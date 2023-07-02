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  4. Первый дивизион 2023

Норвегия: Первый дивизион
2023

Тур: 14. Стадион: .
Фредрикстад
3:0
Второй тайм: 50'
Ранхейм
0'
1:0
28' Гол
Конте Абубакар
2:0
37' Пенальти
Бьярталид Йоаннес
3:0
45' Гол
Simen Rafn

Ход матча

28'
Конте Абубакар
(Бьярталид Йоаннес)
1:0
37'
Бьярталид Йоаннес
2:0
45'
Simen Rafn
3:0
Лучшие коэффициенты
Фредрикстад
Ничья
Ранхейм
2.00
3.95
47.00
Все Коэффициенты
1
Haavar
Jenssen
3
Скарет
Браге
5
Simen
Rafn
6
Philip
Sandvik
Aukland
26
Mads
Nielsen
II
12
Меткалф
Патрик
19
Магнуссон
Юлиус
16
Конте
Абубакар
4
Stian
Stray
Molde
14
Бьярталид
Йоаннес
11
Riki
Alba
1
Magnus
Lenes
16
Квигстад
Лассе
23
Henrik
Kristiansen
2
Эгген-Рисмарк
Кристиан
15
Erik
Toenne
8
Ruben
Kristensen
Alte
6
Jacob
Tromsdal
7
Региниуссен
Мадс
9
Бюэ
Бендик
20
Arne
Gunnes
24
Тунекти
Себастьян
Фредрикстад
5-3-2
Ранхейм
4-3-3

История личных встреч

Фредрикстад
Ранхейм

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

57.1%
57.1%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

11 матчей

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед

18 матчей

27.8%
27.8%
44.4%
5 побед 5 ничьих 8 побед

Первый тайм

22.2%
50%
27.8%
4 победы 9 ничьих 5 побед

Второй тайм

27.8%
33.3%
38.9%
5 побед 6 ничьих 7 побед

История матчей

ПД
1:1
ПД
3:2
ПД
3:1
ПД
1:1
ПД
1:2
ПД
1:0
ПД
1:7
ПД
0:0
ПД
4:0
ПД
3:1
ТМС
0:1
ПД
1:0
ПД
4:1
ПД
1:1
ПД
3:0
А
2:2
А
2:3
КН
5:3

Голы

Всего голов

18
7

Голов в среднем за матч

2
0.78

Среднее время на гол

45
115

Всего голов

18
19

Голов в среднем за матч

2
2.11

Среднее время на гол

45
42

Всего голов

36
26

Голов в среднем за матч

2
1.44

Тотал матчей

2.5
17
Больше 94%
Меньше 6%
1
14
Больше 78%
Меньше 22%
4
11
Больше 61%
Меньше 39%
7
9
Больше 50%
Меньше 50%
9
5
Больше 28%
Меньше 72%
13
2
Больше 11%
Меньше 89%
16
2
Больше 11%
Меньше 89%
16
2
Больше 11%
Меньше 89%
16

Среднее время на гол

45
62

Бомбардиры внутри турнира

Фредрикстад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Riki Alba 3 0.21
Stian Stray Molde 2 0.14
Simen Rafn 1 0.07
Бьярталид Йоаннес 1 (1) 0.07
Haavard Aasheim 1 0.07
Хельсруд-Юхансен Хенрик 1 0.07
Ludvig Begby 1 0.07
Лима Лукас 1 0.07
Mads Nielsen II 1 0.07
Philip Sandvik Aukland 1 0.07
Конте Абубакар 1 0.07
Уильямс Ноа 0 0
Tage Johansen 0 0
Ранхейм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бюэ Бендик 6 (3) 0.43
Солли Сиверт 3 0.21
Arne Gunnes 2 0.14
Ruben Kristensen Alte 2 0.14
Региниуссен Мадс 1 0.07
Педерсен Мортен-Гамст 1 0.07
Эгген-Рисмарк Кристиан 1 0.07
Тунекти Себастьян 1 0.07
Erik Toenne 0 0
Квигстад Лассе 0 0
Henrik Kristiansen 0 0
Jacob Tromsdal 0 0

Карточки

Фредрикстад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Haavar Jenssen 2 0
Stian Stray Molde 2 0
Магнуссон Юлиус 2 0
Конте Абубакар 2 0
Tage Johansen 2 0
Хельсруд-Юхансен Хенрик 1 0
Бьоркстрем Тим 1 0
Riki Alba 1 0
Haavard Aasheim 1 0
Ludvig Begby 1 0
Mads Nielsen II 1 0
Бьярталид Йоаннес 1 0
Скарет Браге 1 0
Ранхейм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Френдеруп Никлас 4 0
Sondre Klingen Langaas 2 1
Квигстад Лассе 2 1
Педерсен Мортен-Гамст 2 0
Региниуссен Мадс 2 0
Erik Toenne 2 0
Ruben Kristensen Alte 2 0
Henrik Kristiansen 1 0
Jacob Tromsdal 1 0

Результаты матчей

Фредрикстад
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Ранхейм
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
0% (0)
67% (4)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
1

Волевые поражения

1
3
Фредрикстад
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Ранхейм
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

0
7

Волевые поражения

4
9
Фредрикстад
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (5)
54% (7)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
Ранхейм
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
31% (4)
54% (7)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

2
8

Волевые поражения

5
12

Голы по времени матча

Забито

7
6
4 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 4
9 Не забивали 9
1
14%
2
33%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
3
50%
31-45
1
14%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Пропущено

3
9
0 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 6
0 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
1
33%
2
22%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
2
67%
3
33%
76-90

Забито

4
11
0 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
9 Не забивали 8
0
0%
2
18%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
0
0%
3
27%
31-45
1
25%
3
27%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
1
25%
2
18%
76-90

Пропущено

5
11
2 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
3
27%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
1
20%
2
18%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
2
40%
2
18%
76-90

Забито

11
17
4 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 7
5 Не забивали 4
1
9%
4
24%
1-15
2
18%
1
6%
16-30
1
9%
6
35%
31-45
2
18%
4
24%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
3
27%
2
12%
76-90

Пропущено

8
20
2 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 12
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 9
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
5
25%
16-30
0
0%
3
15%
31-45
2
25%
4
20%
46-60
0
0%
3
15%
61-75
4
50%
5
25%
76-90

Результаты последних матчей

Фредрикстад
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Согндаль - Фредрикстад 0:1 Фредрикстад - ИК Старт 3:1 Фредрикстад - Викинг 1:2 Рёуфосс - Фредрикстад 1:1
Эрн-Хортен - Фредрикстад 0:1 Фредрикстад - Осане 2:1 Спринт Елоэй - Фредрикстад 0:3 Хёдд - Фредрикстад 1:1 Фредрикстад - КФУМ 1:0 Дьерв - Фредрикстад 1:1 Фредрикстад - Скейд 0:0 Брюне - Фредрикстад 0:0 Фредрикстад - Санднес 0:0 Мьёндален - Фредрикстад 0:1 Фредрикстад - Мосс 1:1 ФК Кристиансунн - Фредрикстад 0:1 Фредрикстад - КФУМ 2:0 Фредрикстад - Скейд 1:0 Фредрикстад - Сарпсборг-08 0:1 Волеренга - Фредрикстад 1:0
Ранхейм
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Ранхейм - Мьёндален 2:3 Конгсвингер - Ранхейм 3:0 Ранхейм - Будё-Глимт 0:2 Ранхейм - Мосс 2:1
Стриндхейм - Ранхейм 1:3 ИК Старт - Ранхейм 2:1 Вердал - Ранхейм 1:4 Ранхейм - Согндаль 2:0 ФК Кристиансунн - Ранхейм 3:2 Рёуфосс - Ранхейм 0:0 Ранхейм - Осане 3:2 Хёдд - Ранхейм 0:0 Ранхейм - Скейд 0:4 КФУМ - Ранхейм 0:1 Ранхейм - Брюне 2:1 Дьерв - Ранхейм 1:2 Ранхейм - Хёдд 3:1 Ранхейм - Эстерсунд 1:0 Русенборг - Ранхейм 1:1 Ранхейм - Стриндхейм 0:2

Результаты матчей

Фредрикстад
Ранхейм

Точный счет

0:0
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
2:1
2 раза 33%
0:4
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
2
4 раза 67%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

1:1
3 раза 43%
0:1
3 раза 43%
0:0
1 раз 14%
0:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%

Точное количество голов

1
6 раз 86%
0
1 раз 14%
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%

Точный счет

1:1
4 раза 31%
0:0
3 раза 23%
0:1
3 раза 23%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
2:1
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
3:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
8 раз 62%
0
3 раза 23%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
2
6 раз 46%
0
4 раза 31%
1
2 раза 15%
3
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Фредрикстад
Ранхейм

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
5
1
2
4
1.5
5
1
1
5
2.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
4
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
9
4
2
11
1.5
7
6
1
12
2.5
1
12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фредрикстад
 3:0 14 7 7 0 16 - 6 28
2.
Конгсвингер
 0:1 14 9 0 5 21 - 14 27
3.
ФК Кристиансунн
 14 7 4 3 27 - 19 25
4.
Согндаль
 14 7 3 4 19 - 16 24
5.
ИК Старт
 1:0 14 6 5 3 29 - 22 23
6.
КФУМ
 14 6 4 4 25 - 19 22
7.
Дьерв
 14 6 3 5 23 - 22 21
8.
Ранхейм
 0:3 14 6 2 6 17 - 23 20
9.
Мосс
 14 5 4 5 16 - 19 19
10.
Мьёндален
 14 5 3 6 19 - 20 18
11.
Брюне
 3:1 14 4 4 6 15 - 19 16
12.
Санднес
 14 3 5 6 21 - 22 14
13.
Хёдд
 14 3 5 6 15 - 19 14
14.
Рёуфосс
 1:3 14 3 4 7 12 - 15 13
15.
Скейд
 14 2 4 8 17 - 32 10
16.
Осане
 14 1 7 6 18 - 23 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФК Кристиансунн
 8 6 1 1 20 - 8 19
2.
Конгсвингер
 0:1 7 5 0 2 13 - 5 15
3.
Фредрикстад
 3:0 7 4 3 0 10 - 3 15
4.
КФУМ
 7 4 2 1 14 - 7 14
5.
Дьерв
 8 4 2 2 15 - 13 14
6.
ИК Старт
 1:0 6 4 1 1 16 - 10 13
7.
Согндаль
 6 4 1 1 8 - 5 13
8.
Мосс
 7 4 1 2 6 - 4 13
9.
Ранхейм
 0:3 6 4 0 2 11 - 11 12
10.
Брюне
 3:1 8 3 3 2 10 - 8 12
11.
Рёуфосс
 1:3 6 2 3 1 7 - 3 9
12.
Санднес
 8 2 3 3 14 - 13 9
13.
Хёдд
 7 1 4 2 5 - 6 7
14.
Мьёндален
 8 1 3 4 8 - 11 6
15.
Скейд
 7 1 2 4 8 - 17 5
16.
Осане
 6 0 3 3 9 - 12 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фредрикстад
 3:0 7 3 4 0 6 - 3 13
2.
Мьёндален
 6 4 0 2 11 - 9 12
3.
Конгсвингер
 0:1 7 4 0 3 8 - 9 12
4.
Согндаль
 8 3 2 3 11 - 11 11
5.
ИК Старт
 1:0 8 2 4 2 13 - 12 10
6.
КФУМ
 7 2 2 3 11 - 12 8
7.
Ранхейм
 0:3 8 2 2 4 6 - 12 8
8.
Дьерв
 6 2 1 3 8 - 9 7
9.
Хёдд
 7 2 1 4 10 - 13 7
10.
Осане
 8 1 4 3 9 - 11 7
11.
ФК Кристиансунн
 6 1 3 2 7 - 11 6
12.
Мосс
 7 1 3 3 10 - 15 6
13.
Санднес
 6 1 2 3 7 - 9 5
14.
Скейд
 7 1 2 4 9 - 15 5
15.
Брюне
 3:1 6 1 1 4 5 - 11 4
16.
Рёуфосс
 1:3 8 1 1 6 5 - 12 4
  • — Выход в Типпелиген
  • — Выход в стыковые матче за право попасть в Типпелиген
  • — Выход в стыковые матче за право остаться в Первом дивизионе
  • — Вылет во Второй дивизион

Топ бомбардиров
Мьёндален Kristian Lien 10
Конгсвингер Joacim Holtan 9 (2)
ФК Кристиансунн Стокке Беньямин 9
Санднес Хейланн Томми 7 (3)
Дьерв Педру Самуэл 7 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Осане Martin Ueland 6
Мосс Странде Кристиан 6
ФК Кристиансунн Нилсен Снорре 1 3
ИК Старт Вормгор Вито 4
Конгсвингер Harald Holter 4
Весь список
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    45'
    Г О О О О Л - Симен Рафн бьет в цель!
  • Описание гола
    37'
    Г О О О О Л - Бьярталид Йоаннес из команды Фредрикстад забивает с точки!
  • 28'
    Бьярталид Йоаннес сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    28'
    Г О О О О Л - Конте Абубакар бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 57% завершится победой Фредрикстад.
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Лучшие коэффициенты
Фредрикстад
Ничья
Ранхейм
2.00
3.95
47.00
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Где смотреть матч Фредрикстад 3:0 Ранхейм онлайн

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