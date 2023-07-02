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  4. Типпелиген 2023

Норвегия: Типпелиген
2023

Тур: 12. Стадион: . Главный судья: Ajdin Medic
Хёугесунн
2:1
Конец матча
Одд
0'
19' Желтая карточка
Паязити Адрион
0:1
27' Гол
Юхансен Сондре
29' Желтая карточка
Теркильдсен Петер
38' Желтая карточка
Юхансен Сондре
1:1
41' Гол
Нжи Билал
68' Желтая карточка
Крюгор Кевин Мартин
2:1
80' Гол
Самуэльсен Мартин
90' Желтая карточка
Валлем Конрад
90' Желтая карточка
Leon Hien
90'+7

Ход матча

19'
Паязити Адрион
 
27'
0:1
Юхансен Сондре
(Рууд Эспен)
29'
Теркильдсен Петер
 
38'
 
Юхансен Сондре
41'
Нжи Билал
(Кристенсен Магнус)
1:1
68'
Крюгор Кевин Мартин
 
69'
 
Овусу Леонард
Юхансен Сондре
79'
Самуэльсен Мартин
Паязити Адрион
 
80'
Самуэльсен Мартин
2:1
82'
 
Leon Hien
Dennis Gjengaar
89'
Фредриксен Ульрик
Нжи Билал
 
90'
 
Валлем Конрад
90'
 
Leon Hien

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 4
  • 5 Удары в створ 3
  • 9 Угловые 3
  • 3 Офсайды 1
  • 18 Нарушения правил 10
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 371 Количество передач 431
  • 49 Владение мячом, % 51
Прогноз на матч от Liveresult
1
Сельвик
Эгиль
4
Anders
Baertelsen
8
Крюгор
Кевин
Мартин
5
Реесе
Сёрен
7
Теркильдсен
Петер
26
Лейте
Бруно
6
Кристенсен
Магнус
3
Oscar
Krusnell
27
Санде
Мадс
10
Паязити
Адрион
99
Нжи
Билал
12
Вальштед
Леопольд
21
Хаген
Стеффен
15
Юхансен
Сондре
5
Томас
Диого
2
Рууд
Эспен
17
Овусу
Соломон
14
Валлем
Конрад
3
Баккай
Йосеф
Бриан
24
Dennis
Gjengaar
7
Йоргенсен
Филип
11
Мидтскуген
Оле-Эрик
Хёугесунн
3-4-3
Одд
3-4-3

История личных встреч

Хёугесунн
Одд

9 матчей

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
44.4%
22.3%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

77.8%
44.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

10 матчей

20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Второй тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 5 побед

19 матчей

31.6%
26.3%
42.1%
6 побед 5 ничьих 8 побед

Первый тайм

15.8%
42.1%
42.1%
3 победы 8 ничьих 8 побед

Второй тайм

36.8%
36.8%
26.4%
7 побед 7 ничьих 5 побед

История матчей

Т
2:2
Т
0:4
Т
1:3
Т
4:2
Т
4:4
Т
0:0
Т
4:1
К
0:3
Т
3:1
ТМК
4:0
Т
2:0
Т
1:2
ТМК
0:0
Т
1:0
Т
0:2
Т
2:1
Т
3:1
Т
1:2
Т
0:0

Голы

Всего голов

17
13

Голов в среднем за матч

1.89
1.3

Среднее время на гол

47
69

Всего голов

15
15

Голов в среднем за матч

1.5
1.67

Среднее время на гол

60
54

Всего голов

32
28

Голов в среднем за матч

1.68
1.47

Тотал матчей

2.5
16
Больше 84%
Меньше 16%
3
15
Больше 79%
Меньше 21%
4
13
Больше 68%
Меньше 32%
6
9
Больше 47%
Меньше 53%
10
3
Больше 16%
Меньше 84%
16
2
Больше 11%
Меньше 89%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
18

Среднее время на гол

53
61

Бомбардиры внутри турнира

Хёугесунн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нжи Билал 3 0.25
Sorry Diarra 3 (1) 0.25
Теркильдсен Петер 1 0.08
Санде Мадс 1 0.08
Самуэльсен Мартин 1 0.08
Лейте Бруно 1 0.08
Oscar Krusnell 1 0.08
Кристенсен Магнус 0 0
Содерлунд Александер 0 0
Одд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йоргенсен Филип 2 0.15
Валлем Конрад 1 0.08
Ингебритсен Микаэль 1 0.08
Юхансен Сондре 1 0.08
Евтович Милан 1 0.08
Мидтскуген Оле-Эрик 1 0.08
Faniel Temesgen Tewelde 1 0.08
Bork Classoenn Bang-Kitlisen 1 0.08
Leon Hien 1 0.08
Овусу Соломон 0 0
Рууд Эспен 0 0
Томас Диого 0 0
Dennis Gjengaar 0 0

Карточки

Хёугесунн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Крюгор Кевин Мартин 2 1
Кристенсен Магнус 2 1
Sorry Diarra 1 1
Самуэльсен Мартин 2 0
Эскесен Юлиус 2 0
Oscar Krusnell 2 0
Нжи Билал 2 0
Теркильдсен Петер 2 0
Паязити Адрион 2 0
Содерлунд Александер 1 0
Реесе Сёрен 1 0
Сельвик Эгиль 1 0
Лисет Сёндре 1 0
Лейте Бруно 1 0
Одд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Валлем Конрад 6 0
Томас Диого 4 0
Овусу Соломон 3 0
Овусу Леонард 3 0
Хаген Стеффен 2 0
Юхансен Сондре 2 0
Рууд Эспен 1 0
Ингебритсен Микаэль 1 0
Евтович Милан 1 0
Мидтскуген Оле-Эрик 1 0
Вальштед Леопольд 1 0
Баккай Йосеф Бриан 1 0
Bork Classoenn Bang-Kitlisen 1 0
Leon Hien 1 0

Результаты матчей

Хёугесунн
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Одд
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

6
0

Волевые поражения

2
5
Хёугесунн
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Одд
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
75% (6)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

7
1

Волевые поражения

2
4
Хёугесунн
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
42% (5)
50% (6)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
Одд
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
8% (1)
77% (10)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

13
1

Волевые поражения

4
9

Голы по времени матча

Забито

9
7
5 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 4
7 Не забивали 8
1
11%
1
14%
1-15
1
11%
1
14%
16-30
3
33%
1
14%
31-45
1
11%
1
14%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
2
22%
3
43%
76-90

Пропущено

9
10
3 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
1
11%
1
10%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
2
22%
2
20%
46-60
1
11%
2
20%
61-75
3
33%
4
40%
76-90

Забито

3
4
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
10 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
33%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

8
2
3 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
38%
0
0%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
2
25%
1
50%
61-75
1
13%
1
50%
76-90

Забито

12
11
7 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 7
5 Не забивали 5
1
8%
1
9%
1-15
3
25%
1
9%
16-30
3
25%
2
18%
31-45
1
8%
2
18%
46-60
2
17%
1
9%
61-75
2
17%
4
36%
76-90

Пропущено

17
12
6 В 1-м тайме 2
11 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 6
1
6%
1
8%
1-15
2
12%
0
0%
16-30
3
18%
1
8%
31-45
4
24%
2
17%
46-60
3
18%
3
25%
61-75
4
24%
5
42%
76-90

Результаты последних матчей

Хёугесунн
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Молде - Хёугесунн 1:0 Хёугесунн - Саннефьёрд 3:2 Браттвог - Хёугесунн 2:1 Стрёмсгодсет - Хёугесунн 1:2
Стур - Хёугесунн 1:3 Хёугесунн - Тромсё 1:2 Стол Йорпеланн - Хёугесунн 1:2 Русенборг - Хёугесунн 1:0 Хёугесунн - Волеренга 1:1 Олесунн - Хёугесунн 0:0 Хёугесунн - Сарпсборг-08 0:0 Стабек - Хёугесунн 3:0 Хёугесунн - Хам-Кам 3:2 Бранн - Хёугесунн 3:0 Хёугесунн - Викинг 1:1 Русенборг - Хёугесунн 0:0 Санднес - Хёугесунн 0:3 Бранн - Хёугесунн 3:1 Лиллестрём - Хёугесунн 4:1 Хёугесунн - Тромсё 2:3
Одд
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Хам-Кам - Одд 0:1 Одд - Молде 1:0 Сарпсборг-08 - Одд 3:1 Саннефьёрд - Одд 4:1
Нутодден - Одд 2:5 Одд - Стрёмсгодсет 1:1 Уред - Одд 1:7 Викинг - Одд 3:2 Одд - Лиллестрём 0:1 Тромсё - Одд 0:1 Будё-Глимт - Одд 2:0 Одд - Русенборг 0:0 Сарпсборг-08 - Одд 0:0 Одд - Бранн 2:0 Стабек - Одд 0:0 Одд - Лиллестрём 0:2 Одд - Саннефьёрд 2:1 Одд - Дьерв 2:1 Саннефьёрд - Одд 4:1 Одд - Стрёмсгодсет 1:0

Результаты матчей

Хёугесунн
Одд

Точный счет

3:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 33%
3
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%

Точный счет

1:0
2 раза 33%
3:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
0:0
2 раза 25%
0:1
2 раза 25%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%

Точное количество голов

0
5 раз 83%
2
1 раз 17%
1
4 раза 50%
0
3 раза 38%
2
1 раз 13%

Точный счет

0:0
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
3:2
2 раза 17%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
0:0
3 раза 23%
0:1
3 раза 23%
2:0
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
6 раз 50%
1
2 раза 17%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%
1
6 раз 46%
0
5 раз 38%
2
2 раза 15%

Тоталы голов в матче

Хёугесунн
Одд

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
3
2
3
3
1.5
1
4
2
4
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
5
0.5
Больше Меньше
5
3
1
5
1.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
6
0.5
Больше Меньше
8
5
4
8
1.5
2
11
2
10
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 1:2 13 10 1 2 33 - 13 31
2.
Тромсё
 12 8 2 2 17 - 11 26
3.
Бранн
 13 7 3 3 26 - 16 24
4.
Викинг
 12 7 2 3 28 - 21 23
5.
Молде
 2:1 13 7 1 5 27 - 17 22
6.
Сарпсборг-08
 12 6 3 3 21 - 12 21
7.
Лиллестрём
 11 5 2 4 18 - 17 17
8.
Одд
 13 4 4 5 10 - 13 16
9.
Стабек
 11 4 3 4 15 - 19 15
10.
Хёугесунн
 12 4 3 5 12 - 17 15
11.
Стрёмсгодсет
 11 4 2 5 13 - 14 14
12.
Русенборг
 13 3 4 6 14 - 19 13
13.
Волеренга
 11 3 1 7 15 - 19 10
14.
Саннефьёрд
 11 2 3 6 13 - 21 9
15.
Олесунн
 12 2 1 9 8 - 23 7
16.
Хам-Кам
 12 2 1 9 11 - 29 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бранн
 7 5 2 0 17 - 6 17
2.
Будё-Глимт
 1:2 7 5 1 1 20 - 7 16
3.
Молде
 2:1 6 4 1 1 15 - 6 13
4.
Викинг
 6 4 1 1 19 - 11 13
5.
Стабек
 6 3 3 0 9 - 4 12
6.
Хёугесунн
 6 3 2 1 10 - 8 11
7.
Сарпсборг-08
 6 3 1 2 12 - 8 10
8.
Тромсё
 6 3 1 2 8 - 7 10
9.
Русенборг
 7 3 1 3 8 - 9 10
10.
Стрёмсгодсет
 5 3 0 2 5 - 3 9
11.
Лиллестрём
 6 3 0 3 11 - 10 9
12.
Одд
 5 2 2 1 4 - 2 8
13.
Саннефьёрд
 4 2 1 1 9 - 3 7
14.
Хам-Кам
 6 2 1 3 5 - 7 7
15.
Олесунн
 7 2 1 4 7 - 11 7
16.
Волеренга
 6 1 0 5 8 - 12 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тромсё
 6 5 1 0 9 - 4 16
2.
Будё-Глимт
 1:2 6 5 0 1 13 - 6 15
3.
Сарпсборг-08
 6 3 2 1 9 - 4 11
4.
Викинг
 6 3 1 2 9 - 10 10
5.
Молде
 2:1 7 3 0 4 12 - 11 9
6.
Лиллестрём
 5 2 2 1 7 - 7 8
7.
Одд
 8 2 2 4 6 - 11 8
8.
Волеренга
 5 2 1 2 7 - 7 7
9.
Бранн
 6 2 1 3 9 - 10 7
10.
Стрёмсгодсет
 6 1 2 3 8 - 11 5
11.
Хёугесунн
 6 1 1 4 2 - 9 4
12.
Стабек
 5 1 0 4 6 - 15 3
13.
Русенборг
 6 0 3 3 6 - 10 3
14.
Саннефьёрд
 7 0 2 5 4 - 18 2
15.
Олесунн
 5 0 0 5 1 - 12 0
16.
Хам-Кам
 6 0 0 6 6 - 22 0
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
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  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 12 (5)
Бранн Финне Бор 11 (3)
Лиллестрём Адамс Акор 10 (1)
Будё-Глимт Мумбанья Фарис 8 (1)
Тромсё Vegard Oestraat Erlien 7 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Олесунн Мунксгор Александер 6
Одд Валлем Конрад 6
Волеренга Олдруп-Йенсен Фредрик 1 3
Бранн Нильсен Сиверт 4
Сарпсборг-08 Сколевик Стеффен 4
Весь список
  • 69'
    Юхансен Сондре уходит с поля. Леонард Овусу выходит вместо него
  • Желтая карточка
    68'
    Крюгор Кевин Мартин получил желтую карточку от судьи
  • Второй тайм начался
    46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 41'
    Кристенсен Магнус сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    41'
    Г О О О О Л - Нжи Билал бьет в цель!
  • Желтая карточка
    38'
    Юхансен Сондре получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    29'
    Питер Теркилдсен получил желтую карточку от судьи
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