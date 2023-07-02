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  4. Типпелиген 2023

Норвегия: Типпелиген
2023

Тур: 12. Стадион: . Зрители: 14542 Главный судья: Моэн Свейн
Бранн
1:0
Второй тайм: 82'
Хам-Кам
0'
1:0
45' Гол
Jonas Torsvik
54' Желтая карточка
Кроне Свенн

Ход матча

45'
Jonas Torsvik
1:0
54'
Кроне Свенн
 
63'
 
Jonas Enkerud
Видесхейм-Пауль Расмус
67'
Матисен Ульрик
Педерсен Торе
 
74'
 
Удаль Хенрик
Кьяергор Оливер
74'
 
Кобе Эрнандес-Фостер
Куртович Виллиам
74'
 
Aleksander Melgalvis
Конгсро Вегар
75'
Elias Myrlid
Йенсен Вассберг Никлас
 

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 3
  • 3 Удары в створ 3
  • 7 Угловые 4
  • 2 Офсайды 1
  • 7 Нарушения правил 8
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 62 Владение мячом, % 38
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Бранн
Ничья
Хам-Кам
12.00
7.50
9.76
Все Коэффициенты
1
Дингеланд
Матиас
13
Кроне
Свенн
3
Кнудсен
Фредрик
6
Сери
Яфет
35
Jonas
Torsvik
8
Хорн
Майер
23
Педерсен
Торе
25
Йенсен
Вассберг
Никлас
16
Бломберг
Оле-Дидрик
11
Финне
Бор
10
Frederik
Boersting
1
Lars
Jendal
23
Шельстад
Фредрик
4
Halvor
Roedoelen
Opsahl
6
John
Olav
Norheim
3
Гаммельбю
Йенс-Мартин
19
Куртович
Виллиам
8
Кьяергор
Оливер
7
Kristian
Loenstad
Onsrud
2
Конгсро
Вегар
17
Видесхейм-Пауль
Расмус
16
Киркеволд
Пол
Бранн
4-3-3
Хам-Кам
3-5-2

Бомбардиры внутри турнира

Бранн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Финне Бор 10 0.77
Нильсен Сиверт 6 (4) 0.46
Кастро Никлас 2 0.15
Frederik Boersting 1 0.08
Хорн Майер 1 0.08
Бломберг Оле-Дидрик 1 0.08
Селанн-Хеггебе Эуне 1 0.08
Матисен Ульрик 1 0.08
Йенсен Вассберг Никлас 1 0.08
Jonas Torsvik 1 0.08
Расмуссен Матиас 0 0
Сери Яфет 0 0
Мёллер Вольфе Давид 0 0
Хам-Кам
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Удаль Хенрик 3 (1) 0.25
Киркеволд Пол 2 0.17
Aleksander Melgalvis 2 (1) 0.17
John Olav Norheim 1 0.08
Видесхейм-Пауль Расмус 1 0.08
Benjamin Thoresen Faraas 1 0.08

Карточки

Бранн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нильсен Сиверт 4 0
Кристиансен Рубен 2 0
Кнудсен Фредрик 2 0
Мёллер Вольфе Давид 2 0
Кроне Свенн 1 0
Frederik Boersting 1 0
Хорн Майер 1 0
Селанн-Хеггебе Эуне 1 0
Бломберг Оле-Дидрик 1 0
Jonas Torsvik 1 0
Хам-Кам
Игрок Желтая карточка Красная карточка
John Olav Norheim 2 0
Halvor Roedoelen Opsahl 2 0
Сандберг Маркус 0 1
Шельстад Фредрик 0 1
Гаммельбю Йенс-Мартин 1 0
Киркеволд Пол 1 0
Jakob Michelsen 1 0
Benjamin Thoresen Faraas 1 0
Кобе Эрнандес-Фостер 1 0

Результаты матчей

Бранн
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
83% (5)
17% (1)
0% (0)
Хам-Кам
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

2
5
Бранн
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
0% (0)
50% (3)
Хам-Кам
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

7
6

Волевые поражения

7
4
Бранн
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (8)
8% (1)
25% (3)
Хам-Кам
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

9
6

Волевые поражения

9
9

Голы по времени матча

Забито

16
5
7 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 1
7 Не забивали 9
3
19%
0
0%
1-15
1
6%
1
20%
16-30
3
19%
0
0%
31-45
4
25%
0
0%
46-60
2
13%
1
20%
61-75
3
19%
3
60%
76-90

Пропущено

4
20
2 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 15
1 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
3
15%
16-30
1
25%
2
10%
31-45
0
0%
5
25%
46-60
2
50%
6
30%
61-75
0
0%
4
20%
76-90

Забито

9
6
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
7 Не забивали 7
1
11%
1
17%
1-15
1
11%
1
17%
16-30
2
22%
1
17%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
4
44%
1
17%
76-90

Пропущено

10
6
5 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
4
40%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
3
30%
1
17%
61-75
2
20%
2
33%
76-90

Забито

25
11
11 В 1-м тайме 4
14 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 4
2 Не забивали 5
4
16%
1
9%
1-15
2
8%
2
18%
16-30
5
20%
1
9%
31-45
5
20%
0
0%
46-60
2
8%
3
27%
61-75
7
28%
4
36%
76-90

Пропущено

14
26
7 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 20
4 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 8
0
0%
0
0%
1-15
2
14%
3
12%
16-30
5
36%
3
12%
31-45
0
0%
7
27%
46-60
5
36%
7
27%
61-75
2
14%
6
23%
76-90

Результаты последних матчей

Бранн
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Браттвог - Бранн 1:7 Викинг - Бранн 3:1 Бранн - Лиллестрём 2:2 Олесунн - Бранн 3:3
Олесунн - Бранн 1:3 Фьора - Бранн 1:8 Бранн - Русенборг 3:1 Фрейа - Бранн 0:5 Бранн - Лиллестрём 2:0 Бранн - Стабек 4:1 Сарпсборг-08 - Бранн 2:1 Бранн - Саннефьёрд 0:0 Русенборг - Бранн 0:2 Будё-Глимт - Бранн 2:2 Стабек - Бранн 0:2 Бранн - Волеренга 3:1 Одд - Бранн 2:0 Бранн - Хёугесунн 3:0 Бранн - Согндаль 6:0 Копенгаген - Бранн 1:1
Хам-Кам
(20 матчей)
35%
5%
60%
7 побед 1 ничья 12 поражений
Йовик-Люн - Хам-Кам 0:5 Хам-Кам - Одд 0:1 Будё-Глимт - Хам-Кам 3:0 Берум - Хам-Кам 1:3
Русенборг - Хам-Кам 4:0 Мьёльнер - Хам-Кам 0:8 Хам-Кам - Лиллестрём 0:0 Нюбергсунд - Хам-Кам 0:5 Волеренга - Хам-Кам 3:0 Хам-Кам - Тромсё 1:2 Хам-Кам - Молде 0:4 Викинг - Хам-Кам 7:3 Хам-Кам - Стрёмсгодсет 2:0 Хёугесунн - Хам-Кам 3:2 Хам-Кам - Саннефьёрд 2:0 Тромсё - Хам-Кам 1:0 Рёуфосс - Хам-Кам 3:0 Эйдсвольд - Хам-Кам 1:2 Олесунн - Хам-Кам 3:1 Хам-Кам - Конгсвингер 2:4

Результаты матчей

Бранн
Хам-Кам

Точный счет

3:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
2:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:4
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%

Точное количество голов

3
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
0
3 раза 50%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%

Точный счет

0:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:0
2 раза 40%
3:2
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
7:3
1 раз 20%

Точное количество голов

2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
3 раза 60%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

3:1
3 раза 25%
2:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
2:0
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:4
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
7:3
1 раз 9%

Точное количество голов

3
4 раза 33%
2
3 раза 25%
0
2 раза 17%
1
2 раза 17%
4
1 раз 8%
0
6 раз 55%
2
3 раза 27%
1
1 раз 9%
3
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Бранн
Хам-Кам

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
3
3
5
1
1.5
2
4
4
2
2.5
1
5
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
2
3
3
3
1.5
2
3
1
5
2.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
5
6
8
4
1.5
4
7
5
7
2.5
1
10
1
11
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 12 10 1 1 32 - 11 31
2.
Тромсё
 1:0 12 8 2 2 17 - 11 26
3.
Бранн
 1:0 13 7 3 3 25 - 15 24
4.
Викинг
 12 7 2 3 28 - 21 23
5.
Сарпсборг-08
 5:1 12 6 3 3 20 - 12 21
6.
Молде
 12 6 1 5 25 - 16 19
7.
Лиллестрём
 0:1 11 5 2 4 18 - 17 17
8.
Одд
 1:1 13 4 5 4 10 - 12 17
9.
Стабек
 11 4 3 4 15 - 19 15
10.
Стрёмсгодсет
 11 4 2 5 13 - 14 14
11.
Хёугесунн
 1:1 12 3 4 5 11 - 17 13
12.
Русенборг
 0:1 13 3 4 6 14 - 19 13
13.
Волеренга
 11 3 1 7 15 - 19 10
14.
Саннефьёрд
 1:5 11 2 3 6 13 - 20 9
15.
Олесунн
 1:0 12 2 1 9 8 - 23 7
16.
Хам-Кам
 0:1 12 2 1 9 10 - 28 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бранн
 1:0 7 5 2 0 16 - 5 17
2.
Будё-Глимт
 6 5 1 0 19 - 5 16
3.
Молде
 6 4 1 1 15 - 6 13
4.
Викинг
 6 4 1 1 19 - 11 13
5.
Стабек
 6 3 3 0 9 - 4 12
6.
Сарпсборг-08
 5:1 6 3 1 2 11 - 8 10
7.
Тромсё
 1:0 6 3 1 2 8 - 7 10
8.
Русенборг
 0:1 7 3 1 3 8 - 9 10
9.
Стрёмсгодсет
 5 3 0 2 5 - 3 9
10.
Лиллестрём
 0:1 6 3 0 3 11 - 10 9
11.
Хёугесунн
 1:1 6 2 3 1 9 - 8 9
12.
Одд
 1:1 5 2 2 1 4 - 2 8
13.
Саннефьёрд
 1:5 4 2 1 1 9 - 3 7
14.
Хам-Кам
 0:1 6 2 1 3 5 - 7 7
15.
Олесунн
 1:0 7 2 1 4 7 - 11 7
16.
Волеренга
 6 1 0 5 8 - 12 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тромсё
 1:0 6 5 1 0 9 - 4 16
2.
Будё-Глимт
 6 5 0 1 13 - 6 15
3.
Сарпсборг-08
 5:1 6 3 2 1 9 - 4 11
4.
Викинг
 6 3 1 2 9 - 10 10
5.
Одд
 1:1 8 2 3 3 6 - 10 9
6.
Лиллестрём
 0:1 5 2 2 1 7 - 7 8
7.
Волеренга
 5 2 1 2 7 - 7 7
8.
Бранн
 1:0 6 2 1 3 9 - 10 7
9.
Молде
 6 2 0 4 10 - 10 6
10.
Стрёмсгодсет
 6 1 2 3 8 - 11 5
11.
Хёугесунн
 1:1 6 1 1 4 2 - 9 4
12.
Стабек
 5 1 0 4 6 - 15 3
13.
Русенборг
 0:1 6 0 3 3 6 - 10 3
14.
Саннефьёрд
 1:5 7 0 2 5 4 - 17 2
15.
Олесунн
 1:0 5 0 0 5 1 - 12 0
16.
Хам-Кам
 0:1 6 0 0 6 5 - 21 0
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  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 12 (5)
Бранн Финне Бор 10 (3)
Лиллестрём Адамс Акор 10 (1)
Будё-Глимт Мумбанья Фарис 8 (1)
Тромсё Vegard Oestraat Erlien 7 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Олесунн Мунксгор Александер 5
Одд Валлем Конрад 5
Волеренга Олдруп-Йенсен Фредрик 1 3
Бранн Нильсен Сиверт 4
Сарпсборг-08 Сколевик Стеффен 4
Весь список
  • Второй тайм начался
    46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    47'
    Г О О О О Л - Jonas Torsvik бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Бранн
Ничья
Хам-Кам
12.00
7.50
9.76
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Где смотреть матч Бранн 1:0 Хам-Кам онлайн

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