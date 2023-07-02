Тур: 14. Стадион: Фредрикстад. Зрители: 4105
4:0
Конец матча
0'
1:0
28' ГолКонте Абубакар
2:0
37' ПенальтиБьярталид Йоаннес
3:0
45' ГолSimen Rafn
55' Желтая карточкаPhilip Sandvik Aukland
4:0
68' ГолStian Stray Molde
90'+4
Ход матча
28'
37'
45'
3:0
68'
75'
11
Riki
Alba
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Riki AlbaНападающий
- Запасные игроки
-
21 Янссон ОскарВратарь
- Защитник
-
10 Лима ЛукасЗащитник
-
18 Ludvig BegbyПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Уильямс НоаПолузащитник
-
-
-
23 Mikail Maden
-
Главный тренер: Томассен Миккьял
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Erik ToenneЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Arne GunnesНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Ингебригтсен Коре
История личных встреч
Фредрикстад
Ранхейм
7 матчей
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
57.1%
57.1%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
11 матчей
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед
Первый тайм
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 5 побед
Второй тайм
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед
18 матчей
27.8%
27.8%
44.4%
5 побед 5 ничьих 8 побед
Первый тайм
22.2%
50%
27.8%
4 победы 9 ничьих 5 побед
Второй тайм
27.8%
33.3%
38.9%
5 побед 6 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
18
7
Голов в среднем за матч
2
0.78
Среднее время на гол
45
115
Всего голов
18
19
Голов в среднем за матч
2
2.11
Среднее время на гол
45
42
Всего голов
36
26
Голов в среднем за матч
2
1.44
Тотал матчей
2.5
17
Больше 94%
Меньше 6%
1
14
Больше 78%
Меньше 22%
4
11
Больше 61%
Меньше 39%
7
9
Больше 50%
Меньше 50%
9
5
Больше 28%
Меньше 72%
13
2
Больше 11%
Меньше 89%
16
2
Больше 11%
Меньше 89%
16
2
Больше 11%
Меньше 89%
16
Среднее время на гол
45
62
Бомбардиры внутри турнира
Фредрикстад
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Stian Stray Molde
|3
|0.21
|Riki Alba
|3
|0.21
|Simen Rafn
|1
|0.07
|Бьярталид Йоаннес
|1 (1)
|0.07
|Haavard Aasheim
|1
|0.07
|Philip Sandvik Aukland
|1
|0.07
|Конте Абубакар
|1
|0.07
|Хельсруд-Юхансен Хенрик
|1
|0.07
|Ludvig Begby
|1
|0.07
|Лима Лукас
|1
|0.07
|Mads Nielsen II
|1
|0.07
|Уильямс Ноа
|0
|0
|Tage Johansen
|0
|0
Ранхейм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бюэ Бендик
|6 (3)
|0.43
|Солли Сиверт
|3
|0.21
|Arne Gunnes
|2
|0.14
|Ruben Kristensen Alte
|2
|0.14
|Региниуссен Мадс
|1
|0.07
|Педерсен Мортен-Гамст
|1
|0.07
|Эгген-Рисмарк Кристиан
|1
|0.07
|Тунекти Себастьян
|1
|0.07
|Erik Toenne
|0
|0
|Квигстад Лассе
|0
|0
|Henrik Kristiansen
|0
|0
|Jacob Tromsdal
|0
|0
Карточки
Фредрикстад
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Haavar Jenssen
|2
|0
|Stian Stray Molde
|2
|0
|Магнуссон Юлиус
|2
|0
|Конте Абубакар
|2
|0
|Tage Johansen
|2
|0
|Хельсруд-Юхансен Хенрик
|1
|0
|Бьоркстрем Тим
|1
|0
|Riki Alba
|1
|0
|Haavard Aasheim
|1
|0
|Ludvig Begby
|1
|0
|Mads Nielsen II
|1
|0
|Philip Sandvik Aukland
|1
|0
|Бьярталид Йоаннес
|1
|0
|Скарет Браге
|1
|0
Ранхейм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Френдеруп Никлас
|4
|0
|Sondre Klingen Langaas
|2
|1
|Квигстад Лассе
|2
|1
|Педерсен Мортен-Гамст
|2
|0
|Региниуссен Мадс
|2
|0
|Erik Toenne
|2
|0
|Ruben Kristensen Alte
|2
|0
|Henrik Kristiansen
|1
|0
|Jacob Tromsdal
|1
|0
Результаты матчей
Фредрикстад
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
71% (5)
29% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Ранхейм
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
0% (0)
67% (4)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
1
Волевые поражения
1
3
Фредрикстад
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Ранхейм
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
0
7
Волевые поражения
4
9
Фредрикстад
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (6)
50% (7)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
Ранхейм
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
29% (4)
57% (8)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
2
8
Волевые поражения
5
12
Голы по времени матча
Забито
11
6
7 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 1
5 Забивали первыми 4
9 Не забивали 10
1
9%
2
33%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
3
27%
3
50%
31-45
1
9%
1
17%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
2
18%
0
0%
76-90
Пропущено
3
13
0 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 7
0 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
23%
16-30
0
0%
3
23%
31-45
1
33%
2
15%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
2
67%
3
23%
76-90
Забито
4
11
0 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
10 Не забивали 9
0
0%
2
18%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
0
0%
3
27%
31-45
1
25%
3
27%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
1
25%
2
18%
76-90
Пропущено
5
11
2 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
3
27%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
1
20%
2
18%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
2
40%
2
18%
76-90
Забито
15
17
7 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 7
5 Не забивали 5
1
7%
4
24%
1-15
3
20%
1
6%
16-30
3
20%
6
35%
31-45
2
13%
4
24%
46-60
3
20%
0
0%
61-75
3
20%
2
12%
76-90
Пропущено
8
24
2 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 13
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 10
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
6
25%
16-30
0
0%
5
21%
31-45
2
25%
4
17%
46-60
0
0%
4
17%
61-75
4
50%
5
21%
76-90
Результаты последних матчей
Фредрикстад
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Согндаль - Фредрикстад 0:1 Фредрикстад - ИК Старт 3:1 Фредрикстад - Викинг 1:2 Рёуфосс - Фредрикстад 1:1
Эрн-Хортен - Фредрикстад 0:1 Фредрикстад - Осане 2:1 Спринт Елоэй - Фредрикстад 0:3 Хёдд - Фредрикстад 1:1 Фредрикстад - КФУМ 1:0 Дьерв - Фредрикстад 1:1 Фредрикстад - Скейд 0:0 Брюне - Фредрикстад 0:0 Фредрикстад - Санднес 0:0 Мьёндален - Фредрикстад 0:1 Фредрикстад - Мосс 1:1 ФК Кристиансунн - Фредрикстад 0:1 Фредрикстад - КФУМ 2:0 Фредрикстад - Скейд 1:0 Фредрикстад - Сарпсборг-08 0:1 Волеренга - Фредрикстад 1:0
Ранхейм
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Ранхейм - Мьёндален 2:3 Конгсвингер - Ранхейм 3:0 Ранхейм - Будё-Глимт 0:2 Ранхейм - Мосс 2:1
Стриндхейм - Ранхейм 1:3 ИК Старт - Ранхейм 2:1 Вердал - Ранхейм 1:4 Ранхейм - Согндаль 2:0 ФК Кристиансунн - Ранхейм 3:2 Рёуфосс - Ранхейм 0:0 Ранхейм - Осане 3:2 Хёдд - Ранхейм 0:0 Ранхейм - Скейд 0:4 КФУМ - Ранхейм 0:1 Ранхейм - Брюне 2:1 Дьерв - Ранхейм 1:2 Ранхейм - Хёдд 3:1 Ранхейм - Эстерсунд 1:0 Русенборг - Ранхейм 1:1 Ранхейм - Стриндхейм 0:2
Результаты матчей
Фредрикстад
Ранхейм
Точный счет
0:0
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
2:1
2 раза 33%
0:4
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
Точное количество голов
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
2
4 раза 67%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Точный счет
1:1
3 раза 43%
0:1
3 раза 43%
0:0
1 раз 14%
0:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
Точное количество голов
1
6 раз 86%
0
1 раз 14%
0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
Точный счет
1:1
4 раза 29%
0:0
3 раза 21%
0:1
3 раза 21%
1:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
2:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
3:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
8 раз 57%
0
3 раза 21%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
2
6 раз 43%
0
5 раз 36%
1
2 раза 14%
3
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Фредрикстад
Ранхейм
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
51
34
51
25
15
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
44
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
95
311
77
212
113
113
- — Выход в Типпелиген
- — Выход в стыковые матче за право попасть в Типпелиген
- — Выход в стыковые матче за право остаться в Первом дивизионе
- — Вылет во Второй дивизион
|Мьёндален
|Kristian Lien
|10
|Конгсвингер
|Joacim Holtan
|9 (2)
|ФК Кристиансунн
|Стокке Беньямин
|9
|Санднес
|Хейланн Томми
|7 (3)
|Дьерв
|Педру Самуэл
|7 (2)
|Осане
|Martin Ueland
|6
|Мосс
|Странде Кристиан
|6
|ИК Старт
|Робстад Хенрик
|1 3
|ФК Кристиансунн
|Нилсен Снорре
|1 3
|ИК Старт
|Вормгор Вито
|4