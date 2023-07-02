Тур: 13. Стадион: Platinumcars Arena.
1:1
Второй тайм: 48'
Ход матча
13'
14'
45'
1:1
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 4
-
3 Удары в створ 3
-
1 Угловые 1
-
1 Офсайды 1
-
5 Нарушения правил 3
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
45 Владение мячом, % 55
Прогноз на матч от Liveresult
20
Daniel
Eid
19
Линн
Виктор
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Daniel EidЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Линн ВикторПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
14 Каллей ЯхьяЗащитник
- Защитник
-
23 Сема МайчПолузащитник
-
18 Скуласон АриПолузащитник
- Полузащитник
-
45 Робак ЭмильНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Glen Riddersholm
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Садик ИбраимНападающий
- Нападающий
-
23 Сонко МомодуНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
15 Ходжич КадирЗащитник
-
16 Дабо ПонтусНападающий
- Нападающий
-
22 Сана ТобиасНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Пер-Матиас Хогмо
История личных встреч
ИФК Норрчепинг
Хеккен
13 матчей
84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
11 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
38.5%
53.8%
7.7%
5 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
69.2%
38.5%
9 побед 5 ничьих 0 побед
15 матчей
13.3%
86.7%
0 побед 2 ничьи 13 побед
Первый тайм
60%
40%
0 побед 9 ничьих 7 побед
Второй тайм
26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 10 побед
28 матчей
39.3%
14.3%
46.4%
11 побед 4 ничьи 13 побед
Первый тайм
17.9%
57.1%
25%
5 побед 16 ничьих 7 побед
Второй тайм
32.1%
32.1%
35.8%
9 побед 9 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
22
16
Голов в среднем за матч
1.69
1.07
Среднее время на гол
53
84
Всего голов
32
16
Голов в среднем за матч
2.13
1.23
Среднее время на гол
42
73
Всего голов
54
32
Голов в среднем за матч
1.93
1.14
Тотал матчей
2.5
27
Больше 96%
Меньше 4%
1
21
Больше 75%
Меньше 25%
7
18
Больше 64%
Меньше 36%
10
11
Больше 39%
Меньше 61%
17
6
Больше 21%
Меньше 79%
22
3
Больше 11%
Меньше 89%
25
Среднее время на гол
46
78
Бомбардиры внутри турнира
ИФК Норрчепинг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нюман Кристоффер
|5
|0.38
|Сигурдссон Арнор
|5
|0.38
|Линн Виктор
|3
|0.23
|Траустасон Арнор
|2
|0.15
|Хаммерсхёй-Мистрати Вито
|1
|0.08
|Лунд Марко
|1
|0.08
|Хазени Кристоффер
|1
|0.08
|Marcus Baggesen
|0
|0
|Daniel Eid
|0
|0
|Эрикссон Антон
|0
|0
Хеккен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Траоре Бени
|12 (4)
|0.86
|Ларсен Ларс Олден
|5
|0.36
|Ховланд Эвен
|5
|0.36
|Рюгор Миккель
|3
|0.21
|Ромео Аман
|2
|0.14
|Сонко Момоду
|2
|0.14
|Дабо Понтус
|2
|0.14
|Садик Ибраим
|2
|0.14
|Удденес Оскар
|1
|0.07
|Сандберг Симон
|1
|0.07
|Густафссон Самуэль
|0
|0
|Густафссон Симон
|0
|0
|Хансен Кристоффер Лунн
|0
|0
Карточки
ИФК Норрчепинг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сисей Йеспер
|6
|0
|Лунд Марко
|4
|0
|Траустасон Арнор
|3
|0
|Ортмарк Якоб
|3
|0
|Сигурдссон Арнор
|3
|0
|Эрикссон Антон
|2
|0
|Скуласон Ари
|1
|0
|Нюман Кристоффер
|1
|0
|Хаммерсхёй-Мистрати Вито
|1
|0
|Робак Эмиль
|1
|0
|Линн Виктор
|1
|0
Хеккен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фридрикссон Вальгейр-Люнддаль
|2
|0
|Ромео Аман
|2
|0
|Густафссон Самуэль
|0
|1
|Ховланд Эвен
|1
|0
|Хаммар Юхан
|1
|0
|Густафссон Симон
|1
|0
|Ходжич Кадир
|1
|0
|Садик Ибраим
|1
|0
|Хансен Кристоффер Лунн
|1
|0
Результаты матчей
ИФК Норрчепинг
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
Хеккен
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
1
Волевые поражения
3
3
ИФК Норрчепинг
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Хеккен
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
5
3
Волевые поражения
11
23
ИФК Норрчепинг
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
8% (1)
42% (5)
Хеккен
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
5
4
Волевые поражения
14
26
Голы по времени матча
Забито
8
11
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 4
8 Не забивали 9
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
1
9%
16-30
1
13%
2
18%
31-45
1
13%
2
18%
46-60
1
13%
3
27%
61-75
3
38%
3
27%
76-90
Пропущено
4
4
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
1
25%
46-60
1
25%
1
25%
61-75
1
25%
1
25%
76-90
Забито
12
24
6 В 1-м тайме 12
6 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 5
7 Не забивали 6
0
0%
4
17%
1-15
3
25%
2
8%
16-30
3
25%
6
25%
31-45
3
25%
7
29%
29%
46-60
1
8%
2
8%
61-75
2
17%
3
13%
76-90
Пропущено
9
8
4 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 6
3
33%
2
25%
1-15
1
11%
1
13%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
1
11%
1
13%
46-60
1
11%
1
13%
61-75
3
33%
1
13%
76-90
Забито
20
35
9 В 1-м тайме 15
11 Во 2-м тайме 20
7 Забивали первыми 9
3 Не забивали 2
1
5%
4
11%
1-15
4
20%
3
9%
16-30
4
20%
8
23%
31-45
4
20%
9
26%
46-60
2
10%
5
14%
61-75
5
25%
6
17%
76-90
Пропущено
13
12
5 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 10
3
23%
2
17%
1-15
1
8%
2
17%
16-30
1
8%
2
17%
31-45
2
15%
2
17%
46-60
2
15%
2
17%
61-75
4
31%
2
17%
76-90
Результаты последних матчей
ИФК Норрчепинг
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
ИФК Норрчепинг - АИК 1:2 Юргорден - ИФК Норрчепинг 2:2 ИФК Норрчепинг - Броммапойкарна 0:2 Кальмар - ИФК Норрчепинг 2:1
ИФК Норрчепинг - Эльфсборг 1:2 Варберг БоИС - ИФК Норрчепинг 1:3 Дегерфорс - ИФК Норрчепинг 0:2 ИФК Норрчепинг - Хаммарбю 2:0 Гётеборг - ИФК Норрчепинг 1:1 Мальмё - ИФК Норрчепинг 3:0 ИФК Норрчепинг - Вернаму 2:1 АИК - ИФК Норрчепинг 0:3 ИФК Норрчепинг - Сириус 1:1 ИФК Норрчепинг - Броммапойкарна 1:2 ИФК Норрчепинг - Эстерсунд 0:0 Хеккен - ИФК Норрчепинг 3:0 ИФК Норрчепинг - Виборг 1:2 ИФК Норрчепинг - Силькеборг 2:3 ИФК Норрчепинг - Вестерос 0:2 ИФК Норрчепинг - Мотала 1:0
Хеккен
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Хеккен - Юргорден 0:1 Хеккен - Мьельбю 3:0 Варберг БоИС - Хеккен 0:2 Хеккен - Гётеборг 4:1
Юргорден - Хеккен 1:0 Мальмё - Хеккен 2:2 Мьельбю - Хеккен 1:4 Хеккен - Дегерфорс 6:1 Хальмстад - Хеккен 1:0 Хеккен - Юргорден 4:1 Хеккен - Вернаму 3:1 Сириус - Хеккен 1:4 Хеккен - Кальмар 1:3 Хеккен - Хаммарбю 3:1 Эльфсборг - Хеккен 0:2 Хеккен - Юргорден 3:0 Хеккен - ИФК Норрчепинг 3:0 Хеккен - АГФ Орхус 3:1 Хеккен - Одд 2:2 Хеккен - Фредрикстад 2:1
Результаты матчей
ИФК Норрчепинг
Хеккен
Точный счет
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:1
2 раза 29%
4:1
2 раза 29%
1:3
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
6:1
1 раз 14%
Точное количество голов
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
3
3 раза 43%
4
2 раза 29%
1
1 раз 14%
6
1 раз 14%
Точный счет
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
0:2
2 раза 33%
1:0
2 раза 33%
1:4
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
Точное количество голов
2
2 раза 29%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
2
3 раза 50%
0
2 раза 33%
4
1 раз 17%
Точный счет
0:2
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
0:2
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
4:1
2 раза 15%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%
Точное количество голов
2
4 раза 33%
1
4 раза 33%
0
2 раза 17%
3
2 раза 17%
2
3 раза 23%
3
3 раза 23%
4
3 раза 23%
0
2 раза 15%
1
1 раз 8%
6
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
ИФК Норрчепинг
Хеккен
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
23
61
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
42
43
42
25
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
112
66
103
210
76
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|11
|1
|1
|34 - 10
|34
|2.
|12
|9
|2
|1
|28 - 10
|29
|3.
|1:1
|14
|9
|2
|3
|35 - 14
|29
|4.
|12
|6
|3
|3
|17 - 13
|21
|5.
|13
|6
|3
|4
|19 - 17
|21
|6.
|0:0
|13
|6
|2
|5
|13 - 17
|20
|7.
|13
|6
|1
|6
|16 - 18
|19
|8.
|1:1
|13
|5
|4
|4
|19 - 16
|19
|9.
|13
|4
|4
|5
|17 - 21
|16
|10.
|12
|4
|3
|5
|9 - 12
|15
|11.
|13
|5
|0
|8
|12 - 16
|15
|12.
|13
|3
|5
|5
|15 - 21
|14
|13.
|14
|3
|2
|9
|14 - 36
|11
|14.
|13
|2
|4
|7
|11 - 17
|10
|15.
|0:0
|13
|1
|5
|7
|11 - 16
|8
|16.
|12
|0
|5
|7
|8 - 24
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|6
|1
|0
|21 - 5
|19
|2.
|7
|6
|1
|0
|13 - 4
|19
|3.
|1:1
|7
|6
|0
|1
|24 - 8
|18
|4.
|6
|4
|1
|1
|17 - 4
|13
|5.
|6
|4
|1
|1
|11 - 7
|13
|6.
|6
|4
|1
|1
|11 - 7
|13
|7.
|0:0
|7
|3
|2
|2
|5 - 4
|11
|8.
|8
|3
|2
|3
|11 - 12
|11
|9.
|6
|2
|2
|2
|7 - 5
|8
|10.
|1:1
|6
|2
|2
|2
|7 - 7
|8
|11.
|6
|2
|1
|3
|9 - 10
|7
|12.
|6
|2
|1
|3
|6 - 7
|7
|13.
|6
|2
|0
|4
|5 - 7
|6
|14.
|6
|1
|3
|2
|6 - 8
|6
|15.
|0:0
|6
|1
|2
|3
|8 - 5
|5
|16.
|7
|0
|3
|4
|3 - 14
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|5
|1
|0
|11 - 6
|16
|2.
|6
|5
|0
|1
|13 - 5
|15
|3.
|7
|4
|0
|3
|10 - 11
|12
|4.
|1:1
|7
|3
|2
|2
|11 - 6
|11
|5.
|1:1
|7
|3
|2
|2
|12 - 9
|11
|6.
|0:0
|6
|3
|0
|3
|8 - 13
|9
|7.
|7
|3
|0
|4
|7 - 9
|9
|8.
|6
|2
|2
|2
|6 - 6
|8
|9.
|6
|2
|1
|3
|2 - 7
|7
|10.
|7
|1
|4
|2
|6 - 11
|7
|11.
|7
|1
|1
|5
|5 - 9
|4
|12.
|0:0
|7
|0
|3
|4
|3 - 11
|3
|13.
|7
|0
|3
|4
|6 - 14
|3
|14.
|5
|0
|2
|3
|5 - 10
|2
|15.
|6
|0
|2
|4
|6 - 13
|2
|16.
|6
|0
|0
|6
|3 - 24
|0
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право остаться в Аллсвенскан
- — Вылет в Суперэттан
|Хеккен
|Траоре Бени
|12 (1)
|Мальмё
|Телин Исаак
|10
|Мальмё
|Нанаси Себастьян
|8 (2)
|Эльфсборг
|Ондрейка Якоб
|7 (5)
|Кальмар
|Mileta Rajovic
|7
|ИФК Норрчепинг
|Сисей Йеспер
|6
|Юргорден
|Шуллер Расмус
|5
|Хаммарбю
|Странд Симон
|1 3
|Хаммарбю
|Куртулус Эдвин
|1 3
|АИК
|Бьорнстрем Аксель
|1 3