Тур: 12. Стадион: Колор Лайн. Главный судья: Лиен Мариус
Ход матча
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 6
-
3 Удары в створ 4
-
3 Угловые 11
-
0 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 8
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
208 Количество передач 223
-
42 Владение мячом, % 58
Прогноз на матч от Liveresult
25
Кителано
Йон
19
Атанга
Исаак
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Кителано ЙонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
19 Атанга ИсаакНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Диоп АмидуПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Диоп МоктарНападающий
-
40 Колве Эйвинд
-
Главный тренер: Йонсен Кристиан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Хольсе КарлоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Ростен ХоконЗащитник
-
32 Корник ЛеоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Садику АгонНападающий
-
29 Ага ОскарНападающий
-
Главный тренер: Маален Свейн
История личных встреч
Олесунн
Русенборг
9 матчей
33.3%
66.7%
3 победы 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
77.8%
6 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
44.4%
66.7%
4 победы 6 ничьих 0 побед
23 матча
17.4%
82.6%
0 побед 4 ничьи 19 побед
Первый тайм
26.1%
73.9%
0 побед 6 ничьих 13 побед
Второй тайм
21.7%
78.3%
0 побед 5 ничьих 17 побед
32 матча
9.4%
31.3%
59.3%
3 победы 10 ничьих 19 побед
Первый тайм
18.8%
40.6%
40.6%
6 побед 13 ничьих 13 побед
Второй тайм
12.5%
34.4%
53.1%
4 победы 11 ничьих 17 побед
История матчей
Голы
Всего голов
17
14
Голов в среднем за матч
1.13
0.82
Среднее время на гол
79
109
Всего голов
41
25
Голов в среднем за матч
2.41
1.67
Среднее время на гол
37
54
Всего голов
58
39
Голов в среднем за матч
1.81
1.22
Тотал матчей
2.5
30
Больше 94%
Меньше 6%
2
28
Больше 88%
Меньше 13%
4
22
Больше 69%
Меньше 31%
10
12
Больше 38%
Меньше 63%
20
4
Больше 13%
Меньше 88%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
31
Среднее время на гол
49
73
Бомбардиры внутри турнира
Олесунн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Атанга Исаак
|3
|0.25
|Эбийе Мозес
|2 (1)
|0.17
|Карлсбакк Маркус
|2
|0.17
|Кристенсен Бьорн Мартин
|1
|0.08
|Бармен Кристоффер
|0
|0
|Андерсен Александр
|0
|0
|Сегберг Эрленд
|0
|0
|Одемарксбаккен Кристоффер
|0
|0
|Мунксгор Александер
|0
|0
|Nikolai Soeyset Hopland
|0
|0
Русенборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нельсон Джейден
|2
|0.15
|Хольсе Карло
|2
|0.15
|Бьёрло Мортен
|2
|0.15
|Скарсем Олаус
|2
|0.15
|Ага Оскар
|1
|0.08
|Нипан Сверре Халсет
|1
|0.08
|Ингасон Кристаль-Мани
|1
|0.08
|Перейра Адриан
|1
|0.08
|Хенриксен Маркус
|1 (1)
|0.08
|Рейтан Эрленд Даль
|0
|0
|Тагсет Эдвард
|0
|0
|Садику Агон
|0
|0
Карточки
Олесунн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мунксгор Александер
|5
|0
|Фельман Давид
|3
|0
|Кольскоген Оле
|3
|0
|Бармен Кристоффер
|1
|1
|Андерсен Александр
|2
|0
|Диоп Амиду I
|2
|0
|Стёлос Александер
|1
|0
|Сегберг Эрленд
|1
|0
|Кителано Йон
|1
|0
|Лундинг Каспер
|1
|0
|Мое Еппе
|1
|0
|Кристенсен Бьорн Мартин
|1
|0
Русенборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хенриксен Маркус
|3
|0
|Рейтан Эрленд Даль
|3
|0
|Роджерс Сэмюэль
|3
|0
|Тагсет Эдвард
|3
|0
|Шелбред Пер-Сильян
|1
|1
|Йенссен Ульрик
|2
|0
|Ингасон Кристаль-Мани
|2
|0
|Перейра Адриан
|2
|0
|Корник Лео
|2
|0
|Торвальдссон Исак
|2
|0
|Бьёрло Мортен
|1
|0
|Скарсем Олаус
|1
|0
|Бёркеейет Тобиас
|1
|0
|Вяянянен Сантери
|1
|0
|Нельсон Джейден
|1
|0
Результаты матчей
Олесунн
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Русенборг
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
3
5
Олесунн
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Русенборг
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
12
8
Волевые поражения
0
7
Олесунн
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
45% (5)
45% (5)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
18% (2)
36% (4)
Русенборг
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
13
8
Волевые поражения
3
12
Голы по времени матча
Забито
6
5
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 0
8 Не забивали 9
0
0%
1
20%
1-15
1
17%
1
20%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
2
33%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
17%
1
20%
76-90
Пропущено
11
10
3 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 4
1
9%
4
40%
1-15
1
9%
1
10%
16-30
1
9%
2
20%
31-45
3
27%
2
20%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
4
36%
1
10%
76-90
Забито
1
8
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 7
0 Забивали первыми 3
10 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
5
63%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
0
0%
1
13%
76-90
Пропущено
12
9
5 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 4
1
8%
0
0%
1-15
1
8%
3
33%
16-30
3
25%
3
33%
31-45
2
17%
1
11%
46-60
2
17%
1
11%
61-75
3
25%
1
11%
76-90
Забито
7
13
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 3
7 Не забивали 4
0
0%
1
8%
1-15
1
14%
2
15%
16-30
3
43%
0
0%
31-45
2
29%
6
46%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
1
14%
2
15%
76-90
Пропущено
23
19
8 В 1-м тайме 13
15 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 8
2
9%
4
21%
1-15
2
9%
4
21%
16-30
4
17%
5
26%
31-45
5
22%
3
16%
46-60
3
13%
1
5%
61-75
7
30%
2
11%
76-90
Результаты последних матчей
Олесунн
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Олесунн - Тромсё 2:3 Олесунн - Бранн 3:3 Олесунн - Бранн 1:3 Бьясен - Олесунн 1:6
Сарпсборг-08 - Олесунн 3:1 Эйд - Олесунн 0:4 Олесунн - Молде 3:1 Стабек - Олесунн 1:0 Олесунн - Хёугесунн 0:0 Молде - Олесунн 3:0 Саннефьёрд - Олесунн 4:0 Олесунн - Будё-Глимт 0:3 Стрёмсгодсет - Олесунн 1:0 Олесунн - Волеренга 0:1 Олесунн - ФК Кристиансунн 1:0 Олесунн - Молде 0:3 Олесунн - Хам-Кам 3:1 Олесунн - Будё-Глимт 1:1 Русенборг - Олесунн 1:1 Олесунн - Согндаль 3:0
Русенборг
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Русенборг - Сарпсборг-08 0:3 Стабек - Русенборг 2:2 Русенборг - Хам-Кам 4:0 Стйордалс Блинк - Русенборг 2:1
Бранн - Русенборг 3:1 Тригг/Лейд - Русенборг 0:1 Русенборг - Хёугесунн 1:0 Будё-Глимт - Русенборг 3:2 Русенборг - Волеренга 1:3 Русенборг - Бранн 0:2 Одд - Русенборг 0:0 Русенборг - Саннефьёрд 1:1 Молде - Русенборг 1:1 Русенборг - Викинг 1:0 Русенборг - Конгсвингер 2:1 Русенборг - Хёугесунн 0:0 Русенборг - Ранхейм 1:1 Викинг - Русенборг 2:0 Русенборг - Олесунн 1:1 Русенборг - ФК Кристиансунн 3:2
Результаты матчей
Олесунн
Русенборг
Точный счет
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
1:0
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
4
1 раз 14%
Точный счет
1:0
2 раза 40%
3:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
Точное количество голов
0
4 раза 80%
1
1 раз 20%
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
Точный счет
1:0
2 раза 18%
3:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
Точное количество голов
0
7 раз 64%
1
2 раза 18%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
1
6 раз 50%
0
3 раза 25%
2
2 раза 17%
4
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Олесунн
Русенборг
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
52
24
16
15
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
14
Больше Меньше
41
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
47
Больше Меньше
93
29
39
110
111
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|10
|1
|1
|32 - 11
|31
|2.
|1:0
|12
|8
|2
|2
|17 - 11
|26
|3.
|1:0
|13
|7
|3
|3
|25 - 15
|24
|4.
|12
|7
|2
|3
|28 - 21
|23
|5.
|5:1
|12
|6
|3
|3
|20 - 12
|21
|6.
|12
|6
|1
|5
|25 - 16
|19
|7.
|0:1
|11
|5
|2
|4
|18 - 17
|17
|8.
|1:1
|13
|4
|5
|4
|10 - 12
|17
|9.
|11
|4
|3
|4
|15 - 19
|15
|10.
|11
|4
|2
|5
|13 - 14
|14
|11.
|1:1
|12
|3
|4
|5
|11 - 17
|13
|12.
|0:1
|13
|3
|4
|6
|14 - 19
|13
|13.
|11
|3
|1
|7
|15 - 19
|10
|14.
|1:5
|11
|2
|3
|6
|13 - 20
|9
|15.
|1:0
|12
|2
|1
|9
|8 - 23
|7
|16.
|0:1
|12
|2
|1
|9
|10 - 28
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|7
|5
|2
|0
|16 - 5
|17
|2.
|6
|5
|1
|0
|19 - 5
|16
|3.
|6
|4
|1
|1
|15 - 6
|13
|4.
|6
|4
|1
|1
|19 - 11
|13
|5.
|6
|3
|3
|0
|9 - 4
|12
|6.
|5:1
|6
|3
|1
|2
|11 - 8
|10
|7.
|1:0
|6
|3
|1
|2
|8 - 7
|10
|8.
|0:1
|7
|3
|1
|3
|8 - 9
|10
|9.
|5
|3
|0
|2
|5 - 3
|9
|10.
|0:1
|6
|3
|0
|3
|11 - 10
|9
|11.
|1:1
|6
|2
|3
|1
|9 - 8
|9
|12.
|1:1
|5
|2
|2
|1
|4 - 2
|8
|13.
|1:5
|4
|2
|1
|1
|9 - 3
|7
|14.
|0:1
|6
|2
|1
|3
|5 - 7
|7
|15.
|1:0
|7
|2
|1
|4
|7 - 11
|7
|16.
|6
|1
|0
|5
|8 - 12
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|6
|5
|1
|0
|9 - 4
|16
|2.
|6
|5
|0
|1
|13 - 6
|15
|3.
|5:1
|6
|3
|2
|1
|9 - 4
|11
|4.
|6
|3
|1
|2
|9 - 10
|10
|5.
|1:1
|8
|2
|3
|3
|6 - 10
|9
|6.
|0:1
|5
|2
|2
|1
|7 - 7
|8
|7.
|5
|2
|1
|2
|7 - 7
|7
|8.
|1:0
|6
|2
|1
|3
|9 - 10
|7
|9.
|6
|2
|0
|4
|10 - 10
|6
|10.
|6
|1
|2
|3
|8 - 11
|5
|11.
|1:1
|6
|1
|1
|4
|2 - 9
|4
|12.
|5
|1
|0
|4
|6 - 15
|3
|13.
|0:1
|6
|0
|3
|3
|6 - 10
|3
|14.
|1:5
|7
|0
|2
|5
|4 - 17
|2
|15.
|1:0
|5
|0
|0
|5
|1 - 12
|0
|16.
|0:1
|6
|0
|0
|6
|5 - 21
|0
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
- — Вылет в Первый дивизион
|Будё-Глимт
|Пеллегрино Амаль
|12 (5)
|Бранн
|Финне Бор
|10 (3)
|Лиллестрём
|Адамс Акор
|10 (1)
|Будё-Глимт
|Мумбанья Фарис
|8 (1)
|Тромсё
|Vegard Oestraat Erlien
|7 (2)
|Олесунн
|Мунксгор Александер
|5
|Одд
|Валлем Конрад
|5
|Волеренга
|Олдруп-Йенсен Фредрик
|1 3
|Бранн
|Нильсен Сиверт
|4
|Сарпсборг-08
|Сколевик Стеффен
|4