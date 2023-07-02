Тур: 12. Стадион: Haugesund Sparebank Arena. Главный судья: Ajdin Medic
0'
19' Желтая карточкаПаязити Адрион
0:1
27' ГолЮхансен Сондре
29' Желтая карточкаТеркильдсен Петер
38' Желтая карточкаЮхансен Сондре
1:1
41' ГолНжи Билал
68' Желтая карточкаКрюгор Кевин Мартин
2:1
80' ГолСамуэльсен Мартин
90' Желтая карточкаВаллем Конрад
90' Желтая карточкаLeon Hien
90'+7
Ход матча
19'
27'
0:1
38'
41'
1:1
80'
90'
90'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 4
-
5 Удары в створ 3
-
9 Угловые 3
-
3 Офсайды 1
-
18 Нарушения правил 10
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
371 Количество передач 431
-
49 Владение мячом, % 51
Прогноз на матч от Liveresult
26
Лейте
Бруно
27
Санде
Мадс
99
Нжи
Билал
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Лейте БруноПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Санде МадсНападающий
- Нападающий
-
99 Нжи БилалНападающий
- Запасные игроки
-
12 Вишне АмуннВратарь
- Защитник
- Нападающий
-
-
-
-
25 Mikkel Hope
-
-
Главный тренер: Йостейн Гриндхауг
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
23 Anders Ryste
-
-
Главный тренер: Paal Arne Johansen
История личных встреч
Хёугесунн
Одд
9 матчей
66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
44.4%
22.3%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
77.8%
44.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
10 матчей
20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 4 ничьи 8 побед
Второй тайм
30%
70%
0 побед 3 ничьи 5 побед
19 матчей
31.6%
26.3%
42.1%
6 побед 5 ничьих 8 побед
Первый тайм
15.8%
42.1%
42.1%
3 победы 8 ничьих 8 побед
Второй тайм
36.8%
36.8%
26.4%
7 побед 7 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
17
13
Голов в среднем за матч
1.89
1.3
Среднее время на гол
47
69
Всего голов
15
15
Голов в среднем за матч
1.5
1.67
Среднее время на гол
60
54
Всего голов
32
28
Голов в среднем за матч
1.68
1.47
Тотал матчей
2.5
16
Больше 84%
Меньше 16%
3
15
Больше 79%
Меньше 21%
4
13
Больше 68%
Меньше 32%
6
9
Больше 47%
Меньше 53%
10
3
Больше 16%
Меньше 84%
16
2
Больше 11%
Меньше 89%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
Среднее время на гол
53
61
Бомбардиры внутри турнира
Хёугесунн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нжи Билал
|3
|0.25
|Sorry Diarra
|3 (1)
|0.25
|Теркильдсен Петер
|1
|0.08
|Санде Мадс
|1
|0.08
|Самуэльсен Мартин
|1
|0.08
|Лейте Бруно
|1
|0.08
|Oscar Krusnell
|1
|0.08
|Кристенсен Магнус
|0
|0
|Содерлунд Александер
|0
|0
Одд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Йоргенсен Филип
|2
|0.15
|Валлем Конрад
|1
|0.08
|Ингебритсен Микаэль
|1
|0.08
|Юхансен Сондре
|1
|0.08
|Евтович Милан
|1
|0.08
|Мидтскуген Оле-Эрик
|1
|0.08
|Faniel Temesgen Tewelde
|1
|0.08
|Bork Classoenn Bang-Kitlisen
|1
|0.08
|Leon Hien
|1
|0.08
|Овусу Соломон
|0
|0
|Рууд Эспен
|0
|0
|Томас Диого
|0
|0
|Dennis Gjengaar
|0
|0
Карточки
Хёугесунн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Крюгор Кевин Мартин
|2
|1
|Кристенсен Магнус
|2
|1
|Sorry Diarra
|1
|1
|Самуэльсен Мартин
|2
|0
|Эскесен Юлиус
|2
|0
|Oscar Krusnell
|2
|0
|Нжи Билал
|2
|0
|Теркильдсен Петер
|2
|0
|Паязити Адрион
|2
|0
|Содерлунд Александер
|1
|0
|Реесе Сёрен
|1
|0
|Сельвик Эгиль
|1
|0
|Лисет Сёндре
|1
|0
|Лейте Бруно
|1
|0
Одд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Валлем Конрад
|6
|0
|Томас Диого
|4
|0
|Овусу Соломон
|3
|0
|Овусу Леонард
|3
|0
|Хаген Стеффен
|2
|0
|Юхансен Сондре
|2
|0
|Рууд Эспен
|1
|0
|Ингебритсен Микаэль
|1
|0
|Евтович Милан
|1
|0
|Мидтскуген Оле-Эрик
|1
|0
|Вальштед Леопольд
|1
|0
|Баккай Йосеф Бриан
|1
|0
|Bork Classoenn Bang-Kitlisen
|1
|0
|Leon Hien
|1
|0
Результаты матчей
Хёугесунн
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Одд
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
6
0
Волевые поражения
2
5
Хёугесунн
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Одд
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
75% (6)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
7
1
Волевые поражения
2
4
Хёугесунн
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
42% (5)
50% (6)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
Одд
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
8% (1)
77% (10)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
13
1
Волевые поражения
4
9
Голы по времени матча
Забито
9
7
5 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 4
7 Не забивали 8
1
11%
1
14%
1-15
1
11%
1
14%
16-30
3
33%
1
14%
31-45
1
11%
1
14%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
2
22%
3
43%
76-90
Пропущено
9
10
3 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
1
11%
1
10%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
2
22%
2
20%
46-60
1
11%
2
20%
61-75
3
33%
4
40%
76-90
Забито
3
4
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
10 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
33%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
8
2
3 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
38%
0
0%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
2
25%
1
50%
61-75
1
13%
1
50%
76-90
Забито
12
11
7 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 7
5 Не забивали 5
1
8%
1
9%
1-15
3
25%
1
9%
16-30
3
25%
2
18%
31-45
1
8%
2
18%
46-60
2
17%
1
9%
61-75
2
17%
4
36%
76-90
Пропущено
17
12
6 В 1-м тайме 2
11 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 6
1
6%
1
8%
1-15
2
12%
0
0%
16-30
3
18%
1
8%
31-45
4
24%
2
17%
46-60
3
18%
3
25%
61-75
4
24%
5
42%
76-90
Результаты последних матчей
Хёугесунн
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Молде - Хёугесунн 1:0 Хёугесунн - Саннефьёрд 3:2 Браттвог - Хёугесунн 2:1 Стрёмсгодсет - Хёугесунн 1:2
Стур - Хёугесунн 1:3 Хёугесунн - Тромсё 1:2 Стол Йорпеланн - Хёугесунн 1:2 Русенборг - Хёугесунн 1:0 Хёугесунн - Волеренга 1:1 Олесунн - Хёугесунн 0:0 Хёугесунн - Сарпсборг-08 0:0 Стабек - Хёугесунн 3:0 Хёугесунн - Хам-Кам 3:2 Бранн - Хёугесунн 3:0 Хёугесунн - Викинг 1:1 Русенборг - Хёугесунн 0:0 Санднес - Хёугесунн 0:3 Бранн - Хёугесунн 3:1 Лиллестрём - Хёугесунн 4:1 Хёугесунн - Тромсё 2:3
Одд
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Хам-Кам - Одд 0:1 Одд - Молде 1:0 Сарпсборг-08 - Одд 3:1 Саннефьёрд - Одд 4:1
Нутодден - Одд 2:5 Одд - Стрёмсгодсет 1:1 Уред - Одд 1:7 Викинг - Одд 3:2 Одд - Лиллестрём 0:1 Тромсё - Одд 0:1 Будё-Глимт - Одд 2:0 Одд - Русенборг 0:0 Сарпсборг-08 - Одд 0:0 Одд - Бранн 2:0 Стабек - Одд 0:0 Одд - Лиллестрём 0:2 Одд - Саннефьёрд 2:1 Одд - Дьерв 2:1 Саннефьёрд - Одд 4:1 Одд - Стрёмсгодсет 1:0
Результаты матчей
Хёугесунн
Одд
Точный счет
3:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 33%
3
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
Точный счет
1:0
2 раза 33%
3:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
0:0
2 раза 25%
0:1
2 раза 25%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
Точное количество голов
0
5 раз 83%
2
1 раз 17%
1
4 раза 50%
0
3 раза 38%
2
1 раз 13%
Точный счет
0:0
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
3:2
2 раза 17%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
0:0
3 раза 23%
0:1
3 раза 23%
2:0
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
6 раз 50%
1
2 раза 17%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%
1
6 раз 46%
0
5 раз 38%
2
2 раза 15%
Тоталы голов в матче
Хёугесунн
Одд
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
32
33
14
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
15
Больше Меньше
53
15
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
66
Больше Меньше
85
48
211
210
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:2
|13
|10
|1
|2
|33 - 13
|31
|2.
|12
|8
|2
|2
|17 - 11
|26
|3.
|13
|7
|3
|3
|26 - 16
|24
|4.
|12
|7
|2
|3
|28 - 21
|23
|5.
|2:1
|13
|7
|1
|5
|27 - 17
|22
|6.
|12
|6
|3
|3
|21 - 12
|21
|7.
|11
|5
|2
|4
|18 - 17
|17
|8.
|13
|4
|4
|5
|10 - 13
|16
|9.
|11
|4
|3
|4
|15 - 19
|15
|10.
|12
|4
|3
|5
|12 - 17
|15
|11.
|11
|4
|2
|5
|13 - 14
|14
|12.
|13
|3
|4
|6
|14 - 19
|13
|13.
|11
|3
|1
|7
|15 - 19
|10
|14.
|11
|2
|3
|6
|13 - 21
|9
|15.
|12
|2
|1
|9
|8 - 23
|7
|16.
|12
|2
|1
|9
|11 - 29
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|5
|2
|0
|17 - 6
|17
|2.
|1:2
|7
|5
|1
|1
|20 - 7
|16
|3.
|2:1
|6
|4
|1
|1
|15 - 6
|13
|4.
|6
|4
|1
|1
|19 - 11
|13
|5.
|6
|3
|3
|0
|9 - 4
|12
|6.
|6
|3
|2
|1
|10 - 8
|11
|7.
|6
|3
|1
|2
|12 - 8
|10
|8.
|6
|3
|1
|2
|8 - 7
|10
|9.
|7
|3
|1
|3
|8 - 9
|10
|10.
|5
|3
|0
|2
|5 - 3
|9
|11.
|6
|3
|0
|3
|11 - 10
|9
|12.
|5
|2
|2
|1
|4 - 2
|8
|13.
|4
|2
|1
|1
|9 - 3
|7
|14.
|6
|2
|1
|3
|5 - 7
|7
|15.
|7
|2
|1
|4
|7 - 11
|7
|16.
|6
|1
|0
|5
|8 - 12
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|5
|1
|0
|9 - 4
|16
|2.
|1:2
|6
|5
|0
|1
|13 - 6
|15
|3.
|6
|3
|2
|1
|9 - 4
|11
|4.
|6
|3
|1
|2
|9 - 10
|10
|5.
|2:1
|7
|3
|0
|4
|12 - 11
|9
|6.
|5
|2
|2
|1
|7 - 7
|8
|7.
|8
|2
|2
|4
|6 - 11
|8
|8.
|5
|2
|1
|2
|7 - 7
|7
|9.
|6
|2
|1
|3
|9 - 10
|7
|10.
|6
|1
|2
|3
|8 - 11
|5
|11.
|6
|1
|1
|4
|2 - 9
|4
|12.
|5
|1
|0
|4
|6 - 15
|3
|13.
|6
|0
|3
|3
|6 - 10
|3
|14.
|7
|0
|2
|5
|4 - 18
|2
|15.
|5
|0
|0
|5
|1 - 12
|0
|16.
|6
|0
|0
|6
|6 - 22
|0
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
- — Вылет в Первый дивизион
|Будё-Глимт
|Пеллегрино Амаль
|12 (5)
|Бранн
|Финне Бор
|11 (3)
|Лиллестрём
|Адамс Акор
|10 (1)
|Будё-Глимт
|Мумбанья Фарис
|8 (1)
|Тромсё
|Vegard Oestraat Erlien
|7 (2)
|Олесунн
|Мунксгор Александер
|6
|Одд
|Валлем Конрад
|6
|Волеренга
|Олдруп-Йенсен Фредрик
|1 3
|Бранн
|Нильсен Сиверт
|4
|Сарпсборг-08
|Сколевик Стеффен
|4