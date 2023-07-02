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  4. Типпелиген 2023

Норвегия: Типпелиген
2023

Тур: 12. Стадион: . Главный судья: Лиен Мариус
Олесунн
1:0
Второй тайм: 82'
Русенборг
0'
1:0
47' Гол
Карлсбакк Маркус
71' Желтая карточка
Роджерс Сэмюэль

Ход матча

46'
 
Перейра Адриан
Ингасон Кристаль-Мани
47'
Карлсбакк Маркус
(Бармен Кристоффер)
1:0
63'
Мюррей Трейс
Атанга Исаак
 
63'
 
Нипан Сверре Халсет
Бьёрло Мортен
71'
 
Роджерс Сэмюэль
76'
Диоп Амиду
Одемарксбаккен Кристоффер
 

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 6
  • 3 Удары в створ 4
  • 3 Угловые 11
  • 0 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 8
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 208 Количество передач 223
  • 42 Владение мячом, % 58
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Олесунн
Ничья
Русенборг
3.30
3.80
3.45
Все Коэффициенты
1
Грютебуст
Стен
31
Мунксгор
Александер
5
Фельман
Давид
30
Андерсен
Александр
25
Кителано
Йон
10
Бармен
Кристоффер
6
Сегберг
Эрленд
22
Карлсбакк
Маркус
15
Одемарксбаккен
Кристоффер
29
Кристенсен
Бьорн
Мартин
19
Атанга
Исаак
1
Хансен
Андре
2
Рейтан
Эрленд
Даль
15
Роджерс
Сэмюэль
23
Йенссен
Ульрик
20
Тагсет
Эдвард
21
Скарсем
Олаус
6
Вяянянен
Сантери
18
Бьёрло
Мортен
10
Хольсе
Карло
9
Сэтер
Оле
Кристиан
80
Ингасон
Кристаль-Мани
Олесунн
4-3-3
Русенборг
4-3-3

История личных встреч

Олесунн
Русенборг

9 матчей

33.3%
66.7%
3 победы 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
77.8%
6 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

44.4%
66.7%
4 победы 6 ничьих 0 побед

23 матча

17.4%
82.6%
0 побед 4 ничьи 19 побед

Первый тайм

26.1%
73.9%
0 побед 6 ничьих 13 побед

Второй тайм

21.7%
78.3%
0 побед 5 ничьих 17 побед

32 матча

9.4%
31.3%
59.3%
3 победы 10 ничьих 19 побед

Первый тайм

18.8%
40.6%
40.6%
6 побед 13 ничьих 13 побед

Второй тайм

12.5%
34.4%
53.1%
4 победы 11 ничьих 17 побед

История матчей

ТМК
1:1
Т
2:1
Т
0:0
ТМК
2:0
Т
1:2
Т
3:2
К
1:1
Т
2:1
Т
0:0
Т
1:1
Т
1:0
Т
0:1
Т
5:0
Т
5:0
Т
3:0
Т
1:1
Т
2:1
Т
2:2
Т
3:0
Т
2:2
Т
2:2
КН
3:1
Т
1:3
ТМС
4:2
Т
2:2
Т
1:1
С
1:3
Т
2:1
Т
0:3
Т
1:2
Т
3:1
Т
1:2

Голы

Всего голов

17
14

Голов в среднем за матч

1.13
0.82

Среднее время на гол

79
109

Всего голов

41
25

Голов в среднем за матч

2.41
1.67

Среднее время на гол

37
54

Всего голов

58
39

Голов в среднем за матч

1.81
1.22

Тотал матчей

2.5
30
Больше 94%
Меньше 6%
2
28
Больше 88%
Меньше 13%
4
22
Больше 69%
Меньше 31%
10
12
Больше 38%
Меньше 63%
20
4
Больше 13%
Меньше 88%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
31

Среднее время на гол

49
73

Бомбардиры внутри турнира

Олесунн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Атанга Исаак 3 0.25
Эбийе Мозес 2 (1) 0.17
Карлсбакк Маркус 2 0.17
Кристенсен Бьорн Мартин 1 0.08
Бармен Кристоффер 0 0
Андерсен Александр 0 0
Сегберг Эрленд 0 0
Одемарксбаккен Кристоффер 0 0
Мунксгор Александер 0 0
Nikolai Soeyset Hopland 0 0
Русенборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нельсон Джейден 2 0.15
Хольсе Карло 2 0.15
Бьёрло Мортен 2 0.15
Скарсем Олаус 2 0.15
Ага Оскар 1 0.08
Нипан Сверре Халсет 1 0.08
Ингасон Кристаль-Мани 1 0.08
Перейра Адриан 1 0.08
Хенриксен Маркус 1 (1) 0.08
Рейтан Эрленд Даль 0 0
Тагсет Эдвард 0 0
Садику Агон 0 0

Карточки

Олесунн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мунксгор Александер 5 0
Фельман Давид 3 0
Кольскоген Оле 3 0
Бармен Кристоффер 1 1
Андерсен Александр 2 0
Диоп Амиду I 2 0
Стёлос Александер 1 0
Сегберг Эрленд 1 0
Кителано Йон 1 0
Лундинг Каспер 1 0
Мое Еппе 1 0
Кристенсен Бьорн Мартин 1 0
Русенборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хенриксен Маркус 3 0
Рейтан Эрленд Даль 3 0
Роджерс Сэмюэль 3 0
Тагсет Эдвард 3 0
Шелбред Пер-Сильян 1 1
Йенссен Ульрик 2 0
Ингасон Кристаль-Мани 2 0
Перейра Адриан 2 0
Корник Лео 2 0
Торвальдссон Исак 2 0
Бьёрло Мортен 1 0
Скарсем Олаус 1 0
Бёркеейет Тобиас 1 0
Вяянянен Сантери 1 0
Нельсон Джейден 1 0

Результаты матчей

Олесунн
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Русенборг
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

3
5
Олесунн
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Русенборг
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

12
8

Волевые поражения

0
7
Олесунн
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
45% (5)
45% (5)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
18% (2)
36% (4)
Русенборг
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

13
8

Волевые поражения

3
12

Голы по времени матча

Забито

6
5
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 0
8 Не забивали 9
0
0%
1
20%
1-15
1
17%
1
20%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
2
33%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
17%
1
20%
76-90

Пропущено

11
10
3 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 4
1
9%
4
40%
1-15
1
9%
1
10%
16-30
1
9%
2
20%
31-45
3
27%
2
20%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
4
36%
1
10%
76-90

Забито

1
8
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 7
0 Забивали первыми 3
10 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
5
63%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
0
0%
1
13%
76-90

Пропущено

12
9
5 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 4
1
8%
0
0%
1-15
1
8%
3
33%
16-30
3
25%
3
33%
31-45
2
17%
1
11%
46-60
2
17%
1
11%
61-75
3
25%
1
11%
76-90

Забито

7
13
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 3
7 Не забивали 4
0
0%
1
8%
1-15
1
14%
2
15%
16-30
3
43%
0
0%
31-45
2
29%
6
46%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
1
14%
2
15%
76-90

Пропущено

23
19
8 В 1-м тайме 13
15 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 8
2
9%
4
21%
1-15
2
9%
4
21%
16-30
4
17%
5
26%
31-45
5
22%
3
16%
46-60
3
13%
1
5%
61-75
7
30%
2
11%
76-90

Результаты последних матчей

Олесунн
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Олесунн - Тромсё 2:3 Олесунн - Бранн 3:3 Олесунн - Бранн 1:3 Бьясен - Олесунн 1:6
Сарпсборг-08 - Олесунн 3:1 Эйд - Олесунн 0:4 Олесунн - Молде 3:1 Стабек - Олесунн 1:0 Олесунн - Хёугесунн 0:0 Молде - Олесунн 3:0 Саннефьёрд - Олесунн 4:0 Олесунн - Будё-Глимт 0:3 Стрёмсгодсет - Олесунн 1:0 Олесунн - Волеренга 0:1 Олесунн - ФК Кристиансунн 1:0 Олесунн - Молде 0:3 Олесунн - Хам-Кам 3:1 Олесунн - Будё-Глимт 1:1 Русенборг - Олесунн 1:1 Олесунн - Согндаль 3:0
Русенборг
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Русенборг - Сарпсборг-08 0:3 Стабек - Русенборг 2:2 Русенборг - Хам-Кам 4:0 Стйордалс Блинк - Русенборг 2:1
Бранн - Русенборг 3:1 Тригг/Лейд - Русенборг 0:1 Русенборг - Хёугесунн 1:0 Будё-Глимт - Русенборг 3:2 Русенборг - Волеренга 1:3 Русенборг - Бранн 0:2 Одд - Русенборг 0:0 Русенборг - Саннефьёрд 1:1 Молде - Русенборг 1:1 Русенборг - Викинг 1:0 Русенборг - Конгсвингер 2:1 Русенборг - Хёугесунн 0:0 Русенборг - Ранхейм 1:1 Викинг - Русенборг 2:0 Русенборг - Олесунн 1:1 Русенборг - ФК Кристиансунн 3:2

Результаты матчей

Олесунн
Русенборг

Точный счет

0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
1:0
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
4
1 раз 14%

Точный счет

1:0
2 раза 40%
3:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%

Точное количество голов

0
4 раза 80%
1
1 раз 20%
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%

Точный счет

1:0
2 раза 18%
3:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%

Точное количество голов

0
7 раз 64%
1
2 раза 18%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
1
6 раз 50%
0
3 раза 25%
2
2 раза 17%
4
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Олесунн
Русенборг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
5
2
2
4
1.5
1
6
1
5
2.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
4
0.5
Больше Меньше
4
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
7
0.5
Больше Меньше
9
3
2
9
1.5
3
9
1
10
2.5
1
11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 12 10 1 1 32 - 11 31
2.
Тромсё
 1:0 12 8 2 2 17 - 11 26
3.
Бранн
 1:0 13 7 3 3 25 - 15 24
4.
Викинг
 12 7 2 3 28 - 21 23
5.
Сарпсборг-08
 5:1 12 6 3 3 20 - 12 21
6.
Молде
 12 6 1 5 25 - 16 19
7.
Лиллестрём
 0:1 11 5 2 4 18 - 17 17
8.
Одд
 1:1 13 4 5 4 10 - 12 17
9.
Стабек
 11 4 3 4 15 - 19 15
10.
Стрёмсгодсет
 11 4 2 5 13 - 14 14
11.
Хёугесунн
 1:1 12 3 4 5 11 - 17 13
12.
Русенборг
 0:1 13 3 4 6 14 - 19 13
13.
Волеренга
 11 3 1 7 15 - 19 10
14.
Саннефьёрд
 1:5 11 2 3 6 13 - 20 9
15.
Олесунн
 1:0 12 2 1 9 8 - 23 7
16.
Хам-Кам
 0:1 12 2 1 9 10 - 28 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бранн
 1:0 7 5 2 0 16 - 5 17
2.
Будё-Глимт
 6 5 1 0 19 - 5 16
3.
Молде
 6 4 1 1 15 - 6 13
4.
Викинг
 6 4 1 1 19 - 11 13
5.
Стабек
 6 3 3 0 9 - 4 12
6.
Сарпсборг-08
 5:1 6 3 1 2 11 - 8 10
7.
Тромсё
 1:0 6 3 1 2 8 - 7 10
8.
Русенборг
 0:1 7 3 1 3 8 - 9 10
9.
Стрёмсгодсет
 5 3 0 2 5 - 3 9
10.
Лиллестрём
 0:1 6 3 0 3 11 - 10 9
11.
Хёугесунн
 1:1 6 2 3 1 9 - 8 9
12.
Одд
 1:1 5 2 2 1 4 - 2 8
13.
Саннефьёрд
 1:5 4 2 1 1 9 - 3 7
14.
Хам-Кам
 0:1 6 2 1 3 5 - 7 7
15.
Олесунн
 1:0 7 2 1 4 7 - 11 7
16.
Волеренга
 6 1 0 5 8 - 12 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тромсё
 1:0 6 5 1 0 9 - 4 16
2.
Будё-Глимт
 6 5 0 1 13 - 6 15
3.
Сарпсборг-08
 5:1 6 3 2 1 9 - 4 11
4.
Викинг
 6 3 1 2 9 - 10 10
5.
Одд
 1:1 8 2 3 3 6 - 10 9
6.
Лиллестрём
 0:1 5 2 2 1 7 - 7 8
7.
Волеренга
 5 2 1 2 7 - 7 7
8.
Бранн
 1:0 6 2 1 3 9 - 10 7
9.
Молде
 6 2 0 4 10 - 10 6
10.
Стрёмсгодсет
 6 1 2 3 8 - 11 5
11.
Хёугесунн
 1:1 6 1 1 4 2 - 9 4
12.
Стабек
 5 1 0 4 6 - 15 3
13.
Русенборг
 0:1 6 0 3 3 6 - 10 3
14.
Саннефьёрд
 1:5 7 0 2 5 4 - 17 2
15.
Олесунн
 1:0 5 0 0 5 1 - 12 0
16.
Хам-Кам
 0:1 6 0 0 6 5 - 21 0
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 12 (5)
Бранн Финне Бор 10 (3)
Лиллестрём Адамс Акор 10 (1)
Будё-Глимт Мумбанья Фарис 8 (1)
Тромсё Vegard Oestraat Erlien 7 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Олесунн Мунксгор Александер 5
Одд Валлем Конрад 5
Волеренга Олдруп-Йенсен Фредрик 1 3
Бранн Нильсен Сиверт 4
Сарпсборг-08 Сколевик Стеффен 4
Весь список
  • Второй тайм начался
    46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 46% завершится ничьей.
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Олесунн
Ничья
Русенборг
3.30
3.80
3.45
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