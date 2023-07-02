Тур: 12. Стадион: Сарпсборг. Главный судья: Сагги Рохит
6:1
Конец матча
0'
1:0
10' ГолУпсет Кристиан
2:0
11' ГолТорп Виктор
3:0
20' ГолУпсет Кристиан
32' Желтая карточкаIan Smeulers
3:1
45' ГолJesper Taaje
4:1
51' ГолСолтведт Йоахим
5:1
66' ГолЛундквист Рамон-Паскаль
6:1
79' ГолВишне Эйрик
90'+5
Ход матча
10'
1:0
11'
20'
3:0
32'
45'
3:1
51'
4:1
66'
79'
6:1
Статистика матча
-
12 Удары по воротам 3
-
14 Удары в створ 3
-
10 Угловые 3
-
1 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 14
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
461 Количество передач 333
-
59 Владение мячом, % 41
Прогноз на матч от Liveresult
32
Вишне
Эйрик
29
Торп
Виктор
- Основной состав
- Вратарь
-
32 Вишне ЭйрикЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
29 Торп ВикторПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
40 Leander Oy
-
-
-
Главный тренер: Биллборн Стефан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Jesper TaajeЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
23 Айер КининПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
12 Mats Viken
-
16 Wally Njie
-
-
-
32 Martin Gjone
-
Главный тренер: Andreas Tegstroem
История личных встреч
Сарпсборг-08
Саннефьёрд
14 матчей
78.6%
21.4%
7.105427357601E-15%
11 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
64.3%
42.9%
9 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
21.4%
28.6%
7 побед 3 ничьи 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
100%
0 побед 5 ничьих 4 победы
19 матчей
57.9%
21.1%
21%
11 побед 4 ничьи 4 победы
Первый тайм
47.4%
36.8%
15.8%
9 побед 7 ничьих 3 победы
Второй тайм
36.8%
42.1%
21.1%
7 побед 8 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
24
13
Голов в среднем за матч
2.4
1.44
Среднее время на гол
37
62
Всего голов
6
10
Голов в среднем за матч
0.67
1
Среднее время на гол
135
90
Всего голов
30
23
Голов в среднем за матч
1.58
1.21
Тотал матчей
2.5
18
Больше 95%
Меньше 5%
1
15
Больше 79%
Меньше 21%
4
11
Больше 58%
Меньше 42%
8
4
Больше 21%
Меньше 79%
15
3
Больше 16%
Меньше 84%
16
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
Среднее время на гол
57
74
Бомбардиры внутри турнира
Сарпсборг-08
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Упсет Кристиан
|5
|0.42
|Солтведт Йоахим
|3
|0.25
|Майгор Миккел
|3
|0.25
|Утвик Бьорн
|3
|0.25
|Торп Виктор
|3
|0.25
|Вишне Эйрик
|2
|0.17
|Лундквист Рамон-Паскаль
|1
|0.08
|Christopher Bonsu Baah
|1
|0.08
|Тибблинг Симон
|0
|0
|Мартинссон-Нгуали Серж
|0
|0
|Андерсен Йеппе
|0
|0
Саннефьёрд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Danilo Al-Saed
|4
|0.36
|Jesper Taaje
|2
|0.18
|Кумсан Джилберт
|1
|0.09
|Тветер Александер Рууд
|1
|0.09
|Бикоро Федерико
|1
|0.09
|Эгели Ветле Валле
|1
|0.09
|Youseff Chaib
|1
|0.09
|Ньенету Франклин
|1
|0.09
|Оттоссон Филип
|0
|0
Карточки
Сарпсборг-08
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сколевик Стеффен
|4
|0
|Christopher Bonsu Baah
|3
|0
|Андерсен Йеппе
|1
|1
|Майгор Миккел
|2
|0
|Вишне Эйрик
|2
|0
|Мартинссон-Нгуали Серж
|1
|0
|Торп Виктор
|1
|0
|Скиппер Антон
|1
|0
Саннефьёрд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Оттоссон Филип
|3
|0
|Фосс Сандер Моэн
|2
|0
|Ian Smeulers
|2
|0
|Filip Loftesnes-Bjune
|2
|0
|Jesper Taaje
|1
|0
|Бикоро Федерико
|1
|0
|Кето Хуго
|1
|0
|Амин Симон
|1
|0
|Айер Кинин
|1
|0
|Jakob Masloe Dunsby
|1
|0
|Ньенету Франклин
|1
|0
|Эгели Ветле Валле
|1
|0
Результаты матчей
Сарпсборг-08
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Саннефьёрд
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
3
0
Волевые поражения
1
5
Сарпсборг-08
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Саннефьёрд
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
2
2
Волевые поражения
9
7
Сарпсборг-08
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Саннефьёрд
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
9% (1)
27% (3)
64% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
5
2
Волевые поражения
10
12
Голы по времени матча
Забито
12
5
7 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
8 Не забивали 8
2
17%
1
20%
1-15
3
25%
0
0%
16-30
2
17%
2
40%
31-45
1
8%
1
20%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
2
17%
1
20%
76-90
Пропущено
8
17
5 В 1-м тайме 10
3 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
3
38%
3
18%
1-15
0
0%
5
29%
29%
16-30
2
25%
2
12%
31-45
1
13%
3
18%
46-60
0
0%
2
12%
61-75
2
25%
2
12%
76-90
Забито
10
8
4 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 3
7 Не забивали 8
0
0%
3
38%
1-15
3
30%
0
0%
16-30
1
10%
1
13%
31-45
3
30%
2
25%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
3
30%
1
13%
76-90
Пропущено
3
4
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
2
67%
2
50%
76-90
Забито
22
13
11 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 4
3 Не забивали 5
2
9%
4
31%
1-15
6
27%
0
0%
16-30
3
14%
3
23%
31-45
4
18%
3
23%
46-60
2
9%
1
8%
61-75
5
23%
2
15%
76-90
Пропущено
11
21
5 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 8
3
27%
4
19%
1-15
0
0%
5
24%
16-30
2
18%
2
10%
31-45
1
9%
4
19%
46-60
1
9%
2
10%
61-75
4
36%
4
19%
76-90
Результаты последних матчей
Сарпсборг-08
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Согндаль - Сарпсборг-08 3:4 Русенборг - Сарпсборг-08 0:3 Сарпсборг-08 - Викинг 1:3 Сарпсборг-08 - Одд 3:1
Тромсё - Сарпсборг-08 2:1 Фригг - Сарпсборг-08 3:5 Сарпсборг-08 - Олесунн 3:1 Фуннефосс/Вормсунн - Сарпсборг-08 1:3 Лиллестрём - Сарпсборг-08 1:2 Сарпсборг-08 - Бранн 2:1 Стабек - Сарпсборг-08 1:1 Хёугесунн - Сарпсборг-08 0:0 Сарпсборг-08 - Одд 0:0 Волеренга - Сарпсборг-08 0:2 Сарпсборг-08 - Будё-Глимт 0:2 Сарпсборг-08 - Стабек 2:1 Гётеборг - Сарпсборг-08 1:1 Фредрикстад - Сарпсборг-08 0:1 Стрёмсгодсет - Сарпсборг-08 0:2 Сарпсборг-08 - Мосс 4:0
Саннефьёрд
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Хёугесунн - Саннефьёрд 3:2 Саннефьёрд - Одд 4:1 Молде - Саннефьёрд 5:0 Эик-Тенсберг - Саннефьёрд 2:2
Стрёмсгодсет - Саннефьёрд 1:0 Саннефьёрд - Викинг 1:2 Бранн - Саннефьёрд 0:0 Саннефьёрд - Олесунн 4:0 Русенборг - Саннефьёрд 1:1 Саннефьёрд - Тромсё 0:0 Хам-Кам - Саннефьёрд 2:0 Стрёмсгодсет - Саннефьёрд 2:2 Одд - Саннефьёрд 2:1 Бранн - Саннефьёрд 3:0 Саннефьёрд - Одд 4:1 ИК Старт - Саннефьёрд 1:0 Молде - Саннефьёрд 2:1 Саннефьёрд - Русенборг 0:1 Саннефьёрд - Олесунн 2:1 КФУМ - Саннефьёрд 0:3
Результаты матчей
Сарпсборг-08
Саннефьёрд
Точный счет
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
6:1
1 раз 17%
0:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
6
1 раз 17%
4
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
Точный счет
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
6:1
1 раз 14%
Точное количество голов
2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
Точный счет
0:0
2 раза 17%
0:2
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%
0:0
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%
6:1
1 раз 9%
Точное количество голов
0
3 раза 25%
1
3 раза 25%
2
3 раза 25%
3
2 раза 17%
6
1 раз 8%
0
5 раз 45%
1
3 раза 27%
4
2 раза 18%
2
1 раз 9%
Тоталы голов в матче
Сарпсборг-08
Саннефьёрд
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
31
33
22
24
22
15
22
15
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
34
33
16
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
65
66
38
39
29
111
29
111
111
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:2
|13
|10
|1
|2
|33 - 13
|31
|2.
|12
|8
|2
|2
|17 - 11
|26
|3.
|13
|7
|3
|3
|26 - 16
|24
|4.
|12
|7
|2
|3
|28 - 21
|23
|5.
|2:1
|13
|7
|1
|5
|27 - 17
|22
|6.
|12
|6
|3
|3
|21 - 12
|21
|7.
|11
|5
|2
|4
|18 - 17
|17
|8.
|13
|4
|4
|5
|10 - 13
|16
|9.
|11
|4
|3
|4
|15 - 19
|15
|10.
|12
|4
|3
|5
|12 - 17
|15
|11.
|11
|4
|2
|5
|13 - 14
|14
|12.
|13
|3
|4
|6
|14 - 19
|13
|13.
|11
|3
|1
|7
|15 - 19
|10
|14.
|11
|2
|3
|6
|13 - 21
|9
|15.
|12
|2
|1
|9
|8 - 23
|7
|16.
|12
|2
|1
|9
|11 - 29
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|5
|2
|0
|17 - 6
|17
|2.
|1:2
|7
|5
|1
|1
|20 - 7
|16
|3.
|2:1
|6
|4
|1
|1
|15 - 6
|13
|4.
|6
|4
|1
|1
|19 - 11
|13
|5.
|6
|3
|3
|0
|9 - 4
|12
|6.
|6
|3
|2
|1
|10 - 8
|11
|7.
|6
|3
|1
|2
|12 - 8
|10
|8.
|6
|3
|1
|2
|8 - 7
|10
|9.
|7
|3
|1
|3
|8 - 9
|10
|10.
|5
|3
|0
|2
|5 - 3
|9
|11.
|6
|3
|0
|3
|11 - 10
|9
|12.
|5
|2
|2
|1
|4 - 2
|8
|13.
|4
|2
|1
|1
|9 - 3
|7
|14.
|6
|2
|1
|3
|5 - 7
|7
|15.
|7
|2
|1
|4
|7 - 11
|7
|16.
|6
|1
|0
|5
|8 - 12
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|5
|1
|0
|9 - 4
|16
|2.
|1:2
|6
|5
|0
|1
|13 - 6
|15
|3.
|6
|3
|2
|1
|9 - 4
|11
|4.
|6
|3
|1
|2
|9 - 10
|10
|5.
|2:1
|7
|3
|0
|4
|12 - 11
|9
|6.
|5
|2
|2
|1
|7 - 7
|8
|7.
|8
|2
|2
|4
|6 - 11
|8
|8.
|5
|2
|1
|2
|7 - 7
|7
|9.
|6
|2
|1
|3
|9 - 10
|7
|10.
|6
|1
|2
|3
|8 - 11
|5
|11.
|6
|1
|1
|4
|2 - 9
|4
|12.
|5
|1
|0
|4
|6 - 15
|3
|13.
|6
|0
|3
|3
|6 - 10
|3
|14.
|7
|0
|2
|5
|4 - 18
|2
|15.
|5
|0
|0
|5
|1 - 12
|0
|16.
|6
|0
|0
|6
|6 - 22
|0
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
- — Вылет в Первый дивизион
|Будё-Глимт
|Пеллегрино Амаль
|12 (5)
|Бранн
|Финне Бор
|11 (3)
|Лиллестрём
|Адамс Акор
|10 (1)
|Будё-Глимт
|Мумбанья Фарис
|8 (1)
|Тромсё
|Vegard Oestraat Erlien
|7 (2)
|Олесунн
|Мунксгор Александер
|6
|Одд
|Валлем Конрад
|6
|Волеренга
|Олдруп-Йенсен Фредрик
|1 3
|Бранн
|Нильсен Сиверт
|4
|Сарпсборг-08
|Сколевик Стеффен
|4