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  4. Типпелиген 2023

Норвегия: Типпелиген
2023

Тур: 12. Стадион: . Зрители: 6637 Главный судья: Нильсен Ола
Лиллестрём
0:1
Конец матча
Тромсё
0'
0:1
50' Гол
Траоре Маи
87' Желтая карточка
Jens Hjertoe-Dahl
90'+6

Ход матча

50'
0:1
Траоре Маи
(Антонсен Кент-Аре)
60'
Свендсен Тобиас
Ибрахимай Илльдрен
 
60'
Uba Charles
Осен Йермунд
 
64'
 
Jens Hjertoe-Dahl
Траоре Маи
79'
Лундему Мариус
Гарнас Эспен
 
84'
 
Коскела Миика
Yaw Paintsil
87'
 
Jens Hjertoe-Dahl
89'
 
Енссен Андерс
Опсал Сакариас

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 3
  • 3 Удары в створ 5
  • 4 Угловые 6
  • 1 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 58 Владение мячом, % 42
Прогноз на матч от Liveresult
12
Кристиансен
Мадс
4
Гарнас
Эспен
28
Габриэльсен
Рубен
20
Vetle
Skjaervik
25
Эд
Эскил
7
Ибрахимай
Илльдрен
6
Хофф
Вебьёрн
23
Осен
Йермунд
5
Драгснес
Ветле
9
Адамс
Акор
10
Ольсен
Томас
1
Хаугор
Якоб
4
Гундерсен
Йостейн
20
Эйванн
Каспер
28
Псише
Кристоф
19
Вестерлунн
Никлас
22
Опсал
Сакариас
11
Йенсен
Рубен
17
Yaw
Paintsil
15
Vegard
Oestraat
Erlien
29
Траоре
Маи
8
Антонсен
Кент-Аре
Лиллестрём
3-5-2
Тромсё
3-4-3

История личных встреч

Лиллестрём
Тромсё

22 матча

81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
18 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

36.4%
27.3%
36.3%
8 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

90.9%
13.6%
20 побед 3 ничьи 0 побед

13 матчей

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед

Первый тайм

46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 15 побед

Второй тайм

53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 5 побед

35 матчей

51.4%
25.7%
22.9%
18 побед 9 ничьих 8 побед

Первый тайм

22.9%
34.3%
42.8%
8 побед 12 ничьих 15 побед

Второй тайм

57.1%
28.6%
14.3%
20 побед 10 ничьих 5 побед

История матчей

К
2:3
Т
1:1
Т
2:2
ТМК
1:1
Т
1:2
Т
1:2
ПД
3:0
ПД
0:1
Т
1:1
Т
4:0
Т
1:0
Т
1:2
Т
2:1
К
1:0
Т
4:1
ТМК
2:0
Т
2:1
Т
2:4
ТМК
1:0
Т
1:0
Т
1:1
Т
3:2
Т
2:0
Т
5:1
Т
4:2
ТМС
0:2
Т
3:2
Т
1:0
Т
0:0
Т
2:0
Т
2:2
Т
1:1
ТМС
1:3
Т
0:1
Т
1:1

Голы

Всего голов

38
19

Голов в среднем за матч

2
1.19

Среднее время на гол

45
75

Всего голов

21
21

Голов в среднем за матч

1.31
1.11

Среднее время на гол

68
81

Всего голов

59
40

Голов в среднем за матч

1.69
1.14

Тотал матчей

2.5
34
Больше 97%
Меньше 3%
1
27
Больше 77%
Меньше 23%
8
17
Больше 49%
Меньше 51%
18
11
Больше 31%
Меньше 69%
24
7
Больше 20%
Меньше 80%
28
3
Больше 9%
Меньше 91%
32

Среднее время на гол

53
78

Бомбардиры внутри турнира

Лиллестрём
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Адамс Акор 10 (1) 0.91
Осен Йермунд 2 0.18
Тённесен Кристоффер 2 0.18
Ольсен Томас 2 0.18
Гарнас Эспен 1 0.09
Эд Эскил 1 0.09
Рангер Ларс 0 0
Ибрахимай Илльдрен 0 0
Слёрдаль Филип 0 0
Драгснес Ветле 0 0
Тромсё
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Vegard Oestraat Erlien 7 (2) 0.58
Вестерлунн Никлас 3 (1) 0.25
Yaw Paintsil 2 0.17
Траоре Маи 2 0.17
Гундерсен Йостейн 1 0.08
Енссен Андерс 1 0.08
Daniel Bassi 1 0.08
Антонсен Кент-Аре 0 0
Йенсен Рубен 0 0
Опсал Сакариас 0 0
Hilmir Mikaelsson 0 0

Карточки

Лиллестрём
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гарнас Эспен 3 0
Хофф Вебьёрн 2 0
Рангер Ларс 2 0
Габриэльсен Рубен 1 0
Кристиансен Мадс 1 0
Адамс Акор 1 0
Слёрдаль Филип 1 0
Эд Эскил 1 0
Скогволд Хенрик 1 0
Тромсё
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Псише Кристоф 2 0
Антонсен Кент-Аре 2 0
Гундерсен Йостейн 2 0
Vegard Oestraat Erlien 2 0
Коскела Миика 2 0
Нильсен Лассе III 1 0
Вестерлунн Никлас 1 0
Траоре Маи 1 0
Daniel Bassi 1 0
Jens Hjertoe-Dahl 1 0
Gaute Helstrup 1 0

Результаты матчей

Лиллестрём
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
83% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Тромсё
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

5
4

Волевые поражения

2
0
Лиллестрём
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Тромсё
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
17% (1)
83% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
4

Волевые поражения

7
6
Лиллестрём
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
18% (2)
73% (8)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
18% (2)
45% (5)
Тромсё
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (3)
58% (7)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

7
8

Волевые поражения

9
6

Голы по времени матча

Забито

11
9
5 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 4
6 Не забивали 7
2
18%
0
0%
1-15
2
18%
1
11%
16-30
1
9%
2
22%
31-45
1
9%
3
33%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
5
45%
1
11%
76-90

Пропущено

10
4
4 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
10%
1
25%
16-30
3
30%
1
25%
31-45
4
40%
0
0%
46-60
1
10%
1
25%
61-75
1
10%
1
25%
76-90

Забито

7
8
2 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
8 Не забивали 7
0
0%
2
25%
1-15
2
29%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
14%
2
25%
46-60
1
14%
1
13%
61-75
3
43%
1
13%
76-90

Пропущено

7
7
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
1
14%
2
29%
1-15
2
29%
2
29%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
29%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
2
29%
1
14%
76-90

Забито

18
17
7 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 7
3 Не забивали 2
2
11%
2
12%
1-15
4
22%
2
12%
16-30
1
6%
3
18%
31-45
2
11%
5
29%
29%
46-60
1
6%
3
18%
61-75
8
44%
2
12%
76-90

Пропущено

17
11
7 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 8
1
6%
2
18%
1-15
3
18%
3
27%
16-30
3
18%
1
9%
31-45
6
35%
1
9%
46-60
1
6%
2
18%
61-75
3
18%
2
18%
76-90

Результаты последних матчей

Лиллестрём
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Бранн - Лиллестрём 2:2 Лиллестрём - Стабек 3:1 Улленсакер-Киса - Лиллестрём 3:2 Хам-Кам - Лиллестрём 0:0
Шедсму - Лиллестрём 0:4 Бранн - Лиллестрём 2:0 Лиллестрём - Сарпсборг-08 1:2 Одд - Лиллестрём 0:1 Лиллестрём - Будё-Глимт 1:2 Волеренга - Лиллестрём 3:4 Лиллестрём - Будё-Глимт 1:0 Лиллестрём - Молде 2:1 Лиллестрём - Стрёмсгодсет 4:3 Викинг - Лиллестрём 2:0 Одд - Лиллестрём 0:2 Тромсё - Лиллестрём 2:3 Согндаль - Лиллестрём 1:2 Лиллестрём - Хёугесунн 4:1 Викинг - Лиллестрём 2:2 Лиллестрём - Флора Таллин 2:2
Тромсё
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Будё-Глимт - Тромсё 3:2 Тромсё - Стабек 2:1 Олесунн - Тромсё 2:3 Альта - Тромсё 0:1
Тромсё - Сарпсборг-08 2:1 Тромсдален - Тромсё 1:1 Хёугесунн - Тромсё 1:2 ХИФ/Штайн - Тромсё 0:8 Тромсё - Будё-Глимт 2:3 Хам-Кам - Тромсё 1:2 Тромсё - Одд 0:1 Стрёмсгодсет - Тромсё 0:1 Тромсё - Викинг 1:1 Саннефьёрд - Тромсё 0:0 Тромсё - Молде 1:0 Тромсё - Хам-Кам 1:0 Тромсё - Лиллестрём 2:3 ИК Старт - Тромсё 1:1 Тромсё - СЯК Сейнайоки 3:3 Хёугесунн - Тромсё 2:3

Результаты матчей

Лиллестрём
Тромсё

Точный счет

1:2
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:3
1 раз 17%
2:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%

Точное количество голов

1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%

Точный счет

0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:4
1 раз 20%
1:2
2 раза 33%
0:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

0:1
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:4
1 раз 9%
4:3
1 раз 9%
0:1
3 раза 25%
1:2
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
2:3
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
3 раза 27%
1
3 раза 27%
2
2 раза 18%
4
2 раза 18%
3
1 раз 9%
2
5 раз 42%
1
4 раза 33%
0
2 раза 17%
3
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Лиллестрём
Тромсё

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
5
1
3
3
1.5
3
3
2
4
2.5
1
5
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
5
1
2
3
1.5
3
3
1
4
2.5
1
5
1
4
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
10
2
5
6
1.5
6
6
3
8
2.5
1
11
2
9
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 1:2 13 10 1 2 33 - 13 31
2.
Тромсё
 12 8 2 2 17 - 11 26
3.
Бранн
 13 7 3 3 26 - 16 24
4.
Викинг
 12 7 2 3 28 - 21 23
5.
Молде
 2:1 13 7 1 5 27 - 17 22
6.
Сарпсборг-08
 12 6 3 3 21 - 12 21
7.
Лиллестрём
 11 5 2 4 18 - 17 17
8.
Одд
 13 4 4 5 10 - 13 16
9.
Стабек
 11 4 3 4 15 - 19 15
10.
Хёугесунн
 12 4 3 5 12 - 17 15
11.
Стрёмсгодсет
 11 4 2 5 13 - 14 14
12.
Русенборг
 13 3 4 6 14 - 19 13
13.
Волеренга
 11 3 1 7 15 - 19 10
14.
Саннефьёрд
 11 2 3 6 13 - 21 9
15.
Олесунн
 12 2 1 9 8 - 23 7
16.
Хам-Кам
 12 2 1 9 11 - 29 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бранн
 7 5 2 0 17 - 6 17
2.
Будё-Глимт
 1:2 7 5 1 1 20 - 7 16
3.
Молде
 2:1 6 4 1 1 15 - 6 13
4.
Викинг
 6 4 1 1 19 - 11 13
5.
Стабек
 6 3 3 0 9 - 4 12
6.
Хёугесунн
 6 3 2 1 10 - 8 11
7.
Сарпсборг-08
 6 3 1 2 12 - 8 10
8.
Тромсё
 6 3 1 2 8 - 7 10
9.
Русенборг
 7 3 1 3 8 - 9 10
10.
Стрёмсгодсет
 5 3 0 2 5 - 3 9
11.
Лиллестрём
 6 3 0 3 11 - 10 9
12.
Одд
 5 2 2 1 4 - 2 8
13.
Саннефьёрд
 4 2 1 1 9 - 3 7
14.
Хам-Кам
 6 2 1 3 5 - 7 7
15.
Олесунн
 7 2 1 4 7 - 11 7
16.
Волеренга
 6 1 0 5 8 - 12 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тромсё
 6 5 1 0 9 - 4 16
2.
Будё-Глимт
 1:2 6 5 0 1 13 - 6 15
3.
Сарпсборг-08
 6 3 2 1 9 - 4 11
4.
Викинг
 6 3 1 2 9 - 10 10
5.
Молде
 2:1 7 3 0 4 12 - 11 9
6.
Лиллестрём
 5 2 2 1 7 - 7 8
7.
Одд
 8 2 2 4 6 - 11 8
8.
Волеренга
 5 2 1 2 7 - 7 7
9.
Бранн
 6 2 1 3 9 - 10 7
10.
Стрёмсгодсет
 6 1 2 3 8 - 11 5
11.
Хёугесунн
 6 1 1 4 2 - 9 4
12.
Стабек
 5 1 0 4 6 - 15 3
13.
Русенборг
 6 0 3 3 6 - 10 3
14.
Саннефьёрд
 7 0 2 5 4 - 18 2
15.
Олесунн
 5 0 0 5 1 - 12 0
16.
Хам-Кам
 6 0 0 6 6 - 22 0
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 12 (5)
Бранн Финне Бор 11 (3)
Лиллестрём Адамс Акор 10 (1)
Будё-Глимт Мумбанья Фарис 8 (1)
Тромсё Vegard Oestraat Erlien 7 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Олесунн Мунксгор Александер 6
Одд Валлем Конрад 6
Волеренга Олдруп-Йенсен Фредрик 1 3
Бранн Нильсен Сиверт 4
Сарпсборг-08 Сколевик Стеффен 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Где смотреть матч Лиллестрём 0:1 Тромсё онлайн

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