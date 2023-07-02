Тур: 13.
0:0
Первый тайм: 7'
0'
Прогноз на матч от Liveresult
12
Кассио
Рамос
23
Фагнер
Лемос
21
Bidu
26
Биро
10
Roger
I
30
Luan
Patrick
5
Jadson
3
19
Саша
Эдуардо
- Основной состав
-
12 Кассио РамосВратарь
-
23 Фагнер ЛемосЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
21 BiduЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 БироНападающий
- Нападающий
-
10 Roger IНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
49 RyanЗащитник
- Полузащитник
-
29 РониПолузащитник
-
36 Уэсли ЛопесПолузащитник
- Полузащитник
-
17 ЖованеНападающий
- Нападающий
-
14 Joao Caetano
-
-
-
-
Главный тренер: Vanderlei Luxemburgo
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
30 Luan PatrickЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
5 Jadson 3Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
19 Саша ЭдуардоНападающий
- Запасные игроки
-
34 Уртадо ХосеЗащитник
- Защитник
-
36 Кандидо ЛуанЗащитник
-
48 Натан РафаэлЗащитник
-
22 GustavinhoПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Кайшинья Педру
История личных встреч
Коринтианс
Ред Булл Брагантино
13 матчей
84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
11 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
69.2%
15.4%
15.4%
9 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
53.8%
30.8%
15.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
12 матчей
50%
50%
0 побед 6 ничьих 6 побед
Первый тайм
83.3%
16.7%
0 побед 10 ничьих 4 победы
Второй тайм
75%
25%
0 побед 9 ничьих 5 побед
25 матчей
44%
32%
24%
11 побед 8 ничьих 6 побед
Первый тайм
36%
48%
16%
9 побед 12 ничьих 4 победы
Второй тайм
28%
52%
20%
7 побед 13 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
14
14
Голов в среднем за матч
1.27
1
Среднее время на гол
70
90
Всего голов
11
10
Голов в среднем за матч
0.79
0.91
Среднее время на гол
114
99
Всего голов
25
24
Голов в среднем за матч
1
0.96
Тотал матчей
2.5
23
Больше 92%
Меньше 8%
2
15
Больше 60%
Меньше 40%
10
6
Больше 24%
Меньше 76%
19
4
Больше 16%
Меньше 84%
21
1
Больше 4%
Меньше 96%
24
Среднее время на гол
90
93
Бомбардиры внутри турнира
Коринтианс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Roger I
|5 (1)
|0.42
|Алберто Юри
|2
|0.17
|Ruan Oliveira
|2
|0.17
|Matheus Araujo
|1
|0.08
|Вера Фаусто
|0
|0
|Фагнер Лемос
|0
|0
Ред Булл Брагантино
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Саша Эдуардо
|5
|0.42
|Thiago Borbas
|4
|0.33
|Juninho Capixaba
|2
|0.17
|Henry Mosquera
|2
|0.17
|Helio Junio
|2
|0.17
|Фернандес Матеус
|1
|0.08
|Брунинью Филипе
|1
|0.08
|Витиньо Витор V
|1
|0.08
|Сантос Эдуардо
|1
|0.08
|Alerrandro
|1
|0.08
|Marcos Vinicios
|1
|0.08
|Эвангелиста Лукас
|0
|0
|Силва Адерлан
|0
|0
|Рамирес Эрик II
|0
|0
|Luan Patrick
|0
|0
Карточки
Коринтианс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Жил Карлос
|4
|0
|Вера Фаусто
|4
|0
|Fabio Santos IV
|3
|0
|Фагнер Лемос
|3
|0
|Кассио Рамос
|2
|0
|Roger I
|2
|0
|Bidu
|2
|0
|Рони
|1
|0
|Мурильо Джейсон
|1
|0
|Биро
|1
|0
|Жулиано де Паула
|1
|0
|Майкон Барберан
|1
|0
|Алберто Юри
|1
|0
|Мендес Бруно II
|1
|0
|Ruan Oliveira
|1
|0
|Eduardo Queiroz
|1
|0
Ред Булл Брагантино
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Cleiton Schwengber
|4
|1
|Jadson 3
|5
|0
|Фернандес Матеус
|3
|0
|Juninho Capixaba
|3
|0
|Витиньо Витор V
|3
|0
|Thiago Borbas
|3
|0
|Саша Эдуардо
|2
|0
|Helio Junio
|2
|0
|Силва Адерлан
|0
|1
|Рамирес Эрик II
|1
|0
|Эвангелиста Лукас
|1
|0
|Сантос Эдуардо
|1
|0
|Alerrandro
|1
|0
|Leonardo Realpe
|1
|0
|Lucas Azevedo
|1
|0
|Luan Patrick
|1
|0
|Henry Mosquera
|1
|0
Результаты матчей
Коринтианс
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Ред Булл Брагантино
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
29% (2)
0% (0)
71% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
3
7
Коринтианс
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Ред Булл Брагантино
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
13
3
Волевые поражения
2
14
Коринтианс
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
25% (3)
67% (8)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
42% (5)
8% (1)
Ред Булл Брагантино
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
14
3
Волевые поражения
5
21
Голы по времени матча
Забито
7
7
1 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 0
7 Не забивали 7
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
1
14%
31-45
1
14%
2
29%
46-60
1
14%
1
14%
61-75
4
57%
2
29%
76-90
Пропущено
4
8
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 5
0
0%
1
13%
1-15
1
25%
2
25%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
25%
1
13%
46-60
0
0%
3
38%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Забито
3
14
3 В 1-м тайме 7
0 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 4
10 Не забивали 6
0
0%
1
7%
1-15
3
100%
1
7%
16-30
0
0%
5
36%
31-45
0
0%
2
14%
46-60
0
0%
2
14%
61-75
0
0%
3
21%
76-90
Пропущено
13
6
5 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 3
1
8%
2
33%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
3
23%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
15%
1
17%
61-75
6
46%
2
33%
76-90
Забито
10
21
4 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 4
5 Не забивали 1
0
0%
2
10%
1-15
3
30%
1
5%
16-30
1
10%
6
29%
31-45
1
10%
4
19%
46-60
1
10%
3
14%
61-75
4
40%
5
24%
76-90
Пропущено
17
14
6 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 8
1
6%
3
21%
1-15
2
12%
2
14%
16-30
3
18%
2
14%
31-45
1
6%
1
7%
46-60
2
12%
4
29%
61-75
8
47%
2
14%
76-90
Результаты последних матчей
Коринтианс
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Коринтианс - Ливерпуль Монтевидео 3:0 Атлетико Паранаэнсе - Коринтианс 1:0 Сантос - Коринтианс 0:2 Коринтианс - Куяба 1:1
Индепендьенте дель Валле - Коринтианс 3:0 Америка Минейро - Коринтианс 2:0 Коринтианс - Атлетико Минейро 2:0 Коринтианс - Флуминенсе 2:0 Архентинос Хуниорс - Коринтианс 0:0 Фламенго - Коринтианс 1:0 Атлетико Минейро - Коринтианс 2:0 Коринтианс - Сан-Паулу 1:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Коринтианс 3:0 Коринтианс - Форталеза Сеара 1:1 Коринтианс - Индепендьенте дель Валле 1:2 Палмейрас Сан-Паулу - Коринтианс 2:1 Коринтианс - Ремо Белем 2:0 Гойяс - Коринтианс 3:1 Коринтианс - Архентинос Хуниорс 0:1 Коринтианс - Крузейро 2:1
Ред Булл Брагантино
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Ред Булл Брагантино - Такуари 7:1 Ред Булл Брагантино - Гойяс 2:0 Ред Булл Брагантино - Фламенго 4:0 Атлетико Минейро - Ред Булл Брагантино 1:1
Эстудиантес Ла Плата - Ред Булл Брагантино 1:1 Флуминенсе - Ред Булл Брагантино 2:1 Ред Булл Брагантино - Сантос 2:0 Ориенте Петролеро - Ред Булл Брагантино 0:4 Ред Булл Брагантино - Атлетико Паранаэнсе 2:0 Палмейрас Сан-Паулу - Ред Булл Брагантино 1:1 Ред Булл Брагантино - Америка Минейро 2:2 Гремио - Ред Булл Брагантино 3:3 Ред Булл Брагантино - Эстудиантес Ла Плата 0:0 Ред Булл Брагантино - Крузейро 0:3 Куяба - Ред Булл Брагантино 1:1 Ред Булл Брагантино - Ориенте Петролеро 5:0 Ред Булл Брагантино - Байя 2:1 Такуари - Ред Булл Брагантино 1:4 Крузейро - Ред Булл Брагантино 3:2 Агуа-Санта - Ред Булл Брагантино 1:1
Результаты матчей
Коринтианс
Ред Булл Брагантино
Точный счет
1:1
3 раза 60%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:0
3 раза 43%
0:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
2
2 раза 40%
2
5 раз 71%
0
1 раз 14%
4
1 раз 14%
Точный счет
1:0
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
1:1
3 раза 60%
2:1
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
Точное количество голов
0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
1
4 раза 80%
3
1 раз 20%
Точный счет
1:1
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
1:1
3 раза 25%
2:0
3 раза 25%
2:1
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 42%
0
4 раза 33%
2
3 раза 25%
2
5 раз 42%
1
4 раза 33%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Коринтианс
Ред Булл Брагантино
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
61
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
34
Больше Меньше
16
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
84
Больше Меньше
111
39
75
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|10
|0
|2
|20 - 7
|30
|2.
|13
|8
|2
|3
|24 - 18
|26
|3.
|13
|8
|1
|4
|26 - 17
|25
|4.
|12
|6
|4
|2
|22 - 10
|22
|5.
|13
|6
|3
|4
|18 - 13
|21
|6.
|13
|6
|3
|4
|19 - 14
|21
|7.
|13
|6
|3
|4
|13 - 14
|21
|8.
|0:0
|13
|5
|6
|2
|21 - 14
|21
|9.
|13
|5
|5
|3
|15 - 11
|20
|10.
|12
|6
|1
|5
|16 - 15
|19
|11.
|12
|5
|4
|3
|16 - 11
|19
|12.
|13
|5
|3
|5
|15 - 11
|18
|13.
|12
|3
|4
|5
|11 - 13
|13
|14.
|0:0
|13
|3
|4
|6
|11 - 16
|13
|15.
|12
|3
|3
|6
|9 - 16
|12
|16.
|13
|3
|3
|7
|14 - 20
|12
|17.
|12
|3
|2
|7
|10 - 20
|11
|18.
|12
|2
|3
|7
|11 - 20
|9
|19.
|12
|2
|2
|8
|13 - 27
|8
|20.
|12
|0
|4
|8
|9 - 26
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|6
|0
|0
|12 - 1
|18
|2.
|7
|6
|0
|1
|14 - 6
|18
|3.
|7
|5
|2
|0
|17 - 7
|17
|4.
|7
|5
|1
|1
|14 - 4
|16
|5.
|0:0
|7
|5
|1
|1
|14 - 6
|16
|6.
|6
|5
|0
|1
|10 - 5
|15
|7.
|6
|4
|2
|0
|10 - 4
|14
|8.
|6
|4
|1
|1
|12 - 6
|13
|9.
|6
|4
|1
|1
|7 - 4
|13
|10.
|6
|3
|3
|0
|9 - 4
|12
|11.
|0:0
|6
|2
|4
|0
|7 - 4
|10
|12.
|7
|3
|0
|4
|4 - 6
|9
|13.
|7
|2
|3
|2
|9 - 8
|9
|14.
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|15.
|7
|2
|2
|3
|11 - 11
|8
|16.
|5
|2
|1
|2
|7 - 10
|7
|17.
|7
|2
|1
|4
|8 - 14
|7
|18.
|6
|1
|1
|4
|4 - 9
|4
|19.
|6
|0
|3
|3
|3 - 8
|3
|20.
|5
|0
|2
|3
|3 - 9
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|4
|0
|2
|8 - 6
|12
|2.
|7
|3
|2
|2
|9 - 6
|11
|3.
|7
|3
|1
|3
|6 - 7
|10
|4.
|6
|3
|0
|3
|12 - 13
|9
|5.
|6
|3
|0
|3
|7 - 11
|9
|6.
|6
|2
|3
|1
|10 - 4
|9
|7.
|6
|2
|3
|1
|11 - 5
|9
|8.
|7
|2
|2
|3
|6 - 7
|8
|9.
|7
|2
|2
|3
|6 - 10
|8
|10.
|7
|2
|1
|4
|9 - 10
|7
|11.
|6
|1
|2
|3
|7 - 11
|5
|12.
|0:0
|6
|0
|5
|1
|7 - 8
|5
|13.
|5
|1
|1
|3
|2 - 5
|4
|14.
|6
|1
|1
|4
|6 - 10
|4
|15.
|6
|1
|1
|4
|3 - 9
|4
|16.
|7
|1
|1
|5
|3 - 10
|4
|17.
|6
|0
|3
|3
|4 - 7
|3
|18.
|0:0
|7
|1
|0
|6
|4 - 12
|3
|19.
|5
|0
|1
|4
|5 - 13
|1
|20.
|6
|0
|1
|5
|6 - 18
|1
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|Соарес Франсиско
|10 (3)
|Атлетико Паранаэнсе
|Роке Витор
|6 (2)
|Ред Булл Брагантино
|Саша Эдуардо
|5 (2)
|Атлетико Минейро
|Халк Живанилдо
|5 (2)
|Коринтианс
|Roger I
|5
|Гремио
|Каннеманн Вальтер
|1 8
|Крузейро
|Маркес Лукас
|2 4
|Палмейрас Сан-Паулу
|Абел Феррейра
|1 5
|Атлетико Минейро
|Лемос Маурисио
|1 5
|Гойяс
|Магиньо
|1 5