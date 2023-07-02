  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Норвегия
  4. Типпелиген 2023

Норвегия: Типпелиген
2023

Тур: 12. Стадион: . Зрители: 14542 Главный судья: Моэн Свейн
Бранн
2:1
Конец матча
Хам-Кам
0'
1:0
45' Гол
Jonas Torsvik
54' Желтая карточка
Кроне Свенн
82' Желтая карточка
Aleksander Melgalvis
2:0
83' Пенальти
Финне Бор
2:1
90' Гол
Киркеволд Пол
90'+7

Ход матча

45'
Jonas Torsvik
1:0
54'
Кроне Свенн
 
63'
 
Jonas Enkerud
Видесхейм-Пауль Расмус
67'
Матисен Ульрик
Педерсен Торе
 
74'
 
Удаль Хенрик
Кьяергор Оливер
74'
 
Кобе Эрнандес-Фостер
Куртович Виллиам
74'
 
Aleksander Melgalvis
Конгсро Вегар
76'
Elias Myrlid
Йенсен Вассберг Никлас
 
82'
 
Aleksander Melgalvis
83'
Финне Бор
2:0
86'
 
Tore Andre Soeraas
Kristian Loenstad Onsrud
90'
2:1
Киркеволд Пол

Статистика матча

  • 9 Удары по воротам 4
  • 6 Удары в створ 5
  • 7 Угловые 4
  • 2 Офсайды 1
  • 10 Нарушения правил 10
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 62 Владение мячом, % 38
Прогноз на матч от Liveresult
1
Дингеланд
Матиас
13
Кроне
Свенн
3
Кнудсен
Фредрик
6
Сери
Яфет
35
Jonas
Torsvik
8
Хорн
Майер
23
Педерсен
Торе
25
Йенсен
Вассберг
Никлас
16
Бломберг
Оле-Дидрик
11
Финне
Бор
10
Frederik
Boersting
1
Lars
Jendal
23
Шельстад
Фредрик
4
Halvor
Roedoelen
Opsahl
6
John
Olav
Norheim
3
Гаммельбю
Йенс-Мартин
19
Куртович
Виллиам
8
Кьяергор
Оливер
7
Kristian
Loenstad
Onsrud
2
Конгсро
Вегар
17
Видесхейм-Пауль
Расмус
16
Киркеволд
Пол
Бранн
4-3-3
Хам-Кам
3-5-2

Бомбардиры внутри турнира

Бранн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Финне Бор 11 (1) 0.85
Нильсен Сиверт 6 (4) 0.46
Кастро Никлас 2 0.15
Frederik Boersting 1 0.08
Хорн Майер 1 0.08
Бломберг Оле-Дидрик 1 0.08
Селанн-Хеггебе Эуне 1 0.08
Матисен Ульрик 1 0.08
Йенсен Вассберг Никлас 1 0.08
Jonas Torsvik 1 0.08
Расмуссен Матиас 0 0
Сери Яфет 0 0
Мёллер Вольфе Давид 0 0
Хам-Кам
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Удаль Хенрик 3 (1) 0.25
Киркеволд Пол 3 0.25
Aleksander Melgalvis 2 (1) 0.17
John Olav Norheim 1 0.08
Видесхейм-Пауль Расмус 1 0.08
Benjamin Thoresen Faraas 1 0.08

Карточки

Бранн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нильсен Сиверт 4 0
Кристиансен Рубен 2 0
Кнудсен Фредрик 2 0
Мёллер Вольфе Давид 2 0
Кроне Свенн 1 0
Frederik Boersting 1 0
Хорн Майер 1 0
Селанн-Хеггебе Эуне 1 0
Бломберг Оле-Дидрик 1 0
Jonas Torsvik 1 0
Хам-Кам
Игрок Желтая карточка Красная карточка
John Olav Norheim 2 0
Halvor Roedoelen Opsahl 2 0
Сандберг Маркус 0 1
Шельстад Фредрик 0 1
Aleksander Melgalvis 1 0
Гаммельбю Йенс-Мартин 1 0
Киркеволд Пол 1 0
Jakob Michelsen 1 0
Benjamin Thoresen Faraas 1 0
Кобе Эрнандес-Фостер 1 0

Результаты матчей

Бранн
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
29% (2)
0% (0)
Хам-Кам
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

2
6
Бранн
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
0% (0)
50% (3)
Хам-Кам
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

7
6

Волевые поражения

7
4
Бранн
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
54% (7)
23% (3)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
62% (8)
15% (2)
23% (3)
Хам-Кам
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

10
6

Волевые поражения

9
10

Голы по времени матча

Забито

18
6
8 В 1-м тайме 1
10 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 1
7 Не забивали 9
3
17%
0
0%
1-15
1
6%
1
17%
16-30
4
22%
0
0%
31-45
4
22%
0
0%
46-60
2
11%
1
17%
61-75
4
22%
4
67%
76-90

Пропущено

5
22
2 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 16
1 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
3
14%
16-30
1
20%
3
14%
31-45
0
0%
5
23%
46-60
2
40%
6
27%
61-75
1
20%
5
23%
76-90

Забито

9
6
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
8 Не забивали 8
1
11%
1
17%
1-15
1
11%
1
17%
16-30
2
22%
1
17%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
4
44%
1
17%
76-90

Пропущено

10
6
5 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
4
40%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
3
30%
1
17%
61-75
2
20%
2
33%
76-90

Забито

27
12
12 В 1-м тайме 4
15 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 4
2 Не забивали 5
4
15%
1
8%
1-15
2
7%
2
17%
16-30
6
22%
1
8%
31-45
5
19%
0
0%
46-60
2
7%
3
25%
61-75
8
30%
30%
5
42%
76-90

Пропущено

15
28
7 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 21
4 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 9
0
0%
0
0%
1-15
2
13%
3
11%
16-30
5
33%
4
14%
31-45
0
0%
7
25%
46-60
5
33%
7
25%
61-75
3
20%
7
25%
76-90

Результаты последних матчей

Бранн
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Браттвог - Бранн 1:7 Викинг - Бранн 3:1 Бранн - Лиллестрём 2:2 Олесунн - Бранн 3:3
Олесунн - Бранн 1:3 Фьора - Бранн 1:8 Бранн - Русенборг 3:1 Фрейа - Бранн 0:5 Бранн - Лиллестрём 2:0 Бранн - Стабек 4:1 Сарпсборг-08 - Бранн 2:1 Бранн - Саннефьёрд 0:0 Русенборг - Бранн 0:2 Будё-Глимт - Бранн 2:2 Стабек - Бранн 0:2 Бранн - Волеренга 3:1 Одд - Бранн 2:0 Бранн - Хёугесунн 3:0 Бранн - Согндаль 6:0 Копенгаген - Бранн 1:1
Хам-Кам
(20 матчей)
35%
5%
60%
7 побед 1 ничья 12 поражений
Йовик-Люн - Хам-Кам 0:5 Хам-Кам - Одд 0:1 Будё-Глимт - Хам-Кам 3:0 Берум - Хам-Кам 1:3
Русенборг - Хам-Кам 4:0 Мьёльнер - Хам-Кам 0:8 Хам-Кам - Лиллестрём 0:0 Нюбергсунд - Хам-Кам 0:5 Волеренга - Хам-Кам 3:0 Хам-Кам - Тромсё 1:2 Хам-Кам - Молде 0:4 Викинг - Хам-Кам 7:3 Хам-Кам - Стрёмсгодсет 2:0 Хёугесунн - Хам-Кам 3:2 Хам-Кам - Саннефьёрд 2:0 Тромсё - Хам-Кам 1:0 Рёуфосс - Хам-Кам 3:0 Эйдсвольд - Хам-Кам 1:2 Олесунн - Хам-Кам 3:1 Хам-Кам - Конгсвингер 2:4

Результаты матчей

Бранн
Хам-Кам

Точный счет

3:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
2:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:4
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%

Точное количество голов

3
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
4
1 раз 14%
0
3 раза 50%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%

Точный счет

0:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:0
2 раза 33%
2:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
7:3
1 раз 17%

Точное количество голов

2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
3 раза 50%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

3:1
3 раза 23%
2:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
3:0
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
7:3
1 раз 8%

Точное количество голов

2
4 раза 31%
3
4 раза 31%
0
2 раза 15%
1
2 раза 15%
4
1 раз 8%
0
6 раз 50%
2
3 раза 25%
1
2 раза 17%
3
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Бранн
Хам-Кам

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
3
3
6
1
1.5
2
4
4
3
2.5
1
6
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
3
3
3
3
1.5
2
4
1
5
2.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
0.5
Больше Меньше
6
6
9
4
1.5
4
8
5
8
2.5
1
11
1
12
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 1:2 13 10 1 2 33 - 13 31
2.
Тромсё
 12 8 2 2 17 - 11 26
3.
Бранн
 13 7 3 3 26 - 16 24
4.
Викинг
 12 7 2 3 28 - 21 23
5.
Молде
 2:1 13 7 1 5 27 - 17 22
6.
Сарпсборг-08
 12 6 3 3 21 - 12 21
7.
Лиллестрём
 11 5 2 4 18 - 17 17
8.
Одд
 13 4 4 5 10 - 13 16
9.
Стабек
 11 4 3 4 15 - 19 15
10.
Хёугесунн
 12 4 3 5 12 - 17 15
11.
Стрёмсгодсет
 11 4 2 5 13 - 14 14
12.
Русенборг
 13 3 4 6 14 - 19 13
13.
Волеренга
 11 3 1 7 15 - 19 10
14.
Саннефьёрд
 11 2 3 6 13 - 21 9
15.
Олесунн
 12 2 1 9 8 - 23 7
16.
Хам-Кам
 12 2 1 9 11 - 29 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бранн
 7 5 2 0 17 - 6 17
2.
Будё-Глимт
 1:2 7 5 1 1 20 - 7 16
3.
Молде
 2:1 6 4 1 1 15 - 6 13
4.
Викинг
 6 4 1 1 19 - 11 13
5.
Стабек
 6 3 3 0 9 - 4 12
6.
Хёугесунн
 6 3 2 1 10 - 8 11
7.
Сарпсборг-08
 6 3 1 2 12 - 8 10
8.
Тромсё
 6 3 1 2 8 - 7 10
9.
Русенборг
 7 3 1 3 8 - 9 10
10.
Стрёмсгодсет
 5 3 0 2 5 - 3 9
11.
Лиллестрём
 6 3 0 3 11 - 10 9
12.
Одд
 5 2 2 1 4 - 2 8
13.
Саннефьёрд
 4 2 1 1 9 - 3 7
14.
Хам-Кам
 6 2 1 3 5 - 7 7
15.
Олесунн
 7 2 1 4 7 - 11 7
16.
Волеренга
 6 1 0 5 8 - 12 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тромсё
 6 5 1 0 9 - 4 16
2.
Будё-Глимт
 1:2 6 5 0 1 13 - 6 15
3.
Сарпсборг-08
 6 3 2 1 9 - 4 11
4.
Викинг
 6 3 1 2 9 - 10 10
5.
Молде
 2:1 7 3 0 4 12 - 11 9
6.
Лиллестрём
 5 2 2 1 7 - 7 8
7.
Одд
 8 2 2 4 6 - 11 8
8.
Волеренга
 5 2 1 2 7 - 7 7
9.
Бранн
 6 2 1 3 9 - 10 7
10.
Стрёмсгодсет
 6 1 2 3 8 - 11 5
11.
Хёугесунн
 6 1 1 4 2 - 9 4
12.
Стабек
 5 1 0 4 6 - 15 3
13.
Русенборг
 6 0 3 3 6 - 10 3
14.
Саннефьёрд
 7 0 2 5 4 - 18 2
15.
Олесунн
 5 0 0 5 1 - 12 0
16.
Хам-Кам
 6 0 0 6 6 - 22 0
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 12 (5)
Бранн Финне Бор 11 (3)
Лиллестрём Адамс Акор 10 (1)
Будё-Глимт Мумбанья Фарис 8 (1)
Тромсё Vegard Oestraat Erlien 7 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Олесунн Мунксгор Александер 6
Одд Валлем Конрад 6
Волеренга Олдруп-Йенсен Фредрик 1 3
Бранн Нильсен Сиверт 4
Сарпсборг-08 Сколевик Стеффен 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    47'
    Г О О О О Л - Jonas Torsvik бьет в цель!
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Прогноз на матч от Liveresult
    Где смотреть матч Бранн 2:1 Хам-Кам онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

    PARI



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Получай до 50 000 рублей
    и 15% возврата каждый месяц!
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    1000 рублей - бесплатная ставка






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     