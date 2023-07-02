Тур: 12. Стадион: Бранн. Зрители: 14542 Главный судья: Моэн Свейн
0'
1:0
45' ГолJonas Torsvik
54' Желтая карточкаКроне Свенн
82' Желтая карточкаAleksander Melgalvis
2:0
83' ПенальтиФинне Бор
2:1
90' ГолКиркеволд Пол
90'+7
Ход матча
45'
1:0
54'
83'
2:0
90'
2:1
Статистика матча
-
9 Удары по воротам 4
-
6 Удары в створ 5
-
7 Угловые 4
-
2 Офсайды 1
-
10 Нарушения правил 10
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
62 Владение мячом, % 38
Прогноз на матч от Liveresult
13
Кроне
Свенн
11
Финне
Бор
- Основной состав
- Вратарь
-
13 Кроне СвеннЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Финне БорНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
41 Elias Myrlid
-
Главный тренер: Хорнеланд Эйрик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
27 Амин НуриПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
14 Удаль ХенрикНападающий
-
-
Главный тренер: Jakob Michelsen
Бомбардиры внутри турнира
Бранн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Финне Бор
|11 (1)
|0.85
|Нильсен Сиверт
|6 (4)
|0.46
|Кастро Никлас
|2
|0.15
|Frederik Boersting
|1
|0.08
|Хорн Майер
|1
|0.08
|Бломберг Оле-Дидрик
|1
|0.08
|Селанн-Хеггебе Эуне
|1
|0.08
|Матисен Ульрик
|1
|0.08
|Йенсен Вассберг Никлас
|1
|0.08
|Jonas Torsvik
|1
|0.08
|Расмуссен Матиас
|0
|0
|Сери Яфет
|0
|0
|Мёллер Вольфе Давид
|0
|0
Хам-Кам
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Удаль Хенрик
|3 (1)
|0.25
|Киркеволд Пол
|3
|0.25
|Aleksander Melgalvis
|2 (1)
|0.17
|John Olav Norheim
|1
|0.08
|Видесхейм-Пауль Расмус
|1
|0.08
|Benjamin Thoresen Faraas
|1
|0.08
Карточки
Бранн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нильсен Сиверт
|4
|0
|Кристиансен Рубен
|2
|0
|Кнудсен Фредрик
|2
|0
|Мёллер Вольфе Давид
|2
|0
|Кроне Свенн
|1
|0
|Frederik Boersting
|1
|0
|Хорн Майер
|1
|0
|Селанн-Хеггебе Эуне
|1
|0
|Бломберг Оле-Дидрик
|1
|0
|Jonas Torsvik
|1
|0
Хам-Кам
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|John Olav Norheim
|2
|0
|Halvor Roedoelen Opsahl
|2
|0
|Сандберг Маркус
|0
|1
|Шельстад Фредрик
|0
|1
|Aleksander Melgalvis
|1
|0
|Гаммельбю Йенс-Мартин
|1
|0
|Киркеволд Пол
|1
|0
|Jakob Michelsen
|1
|0
|Benjamin Thoresen Faraas
|1
|0
|Кобе Эрнандес-Фостер
|1
|0
Результаты матчей
Бранн
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
29% (2)
0% (0)
Хам-Кам
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
3
0
Волевые поражения
2
6
Бранн
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
0% (0)
50% (3)
Хам-Кам
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
7
6
Волевые поражения
7
4
Бранн
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
54% (7)
23% (3)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
62% (8)
15% (2)
23% (3)
Хам-Кам
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
10
6
Волевые поражения
9
10
Голы по времени матча
Забито
18
6
8 В 1-м тайме 1
10 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 1
7 Не забивали 9
3
17%
0
0%
1-15
1
6%
1
17%
16-30
4
22%
0
0%
31-45
4
22%
0
0%
46-60
2
11%
1
17%
61-75
4
22%
4
67%
76-90
Пропущено
5
22
2 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 16
1 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
3
14%
16-30
1
20%
3
14%
31-45
0
0%
5
23%
46-60
2
40%
6
27%
61-75
1
20%
5
23%
76-90
Забито
9
6
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
8 Не забивали 8
1
11%
1
17%
1-15
1
11%
1
17%
16-30
2
22%
1
17%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
4
44%
1
17%
76-90
Пропущено
10
6
5 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
4
40%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
3
30%
1
17%
61-75
2
20%
2
33%
76-90
Забито
27
12
12 В 1-м тайме 4
15 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 4
2 Не забивали 5
4
15%
1
8%
1-15
2
7%
2
17%
16-30
6
22%
1
8%
31-45
5
19%
0
0%
46-60
2
7%
3
25%
61-75
8
30%
30%
5
42%
76-90
Пропущено
15
28
7 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 21
4 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 9
0
0%
0
0%
1-15
2
13%
3
11%
16-30
5
33%
4
14%
31-45
0
0%
7
25%
46-60
5
33%
7
25%
61-75
3
20%
7
25%
76-90
Результаты последних матчей
Бранн
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Браттвог - Бранн 1:7 Викинг - Бранн 3:1 Бранн - Лиллестрём 2:2 Олесунн - Бранн 3:3
Олесунн - Бранн 1:3 Фьора - Бранн 1:8 Бранн - Русенборг 3:1 Фрейа - Бранн 0:5 Бранн - Лиллестрём 2:0 Бранн - Стабек 4:1 Сарпсборг-08 - Бранн 2:1 Бранн - Саннефьёрд 0:0 Русенборг - Бранн 0:2 Будё-Глимт - Бранн 2:2 Стабек - Бранн 0:2 Бранн - Волеренга 3:1 Одд - Бранн 2:0 Бранн - Хёугесунн 3:0 Бранн - Согндаль 6:0 Копенгаген - Бранн 1:1
Хам-Кам
(20 матчей)
35%
5%
60%
7 побед 1 ничья 12 поражений
Йовик-Люн - Хам-Кам 0:5 Хам-Кам - Одд 0:1 Будё-Глимт - Хам-Кам 3:0 Берум - Хам-Кам 1:3
Русенборг - Хам-Кам 4:0 Мьёльнер - Хам-Кам 0:8 Хам-Кам - Лиллестрём 0:0 Нюбергсунд - Хам-Кам 0:5 Волеренга - Хам-Кам 3:0 Хам-Кам - Тромсё 1:2 Хам-Кам - Молде 0:4 Викинг - Хам-Кам 7:3 Хам-Кам - Стрёмсгодсет 2:0 Хёугесунн - Хам-Кам 3:2 Хам-Кам - Саннефьёрд 2:0 Тромсё - Хам-Кам 1:0 Рёуфосс - Хам-Кам 3:0 Эйдсвольд - Хам-Кам 1:2 Олесунн - Хам-Кам 3:1 Хам-Кам - Конгсвингер 2:4
Результаты матчей
Бранн
Хам-Кам
Точный счет
3:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
2:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:4
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
Точное количество голов
3
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
4
1 раз 14%
0
3 раза 50%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
Точный счет
0:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:0
2 раза 33%
2:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
7:3
1 раз 17%
Точное количество голов
2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
3 раза 50%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Точный счет
3:1
3 раза 23%
2:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
3:0
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
7:3
1 раз 8%
Точное количество голов
2
4 раза 31%
3
4 раза 31%
0
2 раза 15%
1
2 раза 15%
4
1 раз 8%
0
6 раз 50%
2
3 раза 25%
1
2 раза 17%
3
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Бранн
Хам-Кам
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
33
61
24
43
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
33
33
24
15
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
112
Больше Меньше
66
94
48
58
111
112
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:2
|13
|10
|1
|2
|33 - 13
|31
|2.
|12
|8
|2
|2
|17 - 11
|26
|3.
|13
|7
|3
|3
|26 - 16
|24
|4.
|12
|7
|2
|3
|28 - 21
|23
|5.
|2:1
|13
|7
|1
|5
|27 - 17
|22
|6.
|12
|6
|3
|3
|21 - 12
|21
|7.
|11
|5
|2
|4
|18 - 17
|17
|8.
|13
|4
|4
|5
|10 - 13
|16
|9.
|11
|4
|3
|4
|15 - 19
|15
|10.
|12
|4
|3
|5
|12 - 17
|15
|11.
|11
|4
|2
|5
|13 - 14
|14
|12.
|13
|3
|4
|6
|14 - 19
|13
|13.
|11
|3
|1
|7
|15 - 19
|10
|14.
|11
|2
|3
|6
|13 - 21
|9
|15.
|12
|2
|1
|9
|8 - 23
|7
|16.
|12
|2
|1
|9
|11 - 29
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|5
|2
|0
|17 - 6
|17
|2.
|1:2
|7
|5
|1
|1
|20 - 7
|16
|3.
|2:1
|6
|4
|1
|1
|15 - 6
|13
|4.
|6
|4
|1
|1
|19 - 11
|13
|5.
|6
|3
|3
|0
|9 - 4
|12
|6.
|6
|3
|2
|1
|10 - 8
|11
|7.
|6
|3
|1
|2
|12 - 8
|10
|8.
|6
|3
|1
|2
|8 - 7
|10
|9.
|7
|3
|1
|3
|8 - 9
|10
|10.
|5
|3
|0
|2
|5 - 3
|9
|11.
|6
|3
|0
|3
|11 - 10
|9
|12.
|5
|2
|2
|1
|4 - 2
|8
|13.
|4
|2
|1
|1
|9 - 3
|7
|14.
|6
|2
|1
|3
|5 - 7
|7
|15.
|7
|2
|1
|4
|7 - 11
|7
|16.
|6
|1
|0
|5
|8 - 12
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|5
|1
|0
|9 - 4
|16
|2.
|1:2
|6
|5
|0
|1
|13 - 6
|15
|3.
|6
|3
|2
|1
|9 - 4
|11
|4.
|6
|3
|1
|2
|9 - 10
|10
|5.
|2:1
|7
|3
|0
|4
|12 - 11
|9
|6.
|5
|2
|2
|1
|7 - 7
|8
|7.
|8
|2
|2
|4
|6 - 11
|8
|8.
|5
|2
|1
|2
|7 - 7
|7
|9.
|6
|2
|1
|3
|9 - 10
|7
|10.
|6
|1
|2
|3
|8 - 11
|5
|11.
|6
|1
|1
|4
|2 - 9
|4
|12.
|5
|1
|0
|4
|6 - 15
|3
|13.
|6
|0
|3
|3
|6 - 10
|3
|14.
|7
|0
|2
|5
|4 - 18
|2
|15.
|5
|0
|0
|5
|1 - 12
|0
|16.
|6
|0
|0
|6
|6 - 22
|0
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
- — Вылет в Первый дивизион
|Будё-Глимт
|Пеллегрино Амаль
|12 (5)
|Бранн
|Финне Бор
|11 (3)
|Лиллестрём
|Адамс Акор
|10 (1)
|Будё-Глимт
|Мумбанья Фарис
|8 (1)
|Тромсё
|Vegard Oestraat Erlien
|7 (2)
|Олесунн
|Мунксгор Александер
|6
|Одд
|Валлем Конрад
|6
|Волеренга
|Олдруп-Йенсен Фредрик
|1 3
|Бранн
|Нильсен Сиверт
|4
|Сарпсборг-08
|Сколевик Стеффен
|4