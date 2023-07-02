  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Норвегия
  4. Типпелиген 2023

Норвегия: Типпелиген
2023

Тур: 12. Стадион: . Главный судья: Сагги Рохит
Сарпсборг-08
6:1
Конец матча
Саннефьёрд
0'
1:0
10' Гол
Упсет Кристиан
2:0
11' Гол
Торп Виктор
3:0
20' Гол
Упсет Кристиан
32' Желтая карточка
Ian Smeulers
3:1
45' Гол
Jesper Taaje
4:1
51' Гол
Солтведт Йоахим
5:1
66' Гол
Лундквист Рамон-Паскаль
6:1
79' Гол
Вишне Эйрик
90'+5

Ход матча

10'
Упсет Кристиан
(Майгор Миккел)
1:0
11'
Торп Виктор
(Christopher Bonsu Baah)
2:0
20'
Упсет Кристиан
(Утвик Бьорн)
3:0
32'
 
Ian Smeulers
45'
3:1
Jesper Taaje
(Оттоссон Филип)
51'
Солтведт Йоахим
4:1
57'
 
Айер Кинин
Рисан Сандер
60'
 
Ньенету Франклин
Тветер Александер Рууд
62'
Тибблинг Симон
Андерсен Йеппе
 
66'
Лундквист Рамон-Паскаль
(Упсет Кристиан)
5:1
74'
 
Youseff Chaib
Danilo Al-Saed
75'
Martin Hoel Andersen
Упсет Кристиан
 
75'
Сколевик Стеффен
Christopher Bonsu Baah
 
79'
Вишне Эйрик
(Тибблинг Симон)
6:1
82'
 
Filip Loftesnes-Bjune
Fredrik Mani Paalerud
82'
 
Фосс Сандер Моэн
Ian Smeulers
85'
Сандер Кристиансен
Солтведт Йоахим
 
85'
Martin Hoeyland
Вишне Эйрик
 

Статистика матча

  • 12 Удары по воротам 3
  • 14 Удары в створ 3
  • 10 Угловые 3
  • 1 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 14
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 461 Количество передач 333
  • 59 Владение мячом, % 41
Прогноз на матч от Liveresult
21
Кристиансен
Андерс
II
32
Вишне
Эйрик
4
Утвик
Бьорн
18
Мартинссон-Нгуали
Серж
17
Солтведт
Йоахим
8
Андерсен
Йеппе
29
Торп
Виктор
90
Christopher
Bonsu
Baah
10
Лундквист
Рамон-Паскаль
25
Майгор
Миккел
22
Упсет
Кристиан
1
Кето
Хуго
19
Fredrik
Tobias
Berglie
15
Jesper
Taaje
2
Fredrik
Mani
Paalerud
4
Ian
Smeulers
6
Рисан
Сандер
18
Оттоссон
Филип
8
Нильссон
Александер
II
7
Кумсан
Джилберт
9
Тветер
Александер
Рууд
14
Danilo
Al-Saed
Сарпсборг-08
4-2-3-1
Саннефьёрд
4-3-3

История личных встреч

Сарпсборг-08
Саннефьёрд

14 матчей

78.6%
21.4%
7.105427357601E-15%
11 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

64.3%
42.9%
9 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
21.4%
28.6%
7 побед 3 ничьи 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 5 ничьих 4 победы

19 матчей

57.9%
21.1%
21%
11 побед 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

47.4%
36.8%
15.8%
9 побед 7 ничьих 3 победы

Второй тайм

36.8%
42.1%
21.1%
7 побед 8 ничьих 4 победы

История матчей

Т
1:1
Т
4:3
Т
5:0
Т
2:0
Т
0:0
Т
0:3
ТМС
3:1
Т
1:1
Т
0:1
Т
5:0
Т
1:0
ТМК
1:1
Т
2:1
Т
1:0
ТМС
0:3
ТМК
0:3
ТМС
3:0
ПД
0:3
А
1:2

Голы

Всего голов

24
13

Голов в среднем за матч

2.4
1.44

Среднее время на гол

37
62

Всего голов

6
10

Голов в среднем за матч

0.67
1

Среднее время на гол

135
90

Всего голов

30
23

Голов в среднем за матч

1.58
1.21

Тотал матчей

2.5
18
Больше 95%
Меньше 5%
1
15
Больше 79%
Меньше 21%
4
11
Больше 58%
Меньше 42%
8
4
Больше 21%
Меньше 79%
15
3
Больше 16%
Меньше 84%
16
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
18

Среднее время на гол

57
74

Бомбардиры внутри турнира

Сарпсборг-08
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Упсет Кристиан 5 0.42
Солтведт Йоахим 3 0.25
Майгор Миккел 3 0.25
Утвик Бьорн 3 0.25
Торп Виктор 3 0.25
Вишне Эйрик 2 0.17
Лундквист Рамон-Паскаль 1 0.08
Christopher Bonsu Baah 1 0.08
Тибблинг Симон 0 0
Мартинссон-Нгуали Серж 0 0
Андерсен Йеппе 0 0
Саннефьёрд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Danilo Al-Saed 4 0.36
Jesper Taaje 2 0.18
Кумсан Джилберт 1 0.09
Тветер Александер Рууд 1 0.09
Бикоро Федерико 1 0.09
Эгели Ветле Валле 1 0.09
Youseff Chaib 1 0.09
Ньенету Франклин 1 0.09
Оттоссон Филип 0 0

Карточки

Сарпсборг-08
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сколевик Стеффен 4 0
Christopher Bonsu Baah 3 0
Андерсен Йеппе 1 1
Майгор Миккел 2 0
Вишне Эйрик 2 0
Мартинссон-Нгуали Серж 1 0
Торп Виктор 1 0
Скиппер Антон 1 0
Саннефьёрд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Оттоссон Филип 3 0
Фосс Сандер Моэн 2 0
Ian Smeulers 2 0
Filip Loftesnes-Bjune 2 0
Jesper Taaje 1 0
Бикоро Федерико 1 0
Кето Хуго 1 0
Амин Симон 1 0
Айер Кинин 1 0
Jakob Masloe Dunsby 1 0
Ньенету Франклин 1 0
Эгели Ветле Валле 1 0

Результаты матчей

Сарпсборг-08
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Саннефьёрд
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

1
5
Сарпсборг-08
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Саннефьёрд
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

2
2

Волевые поражения

9
7
Сарпсборг-08
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Саннефьёрд
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
9% (1)
27% (3)
64% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

5
2

Волевые поражения

10
12

Голы по времени матча

Забито

12
5
7 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
8 Не забивали 8
2
17%
1
20%
1-15
3
25%
0
0%
16-30
2
17%
2
40%
31-45
1
8%
1
20%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
2
17%
1
20%
76-90

Пропущено

8
17
5 В 1-м тайме 10
3 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
3
38%
3
18%
1-15
0
0%
5
29%
29%
16-30
2
25%
2
12%
31-45
1
13%
3
18%
46-60
0
0%
2
12%
61-75
2
25%
2
12%
76-90

Забито

10
8
4 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 3
7 Не забивали 8
0
0%
3
38%
1-15
3
30%
0
0%
16-30
1
10%
1
13%
31-45
3
30%
2
25%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
3
30%
1
13%
76-90

Пропущено

3
4
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
2
67%
2
50%
76-90

Забито

22
13
11 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 4
3 Не забивали 5
2
9%
4
31%
1-15
6
27%
0
0%
16-30
3
14%
3
23%
31-45
4
18%
3
23%
46-60
2
9%
1
8%
61-75
5
23%
2
15%
76-90

Пропущено

11
21
5 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 8
3
27%
4
19%
1-15
0
0%
5
24%
16-30
2
18%
2
10%
31-45
1
9%
4
19%
46-60
1
9%
2
10%
61-75
4
36%
4
19%
76-90

Результаты последних матчей

Сарпсборг-08
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Согндаль - Сарпсборг-08 3:4 Русенборг - Сарпсборг-08 0:3 Сарпсборг-08 - Викинг 1:3 Сарпсборг-08 - Одд 3:1
Тромсё - Сарпсборг-08 2:1 Фригг - Сарпсборг-08 3:5 Сарпсборг-08 - Олесунн 3:1 Фуннефосс/Вормсунн - Сарпсборг-08 1:3 Лиллестрём - Сарпсборг-08 1:2 Сарпсборг-08 - Бранн 2:1 Стабек - Сарпсборг-08 1:1 Хёугесунн - Сарпсборг-08 0:0 Сарпсборг-08 - Одд 0:0 Волеренга - Сарпсборг-08 0:2 Сарпсборг-08 - Будё-Глимт 0:2 Сарпсборг-08 - Стабек 2:1 Гётеборг - Сарпсборг-08 1:1 Фредрикстад - Сарпсборг-08 0:1 Стрёмсгодсет - Сарпсборг-08 0:2 Сарпсборг-08 - Мосс 4:0
Саннефьёрд
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Хёугесунн - Саннефьёрд 3:2 Саннефьёрд - Одд 4:1 Молде - Саннефьёрд 5:0 Эик-Тенсберг - Саннефьёрд 2:2
Стрёмсгодсет - Саннефьёрд 1:0 Саннефьёрд - Викинг 1:2 Бранн - Саннефьёрд 0:0 Саннефьёрд - Олесунн 4:0 Русенборг - Саннефьёрд 1:1 Саннефьёрд - Тромсё 0:0 Хам-Кам - Саннефьёрд 2:0 Стрёмсгодсет - Саннефьёрд 2:2 Одд - Саннефьёрд 2:1 Бранн - Саннефьёрд 3:0 Саннефьёрд - Одд 4:1 ИК Старт - Саннефьёрд 1:0 Молде - Саннефьёрд 2:1 Саннефьёрд - Русенборг 0:1 Саннефьёрд - Олесунн 2:1 КФУМ - Саннефьёрд 0:3

Результаты матчей

Сарпсборг-08
Саннефьёрд

Точный счет

0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
6:1
1 раз 17%
0:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
6
1 раз 17%
4
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%

Точный счет

0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
6:1
1 раз 14%

Точное количество голов

2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%

Точный счет

0:0
2 раза 17%
0:2
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%
0:0
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%
6:1
1 раз 9%

Точное количество голов

0
3 раза 25%
1
3 раза 25%
2
3 раза 25%
3
2 раза 17%
6
1 раз 8%
0
5 раз 45%
1
3 раза 27%
4
2 раза 18%
2
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Сарпсборг-08
Саннефьёрд

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
3
1
3
3
1.5
2
2
2
4
2.5
2
2
1
5
3.5
2
2
1
5
4.5
1
5
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
3
4
3
3
1.5
1
6
1
5
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
6
5
6
6
1.5
3
8
3
9
2.5
2
9
1
11
3.5
2
9
1
11
4.5
1
11
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 1:2 13 10 1 2 33 - 13 31
2.
Тромсё
 12 8 2 2 17 - 11 26
3.
Бранн
 13 7 3 3 26 - 16 24
4.
Викинг
 12 7 2 3 28 - 21 23
5.
Молде
 2:1 13 7 1 5 27 - 17 22
6.
Сарпсборг-08
 12 6 3 3 21 - 12 21
7.
Лиллестрём
 11 5 2 4 18 - 17 17
8.
Одд
 13 4 4 5 10 - 13 16
9.
Стабек
 11 4 3 4 15 - 19 15
10.
Хёугесунн
 12 4 3 5 12 - 17 15
11.
Стрёмсгодсет
 11 4 2 5 13 - 14 14
12.
Русенборг
 13 3 4 6 14 - 19 13
13.
Волеренга
 11 3 1 7 15 - 19 10
14.
Саннефьёрд
 11 2 3 6 13 - 21 9
15.
Олесунн
 12 2 1 9 8 - 23 7
16.
Хам-Кам
 12 2 1 9 11 - 29 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бранн
 7 5 2 0 17 - 6 17
2.
Будё-Глимт
 1:2 7 5 1 1 20 - 7 16
3.
Молде
 2:1 6 4 1 1 15 - 6 13
4.
Викинг
 6 4 1 1 19 - 11 13
5.
Стабек
 6 3 3 0 9 - 4 12
6.
Хёугесунн
 6 3 2 1 10 - 8 11
7.
Сарпсборг-08
 6 3 1 2 12 - 8 10
8.
Тромсё
 6 3 1 2 8 - 7 10
9.
Русенборг
 7 3 1 3 8 - 9 10
10.
Стрёмсгодсет
 5 3 0 2 5 - 3 9
11.
Лиллестрём
 6 3 0 3 11 - 10 9
12.
Одд
 5 2 2 1 4 - 2 8
13.
Саннефьёрд
 4 2 1 1 9 - 3 7
14.
Хам-Кам
 6 2 1 3 5 - 7 7
15.
Олесунн
 7 2 1 4 7 - 11 7
16.
Волеренга
 6 1 0 5 8 - 12 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тромсё
 6 5 1 0 9 - 4 16
2.
Будё-Глимт
 1:2 6 5 0 1 13 - 6 15
3.
Сарпсборг-08
 6 3 2 1 9 - 4 11
4.
Викинг
 6 3 1 2 9 - 10 10
5.
Молде
 2:1 7 3 0 4 12 - 11 9
6.
Лиллестрём
 5 2 2 1 7 - 7 8
7.
Одд
 8 2 2 4 6 - 11 8
8.
Волеренга
 5 2 1 2 7 - 7 7
9.
Бранн
 6 2 1 3 9 - 10 7
10.
Стрёмсгодсет
 6 1 2 3 8 - 11 5
11.
Хёугесунн
 6 1 1 4 2 - 9 4
12.
Стабек
 5 1 0 4 6 - 15 3
13.
Русенборг
 6 0 3 3 6 - 10 3
14.
Саннефьёрд
 7 0 2 5 4 - 18 2
15.
Олесунн
 5 0 0 5 1 - 12 0
16.
Хам-Кам
 6 0 0 6 6 - 22 0
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 12 (5)
Бранн Финне Бор 11 (3)
Лиллестрём Адамс Акор 10 (1)
Будё-Глимт Мумбанья Фарис 8 (1)
Тромсё Vegard Oestraat Erlien 7 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Олесунн Мунксгор Александер 6
Одд Валлем Конрад 6
Волеренга Олдруп-Йенсен Фредрик 1 3
Бранн Нильсен Сиверт 4
Сарпсборг-08 Сколевик Стеффен 4
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Описание гола
      51'
      Г О О О О Л - Солтведт Йоахим бьет в цель!
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 46'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 45'
      Оттоссон Филип сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      45'
      Г О О О О Л - Jesper Taaje бьет в цель!
    • Желтая карточка
      32'
      Иан Смейлерс получил желтую карточку от судьи
    • 20'
      Утвик Бьорн сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      20'
      Г О О О О Л - Упсет Кристиан бьет в цель!
    • 11'
      Christopher Bonsu Baah сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      11'
      Г О О О О Л - Торп Виктор бьет в цель!
    Прогноз на матч от Liveresult
    Где смотреть матч Сарпсборг-08 6:1 Саннефьёрд онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

    PARI



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Получай до 50 000 рублей
    и 15% возврата каждый месяц!
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    1000 рублей - бесплатная ставка






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     