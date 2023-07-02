  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
  4. Серия A 2023

Бразилия: Серия A
2023

Тур: 13.
Коринтианс
0:1
Конец матча
Ред Булл Брагантино
0'
0:1
17' Гол
Саша Эдуардо
35' Желтая карточка
Фагнер Лемос
61' Желтая карточка
Gabriel Moscardo
85' Желтая карточка
Уэсли Лопес
85' Желтая карточка
Marcos Vinicios
89' Желтая карточка
Сантос Эдуардо
90'+8
12
Кассио
Рамос
23
Фагнер
Лемос
4
Жил
Карлос
34
Мурильо
Джейсон
21
Bidu
44
Gabriel
Moscardo
7
Майкон
Барберан
33
Ruan
Oliveira
26
Биро
9
Алберто
Юри
10
Roger
I
1
Cleiton
Schwengber
13
Силва
Адерлан
30
Luan
Patrick
26
Сантос
Эдуардо
29
Juninho
Capixaba
5
Jadson
3
35
Фернандес
Матеус
8
Эвангелиста
Лукас
7
Рамирес
Эрик
II
18
Thiago
Borbas
19
Саша
Эдуардо
Коринтианс
4-3-3
Ред Булл Брагантино
4-3-3

История личных встреч

Коринтианс
Ред Булл Брагантино

13 матчей

84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
11 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

69.2%
15.4%
15.4%
9 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

53.8%
30.8%
15.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

12 матчей

50%
50%
0 побед 6 ничьих 6 побед

Первый тайм

83.3%
16.7%
0 побед 10 ничьих 4 победы

Второй тайм

75%
25%
0 побед 9 ничьих 5 побед

25 матчей

44%
32%
24%
11 побед 8 ничьих 6 побед

Первый тайм

36%
48%
16%
9 побед 12 ничьих 4 победы

Второй тайм

28%
52%
20%
7 побед 13 ничьих 5 побед

История матчей

ПА
1:0
СA
1:0
СA
0:1
ПА
1:0
СA
2:2
СA
1:2
ПА
0:0
СA
0:2
СA
0:0
ПА
0:2
П
2:0
П
3:2
П
0:1
ПА
0:1
КБ
3:1
КБ
1:0
П
0:2
П
2:2
CP
1:1
CP
1:1
CP
2:1
CP
0:1
СB
2:0
СB
1:1
CP
1:1

Голы

Всего голов

14
14

Голов в среднем за матч

1.27
1

Среднее время на гол

70
90

Всего голов

11
10

Голов в среднем за матч

0.79
0.91

Среднее время на гол

114
99

Всего голов

25
24

Голов в среднем за матч

1
0.96

Тотал матчей

2.5
23
Больше 92%
Меньше 8%
2
15
Больше 60%
Меньше 40%
10
6
Больше 24%
Меньше 76%
19
4
Больше 16%
Меньше 84%
21
1
Больше 4%
Меньше 96%
24

Среднее время на гол

90
93

Бомбардиры внутри турнира

Коринтианс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Roger I 5 (1) 0.38
Алберто Юри 2 0.15
Ruan Oliveira 2 0.15
Matheus Araujo 1 0.08
Вера Фаусто 0 0
Фагнер Лемос 0 0
Ред Булл Брагантино
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Саша Эдуардо 6 0.46
Thiago Borbas 4 0.31
Juninho Capixaba 2 0.15
Henry Mosquera 2 0.15
Helio Junio 2 0.15
Фернандес Матеус 1 0.08
Брунинью Филипе 1 0.08
Витиньо Витор V 1 0.08
Сантос Эдуардо 1 0.08
Alerrandro 1 0.08
Marcos Vinicios 1 0.08
Эвангелиста Лукас 0 0
Рамирес Эрик II 0 0
Силва Адерлан 0 0
Luan Patrick 0 0

Карточки

Коринтианс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жил Карлос 4 0
Фагнер Лемос 4 0
Вера Фаусто 4 0
Fabio Santos IV 3 0
Кассио Рамос 2 0
Roger I 2 0
Bidu 2 0
Рони 1 0
Мурильо Джейсон 1 0
Биро 1 0
Уэсли Лопес 1 0
Жулиано де Паула 1 0
Майкон Барберан 1 0
Алберто Юри 1 0
Мендес Бруно II 1 0
Ruan Oliveira 1 0
Eduardo Queiroz 1 0
Gabriel Moscardo 1 0
Ред Булл Брагантино
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Cleiton Schwengber 4 1
Jadson 3 5 0
Фернандес Матеус 3 0
Juninho Capixaba 3 0
Витиньо Витор V 3 0
Thiago Borbas 3 0
Саша Эдуардо 2 0
Сантос Эдуардо 2 0
Helio Junio 2 0
Силва Адерлан 0 1
Рамирес Эрик II 1 0
Эвангелиста Лукас 1 0
Alerrandro 1 0
Leonardo Realpe 1 0
Lucas Azevedo 1 0
Luan Patrick 1 0
Marcos Vinicios 1 0
Henry Mosquera 1 0

Результаты матчей

Коринтианс
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Ред Булл Брагантино
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
29% (2)
0% (0)
71% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

3
7
Коринтианс
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Ред Булл Брагантино
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
83% (5)
0% (0)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

13
3

Волевые поражения

2
14
Коринтианс
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
23% (3)
62% (8)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
46% (6)
8% (1)
Ред Булл Брагантино
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

14
3

Волевые поражения

5
21

Голы по времени матча

Забито

7
8
1 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 1
8 Не забивали 7
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
14%
1
13%
31-45
1
14%
2
25%
46-60
1
14%
1
13%
61-75
4
57%
2
25%
76-90

Пропущено

5
8
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 5
0
0%
1
13%
1-15
2
40%
2
25%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
20%
1
13%
46-60
0
0%
3
38%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Забито

3
14
3 В 1-м тайме 7
0 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 4
11 Не забивали 7
0
0%
1
7%
1-15
3
100%
1
7%
16-30
0
0%
5
36%
31-45
0
0%
2
14%
46-60
0
0%
2
14%
61-75
0
0%
3
21%
76-90

Пропущено

13
6
5 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 3
1
8%
2
33%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
3
23%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
15%
1
17%
61-75
6
46%
2
33%
76-90

Забито

10
22
4 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 5
6 Не забивали 1
0
0%
2
9%
1-15
3
30%
2
9%
16-30
1
10%
6
27%
31-45
1
10%
4
18%
46-60
1
10%
3
14%
61-75
4
40%
5
23%
76-90

Пропущено

18
14
7 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 7
9 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 8
1
6%
3
21%
1-15
3
17%
2
14%
16-30
3
17%
2
14%
31-45
1
6%
1
7%
46-60
2
11%
4
29%
61-75
8
44%
2
14%
76-90

Результаты последних матчей

Коринтианс
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Коринтианс - Ливерпуль Монтевидео 3:0 Атлетико Паранаэнсе - Коринтианс 1:0 Сантос - Коринтианс 0:2 Коринтианс - Куяба 1:1
Индепендьенте дель Валле - Коринтианс 3:0 Америка Минейро - Коринтианс 2:0 Коринтианс - Атлетико Минейро 2:0 Коринтианс - Флуминенсе 2:0 Архентинос Хуниорс - Коринтианс 0:0 Фламенго - Коринтианс 1:0 Атлетико Минейро - Коринтианс 2:0 Коринтианс - Сан-Паулу 1:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Коринтианс 3:0 Коринтианс - Форталеза Сеара 1:1 Коринтианс - Индепендьенте дель Валле 1:2 Палмейрас Сан-Паулу - Коринтианс 2:1 Коринтианс - Ремо Белем 2:0 Гойяс - Коринтианс 3:1 Коринтианс - Архентинос Хуниорс 0:1 Коринтианс - Крузейро 2:1
Ред Булл Брагантино
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Ред Булл Брагантино - Такуари 7:1 Ред Булл Брагантино - Гойяс 2:0 Ред Булл Брагантино - Фламенго 4:0 Атлетико Минейро - Ред Булл Брагантино 1:1
Эстудиантес Ла Плата - Ред Булл Брагантино 1:1 Флуминенсе - Ред Булл Брагантино 2:1 Ред Булл Брагантино - Сантос 2:0 Ориенте Петролеро - Ред Булл Брагантино 0:4 Ред Булл Брагантино - Атлетико Паранаэнсе 2:0 Палмейрас Сан-Паулу - Ред Булл Брагантино 1:1 Ред Булл Брагантино - Америка Минейро 2:2 Гремио - Ред Булл Брагантино 3:3 Ред Булл Брагантино - Эстудиантес Ла Плата 0:0 Ред Булл Брагантино - Крузейро 0:3 Куяба - Ред Булл Брагантино 1:1 Ред Булл Брагантино - Ориенте Петролеро 5:0 Ред Булл Брагантино - Байя 2:1 Такуари - Ред Булл Брагантино 1:4 Крузейро - Ред Булл Брагантино 3:2 Агуа-Санта - Ред Булл Брагантино 1:1

Результаты матчей

Коринтианс
Ред Булл Брагантино

Точный счет

1:1
3 раза 50%
0:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:0
3 раза 43%
0:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
5 раз 71%
0
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Точный счет

1:0
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
1:1
3 раза 50%
0:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%

Точное количество голов

0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
1
5 раз 83%
3
1 раз 17%

Точный счет

1:1
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
1:1
3 раза 23%
2:0
3 раза 23%
2:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 38%
1
5 раз 38%
2
3 раза 23%
2
5 раз 38%
1
5 раз 38%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Коринтианс
Ред Булл Брагантино

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
6
1
2
4
1.5
6
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
4
0.5
Больше Меньше
1
6
1.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
5
0.5
Больше Меньше
12
1
3
10
1.5
7
6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 12 10 0 2 20 - 7 30
2.
Гремио
 13 8 2 3 24 - 18 26
3.
Фламенго
 13 8 1 4 26 - 17 25
4.
Ред Булл Брагантино
 13 6 5 2 22 - 14 23
5.
Палмейрас Сан-Паулу
 12 6 4 2 22 - 10 22
6.
Сан-Паулу
 13 6 3 4 18 - 13 21
7.
Флуминенсе
 13 6 3 4 19 - 14 21
8.
Интернасьонал Порту Алегре
 13 6 3 4 13 - 14 21
9.
Форталеза Сеара
 13 5 5 3 15 - 11 20
10.
Атлетико Паранаэнсе
 12 6 1 5 16 - 15 19
11.
Атлетико Минейро
 12 5 4 3 16 - 11 19
12.
Крузейро
 13 5 3 5 15 - 11 18
13.
Сантос
 12 3 4 5 11 - 13 13
14.
Куяба
 12 3 3 6 9 - 16 12
15.
Коринтианс
 13 3 3 7 11 - 17 12
16.
Байя
 13 3 3 7 14 - 20 12
17.
Гойяс
 12 3 2 7 10 - 20 11
18.
Васко да Гама
 12 2 3 7 11 - 20 9
19.
Америка Минейро
 12 2 2 8 13 - 27 8
20.
Коритиба Парана
 12 0 4 8 9 - 26 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 6 6 0 0 12 - 1 18
2.
Сан-Паулу
 7 6 0 1 14 - 6 18
3.
Гремио
 7 5 2 0 17 - 7 17
4.
Фламенго
 7 5 1 1 14 - 4 16
5.
Ред Булл Брагантино
 7 5 1 1 14 - 6 16
6.
Атлетико Паранаэнсе
 6 5 0 1 10 - 5 15
7.
Флуминенсе
 6 4 2 0 10 - 4 14
8.
Палмейрас Сан-Паулу
 6 4 1 1 12 - 6 13
9.
Интернасьонал Порту Алегре
 6 4 1 1 7 - 4 13
10.
Форталеза Сеара
 6 3 3 0 9 - 4 12
11.
Коринтианс
 6 2 3 1 7 - 5 9
12.
Крузейро
 7 3 0 4 4 - 6 9
13.
Сантос
 7 2 3 2 9 - 8 9
14.
Атлетико Минейро
 5 2 2 1 7 - 5 8
15.
Байя
 7 2 2 3 11 - 11 8
16.
Гойяс
 5 2 1 2 7 - 10 7
17.
Америка Минейро
 7 2 1 4 8 - 14 7
18.
Васко да Гама
 6 1 1 4 4 - 9 4
19.
Коритиба Парана
 6 0 3 3 3 - 8 3
20.
Куяба
 5 0 2 3 3 - 9 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 6 4 0 2 8 - 6 12
2.
Атлетико Минейро
 7 3 2 2 9 - 6 11
3.
Куяба
 7 3 1 3 6 - 7 10
4.
Фламенго
 6 3 0 3 12 - 13 9
5.
Гремио
 6 3 0 3 7 - 11 9
6.
Палмейрас Сан-Паулу
 6 2 3 1 10 - 4 9
7.
Крузейро
 6 2 3 1 11 - 5 9
8.
Форталеза Сеара
 7 2 2 3 6 - 7 8
9.
Интернасьонал Порту Алегре
 7 2 2 3 6 - 10 8
10.
Ред Булл Брагантино
 6 1 4 1 8 - 8 7
11.
Флуминенсе
 7 2 1 4 9 - 10 7
12.
Васко да Гама
 6 1 2 3 7 - 11 5
13.
Сантос
 5 1 1 3 2 - 5 4
14.
Атлетико Паранаэнсе
 6 1 1 4 6 - 10 4
15.
Байя
 6 1 1 4 3 - 9 4
16.
Гойяс
 7 1 1 5 3 - 10 4
17.
Сан-Паулу
 6 0 3 3 4 - 7 3
18.
Коринтианс
 7 1 0 6 4 - 12 3
19.
Америка Минейро
 5 0 1 4 5 - 13 1
20.
Коритиба Парана
 6 0 1 5 6 - 18 1
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Ботафого Рио-де-Жанейро Соарес Франсиско 10 (3)
Ред Булл Брагантино Саша Эдуардо 6 (2)
Атлетико Паранаэнсе Роке Витор 6 (2)
Атлетико Минейро Халк Живанилдо 5 (2)
Коринтианс Roger I 5
Весь список

Топ нарушителей
Гремио Каннеманн Вальтер 1 8
Крузейро Маркес Лукас 2 4
Палмейрас Сан-Паулу Абел Феррейра 1 5
Атлетико Минейро Лемос Маурисио 1 5
Гойяс Магиньо 1 5
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Желтая карточка
      35'
      Фагнер Лемос получил желтую карточку от судьи
    • 17'
      Рамирес Эрик II сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      17'
      Г О О О О Л - Саша Эдуардо бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Коринтианс 0:1 Ред Булл Брагантино онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

    PARI



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    1000 рублей - бесплатная ставка
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Получай до 50 000 рублей
    и 15% возврата каждый месяц!
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     