.5
7
6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 13 11 1 1 34 - 10 34
2.
Эльфсборг
 12 9 2 1 28 - 10 29
3.
Хеккен
 1:1 14 9 2 3 35 - 14 29
4.
Кальмар
 12 6 3 3 17 - 13 21
5.
Юргорден
 13 6 3 4 19 - 17 21
6.
Хальмстад
 0:0 13 6 2 5 13 - 17 20
7.
Броммапойкарна
 13 6 1 6 16 - 18 19
8.
ИФК Норрчепинг
 1:1 13 5 4 4 19 - 16 19
9.
Хаммарбю
 13 4 4 5 17 - 21 16
10.
Мьельбю
 12 4 3 5 9 - 12 15
11.
Вернаму
 13 5 0 8 12 - 16 15
12.
Сириус
 13 3 5 5 15 - 21 14
13.
Дегерфорс
 14 3 2 9 14 - 36 11
14.
АИК
 13 2 4 7 11 - 17 10
15.
Гётеборг
 0:0 13 1 5 7 11 - 16 8
16.
Варберг БоИС
 12 0 5 7 8 - 24 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 7 6 1 0 21 - 5 19
2.
Юргорден
 7 6 1 0 13 - 4 19
3.
Хеккен
 1:1 7 6 0 1 24 - 8 18
4.
Эльфсборг
 6 4 1 1 17 - 4 13
5.
Хаммарбю
 6 4 1 1 11 - 7 13
6.
Кальмар
 6 4 1 1 11 - 7 13
7.
Хальмстад
 0:0 7 3 2 2 5 - 4 11
8.
Дегерфорс
 8 3 2 3 11 - 12 11
9.
Мьельбю
 6 2 2 2 7 - 5 8
10.
ИФК Норрчепинг
 1:1 6 2 2 2 7 - 7 8
11.
Сириус
 6 2 1 3 9 - 10 7
12.
Броммапойкарна
 6 2 1 3 6 - 7 7
13.
Вернаму
 6 2 0 4 5 - 7 6
14.
АИК
 6 1 3 2 6 - 8 6
15.
Гётеборг
 0:0 6 1 2 3 8 - 5 5
16.
Варберг БоИС
 7 0 3 4 3 - 14 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эльфсборг
 6 5 1 0 11 - 6 16
2.
Мальмё
 6 5 0 1 13 - 5 15
3.
Броммапойкарна
 7 4 0 3 10 - 11 12
4.
Хеккен
 1:1 7 3 2 2 11 - 6 11
5.
ИФК Норрчепинг
 1:1 7 3 2 2 12 - 9 11
6.
Хальмстад
 0:0 6 3 0 3 8 - 13 9
7.
Вернаму
 7 3 0 4 7 - 9 9
8.
Кальмар
 6 2 2 2 6 - 6 8
9.
Мьельбю
 6 2 1 3 2 - 7 7
10.
Сириус
 7 1 4 2 6 - 11 7
11.
АИК
 7 1 1 5 5 - 9 4
12.
Гётеборг
 0:0 7 0 3 4 3 - 11 3
13.
Хаммарбю
 7 0 3 4 6 - 14 3
14.
Варберг БоИС
 5 0 2 3 5 - 10 2
15.
Юргорден
 6 0 2 4 6 - 13 2
16.
Дегерфорс
 6 0 0 6 3 - 24 0
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Аллсвенскан
  • — Вылет в Суперэттан

Топ бомбардиров
Хеккен Траоре Бени 12 (1)
Мальмё Телин Исаак 10
Мальмё Нанаси Себастьян 8 (2)
Эльфсборг Ондрейка Якоб 7 (5)
Кальмар Mileta Rajovic 7
Весь список

Топ нарушителей
ИФК Норрчепинг Сисей Йеспер 6
Юргорден Шуллер Расмус 5
Хаммарбю Странд Симон 1 3
Хаммарбю Куртулус Эдвин 1 3
АИК Бьорнстрем Аксель 1 3
Весь список
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
ИФК Норрчепинг
Ничья
Хеккен
4.90
4.50
3.95
Все Коэффициенты
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Хеккен
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