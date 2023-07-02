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Норвегия: Типпелиген
2023

Тур: 12. Стадион: . Главный судья: Сагги Рохит
Сарпсборг-08
6:1
Второй тайм: 83'
Саннефьёрд
0'
1:0
10' Гол
Упсет Кристиан
2:0
11' Гол
Торп Виктор
3:0
20' Гол
Упсет Кристиан
32' Желтая карточка
Ian Smeulers
3:1
45' Гол
Jesper Taaje
4:1
51' Гол
Солтведт Йоахим
5:1
66' Гол
Лундквист Рамон-Паскаль
6:1
79' Гол
Вишне Эйрик

Ход матча

10'
Упсет Кристиан
(Майгор Миккел)
1:0
11'
Торп Виктор
(Christopher Bonsu Baah)
2:0
20'
Упсет Кристиан
(Утвик Бьорн)
3:0
32'
 
Ian Smeulers
45'
3:1
Jesper Taaje
(Оттоссон Филип)
51'
Солтведт Йоахим
4:1
57'
 
Айер Кинин
Рисан Сандер
60'
 
Ньенету Франклин
Тветер Александер Рууд
62'
Тибблинг Симон
Андерсен Йеппе
 
66'
Лундквист Рамон-Паскаль
(Упсет Кристиан)
5:1
74'
 
Youseff Chaib
Danilo Al-Saed
79'
Вишне Эйрик
(Тибблинг Симон)
6:1

Статистика матча

  • 11 Удары по воротам 3
  • 11 Удары в створ 2
  • 10 Угловые 2
  • 1 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 10
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 243 Количество передач 189
  • 58 Владение мячом, % 42
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Сарпсборг-08
Ничья
Саннефьёрд
6.60
5.40
8.48
Все Коэффициенты
21
Кристиансен
Андерс
II
32
Вишне
Эйрик
4
Утвик
Бьорн
18
Мартинссон-Нгуали
Серж
17
Солтведт
Йоахим
8
Андерсен
Йеппе
29
Торп
Виктор
90
Christopher
Bonsu
Baah
10
Лундквист
Рамон-Паскаль
25
Майгор
Миккел
22
Упсет
Кристиан
1
Кето
Хуго
19
Fredrik
Tobias
Berglie
15
Jesper
Taaje
2
Fredrik
Mani
Paalerud
4
Ian
Smeulers
6
Рисан
Сандер
18
Оттоссон
Филип
8
Нильссон
Александер
II
7
Кумсан
Джилберт
9
Тветер
Александер
Рууд
14
Danilo
Al-Saed
Сарпсборг-08
4-2-3-1
Саннефьёрд
4-3-3

История личных встреч

Сарпсборг-08
Саннефьёрд

14 матчей

78.6%
21.4%
7.105427357601E-15%
11 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

64.3%
42.9%
9 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
21.4%
28.6%
7 побед 3 ничьи 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 5 ничьих 4 победы

19 матчей

57.9%
21.1%
21%
11 побед 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

47.4%
36.8%
15.8%
9 побед 7 ничьих 3 победы

Второй тайм

36.8%
42.1%
21.1%
7 побед 8 ничьих 4 победы

История матчей

Т
1:1
Т
4:3
Т
5:0
Т
2:0
Т
0:0
Т
0:3
ТМС
3:1
Т
1:1
Т
0:1
Т
5:0
Т
1:0
ТМК
1:1
Т
2:1
Т
1:0
ТМС
0:3
ТМК
0:3
ТМС
3:0
ПД
0:3
А
1:2

Голы

Всего голов

24
13

Голов в среднем за матч

2.4
1.44

Среднее время на гол

37
62

Всего голов

6
10

Голов в среднем за матч

0.67
1

Среднее время на гол

135
90

Всего голов

30
23

Голов в среднем за матч

1.58
1.21

Тотал матчей

2.5
18
Больше 95%
Меньше 5%
1
15
Больше 79%
Меньше 21%
4
11
Больше 58%
Меньше 42%
8
4
Больше 21%
Меньше 79%
15
3
Больше 16%
Меньше 84%
16
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
18

Среднее время на гол

57
74

Бомбардиры внутри турнира

Сарпсборг-08
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Упсет Кристиан 5 0.42
Солтведт Йоахим 3 0.25
Майгор Миккел 3 0.25
Утвик Бьорн 3 0.25
Торп Виктор 3 0.25
Christopher Bonsu Baah 1 0.08
Вишне Эйрик 1 0.08
Лундквист Рамон-Паскаль 0 0
Мартинссон-Нгуали Серж 0 0
Андерсен Йеппе 0 0
Тибблинг Симон 0 0
Саннефьёрд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Danilo Al-Saed 4 0.36
Jesper Taaje 2 0.18
Кумсан Джилберт 1 0.09
Тветер Александер Рууд 1 0.09
Бикоро Федерико 1 0.09
Эгели Ветле Валле 1 0.09
Youseff Chaib 1 0.09
Ньенету Франклин 1 0.09
Оттоссон Филип 0 0

Карточки

Сарпсборг-08
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сколевик Стеффен 4 0
Christopher Bonsu Baah 3 0
Андерсен Йеппе 1 1
Майгор Миккел 2 0
Вишне Эйрик 2 0
Мартинссон-Нгуали Серж 1 0
Торп Виктор 1 0
Скиппер Антон 1 0
Саннефьёрд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Оттоссон Филип 3 0
Фосс Сандер Моэн 2 0
Ian Smeulers 2 0
Filip Loftesnes-Bjune 2 0
Jesper Taaje 1 0
Бикоро Федерико 1 0
Кето Хуго 1 0
Амин Симон 1 0
Айер Кинин 1 0
Jakob Masloe Dunsby 1 0
Ньенету Франклин 1 0
Эгели Ветле Валле 1 0

Результаты матчей

Сарпсборг-08
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Саннефьёрд
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

1
4
Сарпсборг-08
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Саннефьёрд
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

2
2

Волевые поражения

9
7
Сарпсборг-08
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
Саннефьёрд
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
10% (1)
30% (3)
60% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

4
2

Волевые поражения

10
11

Голы по времени матча

Забито

6
4
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
8 Не забивали 8
0
0%
1
25%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
2
33%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
1
25%
76-90

Пропущено

7
11
4 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
3
43%
1
9%
1-15
0
0%
4
36%
16-30
1
14%
2
18%
31-45
1
14%
2
18%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
2
29%
1
9%
76-90

Забито

10
8
4 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 3
6 Не забивали 7
0
0%
3
38%
1-15
3
30%
0
0%
16-30
1
10%
1
13%
31-45
3
30%
2
25%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
3
30%
1
13%
76-90

Пропущено

3
4
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
2
67%
2
50%
76-90

Забито

16
12
8 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 4
3 Не забивали 5
0
0%
4
33%
1-15
5
31%
0
0%
16-30
3
19%
2
17%
31-45
3
19%
3
25%
46-60
1
6%
1
8%
61-75
4
25%
2
17%
76-90

Пропущено

10
15
4 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 7
3
30%
2
13%
1-15
0
0%
4
27%
16-30
1
10%
2
13%
31-45
1
10%
3
20%
46-60
1
10%
1
7%
61-75
4
40%
3
20%
76-90

Результаты последних матчей

Сарпсборг-08
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Согндаль - Сарпсборг-08 3:4 Русенборг - Сарпсборг-08 0:3 Сарпсборг-08 - Викинг 1:3 Сарпсборг-08 - Одд 3:1
Тромсё - Сарпсборг-08 2:1 Фригг - Сарпсборг-08 3:5 Сарпсборг-08 - Олесунн 3:1 Фуннефосс/Вормсунн - Сарпсборг-08 1:3 Лиллестрём - Сарпсборг-08 1:2 Сарпсборг-08 - Бранн 2:1 Стабек - Сарпсборг-08 1:1 Хёугесунн - Сарпсборг-08 0:0 Сарпсборг-08 - Одд 0:0 Волеренга - Сарпсборг-08 0:2 Сарпсборг-08 - Будё-Глимт 0:2 Сарпсборг-08 - Стабек 2:1 Гётеборг - Сарпсборг-08 1:1 Фредрикстад - Сарпсборг-08 0:1 Стрёмсгодсет - Сарпсборг-08 0:2 Сарпсборг-08 - Мосс 4:0
Саннефьёрд
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Хёугесунн - Саннефьёрд 3:2 Саннефьёрд - Одд 4:1 Молде - Саннефьёрд 5:0 Эик-Тенсберг - Саннефьёрд 2:2
Стрёмсгодсет - Саннефьёрд 1:0 Саннефьёрд - Викинг 1:2 Бранн - Саннефьёрд 0:0 Саннефьёрд - Олесунн 4:0 Русенборг - Саннефьёрд 1:1 Саннефьёрд - Тромсё 0:0 Хам-Кам - Саннефьёрд 2:0 Стрёмсгодсет - Саннефьёрд 2:2 Одд - Саннефьёрд 2:1 Бранн - Саннефьёрд 3:0 Саннефьёрд - Одд 4:1 ИК Старт - Саннефьёрд 1:0 Молде - Саннефьёрд 2:1 Саннефьёрд - Русенборг 0:1 Саннефьёрд - Олесунн 2:1 КФУМ - Саннефьёрд 0:3

Результаты матчей

Сарпсборг-08
Саннефьёрд

Точный счет

0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
0:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%

Точный счет

0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%

Точное количество голов

2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
4 раза 67%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%

Точный счет

0:0
2 раза 18%
0:2
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:3
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
0:0
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%

Точное количество голов

0
3 раза 27%
1
3 раза 27%
2
3 раза 27%
3
2 раза 18%
0
5 раз 50%
1
2 раза 20%
4
2 раза 20%
2
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Сарпсборг-08
Саннефьёрд

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
3
1
2
3
1.5
2
2
1
4
2.5
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
2
4
3
3
1.5
1
5
1
5
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
5
5
5
6
1.5
3
7
2
9
2.5
2
8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 12 10 1 1 32 - 11 31
2.
Тромсё
 1:0 12 8 2 2 17 - 11 26
3.
Бранн
 1:0 13 7 3 3 25 - 15 24
4.
Викинг
 12 7 2 3 28 - 21 23
5.
Сарпсборг-08
 5:1 12 6 3 3 20 - 12 21
6.
Молде
 12 6 1 5 25 - 16 19
7.
Лиллестрём
 0:1 11 5 2 4 18 - 17 17
8.
Одд
 1:1 13 4 5 4 10 - 12 17
9.
Стабек
 11 4 3 4 15 - 19 15
10.
Стрёмсгодсет
 11 4 2 5 13 - 14 14
11.
Хёугесунн
 1:1 12 3 4 5 11 - 17 13
12.
Русенборг
 0:1 13 3 4 6 14 - 19 13
13.
Волеренга
 11 3 1 7 15 - 19 10
14.
Саннефьёрд
 1:5 11 2 3 6 13 - 20 9
15.
Олесунн
 1:0 12 2 1 9 8 - 23 7
16.
Хам-Кам
 0:1 12 2 1 9 10 - 28 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бранн
 1:0 7 5 2 0 16 - 5 17
2.
Будё-Глимт
 6 5 1 0 19 - 5 16
3.
Молде
 6 4 1 1 15 - 6 13
4.
Викинг
 6 4 1 1 19 - 11 13
5.
Стабек
 6 3 3 0 9 - 4 12
6.
Сарпсборг-08
 5:1 6 3 1 2 11 - 8 10
7.
Тромсё
 1:0 6 3 1 2 8 - 7 10
8.
Русенборг
 0:1 7 3 1 3 8 - 9 10
9.
Стрёмсгодсет
 5 3 0 2 5 - 3 9
10.
Лиллестрём
 0:1 6 3 0 3 11 - 10 9
11.
Хёугесунн
 1:1 6 2 3 1 9 - 8 9
12.
Одд
 1:1 5 2 2 1 4 - 2 8
13.
Саннефьёрд
 1:5 4 2 1 1 9 - 3 7
14.
Хам-Кам
 0:1 6 2 1 3 5 - 7 7
15.
Олесунн
 1:0 7 2 1 4 7 - 11 7
16.
Волеренга
 6 1 0 5 8 - 12 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тромсё
 1:0 6 5 1 0 9 - 4 16
2.
Будё-Глимт
 6 5 0 1 13 - 6 15
3.
Сарпсборг-08
 5:1 6 3 2 1 9 - 4 11
4.
Викинг
 6 3 1 2 9 - 10 10
5.
Одд
 1:1 8 2 3 3 6 - 10 9
6.
Лиллестрём
 0:1 5 2 2 1 7 - 7 8
7.
Волеренга
 5 2 1 2 7 - 7 7
8.
Бранн
 1:0 6 2 1 3 9 - 10 7
9.
Молде
 6 2 0 4 10 - 10 6
10.
Стрёмсгодсет
 6 1 2 3 8 - 11 5
11.
Хёугесунн
 1:1 6 1 1 4 2 - 9 4
12.
Стабек
 5 1 0 4 6 - 15 3
13.
Русенборг
 0:1 6 0 3 3 6 - 10 3
14.
Саннефьёрд
 1:5 7 0 2 5 4 - 17 2
15.
Олесунн
 1:0 5 0 0 5 1 - 12 0
16.
Хам-Кам
 0:1 6 0 0 6 5 - 21 0
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Топ бомбардиров
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 12 (5)
Бранн Финне Бор 10 (3)
Лиллестрём Адамс Акор 10 (1)
Будё-Глимт Мумбанья Фарис 8 (1)
Тромсё Vegard Oestraat Erlien 7 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Олесунн Мунксгор Александер 5
Одд Валлем Конрад 5
Волеренга Олдруп-Йенсен Фредрик 1 3
Бранн Нильсен Сиверт 4
Сарпсборг-08 Сколевик Стеффен 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 45'
    Оттоссон Филип сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    45'
    Г О О О О Л - Jesper Taaje бьет в цель!
  • Желтая карточка
    32'
    Иан Смейлерс получил желтую карточку от судьи
  • 20'
    Утвик Бьорн сделал результативную передачу.
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    Лучшие коэффициенты
    Сарпсборг-08
    Ничья
    Саннефьёрд
    6.60
    5.40
    8.48
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Сарпсборг-08 6:1 Саннефьёрд онлайн

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