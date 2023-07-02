Тур: 12. Стадион: Aaraasen Stadion. Зрители: 6637 Главный судья: Нильсен Ола
0:1
Второй тайм: 78'
Ход матча
50'
0:1
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 3
-
1 Удары в створ 4
-
3 Угловые 5
-
0 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
53 Владение мячом, % 47
Прогноз на матч от Liveresult
25
Эд
Эскил
23
Осен
Йермунд
10
Ольсен
Томас
11
Йенсен
Рубен
17
Yaw
Paintsil
29
Траоре
Маи
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Эд ЭскилПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Осен ЙермундПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Ольсен ТомасНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Uba Charles
-
-
-
Главный тренер: Бакке Гейр
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Йенсен РубенПолузащитник
-
17 Yaw PaintsilПолузащитник
- Нападающий
-
29 Траоре МаиНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Томас СаймонВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Gaute Helstrup
История личных встреч
Лиллестрём
Тромсё
22 матча
81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
18 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
36.4%
27.3%
36.3%
8 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
90.9%
13.6%
20 побед 3 ничьи 0 побед
13 матчей
38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед
Первый тайм
46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 15 побед
Второй тайм
53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 5 побед
35 матчей
51.4%
25.7%
22.9%
18 побед 9 ничьих 8 побед
Первый тайм
22.9%
34.3%
42.8%
8 побед 12 ничьих 15 побед
Второй тайм
57.1%
28.6%
14.3%
20 побед 10 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
38
19
Голов в среднем за матч
2
1.19
Среднее время на гол
45
75
Всего голов
21
21
Голов в среднем за матч
1.31
1.11
Среднее время на гол
68
81
Всего голов
59
40
Голов в среднем за матч
1.69
1.14
Тотал матчей
2.5
34
Больше 97%
Меньше 3%
1
27
Больше 77%
Меньше 23%
8
17
Больше 49%
Меньше 51%
18
11
Больше 31%
Меньше 69%
24
7
Больше 20%
Меньше 80%
28
3
Больше 9%
Меньше 91%
32
Среднее время на гол
53
78
Бомбардиры внутри турнира
Лиллестрём
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Адамс Акор
|10 (1)
|0.91
|Осен Йермунд
|2
|0.18
|Тённесен Кристоффер
|2
|0.18
|Ольсен Томас
|2
|0.18
|Гарнас Эспен
|1
|0.09
|Эд Эскил
|1
|0.09
|Рангер Ларс
|0
|0
|Ибрахимай Илльдрен
|0
|0
|Слёрдаль Филип
|0
|0
|Драгснес Ветле
|0
|0
Тромсё
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Vegard Oestraat Erlien
|7 (2)
|0.58
|Вестерлунн Никлас
|3 (1)
|0.25
|Yaw Paintsil
|2
|0.17
|Траоре Маи
|2
|0.17
|Гундерсен Йостейн
|1
|0.08
|Енссен Андерс
|1
|0.08
|Daniel Bassi
|1
|0.08
|Антонсен Кент-Аре
|0
|0
|Йенсен Рубен
|0
|0
|Опсал Сакариас
|0
|0
|Hilmir Mikaelsson
|0
|0
Карточки
Лиллестрём
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гарнас Эспен
|3
|0
|Хофф Вебьёрн
|2
|0
|Рангер Ларс
|2
|0
|Габриэльсен Рубен
|1
|0
|Кристиансен Мадс
|1
|0
|Адамс Акор
|1
|0
|Слёрдаль Филип
|1
|0
|Эд Эскил
|1
|0
|Скогволд Хенрик
|1
|0
Тромсё
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Псише Кристоф
|2
|0
|Антонсен Кент-Аре
|2
|0
|Гундерсен Йостейн
|2
|0
|Vegard Oestraat Erlien
|2
|0
|Коскела Миика
|2
|0
|Нильсен Лассе III
|1
|0
|Вестерлунн Никлас
|1
|0
|Траоре Маи
|1
|0
|Daniel Bassi
|1
|0
|Gaute Helstrup
|1
|0
Результаты матчей
Лиллестрём
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Тромсё
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
5
4
Волевые поражения
2
0
Лиллестрём
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Тромсё
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
2
4
Волевые поражения
7
6
Лиллестрём
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
20% (2)
70% (7)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
Тромсё
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
7
8
Волевые поражения
9
6
Голы по времени матча
Забито
11
8
5 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
5 Не забивали 7
2
18%
0
0%
1-15
2
18%
1
13%
16-30
1
9%
2
25%
31-45
1
9%
2
25%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
5
45%
1
13%
76-90
Пропущено
9
4
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
1
25%
16-30
3
33%
1
25%
31-45
3
33%
0
0%
46-60
1
11%
1
25%
61-75
1
11%
1
25%
76-90
Забито
7
8
2 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
7 Не забивали 6
0
0%
2
25%
1-15
2
29%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
14%
2
25%
46-60
1
14%
1
13%
61-75
3
43%
1
13%
76-90
Пропущено
7
7
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
1
14%
2
29%
1-15
2
29%
2
29%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
29%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
2
29%
1
14%
76-90
Забито
18
16
7 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 6
2 Не забивали 2
2
11%
2
13%
1-15
4
22%
2
13%
16-30
1
6%
3
19%
31-45
2
11%
4
25%
46-60
1
6%
3
19%
61-75
8
44%
2
13%
76-90
Пропущено
16
11
7 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 8
1
6%
2
18%
1-15
3
19%
3
27%
16-30
3
19%
1
9%
31-45
5
31%
1
9%
46-60
1
6%
2
18%
61-75
3
19%
2
18%
76-90
Результаты последних матчей
Лиллестрём
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Бранн - Лиллестрём 2:2 Лиллестрём - Стабек 3:1 Улленсакер-Киса - Лиллестрём 3:2 Хам-Кам - Лиллестрём 0:0
Шедсму - Лиллестрём 0:4 Бранн - Лиллестрём 2:0 Лиллестрём - Сарпсборг-08 1:2 Одд - Лиллестрём 0:1 Лиллестрём - Будё-Глимт 1:2 Волеренга - Лиллестрём 3:4 Лиллестрём - Будё-Глимт 1:0 Лиллестрём - Молде 2:1 Лиллестрём - Стрёмсгодсет 4:3 Викинг - Лиллестрём 2:0 Одд - Лиллестрём 0:2 Тромсё - Лиллестрём 2:3 Согндаль - Лиллестрём 1:2 Лиллестрём - Хёугесунн 4:1 Викинг - Лиллестрём 2:2 Лиллестрём - Флора Таллин 2:2
Тромсё
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Будё-Глимт - Тромсё 3:2 Тромсё - Стабек 2:1 Олесунн - Тромсё 2:3 Альта - Тромсё 0:1
Тромсё - Сарпсборг-08 2:1 Тромсдален - Тромсё 1:1 Хёугесунн - Тромсё 1:2 ХИФ/Штайн - Тромсё 0:8 Тромсё - Будё-Глимт 2:3 Хам-Кам - Тромсё 1:2 Тромсё - Одд 0:1 Стрёмсгодсет - Тромсё 0:1 Тромсё - Викинг 1:1 Саннефьёрд - Тромсё 0:0 Тромсё - Молде 1:0 Тромсё - Хам-Кам 1:0 Тромсё - Лиллестрём 2:3 ИК Старт - Тромсё 1:1 Тромсё - СЯК Сейнайоки 3:3 Хёугесунн - Тромсё 2:3
Результаты матчей
Лиллестрём
Тромсё
Точный счет
1:2
2 раза 40%
2:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
4:3
1 раз 20%
2:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
Точное количество голов
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
Точный счет
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:4
1 раз 20%
1:2
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Точный счет
1:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:4
1 раз 10%
4:3
1 раз 10%
0:1
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
2:3
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
Точное количество голов
1
3 раза 30%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
4
2 раза 20%
3
1 раз 10%
2
5 раз 45%
1
3 раза 27%
0
2 раза 18%
3
1 раз 9%
Тоталы голов в матче
Лиллестрём
Тромсё
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
33
23
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
41
23
32
14
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
92
55
65
37
110
28
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|10
|1
|1
|32 - 11
|31
|2.
|1:0
|12
|8
|2
|2
|17 - 11
|26
|3.
|1:0
|13
|7
|3
|3
|25 - 15
|24
|4.
|12
|7
|2
|3
|28 - 21
|23
|5.
|5:1
|12
|6
|3
|3
|20 - 12
|21
|6.
|12
|6
|1
|5
|25 - 16
|19
|7.
|0:1
|11
|5
|2
|4
|18 - 17
|17
|8.
|1:1
|13
|4
|5
|4
|10 - 12
|17
|9.
|11
|4
|3
|4
|15 - 19
|15
|10.
|11
|4
|2
|5
|13 - 14
|14
|11.
|1:1
|12
|3
|4
|5
|11 - 17
|13
|12.
|0:1
|13
|3
|4
|6
|14 - 19
|13
|13.
|11
|3
|1
|7
|15 - 19
|10
|14.
|1:5
|11
|2
|3
|6
|13 - 20
|9
|15.
|1:0
|12
|2
|1
|9
|8 - 23
|7
|16.
|0:1
|12
|2
|1
|9
|10 - 28
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|7
|5
|2
|0
|16 - 5
|17
|2.
|6
|5
|1
|0
|19 - 5
|16
|3.
|6
|4
|1
|1
|15 - 6
|13
|4.
|6
|4
|1
|1
|19 - 11
|13
|5.
|6
|3
|3
|0
|9 - 4
|12
|6.
|5:1
|6
|3
|1
|2
|11 - 8
|10
|7.
|1:0
|6
|3
|1
|2
|8 - 7
|10
|8.
|0:1
|7
|3
|1
|3
|8 - 9
|10
|9.
|5
|3
|0
|2
|5 - 3
|9
|10.
|0:1
|6
|3
|0
|3
|11 - 10
|9
|11.
|1:1
|6
|2
|3
|1
|9 - 8
|9
|12.
|1:1
|5
|2
|2
|1
|4 - 2
|8
|13.
|1:5
|4
|2
|1
|1
|9 - 3
|7
|14.
|0:1
|6
|2
|1
|3
|5 - 7
|7
|15.
|1:0
|7
|2
|1
|4
|7 - 11
|7
|16.
|6
|1
|0
|5
|8 - 12
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|6
|5
|1
|0
|9 - 4
|16
|2.
|6
|5
|0
|1
|13 - 6
|15
|3.
|5:1
|6
|3
|2
|1
|9 - 4
|11
|4.
|6
|3
|1
|2
|9 - 10
|10
|5.
|1:1
|8
|2
|3
|3
|6 - 10
|9
|6.
|0:1
|5
|2
|2
|1
|7 - 7
|8
|7.
|5
|2
|1
|2
|7 - 7
|7
|8.
|1:0
|6
|2
|1
|3
|9 - 10
|7
|9.
|6
|2
|0
|4
|10 - 10
|6
|10.
|6
|1
|2
|3
|8 - 11
|5
|11.
|1:1
|6
|1
|1
|4
|2 - 9
|4
|12.
|5
|1
|0
|4
|6 - 15
|3
|13.
|0:1
|6
|0
|3
|3
|6 - 10
|3
|14.
|1:5
|7
|0
|2
|5
|4 - 17
|2
|15.
|1:0
|5
|0
|0
|5
|1 - 12
|0
|16.
|0:1
|6
|0
|0
|6
|5 - 21
|0
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
- — Вылет в Первый дивизион
|Будё-Глимт
|Пеллегрино Амаль
|12 (5)
|Бранн
|Финне Бор
|10 (3)
|Лиллестрём
|Адамс Акор
|10 (1)
|Будё-Глимт
|Мумбанья Фарис
|8 (1)
|Тромсё
|Vegard Oestraat Erlien
|7 (2)
|Олесунн
|Мунксгор Александер
|5
|Одд
|Валлем Конрад
|5
|Волеренга
|Олдруп-Йенсен Фредрик
|1 3
|Бранн
|Нильсен Сиверт
|4
|Сарпсборг-08
|Сколевик Стеффен
|4